Francesco Moranino graziato dal Tribunale ecclesiastico e dalla suocera

L'intervista è stata registrata venerdì 28 novembre 2025 alle 16:07.
La registrazione video ha una durata di 19 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
09:30
9:31 - CAMERA
9:00 - Roma
9:35 - Roma
10:00 - Roma
15:00 - Roma
15:30 - Montepulciano
17:30 - Roma
17:30 - Roma
9:30 - Bologna
professore di Diritto Ecclesiastico e Interculturale all'Università della Campania Luigi Vanvitelli
Io radicale siamo in collegamento con il professor Antonio Foccillo docente di Diritto ecclesiastico interculturale dell'università della Campania Vanvitelli allora con il professor Cirillo
Vogliamo parlare di una vicenda storica abbastanza interessante che riguarda il tribunale scrisse auspico
Un tribunale ecclesiastico della credo della Lombardia
Lo facciamo perché il protagonista di questa vicenda un protagonista storico che noi non avremmo mai immaginato di vedere
All'interno diciamo di una di una vicenda che riguarda un tribunale ecclesiastico stiamo parlando di dice Francesco Moranino il comandante
Di misto che è stato deputato dell'Assemblea costituente
L'imputato nella prima e seconda legislatura e poi senatore che rimase al centro di una vicenda clamorosa all'interno della Resistenza
Che è la che era praticamente la strage della missione strass era per la quale poi nel nel mille novecentocinquantacinque fu processato dopo uno scontro parlamentare molto duro
Moranino si vide fu il primo caso nella storia del Parlamento
Concessa l'autorizzazione al al processo e poi a all'arresto però lui fuggì in Cecoslovacchia fino a quando il il ventisette fu condannato il ventisette aprile del mille novecento sessantacinque il Presidente della Repubblica Saragat lo lo Grazio e poi ritorno fare il senatore mi scuso per la lunga premessa vorrei passare all'altra vicenda che quella con il tribunale ecclesiastico allora professor Foccillo perché Moranino avuto a che fare con il tribunale ecclesiastico è al centro di quale vicenda è stato protagonista
Allora innanzitutto buonasera a tutti B in realtà non è che avessi altre scelte perché nel periodo in cui Moranino
Decide o meglio la moglie di moralismo perché la vicenda giudiziaria canonica il molto particolare
A margine di quello che lei ha raccontato Moranino fugge in Cecoslovacchia e la moglie a seguito anche della intervenuta condanna all'ergastolo
Che la corte di assise di Firenze aveva combinato a Moranino che però era coperto dalla immunità parlamentare
Chiede la l'annullamento del matrimonio Sanremo non è un matrimonio religioso matrimonio religioso esattamente perché
Bisogna fare due premesse fondamentali la prima è noto a tutti non c'era il divorzio quindi non c'era un'altra via di fuga
La l'unica via di fuga possibile era l'annullamento del matrimonio che però esserlo stato contratto con rito canonico in quel periodo vigeva l'assoluta intangibilità della riserva di giurisdizione che voleva dire disegnano sposato in chiesa con rito canonico io con la competenza e l'arrivo in Bulgaria ecclesiastici
Per cui o mi rivolgevo a un tribunale ecclesiastico o il tribunale civile non avrebbe in alcun modo potuto invalidare il matrimonio canonico era stato contratto
Cioè a farsi una domanda ovviamente come mai Moranino il comandante che visto
Dal paese poi deciso di contrarre matrimonio canonico tenendo presente che apparteneva a un'aula ha avuto ambita un'ala dura oltranzista dei pc militante che ovviamente faceva dell'ateismo e
Ha anche
Mi passi il termine un po'dei del di essere mangiapreti lo ricordiamo la saga di don Camillo e l'onorevole Peppone ecco tutto sommato a sposarsi in Chiesa potrebbe sembrare un controsenso
Allora lui si sposa con la Francalanza nazi originari che aveva ventiquattro anni ed era la figlia di un industriale
Che e lei aveva conosciuto Moranino perché tra l'altro il padre era accusato diciamo di di essere un fascista
Quindi diciamo si può dire che per amore lui sposa la figlia di un presunto fascista e lo fa per di più in chiesa
Fatto il che potrebbe sembrare contraddittorio bisogna anche capire che nella società dell'epoca l'idea del solo un matrimonio civile era un po'rifiutata un po'da tutti ricordiamo prima ho citato la bellissima Sagar di Don Camillo e l'onorevole Peppone magari radioascoltatori ricorderanno che in un episodio si pone un problema analogo la figlia di Peppone
Che deve contrarre matrimonio che ovviamente si rivolgerà a don Camillo vedere la celebrazione perché nella società
Italiana degli anni Cinquanta
E ancor più nella società italiana
Del del dell'immediato dopoguerra ma anche prima ovviamente il matrimonio vero quello ritenuto socialmente rilevante era Guido era quello canonico non si accettava un'altra forma
Di celebrazione ecco e quindi questo è spiegabile dal fatto e le cronache dicono che sia stata la suocera a pretendere la come condizione
Per arrivare al matrimonio ma di fatto la vicenda giudiziaria che poi lo interessa parte proprio da lì perché una volta che hai scelto il matrimonio canonico come forma di celebrazione
In quel periodo storico Eric vincolato assolutamente ad adire tribunale ecclesiastico non c'era altra possibilità e sono singolare anche le motivazioni per cui agisce il tribunale ecclesiastico la moglie
Allora la moglie praticamente che cosa quando si rivolge al tribunale ecclesiastico che cosa denuncia per la diciamo per sciogliere il vincolo matrimoniale
E insomma in quanti anni essi passano sia del primo appello che assegna al secondo appello ecco
Allora e diamo qualche notizia in diciamo procedurale allora la moglie chiede l'annullamento del matrimonio e teneva annullamento del matrimonio a efficacia retroattiva
Quindi gli effetti vetro agiscono al momento della celebrazione riportando tutti e due i coniugi allo stato libero
Per due ragioni la prima l'esclusione mentale del vincolo della Sacra mentalità la seconda la contestazione è sempre in animus della indissolubilità del matrimonio cioè la moglie di Moranino chiede al tribunale ecclesiastico che ha venga accertata la circostanza che per lo sposo
Il matrimonio non era non aveva dignità di Sacramento
Che è uno dei di carattere delle caratterizzazioni del matrimonio canonico nell'altra che comunque non lo riteneva indissolubile ora evidente che trattandosi di stati mentali
E oggi sarebbe molto complicato chiedere l'annullamento di un matrimonio per vicende analoghe ma sotto la vigenza del Codice di diritto canonico del mille novecentodiciassette
Questi erano vizi fondanti del consenso cioè si pretendeva che gli sposi conoscessero perfettamente sia la natura sacramentale per la Chiesa cattolica del matrimonio sia allo stesso tempo che si trattava di un istituto indissolubile che non poteva in alcun modo essere sciolto
Dalla società civile
Ecco che sono singolari queste richieste che capisce bene l'ascoltatore
Che è evidente che al momento in cui il matrimonio è nato era questa la situazione cioè la soglia di Moranino dimostra che lui non poteva conoscere la sagra mentalità del matrimonio allo stesso tempo ritenere un istituto l'indissolubile
Ecco poi c'è un altro problema procedurale che era necessaria la cosiddetta doppia conforme e cioè che a seguito di una pronuncia di annullamento di un giudice di primo grado bene forse un'altra con forme cioè
Che rivalutasse il procedimento di primo grado emettesse un verdetto uguale
Perché sei due verdetti erano difformi si sarebbe poi dovuti andare di fronte alla Rota romana che il tribunale supremo della Chiesa cattolica che quello che poi avrebbe dovuto decidere nel caso di del del del del matrimonio di Moranino non fu necessario perché diciamo inediti la doppia conforme si realizzò
E il matrimonio venne venne dichiarato nullo
è bello che questa storia sia riemersa peraltro a sessanta anni dagli accadimenti perché di fatto dimostra ancora una volta come nota la società civile a società religiosa
E anche perché no la società politica ci siamo sempre delle connessione delle sinapsi che non sempre emergono nella loro chiarezza e linearità
Le volevo chiedere quante entrato in questa vicenda secondo lei il no della suocera
Nel senso che credo che sia stato tirato in ballo nella nella sentenza
Io le volevo che chiedere se nella giurisprudenza non è mai capitato ma cioè c'era la vicenda del fatto che lui non riconoscesse li indossi quindici solubilità del matrimonio che è stata considerata la causa principale
Però credo che nella sentenza si è entrata anche la il no della suocera che non voleva questo matrimonio
Esatto la suocera non lo voleva ma in realtà fu lei poi imporre di grido
Religioso no in realtà la famosa frase finché morte non ci separi ieri
Veniva una volta letta in chiesa al momento della celebrazione aveva questa particolarità ma diciamo questo che
La nel mille novecento sessantuno ecco il tribunale
Crea ecclesiastico di Torino in prima istanza accolse appunto la richiesta per esclusione appunto della indissolubilità Elina sacramentali Dacia certo entrambi i motivi che erano stati al duttile
E successivamente il tribunale ecclesiastico di Milano che agiva come appunto il giudice di appello nel sessantacinque ben quattro anni dopo
Emanò sentenza concentrandosi come lei ha appena detto sull'esclusione di Ingo della indissolubilità ma in realtà questi sono tutti artifizi perché allora e indirettamente nell'ampio gioco della esclusione cosiddetta dei dei Bona sacramentale aria all'interno dei vasi monito il concetto quale
E che di chi contrae matrimonio canonico in realtà dovrebbe conoscere bene
Come funziona ma soprattutto qual è la natura che la Chiesa dal matrimonio rispetto alla sua finalità che quella della salvezza delle anime
Per cui questa diciamo elasticità nel concedere nullità matrimoniali era legata in quel Perin particolare momento storico anche al patto che non devono Tinelli
Allora lei dare all'epoca il novantanove per cento dei matrimoni erano canonici
Non essendosi il divorzio di fronte a situazioni di questo genere evidente che la Chiesa dovrà in qualche modo di mostrare una minima apertura
Perché altrimenti si sarebbe come dire ottenuto un risultato peggiore rispetto all'applicazione rigida delle regole di diritto canonico
Oggi è cambiato il mondo da allora sia nei numeri ma soprattutto anche nella stessa interpretazione dei tribunali ecclesiastici
L'eliminazione di questi vizi da parte delle calde tra le cause di di annullamento del matrimonio canonico sono sempre più frequenti perché è evidente che dimostrare che io non credevo del matrimonio come sacramento o nella sua indissolubilità a distanza di molti anni oltre adesso un'acrobazia diabolica ma di fatto produce un effetto peggiore
Di quello di dichiarare una nullità oggi chiavi strumenti diversi perché oggi al di volgere sopra ai la separazione al anche all'interno del diritto canonico stesso con la riforma di Papa Francesco il
Più veloce di meglio del processo previo che e più un come dire un accompagnamento pastorale rispetto a un vero e proprio procedimento giudiziario ecco secondo me la storia di Colaninno è molto interessante rapportata in quell'epoca storica ma oggi molto difficilmente si sarebbe potuti arrivare ad una pronuncia identica soprattutto in doppia conforme
Ma
Beh ha evitato la Sacra Rota lei che idea si è fatta di questo di questo personaggio che poi tra l'altro nel settantuno fu protagonista di un po'che settimane prima di morire
Incontro clandestinamente i vertici delle Brigate rosse da senatore comunista
In Piemonte insomma fu un caso clamoroso che idea si è fatto di questo personaggio
Allora rivoluzionarie fino a un certo punto
Oppure chi non ha diciamo chi la pensa laicamente alla fine ha coi
Non ha non ha alcun principio
Troppo laicamente
Allora io
Ovviamente è un giudizio il mio che va preso con le molle perché è chiaro che in questa vicenda mi sono informato
Quando è messa
Sa che è evidente che ognuno è figlio del suo tempo
E in quel preciso momento storico ci con un estremista perché certamente Moranino la sua storia
Ci dice che era un personaggio che ha fatto parte della fazioni più bellicosa certamente della dell'antifascismo sicuramente era un esponente come dire del Partito comunista ma dell'ala estrema del Partito comunista sicuramente la sua storia è contrassegnata da una condanna all'ergastolo
Per cinque omicidi dei quali riconosciuto colpevole e certamente non so solo che è segnata da una fuga perché io credo che alla responsabilità politica debba corrispondere hanno una responsabilità sociale e morale perché di fronte a una condanna ti difendi nelle sedi opportune non scappi
Ciò detto
Nella vicenda matrimoniale io credo che una persona debba essere ancorché figlia del suo tempo coerente fino in fondo
E io credo che l'errore sia stato a monte non a subire le conseguenze del processo canonico dove ovviamente non si difese responsi difese perché non si poteva difendere perché tra l'altro vede il diritto canonico
E molto particolare punisce con la pena latae sententiae cioè senza bisogno di giudicato chiunque viene dichiarato colpevole di una serie di crimini per esempio come gli omicidi
Allora è evidente che una persona che pulire la comunità ecclesiastica non si può difendere davanti al tribunale ecclesiastico alle questo un paradosso
Allora io credo che
Forse avrebbe fatto meglio a
Litigare con la suocera come si confà in ogni matrimonio che si rispetti e a rifiutare le nozze in chiesa e magari a dare un'accelerata quella che poi sarebbe stata la grande battaglia di civiltà che si è avuta voi
Qualche anno dopo ad in a a come dire altare
La libertà di scelta ai coni Justin che impediti
Sì un matrimonio fallisce ci può essere un piano B è un piano uscì e non bisogna per forza essere uniti per tutta la vita vorrei se mi consente una chiusa finale
La chiesa deve fare la chiesa e lo Stato deve fare lo Stato
L'indissolubilità del matrimonio non è un istituto che nasce
Con la Chiesa cattolica
Ma nasce amanti nei secoli di vita della chiesa per i primi tre secoli il matrimonio non è un sacramento lo diventa dopo
Lo diventa dopo traendo spunto da un episodio evangelico sul quale la Chiesa poi ha costruito il paradigma dell'indissolubilità del matrimonio come sacramento
Perché sono i sacramenti nessuno indissolubili
Ma oggi e la lezione di ieri è utile ad oggi per dire cosa che le scelte di fede quando sono consapevoli vanno rispettate quando sono indotte dal costume sociale possono aprire dei
Vulnus all'interno dell'applicazione del diritto che possono creare anche qualche problema di omogeneità all'interno della società
Bene io non so come ringraziarla per questa
Ricostruzione mi è venuto il dubbio insomma se Moranino quel giorno che sia sposato
Si fosse portato qualcuno che era il momento in cui non so se si usa questa formula nel nel matrimonio se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire su questo matrimonio lo dica ora o taccia per sempre si doveva portare dagli atti
Ma mostrano non l'ha fatto
Va bene
Grazie ringrazio grazie a lei grazie a lei Antonio Fucino docente di Diritto ecclesiastico Inter culti tre culturale all'università Campania Vanvitelli con quale abbiamo parlato della doppia come ho detto doppiare comprandone in forme doppia conforme del del dei pronunciamenti del Tribunale ecclesiastico lombardo sulla matrimonio
Del comandante che mi sto il Francesco Moranino grazie
Grazie alle
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0