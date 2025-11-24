24 NOV 2025
intervista

Dichiarazioni di Alberto Stefani, nuovo presidente della Regione Veneto

DICHIARAZIONI | - Venezia - 19:00 Durata: 31 min 5 sec
A cura di Silvio Farina
Registrazione video di "Dichiarazioni di Alberto Stefani, nuovo presidente della Regione Veneto", registrato a Venezia lunedì 24 novembre 2025 alle 19:00.

Sono intervenuti: Alberto Stefani (presidente della Regione Veneto, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).

La registrazione video ha una durata di 31 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
