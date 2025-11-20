20 NOV 2025
Speciale Giustizia - Il Csm archivia la pratica contro Lo Voi per il Caso Caputi

RUBRICA | di Lorena D'Urso - RADIO - 21:45 Durata: 0 sec
Nella seconda parte dello speciale giustizia ascoltiamo Veronica Manca, avvocato penalista del Foro di Trento sulla circolare del Dap del 21 ottobre 2025.

Puntata di "Speciale Giustizia - Il Csm archivia la pratica contro Lo Voi per il Caso Caputi" di giovedì 20 novembre 2025 condotta da Lorena D'Urso .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Corte Costituzionale, Costituzione, Cronaca, Csm, Diritto, Giustizia, Governo, Interni, Magistratura, Penale, Politica.
