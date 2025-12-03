AI Transition 2025 (seconda giornata)

"Aprirsi all'innovazione per migliorare la vita umana e difendere l'ambiente".



Luca Tremolada, Giornalista Il Sole 24 Ore ne discute con: Don Andrea Ciucci (Coordinatore della Pontificia Accademia per la Vita; Secretariat Coordinator RenAIssance Foundation), Giuliano Noci (Cooordinatore board scientifico Full Professor of Strategy & Marketing and Vice Rector, Politecnico di Milano, Componente Comitato per la definizione della strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).



Ore 09.55 "Lo sviluppo dell’AI IN CINA".



Enrico Pagliarini, Giornalista …

Radio24, a colloquio con: Yu Zhang, Founding Partner, Muhua Fund; Standing Council Member and Deputy Secretary-General, Artificial Intelligence Special Committee, Tsinghua University Alumni Association.



Ore 10.05 "la sfida italiana alla sicilon valley".



Luca Tremolada, Giornalista Il Sole 24 Ore ne discute con: Guido Boella (Coordinatore Progetto CHEDIH, Università degli Studi di Torino), Marco Gay (Presidente Unione Industriali Torino e Presidente Esecutivo Zest).



Ore 10.25 "AI e supercalcolo, le competenze digitali per la sovranità del dato".



Luca Tremolada, Giornalista Il Sole 24 Ore a colloquio con: Greta Radaelli, Head of Advanced Cognitive Solutions, Leonardo.



Ore 10.35 "smart city: come L’AI trasforma le città".



Luca Tremolada, Giornalista Il Sole 24 Ore ne discute con: Chiara Foglietta (Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti, Comune di Torino), Raffaele Laudani (Assessore a Urbanistica e Edilizia Privata, Pianificazione e Progetti Strategici, Patrimonio, Gemello Digitale, Scienza, Ricerca e Conoscenza, Innovazione Digitale, Comune di Bologna), Pierangelo Raffini (Assessore allo Sviluppo Economico e all’Innovazione, Comune di Imola), Laura Sparavigna (Assessora Innovazione, Smart City, IA e Servizi innovativi, Comune di Firenze).



Ore 11.15 "L'introduzione dell' AI in azienda e l'impatto degli agent su produttività e lavoro".



Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24 ne discute con: Max Pellegrini (CEO Namirial), Marco Pironti (Vicerettore all’Innovazione e al Trasferimento Tecnologico, Università degli Studi di Torino).



Ore 11.35 "Smart manufactoring: la fabbrica del fututo".



Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24 ne discute con: Cristian Sartori (Director Business Manager | Automation Products Systems, Siemens), Silvia Zancarli (Managing Director EIT Manufacturing South).



Ore 11.55 "Telco: la trasformazione targata AI".



Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24 a colloquio con: Giovanni Germani (Head of Artificial Intelligence, Fastweb + Vodafone).



Ore 12.05 "Tech-co: il valore delle infrastrutture per la trasformazione digitale".



Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24 a colloquio con: Michele Donati (Senior VP Enterprise Private Market, TIM Enterprise).



Ore 12.15 "Come l’AI cambia il futuro dell'automotive".



Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24, Paolo Foglio, Digitalisation Strategy Manager IVECO ne discute con: Edoardo Pavesio, Presidente Sila Group; Vice Presidente AMMA – Unione Industriali Torino.

leggi tutto

riduci