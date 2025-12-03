03 DIC 2025
dibattiti

AI Transition 2025 (seconda giornata)

CONVEGNO | - Torino - 09:44 Durata: 3 ore 17 min
A cura di SI
"Aprirsi all'innovazione per migliorare la vita umana e difendere l'ambiente".

Luca Tremolada, Giornalista Il Sole 24 Ore ne discute con: Don Andrea Ciucci (Coordinatore della Pontificia Accademia per la Vita; Secretariat Coordinator RenAIssance Foundation), Giuliano Noci (Cooordinatore board scientifico Full Professor of Strategy & Marketing and Vice Rector, Politecnico di Milano, Componente Comitato per la definizione della strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ore 09.55 "Lo sviluppo dell’AI IN CINA".

Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24, a colloquio con: Yu Zhang, Founding Partner, Muhua Fund; Standing Council Member and Deputy Secretary-General, Artificial Intelligence Special Committee, Tsinghua University Alumni Association.

Ore 10.05 "la sfida italiana alla sicilon valley".

Luca Tremolada, Giornalista Il Sole 24 Ore ne discute con: Guido Boella (Coordinatore Progetto CHEDIH, Università degli Studi di Torino), Marco Gay (Presidente Unione Industriali Torino e Presidente Esecutivo Zest).

Ore 10.25 "AI e supercalcolo, le competenze digitali per la sovranità del dato".

Luca Tremolada, Giornalista Il Sole 24 Ore a colloquio con: Greta Radaelli, Head of Advanced Cognitive Solutions, Leonardo.

Ore 10.35 "smart city: come L’AI trasforma le città".

Luca Tremolada, Giornalista Il Sole 24 Ore ne discute con: Chiara Foglietta (Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti, Comune di Torino), Raffaele Laudani (Assessore a Urbanistica e Edilizia Privata, Pianificazione e Progetti Strategici, Patrimonio, Gemello Digitale, Scienza, Ricerca e Conoscenza, Innovazione Digitale, Comune di Bologna), Pierangelo Raffini (Assessore allo Sviluppo Economico e all’Innovazione, Comune di Imola), Laura Sparavigna (Assessora Innovazione, Smart City, IA e Servizi innovativi, Comune di Firenze).

Ore 11.15 "L'introduzione dell' AI in azienda e l'impatto degli agent su produttività e lavoro".

Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24 ne discute con: Max Pellegrini (CEO Namirial), Marco Pironti (Vicerettore all’Innovazione e al Trasferimento Tecnologico, Università degli Studi di Torino).

Ore 11.35 "Smart manufactoring: la fabbrica del fututo".

Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24 ne discute con: Cristian Sartori (Director Business Manager | Automation Products Systems, Siemens), Silvia Zancarli (Managing Director EIT Manufacturing South).

Ore 11.55 "Telco: la trasformazione targata AI".

Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24 a colloquio con: Giovanni Germani (Head of Artificial Intelligence, Fastweb + Vodafone).

Ore 12.05 "Tech-co: il valore delle infrastrutture per la trasformazione digitale".

Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24 a colloquio con: Michele Donati (Senior VP Enterprise Private Market, TIM Enterprise).

Ore 12.15 "Come l’AI cambia il futuro dell'automotive".

Enrico Pagliarini, Giornalista Radio24, Paolo Foglio, Digitalisation Strategy Manager IVECO ne discute con: Edoardo Pavesio, Presidente Sila Group; Vice Presidente AMMA – Unione Industriali Torino.

  • Luca Tremolada

    giornalista de Il Sole 24 Ore

    Enrico Pagliarini

    giornalista Radio 24

    9:44 Durata: 1 min 41 sec

  • APRIRSI ALL’INNOVAZIONE PER MIGLIORARE LA VITA UMANA E DIFENDERE L’AMBIENTE

  • Andrea Ciucci

    Coordinatore della Pontificia Accademia per la Vita; Secretariat Coordinator RenAIssance Foundation

    Giuliano Noci

    coordinatore board scientifico, full professor & Marketing and vice rector, politecnico di Milano

    9:46 Durata: 25 min 29 sec

  • LO SVILUPPO DELL’AI IN CINA

  • Enrico Pagliarini

    giornalista Radio 24

    Frank Zhou

    Executive Director MOOC Venture Capital

    10:11 Durata: 12 min 52 sec

  • LA SFIDA ITALIANA ALLA SILICON VALLEY

  • Luca Tremolada

    giornalista de Il Sole 24 Ore

    Guido Boella

    Coordinatore Progetto CHEDIH, Università degli Studi di Torino

    Marco Gay

    Presidente Unione Industriali Torino e Presidente Esecutivo Zest

    10:24 Durata: 21 min 45 sec

  • AI E SUPERCALCOLO, LE COMPETENZE DIGITALI PER LA SOVRANITÀ DEL DATO

  • Luca Tremolada

    giornalista de Il Sole 24 Ore

    Daniele Dragoni

    Head of Quantum Computing Solutions & Head of Sales Engineering Hypercomputing, Leonardo

    10:46 Durata: 12 min 8 sec

  • SMART CITY: COME L’AI TRASFORMA LE CITTÀ

  • Luca Tremolada

    giornalista de Il Sole 24 Ore

    Chiara Foglietta

    Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti, Comune di Torino

    Laura Sparavigna

    Assessora Innovazione, Smart City, IA e Servizi innovativi, Comune di Firenze

    Pierangelo Raffini

    Assessore allo Sviluppo Economico e allInnovazione, Comune di Imola

    10:58 Durata: 30 min 19 sec

  • L’INTRODUZIONE DELL’AI IN AZIENDA E L’IMPATTO DEGLI AI AGENT SU PRODUTTIVITÀ E LAVORO

  • Enrico Pagliarini

    giornalista Radio 24

    Max Pellegrini

    CEO Namirial

    Marco Pironti

    Vicerettore allInnovazione e al Trasferimento Tecnologico, Università degli Studi di Torino

    11:29 Durata: 25 min 2 sec

  • SMART MANUFACTURING: LA FABBRICA DEL FUTURO

  • Enrico Pagliarini

    giornalista Radio 24

    Cristian Sartori

    Director Business Manager | Automation Products Systems, Siemens

    Alessia Menduni

    Business Development & Innovation Manager, EIT Manufacturing South

    11:54 Durata: 20 min 42 sec

  • TELCO: LA TRASFORMAZIONE TARGATA AI

  • Enrico Pagliarini

    giornalista Radio 24

    Giovanni Germani

    Head of Artificial Intelligence, Fastweb + Vodafone

    12:14 Durata: 11 min 21 sec

  • TECH-CO: IL VALORE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

  • Enrico Pagliarini

    giornalista Radio 24

    Michele Donati

    Senior VP Enterprise Private Market, TIM Enterprise

    12:26 Durata: 10 min 50 sec

  • COME L’AI CAMBIA IL FUTURO DELL’AUTOMOTIVE

  • Enrico Pagliarini

    giornalista Radio 24

    Paolo Foglio

    Manufacturing Digitalisation Strategy Manager Iveco Group

    Edoardo Pavesio

    Presidente Sila Group; Vice Presidente AMMA  Unione Industriali Torino

    12:36 Durata: 24 min 33 sec

  • Enrico Pagliarini

    giornalista Radio 24

    Luca Tremolada

    giornalista de Il Sole 24 Ore

    13:01 Durata: 56 sec
Nella bella sigle bellissima classica bellissima come anche bellissimo Enrico Pagliarini è un applauso e Luca Tremolada allora a oggi seconda giornata e ai televisione ieri avete letto sulle pagine del sole il manifesto sull'intelligenza artificiale per cui insomma
Stiamo cominciando a lanciare dei messaggi forti a cominciare a raccontare come questa tecnologia sta entrando nella società nell'impresa deve nelle case degli italiani
Allora questa mattinata mi la seconda giornata è di fatto una mattinata in questa mattinata ci saranno molti ospiti come del resto nella giornata di ieri facciamo vedere dimostriamo nessun Choir Code con il quale potete attivare una traduzione perché tra poco sarà nostro ospite una persona collegata dalla Cina
Che ci racconterà cosa sta succedendo in Cina qual è la strategia cinese per la transizione verso l'intelligenza artificiale del resto
Che è quella che ci guida in questi due giorni di e i ai Transition
Adesso io ti lascio la caldaia palco per i nostri primi ospiti allora direi di cominciare subito a invito sul palco Giuliano Noci coordinatore del board scientifico coautore del manifesto del Politecnico di Milano un applauso e
Con lui don Andrea Ciucci coordinatore
Pausa
Allora io
Partirei
Io partirei da un da un concetto cui noi di Nova come relazione insomma scientifica del Sole ventiquattro Ore teniamo moltissimo che sono i beni comuni bene con umiltà di tale cioè la tecnologia messa al servizio di tutti
è è un utopistico è sempre stato utopistico perentoria ragioniamo sempre di tecnologie che sono prodotte da quattro cinque otto grandissime aziende però insomma mai come oggi l'intelligenza artificiale fosse l'espressione più importante nodo di tecnologia che va portata a tutti e chi va capita da tutti partirei da da questo
è la sfida e ha ragione
Perché la questione è seria e che oggi come oggi siamo chiamati a riflettere né semplicemente sul fatto dire ed è un bene comune ma quindi come lo facciamo diventare davvero un bene comune
A me piace usare la categoria di eccellenza
Perché questo è un luogo dove si lavora di eccellenza siamo sul limite no benissimo lo che cosa significa offrire un prodotto eccellente
Adesso è un prodotto che funzioni che offre del anzi che apre delle delle cose che non immaginavamo di poter fare che adesso possiamo farle deve essere un prodotto economicamente sostenibile perché giustamente altrimenti ma io dico anche deve essere un prodotto
Che è capace di sostenere appunto il bene di tutti
Paradossalmente è facile può fare una cosa bellissima
Molto performante e comunica mente sostenibile
Per un gruppo ridotto il personale
Sì sì ci riusciamo però troppo possa essere più più dritto a qua chiamo anche Giuliano cioè non vorrei sembrare vetero marxista però il tema della proprietà
Tecnologia no prima ancora del del dell'ufficio dell'utilizzo della finalità non è così irrilevante cioè il fatto che faccio un esempio oggi c'è il CPT affette personalità
E probabilmente a brevissimo ci sarà la possibilità di Casto mentre una personalità estivi si ragiona su un personalità assai se no cioè sul Dude trasformarli in accompagnatori o accompagnatrice ecco
Questo
L'allontana diciamo la tecnologia dal bene comune diventa un prodotto da vendere il modo migliore di venderlo e quello di umanizzare uno
Sì io credo che il tema del bene comune sia un tema centrale
E io rifletto molto spesso in questo periodo su una sorta di polarità che esiste tra il mondo capitalistico occidentale
E mondi asiatici confuciani
Guardate che noi siamo come mondo occidentale nella
Plastica
Dimostrazione delle bene individuale sopra di qualsiasi altra dimensione sopra il bene sociale sopra il bene comune la funzione di utilità dell'individuo viene prima di tutto
In società confuciana
Strutturate in modo valori al mente diverso e è una società una un fatto oggettivo non comma non faccio valutazioni di merito l'individuo si legittima si sublima attraverso l'appartenenza alla società
Allora questi due sistemi di valori
Sono in questo momento investiti da una trasformazione tecnologica che lavora secondo un principio che il principio dell'economia rette
Che lavora come tu dicevi secondo una logica che non è logica del possesso di risorse rispetto alle quali in chiave Porter Liliana insospettiva generare valore
Gentile
RAI generare valore la Funzione Obiettivo eh generare valore e impedire l'accesso ad altre
Ok
Le economie di scala di risorse possedute ne accettava vincerà D'Andrea hanno essenzialmente questa funzione obiettivo
Noi entriamo in un paradigma di generazione del valore che basato sull'orchestrazione di risorse non possedute
Allora il tema del bene comune
Inteso come un bene comune a un su un insieme di soggetti economici di bene comune inteso come macro ambiente di riferimento come ha detto possiamo prendere sistemi diversi
è un tema oggettivamente centrale e io devo dire don Andrea
Mi interrogo quanto questo di questo turbo
Individualismo del nostro mondo occidentale non necessiti di essere controbilanciato e allora davvero noi qui entriamo che una tecnologia che sta spingendo
Sta spingendo il mondo occidentale a quello che tu hai detto chiudo beh poi lei volesse dire vedono Andrea Ricci cioè il tema il tema per certi versi che mi angoscia lo diciamo anche ieri no
Ciò mi editoriale che spero riesca a breve sul Sole ventiquattro Ore faccio questo esempio quanto il diritto alla privacy deve essere superiore rispetto a un diritto fondamentale che è quello della salute
Perché noi dobbiamo sapere che in nome della privacy noi ad esempio non siamo in questo momento stiamo ritardando
Protocolli di addestramento di algoritmi che possa aiutare a ricerca scientifica in questo c'è secondo me davvero tanto di cui discutere
Abbiamo messo all'angolo di semola agguato quello che abbiamo fatto aveva imparato subito dico pietà capitalismo comunismo questo può vivere uscire facilmente naturale
E non eravamo d'accordo però è assolutamente vero la transizione che stiamo vivendo
Ripone in discussione i fondamentali della nostra vita sociale e della nostra cultura questo dato di fatto e questi cinque minuti iniziali hanno mostrato evidentemente questo non possiamo pensare che quello che stiamo avendo sia va bene il giochino di questi anni e poi ce ne sarà un altro
Fa fra quindici davvero pone questa cosa
E davvero la pone in chiave da subito planetaria perché una delle caratteristiche di questa transizione voi le due caratteristiche che mi colpiscono i questa tradizione
L'assoluta velocità rispetto ad altre in passato e il fatto che da subito globale non c'è uno sviluppo gioco con la diffusione geografica progressiva ne stiamo vivendo abbiamo lo stesso oggetto nelle tasche di sei miliardi di persone con cultura e strutture pensieri e assolutamente diversi
E questa diventa una sfida particolare per l'Occidente aveva ragione professor ma si fanno incerti
Noi in Occidente abbiamo un primato individui dell'individuo e io dico
Meno male grazie da un cellule credo anche sia frutto dell'esperienza cristiana che ha riconosciuto giudaicocristiana che ha riconosciuto nell'individuo un valore che non possiamo
Mettere in gioco per nulla perché giustamente ne diamo una dignità a ogni persona e guai a chi lei guai a chi la tocca però il qual è la deriva quello a cui noi siamo si stende che questa trasformazione digitale ha reso evidente
Il fatto di aver con concerti ITO progressivamente un individuo una cura dell'individuo che è diventato individualismo cioè ne percepiamo l'individuo nella sua solitudine invece l'individuo mi pare questa cosa ce la stare indicendo clamorosamente è individuo nelle relazioni che costruisce cioè non siamo soli siamo persone in relazione allora io dico e chiudo perché dopodiché se in se invece di pensare questo scenario come uno scontro tra civiltà una civiltà occidentale individualista
Una ciò dicono ci una civiltà orientale collettivista nelle forme diverse che assume iniziassimo a pensare che forse questa è una grande chance se le facciamo parlare insieme connessione
E potrebbe essere una buona idea
Ecco però il rischio di connessione io faccio l'avvocato del diavolo si da un lato tu hai uno rischio sui giovanissimi no di utilizzo di questa tecnologia come un lasciata all'IPA da fare il termine c'è come un amico un confidente o quanto meno di umanizzare la troppo no cioè
Un bambino oggi potrebbe male interpretare nella logica informatica di un Chacabuco semplicemente perché non ancora studiato l'informatica dall'altro lato
è notizia di oggi sono stati rilasciati dei nuovi modelli da parte di di di credo il insomma il il Sacbo cinese che ha fatto perdere tre o quattro punti percentuali quando è uscito alla ULSS Street sono ancora insomma
Abbastanza blindati però se ne parla già un gran bene qual è il problema di di pasticca prema di di Psiche felici di di chiesta Eluana risponde direttamente
Della Cina territorio inalienabili cinese cioè è come parlare con il Partito comunista cinese
Per il resto funziona a meraviglia cioè anche qui no perché funziona bene perché è stato adottato dagli americani perché gli americani non parlano di politica con la macchina
Non sono interessati a discutere di valori la utilizzano allora alla sfida su cui
La Chiesa ex sicuramente protagonista da un lato e
E per raccontare che questo è un turno è una macchina e nient'altro dall'altro anche porsi un tema di appunto come diceva pure sono circa come che cornetti questi due mondi
Com'è che riesce sia per far passare un messaggio dove non è provo pietà per il profitto non sono strumenti solo per il profitto perché non verranno utilizzati solo per il profitto
Anzi una battuta su quel ragazzino che il che sta su su sul Chabot parla quello è il la la solitudine all'ennesima potenza in forma tecnologica ha la forma di una relazione
Ma in realtà è l'esperienza di una solitudine assoluta su cui qualche ragionamento vorremmo farle lo avrei fatto bar sul sull'altra cosa
Io non credo che la tecnologia sia sempre e soltanto un turno mi spiace
Questa e ingenua
Perché e l'esempio che lei ha fatto lo dimostra evidentemente ogni tecnologia porta con sé una cultura un luogo un'idea un'idea di umanità uniti nel socialità e così che le tecnologie non sono neutre mi spiace
Questo volete sono male vuol dire che non sono neutro lire che sono collocate in un posto in una tradizione in una cultura in una logica politica in una logica industriale una logica di ricerca
Ed è il motivo per cui la domanda etica non è posto sull'utilizzatore finale Occhetto è un buono strumento può decidere solo ben usarlo male eh no mi spiace
La questione etica entra dall'inizio del processo già come vogliamo farle cosa vogliamo fare perché vogliamo farlo
Io devo dire che mi trovo in straordinaria sintonia condono Andrea Ciucci non è un caso che sia qui nel senso che allora cominciamo col dire alcune cose no
Il tema della connessione secondo me tra culture è un tema cruciale e devo dire che
La chiesa
Sta lavorando per creare connessioni a dispetto di quello che si dice ruolo faticoso in Cina come dire una plastica rappresentazione
Detto questo tra e tornando al tema della responsabilità di una forma di responsabilità di utilizzo di questa nuova forma di di Energia sociale che è dato dall'intelligenza artificiale lo dobbiamo vedere nella sua complessità e prendiamo totalità e prendiamo il caso del dell'individuo del giovane io sto divagando lo sa don Andrea
Con decine di migliaia di ragazzi dei quattordici a diciott'anni
E i ragazzi chiamano relazione ne abbiamo già parlato con lei
Cioè il tema di fondo è anche qui come dire c'è una una forma di presa di coscienza da da parte di coloro che hanno responsabilità pubblica
Come sapete qual è la cosa che i giovani intervistati mi chiedono di più spazi sociali
In questo momento i giovani che intervistò con cui sto lavorando
Mi dicono vogliamo spazi di socialità
Ci sentiamo soli
Questo dicono cioè quindi sono consapevoli perché non sono stupidi come pensiamo noi tutti
C'è una consapevolezza che il dialogo con la tecnologia e il dialogo con i social network il dialogo col chat BOT non è un dialogo che sublima l'essere umano
Qui da questo punto di vista ancora una volta si pone un tema di dimensione etica di una forma di governo responsabile di un processo di cambiamento che è uno dei cambiamenti più strutturali
Della storia moderna dell'uomo noi abbiamo se mettiamo insieme le cose abbiamo detto
Lei è l'intelligenza artica la trasformazione digitale cambia la logica del possesso qui il concetto di proprietà
Che sono assolutamente d'accordo con lei sul tema l'individuo ci mancherebbe ma il concetto di proprietà dire me sono nelle transazioni commerciali in qualsiasi c'è il è un primo elemento seconda l'evento il tema della materialità
Quanto la materialità è centrale nel processo di rigenerazione del valore la conoscenza il dato sono i materiali
Seconda dimensione
Terza dimensione la tecnologia che potrebbe portare in una logica di Eco solitudine e in realtà non è così i giovani ci stanno chiamando una dimensione però tutti questi elementi io mi permetto di siccome noi adesso mi io mi impropriamente mi
Sento il Sole ventiquattro Ore con una mia casa
Impropriamente chiedo scusa Luca traino inviano fosse di proprietà entità esatta tema stiamo Dematté riletture dematerializzati e quindi comunque la casa dove mi onoro di appartenere divi respirare allora
Io credo che da questo punto di vista e mi piacerebbe che dal secondo edizione delle ai Transition nascesse anche ieri è nata tutto un tema di manifesto rispetto al tema la manifattura no
E secondo me etico questo cioè pre Afar prendere coscienza che c'è una trasformazione che urgentemente va indirizzata
Secondo me secondo tema che possiamo affrontare insieme e proprio il tema che gli sta di cui stiamo discutendo in questo momento cioè un ponte tra culture
E la messe come combinare come dire valori che muto non la loro rilevanza assoluta cito l'esempio la proprietà quindi potrebbe nascere da da questa nostra conversazione una qualche forma un po'più strutturata di dibattito e che non abbia preconcetti no perché io credo don Andrea che il tema di fondo è non occorre
Quello che è indispensabile non avere preconcetti o meglio perché tu tutti si avvia né tutti siamo veniamo da una storia mosto Oriente
Abbiamo la disponibilità a mettere i nostri preconcetti su un tavolo e renderli strutture ricchezza di di dialogo ecco perché alla fine ognuno di noi è un po'e così però io sono molto d'accordo su questa cosa e la vedo a livello globale appunto il rapporto tra le due grandi forme culturale che ne ho visto lo vedo anche a livello di competenze
Cioè oggi come oggi possiamo pensare di
Maneggiare una trasformazione così potente
In una modo in tale per cui gli ingegneri parlano solo con gli ingegneri gli economisti solo con gli economisti e filosofi dicono cosa caso TAV come sempre hanno fatto cioè cioè oggi come oggi io credo che c'è voluto per l'industria sia un tema cioè se non abbiamo nessun confronto con una atto diciamo genericamente un approccio umanistico
Non andiamo molto avanti fama infatti questo sì da questo io allora anche qui devono andare sono molto d'accordo io credo che sia erroneamente focalizzata l'attenzione è tutta sulle discipline Stemme
Io credo che ci sia un errore concettuale clamoroso in questa iperbole delle discipline estreme per sostanzialmente come dico sempre il l'intelligenza artificiale ma lasciatemi dire la trasformazione digitale
è un'innovazione epistemologica è un'innovazione che non potenzia le capacità operative è un'innovazione che cambia l'ontologia dei meccanismi generazione del valore e da questo punto di vista il tema delle innanzitutto il tema di quali sono i Dom qui l'affrontiamo da questo punto di vista punto uno
E così vero che le Stemme sono fondamentali sono importanti ma occorre tutta una dimensione più umanistica e più di capacità di modellizzare sistemi perché la capacità operative esecutiva in qualche modo in parte verrà attribuita all'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale però non a volontà
Non ha corporeità come dice sempre lei
L'intelligenza artificiale a come dire va guidata e i dobbiamo porre le domande giuste allora il porre le domande giuste i trigger giusti richiede una profonda conoscenza di sistemi complessi che vanno oltre la disciplina ingegneristica e quindi primo tema
E che paradossalmente nel momento della massima esaltazione dalla trasformazione tecnologica troviamo una rivali organizzazione di una disciplina di una dimensione umanistica secondo tema il tema su cui si intero interrogare
Eticamente il mondo dell'educazione
Quanto come dire una il di fronte a un modello che in cui la conoscenza enciclopedica
In qualche modo viene in parte attribuita una tecnologia quali sono le palestre di formazione della competenza e di aiuto a una flessibilità mentale che noi dobbiamo dare
E tre come diceva lei
Trovare le giuste le interconnessioni tra discipline Dominici difficili verso posso lanciare una una piccolissimo slogan hanno non non basterà
Trasformare le stemma non dico bene comune ma la base della conoscenza di tutto nostro sapere
Cioè le fare un passaggio culturale dove non diamo più a formare ceffi incerto di Ingegneria no però Lester diventano la base della conoscenza
Faccio fatica a cogliere lei resta favorito consegnata dall'arrivo così allora io devo dirti
Comprendo la la io sono ingegnere e quindi da questo punto di vista io sto filosofo arrivare saltellare Palazzo te la dico l'attività elettrica aveva
Grazie è la dico però sono un ingegnere che ha scoperto il ruolo della mente umana è ok ho scoperto Daniel Kahneman diciamo così nella sua allora il tema di fondo io credo capisco e sono molto d'accordo cioè per certi versi bisogna riflettere un sono pedala però il tema di fondo è come se noi avessimo un vocabolario comune
Questo vocabolario comune e dà atto da alcuni principi di fondo è come se come dire ciascuno di noi adesso
Saud nasce imparato sull'utilizzo dello smartphone o su una serie di cose ecco nella vita moderna dobbiamo avere una serie di rudimenti di base
Io dico noi come Politecnico di Milano ma tante ma a tante risultante fu sotto gli alberi altre università italiane stanno lavorando in una prospettiva di interdisciplinarietà
Che cosa intendo dire noi stiamo sempre più contaminando quella che è la prospettiva verticale
Di una dimensione come dire funzionale in una dimensione in cui mettiamo insieme domini diverso e quindi è un primo esercizio noi ad esempio come inediti nostro dipartimento abbiamo fatto un grosso progetto che è stato vincitore human
In un dipartimento di ingegneria stiamo portando dentro psicologica cioè sociologi stiamo contaminandola seconda cosa ingegneria medica
Quindi stiamo provando a costruire forme e mi piacerebbe molto fare un discorso Ingegneria Filosofia cioè in fondo il governo futuro della società
Ci richiede in questo momento una revisione profonda di alcuni principi di governo per la società
Cioè paradossalmente noi abbiamo una trasformazione tecnologica talmente rilevante che impone riflessioni alte di natura valoriale filosofica fino a trovare punti di confronto tra Società culturalmente quasi antitetiche l'individualismo e il collettivismo io credo che questo si possa essere una base di fasce importante cosa pensa don Andrea
Più che dare il primato a una categoria scientifica rispetto a un altro che deve ospitare l'altra io credo no Nova nome dice rispetto alla proposta Soro
Io in questo momento a dare il primato esattamente all'esercizio del quella diciamo la trance DC planetaria cioè il lavorare insieme tra scienza diverso io credo questo sarà quando vogliamo far perché io la prendo sul serio perché dopo io ascolto i ragazzi anche ci lavori sopra trentacinque anni io chiedo chi si laurea ingegneria quanti antiche CSV hai fatto di materie che ne
Zero
Zero virgola uno no
Allora dico faccia bene facciamolo osservatorio sulle forme traffici primarie delle della ricerca scientifica universitaria in Italia iniziamo a vedere chi ci sta provando
Come la stiamo facendo ma non a colpi di semplice dichiarazione di intenti ma colpi di CFU cioè di controllo dei Progetti
Educativi e dei curricula universitari operò da questo punto di vista dobbiamo dire
Al governo di questo Paese
Che devo uscire dalla gabbia del classe disciplinari Eva perché sostanzialmente in questo momento noi dobbiamo fare i salti mortali per far queste cose
Perché sostanzialmente siamo fermi a un mondo
Che organizza la conoscenza secondo i paradigmi di cinquant'anni fa e questo durante il mio io guardo mio figlio di dieci anni per cui a bambini dieci anni viene eletto preferisci lettere o matematica no
Cioè il danno già un imprinting che sbagliato perché quando sarà grande Luís scoprirà che visse un sapere statistico comincerà a interrogare Mach tre che lei grandi filosofi sulla base delle relazioni statistiche dei testi che ha letto certi Pitti
Allora a questo punto perché è diventato importante le sistema
Disinnescare questo meccanismo perché adesso hanno uno strumento in più
Di algoritmi e la statistica piega accede al sapere delle lettere allora l'unico modo è quello di partire subito decidendo guarda che tra le parole c'è una relazione ed è una relazione statistica che non è una relazione di verità
Ma è una relazione fra e quindi avremo bisogno di un docente umanista
Ai ragazzini appare a parlare ragazzini tardi questione tecnologica assolutamente ed è questo l'OPA partire temendo che le stelle ma un bene comune
Cioè riuscire a capire guardate che tra cinque anni studierete filosofia in maniera completamente diversa da quella prima studiata noi questo è il vero punto per cui bisogna attrezzarci perché non la paccheri no
Tutto comunque abbiamo una nastri una sedia vuota prossimo alte ministro della Ricerca scientifica
Questa bello durante la la grande scommessa e io mi chiedo scusa perché altri siamo presi quattro minuti però al dibattito era molto interessante cedo la parola Errico Pagliai rifacciamo l'applauso
Abbiamo
Bene grazie grazie quindi don Andrea parlava con competenza lo dicevo che i filosofi dicono cosa caso cioè fare afferma
Verso a questo punto basato molto interessante devo dire che
Si è compreso se mai ce ne fosse bisogno che il momento è un momento effettivamente difficile cioè siamo di fronte a un cambiamento che ci richiama non solo l'attenzione ma anche un impegno che del cambiare migliorare aumentare a questo punto come avevamo annunciato poco fa qui c'è sempre di qualcuno che potete inquadrare per attivare un atto che vi serve per eventualmente la traduzione
L'abbiamo ospite fra Inzucchi ex ecco che il terrazzo o o Ussita cercate dal dovrebbe essere collegato con noi eccolo qua tecnico Poggio in gas
Grazie di essere qui con noi
Allora
Per morente nata giorno a cui chiudo acido Bongiovanni Stern a occhio meticcia in Jesus inviate dalla poltrona di malattie sessualmente alleggeriamo solenne mai superati questi NTA viene firmato Paola what is Wiccan con qualifica
A strategia Mohan ad otto by c'era in il piano strategico due uno dall'azionista Ford sessantenni ecco alcuni passi Manes una no Italia sono andati al suo tweet colto
Conta e i altresì scenda da Sensini Perdas de ora io ancelle accenno nel senso che si chiama D'Alema sinistra affermavo che le analisi Germania scuole o anche cioè come la transizione sta procedendo in
Due mostre cozza
La cosa più difficile per la Cina
Ho e il fatto che l'intelligenza artificiale giusto si sta affermando sempre più sul mercato del lavoro
La Cina finora come sapete a livello di semiconduttori verso si ritiene Lidia quelle due aziende stanno dominando l'intelligenza
E anche a livello di infrastrutture anche altre applicazioni alle Lerner
Ma da quando i vizi che è stata lanciata quest'anno la Cina
Stessa musica
La Cina sta colmando il divario che esiste
Tra la Cina e gli Stati Uniti boh
Per quanto riguarda ad esempio giudizi che allevava A B questi siti stanno raggiungendo con ugualmente a ciò il CPT
Riteniamo che i ricorsi gradualmente sia tra le
Foto prime positivo per quanto riguarda legittimo oggi la Cina attualmente sta creando delle nuove aziende che possano essere in competizione ad esempio con invidia e stiamo cercando di creare le nostre CPU in Cina mi risulta
La principale strategia cinese al momento appunto la transizione dell'intelligenza artificiale anche il Governo sta attribuendo una grande importanza come il presidente Xi Jinping a mentre ha citato litri senza diciamo che è una delle principali strategia per i prossimi anni anche per le anche ovviamente a livello di energia pulita e quindi ma energia nucleare
E anche ovviamente sulla connessione di diverse infrastrutture
Quindi la strategia nazionale copre tutti gli aspetti della strategia dell'Iraq sono
Ed è un piano sul lungo periodo
Destra quella percentuale se ne conta vincerlo se lei ha menzionato il ondulatorio alla oltre lo stesso siano ma delle nebbie marcia osso
Ebbene volteggio slovena verso destra anche nozze una straordinaria logico
Trasforma in soltanto una trasformazione tecnologica giusto certa si
Sia governo che le gli enti privati stanno
Dando per adesso moltissimi soldi a queste tecnologie ad esempio il Governo aspetto ci sono quaranta miliardi di dollari
Quest'anno per la costruzione di data center footing e aziende come ad esempio di sì aiutava e altre hanno speso
Quattrocento miliardi di
Sul Claudio e sui data c'è epoca interistituzionale Cagni l'ultimo Hassan ex amputassero nel suo gravissimo anche unici neoconsigliere adesso benissimo preferisce ambiente io mai affari adesso la preparazione degli operatori attua Iaia prego voti poi passa cioè e anzi alla lettere private State and Public saggio
E anche nel settore pubblico sì
Per quanto riguarda il settore privato
Ci sono delle Sartor compagni nelle seguiti software
Che hanno dato lavoro a centinaia di programmatori l'anno scorso quest'anno ci sono cento programmatori a livello globale che stanno utilizzando il cotechino per integrare
I loro programmatori già esistenti e che in questo modo possiamo essere più efficienti
Quindi ci sono dei programmi per neo programmatori
è quello che accade anche nel settore privato
Ora soprattutto nelle aziende tecnologiche quello che sviluppano applicazioni software
Io so ad esempio certo sono gli investitori diventerà capitale e quindi io faccio ricerca su diversi toni su diverse aziende Sicilia il Primaticcio c'è crisi il sì carboncino sul successo New York fatto ricerche facevo ricerche su diversi in diversi settori parlava con i professori reggeva dei temi per
Io posso ora mi servono soltanto un paio d'ore grazie a ciò CPT e di secca
Per scrivere
Un alla ricerca completa quando un tempo mi ci volevano delle settimane
A livello pubblico i governi stanno spendendo migliaia di dollari per l'implementazione Gabriele LM
Gli ho
E qui e stanno collaborando con il settore un attimo dopo arriverà che selezionare un accenno innovativo intervenute nel giorno stabilito
Un vent'anni fa aveva portata Kerouac piercing sparato opinion abolendo romani sua furono Unione tecnica può farlo io cena del ventinove marzo della Cina
Stabiliamo che Trust Manzo dal Public risarcimento lista Italsider sezione sarà obbligo sterili le luci serali come ha detto prima sono rischio Rovolon Saracena provincia nominale il cuore al ventidue anni insulina Guastella tant'dovrà la rondine ad esempio in cui riprese la via ruolo importante se esiste una nostra nemica Orioli buonissimo attrattività direi l'unico
Sull'ente all'eccesso sto volevamo che sta investendo nella intelligenza artificiale delle start-up pubblico
Penso che quest'anno Luigi dico investimento
Forse l'unica l'intelligenza artificiale della robotica a livello di Venture Capital
Noi stessi
Io e anche i miei colleghi stanno facendo di grandi investimenti dell'intelligenza artificiale
Buon penso che abbiamo speso più utili cento miliardi di don di euro
Un nel prato Eternity proprio
Per questa dei media
Siamo incluse le start-up e anche delle start-up come di si Montsho altrove
E altre
Inoltre facciamo investimenti ingenti anche nella robotica
Come probabilmente avrete visto su YouTube o su altre piattaforme di video la Cina in Cina la robotica umana si sta evolvendo molto rapidamente e ci sono
Stanno creando delle cose bellissime
Quest'anno il rogo cinesi
Arriveranno accettabile dieci mila
Compri spetta invece a una quantità nettamente inferiore proposta da fare sulla
Oggi a livello economico pensiamo la
Di investire meno a livello titolari del PRA avete equity ma al contempo
Stiamo ottenendo dei risultati promettenti a livello di efficienza è sopra i limoni economico USA o War fandonie vero io lei ha detto sceso dal mille arrivati euro specialmente al a livello di navigazione dominanti dall'artificiale ormai consueta Cradle cosa mentre il capitale oppure
A livello totale tutti i venture capital
In tutto ovvero invece è ripartito il tesserino meglio nasce ma papà sicuramente tra Najafi tataro Monselice la sera prima e non s'su andiamo Terminus si lasciano
Per Unima coi compiuta la missione What fare io ex suocero resta seria e quali siano le sue aspettative tale Jan per il futuro dell'interdizione a fronte c'era logico Point più o a livello tecnologico farmaci e poi più giù o anche a livello finanziario fuori sia economico
Per il futuro
Uno
E io penso che l'intelligenza artificiale Sud cambierà l'economia a livello micro a livello macro
E nei prossimi anni avrà un impatto enorme
Ma anche nel settore
Dello Erme
Ma anche nel concetto di Tex otto video
E crescerà molto rapidamente
Sono a livello di competenza e di capacità
Poi dal mio punto di vista
Io penso che alcune delle aziende Iraq come opener RAI e altre start-up cinesi
Verranno quotate in borsa
Potranno competere con grandi aziende come ad esempio merita comunque al altre grandi aziende in Cina scuro
Quindi penso che queste aziende cresceranno molto più rapidamente rispetto a quanto non sia accaduto quest'anno e l'anno scorso e poi c'è la robotica o umana infatti robot umanoidi diventeranno un cosa normalissima tra cinque anni
E lavoreranno in diversi settori ma anche nel mercato privato e domestico pensiamo che a livello globale ci saranno più di cinquantamila robot umanoidi prodotti sia in Cina che negli Stati Uniti e in Europa
In particolare te la ed io ex
E ci saranno circa cinque dice degli operai ma generale estremamente su Frank più bisogno assorbe espone in grazie per essere stato con I stamattina ancora una buona giornata grazie
Molto
Luca tra stato calato strapotere del Salento questa cifra qui Mineccia con il trilione
Dimmi di trilione di milioni di dollari che investono in Cina sia Venture Capital che settore pubblico il settore pubblico la parte grossa per cui se ci fa impressione non l'investimento del privato del Venture Capital e dentro una macchina che mette
Credo quanto gli Stati Uniti o fosse poco di più se solo contro la Roma abbia comunque non dico fatto impressione approvano tatto che il riferimento sono le aziende cinque americane perché lui cita questa sfida con gli Stati Uniti che Century aspettarli un recuperare ma è stato è stato bravo insomma è stato ed è stata interessante
Prodi lasciò e alte per allora la prossima sessione continua a ballare in un certo senso di di di Venture Capital di Investimenti il titolo del prossimo fa nelle la Fiditalia Valley che chiedo di salire sul palco Guido Gonella coordinatore del Progetto chiedi dell'Università di studi Torino e Marco Gai presidente dell'Unione industriale di Torino e il presidente esecutivo interfacciavo l'applauso
Ma è un uomo difficile commentare partirei da va be'anche
Voterà presenta striate sono assai attivo nel mondo delle start-up dell'innovazione
Che cosa invii di analogo e che cosa loro dovrebbero invidiabili mi guarda come te lo della della della alla che assiste Peano ma pericolosa una cabina pagine se le quasi poetico visto andata
Allora in realtà secondo me la grande differenza che che che si legge dà i numeri e poi si vede e l'intenzione la visione la strategia e la politica industriale che dice questo è un settore banalizziamo con l'innovazione poi possiamo scendere l'intelligenza artificiale dove noi giochiamo la partita e non e dove si giocherà la partita globale decisione
E la decisione cinese l'abbiamo vista da quindici anni a questa parte quando un Paese così mette il cinque per cento il proprio PIL nell'innovazione anno su anno poi ti domandi come mai
Sono passati dal copiare al fare e dal fare alla leadership
Hanno investito
Lei ha detto una cosa che io trovo
Assai interessante ci sono gli investimenti privati quelli pubblici sono di intenti sta ancora maggiore dopodiché la riflessione e forse è un'invidia dire
Ma è nato prima l'uovo o la gallina nel senso che adesso e una tensione divisione paese divisione continente in quel caso talmente forte e talmente prorompente che sta facendo sta dettando la linea poi il match è fatto con gli Stati Uniti
Gli Stati Uniti hanno fatto la stessa scelta l'Europa hanno detto ha detto
Ma noi siamo l'Europa
Oggi si una volta qualcuno innovava qualcuno copiava il terzo regolamentava adesso qualcuno in nove all'altro innova e noi guardiamo cosa sta succedendo cercando di barcamenarsi
Non è che si noi non facciamo un po'di un po'di un po'un po'di dire
Regolamentiamo facciamo in modo che in realtà già dal dibattito stamattina mi sembra plastico il fatto che c'è una maturità grazie alla nostra
Propensione industriale alla nostra cultura nell'affrontare la materia in maniera totalmente diversa
Da come anche viene percepita da chi alla leadership di governo non dico italiano non vittime di governo europeo nel senso lo stiamo proprio male interpretando quello che sta succedendo che cosa ci dovrebbero invidiare
O Comeglio che cosa per noi può essere realmente distintivo
Il fatto che noi sappiamo fare industria
Il fatto che noi sappiamo fare
Intraprendere questo è un asset che nessuno può nei copiare né però e ne ne ne ne ne imitare ma è chiaro che se tu lo de potenzia a esecutore
Di non spettri e son vantaggio competitivo mentre io quando parlo con i colleghi stranieri nel mio settore la una delle prime cose che mi chiedo non sono soldi non sono tecnologia sono visione spirito ma voi come fate voi avete questa attitudine bisogno de de del fare impresa del creato e crescere solo che loro ci mettono le risorse necessarie
Quindi secondo me oggi se noi mettessimo la nostra capacità
Di di fare insieme a una visione di politica industriale avremmo levata di investimenti avremmo leva per per per per crescere
Dico tra i dati chiudo il pensiero oggi eccetera una preoccupazione nel dire crescono in lunghi diminuisce il numero di start-up da tre anni a questa parte e quindi subire citati
Io non capisco di cosa stiamo citati perché un il dire che abbiamo smesso di fare Power Point Company e stiamo facendo aziende abbiamo detto che dopo cinque anni e
Per le start-up innovative e molte son diventate piemme innovative ora non è tutto oro quello che luccica perché mancano sempre i soldi
Ok però iniziamo a vederla in maniera di un unico sistema che sta prendendo una maturità e una consapevolezza del proprio ruolo all'interno dello ska che innovazione osceno
Apriamo il libro diciamo gli altri noi scendiamo gli altri salgo secondo punto e chiudo
Io ho un osservatorio caramente privilegiato un database di oltre venti mila start-up il cocco oltre il quaranta per cento oggi lavorano l'intelligenza artificiale
Buona notizia hanno tutte un impatto industriale tutte
Non c'è Cipro ricerche mi però il corpo all'impatto industriale fattura questa Roma
A me porta un portafoglio
Di oltre duecentoquaranta partecipazioni
Che ha un impatto di valore di oltre il miliardo di euro che ha un impatto di occupazione oltre mille trecento dipendenti ma secondo me non è proprio da dire abbiamo e e io sono io sono come posso dire un operatore privato che può raccontare questa cosa
è chiaro che se avesse una politica industriale italiana sul settore
Non è che fai un favore a chi fa start-up o a chi fa innovazione tu fai un favore all'ecosistema che si deve necessariamente trasformare perché se no fra qualche anno diremo
Gli altri son trasformati noi siamo a inseguire e questi invece il momento con la gentile e chiudo in cui ci si può veramente invertire il paradigma
Lì dov'è la prima Pagliarini dice ha reso vano ha parlato di Stati Uniti parlava sempre di Cergy PTE dixit che non è andato oltre in realtà poiché Europa qualcosa fa anch'esso
Far qualcosa con i fondi che può a rischio acquisizione perché la la start-up che ha avuto più dinamismo più successa cioè Mistral
Francesi anche supportata in qualche modo dal dal governo francese così come da infrastruttura come il cento il super calcolo del Cineca che ha offerto credo quasi gratuitamente le migliaia di G. più per fare il training del del modello sta insomma in questo momento sta ma transitando è anche vero verso Microsoft da cui ha ricevuto ingenti ingenti finanziamenti quindi un quadro complicato dinamico e anche forse un po'di quasi di guerra perché il parlava si parlava prima di di normativa vero che da un lato c'è un rischio di
Di rallentare l'innovazione ma da un dall'altro lato c'è anche una necessità
Di di resistere di fronte a a dinamiche industriali molto molto aggressive perché non è vero che negli Stati Uniti non c'è la regolamentazione la usano
Come arma con la Cina è stato chiaro dalle tariffe dalla dal divieto di di di esportare le leggi più di venne Fidia
Così come verso l'Europa c'è un continuo in continuo movimento adesso assistiamo in questi giorni al dibattito sulla sulla revisione del Ajax e con l'omnibus
Con l'omnibus digitale impegnate su questo che che come con come vede questo provvedimento abbia discusso anche la giornata di ieri però credo che sia
Opportuno parlarne discuterne
Sì ci sono tra parlando anche con un onorevole di FI
Ex allenatore derivante lei ai acre
Da un lato c'è la questione dei dati che è molto difficile delle quali dati come i dati personali possono essere utilizzati dalle aziende
Per cui si prevede di compiti dibattito un po'lungo dall'altro lato il il rinvio del dell'applicazione di parte del ai Hecht per la mancanza degli standard che erano ricche sulle Janica richiesta dalle dal che è necessaria dipende proprio dal fatto dell'azione di lobbying debito pecche che ha ha rallentato gli organismi di standardizzazione nella sua nella sua operazione e quindi sono vediamolo questa opera di di regolazione
In maniera anche positiva come una difesa di fronte a un un rischio di conquista tecnologica maggiore appunto sia al mattino con attività di lobbying sia come attività di investimenti come nel caso di
Di Mistral
Ecco mi chiedo di chi da entrambi prima ragionavamo con Giuliano Noci sul fatto che stiamo andando verso un tra virgolette un capitalismo dove le start-up imprenditori utilizzeranno delle tecnologie che non posseggono
In una logica di orchestrazione ma sto descrivendo quella che è la la cosiddetta economia degli agenti intelligenti su cui fosse possiamo toccare Paola
Proprio perché sarebbe quello spirito imprenditoriale di cui parlava
Varco cari però al tempo stesso fosse dobbiamo anche rinunciare e ve lo sto ve lo chiedo
A giocare nel campionato di serie A che quello appunto degli all'LM che quello dei produttori di tecnologia
Perché il caso Mistral è perfetto no cioè non avevamo un esempio da da giocare dei convegni che ai francesi di ministri non ce l'abbiamo praticamente più insomma sarà battaglia è su questo tema qui non ha ancora detto
Però insomma come se il mondo si dicesse no ma quella partita lì non la giocate giocate con le nostre tecnologie quindi l'Europa tutta o scommette su quanto un computing cioè quindi su una una cosa che non c'è ancora o scommette sui nuovi materiali o scommette sul grafene o altrimenti questo mondo è nostro giocate con i nostri giocattoli
è così cioè dobbiamo che accettare che la sovranità si ferma lì ieri e chi giocheremo con dei giocattoli non nostri
No doc credo che dovremmo fare qualcosa non no no non è facile oltre agli investimenti ci vuole coordinamento per dire il il PM RR
Sull'atto scientifico sulla tagliai purtroppo arrivato troppo presto è stato creato un grosso partenariato Ferra
Poi arrivata a metà verso gli ultimi uno due anni è arrivato mondo delle ha generato Iva e non si non ci siamo come corpo docente riusciti a riorganizzare prediligere risorse su temi nuovi all'interno di quell'ultima fase del partenariati così come c'è un una grossa una grossa frammentazione nonostante varie eccellenze per citarne una
A Roma la sapienza Roberto Navigli
C'è un comunque un un mercato interno perché su alcune
Su alcune applicazioni più sensibili non si può andare su tecnologie estere per motivi di di sicurezza quindi optare per la difesa e altre cose
E quindi uno a livello imprenditoriale perché poi la la la l'obiezione della difesa certo non possiamo prendere mai corso forte piuttosto che un sistema cinese
Però se escludiamo la difesa se escludiamo questo mondo così ma anche altre infrastrutture critiche dall'elettricità e treni sono cene
Ce ne tante da punti sempre detto gli Ale non vedo tantissime iniziative no questo rompe in Italia un peccato
Io vorrei provoca Arci un attimo perché anche il titolo della tavola di oggi da richiama la Silicon Valley e quindi ne abbiamo questa
Spasmodica ricerca del
Il paragone con gli altri e questo secondo me fuori dei denti
E un segno di grande debolezza perché vuol dire che non abbiam capito come gioca la partita nel senso che io devo sempre dire gli altri fanno una roba allora io devo fare quel modello lì
Poi se vado a vedere i numeri dati gli alterni iniziato negli anni ottanta e qua in Italia è entrato nel due mila e dodici col primo start up tra ministro Passera quindi dopo trent'anni ma che ma ma perché devo puntare a quella roba lì devo trovata di emissione e vado
Alla alla alla la riflessione le le le e mail & Co partita che è inutile mettersi a giocare perché è già andata
Ma io svolgo
Langue timore
Quella è una partita che noi possiamo giocare perché sono verticali sono industriali che si è difesa che sia sanità che sia Hindustan qui nella partita dove io sono la mia zona di conforto ma chi è che ha ha creato e che sa creare l'impresa e quindi può guardare finalmente la tecnologia
Magari giocando coi giochi degli altre all'inizio sicuramente però può plasmare per questa tecnologia
Per tirare fuori valore aggiunto smettendola con questa noiosa dicotomia che da una parte c'è chi produce dall'altra parte ci fa gli altri sono già andati avanti allora siccome
Vogliamo imitare
Sull'onda di quelle nostro ruolo il nostro ruolo è quello di prendere le industrie portarle al futuro e loro stavano gli altri che ci seguono perché attenzione gli altri mega continenti hanno una capacità industriale dettata gli investimenti in innovazione
Abbiamo una capacità industriale dettata dal saper fare
Mi sembra non è non è filosofia e e concretezza e quindi perché non posso giocare la partita neri Small Agueci model nella gente ricca chiaro che devo avere una strategia una strategia europea devo guardare la regolamentazione come opportunità non come filtro io cito sempre questa cosa c'è oggi Pitti tutti si ricorderanno quando in Italia abbiamo bloccato c'è il CPT
E io ho trovato una cosa straordinariamente interessante perché abbia bloccato c'è il CPT e tutti chi faceva sviluppo chi faceva sì che tutti avevano Liepāja e dice il CPT che continuavano a girare
Quindi abbiamo bloccato il brand che tutti lo usavamo
Ma questa regolamentazione o è come posso dire pannicello caldo proprio l'ho fatto il mio cioè con meno seconda so che su questo anche col Garante abbiamo avuto un po'di come posso dire cioè lo scambio di opinioni personali automobilistica
E stesso ecco il capo identico quindi
Continuiamo a cercare di bloccare ma perché non invece non facciamo un piano dove mettiamo al centro quello che possiamo fare è chiaro che se io adesso voglio fare le le Lemme italiano europeo
Ma questi investito centinaia di miliardi di dollari io cosa devo fare ancora nel senso che sono
Automaticamente al ritardo no infatti chi fa innovazione di prodotto e di processo si è messo a competere sul motore elettrico mica un motore diesel
Banalmente perché cosa faccio inseguo l'Europa che sono il numero uno o mi faccio la mia strada e sull'innovazione tecnologica di intelligenza artificiale io l'avevano lo stesso identico modo ma la cosa buona e che
Anche l'ecosistema dell'innovazione delle start-up di questo Paese la vede così
E il problema e che chi dovrebbe avere la leadership di dare direzioni perché io sono sicuro che noi possiamo
Discutere trovarci d'accordo ma la sintesi sicuramente la troviamo poi quando abbiamo trovato l'indirizzo ci guardiamo intorno diciamo adesso che siamo ancora il tempo devono finire
Quindi io questo lo rivendico con forza noi dobbiamo trovare il nostro angolo e il nostro angolo parte dal dal dalla capacità e parte dal dei crampi abbiamo dopodiché non si non si può vivere nel passato però da lì si può partire perché ripeto sicurezza in sonno
E e la nostra strada per fare il lirismo largo e cibo del dove possiamo giocare la partita e sulla gente che ha quindi sull'industria sulle applicazioni e poi robotica umanoidi noi possiamo giocare una partita
Straordinaria perché abbiamo anche la produzione di massa
Ecco però in una partita così identità alto condivido alto ricordo che questa poltrona vuota che l'interdetto manca la politica stabile anche in questo panel chiama anche insomma una un operatore di sintesi che poteva essere la politica
In una in in un gioco di questo tipo no dove noi insomma diventiamo cintura nera nei ma alla Mola language modo che cosa vuol dire cioè la General maniera verticale da imprenditori no costruiamo il modello o la gente che reato di automatizzate
Un bisogno automatizzare un po'e creare magari un pezzo di mercato e con l'università
Non ha il ruolo di spiegare ma neanche quello disegnare all'imprenditore come devono lavorare a questo punto deve lavorare su un orizzonte
Molto più ampio e io ricordo di aver intervistato un paio di ricercatori delitti dell'Istituto italiano di tecnologia riceva va bene voi
Ci sentiamo un po'soli perché stiamo lavorando su tecnologie di frontiera dove abbiamo paura di andare a sbattere contro Moro
Ci mancano delle grandi aziende capaci di investire su di noi per portare avanti la ricerca e qui torniamo però a un cane che si morde la coda cioè la ricerca di gioca io voglio lavorare sul nuovo materiale nuovo materiale che potrebbe rendere i computer e meno energivori e quindi ci potrebbe spingere a diventare insomma una nuova industria europea però che lì da sola all'università non lo può fare ha bisogno di aziende eccoli come si fa
Bisogna un po'far cambiare gli gli incentivi all'interno dell'università da dalla ricerca più teorica a che è giusto che ci sia aumentare lo spazio per quella più applicate per le collaborazioni cosa che per popolo come sono fatti i concorsi come fatto abilitazione nazionale non è così non è così incentivate fece
Un cambio ossia di mentalità sia in cambio un cambio normativo a quanto diceva prima professor noci cose obsolete come i settori disciplinari creano solo danni una burocratizzazione della della conoscenza di di decenni
Di decenni fa
Occasioni di collaborazione ce ne sono c'è anche Bresso per citare il un programma europeo European digitali non riesce a Nardò per la gita Rizzo azione al secondo giro ancor più ancora più focalizzati sulle ai del piccole media impresa dell'Appia sono a un'operazione che vede assieme università grandi imprese
PMI altri centri
Di certo venimmo per erogare servizi gratuitamente o a prezzi agevolati al mondo delle delle PMI aiutarli momenti in cui sono oggettivamente un po'spaesante vuol dire ai spaventato
Quindi il modelli ci sono però devono deve esserci una coscienza maggiore
A livello di di legislatore una cultura diffuso all'interno dell'università per andare verso questa direzione perché da soli la vista la scala di
Da Sky differenza di di valori di valori in gioco non ce la facciamo neanche a Harvard ce la fa è uscito qualche che un annetto fa una tabellina del sull'Economist in cui sulla dimensione dei data center Harvard era cinque ordini di grandezza sotto i suoi vicini a Silicon Valley industriale
Grazie allora facciamo un applauso
Mori sono stati svolti
Adesso continuiamo a parlare anche di di di di super calcolo e di di di supercomputer insieme a Daniele Dragoni
Perdono quanto compiuti solution e se il Rossellini ginevrina ai tre compiuti in di Leonardo Bongiorno
Benvenuto
Zitta che ci Buongiorno tutte allora il sogno Lalla son tanti temi no sul tavolo anche perché voi come Leonardo avete lavorato alta dice il Da Vinci no è un supercomputer proviamo a raccontarlo
E anche un buon modo di raccontare quella che è una uno schema di gioco europeo no cioè la grande azienda che mette a disposizione le proprie competenze e lo fa indiana centri di calcolo insomma e Ovo peso ma del mondo europeo se ci può raccontare che come il progetto Da Vinci e soprattutto qual è la potete causa succedendo adesso sì
Dunque partiamo da da da un concerto il fatto che oggi ne siamo sommersi dai dati se ne parlava anche prima dati vengono generati in ogni momento oggi no ora noi stiamo generando abbiamo i nostri dispositivi che generano un un'enorme quantità di dati accostando a differenti e tipologie differenti didattico
Quindi tra siamo sommersi e questi dati però come si diceva diciamo oggigiorno sono diciamo la la regia sono come del del petrolio per falli dei giorni nostri prossimo petrolio grezzo sono dati grezzi sono qualcosa che deve essere valorizzato e quindi i dati vengono comunque una sfida alla capacità di gestirli proteggerli ed elaborarli per restare informazione informazione utile che può essere utilizzata per prendere decisioni
Anche strategiche tattiche operative in alcuni contesti
Quindi sulla base di questa riflessione
Oramai diciamo più di cinque anni fa anche se intuizione del nostro attuale amministratore delegato Roberto Cingolani che all'epoca era Cittiglio
Dell'azienda abbiamo deciso di investire su un'infrastruttura che ci permetta di fare esattamente questo CE elaborare dati estrarre informazioni di valore dai dati e questo il Da Vinci il nostro super calcolatore che quando è stato installato cinque mi fa nel due mila venti era terzo nella classifica dei super calcolatori più potente al mondo nel settore della spazio e diciamo per darvi diciamo così come dire a me
Un'idea del successo di questa intuizione che cinque anni fa
Oggi questo super compito che ha usato da più di due mila indios ingegneri dei nostri ricercatori per effettuare una molteplice un una innumerevole serie di operazioni sedi ride dopo cena servita schede
E hanno simulato della fisica esatta RH solidale con impegno la progettazione degli elicotteri della precettazione quindi simulazioni avanzate simulazioni che permettono al frutto dinamiche di elettromagnetismo che permettono di ottimizzare
La progettazione di nostri sistemi volanti come elicotteri aerei piuttosto che chiara dal o o salta il Theatre addirittura o diciamo molte altre molte altre applicazioni e questo tipo di infrastruttura siccome e talmente utilizzate che arrivata quasi saturazione in questi anni
Siamo arrivati al punto di dover la espandere espandere anche di molto e quindi la decisione di effettuare un upgrade che porterà a questa macchina a nei primi mesi dell'anno prossimo ad erogare una potenza di calcolo pari a a circa venti Peta flop quindi venti milioni di miliardi di operazioni della mobile per secondo un numero molto interessante che ci fa posizionerà ancora al vertice la classifica il superprocuratore più potenti nello spazio difesa
Ecco qual è il loro voi siete una grandissima azienda imitatori ritagliare
Al contrario un paese formato da tantissime piccole aziende no quale quelle può essere il tanto il contributo di Leonardo ma e il contributo dei grandi in un ecosistema fatto di di così piccoli
Perché questa è l'ultima domanda noi questo viaggio con super calcolo demonizzato come come si diceva prima cinque anni fa per attività i interne quindi super calcolatore utilizzato per il mondo e Leonardo
Abbiamo però capito che c'è la possibilità di rivolgersi anche verso l'esterno della nostra azienda verso a un mercato del altre aziende quindi parliamo di farmaceutica parliamo di o all'Hangar sparliamo di di Finance parliamo di amministrazione pubblica
Che ha necessità di capacità di calcolo quindi abbiamo individuato questa come dire possibilità di creare unità organizzativa anche di business che fornisca al al mercato proprio tutta una serie di servizi di super calcolo intelligenza artificiale e Claudia
Che riteniamo sia sia sia molto apprezzata insomma sta com'è appena partita star però fare un CIPE quindi andate sul mercato fornendo dei servizi minimi soubrette calcolo
I sub calcolo alle aziende che vogliono andare verso
Il il Cineca Traverso che è quasi del cinica attraverso quale infrastruttura come che funziona e ha nella pratica allora andai diciamo abbiamo un'offerta un portfolio di disservizi e che che osiamo chiede potrebbero già che includono
A la installazione di interi a capisce a casa del cliente
Questa comprende on premi sì esatto e questa è una cosa molto interessante per quei clienti sono interessati al totale controllo di tutte le attività dell'infrastruttura alla sovranità del dato e dell'informazione che dai soci ignorata
Un'altra metodologia di erogazioni questi servizi
La capisci Service quindi noi forniremo accesso al cliente che che ha questa intenzione al nostro super calcolatore attraverso una piattaforma flessibile Claudio assicurati Cal privata
Per utilizzare le nostre verità al collo i nostri nodi connessi più veloci più di ultimissima generazione
Quindi si parlava di cloud Claudio che noi poniamo come servizio quindi all'interno dallo Stato al privato ci sarà la possibilità di accedere a surfisti calcolo avanzato ma anche tutta una serie un catalogo di altri servizi
Chi contengono anche proprio l'erogazione di modelli e ai tipo assistenti virtuali come Cia CPT quindi
Basati però sudati eventualmente l'affaire del proprietario ecco quattro e sentita da un'azienda italiana europea no l'Europa cioè quanto è sentito il la la capacità di interloquire nel fornire questi servizi
All'interno e in alleanza in diciamo in in
In linea con con quella che l'offerta europea noi fino a oggi abbiamo parlato no di giganti extraeuropee vicina di Stati Uniti d'Europa sempre insomma come è stato detto prima detta le regole
Modi muovete in un mercato in una in un in un contesto che ha fortemente europeo che per poi siete nati liberi sarebbe Security chi si occupa anche di tecnologie per la sicurezza
Sì anche questo è un attimo ha domandato diciamo non abbiamo grandissimi non abbiamo delle vere e proprie bistecca in Europa che possano erogare questa tipologia di servizio e questo anche il motivo per cui abbiamo costato molto interessante muoverci in questa direzione nella gestione nella insomma sa dispensare queste questa offerta
Quindi diciamo l'atto l'atto mercato come dire
Crediamo di poter essere competitivi con quello che viene oggi offerto da altre aziende che non hanno nulla a che vedere con le bistecche americane o comunque le cinesi
A livello di sistema insomma di settore difesa sicurezza lo spazio stiamo collaborando fortemente con altre con altre aziende per riuscire a costruire anche dei sistemi di cloud
Per la gestione la distribuzione di dati in maniera sicura è sovrana a che insomma sono molto molto importante leva la discesa
Ultima domanda quantum computing allora lei deve sapere che io e da dieci anni che scrivo che il quantum computer ideata da dieci anni ogni anno o questo questa mia caratteristica un articolo che quando mi viene richiesto ostico lo già fatto
Nell'ultimi due anni ed è diventato cinque per cui insomma c'è stato una un cambiamento chiaramente la grandissima promessa tecnologica ed è una nuova economia
Anchilosi chiedo anche lei sommate a quanto arriverà ma più che altro insomma al di là del gioco
Che cosa chi quali saranno poi le possibili ricadute
Allora sono simili che tre anni è una Leonetti è una riflessione estremamente interessante io però credo che i numeri che lei fornisce nel suo attico dovrebbe ma faccio anche una bara terrore
Quindi come dire tredici anni più o meno cosa fra cinque anni più o meno cosa secondo me siamo in qualche maniera convergendo sulla bara terrore magari non sul valore medio che cioè l'anno in cui effettivamente questa tecnologia prenderà piede
Nessuno sa esattamente dire quando diventeranno realtà ci sono molte aziende a livello americano Vittek sempre che stava investendo una marea di soldi in Europa molto si sta muovendo
Una sfida aperta contanti domande ancora aperte però ci sono degli avanzamenti estremamente rapidi
Quindi sì uno può dire dieci anni fra dieci anni va bene fra cinque anni va bene nessuno lo sa il punto è che non possiamo non essere di questa partita perché perché la comunicazione quantistica nuovo paradigma totalmente moti calcolo
Che ci permetterà di espandere le nostre capacità di calcolo ben oltre i nostri limiti attuali dicemmo eventualmente quando questo non ci sarà matura a risolvendo i problemi che non potranno essere risolti con nessun altro super calcolatore disponibile né oggi né domani questo perché è proprio un paradigma di tacco totalmente diverso scemo a rompere le chiavi crittografiche certamente è questa una sfida una minaccia e anche l'opportunità ed è anche il motivo per cui gli Stati stanno investendo in questa tecnologia perché rompe una chiave crittografica vuol dire rompere i interamente tecnicamente esaudito
L'ascesa di bancario transazioni bancarie quindi somma Elias super agenti segreti ecco una cosa esatto è un altro tema è molto interessante la comminazione della computazione quantistica
A parte l'intelligenza artificiale cioè provare a capire se è possibile creare demodé all'intelligenza artificiale si parlava prima di smog Smolensk ecco
Quanto un computing può a fornire un paradigma per cui è possibile creare di modelli con numeri parametri limitato
Molto più limitato di quello che oggi possibile fare con una metodologia classiche dando lo stesso tipo di accuratezza in risposta
Magari spendendo meno CIA consumando meno potenza ecco queste sono le domande aperte cui in quanto complice probabilmente in qualche fra qualche anno potrà dare risposte io non ero negativamente un applauso
Ed ora apriamo una panel dedicato alla pubblica amministrazione per cui Palermo risma vestiti e Palermo di come Lapi asta introducendo essa implementato l'intelligenza artificiale
Non è partita la musichetta
Non c'è ammette allora lei invita a salire sul palco anche senza musichetta Chiara Foglietta Assessore alla tradizione ecologica digitale del Cogoleto Vinovo giornate venuta
Pierangelo e affini è in collegamento l'assessore allo sviluppo economico all'innovazione del Comune di Mola e laureati pari a vigna assessore all'innovazione smetti sì sempre in collegamento del comune di Firenze buongiorno benvenuti bentrovati
Buongiorno fare fesso alla partirei dalle Foglietta anche questo che deve scappare subito per cui insomma la la la domanda in quanto tempo
Cominceranno a vedersi qualche cosa di intelligenza artificiale in
Dico negli sportelli ma anche nei processi della PA io devo dire sono
Personalmente un grandissimo fan nel senso che quando sono mi hanno chiamato
A raccontare l'intelligenza artificiale dell'Appia ho trovato Honda pubblico di funzionari molto interessato e soprattutto colto che molte delle operazioni autunnali e magari non divertente ente alla pubblica amministrazione potrebbero essere completamente
Cambiare percorso lato curiosamente non un atteggiamento di difesa ma un atteggiamento di vogliamo utilizzare questa tecnologia così o o sono io che ho visto cose strane
No non ha visto cose strane e così e così quando però la parte politica quindi mi permetto di della Giunta il Consiglio
Cerca di insomma accompagnare in questa cambiamento culturale perché di questo parliamo anche di funzionare le funzionare io ricordo sempre che se le città vanno avanti né che vanno avanti grazie alla politica questo ce lo dobbiamo dire la collega il collega lo sanno molto bene vanno avanti grazie agli uffici e chiaro che il compito della politica trovare a lanciare anche una visione rispetto a quanto si sta facendo noi partiamo AN tutti gli enti locali che c'è qualcuno che ovviamente
E più bravo e qualcuno che lo è lo è un po'meno
Partiamo tutti molto in differita rispetto a quanto sono le le piccole e medie imprese piuttosto che le start-up però da loro possiamo imparare
Insieme al collega che ha la delega la cyber sicurezza del collega
Proceda noi abbiamo scritto la strategia digitale della città di Torino che parte dalla centralità della persona ovviamente valorizza e dati e prova anche un po'sburocratizzare i miei colleghi sanno che il monito che ci viene fatto dalle cittadine e cittadini in tutte le forme che siano associazionistiche piuttosto che imprenditoriali e che ne siamo molto burocratici e anche che siamo corpulenti questo dobbiamo dobbiamo dirlo non tutto dipende insomma da noi e da come siamo organizzati molto dipende ovviamente
Dalla iper burocrazia nelle quali nella quale siamo siamo un po'incastrati ne abbiamo fatto un lavoro che è stato anche partire dall'ascolto delle dipendenti e dei dipendenti quindi anche di chiedere a loro qual era la direzione in cui dovevamo andare cito un esempio fra tutti perché
Quando facevamo questi sono questi ha un costo scouting molti avevano questa grande paura del adesso ci licenziate tutti perché ci sostituite con le macchine no
Ed è chiara però una cosa quando è più facile sostituire diciamo il call center quindi con una risorsa umana quando Marco Gai chiama vuole sapere il numero per chiamare l'ufficio del verde lì non è necessario una risorsa umana che gli dice zero undici zero undici bla bla bla
Quella risorsa umana ovviamente viene dedicata ad altro che magari è parlare con una persona perché deve risolvere una pratica quindi quelli sono i dei piccole e parte in cui non si fa transizione digitale ma si fa digitalizzazione che sono due cose molto diverso e quindi creare un ciak voti che possa dire qual è il numero per comunicare che non abbiamo fatto lo sfalcio del verde zero undici zero undici non è necessario impiegare una risorsa umana che stia otto ore al telefono con i cittadini che
Ha richiamato anche impropriamente il comune quando è un tema più nazionale più testate della regione o della città metropolitana però può essere che ci può essere bisogno di un umano per controllare che dica la cosa giusta
E questo è un altro tema gigante per voi perché voi non vi potete permettere di nessuno anche nel privato però di dire la cosa sbagliata
Assolutamente sino infatti stiamo lavorando ovviamente per
Test siamo quasi in fase di testa diciamo Moqtada colori vorrebbe voi cosa fate poi facciano mi sono svegliata ottimista per favorire siano quasi in fase di test rispetto vivamente l'utilizzo di nei ai generativa ovviamente va istruita
Ovviamente le risposte saranno risposte molto pulp le domande se noi accettiamo domande molto banali adesso non la voglio semplificare neanche tagliare con l'accetta però con le domande del tipo quale numero dalla polizia municipale a che ora passa a mia per ritirarmi
La frazione dell'organico quindi quelle domande che hanno già una risposta diciamo che non sono domande interpretative in cui si si può permettere degli eroi è un lavoro mostra
Questo bisogna dirlo ma secondo me è una di quelle sfide che anche gli enti locali si devono si devono porre ma posso dire che questa è la sfida definitiva nel senso che
Perché perché insomma alla mia età cioè io ho visto più dallo una generazione di di di di di di anziani penso a a mio papà no che insomma nuovi li vedevi contro lo schermo a cercare di preme il biglietto cioè una generazione l'abbiamo perso quanto meno l'abbiamo fatta molto innervosire non dico la Pia ma un po'tutti quanti perché la generazione quale abbiam pensato di portare la Piana degli smartphone
Non abbiamo tenuto conto che gli smartphone non sono per tutti
Quel questo è matto in ultimo viceré Parma allora questo è un tema io professionalmente mi occupo anche di tecnologie emergenti fino a qualche anno fa perché ovviamente sono in aspettativa
Io durante il dottorato creato un software per la gestione elettronica della terapia quindi Remo tolto la carta partendo da un caso d'uso molto particolare cioè quanti errori erano contenuti nel nel diario medico quindi quante volte il medico scriveva Lasix
Senza inserire la posologia l'orario e quinti quanti errori venivano commessi
A danno ovviamente della paziente o del paziente
Non è che ci si è dimenticati di una fascia di popolazione secondo me e che non abbiamo provato ad accompagnare anche a causa della grandissima accelerata dalla pandemia da come diciannove il fatto che noi siamo questo ce lo possiamo dire somma Simona una sede che ne siamo ovviamente quasi dipendenti dall'utilizzo dello smartphone in maniera positiva in maniera negativa il compito dalla politica secondo me deve essere un altro essere sì accompagnare il cittadino in questa somma
Superamento del gap del del digital device ma deve anche trovare a colmare
Quando la tecnologia emergente
Fa un passo troppo in là rispetto al perimetro consentito dalla legge cito un esempio particolare perché una progettualità che a me sta molto a cuore quando ne ci siamo
Candidati era evitavamo dall'amministrazione precedente il collega Piro anche la seconda volta che mi mi sente dire la la stessa frase
La progettualità che si chiamava Argo che utilizzava tra le tante cose delle nel dell'intelligenza artificiale equina Technology emergente a bordo le telecamere allora al Garante della privacy disse la città una cosa molto chiara
Guarda che non potete andare ad analizzare i dati gli occhi dei metadati dei cittadini metadati sono il un piccolo insieme negli anni insieme dei dati biometrici questo l'ha detto garante la privacy non l'avevo detto io che stavo seduto in minoranza
Allora lì ci siamo posti una domanda siamo così convinti che tutti i politici siano in grado di capire la differenza tra metà dato tecnologia emergente allora probabilmente no perché per fare politica non ci va chissà quale tipo di patentino non ci va neanche può ahimè qualche purtroppo qua chissà quale grande competenza per me è un caso che tra le tante deleghe io abbia anche l'innovazione e sia somma lavori in quel settore professionale e abbia un dottorato su su quel sul sulle tecnologie emergenti in particolare l'abbiamo fatto che creare un board etico con bordate composto da esperte ed Esperti su tecnologie emergenti intelligenza artificiale
Internet delle cose G. DPR privacy advocacy in modo tale che noi sottoponiamo questo board queste domande
Che sono questa progettualità non dipende esclusivamente dal mio assessorato ma può coinvolgerà anche i grandi eventi magari l'assessorato alla cultura quando andiamo Ada coadiuvare gli assistenti museali con un robottino magari l'assessorato alla Sicurezza vale per i diritti digitali delle cittadine e dei cittadini e soprattutto con la fascia più vulnerabile gli anziani le donne immigrati i minori
Questo team di esperti ci dà un parere da consumati posso chiederle facciamo un esempio
La mappatura delle strade dove avvengono più omicidi impariamo risma Stintino par è un classicone roccia oggettivamente oggi con
I titoli di giornale mettendo insieme dati letti territorio navi dal dai dai soci al mitico visti gli escono a identificare le strade più pericolose
Questa operazione chiaramente lede la privacy delle persone assolutamente sì è un servizio per la comunità assolutamente sì chi può fare la sintesi
Io no sì scherza ma politica e la politica e la politica la fanno i girando sul tipo di tecnologia che si sta utilizzando anonimizzazione dei dati anonimizzazione dei volti non si vanno a indagare i dati biometrici
E lei coglie esattamente il punto questa progettualità Argo che era pagata
In percentuale che in questo manto mi sfuggo mi sfuggono me ne scuso da Città di Torino Regione Piemonte ministro dell'Interno ministro dell'interno
Partiva proprio da quel Casoli c'è un po'di anni fa venne sgozzato brutalmente un ragazzo lungo il Po
E allora si disse ci fossero state le telecamere prenderemo subito l'aggressore a parte che deve essere su chi dei già identificato la forza dell'ordine
Il tema qual è che se io vado indagare i dati biometrici aumenta dato del cittadino e quindi io ad esempio iniziò a Cocquio l'ufficio in via Corte d'Appello mezza corre sotto la telecamera insomma molto sballate
Sistematicamente lascio il cellulare in ufficio o il portafoglio in ufficio se è una persona che chi o meno come me
Quindi non tanto alta con i capelli ricci senza occhiali il giorno dopo commette un omicidio
Io sono già una già una persona sospettata perché ha avuto un comportamento tipico
Allora quello che doveva fare la città e ovviamente al netto della questione della sicurezza che ovviamente non fa parte della discussione di oggi e essere di supporto quindi la mappatura e chiamiamolo digital Twin e assolutamente corretto non lo faccio peraltro non per l'assicurazione romperle per le buche per la segnaletica per lo sfalcio del verde ma insomma e e tutto e tutto utile
Può andare a mappare magari i territori in cui il cittadino lamenta che c'è una scarsa illuminazione e quindi è una percezione di insicurezza ho qui oppure non si sente abbastanza sicuro
Il tema è che la politica deve porre secondo me dei limiti e una cosa fondamentale e dire al cittadino che quello in territorio videosorvegliato noi allora eravamo anche senza regolamento della videosorveglianza
Laura Staderini assessore Aldo innovazione se mai scritti del cui risente buongiorno e benvenuta
Vogliamo internet dei momenti allora anche per lei no innanzitutto cosa state come state utilizzando offre state utilizzando l'intelligenza artificiale al Comune di Firenze che tipi di Progetti
Avete nel cassetto che invece siete già pronti raccontare
Ma guardate io sono in perfetta continuità con la la collega che mi ha appena preceduto aggiungo un punto di partenza che ci sia spinto a un'accelerazione della transizione digitale nel nostro comune a portare la riduzione in vista della FIFA a casa nostra
Da un unico punto banale principio escrementi pragmatico siamo nel mezzo di rivoluzione che Oddo mi diamo noi o semplicemente i nostri figli a saranno terreno di conquista per conto i terzi
All'interno di questa transizione ovviamente nei rispetto al Pd la popolazione
Residenti per più dell'ottanta per un under trenta e che quindi ha una distribuzione di Mo grafica chi richiede uno sforzo anche in termini di alfabetizzazione di formazioni sulla prospetta la cittadinanza per far sì che questa poderose massiccia digitalizzazione dei servizi non sia fautrici distanziati di tensione Manzi di facilitazione dell'accesso ovviamente è un'occasione non vogliamo non cogliere ne vediamo la possibilità sia di efficientare e il servizio amministrativo
Partiamo da una considerazione in media ogni cittadino italiano spende due settimane all'anno a compilare burocrazia
Quindi per paradosso rischiamo negli abitanti della nostra città passi in più tempo capire come fare i Tripodi di servizi e faticosamente con dedizione e tenacia costruiamo loro anziché effettivamente a poter ieri a potermi usufruire
Avendo quindi si la percezione di una città come la sabbia mobile in unità ma che chiede e basta
Questo ha generato l'abbiamo chiamata festina lente
Ispirandoci quindi all'idea di di leadership chiaro cognato la la la famiglia mi dice trentina
Dove si è accusa c'è un momento per analisi gusto delle riflessioni
I percorsi gli altri dal Passo della cittadinanza implica costi coprogettazione con i rappresentanti sindacali corpi intermedi laboratori la pubblica amministrazione ma c'è anche un momento spedizioni risoluto per la messa a terra
Di inviai innovi piccolo esile
E l'Appia appunto a cui sta producendo nasce nostra tristi elettrici altre vecchie una facciata botta come rileva appunto detto prima Callas ora di Torino con cui ne vogliamo rendere intelligibile facile e accessibile a pubblica amministrazione
Nel breve termine riusciamo a
Rende aggiungere un po'il il sogno di chiunque abbia sia un forte stato di crisi della pubblica amministrazione e cioè nemici vizi Pacini ma nel lungo termine stiamo di fatto andando anche a RID la solare l'idea di pubbliche amministrazioni di comuni di democrazia dove effettivamente c'è una rapidità capacità di scambio di informazioni di conoscenze che potranno nel lungo termine portare anche a nuove forme di cinismo in compartecipazione con precipitazioni di servizi insieme alla cittadinanza
Data la peculiarità demografica diventano nella nostra città regata vediamo poligamo dominata trazione digitali garantendo in quest'arma fasi una copresenza
Di sevizia impersonati Hollander quindi in questo caso ad esempio marcia Burtt sarà ovviamente accompagnata dalla presenza dello zero cinque cinque zero cinque cinque Kjaer fondamentalmente il cittadino a distanza
Una sottile libro un punto questa vota è fatta in casa nel senso
Solo abbiamo accettato di metterci più tempo nella sua produzione e quindi partire anche con un test di applicazione squisitamente alcuni servizi nel nostro caso il servizio all'esigenza che il più utilizzato dalla residenza fiorentina
Affronti Nigro un maggior livello di sicurezza sappiamo che i dati sono loro libido dell'epoca moderna e in questo anche le pubbliche amministrazioni avranno un nuovo Roma nuovi anche all'interno delle dinamiche industriali geopolitici i propri diritti artificiali momento fidati intensamente sul nostro possesso e sono hanno idonei di tutelarli manchi non morì il dovere di leggeri e analizzarli per questo diciamo capendo la promiscuità e la facilità con cui un cittadino come esperto potrebbe arrivare a dare i dati di qualsiasi tipologia della saputa abbiamo ritenuto necessario
Sperimentare produrla hanno sprinter verso i nostri nausea finanze smarrita ma questo è solo il primo di di Tiscali di applicazione degli anche stiamo facendo il nostro comune
Qualche settimana fa in giunta con la sindaca farà una l'abbiamo portato in chiave sull'Inter artificiale che contiene sei
Casi specifici di applicazione del prossimo triennio triennio dell'indigenza artificiale il nostro comune dove l'obiettivo è proprio questo far sì che questo sia uno strumento in più che vanta numerosi
Tra un essere umano piuttosto basso simile alcuni piccoli attività lavorativa Misiti Santini si si sia c'è stato un a un piccolo Passerin ma appaia ha recuperato tutto quello che ha detto per cui laudi ha passato
Scusatemi alcune singole attività del processo amministrativo andrà a sostituire lo svolgimento di attività standardizzati e ripetitive che altro non sono che allineati sia per l'essere umano
Che infatti Chillemi richiede da qui la la scelta di sperimentare in piazza artificiale all'interno delle attività esista vento della della posta il cosiddetto protocollo l'azione maggiormente rappresenterà figura di Kadima l'idea di una di auto Cinti esca ma anche l'idea di utilizzo del di Likaj per la redazione delle prime borse per quanto riguarda i documenti amministrativi documenti politici
Così come anche analista missili primo livello e via dicendo insomma nessuna immaginiamo un po'come un aiutante prezioso che ossa
Sostituire alcuni attività più appunto standardizzate e possa permettere quindi alla pubblica amministrazione di lavorare meno sulla burocrazia e più sui servizi
Meno sulla ripetizioni di informazioni canoniche sì PC sulla creazione la produzione il controllo e la progettazione mai estrema sintesi una rivoluzione di star vivendo evitiamo sia fondamentale sia il pubblico a scegliere dove vuole
Investire dove e come vuole utilizzarla questo poi lascia ampio spettro alcune altre nuove domande che riguardano ovviamente l'approvvigionamento energetico per i comuni la cessione che consente la gestione del Università del del cloud
Domande su cui seguendo anche il dibattito di stamattina Ali da cui in presenza probabilmente richiederebbero anche uno sforzo di governance superi le dimensioni della città e arrivi quanto meno alle dimissioni della regione
Per essere chiari
La transizione digitale non può essere esclusivamente una corsa agli armamenti ecologici quindi avere degli articoli sia in casa DC Saturnino o altro menisco sicuramente un tema di rinnovo delle procedure amministrative delle organizzazioni di governarsi locali
è un'occasione per ridefinire anche la governance multilivello il rapporto tra territori sta nel centrale europea sapendo che ovviamente a livello territoriale ne vediamo gli effetti quotidiani del elegantissima microcariche abbiamo Meda la collaborazione livelli superiori per rinascere una risposta
Un attimo punto siamo fortemente convinti che possa essere finalmente uso di sviluppo industriale alternativo rispetto alle economie più strutturate anche i nostri territori e da qui progetti come la dell'innovazione
E altri scambi insomma noi ce la stiamo mettendo tutta per provare a due militari
Questa transizione rende erano presenti decide di servizio
Grazie passerella ragazze grazie del suo intervento
Passerella parole mie colleghe compirà Angelo che a fine assessore allo sviluppo economico all'innovazione del Comune di Imola buongiorno benvenuto ben trovato allora anche buongiorno ai anche per lei insomma cosa cosa state studiando che cosa avete già pronto da raccontare sul fronte del delle mi dell'innovazione dell'Appia Collins con intelligenza e deve Chavez
Allora chiaramente da Veltroni sono già state affrontate dalle mie colleghe noi
Essendo un Comune di medie dimensioni perché facciamo settanta mila abitanti i centoventi mila
Come circondario è chiaro che abbiamo una sfida cruciale cioè il fatto che tante volte grandi progetti ma purtroppo non abbiamo le capacità del grande Comune però quello che stiamo cercando di creare siamo all'inizio lo abbiamo messo in cantiere abbiamo creato un ecosistema digitale che si basa su alcuni asset fisici in cui fare innovazioni in più
Abbiamo detenuto importante
Iniziare un percorso
Sull'intelligenza artificiale nel week-end cioè nella nella parte dei processi cui faceva riferimento poi anche la mia collega di Firenze cioè sulle delibere sulle determine tutti quegli atti ripetitivi che in realtà non vanno a sostituire l'uomo ma velocizzano e danno la possibilità di liberare energie per per gestire poi altre cose che a volte sono anche riportati avendo come pubblica amministrazione locale parlo di un comune come il nostro problemi dati da evidenti numeri sul pensionamento perché è una popolazione che ci sta indicando per Roma precocemente non c'è una grande corsa la pubblica amministrazione locale perché lo dico Città Metropolitana Regione governo sono più attrattivi anche in termini di remunerazione e di soddisfazione di crescita professionale per cui noi dobbiamo siamo stretti
In questa mossa cerchiamo di reagire proprio appunto trovando applicazione
Applicazioni che consentano di migliorare la la la vita proprio degli stessi dipendenti
E quindi dicevo la parte alta che sta partendo adesso una sperimentazione sulla parte delibere e determine
Sulla parte di CRM sa diciamo che rispondono ai ai cittadini è l'altra parte su cui stiamo volgendo la nostra attenzione anche qui
Ci sono già delle esperienze sul mercato però com'era sottolineato lei importante che le risposte sì o no
Sicuramente certificate in modo che non sposa vagliare anche perché la pubblica fermarmi stazione locale è sul campo cioè i cittadini sanno dove trovarci sa che ci conoscono ci fermano per strada per cui quando si fa degli errori poi dopo vengono amplificati
E noi sul tema dei dati abbiamo un grosso vantaggio che quello che oggi siciliana era bistecchiera accanto era andata a cena in data center oltre a fornire servizi alle alle pubbliche vessazioni creato più di vent'anni fa commerciando lungimiranza dai Comuni
Della del circondario imolese quindi abbiamo già dei dati in un datacenter data danni in più la grande opportunità data dalla dalla data del popolo di Bologna naturalmente amplifica la possibilità di utilizzare soluzioni l'intelligenza artificiale
E abbiamo anche un intenso programma per i cittadini per i lavoratori proprio sulle nuove tecnologie perché nonostante quello che si possa pensare ignobili dato che io ho anche la anche nella PMI
Si parla molto intelligenza artificiale ma il livello di adozione e di conoscenze molto basso al contrario magari delle grandi imprese perché hanno risorse e opportunità
Come sulla sedia Security abbiamo riqualificato bestia Solitro insieme agli DS e lo abbiamo dedicato ad Adriano Olivetti egli è un centro di Cyber Security proprio per la per le PMI
Per dare competenze e conoscenze per poter utilizzare per queste persone anche in questa fascia di impresa che è comunque rappresenta il novantotto per cento delle imprese italiane
E
Tutto chiaramente nel rispetto dei cittadini della sicurezza
Poi abbiamo un progetto di digital UILM legato alla città metropolitana
Sul flussi si traduce anche perché noi come Imola naturalmente siamo citati grandi eventi
Abbiamo avuto fino all'anno scorso la Formula uno speriamo di riaverla ma abbiamo anche manifestazioni come l'UE anche molti concerti eccetera quindi anche i flussi legati agli arrivi da Bologna Kinder Bologna importante fare analisi predittiva quindi anche su questo ci stiamo ci stiamo confrontando e impegnando e
Fa una domanda perché io è un passaggio di quello che dice la mente è stato vola ma quindi mi sta dicendo adesso magari sto esagerando
Però che in un comune diciamo piccolo dove anche per fosse una questione di stipendi non c'è la corsa a lavorare nella PA Lia lei ai potrebbe diciamo rende più attrattiva ecco la la giriamo così
Allora diciamo che quando si utilizzano le nuove tecnologie secondo me una parte di
I giovani diciamo può essere molto più interessata a fare sull'esperienza magari solo per due anni poi vanno come dicevo in Regione piuttosto che in un'azienda privata però si possono fare una esperienza sul campo utilizzando strumenti innovativi
Naturalmente qui andiamo nel paradosso che abbiamo persone
Diciamo no non sono giovanissime ma penso nella mia fase vietati hanno difficoltà usare il Ward
E quindi non non è molto incentivante quando tu entri io magari in una unità di lavoro in ufficio con tutto l'impegno che mettono però aumentano ma per un ragazzo che esce
Dalla scuola quindi sicuramente ha attinenza ma pure noi abbiano mai modelle potrebbe anche essere una uno un'idea anche di di di comunicazione cioè nel senso vuol dire guardate che insomma siamo piccoli però stemperate qui dentro non abbiamo i bancali con la carta i timbri cioè stiamo muovendoci in maniera anche forse più più coraggiosa rispetto al grande amministrazione dove abbiamo sentito ci sono dei comitati
Il PC con superesperti per controllare ogni mossa ecco magari solo un po'di coraggio tecnologico no potrebbe essere anche interessante
Assolutamente questo è un po'anche la nostra la nostra strategia sia nei riguardi dell'attrattività del territorio perché non c'è comunque
La seconda città più grande stavate del dell'area metropolitana di Bologna il nostro Sindaco che è molto giovane a trentacinque anni oltre a essere
Presidente dell'ANCI Emilia Romagna è anche vicepresidente la città metropolitana viene come me dal mondo dell'impresa quindi abbiamo una mentalità diciamo un approccio anche alla al territorio di un certo tipo vogliamo renderci attrattivi per chiunque voglia fare innovazione impresa su questo territorio che fortunatamente gode ancora di grandissimo benessere benessere economico ma oggi viviamo in un mondo in cui il fatto di avere questo questa certezza non non ci dà certezze per il futuro quindi noi vogliamo dare questa
Siamo in questo
Questo sprint sull'innovazione sia sull'impresa e sulle subito le PMI ma anche al nostro interno come ha detto lei anche per renderci più attrattivi per i giovani usi
Avrà visto anche lei ritiene l'ultimo report Politecnico di Milano di qualche giorno fa parla che poi solo il quattro per cento dei Comuni utilizzare realmente l'intelligenza artificiale altri quindi insomma è importante
Piccoli ma insomma piccole ma veloci dai piccoli Mazzoleni oserei addosso della nostra
Però ho nostalgia di natura direi che lo stiamo facendo
Ce l'abbiamo anche raccolto duecentoquaranta milioni di Bienne Arp e siamo ormai all'ottantacinque per cento di realizzazione quindi
Cioè mi sa dare diciamo che avete i soldi li avete le avete ottenuti dovete investire lì in e comunicare anche l'investimento complimenti
Allora io ringrazio ringrazio pregandolo le affini
Assessore allo sviluppo economico adesso invito sul palco Enrico Pagliarini Radio ventiquattro opere alla seconda parte della della mattinata di che cosa parlerete allora inizieremo seconda patria proseguiremo parlando di agents
Ho agent dedicata o agenti riaccende esatto si sono state poi parleremo di tante altre declinazione dell'intelligenza artificiale saluto e vi presento i nostri prossimi ospiti
Ovvero Max Pellegrini Silio quindi amministratore delegato di drammi real benvenuto grazie d'essere con noi Marco Pironti vicerettore all'innovazione al trasferimento tecnologico Università degli Studi di Torino
Benvenuti
Max Pellegrini alla ma Università degli studi di Torino non ha bisogno di presentazioni direi che è molto evidente di che cosa vi occupate
Da mia real è una società italiana che si occupa di digital Trust quindi di
Identità digitale di firma elettronica di cos'altro così ma noi altra se noi sostanzialmente certifichiamo transazioni digitali
Quindi io chiamo nostri clienti tipicamente mercati regolamentati quindi banche assicurazioni vita ecco io Utilities pubblica amministrazione
Nell'identificare i propri clienti consumatori o aziende propri clienti
E nel fargli eseguire transazioni digitali quindi di Stalin siamo processi ma dando valore legale quindi per la firma digitale la firma digitale dal latino additare la identità digitale la conservazione a norma
La comunicazione certificata e e anche tale fatturazione elettronica e queste sono poi principali categorie apra la piattaforma molto Rizzon tale ma in realtà i casi d'uso sono molti concreti quindi mi si è aperto un conto corrente bancario ammissione da carta di credito
Prendere una Simca noleggiare un'auto assumere un dipendente
O cambiare le condizioni contrattuali e così via quindi siamo diciamo così la piattaforma orizzontale ma molto concreta anche dei casi d'uso risolviamo pochi giorni fa ho noleggiato un'auto quando ho fatto la firma
Potrebbe esserci la vostra dalle Metronome se soprattutto sui su quel padre dovrà sei magra promesse e l'abbiamo settecento mila in giro per e allora patria fa notare che fosse la vostra tecnologia
Prima di arrivare agli agenti di intelligenza artificiale guardando solo all'intelligenza artificiale e magari fatti differenziamo tra la classica la generativa l'ha usate come la usate internamente allora noi
Ci sono già Meda novembre del ventidue qua per riuscirci oggi perché che spinse aperto questo nuovo mondo è stato un po'un iPhone momento no quindi
Di ripensare un po'tutto quello che facciamo da giugno ci siamo riferiti RAI Forest Company
Qui abbiamo messo le ali al centro in quello che facciamo quindi una strategia i prodotti ma anche come assumiamo le persone come le valutiamo come facciamo crescere quindi a scrive ascrivere skilling e così via
E questo chiaramente ha cambiato tutto quello che facciamo sia nello sviluppo dei prodotti per i clienti dove qui poi magari parliamo degli agenti Massi anche come sviluppiamo software come e vogliamo in gestire le richieste no da da parte il supporto ai nostri clienti
Ma anche come cerchiamo di condividere la conoscenza all'interno dell'azienda quindi del nostro ogni obiettivo nostro obiettivo è quello di dare un agente un Copai otto sostanzialmente a tutti i dipendenti
Nel gruppo una mire al per per poter scrivere offerte commerciali prepara un piano di marketing farò iscrizione un prodotto capire risponde a delle domande
E che in modo tale che se si crei una enorme efficienza e produttività interna nella gestione dell'informazione che uno delle delle cose su cui essendo un gruppo grande messo mobile per cento persone sparse nei cinque Paesi
Ho diverse lingue ce la facciamo fatica perché abbiamo diversi prodotti quindi reperire informazioni è un tema abbastanza complesso internamente
Penso all'
Siccome questo ma ecco propria accendiamo cosa fa riferimento all'assunzione delle persone intende dire che usate intelligenza artificiale per magari fare selezione dei curricula o
Ho ho valutate la capacità delle persone
Sessanta se capisco qualcosa di ricercatrice eh no la seconda che verso la prima non ci stiamo lavorando non sono ancora in tiro di fatto mi sto rendendo conto che fu purtroppo non c'è c'è un po'distante vai dopo tipo di Citati valide che ci sono del persecutore persone più giovani che sono e ai fast anche sono cresciute Giannella
Durante gli anni dell'università eccetera comunque sono molto dentro le ali che non abbiamo bisogno di inserire data scientist engineers
E qui aveva bisogno di talenti diciamo così che ci aiutano nella transizione a accelerare questo la sezione al mondo delle ai
E quindi la ricerca del personale molto
Come dire no impattata nella nella ricerca delle caratteristiche la ricerca di profili descrizione profili da queste da questa esigenza
E e in questo in questo tema si inserisce Marco Pironti quindi l'università in generale e l'Università degli Studi di Torino in particolare
Via fa un fantastico gelato non so se Von Bach siamo anche provare no non so ecco i microfoni e abbiamo un po'qualche problemino va be'usiamo questo gelato e va benissimo
Dunque e quando parliamo di formazione voi sette i primi soggetti o comunque tra i primi soggetti coinvolti come come stanno cambiando le vostre scelte per proporre persone che Anna miri al come dire vadano nella direzione auspicata Dana mi rimanda ad dalle aziende in generale
Sì tu prima di Cerri l'Università di Torino non ha bisogno di presentazioni attacca le deleghe che mi andato un po'di più nel senso che
Le deleghe che sto ricoprendo riguardano proprio quegli aspetti dove l'università in generale fa fatica quell'innovazione trasferimento tecnologico rapporti con le imprese tecnicamente abbiamo tempi spesso non compatibili con le riprese
E giustamente tu dicevi CPP la parte di formazione dovrebbe essere uno dei nostri principali obiettivi con dei vincoli strutturali non siamo così veloci a cogliere questa è un'opportunità e permettetemi non credo neanche sia giusto copre seguire subito queste
Queste nuove onde tecnologiche perché non non siamo e non possiamo essere un centro di formazione dobbiamo essere un centro di creazione di conoscenza perché dico questo perché ancor prima di trasferire mi percorsi formativi non si ragazzi
Io ancora un altro problema io devo rigenerare riconvertire o adeguare IMI ricercatore a questa nuova era tecnologica
Mi faceva sorridere prima il l'assessore credo di Imola che diceva
Il quattro per cento della pubblica amministrazione USA legali
Chi fare una domanda diversa quanti dipendenti delle Pubblico prestazioni Cusano reati
E sarebbero delle percentuali pazzesca qual è il tema e che lei ai oggi non è governata non è governata se anche nelle aziende leggere questo e traduco un pezzo ho fatto uno speech proprio su questo su una media azienda italiana
E la richiesta è sensibilizziamo i nostri primi livelli perché non lo non lo usiamo
La richiesta anonima di chi usa le lei ai nelle sue diverse forme risposte tutti tutti con un processo non governato e quindi una non minima percezione si parla spesso di sovranità del dato io sono ancora un posto precedente della consapevolezza del dato cioè tutti questi primi livelli di una media azienda italiana
Condivideva di maniera non governata dati molto interessi simili moto strategici per questa azienda
Lasciato un po'al al Governo Air la responsabilità o la conoscenza di single qui un po'questo una formazione che non parte solo dalle aule di mia ragazzi ma parte anche da da ricercatori con un ruolo un po'difficile in questo momento io
Tra le varie cose sono anche in un comitato scientifico di assi interasse interrare l'associazione che raggruppa le in house
Del mondo ittica
Un mondo che avevo conosciuto quando ero assessore prettamente prima sì però è pure io mi sottraggo estrazione non fa queste scelte le fa fare a soggetti che deve avere la responsabilità di farle quindi le in house qui hanno un ruolo critico questa roba qui copre una domanda
Di pubblico ministero nel mondo ittiche va tra i sette e gli otto miliardi di euro l'anno
Se pensiamo di non avere le competenze corretta la sposa una corretta nel gestire questo tipo di domanda che non possiamo lasciare a ai politici non loro anno fa un altro mestiere per fortuna
Abbiamo l'obiettivo di di formare quelle persone quelle persone che poi certe scelte strategiche
Sono in grado di farla gioco un pezzo e poi mi taccio cui volo dalle imprese
La pubblicazione e mi metto anche io come un Università di Torino come pubblico come domanda disservizi in questo mondo
Hanno avuto un vizio originario con con i vendor ivi prese per tecnici la pubblicazione è stata vista come visto che capiscono poco e sono in grado ancor meno di applicare certe tecnologie di di frontiera
Diciamo comincia allocare i fondi di magazzino in maniera un po'più così rischio anche meno io credo che oggi quel paradigma vada invertito partirà università ma pubblico messo in generale debba essere oggi
Quel terreno di sperimentazione abbiamo abbiamo coniato questo termine Competition skilling cioè si parla di rischi limiti Apps Chilin qui
La nostra idea è quella di una nuova era in cui per la prima volta se ci pensiamo non abbiamo più una domanda e un'offerta di testé di persone di ragazzi o non se chiedo alle aziende oggi
Quali risorse dovrei formale perché io un arco temporale molto più lungo quindi d'ora tornare a cinque dieci anni
Io non credo che le aziende oggi abbiano idea chiara di quali sono le le le figure di cui necessiteranno
Questa fase critica richiede un po'un'attività in cui tutti ci mettiamo dalla sosta la stessa parte aziende università e istituzioni
Ho visto che questa questo panel e dedicato come dicevo agli agenti e l'impatto degli agenti su produttività e lavoro a questo punto la domanda però Max Pellegrini
Sì e come gli agenti hanno già un ruolo all'interno dell'azienda e se come hanno un ruolo nella erogazione di servizi quindi per i vostri clienti
Allora questa è un po'il tema caldo del momento no tragico di non essere troppo tecnico rende rimango abbastanza alto però sostanzialmente quello che è successo gli ultimi mesi l'avvento di City model contras protocollo che ha creato sostanzialmente una foreign Morchio dove agenti anche se arrivi sono sviluppati diciamo così da entità diverse possono collaborare tra di loro
Io lo paragono può all'HTML nella metà degli anni Novanta la prelevato questo paradigma e dove voglia per l'Inter si poteva saltare da un sito all'altro c'era ecco questa cosa fatta con gli agenti aveva cosa vuol dire vuol dire che io posso delegare delle attività ad un agente che mi che mi rappresenta sia interamente stranamente poi arrivo al punto per fare delle cose militari oggi la ma immagino che la maggior parte di noi questa stanza USA di aver Lemme soprattutto da un punto vista testuale nobili chiedo una vi faccio rivedere un testo che ad una generazione di un testo mi ritorna cioè oltre a questo si può anche chiedere di fare delle azioni no
Questo appunto appare già all'interno di un per il partito per Praxi tipo partito c'è il CPT e così via quindi tutti i motori diciamo così di via dal Verme hanno iniziato a in a a come dire a offrire la possibilità di tutte di di di passare a fare compere completare delle azioni no proprio pronta al ristorante nota l'entrata e così via all'interno dell'azienda questo come si traduce SIT si traducevano era una cosa che sta avvenendo adesso qui non siamo ancora Gambero internamente non sa ancora lì però si traduce una visione in cui alcune attività aziendale Verano completamente demandate a alla adiacenti quindi non brano realizzate in maniera agenti Ca'
E questo particolarmente si applica particolarmente al modo lo sviluppo del software quindi la visione futura e che gli sviluppatori forse non ci saranno così tanti in giro ma ci saranno dei Dedalo come managing che avranno sotto degli agenti che scriveranno il Codice ovviamente con delle istruzioni che vengono date sempre dalla dalla dalla persona umana
E che interagiranno fra di loro e faranno che quality assurance del custode che viene sviluppato quindi per immaginare che questo ha un impatto sulla prostituta danzerà con la nostra pazzesco perché noi nostro limite oggi noi siamo un mercato in crescita se l'azienda che cresce è la capacità di fare cose no quindi oggi ci siamo limitati dal nome delle persone che troviamo ne sono capaci di di completare progetti porterà ad attività del là c'erano i prodotti così via quindi questa
Aumento della produttività dovrebbe darci la possibilità di scalare molto di più
Da un punto di vista invece dovete diventa invece molto più interessante
Dal punto di vista delle dei dei nostri prodotti quindi a quello che fa riusciamo a fare con gli utenti o con i nostri con i nostri clienti allora circa tre settimane fa abbiamo fatto un'ampia tocca una cosa che ne facciamo internamento tentiamo venticinque sviluppatori in in gruppi da cinque in una stanza richiamo ventiquattro ore di tempo per sviluppare una sfida e ovviamente l'ultimo a Catone era suo accenti che ha in A quindi e abbiamo dato i nostri cinque prodotti e gli hanno dato la sfida di replicare diciamo così il funzionamento del prodotto in maniera eccentrica faccio solo un esempio lusso per l'esempio e questo quindi
Immaginate
Un utente che chiede la propria gente di andare dall'operatore telefonico in quel caso era Fast Track Fast partecipava al nostro cliente a farsi mettere una SIM card
Quindi ai la gente dell'utente che interagisce con la gente l'operatore telefonico si scambiano formazioni all'utente arriva a un certo punto il contratto da firmare
E l'ho firmato ma dovete conoscesse dicono un'attrazione molto semplice e la si incardina deliberata a casa tutto questo senza parlare con nessuno ma neanche
Quello che fa anche oggi sopra e con esso lo fai diciamo così completando formulai mandandoli con l'ospite con la CIA cioè Farber ammette interagendo soltanto con una con Chabot come nel M no
E questa questa cosa qui chiaramente detta così sembra abbastanza bacia molto per essere abbastanza banale in realtà a con tutta la serie di sofisticazioni dietro perché dall'altra parte quindi l'operatore telefonico deve dimostrare deve verificare che la gente al paura o tornei da parte dell'utente per eseguire una transazione
Qui ci sono tutta una serie di sfide a livello tecnologico crittografico per verificare identità qui son tutti standard sono in fase di definizione però questo per dirvi che in futuro il futuro che noi immaginiamo e che riusciamo a fare questo tipo di transazioni anche abbastanza complesse oggi no prende un pasto consumo trasferendo informazioni capacità di reddito informazioni sulla residenza sulla sulle proprio che discorre così via senza dover senza banalmente dialogando con il proprio LM e avendo la gente che trattano presenta che va dalla Findomestic Soda Santander di turno a fare una una transazione di questo tipo
E tutto questo fatto comodamente da casa senza INVIM pochi secondi stazione questo Paul futuro che ci immaginiamo per l'impatto sarà fantastico quindi è un con la tecnologia è un impatto concreto e abbastanza imminente poi ci sono anche
Aziende che dicono che già oggi hanno un sacco di agenti che funzionano poi lo sento Siloi noi da quel punto di vista oggi esercita abbiamo più nella
Nella interazione con gli utenti finali non noi abbiamo un team verso ricordi ti che di gestiva circa trenta mila ticket al mese anti ma di limitato dire non mi ricordo tra dieci venti persone
Ad un certo punto ne analizza l'etica ci siamo resi conto che la metà di questi erano molti molto semplice un Portinari de me dettagliamo gestiti di fatto con la gente quindi questo questo tizio visto ridurre della metà il nome di etica teso rimasti etichettatrice alle richieste degli utenti Putin sofisticate questa specie questa modifica depuriamo anche noi mi mi
Riferivo più a cosa pochino più se siete fra esigenze di servizio incerto
E il tema degli errori è un tema che
Si sta Risolo elevare cose Risoluzione da questa è una è un'ottima relativo commento grazie e allora ci sono io mi sento di fare due commenterà il primo è la cosa che ho scoperto io personalmente sono rimasto molto affascinato
E il fatto che un agente da solo
Può possa allucinati e comunque può andare là derivano Rizzetti per forma bene perché una serie di cioè gli agenti sono sviluppano delle proprie competenze quindi propendono deriva dove si allontana diciamo così dalla dal dal gran truffa
Qui cosa fai delle mentre di recente e controllo
E gli agenti a controllo poi alla fine della giornata ogni tanto ti ti Protti porta una relazione a chi amo Human quindi c'è sempre gli umani dell'UPA
Qui cioè devi crearti quello allora potrà pagare semplice ma devi crearti dei delle barriere per far sì che ci sia comunque un controllo rispetto al rischio di allucinazioni
Però le sulla citazione si deduce tantissimo se tu non lavori all'interno del tuo dominio aziendale
E indicizzato sonda per rispetto reale tutte le formazioni quindi riesce a Trezzo meccanismo scavalco dei ranghi riesce a far sì che le che le informazioni vengono circoscritte e quindi riscriviamo citazione si riduce in maniera significativa però rimane il rischio che ci vuole sempre qualcuno che controllava storia affascinante e controllo per fare con la gente di controllo che ha un accesso da diversa rispetto alla gente che
Cioè reagisce comunque anche in questo caso vale sempre quello che si diceva si dice su sulla guida autonoma certo che le macchine a guida autonoma sbagliano ma se sbagliano meno degli uomini abbiamo già risolto il problema comunque abbiamo fatto un passo in avanti
Importante Marco Pironti in questi ultimi paio due tre minuti che abbiamo che come e di coinvolge che tipo di influenza il il tu questa trasformazione dell'intelligenza artificiale verso gli agenti per il mondo dell'università purtroppo non ci coinvolge ma ci stravolgere addirittura ci stravolge perché
Io non ho tantissimi anni ma quando nasco nel mondo universitario era il sapere il saper fare oggi la fase che stiamo cercando di gestire e che non dobbiamo insegnare i nostri ragazzi non solo il saper fare ai mie tempie studio universitario poi vai a lavorare seriamente in azienda qui c'è tutto un nome calvinismo del saper fare fondamentale quello che dicevamo prima
Non è tanto lo strumento ma come gli utilizzi come lo controlli creare quel tipo di competenze criticità è un po'la la novità del perché i percorsi che stiamo che stiamo immaginando vecchi saper far fare
Non è nuovo
Già il mondo universitaria andava quello verso quella di aspirazione ma la cosa perché ci sta stravolgendo perché il saper far fare certi strumenti che qualche anno fa ritrovavamo quando andavamo in azienda oggi Rossi ragazzi ce l'hanno a casa ce l'hanno nel loro stanze gli utilizzano
In maniera spesso non così consapevole non così
Formata informata
Per sinterizzazione la la risposta la grande sfida che stiamo cercando di affrontare e creare quei ragazzi che quel controllo non sono sono in grado di farlo ma sono in grado anche di deciderne le condizioni perché voi mi insegnate che il controllo posso farlo in modi diversi a livelli diversi e con priorità diverse
Non nelle Aule e poi mi taccio
Diamo per scontato che lo utilizzino quegli strumenti cerchiamo di sviluppare un pensiero critico nel capire dove questi strumenti oggi
Generano
Che Napoli Colucci nazione verifichiamo semplicemente Rory statistici perché devono capire che con roba lì perché all'uscita c'era questo avente io spazi perché gli diamo la percezione che si ha qualcosa di umano dietro realtà è un errore prettamente statistico che loro devono in grado che sia in grado di intercettare sbagliare meno come dicevi tu noi e qui davvero mi taccio Guido pormi è stata una sfida traccia di Torino
A interpretato oggi abbiamo una navetta che gira da sola per tre chilometri intorno rosso Campus
Non è tanto la tecnologia ormai la tipologia e abbastanza consolidato ma come questa si accorgeva intercettare l'italiano che ha parcheggiato male quindi la navetta Guido autonoma
Programmate in maniera ottimale pensa che quella macchina si afferma per poi ripartire nonché che non abbia un notizie
L'ultimo minuto lo volevo dedicare con Max Pellegrini alla eventuale dipendenza tecnologica da altri Paesi Paesi extra-europei quanto questo è rilevante voi che vi occupate di tecnologia anche per settori
Particolarmente delicato e pensiamo che insomma Sistema delle banche
Se se siamo dipendenti da una tecnologia che non domini avevamo potrebbe essere un problema
Assolutamente qui tutto il tema adattato sto granitiche tra l'altro è venuto proprio con grande impeto nella crono di cronaca negli ultimi presieduta settimane con il patto di Vienna com'è stato definito comunque Ron c'è c'è stato anche il governo italiano insomma quindi è un tema siccome a Berlino però sì però nella regionali italiane apparso come invece nel nel sito del presenze considerato come il patto di Vienna credo e lo dico perché non ha ragione pretenziosa emanata dalla Germania sì fatte fatte cioè
E quindi
è importante diciamo così avere controllo dei propri dati cioè dati devono rimanere
Della nell'ambito diciamo così della delle con la Comunità europea questa cosa alcune ovviamente non ci differenziamo no dei nostri competitor americani
Però dico dirò una cosa diversa su che molto tesa se ci pensate noi diamo un giro con un telefono no tipicamente classista operativo americano perché grappolo Google Roma Android no
Ci colleghiamo con Claudia dominato stazione dell'americana che aveva pensato ed aprirà Sgualivato Mack son quasi ora su Cechov Gogol cloud la forma eccetera
E lì e l'Europa ha cercato di reagire no però anche tutti i vari Progetti di poca e cercano hanno fallito no
Però c'è una cosa su cui noi europei siamo avanti a tutto il mondo che questo il piccolo lei abbia identità digitale del trust che l'Italia su questo è avanti a tutti noi se ci pensate di tale è stato il primo Paese gamma reso piazza la firma digitale primo Paese che ha reso comunicazione certificata la pecca obbligatorie per iscriversi al Camel commercio alla voce professionisti è il Paese che ha un programma di via digitale più successo Europa lo speed
E il Paese dovrà fatturazione Travica con un big band è stato lanciato il primo gennaio del due mila diciannove se altri Paesi stanno arrivando
Tarquini e siamo più avanti a tutti tant'è vero che Namba noi adesso parlo tanto che ci sono anche altre aziende non sono solo noi italiani siamo i leader europei qui mondiali su questo su questo super critico lei Arché piccolino molto leggero che quello della verità digitale servizi fiduciari a questa cosa su cui provassero curiose su cui il Governo regionale dovrebbe cercare di come dire no supportarci perché per per cercare di espanderci far diventare non soltanto campione europeo possiamo oggi può diventare un campione mondiale e quindi quei protegge diciamo così anche la nostra dipendenza dal punto di vista della Strategico la potestà dei dati dell'identità
Grazie per essere stati con noi
Verso voi ci occupiamo ti grazie
Dovrei avere più umani per stringere tenere in in mano tutto queste stringere mani adesso ci occupiamo di fabbricanti i nostri prossimi ospiti sono Cristian Sartori e Silvia Sancarlino
Abbiamo la nostra sigla
Bene no adesso il momento dall'applauso
C'è c'è un rituale no c'è la sigla c'è l'accesso coloro che arrivano io gli ho detto solo nome cognome e invece adesso vi presento Cristian Sartori il direttore di una divisione in Siemens che si occupa di automazione in fabbrica lo tradotto in italiano perché se no andiamo diventa diventa complicato
Silvia Pancalli invece si occupa di alla direttrice di una divisione che si occupa di automazione in e i tre Mario Faccioli São fra
Inizierei da da lei per dire spieghiamo cosa fa è x che si occupa di automazione nella manifattura ma diciamo qualcosa in più
Assolutamente prima faccio una premessa sono avesse Menduni sostituisco la dottoressa Zancar ricerca troppo non è potuta esserci quindi la norma non scritta da Mario scusa è infatti verso ho preso la scaletta giusto nessun problema

Ma io Amenduni accusa musa innanzi a D'Alema se non serio cioè io scalette naturalmente quel cinquanta per cento di probabilità di prendere quella di un sopruso dove ha sbagliato nessun problema
E rappresenta appunto gli enti manufatto Rin particolare Iezzi e l'Istituto europeo di innovazione tecnologia basato a Budapest
Si declina poi in diversi verticali io rappresento appunto per la manifattura
Per alcune zone de d'Europa che sono l'Europa del Sud molto curiosa perché include
La Svizzera Malta l'Italia e alcuni Paesi dell'Aia balcanica quello che facciamo essenzialmente supportare gli ecosistemi industriali dell'innovazione ma i successi appunto industriali per renderli più innovativi competitivi resilienza e sostenibili quindi in accordo con tutti quelli che sono i temi dell'agenda strategica europea perfetto
Alessia Amendola certamente detenuta in testa così e sia allineati dunque Cristina Sartori Siemens mi verrebbe da dire non ha bisogno di presentazioni è uno dei leader globali ma in Europa ha detto è una forza ancor maggiore nel settore dell'automazione industriale e come vi immaginate la fabbrica qua si dice la fabbrica del futuro
Trasformata dall'intelligenza artificiale
Ok e mi presento magari che il numero a Como tu sei più Senses confermi no no io sono un ingegnere per richiamare il tema che nello Mandelson veneziane anch'io ho masticato Daniel Kahneman e soprattutto giungo anche un consiglio
Il filosofo della i per eccellenza italiano Luciano Floridi sicuramente tocca tantissimi temi di etica ecco quindi immaginate micosi
Nascosta Ernano portato tanti concerti dentro di me sulla parte di filosofia
E da trenta quarant'anni che si parla di Manufacturing di automazione ne stiamo parlando industrie tre punto zero tutto ben nota isola robotica e quindi c'è già tantissimo ha competenza e e quindi è una fabbrica diciamo Giada molto tempo automatizzate da si spende Ada sociale come l'automazione per eccellenza sia dai ecco la i sicuramente può aiutare deve farlo con uno scopo perché già da diversi anni ci sono già sistemi molto efficaci che funzionano benissimo nella produzione di massa immaginiamo
Nel mondo da Automotive quando produco pezzi tutti uguali in quel caso lì l'intelligenza artificiale non ha uno scopo particolarmente efficace perché già da diversi anni si è già arrivati a sistemi eccellenti cioè tutti ci si devo piegare un milione di lamiere per fare il cofano di un'automobile
Più di tanto non è che mi posso migliorare esatto però c'è una grandissima spinta che sta avendo l'industria di di di di Prodi ore e che viene da noi persone come consumatori vogliamo sempre di più un pezzo possano Rizzato vogliamo sempre di più un'automobile diverso dall'altra
Vogliamo in qualsiasi oggetto che che che che tocchiamo che viviamo c'è sempre più il concetto di personalizzazione ma chiaramente deve avere la stessa qualità allo stesso prezzo della diciamo dell'industria a Dini tra tradizionale quindi viene richiesta a c'è c'è una grandissima aveva una grandissima spinta di produrre con la stessa qualità ma allo stesso tempo cambiare i pezzi in maniera veramente molto veloce e quindi alla
Fabbrica viene chiesta necessariamente una grandissima transizione trasformazione di adattabilità e flessibilità ed è qua che l'intelligenza artificiale in particolare la parte di intelligenza artificiale che noi chiamiamo industrial quindi Industrial reali
Deve avere la robustezza perché deve comunque garantire di produrre con qualità l'allucinazione un tema molto compresso perché sia un nuovo un ma noi all'interno di uno spazio se in ambito di produzione ci sono tematiche di sé effetti che sono sono molto importanti deve essere chiaramente affidabile per i motivi che credo che ho anche appena Riace nato e poi deve essere alla portata di tutti
Quindi diciamo Linda sale ai a sicuramente senso abbiamo tanti casi è sicuramente della da un concetto di accenti creai che come è stato appena raccontato allora proposto di casi tra poco ti ti Faronato ma
Su uno due esempi dica cosa significa portare l'intelligenza artificiale
Immagino non solo generativa ma sempre più in questi ultimi anni generativa all'interno di una fabbrica per quanto invece via riguarda quindi parlo di ai Tiber lo faccio in saor Alessi Amenduni Cocco cosa pensate siano quali si quali sono secondo voi gli ingredienti importanti da inserire nella fabbrica del futuro
Che cambierà grazie all'intelligenza artificiale
Parto da una premessa che io non sono un ingegnere massima laureanda i nasce l'unico ogni licenze cognitive rinvia occupo di tutta la parte diciamo cognitiva di esperienza rispetto alle tecnologie delle emozioni di quello che l'approccio lo stress cognitivo che le nuove tecnologie ingenerano
Quindi da questo punto di vista noi che che insomma in questi giorni abbiamo parlato di trasformazione attraverso la i di tecnologie digitali quello che per noi continua ad essere importante e si raccorda anche i temi della fabbrica cinque punto zero
E il fattore umano quindi le persone davvero al centro della fabbrica che significa tenere conto anche delle loro difficoltà
Del fatto che implementare utilizzare delle tecnologie non sia plug and play ma richieda del tempo richiederà difficoltà quindi quello che ne facciamo all'interno dieci ma ne faccio Rhymes Houses
E una proposta forte di attività formativa di husky lingerie skilling dicendoci chiaramente una cosa che il cambiamento è faticoso
Perché a dispetto di tutte le tematiche del lasci degli insetti & ovvio Confort Zone
Noi amiamo ed è psicologicamente accettabile dovuto essere stato amiamo il conforto amiamo la stabilità amiamo le regole e abbiamo amiamo ciò che consolidato
Quindi innanzitutto il primo punto di dirci che cambiare difficile cambiare mai stretto e difficile
Specie per tutto il tema della Sea per economia e quindi di persone che devono essere necessariamente rischi latte
E lo facciamo con vari ingredienti quindi accompagniamo le intese in una formazione che può essere basica Colimiti evangelizzazione ai temi digitali
Oppure comunque alleghiamo ecco progettiamo con le aziende stesse e dei percorsi formativi ad hoc su quelle che sono le tematiche di interesse se facessi la domanda qui tra il pubblico
Anche alle aziende più virtuose ma voi avete formato la vostra forza lavoro a le tecnologie dell'intelligenza artificiale digitali in generale
Non sono certa che molti saprebbero dire mi dissi
E aggiungo a ad altre chiederei si sieda rete formate gli avete poi riformate perché abbiamo visto che nell'arco di un paio di anni l'intelligenza artificiale a evoluta
Quindi parliamo di intelligenza artificiale agenti cult generativa che non è necessariamente l'intelligenza artificiale del passato per cui c'è un tema fondamentale di formazione era di formazione continua che va tenuto in considerazione
Christian Sartori esempi di fabbriche o pezzi di fabbrica che cambiano grazie all'intelligenza artificiale
Allora baro saprà proprio altri sul tema e in questo caso di agli generativa quindi la parte di e le Lemme e ancora prima la fabbrica la una fabbrica è costituito da tanti matti macchinari tante linee che collaborano devono essere sempre più flessibili quindi una linea di produzione non dirò più tanti anni e quindi vado a pensare al caso operativo della dell'ingegnere che ingegnerizzazione drupa disegna il macchinario per risolvere un certo compito esempio potrebbe essere una macchina di Packaging
Per progettare ci sono tanti compiti molto elementari che vengono vede veramente ripetuti ad altissimo livello volevo fare l'esempio di prima quello stato della pubblica amministrazione dove tante volte devo chiamare devo solo sapere il numero per quando devo ritirare diciamo la mia spazzatura ecco e nel mondo della De dall'automazione ci sono tanti casi di esempi elementari quindi noi vogliamo valorizzare le persone l'intelligenza lo sviluppo delle idee a servizio per migliorare le nostre imprese italiane per essere competitive e quindi vogliamo liberare di questi tasche ripetitivi quindi l'utilizzo di compaiono industriale permette di è sviluppare è la parte semplice della macchina ma in tempi molto rapidi e per metro proprio le persone di concentrarsi sul valore
Per portare nuova innovazione questo è un esempio di utilizzo di di tecniche insomma di generative ai proprio per generare le parti di Codice dei dei macchinari in maniera semplice
La parte veramente dove è importante il valore della persona viene finalmente liberata proprio a ad alto valore aggiunto né se per essere ancor più concreti Cuccia significa che
Io parlo con la macchina e do degli ordini
Che magari prima richiedevano dei passaggi di quattro bottoni adesso gli dico vai avanti io configurare un un un rullo trasportatore che deve portare degli oggetti quindi devo configurare tutti i vari blocchettino i
E Pepa sono tantissime ore
Io quando andiamo dai clienti diciamo io vorrei spiegarti la nuova tecnologia la risposta è
Non ho non riesco a trovare risorse di ingegneri sulla pronte da portare in azienda tutti i miei sono impegnati sono sempre occupati ecco il concetto di liberare le risorse quindi il venti trenta per cento anche del loro tempo materiale in tasca elementari
Per proprio dedicare questo venti trenta per cento da avere aziende italiane molto più competitive diciamo rispetto al panorama mondiale
Un secondo esempio volevo staccarmi un po'dal aiuole nell'M il concetto di Run For nel Ming
Quindi stiamo parlando di una easy Sica quindi che interagisce con lo spazio quindi e poi prendiamo il caso dell'intera logistica di avere diciamo dei robot oltre con dei bracci oppure della derogo The diciamo umanoidi che vanno a prendere degli oggetti a spostati da un punto all'altro quindi paletti trazione dei paletti d'azione ecco se io oggetti un milione su un milione di oggetti tutti uguali
Diciamo l'aria dalla manifatturiera da di diciamo tradizionale funziona ancora benissimo ma quando io devo interagire con oggetti che variano tantissimo non c'è uno schema un paterna a priori ben definito ecco questa è un'attività dove ancora l'uomo funziona bene ma anche qua non è un'attività dove l'uomo a un alto valore aggiunto meglio liberare questa persona a fare attività psicologiche molto
Capire meglio i le esigenze del cliente e quant'altro quindi con il rinforzo Bellora quindi io posso interagire con lo spazio prendere gli oggetti oggetti che magari non sono stati mai visti prima
E questo è un caso dove
è la icone era forse il all'Infopoint aree moltissimo parlando di Industrial e Iaia quanto la vostra azienda riesce a dominare alle tecnologie e quanto invece dipende da tecnologie prodotte da altri penso agli Alain Laemmle perché noi stiamo parlando di aziende come la vostra ma come tante altre aziende italiane che producono sistemi automatici
Per le imprese e se guardiamo all'Italia ci sono dei distretti che sono nati cresciuti si sono sviluppate negli ultimi dei decenni creando fondamentalmente quasi tutto do tutto dalla macchina tutta l'automazione anche l'intelligenza che sta volando voi siete un'azienda che ha dimostrato di saper produrre macchine anche intelligenza a bordo ecco in questo caso con l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa cambiano le cose unicità dominare tutta la catena
E ci siamo approcciati con il concetto di ecosistema quindi ebbe fondamentale non abbiamo voluto sviluppare il nostro e dell'M promette eravamo indietro rispetto ad aziende che sono state citate prima come può essere cha CPT
E ma abbiamo collaborato e stiamo per fortemente collaborando perché dobbiamo veramente accelerare portare l'innovazione con Pacos quindi consenso alle nostre aziende il prima possibile
Quindi non abbiamo sviluppato un proprio Leland amo abbiamo creato il contesto industriale nella Lemme tradizionali lo lo spiego quindi compaio tra nella versione di Siemens quindi abbiamo fatto una partnership con con Microsoft all'interno del mondo industriale lo chiamiamo Industrial Copai lotta ovvero ai il nostro i nostri R&D collaborano direttamente con la Venditti ma anche la sosta
E proprio per e cercare di verticalizzare la competenza la forte competenza che abbiamo noi come sistema europeo di non prendere un algoritmo generale che cerca di compiacere cerca di dare una risposta
Buona novantacinque per cento siamo nel mondo di Manufacturing non possiamo permetterci te la sei feriti oppure per se stiamo governando una fabbrica che potrebbe essere una fonderia non possiamo permetterci di dare una risposta al novantacinque per cento
Quindi i i due team di di ricerca e sviluppo proprio lavorano insieme per contestualizzare dare tutto il dominio di competenza del mondo industriale a servizio congiunto quindi l'ecosistema era il proprio pareri ma importantissimo per Siemens e assieme anche con invidia quindi usiamo schede di invidia simulazione di invidia assieme rendendo le però utili per il contesto industriale
Alessi Amenduni mi mi sembra di capire che il vostro approccio sia non solo ma molto focalizzato sul cambiamento organizzativo culturale
Proprio della della cultura delle delle persone e dell'impresa
Quindi meno tecnologico che sembra paradossale ma invece non lo ama
No assolutamente assolutamente prendendo spunto da quello che è stato appena detto noi crediamo nel potere della collaborazione quindi stiamo spingendo in questo senso
Anche un tema di collaborazione aperta tra le nostre imprese sempre nell'ottica del cambiamento
Le persone e impresa in particolare le grandi ma anche le piccole devono capire che hanno a disposizione un patrimonio di start-up da utilizzare per esempio
Per collaborare sviluppare innovazione riducendo quelli che sono i tempi i costi i rischi che molto spesso sono associati a tutto quello che il il tema dell'innovazione quindi noi appunto lavoriamo su un tema di passatemi inglesi smog mai in sette
Che attiene appunto alla persona sia nello sviluppo di competenze siano nello sviluppo dei modi di ragionare e di collaborare con altri è un'attività che stiamo spingendo molto nella quale crediamo non sempre facile perché ripeto il cambiamento
Non è facile ma che sta dando dei dei buoni frutti legato a quello naturalmente siamo immersi contestualizzati nel mondo sappiamo che molto spesso l'innovazione
Spesso sempre richiede tempo e costi
E quindi energie e quello che facciamo e laddove possibile sostenerla con dei bandi e delle linee di finanziamento che agevolano proprio la collaborazione trattiene i e start-up per facilitare quelli che sono dei risultati quindi laddove possibile facilitiamo lo sviluppo di chi osi
Che possano essere appunto finanziate attraverso le nostre linee di mando come Intini per conto dell'Unione Europea oppure andando a fare cherry picking dal panorama dei bandi per trovare quello più adatto allo sviluppo del PIL si
E le aziende quanto hanno capito che bisogna andare in questa direzione
Allora ci sono dei momenti in cui la spontaneità diventa spinta netta o per cui le respingiamo perché appunto sempre facile come è stato detto non sempre c'è il tempo le risorse più sveglie magari sono impegnate a fare altre attività
E e quindi è un tema nel quale stiamo stiamo lottando uno in alcuni casi con le unghie e con i denti ma piano piano siamo anche vedendo dei risultati nel senso che aziende che erano restie
In realtà stanno adesso sviluppando dei tifosi con le star parte per cui di nuovo ci vuole tempo perché ha a che fare con la cultura ma siamo fiduciosi estremamente fiduciosi e non ci arrendiamo
Molto bene
Degli ultimi tre minuti volevo fare una domanda assi messo su o cose che oggi non ci sono ancora e non sono ancora concrete e che invece vedremo nei prossimi mesi non so se ti voi spinge addirittura a ad anni non sappiamo manco calcoli prossimo anno cosa succederà
A livello geopolitico forse anche domani allora il ci stiamo occupando proprio dei concetti di fabbrica autonomo ai massimi livelli quindi quello che viene chiamata come TAC settori quindi una fabbrica è in grado di essere gestita a luci spente
Credo che Lippi non c'è più il tema di formazione non c'è più nessuno quindi Kiki forme no ci sono quelle persone dello Human in del lutto e che ho sentito prima che sono aiutano a eliminare le allucinazioni aiutano a capire il contesto aiutano a sviluppare l'idea perché questo perché non abbiamo questo sono i film che riceviamo diciamo da tantissime aziende di produzione aziende che costruiscono macchine in questo momento come sistema come Paese Europa e come paese italiano mancano il personale per poter aiutare quindi non è togliere persone ma è avere le validissime persone che abbiamo con sicuramente metodo con anche dovremmo occuparci sempre di più di app feeling e quant'altro di tenerle su le attività ad alto valore aggiunto quindi per fare questo è diciamo motivato anche dal punto di vista dove la fabbrica veramente vuole arrivare al concetto di produrre un pezzo personalizzate ideato da noi
Vado su un sul sito web con un ciak CPT posso scrivere io voglio questo pezzo fatta in questo modo lo genero direttamente quindi a rivolge nera armi l'idea di prodotto finale l'ordine o la fabbrica si si adatta e riesce a spedirlo a casa in tempi rapidissimi
Deve mantenere la qualità quindi questa flessibilità è la la stiamo chiedendo noi come ecco come persone come utenti e quindi diciamo siamo cercano di di estremizzare il concetto di massima flessibilità di autorganizzazione diciamo del
Dei fari obiettivi grazie per essere stati con noi per averci raggiunto oggi
Adesso lei ha il transition continua con due ospiti che arrivano dal mondo delle telecomunicazioni
A volte dico se stiamo bene se siamo in salute potremmo non dover andare dal dottore ma è quasi impossibile oggi non essere cliente di una società di telecomunicazioni allora iniziando da
FastWeb più Vodafone saluto il nostro il nostro prossimo ospite Giovanni Germani
Allo sdegno Pasquini facciamo andare a fantastico
Giovani Germani benvenuto grazie d'essere con noi e tu lavori in FastWeb più Vodafone perché ricordiamo che FastWeb ha comprato foto a forme in Italia
Voi avete sviluppato ora la l'arma o più è l'allarme corretto né allora grazie intanto l'invito
Grazie un saluto a tutti anche da parte mia
Beh partiamo magari come dire dallo sciogliere un pochino no questo legame tra una società Telco gliele lemma quindi promette molti di voi ci conoscono costo Fastweb Vodafone prettamente proprio come fornitore di servizi di connettività in realtà nostra azienda è molto di più perché già da diversi anni ci siamo mossi per entrare in mercati che in un anno crederlo collettività sono http quindi mondo del della fornitura i servizi ti della serve sicurezza ultimo arrivati Cloud Artificial Intelligence
Dice di correttamente abbiamo sviluppato nell'Emma ma allora io prenderei a prestito alcune parole che sono state dette prima presente dottor GAI che da questa sede a poco fa diceva
è inutile che inseguiamo America e Cina sul mondo dei del gliele Lemme perché non tocchiamo palla abbiamo l'abbiam visto anche prima nella punta vista
Ci sono dei volumi di investimento che non possiamo nemmeno lontanamente avvicinarci
Dov'è la però dove invece possiamo toccare palla sul modellismo language model come giustamente dicevamo prima e questo diciamo riassume perfettamente la nostra strategia quindi è quello di andare a creare dei modelli più piccoli quindi per esempio quello su cui che abbiamo creato e che abbiamo già lanciato sul mercato qualche mese fa a sette miliardi parametri quindi molto più piccolo di quelle cui siamo stati abituati ora stiamo lavorando su modelli leggermente più grandi ma anche su modelli ulteriormente i più piccoli che possono girare a bordo i device di per esempio
Device mobili qual è qui la grande differenza è la capacità proprio di questi strumenti di essere facilmente verticalizzata e quindi si è facilmente anche qua sotto detto prima molto bene adattati a detta specifici quindi per prendere poi un altro diciamo un'altra pillola che ho sentito prima molto correttamente si parlava del governo delle Iaio all'interno dell'azienda ecco siamo partiti proprio da lì siamo partiti dicendo
Poi forse non è così vero che i nostri dipendenti non utilizzano queste tecnologie facciamo una serie di Sarvese qui col si scopre giustamente così diceva prima quindi nota tutte le utilizzavano
In maniera non controllata quindi come posso risolva il problema me utilizzo strumenti come questo che mi sono creato in house lo lo inseriscono interna piattaforma lo do tutti i miei dipendenti a questo punto credo una soluzione alternativa a quella che magari possono offrire per schede possono fare altro tipo di di realtà che però totalmente sicura avvolto talmente il controllo del dato ed è un qualcosa su cui effettivamente posso come dire a far l'utilizzare in piena sicurezza in i dipendenti
Da lì poi il passo ok o oltre ho creato un assetto utile per me lo porto anche sul mercato quindi voi lo avete fatto glielo avete utilizzato
Prima di tutto internamente esattamente diciamo tutto tutto quanto facciamo tutto questo percorso che abbiamo fatto nell'ambito delle ai nasce dalla risorgono i bisogni interno quindi si è parlato prima il Collina mia real delle delle aziende e ai fra sta sta sulle identico percorso che abbiamo fatto anche noi quindi riconoscendo un po'l'importanza strategica crescente di queste tecnologie quindi imprime dobbiamo essere noi a trasformare noi stessi poi
Spiegheremo magari ad altro aiuteremo anche altri in questo percorso ok voi siete un'azienda ricordiamo che FastWeb
è una della casa madre svizzera
Avete fatto questo assieme agli svizzeri è stato fatto in Svizzera o è prettamente italiano questo modello e prettamente italiano anche se ovviamente condividiamo una strategia ai balli di gruppo però di fatto si spezza in due
Diciamo in due linee di progettuali completamente distinte anche perché c'è un fattore molto importante che la lingua quindi per noi prettamente la lingua su cui lavoriamo la lingua italiana per Swisscom ovviamente la Svizzera più lingue quindi c'è una una peculiarità dive differente però di fatto se la strategia quindi quella di fornire i rispettivi Paesi di asset che siano diciamo sovrani come soldato correttamente prima è comune
Poi l'implementazione di amente segue le logiche dei due dei due Stati quindi auspicabile la vostra collaborazione con Siemens
Per fornire una l'allarme specializzato sovrano europeo che poi la Svizzera in Europa anche se ben anche perché se la Svizzera come dire che cambia drasticamente politica la cerchiamo abbiamo risolto il problema su cui gli Stati Uniti un po'più difficile questo ecco però il tema della sua parte gli scherzi da il problema della sovranità ciò ma il tema più del problema è un tema che effettivamente gli viene richiesto e quindi quello che voi avete sviluppate state sviluppando fa anche in questa direzione o ancora non è cioè se ne parla molto e si fanno anche le dichiarazioni che avevano citato e poco fa tra tutti gli Stati che dobbiamo investire in tecnologie sovrane ma poi nella pratica si fa poco quanto sulla carta e quanto invece
Una la richiesta verrà ma allora questa cosa qua mi porta tua dalla la la prendo un po'alla larga ma perché e molto interessante capire in questo momento di cosa hanno bisogno le aziende e che cosa invece chiedono le aziende perché è un momento storico in cui nell'ambito di Artificial Intelligence spesso le due cose non sono non sono allineate locale quindi le richieste che allora diciamo nell'ultimo anno e mezzo insieme al mio team
Diciamo smontate in contatto e siamo diventati molti casi anche fornitori di più di trecento realtà aziendali e di tutti di tutte le dimensioni tutte le industry dalla pubblica amministrazione fino alla piccola azienda ora si parlava prima proprio la collega che mi ha preceduto su questa su questa sedia poco fa parlava dell'importanza della della cultura cioè quanto fetente ecco il primo bisogno che oggi le aziende hanno e quello di cultura poli di formazione su questi ambiti e quello anche di governance perché spesso le richieste che ne abbiamo delle aziende sono a occhio altri sentenze generativo ok hanno porte logico fare chat Bot Capriati abbiamo dove inserire un ciak botanica un'altra azienda non c'è mi hanno legato il martello col Chiodi cartoline siano perché cioè e poche invece e questa cosa qua purtroppo non è
E molto poco figlia della dimensione dell'azienda ci sono dei aziende anche molto grandi che ancora un vero ragionamento in ambito di egli ai Strategy e di governarsi questo titolo che non hanno fatto e quindi magari seguono il trend seguono il mio competitor che l'ha fatto seguono il mio cielo come lo sta chiedendo
Ma non c'è dietro una vera strategia di implementazione di questa tecnologia e quindi che cosa chiedono molte volte progetto pronto quindi è risultato immediato comma anche magari con poco occhio il Ceis management ok facciamo questo progetto qua
Ma poi sei pronto che chiaro che cambia il tuo processo interno sei pronto fallo cambiare se è pronto a governare questo cambio
E da quei c'è molto molto ancora lavoro da fare sul tema quattro porta poi al tema della della sovranità dipende molto dalla maturità quindi chi è più maturo che ha fatto chi vi diciamo ovviamente poi vi sono anche di costretti quindi viene chi viene da ambienti o per i settori più regolati dove quindi c'è molta più attenzione al dato o addirittura pensano pubbliche amministrazioni
Questo fatto c'era chiaro c'era
Finché fin dal principio
Si sta iniziando diciamo e e figli un pochino della maturità che poi le aziende hanno nella gestione di questi progetti la gestione del dato chi ha iniziato a fare un processo tale per cui ora a unica immatura
Inizia anche a capire ma non soltanto per motivazioni se vuoi più parametri sovranità ma anche a volte per motivazione molto pragmatiche nel momento in cui faccio una più sì con un lemma che a un determinato commerciale che hanno terminato a costo
Allora tutto funziona bene quando poi scalo quel progetto
Su milioni distanze pacatamente domato in produzione comincia di armi ma com'è che tanto del beneficio del mio progetto
Lo sto ritirando a chi mi fornisce questo strumento non aveva più senso invece usa una soluzione soprano soluzione che ogni casa anche controllo molto più piccola e che mi costa molto meno
La la vostra soluzione
Adesso siamo questo termine anche se non è proprio corretto però si dice open source c'è un modello o perché io posso dirittura assolato mi assolutamente sia una sapida ho voluto costruire
E il li faremo ciò non sarà sempre così per la famiglia di modelli che stiamo sviluppando quindi sono asset che mettiamo a disposizione del Paese perché veramente è fondamentale che contribuiamo il più possibile a fare in modo che quanto meno di avere un'alternativa perché non non sempre detto non tutte ovviamente l'applicazione possono essere risolte con modelli piccoli cioè dobbiamo anche essere molto concrete poi nel nelle promesse
E nelle idee che ce ne che ci facciamo ma dove è possibile farlo in questo momento
Per le aziende italiane spesso manca l'alternativa quindi su come obiettivo delle realtà che investono tanto ricerca e sviluppo come facciamo noi
Fornire proprio questo tipo di alternativa questa evoluzione
Verso gli agenti
Vedi che visto che voi parlate con tante aziende di che
Venti interessa ancora poco siamo veramente agli albori agli inizi interessa perché la moto del momento se tu si portano su questo palco tre aziende chiediamo la definizione di agente anche rispetto come si stanno muovendo terremo tre
Definizione totalmente diverso e quindi anche qui chi è è un pochino più avanti effettivamente ha fatto dei ragionamenti specifici su come io posso
Prende il mio processo aziendale su divieti dallo insiste per aumentare i e andare agire su ciascuno di questi Sterpa magari con un po'un agente orchestratore abbiamo ciò spiega molto prima bene molto prima la mia realtà
In altri casi invece come dire prendo una progettualità che fino a ieri la chiamavo Ciak Botto o fino degli è la chiamavo assistente l'operatore e oggi la chiama gente quindi ancora
Arriveranno siamo io mi piace dire che siamo ancora nell'epoca del lì are la Ebola incenso che gli agenti non affidabili perché ancora ci sono problemi allucinazioni son tanti problemi
Ma arriveranno quindi arriveranno intanto l'azienda divano sempre più l'interno dai nostri private Giovanni Germani grazie per essere stato con noi
Quand'è che quand'è che fasto e più Vodafone ci dite risultato
Fase più Vodafone fa so cambiate nome lanciato un operatore va bene va bene non solo a prossimamente quindi abbiamo qualche qualche cosa di nuovo Michele Donati la prossima intervista sul palco di ai ai Transition
Se
Diamo la stringe a tutte
Lasciamo al politico la sedia senza sfratto adesso do dopo la sigla
Di presente Michele Donati senior vicepresident Enzo My Spy per marchette invettive Enterprises e quindi voi seduttore lavori nell'azienda la parte di azienda che si occupa di di di altre aziende
E Mistral mi sembra di capire che vedi ultimi anni anche grazie all'intelligenza artificiale o a causa dell'intelligenza artificiale
C'è un po'in tutte le Telco diciamo un'attenzione sempre maggiore alle aziende per fornire come diceva anche prima Germani qualcosa in più rispetto alla collettività anche voi partite da un'infrastruttura che a fibra casi Moby mobilità quindi antenne in giro per il territorio però anche qui racconta un po'questa trasformazione che per quanto mi riguarda

Come dicevo io la responsabilità delle vendite della prevendita da post-vendita del marketing gli specialisti clown Security aiuti eccetera
In ambito Enterprises privato che vuol dire alle sette mila e cinquecento aziende non pubbliche amministrazioni che fanno parte di Tim Enterprises vista la qualità e la quantità degli argomenti trattati se posso a partire da un argomento un po'più leggero poi mi aggancio alla risposta perché parlavo con un amico che mi diceva
Ma tu sai quanto tempo c'è voluto per introdurre le seguenti innovazioni
Al primo milione di utenti degli Stati Uniti elettricità trentacinque anni televisione quindic'anni telefono venticinque anni internet e cinque anni e chat CPP
Cinque giorni
Questo perché perché questa innovazione che si propaga con questa estrema velocità oggi gira su una infrastruttura quindi che che che spesso viene data per scontata
Ora lei ai Transition fa parte della strategia di di di Tim ma l'abbiamo colta subito mi fa piacere che son state menzionate diverse cose dove io mi sono detto ma noi siamo già siamo già qua sostanzialmente a tre livelli uno e la produttività personale noi in modalità governata abbiamo formato tutta la popolazione aziendale all'utilizzo de de strumenti e noi siamo i principali partner di Google e di Microsoft in Italia quindi ci fanno punisce e ed è incredibile come la produttività con gli strumenti già oggi a disposizione
Incrementa in modo velocissimo dalla produzione di un'offerta all'analisi di un contratto ma anche solo il verbale di un CDA io sono nel CDA di terzi che la nostra società ad esempio Security basta abilitare la trascrizione di Things
E questi risultati anche riallacciandomi al discorso che faceva il collega del del Comune diamo anche noi abbiamo un problema di reperimento di risorse sembra ma e dobbiamo necessariamente incrementare la produttività il secondo ambito è quello dei dei processi noi siamo un'azienda
Grande abbiamo tante legacy
Abbiamo una compliance e non possiamo aggirare la compliance ma possiamo sicuramente fornire la documentazione e le informazioni in modo estremamente più quello infinitamente più più veloci il terzo ambito è quello che ci siamo accorti di essere la più grande piattaforma ai siti
Oggi del paese che integra connettività cloud sarebbero Security aiuti e degli ai in un'unica piattaforma poi magari
Va bene sì sì fra sulla sulla infrastruttura ti voglio fare una domanda perché tutti sappiamo la trasformazione che c'è stata negli negli ultimi anni con l'acquisizione della della Rete da parte di KKR e quindi fa Ipercoop della costituzione di Fiber Cop quindi diamo un perimetro della vostra infrastruttura e poi all'interno di questo perimetro vorrei farti una domanda su qual è la vostra idea di ai ai per le aziende che si connette si collega anche col mondo data center mi ha colpito che ultimamente il vostro amministratore delegato Labriola
Insista sempre di più ed è a mio parere una buona una buona cosa
Su la se non altro l'affiancamento tecnologie di cui disponiamo tetto a cui tu hai fatto riferimento perché detto siamo partner di manca sauté di Google un affiancamento di soluzioni sovrane perché è un tema importante questo partendo dall'infrastruttura
Sì beh allora innanzitutto sull'infrastruttura sono dati pubblici nel prossimo triennio Tim Enterprises investirà un miliardo di euro di cui una parte significativa in data center noi porteremo la potenza dei nostri datacenter a centoventicinque Mw i datacenter stiamo realizzando il diciassettesimo di cui otto sono di ultimissima generazione e sono la metà di tutta l'offerta che c'è in Italia in ambito Enterprises
Beh
Data dei data center
Ecco un esempio il polo strategico nazionale di cui noi deteniamo il quarantacinque per cento della piattaforma target della pubblica amministrazione
Per migrare il cloud lo stiamo facendo molto velocemente a volte semplicemente con un Liffey Shift perché dobbiamo anche sfruttare la cappa la quantità di fondi che che abbiamo a disposizione ecco e questo polo strategico nazionale parlando di sopra di vita sovranità del dato e già abilitato ad essere la piattaforma anche fuori dalla pubblica amministrazione
Per per poter erogare questo tipo di servizio e venire incontro alle esigenze
Di di data sopra rendite perché possiamo utilizzare la tecnologia degli hackers Keller e nessuno avrà mai la capacità di investire trecento Bellion all'anno per atto aggradare la l'infrastruttura mai dato è ospitato presso i nostri datacenter
Crittografata abbiamo già dialoghi anche con grandi aziende perché effettivamente questa piattaforma è già data sofferenti Redi poi abbiamo un bellissimo Innovation Center qui a Torino uno nuovo l'abbiamo appena inaugurato a Roma
Dove potete vedere le nostre piattaforme che realizziamo ad esempio in ambito pubbliche amministrazione Smart lento smart city
Abbiamo o e p muban Genius che è un conserve che abbiamo sviluppato per mettere a disposizione delle amministrazioni dei cruscotti che che permettono di monitorare i dati in ambito in ambito cittadino
Un'ultima domanda in questi ultimi minuti su questa riprendendo anche il titolo del nostro evento è Heights anzi scende a questa transizione verso l'intelligenza artificiale il tuo parere sulla
Comprensione dell'esigenza di cambiare delle impresa e voi che parlate con le imprese che avete tante imprese clienti già oggi
E quindi immagino che sia più facile dialogare con quelli che sono già vostri clienti più che con quelli che devono diventare pelata mi pare forse così secondo te se se compresa anche l'urgenza del cambiamento
L'urgenza di cambiamento è nota a tutti
Come appunto ho sentito dire anche gli interventi precedenti c'è un po'di confusione perché va be'gli ultimi dati che ho visto il novantacinque per cento dei progetti a Iaia alla fine no non producono i risultati
Economici attesi c'è sicuramente un po'di bolla però anche quando è nata Inter Mazzarri cordolo le piattaforme dei giornali on line
Quando sono state lanciate io facevo delle domande anche personaggi sportivi molto noti e questi mi rispondevano in chat cinema ne ho quasi secco immagino ci fossero qualche decina di utente collegati quindi secondo me questa onda comunque sul mercato arrivava sta arrivando come uno Tsunami d'altronde non c'è evento in cui il titolo non sia IAI Weber quindi
Sì è vero ma del Tour noti che ci sia anche un perché abbiamo parlato della necessità di cambiare organizzazione di cambiare cultura aziendale ci antidoti che ci sia sostanzialmente al almeno un certo livello di imprese pronte o il lavoro è veramente enorme per cambiare la cultura le competenze a livello di tutte le imprese
Ma io credo che
Ci sia la consapevolezza ma siamo ancora in una fase di tatticismo però molte aziende tra cui noi stessi
Cerchiamo appunto noi abbiamo una strategia che in cui il Italia proprio uno dei pirla per la trasformazione quindi abbiamo colto credo che di strumenti a disposizione ce ne siano già tanti
Quella capacità di calcolo da qualche parte deve essere ospitata e i nostri investimenti sono anche in funzione di ciò cioè quindi di di di di rendere disponibile
La il calcolo computazionale a a ai clienti che vogliono fare sviluppi noi abbiamo tantissime più assi in ambito biomedicale agroalimentare mano offerto negli eccetera
E anche se si tratta di fasi prototipale però io credo che di cui ai prossimi tre-quattro anni
Ci sarà un'esplosione è una trasformazione
E che le Donati grazie per essere stato con noi buona giornata buon lavoro qua
Molto bene i nostri prossimi ospiti tra l'altro sarà l'ultimo Pannella di questa mattinata che concluderemo con una Buffett come nella giornata di ieri quindi avremo anche tempo per scambiarci per salutarci come minimo ma anche per scambiarci alcune parole conclusive
Il presente saluto Paolo foglio di Iveco Edoardo pavesi o di sì la Krupp grazie d'essere cono e benvenuti abbiamo la nostra sigla che puntualissima parte in questo momento è con l'acqua
Eduardo pavesi dal presidente di sì la gruppo vicepresidente di ama che una componente importante dell'Unione industriale di Torino si occupa di di Automotive bene
Paolo foglio Manufacturing visitava i sei sono stati sui manager in Iveco gruppo Iveco quindi si occupa di digitalizzazione dei processi in azienda pavesi io voi vi occupate di componenti per per auto non l'ho fatta solo in Italia anche in altri paesi lo fate per tanti vostri clienti con robot ci ci dia un'idea di questa trasformazione
Che coinvolge anche necessariamente si è detto in varie occasioni che stiamo parlando di una tecnologia orizzontale e quindi va al di là di un singolo settore per quanto vi riguarda per quanto riguarda il vostro settore
Come come state vedendo questa trasformazione
Ma montano tutti innanzitutto la stiamo vedendo come una trasformazione come potrà essere indenne ottanta l'avvento del computer quando tutto veniva fatto sul tecnica Foggini né tutto fatto sul caso e quindi ovviamente una trasformazione di una tecnologia abilitante che sa c'era tutta una serie di percorsi in cui saremo obbligati ad andare ma non è un obbligo
Dispositivo un obbligo sul fatto che quella sarà nuovo paradigma quindi sicuramente lo vediamo con fattore positivo
Un fattore che ci permetterà
Di continuare a competere al nostro mercato perché tutti gli altri lo faranno ce lo stanno chiedendo quindi anche noi come azienda siamo tenuti a farlo ovvio che in questo momento c'è un po'uno sfasamento tra le grandi aziende che hanno più risorse quindi riescono investire di più
In questo ambito e le aziende medio piccole e poi il tessuto industriale
Italiano che fanno un po'più pratica a dedicare risorse specifiche a a questo ambito però uno su tutti
Cioè l'accelerazione incredibile su quello che il processo di sviluppo di un veicolo
Perché passando a paradigmi cinesi che ci dicono otto dodici quattordici quindici mesi Paladini europee che ci dicono diari ventiquattro trentasei mesi quindi ovviamente questo sì ricco riposiziona poi sul costo di sviluppo più lo acceleri
Più riduce il costo più riduce l'ammortamento sul veicolo finale P per i prezzi del micro poi alla fine lo vediamo sul mercato sono diversi quindi se vuole rientrare in quei paradigmi devi comunque utilizzare i fattori abilitanti che ti permette di ridurre il tempo di sviluppo
Di debulking perché come paria di macchine che esso hanno a bordo tantissimo sorte alcuni dei barchini di tutto quello che lo sviluppo potrà vantarsi anche più nel dettaglio però ci sarebbero ad esempio le Rescue oggi ti chiedo di rispondano e più che avere questo cortese anche ti manda un cliente una voce ti davano tre settimane un mese oggi dicono fra tre giorni mi deve rispondere
E la risposta il package che praticamente già prodotto finito
Paolo foglio qua corre qual è l'interpretazione che state dando in i fenico di questo Lambranzi tensione verso l'intelligenza artificiale nel settore nel quale operate
E io sono meno qualche difficoltà a rispondere perché dunque la giornata anche la precedente sono usciti tutti gli elementi interessanti quindi abbiamo già detto tutto abbiamo già del dottor Greco e coi stracciamo riassunto ecco allora una notizia andiamo rapidamente all'accusa attraverso internet esatto siamo gli ultimi facciamo la sintesi e allora la io la interpreterà neanche in questi termini anche in chiave dell'applicazione specifica Iveco
Facciamo finta di aderire il il manager o il piccolo imprenditore qui davanti che dice ma io alla fine l'intelligenza artificiale la devo mettere giù che percorso vado anzi abbia una verità io faccio tutto una serie di cose per conto mio già bene meglio che con i tagli meglio che con intelligenza artificiale la faccio perché devo metterla allora penso che la risposta in quel caso sarebbe lasciamo perdere
Metterti virgolette contro l'intelligenza artificiale contro la digitalizzazione significa semplicemente prendere un badile andare di fronte una ruspa e dire giochiamo chi fa la bocca più grande Inna meno tempo
E questo è un po'la filosofia che anche è stata presa di un'azienda come Iveco dalla fine ci si rende conto l'economia è cambiata una delle cose che sono uscite in
Estrema evidenza è che l'economia classica sono una circa trentina d'anni dico io che è stato sostituito da quella digitale quella digitale età spostato dall'utente al cliente classico all'utente
E questo significa che
I paradigmi i modi di operare classici faccio una cosa la so fare bene non non funziona più non basta perché sul prodotto devo fornire dei servizi
E forniva sul prodotto dei servizi significa che il prodotto anche a quando quattro ruote che sia un'automobile con il veicolo commerciale diventa una piattaforma
Qualcuno diceva tempo fa atteso la non vende automobili e ha ragione Tesla venne cellulare con le ruote ma non è un cellulare un sistema e c'è uno che mi prende i dati nel veicolo commerciale
Io adesso sto chiedo scusa ai miei colleghi d'ingegneria di prodotto perché sto provando degli affari loro io sono di Manufacturing mai sempre più semplice parlare negli affari degli altri mi sembra giusto esatto
Ed è chiaro che non non c'è nessuna novità se dico la esistono i servizi di connettività non esiste veicolo commerciale al momento
Che non abbia vicoli di servizi di connettività gli abbiamo anche sulle nostre automobili chiaramente nel mondo del commerciale sono interpretati come
Il camion è un impianto con le ruote
Quindi deve rendere quindi osservi tipizzazione o sistemi previsti previsivi di manutenzione
Questo ragionamento qua ce lo portiamo pari pari nel mondo del Manufacturing
Perché in un mondo del Manufacturing tutti i temi
Di ha digitalizzazione tutti i temi di energia degli l'intelligenza artificiale ci danno la possibilità di lavorare meglio di lavorare diversamente di lavorare con più efficienza
E di andare a prendere quell'elemento che è uscito un paio di panel prima quando il collega Siemens dice
Noi lavoriamo su ci fermiamo o dobbiamo fare attenzione a quel cinque per cento
Che separa il cento per cento dall'esatto dal novantacinque per cento delle decisioni in quel cinque per cento c'è l'errore c'è la conoscenza c'è il fattore umano c'è quello che l'essere umano mette di proprio nei
No cioè sì ed è lì dove sta la conoscenza dove sta il sappiamo fare e lì dove sta credo che sostanzialmente sia la sua posizione
L'idea che non ci basta solo più il made in Italy
Abbiamo bisogno del densa in e made in Italy noi dobbiamo mettere dentro le idee è una cosa che stiamo facendo ed è dove dobbiamo a esplicitare bene quel vantaggio competitivo che stanno nel tanto nell'usare delle tecnologie che ormai saranno così diffuso che non saranno più un vantaggio competitivo
Vista nell'esplicitare quello che fa l'italianità quello che un po'al prodotto quello che va all'Europa e che gli altri non sanno fare
Papà restio per scendere più nel dettaglio rispetto quello che dicevamo prima
E facendo un passo graduale prima quindi prima di arrivare alla produzione come cambia la produzione vorrei capire come sta cambiando o magari è già cambiato come cambierà la progettazione con l'intelligenza artificiale
Sta cambiando non è ancora cambiata cambierà ma sta cambiando perché è un percorso che è appena iniziato
Passiamo a un esempio pratico abbiamo in azienda la prevediamo un caso anche pratico no ai sempre di aziende faceva componentistica meccanica manuale a meccatronica Elettronica ardore software l'altro giorno due miei colleghi anzi il direttore tecnico per sviluppare un prodotto banale ha detto bisogno di due persone per sei settimane che fanno lo sviluppo software
Noi siamo pieni Progetti trascura due persone per sei settimane arresti
L'intelligenza artificiale a dei compilatori software dove quelle due persone ma il lavoro non solo più quattro giorni ma controllare quello che l'intelligenza artificiale fa negli altri due giorni siamo sei
Quindi questo ci permette di liberare risorse che vengono poi impiegate su altri Progetti magari con un processo di Ruskin per cui faranno dei progetti ancora più voluti
E quindi questo ed esempio
Pratico di come l'intendenza artificiale ci potrebbe aiutare ce l'avete proprio fatto
Lo stile in parallelo praticamente persona sta lavorando per sei settimane però lo stiamo studiando a valle di una progettazione software questa va installata su una PCB quindi sulla scheda elettronica
Che prevede lei autodeterminati componenti quindi sia come Bohm quindi vista di componenti come vengono posizionati per prodotti disegnare di nuovo una scheda elettronica comporta settimane di lavoro
Ci sono dei componenti degli agenti perché son più tanta gente in loco che non fosse pre diffuso che ti aiutano a fare lei auto di una scheda elettronica in pochi minuti barra una giornata
Con tutta l'affidabilità di processo ci quindi nuovo stiamo liberando risorse per sviluppare altri prodotti ah ho visto uno schema nella foto dalle placche molto interessanti faccia delle ore dedicata allo sviluppo di software nei prossimi cinque anni che esplodeva no
Fatte le ore fatte dalle ai ma non diminuivano le i furti alle qui Valente impiegati nel mondo su questo percorso quindi non sto non stava rubando Risorse alla quindi facendole SuperHeavy faremo più cose faremo percorre faremo meglio e ci sposteremo un livello più alto quindi freschi l'insicuro
Formazione sicuro ma liberiamo risorse per fare delle cose in più che magari ci porta un po'e come diceva il collega a potenziare quelle qualifiche abbiamo nella certo rotto motivi non rompa che ci permettono di differenziarsi a parità di costi perché ovviamente il costo può alla fine quello che disciplina mercato però a parità di costi di riti Firenze Arci a quello che può essere un prodotto Strobl morto al dire da quale parte prodotto estro e quindi perché ci sia di nuovo il piacere di aver un veicolo europeo anche se lo dico ovviamente bisogna saper interpretare quelli che sono i voleri del cliente oggi in Europa che sono totalmente cambiati rispetto a quello che era dice anni fa o quello che poteva essere nostri c'era di di guida e noi pensiamo di avere la macchina oggi la macchina viene considerata un oggetto che ti sposta da abili miglior comfort possibile combinare esperienza
Sensoriale digitale possibile foglio
Se se vuole aggiungere qualcosa sulla progettazione altrimenti io faccio chiudo prego alla fine di tutto questo le stime che ovviamente non so ancora concrete porterà un selling dal trenta al cinquanta per cento dei costi di progettazione
C'è una quota è un'enormità che è un'enormità soprattutto con dopo il cliente non Trápaga quinti dice si adegua dice io su quella con rientrata Copi cento tra pago cinquanta perché so che ci può arrivare e quindi se tu hai cinquanta
O fa Licci perché fuori mercato o non la prendi quindi questo è un Céline importante nel costo complessivo del veicolo
Foglio ecco dicevo a meno che le voglio aggiungere qualcosa dall'atto progettazione passerei all'atto anche se prima abbiamo già detto qualcosa faccia andare un po'più nel concreto propendere scenderà in fabbrica lato produzione del veicolo cosa sta cambiando cosa cambierà anche in prospettiva
Rispetto prima dicevamo le TAC
Roma c'è alle fabbriche dove non ci sono umani concorso l'automazione
Beh sulla tonda progettazione che aggiungere un contributo un'idea che si applica un po'però tutto il resto io una proposta
Non parliamo più di intelligenza artificiale
ER significa intelligenza assente
Se qualcuno mi smonta tecnicamente questa ipotesi il commento la sfericità manoscritto dei libri sul fatto che non bisognerebbe chiamare l'intelligenza di Vidal però ormai
Da ormai è passata però poi la gente ci crede che quella roba lì sembra vigente cioè allora non è intelligente punto tra i due trame alla macchina tranne la ruspa di prima l'intelligente sono io
Quindi sono io che son progettare punto numero uno questo me lo devo mettere
A portare a casa sul veicolo quando lo Progetto me lo devo portare a casa quando faccio l'automobile perché anch'io tutto sommato restare su un prodotto che non alla tinta che dicevamo prima
O per lo meno competeva il senza tanti problemi e senza tanti patemi perché sono io che Progetto non l'intelligenza artificiale non il digitale
Cioè è impossibile pensare che nei prossimi anni
Non dico il cento per cento ma già se arriviamo al novanta per cento della progettazione anche legandomi a quello che dicevo prima
Pavesi sul sullo sviluppo del del del software sembra impossibile pensare ad una quasi automazione anche della progettazione
Io penso di sì c'è il termine sembra quel famoso il cinque per cento di cui si diceva prima possono sarà cinque forse sarà venti vedere in questi termini un veicolo commerciale pesante in fatto di sessanta mila parti
Quindi significa che c'è un coro di persone che dal tavolo da disegno me ormai carne altro però idealmente dal tavolo di disegno fino ai cancelli dello stabilimento poiché Angelini o al cliente metti insieme questi sessanta mila pezzi immaginate un po'che tipo di danza tecnica e
Se segue il discorso lanciato premi in progettazione non dico una novità se dico che ci sono dei sistemi dei servizi di progettazione a cui dà il disegno Karzai
Vorrei farmi serve questo in sessanta secondi
Arriva la distinta base cioè quel gruppo quel pezzo che mi serve scomposto nel soia particolari con relativa offerta per quando mi possono consegnare
Il il pezzo che mi serve
Questo significa solo semplicemente che o una grossa possibilità tecnica
Ma non che devo buttare a mare quella ha la competenza perché alla fine quell'oggetto fa parte di sessanta mila circa che finiscono in mano a un cliente
E fanno il valore e del del prodotto e voi sapete perfettamente che vendere la prima volta un oggetto semplice problema mentre io la la seconda al cliente
Dipende dipende s'è molto buono facile se non è buono
Perfetto egli ritorniamo al discorso intelligenza assente come portiamo l'intelligenza assente in fabbrica Torre portiamo l'intelligenza assente nei sistemi di produzione secondo me abbiamo sostanzialmente due
Due temi due possibilità la prima è i processi che ingenera abbiamo non sono mai perfetti ma per un motivo umano molto semplice perfetti io sono un ingegnere di processo Progetto il metodo cioè come le cose dovrebbero essere assemblate come le cose doveva essere fatte poiché quando vado in realtà esce il processo
Quindi quella cosa non arriva in tempo quella cosa in realtà non è consegnata al momento giusto c'è qualcosa che è andato storto l'operatore non era disponibile
Questi sono tutti fenomeni che
Influiscono sull'efficienza del processo
E io ho visto solo la parte di linea ma pensate a una situazione attuale tutti i temi che riguardano le forniture
Io fornitore di componentistica che sta in una zona geopoliticamente pericolosa quello lì può bloccare la produzione e significa che devo essere non solo efficiente devo essere flessibile
Che significa però che ciò che in anticipo cioè io mi devo procurarmi
I fornitori buoni classificarli secondo certe regole lavora bene lavora male lavorano a zona sicura è un lavoro immane l'abbiamo visto ieri nella Giro delle start-up l'intelligenza artificiale il digitale mi può dare un grosso vantaggio perché mi permette di darmi gli strumenti per reagire anche in maniera agenti car quindi automatica
Al Fatah quei piccoli segni che non sono rintracciabili da un essere umano perché il nostro cervello è quello che che mi permettono di dire guarda mi permettono di prevedere guarda che per un qualunque motivo la tua catena di fornitura e la tua supply incendi l'attuale linea di produzione sta per avere questo problema
E allora reagisce
Chiaro
Questo significa efficienza ma mi porta la seconda cosa che flessibilità ma la flessibilità di nuovo anche di darwiniana anche di saper resistere che casca intorno all'essere umano
L'intelligenza assente nomi replica all'essere umano l'abbiamo sentito prima
E quindi questo significa al grande potere
La mia amica ruspa
Ci sono tante mansioni nel nostro processo nelle nostre fabbriche che hanno un contenuto molto non intelligente lui possiamo intervenire esatto e si libera la capacità dell'essere umano
Pavese io al entrando in produzione e nella vostra produzione
Non so se già esistono allora probabilmente se parliamo di intelligenza artificiale non generativa probabilmente si staranno già sistemi sensoristica e che raccolgono dati che che vengono elaborati
Se facciamo un passo in avanti quindi pensiamo la generativa non so che che cosa esiste già o che cosa potrebbe esistere però in prospettiva come potrebbe cambiare la produzione
Ma
Però sicuramente la la produzione già digitalizzata completamente quindi già fatto una serie di di dati vengono raccolti ovvio che se do una potenza di calcolo ancora superiore
E più intelligente mi passi il termine o comunque con la capacità di algoritmi di analisi
Che permette di vedere anche con lo sceicco lo con lo spettro ottico come lo chiamano non vede ma in realtà la macchina vede mi permette di analizzare questi dati non era ancora più alta
Che impatta magari su quella che è la manutenzione preventiva
Su quella che è la schedulazione del delle macchine che oggi arriva fino a un certo punto perché i dati son quelli il mese quello massello potenza zero mentre magari riesco ancora andare oltre
Interagendo poi magari con quella che è la logistica di fornitura riducendo quello che il Working Capital che prodotta dal nostro
Caso è cassa quindi andando a rete avere le risorse di cassa disponibili per fare altri investimenti e sviluppare altre tecnologie quindi questo sicuramente avrà un impatto e l'interazione poi tra tutto quello che può essere la filiera
A monte e a valle sia con l'interfaccia cliente sia con l'Inter facciamo i nostri fornitori e subfornitori eccetera eccetera
Un'ultima prospettiva sul sul settore
Lei vede che tutti i temi legati all'intelligenza artificiale soprattutto all'intelligenza artificiale generativa
Siano stati compresi succede c'è veramente un grande fermento per adottare queste tecnologie o siamo ancora in una fase di analisi di considerazione e
Lei ed ecco perché si dice spesso le aziende che non saranno in grado di interpretare di adottare intelligenza artificiale fallire questa previsione definitiva
Non lo so ecco cosa vede fisso che Richter mi chiede di fare l'oracolo bene certamente è l'ultima considerazione dopo chiudiamo abramico quindi può dire qualsiasi cosa lamenta di abuso dal notaio durante il pranzo da chi si avvicina a lei no alla
Due temi uno credo che fallirà fallire una brutta parola che non mi piace
Non avranno successo
Perché
Le aziende oggi devono hanno due obiettivi uno Sapper intersecare quella che la domanda della clientela
E la domanda della clientela si sposta verso veicoli che hanno bordeaux Stream strumenti che oggi chiamiamo intelligenza artificiale perché diventato forse un brand ma avranno strumenti digitali di interconnessione di capacità di svolgere attività anche nello
Dica del autonomo Strain che arriverà il De Baldini lo farà in centro a Roma in centro una prima questo è un altro discorso sarà o in centro a Rio de Janeiro però arriverà quindi avremo più tempo e quindi le macchine sono interconnesse quindi ci sarà bisogno di questa intelligenza per andare a intersecare quella che la domanda
Dall'altra parte ci sarà andato veicoli che devono costare meno anche perché il cliente non è più interessato riconosce quell'presso Roma nei di prima che magari era il suono di un vuoto domani dice non me ne frega niente voglio su uno schermo più grosso quindi devo riuscire a progettare la macchina che costa meno
E quindi se non utilizzo certi strumenti che mi permetto di far sì che la macchina costa meno anche del progetto attivo vado fuori mercato non vedere macchine o i miei pezzi e quindi ha un problema economico
Probabilmente il l'aumento fortissimo che c'è stato dei prezzi delle automobili di questi ultimi tempi
Prodromo a questo questa riduzione accesso stati aumentati talmente pratiche per forza diminuiranno
Beh ad esempi d'America battuta però però protette in America e il terzo trimestre che vivo e di sta perdendo quote di mercato ma perché l'Orson posizionati cioè non abbiamo aggiunto un prezzo e su questo manteniamo tutti gli altri centoventi poi anche ci sarà una selezione darwiniana invece hanno fatto un discorso diverso stanno abbassando i prezzi di vendita dei veicoli in in Cina
E quindi vivo e di che forse tecnologicamente e quella più voluta però
Ha detto ormai sono più Edije tengano i preti invece gli altri stanno abbassando i prezzi quindi ci stiamo lavorando politica anche se precisa
Molto interessante
Noi ringraziamo per avere partecipato chiamo Luca Tremolada per salutare
Ma i nostri saluti saranno molto rapidi molto veloci sì anche perché c'è la Hillary cioè io ho fatto i saluti a mia volta di Giuliano Noci
Insomma questa questa edizione abbiamo lanciato tanti segnali il manifesto per la manifattura la formazione basta basta vale dal due all'angolo più che sufficiente salutiamo tutti coloro che sono collegati in streaming sul sito del Sole ventiquattro Ore e insomma ha bon pranzano e che stiamo a Torino buona giornata a tutti grazie
Poco
Vorrà sigillato di seguire

