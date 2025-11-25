Relazioni: Giorgio Piazza (Presidente Fondazione ENPAIA), Roberto Diacetti (Direttore Generale Fondazione ENPAIA).



Intervengono: Claudio Durigon (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Annamaria Furlan (Vicepresidente della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti di previdenza), Enrica Mammucari (Segretaria generale Uila-Uil), Mario Pepe (Presidente Covip), David Granieri (Vicepresidente di Coldiretti Nazionale e Presidente di Coldiretti Lazio).



Modera Andrea Pancani (Giornalista La7).



Registrazione video della manifestazione …

"Presentazione della Relazione Annuale 2025 al Parlamento Fondazione ENPAIA", registrato a Roma martedì 25 novembre 2025 alle ore 11:15.



L'evento è stato organizzato da Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Enpaia, Previdenza.



La registrazione video di questa manifestazione ufficiale ha una durata di 1 ora e 14 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci