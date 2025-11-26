La Ricostruzione Demografica - L'Appennino centrale tra spopolamento e rilancio post sisma

L’incontro è promosso dal Commissario Straordinario al sisma 2016, il Senatore Guido Castelli.



All’incontro, le cui conclusioni sono affidate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella interverranno Lorenzo Bellicini, Direttore Generale Cresme; Pierciro Galeone, Direttore dell’IFEL; Cristina Freguja, Direttrice Dipartimento statistiche sociali e demografiche dell’ISTAT; Fabio Renzi, Segretario Generale Symbola; Davide Rondoni, poeta e Presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco; Padre Francesco Piloni, Ministro …

provinciale dell’Ordine dei Frati Minori Umbria e Sardegna.

