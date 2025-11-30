30 NOV 2025
Rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali

RUBRICA | - RADIO - 11:30 Durata: 27 min 36 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Puntata di "Rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali" di domenica 30 novembre 2025 con gli interventi di Gianmarco Pondrano Altavilla (direttore del Centro Studi storici politici e sociali Gaetano Salvemini di Napoli).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agenda 2030, Ambiente, Animali, California, Cina, Clima, Cultura, Diritti Sociali, Ecologia, Efficienza Energetica, Emergenza, Etica, Farmacia, Finanziamenti, Fonti Rinnovabili, G20, Governo, Inquinamento, Malattia, Medicina, Metano, Onu, Periodici, Politica, Rassegna Stampa, Ricerca, Scienza, Societa', Universita', Usa, Vivisezione.

