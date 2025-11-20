CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Nella seconda parte dello speciale giustizia ascoltiamo Veronica Manca, avvocato penalista del Foro di Trento sulla circolare del Dap del 21 ottobre 2025.
Puntata di "Speciale Giustizia - Il Csm archivia la pratica contro Lo Voi per il Caso Caputi" di giovedì 20 novembre 2025 condotta da Lorena D'Urso .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Corte Costituzionale, Costituzione, Cronaca, Csm, Diritto, Giustizia, Governo, Interni, Magistratura, Penale, Politica.
Puntata di "Speciale Giustizia - Il Csm archivia la pratica contro Lo Voi per il Caso Caputi" di giovedì 20 novembre 2025 condotta da Lorena D'Urso .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Corte Costituzionale, Costituzione, Cronaca, Csm, Diritto, Giustizia, Governo, Interni, Magistratura, Penale, Politica.
leggi tutto riduci