Sovraffollamento carcerario e clemenza: se non ora, quando?

L'iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento federiciano di Giurisprudenza con l'Istituto S.



Pio V e la collaborazione di Antigone e Nessuno Tocchi Caino.



Saluti istituzionali: Paola De Vivo (Direttrice Dipartimento di Scienze politiche Università degli Studi di Napoli Federico II), Carla Masi (Direttrice Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe Acocella (Rettore Università Giustino Fortunato), Vincenzo Improta (Nessuno tocchi Caino).



Introduce Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia e Senatore della Repubblica).



Modera Giuseppe …

Amarelli (Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Napoli Federico II).



Ne discutono Gennaro Carillo (Ordinario di Storia del pensiero politico Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Andrea Pugiotto (Ordinario di Diritto costituzionale Università degli Studi di Ferrara), Nicola Mazzacuva (Già Ordinario di diritto penale Alma mater studiorum Università di Bologna e Presidente del Consiglio delle Camere penali italiane), Cristiano Cupelli (Ordinario di Diritto penale Università di Roma Tor Vergata), Stefano Musolino (Procuratore aggiunto Reggio Calabria e Segretario nazionale di Magistratura Democratica), Stefano Anastasia (Associato di Filosofia del diritto Unitelma Sapienza e Presidente onorario Antigone), Sergio D'Elia (Segretario di Nessuno tocchi Caino).



Conclusioni Vincenzo Maiello (Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Napoli Federico II).

