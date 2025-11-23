23 NOV 2025
Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 21:00 Durata: 0 sec
L'allargamento dell'UE ai Balcani: i casi Serbia e Montenegro.

Niente di fatto im Kosov per la formazione del nuovo governo: si va alle elezioni anticipate.

La situazione politica in Serbia: il movimento di protesta contro il presidente Vucic e la mobilitazione dei sostenitori.

Le elezioni presidenziali anticipate di oggi nella Republika Srpska di Bosnia.

La situazione politica delicata in Macedonia del Nord.

La replica del premier albanese Rama alla politica anti immigrazione del governo britannico.

In apertura i traffici criminali lungo la rorra balcanica.

In chiusura oltre l'Ucraina le mire di Putin sui Balcani occicentali.

