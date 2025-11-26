La Ricostruzione Demografica - L'Appennino centrale tra spopolamento e rilancio post sisma

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
L’incontro è promosso dal Commissario Straordinario al sisma 2016, il Senatore Guido Castelli.
All’incontro, le cui conclusioni sono affidate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella interverranno Lorenzo Bellicini, Direttore Generale Cresme; Pierciro Galeone, Direttore dell’IFEL; Cristina Freguja, Direttrice Dipartimento statistiche sociali e demografiche dell’ISTAT; Fabio Renzi, Segretario Generale Symbola; Davide Rondoni, poeta e Presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco; Padre Francesco Piloni, Ministro … provinciale dell’Ordine dei Frati Minori Umbria e Sardegna.
