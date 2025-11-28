Si nasce troppo poco: dopo le riflessioni di Mattarella, intervista ad Agazio Loiero

L'intervista è stata registrata venerdì 28 novembre 2025 alle 13:25.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
già presidente della Regione Calabria
Radio radicale siamo con ragazzi hanno ieri come sapete è stato presidente della regione Calabria per parlare di natalità perché per due motivi primo perché su questo tema è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un bell'intervento Cordova ha manifestato la sua preoccupazione per sulla stato della natalità nel nostro paese e poi perché lo stesso Loiero Mina onorevole Loiero ha partecipato
A Bruxelles a un dibattito organizzato dall'Est su questo argomento che sta diventando un argomento importante ricordo per esempio qualche giorno fa AVS ha tenuto una conferenza stampa qui
Sull'abbandono delle cosiddette aree interne che è un altro tema allora lei ha vissuto l'inizio anche quando era presidente della regione Calabria per l'esperienza di di Liaci
Allora quant'è preoccupato anche per quello che ha detto Mattarella e per la situazione di
Denatalità che c'è nel nostro Paese
Ma intanto Mazzarella
Devo dire
Sta facendo un lavoro incredibile su tanti temi centrali della nostra convivenza
Questo è centrale perché se lei mette insieme
La lo spopolamento era venne attualità la denatalità va avanti da trent'anni trent'anni
Nell'ultimo nel due mila ventitré
Ci sono Nati due mila hashish non vorrei il pagliaccio e duecentosessantasei membri esso non morto in seicento cinquanta persone
Quindi la vende questa differenza che procede da trent'anni
Per dico una cosa che non è uscita sulla stampa nazionale affatto
Un bel saggio Bernanke oncologo di qualità che si chiama Vito Teti che uno che con proprio una grandissima forza vuole restare nel suo paesino calabrese
E ha detto che nei prossimi nei prossimi cinque anni stoffa l'anno in cui cinque anni non diventi oggi trenta cinque anni
Mille comuni nel Mezzogiorno spariranno
Spariranno significa che non ci saranno più
Cioè che tutto un mondo di relazioni di azioni tradizioni diciamo spariranno perché saranno totalmente camicie
Cinque anni Marchitelli succede più perché sì sorveglia rispetto a tutto questo poi accanto nera repulsione che sia nei confronti
Di questi immigrati voglio dire non è che possono arrivare milioni
Gli verranno minio perché
Si calcola fra entro vent'anni
Arriveranno cinque milioni di persone
Almeno noi cambiamo io ho parlato uscente mondo vicinissima
Gli applausi una
La diciamo così induce che ecco
Istituzionale
Non lo vuole affrontare verso il problema perché ogni capo di governo
Che fa parte del ventisette sono contrari perché bisogna inventare quello che i laburisti inglesi e si perché a questo punto a questo punto diventano una minaccia
Invece per esempio in Veneto dove sono così regge
Sarebbero la salvezza c'è infatti un imprenditore veneto che contro tutti noto come si chiami vorrei tanto di giorno e nove perché è un benemerito dell'accoglienza tutti sentiamo molto anche per la mia azienda certo
Gentilmente è un allora lei ritiene che questo grazie tasse
Arriverà fino a un certo punto poi non sarà più recuperabile no sicuro ex-colonie questi esempio tanto che esplode in Italia
Quindi vengono battute potrà non a caso Mattarella la richiamata perché capisce da quell'osservatorio tutto quel fumo fa sento parlare di crisi imminenza elettorale ma non è un problema vitale cioè questo è un problema nella nostra vita non cultura di oggi Charlie oggi TAC
Va bene io la ringrazio molto Martino chiede asilo inviolabile anche quello che ha detto lei lei e soprattutto anche il Presidente della Repubblica al mondo importante
E deve essere valutato con grande attenzione io la ringrazio Montgomery in relazione ringrazierà Agazio Loiero per averci parlato di questo
Tema dopo le parole del capo dello Stato e dopo la sua partecipazione a questo convegno di lealtà bussa grazie
