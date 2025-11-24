24 NOV 2025

Collegamento con Gianluca Genco sulla raccolta firme per la Proposta di Legge di Iniziativa popolare Zuncheddu e altri, promossa dal Partito Radicale Nonviolento

COLLEGAMENTO | di Roberta Jannuzzi e Sonia Martina - Radio - 09:00 Durata: 2 min 6 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
Registrazione audio di "Collegamento con Gianluca Genco sulla raccolta firme per la Proposta di Legge di Iniziativa popolare Zuncheddu e altri, promossa dal Partito Radicale Nonviolento", registrato lunedì 24 novembre 2025 alle 09:00.

Sono intervenuti: Gianluca Genco (musicista, iscritto al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Errore Giudiziario, Giustizia, Indennizzo, Iniziativa Popolare, Partito Radicale Nonviolento, Proposta Di Legge, Sardegna, Zuncheddu.

