Rigenerazione Urbana e Piano Casa

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Introduce e coordina Riccardo Pedrizzi, Presidente Nazionale del Comitato Tecnico Scientifico dell’UCID.
Tra i partecipanti, interverranno personalità di spicco tra cui il Senatore Maurizio Gasparri, Presidente dei Senatori di Forza Italia, l’Onorevole Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati, l’Onorevole Edoardo Rixi, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Saranno altresì presenti rappresentanti di importanti enti pubblici e associazioni di settore, l’On.le Sestino Giacomoni Presidente di Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), la … Dott.ssa Maria Bianca Farina Presidente emerito di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), il Prof.
Vincenzo Formisano Presidente della Banca Popolare del Cassinate, il Sen.
Salvatore Bonadonna Già Assessore all’urbanistica e casa della Regione Lazio, l’ Avv.
Giovanni Bardanzellu Presidente di Federproprietà, la Dott.ssa Angelica Krystle Donati Vice Presidente di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili).
Tra i partecipanti, interverranno personalità di spicco tra cui il Senatore Maurizio Gasparri, Presidente dei Senatori di Forza Italia, l’Onorevole Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati, l’Onorevole Edoardo Rixi, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Saranno altresì presenti rappresentanti di importanti enti pubblici e associazioni di settore, l’On.le Sestino Giacomoni Presidente di Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), la … Dott.ssa Maria Bianca Farina Presidente emerito di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), il Prof.
Vincenzo Formisano Presidente della Banca Popolare del Cassinate, il Sen.
Salvatore Bonadonna Già Assessore all’urbanistica e casa della Regione Lazio, l’ Avv.
Giovanni Bardanzellu Presidente di Federproprietà, la Dott.ssa Angelica Krystle Donati Vice Presidente di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili).
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci