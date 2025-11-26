26 NOV 2025
intervista

Il voto in Veneto e gli equilibri politici, intervista a Luana Zanella

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 11:45 Durata: 7 min 58 sec
A cura di Silvio Farina
Player
"Il voto in Veneto e gli equilibri politici, intervista a Luana Zanella" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Luana Zanella (deputata, presidente del Gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra).

L'intervista è stata registrata mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 11:45.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
