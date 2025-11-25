CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Al professor Gianfranco Pasquino, docente emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, abbiamo chiesto un commento sul voto regionale in Veneto, Campania e Puglia e una valutazione sull'ipotesi di riforma della legge elettorale in vista delle prossime elezioni politiche in senso proporzionale con premio di maggioranza.
"Il voto regionale e l'ipotesi di riforma della legge elettorale. Intervista al professor Gianfranco Pasquino" realizzata da Roberta Jannuzzi .
L'intervista è stata registrata martedì 25 novembre 2025 alle 12:16.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i … seguenti temi: Elezioni.
