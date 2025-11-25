Promosso dall’Associazione Nazionale Italiana Medicina e Consumo (ANIMEC) e patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e della Fondazione Artemisia ETS.



Intervengono: Maurizio Gasparri, Svetlana Celli (Presidente dell’Assemblea Capitolina), Luisa Regimenti (Assessore della Regione Lazio), Rachele Mussolini (Consigliera dell’Assemblea Capitolina), Adriana Muscas (Governatore Rotary Distretto 2080), Stella Giorlandino (Presidente della Fondazione Artemisia ETS), Tonino Boccadamo (Presidente della Fondazione Boccadamo).



Convegno "Mi amo da morire. Violenza di genere. Lo …

stato dell’arte. Nuove proposte", registrato a Roma martedì 25 novembre 2025 alle ore 14:29.



Sono intervenuti: Deborah Impieri (avvocato, presidente di ANIMEC), Maurizio Gasparri (presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica), Antonio Calaresu (magistrato), Lucilla Anastasio (avvocato, componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), Maura Melchionda (avvocato), Pietrangelo Massaro (vice presidente del XII Municipio di Roma), Vincenzo Mastronardi (psichiatra, criminologo), Angela Soccio (avvocato), Michele Bonetti (avvocato), Stella Giorlandino (presidente della Fondazione Artemisia), Pina Foti (managing director ILS Roma).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Violenza.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 19 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

