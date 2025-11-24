Celebrazione di Anna Kuliscioff nel centenario dalla sua scomparsa

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
: Dopo i saluti della senatrice a vita Elena Cattaneo, intervengono Walter Galbusera, presidente Fondazione Anna Kuliscioff, Pia Locatelli, presidente Comitato Promotore del Centenario di Anna Kuliscioff, Orazio Niceforo, Università di Roma Tor Vergata e componente del Comitato Scientifico del Centenario di Anna Kuliscioff, Fiorenza Taricone, docente dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e componente del Comitato Scientifico del Centenario di Anna Kuliscioff.
Su iniziativa della Senatrice a vita, Prof.ssa Elena Cattaneo, in collaborazione con la Fondazione Anna Kuliscioff.
Su iniziativa della Senatrice a vita, Prof.ssa Elena Cattaneo, in collaborazione con la Fondazione Anna Kuliscioff.
leggi tutto riduci