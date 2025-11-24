CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Ankara punta ad assumere un ruolo cruciale nel nuovo panorama geopolitico che si configurerebbe col piano russo-statunitense per il cessate il fuoco in Ucraina.
Registrazione audio di "Importanti dichiarazioni di Recep Tayyip Erdogan al vertice del G20. Il Presidente turco avrà un colloquio telefonico con Putin. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara", registrato lunedì 24 novembre 2025 alle 09:20.
Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Abkhazia, Accordi Internazionali, Appalti, Armenia, Armi, … Azerbaigian, Cooperazione, Crimea, Diritti Umani, Diritto Internazionale, Economia, Erdogan, Est, Esteri, Europa, G20, Geografia, Geopolitica, Guerra, Industria, Infrastrutture, Mar Nero, Mare, Medio Oriente, Minoranze, Nato, Ossezia, Pace, Politica, Putin, Russia, Sicurezza, Storia, Sudafrica, Tecnologia, Telefonia, Trump, Turchia, Ucraina, Unione Europea, Usa, Zelenskij.
La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
