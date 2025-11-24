CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Trump Should Welcome Saudi Pragmatism, But Not Offer Security Guarantees" - the American Conservative - 12 nov 2025 --- "Trump and MBS solidify US-Saudi ties at White House visit" - Semafor, com - 19 nov 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Si agli F35 e al nucleare civile, no al patto di sicurezza con Riyadh" di lunedì 24 novembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Difesa, Diritti Umani, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Islam, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
