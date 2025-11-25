25 NOV 2025
intervista

Il voto regionale e l'ipotesi di riforma della legge elettorale. Intervista al professor Gianfranco Pasquino

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 12:16 Durata: 0 sec
Al professor Gianfranco Pasquino, docente emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, abbiamo chiesto un commento sul voto regionale in Veneto, Campania e Puglia e una valutazione sull'ipotesi di riforma della legge elettorale in vista delle prossime elezioni politiche in senso proporzionale con premio di maggioranza.

"Il voto regionale e l'ipotesi di riforma della legge elettorale. Intervista al professor Gianfranco Pasquino" realizzata da Roberta Jannuzzi .

L'intervista è stata registrata martedì 25 novembre 2025 alle 12:16.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Elezioni.

