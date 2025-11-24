La polemica su "Pasolini conservatore", intervista a Stefano Fassina

L'intervista è stata registrata lunedì 24 novembre 2025 alle 13:07.
economista, già vice ministro dell'Economia e delle Finanze
Radio radicale siamo con Stefano assieme a economista è stato parlamentare legislature per parlare con lui di che Paolo Pasolini perché insomma
è scoppiato questo no però grossa polemica sul sul convegno organizzato dalla Fondazione Alleanza nazionale dal titolo Pasolini conservatore allora io somma ricordo che lei ha pubblicato un volume che si intitola il profeta scandaloso dedicato va be'Pier Paolo Pasolini allora io volevo chiederle se ce lo vede i Pasolini nella nella veste del diciamo del conservatore
A sognare una figura certamente contraddittoria avuto il grandissimo merito in anni in cui non andava di moda di riconoscere il valore imprescindibile della tradizione che ovviamente interpretava in modo critico
Ma non
Disconosceva era non considerava un retaggio negativo dal quale separarsi nome di un progressismo libero dal dal zavorre quindi da questo punto di vista nuovo a Pisco diciamo un tentativo che fa la destra anche come dire legittimo erede
E serio in alcuni casi non sono strumentali
Per interloquire con intellettuali avevo colto un punto di fondo la fine del Sandro nella società consumistica
E ed è un punto e dovrebbe essere al cuore anche la sinistra quindi a proposito della discussione di questi giorni in delle Eolie
La domanda da farsi non è perché e la Fondazione Alleanza nazionale della russa fanno un convegno sul Pasolini la domanda da farsi è perché a sinistra né in quest'anno che ricorre il cinquantesimo
Anniversario dell'uccisione nei tre anni fa quando ricorreva come ricordava il centenario della nascita si è fatto qualcosa di analogo
A parte il gruppo politico due allora facevo parte libere uguali nel due mila e ventidue e qui alla Camera organizzo
Una discussione plurale nel senso che c'era la ministra Roccella c'era Dacia Maraini Ascanio Celestini
Una discussione che poi appunto
Fini in quel libretto per lei ricordava Rubbettino & Rubbettino che contiene anche di interventi di una l'appuntamento che organizza la Fondazione Magna Magna Carta vince versante liberal-conservatore spazzolini
A cui fu invitato quindi è un libretto che avevo fatto insieme con il professor Quagliariello e tiene vinto diciamo raccoglie i gli interventi di di due appuntamenti ma a parte il questa parentesi quasi personalistica del della del l'appuntamento fatto dall'Inter uguali permesso Necci né
Tre anni fa per il centenario né quest'anno azionista omini partiti progressisti hanno fatto qualcosa di analogo nulla domande perché non lo fanno
La risposta in estrema sintesi e perché sono in grande imbarazzo non erano all'uno a tre anni fa non sono ancora verso perché sono in grande imbarazzo
Perché mi loro segno culturale prevalente
Animi mi corrisponde a quella profezia
Diciamo negativa che palloni ne aveva fatto sul loro omologazione consumistica mi segno prevalente delle forze progressiste dei partiti progressisti della sinistra anche di quelle radicali
Un'omologazione consumistica che porta il mercato fino agli ambienti più sacri della vita comoda nel caso della
Gestazione della maternità surrogata la cosiddetta gestazione per altri quindi sul piano culturale quel conformismo di sinistra che Pasolini denuncia avrebbe dovuto voluto denunciare
Nel suo intervento al congresso del Partito radicale che si teneva due giorni dopo la sua morte
E che non poté fare
Perché fu ucciso Villesse e Vincenzo Cerami quelle quel conformismo consumista anche è il segno prevalente delle culture politiche progressiste quindi piangere per la quale non fanno le celebrazioni né per il centenario né per il cinquantesimo dell'assassinio
Perché si sente in imbarazzo ma il punto vengono perché né con la destra perché non siamo in grado di poterne fare i nuovi o comunque un chi oggi identifichi in questa in questa fase storica dirige con le forze non è in grado o non sente o si sente in imbarazzo a fare comizi
Si è chiesto perché ogni volta che diciamo c'è una figura così importante anche così anticonformista c'è sempre questa corsa all'accaparramento culturali pensa che sia un un malcostume che ci impedisce anche di di ricordare le persone perciò erano veramente
Ma sì c'è sicuramente questo aspetto la strumentalizzazione le figurine da utilizzare per Gallimard marketing politico c'è sicuramente quest'aspetto
Però appunto al netto di come vengono utilizzati questi figure in questa fase delle anche delle modalità del discorso così tutta appunto schiacciata al suolo
Sulla contrapposizione mediatica non voglio andare oltre appunto provare a riconoscere questioni di fondo perché purtroppo neanche in queste forme a sinistra c'è
C'è quindi ma a me procura quest'aspetto non c'è da da uomo di sinistra mi mi preoccupa
La difficoltà a ricostruire un pensiero a sinistra che riconosca dei valori del saldo il valore di una tradizione il valore del rispetto limiti della cultura dell'invidia del sicuro vuol dire Nostalgia non vuol dire reazioni non non vuol dire che il conservatorismo vuol dire una sfida a
Appunto a quella che è la produzione di fase una società consumistica e a che
Attraverso il mercato travolge ogni ambito benissimo allora umana e anche le famiglie come vediamo alcune famiglie e e come dire e in nega la dimensione profondo dell'umano che ora che la dimensione di centralità ecco se non riparte d'acqua la sinistra Maureen comunque resterà quelle quelle fasce di popolo per quanto tempo
Non certo chiarissimo grazie io la ringrazio per le sue valutazioni su questo Pasolini conservatore che non mancherà di provocare altre polemiche e discussioni ringrazio Stefano Fassina
