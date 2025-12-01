Rigenerazione Urbana e Piano Casa

Introduce e coordina Riccardo Pedrizzi, Presidente Nazionale del Comitato Tecnico Scientifico dell’UCID.



Tra i partecipanti, interverranno personalità di spicco tra cui il Senatore Maurizio Gasparri, Presidente dei Senatori di Forza Italia, l’Onorevole Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati, l’Onorevole Edoardo Rixi, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti.



Saranno altresì presenti rappresentanti di importanti enti pubblici e associazioni di settore, l’On.le Sestino Giacomoni Presidente di Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), la …

Dott.ssa Maria Bianca Farina Presidente emerito di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), il Prof.



Vincenzo Formisano Presidente della Banca Popolare del Cassinate, il Sen.



Salvatore Bonadonna Già Assessore all’urbanistica e casa della Regione Lazio, l’ Avv.



Giovanni Bardanzellu Presidente di Federproprietà, la Dott.ssa Angelica Krystle Donati Vice Presidente di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

leggi tutto

riduci