Il voto in Veneto e lo scontro sul ddl su violenza sessuale, intervista alla senatrice Erika Stefani

L'intervista è stata registrata mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 13:00.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
senatrice (L-SP-PSDAZ)
Radio radicale con la senatrice Erika Stefani vogliamo parlare del voto in Veneto che è stato ma il voto per la lega insomma abbiamo visto tutte le preferenze che ha raggiunto Zaia che ha trovato anche un suo successore allora quanto cambia questo voto
Gli equilibri ho visto che quando c'è stata la conferenza dei capigruppo ieri addirittura alle opposizioni volevano togliere gli articoli dal centoventitré al centoventotto sugli EPA avvertire che con il voto del sud l'autonomia differenziata lucido a fare
Nel in nuora ed era forse troppo anche un eccessivo anche significato io penso che invece le elezioni in Veneto abbiano dimostrato di commi occorrerà anche cambi abbia posato il modo di fare politica sta cambiando qualcosa nella politica
C'è stato un periodo l'abbiamo vissuto anche noi che è stato di qualche anno fa dove veramente il messaggio politico è un messaggio sociale un messaggio a banner un messaggio a slogan e su questo hanno fatto fortuna anche anche altri movimenti anche i politici
Quello che però mi mostrati infinito invece che un voto diverso chiamiamolo ponderato non il senso cogliere usarli del termine ma è un voto valutato sulle persone
E in cui accade anche spesso in realtà nel mondo amministrativo no consona elezioni amministrative e diciamo che questa amministrative hanno dimostrato che la lirica è in grado di dare le risposte al territorio perché è un'esperienza umana credibilità chiaramente c'era in campo un uomo straordinario una figura politica come ce ne sono poche e si chiama Luca Zaia
Luca Zaia a trascinando sicuramente l'effetto lirica i suoi duecento mila preferenze su un un record
E ci si aggiungono però ha un valore che aveva le ali io quello che vorrei intanto e contestare chi dice ma voi leghisti avevate il candidato Presidente che ha trascinata ecco
Alberto Stephens c'è bravissimo ma è stato indicato molto recentemente possono almeno ha avuto la possibilità di farsi completamente conoscere dei cittadini che gli hanno dato un voto sul credito che alla lega
E penso che anche questo Pata a a dare un maggior significato al nostro che cosa significa sui liquidi equilibrio significa la lega non è morta cioè la lirica non assunti bellica non è ancillare
La l'amica alla capacità di mostrare sul territorio quando ha gli uomini sul territorio di poter dire
No non sono un essere in via di estinzione oppure surclassato
Da altri magari alleati che in questo momento stanno bovindo a livello nazionale magari dal punto di vista del consenso in particolare voglio dire quindi come antrace ma sicuramente i rimpatri fare credito
Penso che questo punto significa che che che possiamo possiamo e dobbiamo investire moltissimo sul territorio investire molti su sulle persone e fare delle campagne cancello accompagnamenti associano sulle campagne
Sushi veri programmi e suo sulle faccende fascia
Adesso tra gli aveva a Venezia punta Venezia e allora non solo non viene qui in Parlamento
è questo questo non lo sappiamo credo che Zaia certe benissimo di cosa qualcosa vorrà fare pensavo nel future cause spesso grazie e di certo non è uno che ti anticipa quello che vorrà fare e comunque sono sicure che qualsiasi cosa farà la farà in maniera eccellente
Io e quindi contrade l'Italia
Più che con le opposizioni che in Veneto diciamo non hanno mai portato a parte insomma
Alcuni comuni sono come il vicenza Venezia insomma non hanno portato mai ma comunque anche il voto che ha poi che ha avuto anche il Partito Democratico comunque in Veneto sempre e comunque è un partito solido che comunque riesce sempre a conquistare
E il suo consenso e ed i suoi voti anche i singoli candidati hanno anche avuto un con un discreto anche e Successo agli equilibri e gli equilibri io penso che nel momento in cui si dimostra che sul territorio gli uomini e le possibilità di vincere
è semplicemente un messaggio nei confronti del dell'alleato del dire io ci sono
Ripeto non sono una minigonna non sono un assicura ieri a a servizio ma siamo un alleato per proprio che essa portare i numeri e che sarà anche iniziare l'importante è lavorare bene insieme
Oggi non è rispetta ognuno con i propri ambiti
L'ultima cosa visto che lei fa parte della Commissione giustizia ieri eravamo qui all'ammezzato quando siete usciti c'è stata quel parapiglia insomma abbiamo visto tutto quello che è successo
Io le volevo chiedere se insomma quello che abbiamo visto ieri sul rinvio sul TPL sulla violenza sessuale
A è una cosa legata a questo voto
Oppure pensa che la fretta c'è una cattiva consigliera anche per il Parlamento
E beh sono stata io in Commissione giustizia ho preso la parola per chiedere che si faccia una riflessione su questo testo che non vorrei dire che sono state
E sono stata una concausa di questo l'ha chiamata Zaia per farlo ecco autonomamente non mi ha chiamato zio ecco
Eh no credo che siano delle dinamiche diverse su questo stemma su questo disegno di legge però quello che è anche caduto coscienza anche un episodio che ci deve portare anche riflettere uno ci sono due rami del Parlamento devono funzionare i due rami del Parlamento
E una non maniera autonoma e ecco nessuno deve essere servo dell'altro
Che non vengano messe questioni di Tempio questioni propagandistiche soprattutto quando si parla di temi così importanti e forse vado controcorrente però è e da molto che e lo sostengo fare propaganda
Sulla giustizia è uno dei peggiori errori che posso fare la politica perché la propaganda sulla giustizia va apportare delle modifiche all'interno del sistema codicistica di un sistema ordinamentale che quello della giustizia che è particolarmente
Delicato come l'otto che lì trenta è un danno
Se introdurre una nuova fattispecie di reato di questo tipo e conquiste profilazioni deve essere attenta Mintec fallita magari la norma andrà bene così ma facciamoci una riflessione
La chiarissima grazie come sempre Erika Stefani della Leo con l'abbiamo parlato quale abbiamo parlato del voto in Veneto e anche delle di quello che è successo ieri in Commissione giustizia grazie
