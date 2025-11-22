22 NOV 2025
intervista

Intervista a Giulio Manfredi dal grattacielo della regione Piemonte al primo congresso di Europa Radicale

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 18:47 Durata: 0 sec
Player
Giulio Manfredi, membro di Europa Radicale.

"Intervista a Giulio Manfredi dal grattacielo della regione Piemonte al primo congresso di Europa Radicale" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata sabato 22 novembre 2025 alle ore 18:47.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Diritto, Partiti, Politica, Regioni.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate