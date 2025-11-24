24 NOV 2025
dibattiti

Celebrazione di Anna Kuliscioff nel centenario dalla sua scomparsa

CONVEGNO | - Roma - 17:00 Durata: 1 ora 46 min
A cura di Stefano Chiarelli
Player
: Dopo i saluti della senatrice a vita Elena Cattaneo, intervengono Walter Galbusera, presidente Fondazione Anna Kuliscioff, Pia Locatelli, presidente Comitato Promotore del Centenario di Anna Kuliscioff, Orazio Niceforo, Università di Roma Tor Vergata e componente del Comitato Scientifico del Centenario di Anna Kuliscioff, Fiorenza Taricone, docente dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e componente del Comitato Scientifico del Centenario di Anna Kuliscioff.

Su iniziativa della Senatrice a vita, Prof.ssa Elena Cattaneo, in collaborazione con la Fondazione Anna Kuliscioff.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate