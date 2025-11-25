CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Promosso dall’Associazione Nazionale Italiana Medicina e Consumo (ANIMEC) e patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e della Fondazione Artemisia ETS.
Intervengono: Maurizio Gasparri, Svetlana Celli (Presidente dell’Assemblea Capitolina), Luisa Regimenti (Assessore della Regione Lazio), Rachele Mussolini (Consigliera dell’Assemblea Capitolina), Adriana Muscas (Governatore Rotary Distretto 2080), Stella Giorlandino (Presidente della Fondazione Artemisia ETS), Tonino Boccadamo (Presidente della Fondazione Boccadamo).
Convegno "Mi amo da morire. Violenza di genere. Lo … stato dell’arte. Nuove proposte", registrato a Roma martedì 25 novembre 2025 alle ore 14:29.
Sono intervenuti: Deborah Impieri (avvocato, presidente di ANIMEC), Maurizio Gasparri (presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica), Antonio Calaresu (magistrato), Lucilla Anastasio (avvocato, componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), Maura Melchionda (avvocato), Pietrangelo Massaro (vice presidente del XII Municipio di Roma), Vincenzo Mastronardi (psichiatra, criminologo), Angela Soccio (avvocato), Michele Bonetti (avvocato), Stella Giorlandino (presidente della Fondazione Artemisia), Pina Foti (managing director ILS Roma).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Violenza.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 19 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Intervengono: Maurizio Gasparri, Svetlana Celli (Presidente dell’Assemblea Capitolina), Luisa Regimenti (Assessore della Regione Lazio), Rachele Mussolini (Consigliera dell’Assemblea Capitolina), Adriana Muscas (Governatore Rotary Distretto 2080), Stella Giorlandino (Presidente della Fondazione Artemisia ETS), Tonino Boccadamo (Presidente della Fondazione Boccadamo).
Convegno "Mi amo da morire. Violenza di genere. Lo … stato dell’arte. Nuove proposte", registrato a Roma martedì 25 novembre 2025 alle ore 14:29.
Sono intervenuti: Deborah Impieri (avvocato, presidente di ANIMEC), Maurizio Gasparri (presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica), Antonio Calaresu (magistrato), Lucilla Anastasio (avvocato, componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), Maura Melchionda (avvocato), Pietrangelo Massaro (vice presidente del XII Municipio di Roma), Vincenzo Mastronardi (psichiatra, criminologo), Angela Soccio (avvocato), Michele Bonetti (avvocato), Stella Giorlandino (presidente della Fondazione Artemisia), Pina Foti (managing director ILS Roma).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Violenza.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 19 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci