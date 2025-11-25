25 NOV 2025
Presentazione della Relazione Annuale 2025 al Parlamento Fondazione ENPAIA

MANIFESTAZIONE UFFICIALE | - Roma - 11:15 Durata: 1 ora 14 min
A cura di Silvio Farina
Organizzatori: 
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura
Relazioni: Giorgio Piazza (Presidente Fondazione ENPAIA), Roberto Diacetti (Direttore Generale Fondazione ENPAIA).

Intervengono: Claudio Durigon (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Annamaria Furlan (Vicepresidente della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti di previdenza), Enrica Mammucari (Segretaria generale Uila-Uil), Mario Pepe (Presidente Covip), David Granieri (Vicepresidente di Coldiretti Nazionale e Presidente di Coldiretti Lazio).

Modera Andrea Pancani (Giornalista La7).

Registrazione video della manifestazione "Presentazione della Relazione Annuale 2025 al Parlamento Fondazione ENPAIA", registrato a Roma martedì 25 novembre 2025 alle ore 11:15.

L'evento è stato organizzato da Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Enpaia, Previdenza.

La registrazione video di questa manifestazione ufficiale ha una durata di 1 ora e 14 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Eccoci
Diamo se prendete posto
Così cominciamo anche quest'anno con me il mio grande piacere di essere ancora qui con voi per presentare la relazione annuale
Di paia questa due mila venticinque per presentazione al Parlamento allora dico solo due cose perché c'è ci sono molti interventi che vanno anche calibrati con gli impegni poi professionale istituzionali di tutti i nostri relatori dico solo due cose che per questo appuntamento diciamo un po'in qualche modo anche la fotografia dello stato dell'arte delle della vitalità del settore agricolo italiano sapete è inutile che ve lo ripeto
Che siamo in una fase in una congiuntura insomma di grandi
Preoccupazioni di grandi difficoltà c'è qualche segnale che riguarda la questione
Della guerra in Ucraina ma insomma io userei tutta la prudenza del caso perché c'è stato forse qualche tono trionfalistico di troppo rispetto a quello che sta scritto eccesso nelle negli ultimissimi giorni nelle ultime ore tutto questo
C'è
Una situazione geopolitica di stabilità di insicurezza e questo naturalmente si ripercuote anche sulla crescita del economica che non riguarda solo il nostro Paese ma ovviamente il nostro Paese nell'Europa e poi tutto
Quello che riguarda l'economia internazionale in particolare per quanto riguarda il settore dell'agricoltura diciamo nonostante le difficoltà a cui mi chiamavo prima è un settore invece che dimostra continua a dimostrare una sua vitalità e soprattutto visto che parliamo della fondazione ENPAIA quindi parliamo anche soprattutto
Di previdenza è chiaro che il fil rouge di tutto questo è la questione demografica che è una questione come sapete gigantesca che non riguarda solo questo settore ma riguarda il nostro paese anche l'Europa che è un continente che invecchia diciamo
Velocemente e quindi c'è un problema generale di sostenibilità di molti settori a proposito di tutto questo c'è una questione ancora legata ai flussi migratori che un'altra grande questione e che impatta né come su questo settore quindi ci temi che non sono nuovi peraltro è che facevano da sottofondo anche alle relazioni del dello scorso anno quindi dobbiamo considerare la cornice complessiva quello che posso dire ma ve lo diranno ovviamente
Con precisione
Di dati anche sia il presidente piazza che il direttore regionale Diacetti quel che conta è la grande tenuta di ENPAIA la sua crescita e soprattutto mi pare di capire adesso poi ci saranno le conferme nei loro discorsi salute tanto il sottosegretario Durigon
E che con cui ci siamo visti poco fa da me quindi siamo arrivati quasi insieme dicevo c'è anche la questione di avere appunto un patrimonio solido per garantire ovviamente il benessere mettiamola così in generale
Degli scritti e c'è soprattutto un un altro dato che già affiorava nelle relazioni degli scorsi anni e di quanto poi una fondazione godono compaia possa fare ovviamente in primis il proprio settore
Ma per la crescita della cosiddetta economia reale che insomma ovviamente e la cosa che più ci sta a cuore allora le do subito la parola al presidente Giorgio Piazza presidente

Ballerine

Buongiorno a tutti
Autorità signore e signori grazie intanto per essere la qui con noi presenti
La riunione di oggi è l'occasione per tracciare un bilancio su quanto è stato fatto dalla fondazione ENPAIA ma anche per riflettere
Sulle sfide che ci aspettano nei prossimi mesi cento l'accusa il dovere di ringraziare il personale della Fondazione piange il nostro grande patrimonio
Le parti sociali istitutive naturalmente che sono qui presenti i componenti del consiglio d'amministrazioni sindaci e permettetemi un un veramente una un ringraziamento al direttore generale Roberto Diacetti per il lavoro di quest'ennesimo
Importanti i risultati che abbiamo conseguito e che mi appresto a rappresentare che seguono esercizi altrettanto significativi sono l'eloquente dimostrazione
E la vostra
Dedizione della vostra professionalità paia torno a dire è un grandissimo grandissimo patrimonio
L'esercizio due mila ventiquattro si chiude con un avanzo di ventidue virgola otto milioni di euro superiore a quello del due mila e ventitré per sei virgola sei milioni
Dietro si tratta del secondo risultato più significativo della storia della Fondazione
Dopo quello del due mila ventuno pari a trentotto virgola tre milioni
Gli iscritti attivi è questo il dato veramente
In controtendenza che citava anche nostro coordinatore iscritti cattivi sono paria quarantuno mila zero trentatré unità e sono cresciuti dell'uno e quarantadue per cento rispetto all'anno
Questo è un dato comunque di tutti questi anni
E quindi sta a significare che l'agricoltura comunque cresce e anche le aziende attive si sono attestate a nove mila centosessantasei unità aumentandolo di trentadue unità
Le entrate contributive della gestione ordinaria sono pari a centosettantuno milioni cinquecentoventotto mila cinquecentottanta euro
In aumento del cinque per cento rispetto all'esercizio precedente e le prestazioni erogate sono state pari a centosessanta milioni seicentonove mila trecentonovantacinque euro
Che stanno ai significare il dieci per cento in più rispetto al due mila ventitré quindi il saldo previdenziale della gestione ordinaria è stato positivo per dieci mila
Le tensioni internazionali hanno continuato ad alimentare l'incertezza sui mercati finanziari non sta perciò la gestione la nostra gestione finanziaria archiviato un due mila e ventiquattro positivo
Registrando un saldo netto pari a cinquantasette virgola tre milioni superiore di dieci virgola tre milioni al risultato del due mila ventitré
Quanto alla gestione immobiliare il saldo netto è stato pari a dieci virgola otto milioni un valore doppio rispetto al due mila ventitré
Gli investimenti hanno generato una redditività del tre virgola ventiquattro per cento a valori di mercato
Lo zero settantatré per cento in più rispetto al dente al due mila e ventitré a fine due mila ventiquattro il patrimonio a prezzi correnti di mercato montava
A
Due miliardi centocinque milioni trecentoventi mila ottocentotrentanove euro più zero quattro per cento rispetto al ventitré
Per l'anno in corso
Con riferimento alla gestione ordinaria le evidenze preliminari restituiscono un quadro positivo
A fine anno gli scritti dovrebbero attestarsi a quarantun mila quattrocentottantaquattro in crescita dell'uno virgola uno per cento rispetto al consuntivo ventiquattro
Aumentando i contributi accertati che in base agli ultimi dati disponibili risultano superiori per cinque virgola uno milioni di euro rispetto al bilancio ventiquattro e di quattro virgola uno milioni rispetto alla stima indicata nel preventivo due mila venticinque
Dunque l'accertato della gestione cresce del tre per cento rispetto al ventiquattro e del due virgola tre per cento rispetto al bilancio di previsione venticinque per l'esercizio due mila venticinque si prevedono entrate contributive per centosettantaquattro milioni con un incremento di circa quattro milioni rispetto al consuntivo ventinove a giugno del ventiquattro il consiglio di amministrazione ha approvato il documento di aggiornamento dell'assetto l'aia del del management
Che diciamo cita la revisione strategica per la politica di investimento per il due mila ventiquattro l'obiettivo interni di rendimento netto atteso a dieci anni è pari a valori di mercato del tre virgola sei per cento
La nostra assetti Allocation strategica così definita
Consente quindi il raggiungimento della piena sostenibilità anche in termini di aumento evolutivo peraltro il concetto Fanny rancio con un indice di copertura dei nostri investimenti che tra l'altro è confermato anche ai bilanci tecnici nel due mila ventitré alla Fondazione sta attuando quindi un programma di investimento che nei limiti fissati dalla politica di investimento possano contribuire ad assicurare all'economia italiana le imprese della filiera agroalimentare i capitali per continuare a essere competitive
Aziende agricole rappresentano il motore del nostro Ente e siamo convinti che un settore primario adeguatamente capitalizzato ben gestito altamente profittevoli rappresenti la migliore polizza assicurativa per la sostenibilità della Fondazione ventiquattro in palio effettuato investimenti finanziari per circa cinquecentoquarantaquattro milioni di euro e disinvestimenti per cinque duecento e nove milioni di euro
Locazione delle risorse ha consentito di aumentare sia la quota di titoli italiani e di obbligazioni societarie investment grade
Sia rivestimenti così detti OICR cioè di organismi di investimento collettivo del risparmio
La Fondazione ha rafforzato il profilo dell'investimento in economia reale corrette Mission
Va be'lei per ma piacciono poco l'inglese Irma ormai sono diventate di uso comune incrementando la quota Di Masi Agricola S.p.A.
Che opera nel prestigioso Ettore del vino e soprattutto dall'Amarone della Valpolicella raggiungendo al nove virgola due per cento del capitale sociale
Negli anni scorsi la Fondazione acquistato quote significative di bonifiche Ferraresi di Granarolo S.p.A. che a sua volta detiene marchi e attività di aziende locali di eccellenza in Sardegna in Calabria in Maremma toscana
Che hanno mantenuto l'intera l'intera filiera produttiva degli allevatori
Dalla produzione alla distribuzione dando risposte significative proprio agli allevatori in questo modo in paglia con quella quelle eccellenze nel settore italiano avverte il viaggiatore agricolo italiano
La fondazione è stato quando con determinazione al piano di rotazione del patrimonio immobiliare con l'obiettivo di aumentare la profittabilità per cento
Che il nostro obiettivo minimo dopo l'investimento nella torre Pidal riuscì di Milano CityLife deve nel due mila ventiquattro e poi anche ad Assago in altri investimenti sempre con fondi immobiliari del
Generali ieri alle strette nel due mila ventiquattro in paglia venduto cinquantotto unità immobiliari realizzando plusvalenze per
Nove virgola cinque milioni
Vi è un afflusso i criteri di selezione degli immobili da dismettere sono la vetustà che comporta spese di manutenzione destinate ad aumentare nel tempo e ridurre il più possibile rischio legato alle difficoltà di recuperare crediti uno sui conduttori
Gli sforzi per aumentare investimenti domestici dovrebbero essere più significativi qualora la cornice fiscale fosse maggiormente incentivante
Sul tavolo lo dico da sempre da tutte le volte che metti che abbiamo presentato la relazione sul tavolo restano le storture che appesantiscono il regime fiscale evidenza privati rispetto a quanto previsto per i fondi pensione
Nonostante si tratti in in entrambi i casi di strumenti di accumulazione presidenziale la fiscalità prevista per i fondi pensione più favorevole rispetto a quella applicata agli enti i previdenza privati distorsione riguarda sia l'aliquota di tassazione dei rendimenti derivanti da investimenti diversi dei titoli di Stato ventisei per cento per le casse venti per cento per i fondi pensione
E sia le modalità applicative del prelievo fiscale sulle prestazioni pensionistiche al netto dei rendimenti per i fondi pensione al lordo dei rendimenti per le casse di previdenza
Quest'ultimo profilo si configura come una duplice tassazione dei proventi finanziari perciò ancora una volta invitiamo le forze politiche
A rimuovere questa ingiusta penalizzazione quanto prima il maggiore impegno a supporto del tessuto economico italiano non può prescindere dal rafforzamento della responsabilità delle strutture di governo e di controllo degli enti e proposte del governo in materia di limiti agli investimenti e gestione del rischio ad oggi non corra attuate vanno nella direzione auspicata di rispettare l'autonomia degli enti
E si inseriscono nell'alveo delle azioni intraprese per rafforzare la governance degli investimenti stessi
L'assetto di vigilanza cui soggetti a cui sono soggetti gli enti di previdenza
Di cui l'articolo sì di cui alla al decreto Gegic l'attivo cinquecentonove novantaquattro centotré novantasei appare meno avvenuto rispetto a quelle di altri investitori istituzionali una vigilanza che in ottica orientata al rischio prevenga comportamenti non coerenti con le finalità istituzionali degli enti sarebbe auspicabile
La fondazione al assolto i propri obblighi istituzionali raccolta dei contributi erogazione delle prestazioni accantonamento a fondi previdenziali lente ha operato in sinergia con organi
Le amministrazioni di controllo del fondo pensione complementare Agrifondo e dei fondi sanitari integrativi Cecilia che fissa
E di e in veste di service amministrativo i nuovi bilanci tecnici del trenta al trentuno dicembre due mila ventitré conferma la sostenibilità dei fondi previdenziali
Due mila ventiquattro le procedure interne sono state allineate al modello organizzativo due tre uno due mila in tutto il due mila ventuno e
E hanno
E ha inizio del due mila venticinque è stato approvato
Come ultimo passaggio accadrà completamento diciamo il tutto alla riorganizzazione dell'ente il nuovo regolamento di amministrazione contabilità che raccorda le procedure interne che definisce le linee guida per l'OPA preferita della Fondazione
E proseguito l'ammodernamento dell'infrastruttura tecnologica ed è proseguita la valorizzazione delle risorse interne attraverso un intenso programma di formazione del personale ambiente in cui operiamo diventa sempre più complesse o la difficoltà su scala globale rappresenta ormai la nuova normalità
Le tensioni geopolitiche tra Europa Stati Uniti tra Europa e Russia per il compito cranico
Le tensioni in Medio Oriente i rischi per il commercio mondiale la rivoluzione digitale i cambiamenti che
Anzi l'invecchiamento della popolazione oltre alle conseguenze economiche finanziare pongono profondi interrogativi sul piano delle azioni sociali e dei comportamenti quotidiani
Secondo l'Istat
Il due mila ventiquattro per l'agricoltura italiana è stato un anno positivo
Sono aumentate la produzione il valore aggiunto in volume rispettivamente
L'uno e quattro per cento il tre cinque per cento e l'Italia è stato il Paese dell'Unione europea con il più alto valore aggiunto agricolo quaranta virgola due quattro miliardi di euro cioè più nove per cento rispetto al ventitré quindi anche per l'anno in corso con queste basi le attese
Lasciano ben sperare il tema dell'invecchiamento e la popolazione è analizzato nell'ultimo rapporto l'osservatore del mondo greco ENPAIA Censis avrà un impatto significativo anche sul settore primario entro il due mila cinquanta la popolazione italiana si ridurrà di oltre quattro milioni meno sette virgola uno per cento con conseguenze significative sul mercato del lavoro
Già segnato da carenza di mano d'opera e di Salina mento tra competenze richieste e disponibilità il reporter paia cinesi dà conto di come la fragilità della struttura demografica destinata ad influenzare la creazione e redistribuzione della ricchezza e in particolare la forza lavoro disponibile per le imprese di cui si stima una produzione di due una riduzione scusate di due virgola due milioni entro il di di unità entro il due mila cinquanta
La carenza di manodopera spingerà le imprese la strategia di assunzione più competitive in tale contesto ineludibile la valorizzazione degli anziani anche nel mondo del lavoro varando innovative politiche di inclusione ma il problema della forza lavoro va affrontato
Per tempo anche con misure adeguato dell'immigrazione regolare
I successi futuri della Fondazione dipendono da come sarebbe sapremo adeguare i modelli organizzativi
E le scelte di investimento alle nuove sfide avendo sempre come obiettivo la sostenibilità delle prestazioni erogate va erogare scusate agli iscritti e la competitività del settore agricolo
Sono certo
Che la nostra storia la passione la prudenza la professionalità che ci caratterizzano consentiranno di continuare ad essere punto di riferimento della per l'agricoltura ma tutti anche la politica torna a fare la loro parte grazie grazie grazie
Dunque piazza allora vado subito da alla senatrice Furlan che ha un impegno e quindi prima di passare poi la parola al direttore generale di accettino
Anna Maria Furlan come sapete e vicepresidente della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti di previdenza e proprio da qui vorrei partire venivano indicate diciamo alle grandi sfide lo diciamo all'inizio denatalità
Ovviamente c'è tutta la questione legata ancora i cambiamenti climatici le crisi geo politiche ecco dal suo osservatorio dal suo punto di vista oggi senatrice ieri dividere sindacale intanto come si fa a rendere sostenibili
Gli investimenti sostenibili le tutele diciamo previdenziali e in che modo diciamo la volta commissione può supportare tutto questo
Intanto buongiorno a tutti mi scuso con il Presidente di tutti voi di non potere rimane per tutti Conte un po'meno per tutti i lavori ma tutelato in coincidenza o un'altra iniziativa per cui arriverò tardi la e andrò via presto qua rapine il risultato sarà quello ma intanto ho molto apprezzato la relazione del vostro presidente
Perché
Non capita sempre di doverci confrontare con i dati positivi nonostante le difficoltà del momento
Se c'è un settore dove anche i patti Esterni penso
Alla guerra pensa alle conseguenze che questa avuto nella nostra economia se c'è un settore che sicuramente sento adatto in difficoltà rispetto a quanto accaduto in questi ultimi anni è proprio questo
E il fatto che la risposta sia stata una risposta per capacità per professionalità dell'impresa e delle aziende come dei laboratori e delle lavoretti cd riuscire comunque
Ad avere dati positivi ha davvero lo straordinario encomiabile
Questo
La testimonianza la cartina al tornasole dell'altissima qualità
Dei Paul doti italiani ecco il made in Italy in questo
In questo settore stava dentro una capacità di Rizzi rientra così oggi la definiamo che ha del dell'incredibile
Le in paglia funzionerà funziona molto bene
Non tutte le performances degli enti previdenziali delle casse sono
Come quelle che oggi abbiamo ascoltato e questo dipende da molti fattori dalla serietà delle relazioni industriali e questo è assolutamente
Importante gli enti e le tasse di enti previdenziali e non solo quelli funzionano quando c'è trasparenza chiarezza
E le relazioni industriali sono relazioni industriali buone continuative ecco questo
è assolutamente importante avete diversificato gli Investimenti con un occhio davvero importante di riguardo all'economia reale
Credo che questo dovrebbe essere un po'un esempio per tutti i soggetti investire a supporto dell'economia reale è un dato
Assolutamente importante ecco bisogna che in questo Paese ci abituammo di più
A investire nella nostra economia nelle nostre in prese sui nostri territoriali e anche la trasparenza la linearità nella gestione è sicuramente un elemento che ha portato a questi risultati bisogna però andare avanti bisogna che le istituzioni si facciano carico di alcune problematiche
Io credo che ci si possa dividere su tanti temi ma sulla Boro sulla sicurezza sugli investimenti nell'economia reale ecco è un tasto dove ci si deve dividere poco
Se si vuole portare a casa risultati concreti
Vi chiedo prima la guerra alla guerra aggiungo ai dati siti Trump
Che hanno picchiato picchiato duro in tutti i settori della nostra economia mi permetto di dire in questo con qualche problema anche più degli altri
Erano stati annunciati venticinque miliardi di risposta come sostegno alle imprese e all'economia reale per appunto affrontare
Il tema dei dazi non li abbiamo ancora visti io credo che la finanziaria da una parte ma non solo alla finanziaria
Debba dare una risposta a questo tema non so se saranno venticinque miliardi probabilmente
Mi sembrava una stima
Molto buona ma non so sino a che punto che all'Istica dai venticinque miliardi al niente però c'è tutto una gamma degradazioni che bisogna assolutamente coprire
Come
A livello istituzionale e lo dico a Claudio dove gongola su queste cose si potrebbe davvero lavorare assieme
Dobbiamo superare quelli handicap che c'era l'anno scorso e continua a esserci quest'anno lavoriamo perché un'altra hanno non ci sia più
Che casse enti siano trattati fiscalmente in modo diverso rispetta i fonti
Questa è una roba che non sta più né in cielo né in terra non cioè ho mai nessuna motivazione né tecnica né è stata ricca che giustifiche questa cosa
E quindi credo che insieme si debba affrontare questo tema sarebbe di grande supporto io credo a chi lavora bene e chi anche ha una capacità gestionale
Tanto da dar supportare l'economia del paese e questo è assolutamente importante come credo che vada affrontato con molta molta capacità di tenere assieme di dare però risposte concrete il tema della sicurezza
Anche in questo settore soprattutto in questo settore dove il tasso di incidenti anche mortali sul lavoro
Ancora troppo alto
Il tema della sicurezza abbiamo tentato sedi istituzionali in questi anni varie volte di affrontarlo non hanno dato i provvedimenti presi i risultati che ci si doveva e ci si può ancora oggi aspettare siamo in discussione di un altro provvedimento legislativo
Che nasce per la prima volta in questi tre anni da un lungo confronto con le parti sociali ma nasce anche da un conforto questa volta costruttivo nelle Commissioni sia ovviamente Camera dissennato per quanto riguarda il lavoro e la sicurezza sia nelle Commissioni speciali proprio che riguardano la sicurezza sul lavoro aver dialogato
Ha portato a costruire un disegno di legge un'impalcatura più condivisa innanzitutto tra le parti sociali e poi anche nelle sedi istituzionali che
Fa ben sperare
Che si possedere una legge
Non solo giusta come ovvio che ognuno di noi uguale e immagina ma anche molto efficace
Perché il tema della sicurezza delle morti sul lavoro come affrontare questo disastro quasi quotidiano che il Paese
Deve affrontare non è più rinviabile quindi io mi auguro che finalmente questo provvedimento che nasce col dialogo sociale ma anche cure confronto positivo nelle Aule parlamentari possa dare l'efficacia e le risposte
Di cui il Paese ha bisogno quindi vi sono alcune cose che si possono costruire
Vanno costruite insieme per il bene comune perché Labo sicurezza tassazione
Spinta verso l'innovazione la formazione di tutti i lavoratori ma anche dei datori di lavoro credo li possiamo identificare assolutamente come bene comune come credo che anche la leva fiscale per quanto riguarda i singoli cittadini e le singole cittadine ma anche sulle in paese ma anche sugli enti sulle casse
Possa essere una leva che fa crescere che da strumenti in più e che non crea o perpetua diseguaglianze che obiettivamente ormai danno anni non hanno più alcuna giustificazione di esserci quindi Grazio scusate mi ancora per non poter ascoltare
Gli altri interventi a via Ugo porla poco
Grazie
Allora qual è la risposta di Durigon la domanda che faceva Anna Maria Furlan la la gliela mandiamo a voi va bene grazie senatrice Furlan buon lavoro e vado a questo punto dal direttore generale di asceti Roberto
Acquisto
Allora buongiorno a tutti benvenuti un saluto ovviamente all'autorità al Sottosegretario di gondola semplice Furlan ringrazio il Presidente Pepe e non so se è una delle prime uscite che fa in una relazione di una cassa previdenziale ci faccia il piacere che con nuvole interventi rappresentanti diciamo ai nostri azionisti i rappresentanti dei nostri fonti istitutive
Il presidente piazza già illustrato illimitati i risultati del due mila ventiquattro quindi noi Curcurù propri dati ma compatta una lettura una visione strategica che e alla base di invitati
L'infanzia acque anime una previdenziale comprensibile facili è un ente previdenziale ma negli anni come le altre Casse di previdenza è diventata sempre di più un investitore istituzionale
è un prete player e previdenziale molto particolare noi gestiamo il secondo pilastro la previdenza non quindi previdenza integrativa PFM la gestione infortuni che è un unicum nell'ambito delle casse previdenziali eppure e molto criticata Pivetti tutti i lavoratori per tutti gli iscritti
Io paia e
Qua c'è diciamo una serie di attività che svolgiamo un service ma che sentiamo intimamente inoltre quindi l'attività relativa ai fondi sanitari sia fissa e all'attività della previdenza complementare Agrifondo
Quindi le paga è la Casa del Welfare agricolo e offre un sette di opportunità agli iscritti che oggi sono i dirigenti gli impiegati del mondo nella ovviamente abbiamo cioè l'ambizione di ampliare questo perimetro di azione
Non possiamo farlo da soli siamo tornati sulla base di una legge istitutiva c'abbiamo ci sia la possibilità per via normativa di ampliare questo ambito a cominciare proprio dall'interno d'abitazione della previdenza complementare
So che sottosegretario di Londra su questo tema si sta misurando a a già ipotizzato di percorsi ma immaginare che le casse di previdenza che già fanno e nel primo pilastro noi siamo cassa di secondo pilastro e quindi ancor di più ci sarebbe la logica di internalizzare un fondo
Di previdenza complementare secondo me è una strada da percorrere e idee
Diciamo l'ambizione non solo nostra ma appunto nel mondo
Previdenziale relativo alle casse private
Mi soffermo momento sui dati e beni
Sottolinea negli ultimi dieci anni dodici anni l'occupazione tra alti e bassi è cresciuta dall'occupazione e mercato il cinquantasette oggi siamo al sessantadue per cento quindi è cresciuta del cinque per cento
Pongo in paglia
Gli iscritti sono cresciuti del sei virgola sei per cento negli ultimi cinque anni due mila diciannove due mila ventiquattro scritta l'Empire sono cresciuti del sette virgola tre per cento
E sono il segnale a mio parere di un comparto che funziona poi ci sono le difficoltà ne parlava abilmente
Il dieci del presidente dei carabinieri anche cifra gli altri interventi in modo di confrontarsi alcune criticità ma comparto sanno e il fatto di essere l'Ansaldo dimostrato anche da la circostanza che durante il comizio pur avendo predisposto degli studenti gratificazione della dei contributi la gran parte dell'azienda pagato per intero puntuali quindi è un comparto molto sano che rappresenta il due per cento del PIL
Ma che genera poi tutto l'indotto dell'agroalimentare della crisi russa che arriva al trenta per cento del PIL e quindi noi siamo esponenziali secondo me
Di quel mondo sanno e produttivo che negli ultimi anni è cresciuto in modo piuttosto significativo
Dicevo vale in paglia non è soltanto previdenza
Avendo un patrimonio di due virgola due miliardi questo patrimonio non è come dieci anni fa quindici anni fatto serie di motivi gli immobili in Btp questo patrimonio deve essere gestito suo risorse nostre
Dobbiamo mitigare i rischi dobbiamo gestirli ma può essere messo a disposizione per una parte dell'economia reale italiane del comparto agricolo per farlo crescere
è semplice ragionamento supportiamo le medie imprese piccole e medie imprese cresceranno nel tempo
Noi pensiamo violente di guadagnarci non pensiamo di fare quest'operazione di non c'era bonaria però probabile che cresca l'occupazione si cresce l'occupazione dei miti cresce la previdenza quindi persino con l'economia reale è un tema funzionale al raggiungimento dei nostri e obiettivi e quindi in questo ambito abbiamo fatto
Una serie di investimenti che sono a mio parere esemplificativi
Perché situazionale abbiamo l'uno virgola tre per cento del capitale di Bankitalia Monetti volumi reale ma siamo fra quelli che insieme alle banche poi siamo titolari di quelle quote diamo stabilità ovviamente anche a quell'investimento
Siamo il Fondo italiano d'investimento CPP cinque per cento il sì ma deve Palma
Siamo in via F.
All'incirca del tre per cento Granarolo quattro virgola cinque per cento Masi Agricola
Aggiungo poi invece due investimenti che non attengono al mondo della rottura che per noi è prioritario Macca tendono all'economia tre all'italiana sono due piccole e medie imprese
Che forse conosce di quasi venti virologi cura si chiama GP una media impresa quotata in Borsa che sta crescendo moltissimo e si occupa di informatizzazione in ambito sanitario
E l'alterno ma Marina forse che come dire esperto di cantieristica sono quelli che fanno dei comuni di lusso è una piccola impresa di circa quaranta milioni di fatturato creata anche una parte Luperini militare e quindi probabilmente diventerà anche strategica nei prossimi anni
In pensare che insieme agli investimenti più tradizionali chiudibili indiziato dell'epoca agricola e anche complessivamente nell'economia reale italiana ci caratterizza come appunto
Investitori istituzionali fornisco qualche dato non abbiamo patrimoni due virgola due miliardi circa novecentottanta milioni sono investiti in assetto domestici cioè vuol dire che noi abbiamo investito sul sistema Italia per circa il quarantasei quarantasette per cento del nostro patrimonio più o meno in ambito addette stando al trentasette trentotto che non è poco direi che la investire in Italia e
Spiegata anche
Esemplificativa può essere facilmente compresa attraverso appunto questo dato che gli ho fornito nell'ambito poi nei nostri investimenti c'è sempre spazio non può non esserci per le obbligazioni governative un po'meno del passato fa peraltro negli ultimi anni sono stati parzialmente l'edilizia e per il nostro piccolo abbiamo contribuito a consolidare il debito pubblico italiano
Negli ultimi sette anni le in paglia ulteriore dato bassa da un patrimonio netto di centotrentasette milioni avuti duecentoquarantadue milioni
Quindi in questi anni attraverso i nostri Vanzi abbiamo fatto crescere modo molto significativo il patrimonio netto per oltre il settantasei per cento
Vado verso le conclusioni
L'Outlook sul due mila ventisei che riguarda il venticinque perché la relazione due mila venticinque tratta dati del due mila ventiquattro forse anche giornalista ovunque la platea
Sono interessati a capire qual è lo stato di salute attuale dell'Empire passato è andato si pensa sempre al futuro
Noi pensiamo di poter chiudere il due mila Miotto Lucca questo di poter chiudere il due mila venticinque in con un risultato che si aggira intorno ai trenta milioni di euro quindi miglioriamo i risultati del due mila ventiquattro
Col presupposto che quest'anno abbiamo fatto un ottimo lavoro non solo sul piano della gestione finanziaria ma anche delle dismissioni immobiliari
Continuiamo ad essere investiti in immobili tra immobili di qualità che ci rendono mediamente oltre il quattro virgola cinque cinque per cento di rendimento
Nel due mila ventisei vogliamo presentare il bilancio sociale mentre questa la settima dell'azione che presentiamo qui fa un altro nella splendida cornice della del Senato nel due mila ventisei a febbraio l'annuncio presenteremo Pancani Chieti libero presenteremo il primo Bilancio sociale
Perché anche in relazione alla nostra natura al fatto che siamo un ente bilaterale diciamo c'è la rappresentanza dei datori di lavoro di rappresentanze sindacali gli aspetti di riverbero degli affetti
Nella nostra attività sul territorio Finotti stakeholders vanno assistiti una mutevoli se ne rilevanza
Chiudo con due
Diciamo così auspici che faccio al governo il primo in ordine al tema della presidenza sono vari anni
Punto che ci stiamo provando non abbiamo un fondo di previdenza complementare non so se siamo in grado di farlo oggi l'abbiamo tutto l'espertissimo perché già oggi gestiamo questo fondo
Di internalizzare proseguiva risorse tempi sono maturi a livello governativo si riuscissimo vale per voi ma probabilmente anche nelle altre casse sarebbe un'ottima cosa
Invece uno spunto in ambito di finanza è un tema che io ho già lanciato varie volte non lancio Alley
E anche sul tema probabilmente più del ministro Giorgetti noi insieme a Cassa depositi e prestiti a diciamo tante iniziative Cassa depositi e ovviamente è il motore di sviluppo industriale del Paese
Spesso abbiamo fatto siamo nel fondo italiano investimento siamo azionisti alla perché non immaginare che non solo supportiamo questi operazione questi progetti di Prato sono concetti che producono reddito non sono costretti Cassa depositi non ci chiede come dire di mettere e degli oppone a fondo perduto ma proprio per questo perché non immaginare che le casse previdenziali alla stregua delle fondazioni bancarie entrino dentro capitali principi Cdp oggi ha più del settanta per cento ovviamente e del messa immaginare che posta di Gorizia cinquantuno Crespo cuoio dica avrebbe elaborato una comunque di tutti i poteri di indirizzo ma alla stregua delle fondazioni bancarie esportare dentro le casse previdenziali significa farle fare nella strategia interinali mi permetto ancora più risorse
Perché se uno è coinvolto nelle strategie cioè non solo partecipa ma partecipa più convintamente magari nel nostro piccolo dodici ci piace magari anche promuovere qualche progetto in ambito agricola io penso che siano maturi i tempi le fondazioni bancarie che hanno un ruolo fondamentale in questo Paese
Valgono circa cinquanta miliardi di patrimonio le casse hanno superato i centoventi miliardi però perché non immaginare di inglobare un po'dentro Cdp
Proprio così lo faremo stiamo già facendo molti progetti uno a quello che il sottosegretario freni Andrea si parla spesso con se n'è parlato anche di trasmissione del diciamo fondo per le medie imprese che sta facendo Cdp che una serie di noi parteciperemo a questo fondo per le piccole e medie imprese
Sebbene benissimo coinvolti complessivamente come ha detto e quindi come casse nel capitale di Cdp sarebbe un ulteriore passo davanti lo Stato Cdp e noi che siamo investitori istituzionali chiudo ringraziando intervenuti ma devo ringraziare il mio consiglio d'amministrazione nostri sindaci perché il nostro modello di
Con qualche Governance come dire particolari i nostri consiglieri vengono sono rappresentativi dell'organizzazione del lavoro dei sindacati e deve dire che questo modello
Nello questa nell'esperienza di paglia io non vengo abilità da questo tipo di estrazione è stato un modello vincente
Perché accento ci sono l'impresa e ci sono gli scritti facciamo delle scelte sempre in modo prudente mitigate e guardiamo agli interessi delle imprese delle scritte e guardiamo complessivamente l'interesse nazionale grazie
Grazie non è non a caso su questa data ultima riflessione recitando hai detto è usata la parola bilaterale no che c'entra eccome allora lo riconosciamo una serie di domande a cui rispondere mi pare partendo anche alla questura arrivarono anche solo un po'raffreddato quindi questo sarebbe dovuto dato grazie grazie in parte grazie presidente grazie direttore Diacetti ma tanti amici insomma che sono un padre che fanno parte del ante dell'organo principale
Devo dirvi che
E se stati molto sostiene lo posso racconto di come vada in paglia di come anche innovativi secondo me su alcuni aspetti del direttore in come vuole anche investire parto un po'da prima vedere dei dati che poi arriverò alla risposta insomma che l'ora la verità che si evince anche nel settore manca manodopera due mila cinquanta sicuramente è un tema molto lontano ma oggettivamente mancava l'opera anche oggi no sotto questo punto di vista però fa difetto ai dati che noi abbiamo sul mondo del lavoro perché a dire il mondo del lavoro oggi sono circa sessantatré per cento degli degli occupati
E noi abbiamo nella fattispecie sia uno degli ultimi paesi in Europa sugli sugli occupati perché però con la media del settantuno per cento
E non siamo riusciti non riusciamo in qualche modo brutta Init attività fa il matching tra domanda e offerta
Che rende appetibile coi nostri
Diciamo concittadini che il lavoro in agricoltura un lavoro nobile del lavoro obbliga in qualche modo invece viene intrapreso come una seconda via secondaria anche modo culturale del nostro indole dei genitori che mandò sempre figlia della Universiadi Howard però per farlo diventare oppure Maradona nel calcio del nel gergo calcistico
Quando invece secondo me vanno in qualche modo indirizzati nel nel nella nel nella scuola abbiamo costruito degli idilli TS dovrebbe un vestito molto di AIDS è stata andando molto brutti su questa cosa e quindi credo che questo abbiamo perdonatemi per la prima volta c'è il primo sistema informativo lavoro in Italia
Che è unico prima ogni regione aveva il suo Sistema informativo lavoro sia mal Silla che Orlova gestione INPS
Insomma della delle agevolazioni dell'attività insomma di merci padovano offerti io diventa mito sono stati messi in onda il terreno che però è asciutto perché purtroppo c'è purtroppo per nostra fortuna c'è stato un raggio forte del del della della forza lavoro e quindi si è disperso quindi rileggersi da ritrovare figure inerenti quindi trovo secondo Medley ove merci padovano offerta anche con l'immigrazione regolare questo è un fattore insomma e ci siamo sempre detti
Beh quello è fondamentale
E credo che un fattore molto positivo lo dico al direttore del del Diacetti dei numeri Nomentano in base anche al momento della di quello che il momento di aumento del la nostra occupazione
E quindi
Vi faccio i complimenti per come sta gestendo tornando invece alla cassa
La cassa nasce con casse e fondi previdenziale questo sono d'accordo anch'io
Che ingiustizia prima praticare due differenziazione di di di arrivo dei però non siamo in un paese
Dove viene sconosciuto nove via sconosciuto qual è la problematica permettere ligure è sempre la solita finanziare le famose copertura del MEF che in qualche modo vanno dovessero aderire messo in un in un contesto per contarsi
Toso come giusto là dove le azioni le sull'idea che vi devo dire
Che nasce sempre nei nostri colloqui anche con voi ma con con Hampton con la Olivetti con altre persone insomma che vengono ovviamente a interloquire con noi
Dove creare il secondo famoso pilastro della previdenza dell'aprile dell'empietà prese della previdenza sulle casse
Questo sarà e questo è grande obiettivo secondo me
Di divisione perché perché non andremo sempre in conto più a avere pensioni che non sono mai o col potere d'acquisto mo'che che posso lasciare guardi quindi la necessità di avere un rafforzamento di questo di questo secondo me l'astro sia nella nell'impasto c'è necessità ma figuriamoci anche nelle casse oggettivamente e quindi su questo è un lavoro che sole possono mettere la continuazione mettiamo tutto insieme potremmo mettere anche una parificazione delle varie aliquote quindi che potrebbe essere questo il contesto
Su quello che riguarda invece Cdp vi dico la verità
Questa idea
Ci diamo del lei Roberto
Questo era che Roberto mi ha raccontato un sacco di tempo fa
E ha sempre spinto anche insieme ad altri direttori d'irregolarità anche qualcuno che non fa più triste non fa più parte della direzione delle casse oggi ma in un in un altro ente ha sempre spinto verso questo questo obiettivo e devo dirvi che io di buona lena mi ricordo quando nella via prima esperienza ciò detto perché al signore trave aveva esperienza delle di governo in due mila diciannove all'epoca c'era Palermo ricordo nelle casse vuote persi
Riprendo le mie cartelline vado lì no non siamo pronti a fare questo questo e e alla fine c'era un muro di gomma che ce li spingeva la parte di qua no quindici apre ho capito nella mia ingenuità dell'epoca
Quali erano gli interessi che in qualche modo si spengono i qua perché non è che ti spingono sorride a volte anche impressi si spengono scherzi a parte la e c'era quindi vanno oggi però è matura la cosa perché oggettivamente quando parlavo dilettanti miliardi di investimento reale vero perché io ricordo anche le avvocature diciannove parlavano invece il reale ma
C'era poco no
C'erano solo alcune fatica detto che neanche ti almeno un tiraggio effettivamente e invece credo che l'evoluzione che oggi hanno le casse di dare risposte ma così anche i fondi previdenziali e di dare risposte oggettivamente noi è un'occasione unica per il nostro paese anche perché c'è una data
Che è imminente giugno del due mila ventisei termina il PNR
Quindi noi oh CIN ceniamo fa mettiamo in Rete tutti i sistemi che non possiamo avere per far sì che mi Domenico Gargano che ci sia l'acqua per le per i campi nove farti equivoci ingegnano in questo campo in questo sito in questa situazione quindi mettiamo che vede tutto quello che c'è nel sistema e casomai con Cassa depositi e prestiti che può fare anche da madre Regina sotto questo punto di vista incominciare ad intervenire nei vari settori del del del del del nostro Paese Ossino Aldo il posto dove le ventisei può essere drammatico
Questo ce lo dobbiamo dire perché noi abbiamo vissuto questa fortunata evenienza del della positività grazie anche al PNR questo non è che ce lo possiamo scordare quindi questo tra un tema fondamentale e lo prendo come spunto
Da portarlo insomma al tavolo anche con con Giancarlo che freni perché abile come gestirlo al meglio questa questo mix diretti di attività non scordando sempre e questo è basilare perché
Mi succede questo a volte non tanto di voi ma sui fondi previdenziali che mi invitano tantissime eventi economici
C'è un evento particolare c'è a Milano color controlli facciamo anche dovendo dove
Due nei dribbling che fare pubblica bellissimo devo di Brera s'interroghi esce interim molte personaggi importanti però se preso come riferimento il fondo previdenziale per gli investimenti
Allora io ogni tanto cerco di rimettere un po'palline in gioco perché dietro quei fondi quel io dietro quegli investimenti c'è
Un lavoratore che potevano intenzione
E a volte viene dimenticato un po'nelle nei meccanismi dei meandri quindi
Se non rimettiamo al centro invece il lavoratore è quello che do a prendere come come pensione Colorado a gestire quindi anche quella preconcetti in modo il più responsabile secondo noi secondo me è la cosa più giusta che ne possiamo fare quindi
Credo che il mix che voi state mettendo in campo nella vostra bilateralità ma con grande intuizioni secondo me
Della direzione del presidente è un mix che potrebbe essere portata avanti anche come know how per altri per altri fondi che casomai invece viaggia un po'sotto un profilo sotto profilo basso quindi questo sarà sovente un compito delle prossime rione che faremo
Prometto già al direttore insomma che farò io ne contiene col ministro Giorgetti per far sì che questa cosa possa avvenire cafone chiamare anche al tavolo Cdp fatica non prima un tavolo pre
Per gestire questa cosa altre domande non c'erano altre non me lo ricordo
Forse
Chic
Beh allora in questo caso parliamo della della cassa loro c'è questa situazione secondo me quello a prescindere da questa visione di di insieme che dobbiamo mettere in campo
L'emendamento che deve solo trovare la copertura che non è così grande credo solo Bourgeois questo che spero un giorno dispiegarono la differenziazione tra quello che perché pensa che pensarci Teo normale quello che pensa la ragioneria sono due cose totalmente diverse
Sono due cose totalmente diverso reprobo lo posso garantire che sono totalmente diverse ma anche da qualsiasi azienda c'è se tutti ragionassero razziando anomale come ragiona generica non dovremmo secondo me però volevo soluzione insomma adeguate perché ciò avvenga euro
Questo è un tema che possiamo tranquillamente inserire questa barca stare anche di questa finanziaria che do atto al direttore di versarmi un po'di più
Qualche fare in modo che insomma vediamo ecco l'olandese
Subito la parte la vostra politica a parte politica del la della viabilità trova subito sponda no proviamoci proviamoci subito anzi
Grazie
Grazie carioca Ferrario nasca dopo la non
Perché mi ha mandato le medicine devo andare a prendere perché sono sono molto raffreddato perché ha fatto anche il mio medico si sente eh eh allora si riguardi il sottosegretario D'Errico grazie grazie gladiatori Chionna allora adesso
Dal credo dal podio riga Mammucari Segretario Generale UIL Will eccola qui
Grazie
Così a proposito delle anime anche vien paiono quella sindacale e quella datoriale cominciamo
Pessina galattiche Trepuzzi grazie per Cissé invito per me è un onore essere oggi qui permettetemi di fare una piccola sottolineatura una piccola premessa prima di entrare nel merito delle questioni sociali che sono contenute nel bilancio di cui stiamo parlando e che hanno a che fare con la data che avete scelto io ringrazio il presidente ringrazio il direttore ringrazio tutto il consiglio d'amministrazione tutti coloro che hanno voluto scegliere una data importante quella dell'al per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
E credo che essere qui oggi celebrando anche un'ondata rossa all'interno dei nuovi iscritti perché insomma lo diceva il presidente circa il novanta per cento dei nuovi iscritti sono donne
E farlo con risposte concrete come fa un ente previdenziale
Che garantiscono sicurezza economica che si garantiscono indipendenza
E che garantiscono anche un guasto al moderno sì anche un modo con cui onorare questa giornata in maniera forte concreta attraverso il lavoro attraverso le tutele
Era doveroso non solo perché sono donna era doveroso perché questo è un tema che investe tutti e mi basta e purtroppo anche giacché c'è sempre molto dietro no violenza e la mancanza di autonomia economica ci corrisponde di pari passo la mancanza di autonomia emotiva
Veniamo adesso al nuovo e veniamo anche quello che invece Leonora di essere qui perché questo straordinario successo in termini non solo di avanzo di gestione ma anche di rendimento credo che sia il secondo nella storia
Nel della Fondazione è anche frutto di una strategia condivisa che ovviamente mi vede oggi riconoscere come mentre il Murri di questo Successo oltre al presidente e al direttore tutto il consiglio d'amministrazione con il supporto delle collegio dei sindaci insieme a tutti i dirigenti e come diceva il presidente
Insieme a tutto il personale in paglia perché la strategia finanziaria ha un significato sociale
E quella prudenza cui facevate riferimento
Senza risvegliare il senso della parola e del termine latino che deriva da propodeo ma significa avere visione e avevano fatto con una gestione efficiente chirurgica mi viene da dire
Nel bilancio Larini rischia il rendimento nell'asta tratteggi anche di diversificazione di questa asset allocation strategica che ha comunque Statuto non solo vedere nell'economia reale come si diceva non solo ridurre l'esposizione nella in quegli investimenti più rischiosi e volatili ma a vivere reinvestito in un mercato obbligazionario che comunque garantisce un flusso cedolare nel lungo periodo e che consente ad oggi di mantenere invariate le prestazioni a favore sia dei lavoratori e delle imprese
Io credo che sia veramente un successo che debba renderci orgogliosi tutti questo sì che c'è un modello in paglia perché questa strategia Suma merito
Anche devo dire la verità di una conduzione eccellente e anche nella capacità di aver fatto diventare coesione con la generalità una serie di scelte questo è il primo valore che volevo sottolineare c'è una capacità di efficienza c'è una capacità anche di aver difeso io lo voglio dire i risparmi dall'inflazione degli scritti
Perché pure questo è un dato che deve emergere che ci deve vedere come in cui orgogliosi in un momento dove complessità perché come dicevate prima non siamo solo qui per celebrare i numeri e tre celebrare i successi che sono sicuramente importanti ma bisogna comunque contestualizzarle vedere le complessità nei quali riguardano il settore inserirle anche dentro le sfide che noi possiamo cogliere per rafforzarci mi dispiace che il Sottosegretario andato via
Ma io son convinto che i direttori insieme a tutti quanti nuovi modi presidente sapremo fare quella lobby istituzionale per far diventare praticamente un appunto secondo me die visione
Quello di farla diventare come la chiamate voi la casa del welfare o il Polo di previdenza complementare perché le complessità che oggi investono il settore
Ancorché e residenti ancorché certamente raggiungere dei in termini di valore aggiunto in Europa la la la maglia della vittoria
Quando ci caliamo dei temi concreti oltre al tema demografico che investe purtroppo non solo il nostro Paese e non solo l'Europa ma è un tema dell'Occidente
Così come è un il tema di tutto l'Occidente il fatto che il baricentro del potere e del potere economico si sta spostando da Occidente ad oriente
Così come investe nell'agricoltura in veste di un'Italia così come tutta l'Europa anche il tema della una nuova geografia commerciale che esista comunque affermando che si sta giocando
Spesso anche sul Regoli inique
Poi a questo aggiungiamo ovviamente le questioni di effetti climatici aggiungiamo il fatto che il mondo sta competendo il nostro settore né assolutamente assorbito e quindi anche i lavoratori e le lavoratrici che noi rappresentiamo
Sono assorbite da dinamiche che sono malati abbiamo immaginato sognato per anni che il modello della globalizzazione doveva servire ad innalzare gli standard della corte la qualità delle produzione oggi invece abbiamo dovuto prendere atto che in questo grande mondo cinesi gioca di fatto anche sul versante del dumping dello sfruttamento e sulla cancellazione di diritti tutto questo ha un peso
E anche per questo considero in paglia un appartenesse al personale dobbiamo sentirci
Forti della nostra capacità di investire di rafforzare il settore agricolo e di rafforzare la qualità del lavoro mentre noi decidiamo comunque di andare dentro l'economia reale perché perché sull'invecchiamento della popolazione sull'invecchiamento degli addetti al settore molto diciamo quando parliamo ovviamente
Degli operai a tempo determinato
Ok perché questo è un settore che il numeri importanti degli scritti anche gli incrementi in termini di occupazione riguardo non a caso vi sono proprio coerenti anche con quello che c'è scritto ma quel poco che abbiamo rilevato nel Bilancio sociale paia sono coerenti con le figure professionali medio-alte
E abbiamo detto che gli iscritti gli incrementi ascritti sono stati trainati dalle Regioni quattro regioni ridere che sono anche figlie di una vitalità di un'agricoltura che ha comunque una vitalità produttiva che sta investendo nell'innovazione tecnologica che molto probabilmente a un linguaggio digitale già avanzato le sono l'Emilia Romagna la Lombardia il Veneto
Che mi sono dimenticata la Toscana cari
Se non andiamo ad osservare che cosa accade
Brignoli sotto al due mila ventiquattro
Taglio perfetto per gli operai e quindi tutti coloro che sono iscritti negli elenchi anagrafici lui ci accorgiamo che invece in quelle stesse regioni in media negli ultimi sei anni c'è stata una contrazione dell'occupazione del sette virgola cinque per cento
Che vuol dire che l'appetibilità del settore oggi per fortuna è compensata dalla presenza nel mercato del lavoro regolare quello degli iscritti neanche anagrafici mamma quasi oltre anzi trentotto virgola nove per cento dei lavoratori appartenenti a comunità internazionale
Ma se dovessimo vedere nel nostro nel nostro tessuto sociale il lavoro agricolo è assolutamente ripudiato non so perché faticoso non solo perché ciò salari bassi ma perché l'alta stagionalità il turnover ketchup settoriali a volte di paese tale per cui c'è una disaffezione quindi e chiudo questo di diventare il polo previdenziale per tutto il settore allargando anche agli operai agricoli e turno ovviamente a tutte le forme di lavoro autonomo e quindi non sono subordinato significherebbe occuparci di rafforzare quelle col sistema di tutele che deve vederci come parti sociali come fonti istitutive dialogare con le istituzioni capire quale tipo di agricoltura vogliamo sostenere come vogliamo proteggere i nostri iscritti come facciamo massa critica per cercare di difendere tutta la popolazione che abita al mercato del lavoro agricolo come coniugare la capacità la strategicità degli interventi finanziari anche a quella capacità di raccontare un settore perché profumi di di grande qualità delle produzioni di grande qualità della procura grazie
Grazie
Adesso sentiamo Coldiretti sentiamo il Presidente Granieri eccolo qui
Vediamo il modello Empire la lista da Coldiretti diciamo venissero grazie dell'invito grazie presidente il direttore pre-Consiglio sicuramente ascoltare questi risultati
Fa piacere a tutti non c'è dubbio perché comunque portare un utile così importante all'insegna della prudenza francamente non è non è scontato non è scontato se facciamo una riflessione su quelle che sono chiaramente il valore dei versamenti presidente piazza ce l'ha detto chiaramente che aumentar Nomentano
Sicuramente le imprese che che versa non si aumentano sicuramente gli investimenti e devo dire non è scontato
Ascoltare che appunto gli investimenti sono considerati strategici soprattutto nel settore dell'agroalimentare
Che fino a qualche tempo fa non era così qualcosa è cambiato è cambiato anche soprattutto in ragione di un modello agricolo che ancora una volta cambia cambia grazie all'Italia perché
Non è
Diciamo per caso che in Italia c'è il maggior valore aggiunto
Peretta sicuramente è da tenere in considerazione quello che sta avvenendo sicuro il tasso di digitalizzazione perché dice benefica probabilmente c'è una resistenza perché il lavoro in agricoltura è percepito ancora come faticoso
Devo dire a brevissimo non sarà più così perché più che abbraccia serviranno teste quindi credo e ne sono orgoglioso sicuramente stiamo vivendo un momento di transizione che cambierà il fronte della produzione agricola e cambierà anche questo è già avvenuto anche la percezione tanto tempo fa essere un agricoltore diciamo era una cosa molto più difficile specialmente dal lato sociale
Perché
Nel evidentemente era percepito così oggi c'è anche un tendenza una moda che sta aiutando e non per questo chiaramente in paglia investe in una grande cantina
Credo che la capacità la solvibilità del settore non era scontata
Evidentemente siamo più solvibili di altri siamo più sicuri di altri siamo anche un po'più precisi di altri
E devo dire che non per questo il settore non ha delle difficoltà
E devo dire che le difficoltà devono essere analizzate anche correlate all'utile che fa in paglia perché
Evidentemente il taglio della PAC non sarà ininfluente rispetto ai versamenti
Perché è chiaro che chi si vede tagliare il venticinque per cento delle risorse quel reddito e non non è un'integrazione la vacca per gli agricoltori reddito puro
Sicuramente le battaglie sulla concorrenza penso al Codice doganale non sarà ininfluente e sarà una cosa da portare fino in fondo perché de
Chiaramente il il branding made in Italy è un termini di esclusività e noi vogliamo che ieri che rimanga tale
Per troppi anni non lo è stato sicuramente i temi rispetto alle esportazioni quindi dazi da una parte e dall'altra
Accordi di libero scambio non aiutarono immaginate settori strategici penso
Al formaggio venticinque per cento penso al vino dal cinque al quindici penso all'olio da zero a quindici
Quindi settori strategici del Paese che hanno contribuito alla solvibilità del settore sono messi a rischio in un mercato strategico cambiare il mercato non si fa dalla sera alla mattina si bisogna costruire dei processi
Che passino soprattutto dalla cultura dell'internazionalizzazione ma soprattutto dal supporto
Crediamo che il sistema delle ambasciate adeguate a questo Possa cambiare il passo ma bisogna avere il tempo di di poterlo di poterlo fare la mancanza di manodopera è un dato
Questo assolutamente non non si gestisce un'impresa agricola
Da soli e e sicuramente non si approccia risultati strategici delle imprese da soli questo
Sicuramente io sono convinto che pensare in paia
Come la casa del welfare agricolo
è una cosa giusta importante bisogna ampliare diciamo l'ente l'integrazione per la per gli autonomi che comunque sono quelli che muovono
Diciamo l'economia reali delle imprese agricole
è un tema prima fascia seconda fascia la terza fascia un poco meglio la quarta fascia sicuramente diciamo immaginare il futuro degli input degli imprenditori credo che debba essere una responsabilità della Fondazione credo che debba esserlo soprattutto per rendere stabili non solo gli investimenti che in patria in paglia ma la percezione che hanno le imprese della Fondazione e questo credo che possa essere una scommessa che valga almeno tanto quanto
L'ingresso nel
Nella capitale di cibi di Cdp
Perché se da una parte e ci ci debba ci deve essere una grande propulsione negli investimenti strategici non solo dell'ENPAIA ma del Paese dall'altra sicuramente la stabilità delle imprese che garantiscono la fondazione debba essere almeno egualmente garanti grazie e buon lavoro
Grazie grazie allora una David Granieri adesso
La volta del presidente dico vite varie opere che credo che abbia al suo arco diverse cose da dire no posso parlare come vuole fare grazie
Grazie innanzitutto per l'invito
Parlare di previdenza
Significa innanzitutto parlare di paese di tenuta sociale del Paese
Parlare di fiducia dei cittadini
Ma parlare della continuità di un patto fra le generazioni
La previdenza non è altro che una promessa di futuro la complice la Commissione che ho l'onore di presiedere custodisce questa promessa
Ogni contributo versato ogni investimento fatto
è un impegno verso la dignità del lavoro
Il presidente piazza ci ha fatto un quadro positivo dell'ENPAIA me li sono scritte avanzo di gestione patrimoni in crescita Governance rafforzata ma ci ha anche consegnato un avvertimento
Ci ha detto che il settore agricolo
Nell'arco di venti cinque anni perderà due milioni di scritto e allora la considerazione
Non c'è nessun invece patrimoni e nessun rendimento che può compensare una dinamica demografica che restringe gli attivi a lungo la vita delle prestazioni
Ho notato con interesse che l'empatia
Guarda con attenzione alla previdenza complementare sono contento
Però vi devo dire
Che
In Italia
La previdenza complementare segna il passo
Mentre in Europa i fondi pensioni rappresento nei duecento quattro per cento del PIL
In Italia rappresentano l'undici virgola sette per cento del PIL quali sono le ragioni di questo organismo è semplice i fondi pensioni in Italia novità Breve
Nascono tardi e muoiono presto
Se noi vediamo l'età media degli iscritti ai fondi pensione
è di quarantasette anni
E allora
La mia idea in occasione della relazione annuale di giugno perché non creiamo un fondo pensione alla nascita
E questa idea e diventata proposta di legge già nella Finanziaria che mi auguro che passa
Quali sono i vantaggi di questo fondo di pensione la nascita educazione previdenziale precoce per tutte le famiglie
I ragazzi inutile fargli il discorsetto sull'educazione previdenziale solo impermeabili a qualsiasi discorso proprio futuro
Perché vedono la guerra vedano i cambiamenti climatici
Invece noi dobbiamo tornare all'antico quando le nostre nonne mettevano da parte i soldi o meglio quando ci compravano le catenine d'oro
Mentre agli americani mentre i figli degli americani mettevano i soldi nei fondi pensione i figli degli americani sono diventati ricchi le nostre catenine ce l'hanno rubata data
Siamo c'era ancora sono
Alfa ha fatto un buon avrà hai ragione
Volley
Ringraziare la dottoressa Mammucari
Che ha ricordato oggi la giornata
Contro la violenza sulle dorme ecco lo salva Kanaio previdenziale alla nascita
è uno scrigno segreto contro la violenza economica che è l'appello sul virgola delle violenze perché si manifesta in modi subdoli
Il partner violento controlla i flussi di danaro controlla l'espace controlla i conti
Il salvadanaio previdenziale alla nascita e uno scrigno segreto inaccessibile in accessibile a tutti Imp
E serve innanzitutto a dare una educazione finanziaria alle donne
Che di solito non sono molto il propense a interessarsi di finanza ma serve per rafforzarli e di dargli un'autonomia
Finanziaria che gli salva la vita perché se oggi le donne rivestono non quell'ambiente di violenza è oppure perché non hanno un'autonomia
E economica ecco dunque un altro obiettivo per creare un salvadanaio previdenziale alla nascita
Non voglio andare molti davanti perché volevamo il vaniloquio e anche perché il TAR no cover continuerà ad esercitare il proprio ruolo con indipendenza imparzialità competenza e senso dello Stato garantire la previdenza significa proteggere la dignità del lavoro e il benessere sociale della Repubblica ringrazio
Grazie al Presidente Pepe alla sua anche passione ironia che sono cose che non guastano assolutamente anzi allora io chiuderei qui il nostro appuntamento la l'appuntamento prossimo lo dice perché scelti per il bilancio sociale a febbraio mi pare due mila ventisei e poi alla prossimo
Rapporto grazie grazie al giudizio la numero otto grazie a tutti e buon lavoro
Tra
L'altro
Ciao grazie grazie abbiamo questa leggerete qua
Oggi come
Orseolo rosso posso

