Registrazione audio di "Collegamento con Gianluca Genco sulla raccolta firme per la Proposta di Legge di Iniziativa popolare Zuncheddu e altri, promossa dal Partito Radicale Nonviolento", registrato lunedì 24 novembre 2025 alle 09:00.
Sono intervenuti: Gianluca Genco (musicista, iscritto al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).
Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Errore Giudiziario, Giustizia, Indennizzo, Iniziativa Popolare, Partito Radicale Nonviolento, Proposta Di Legge, Sardegna, Zuncheddu.
La registrazione audio ha una durata di 2 minuti.
