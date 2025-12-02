02 DIC 2025
dibattiti

L'inclusività nell'Afam - Le arti per la persona, la salute e la sostenibilità sociale

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 3 ore 52 min
A cura di Luciana Bruno
Player
Introduzione: Sergio Costa (Vicepresidente della Camera dei deputati), Daniela Torto (Capogruppo V Commissione Bilancio della Camera dei deputati), Alessandra Gallone (Ministero dell’Università e della Ricerca), Giovanna Cassese (Presidente del CNAM), Antonio Caroccia (Presidente dell’ANDA).

Ore 10.30 "Stato dell'arte".

Presiede Antonio Caroccia.

Intervengono: Luigia Berti (Conservatorio “Licinio Refice”, Frosinone), Silvano Manganaro (Accademia di Belle Arti, L’Aquila), Marzia Zingarelli (Conservatorio “Antonio Vivaldi”, Alessandria), Anna Maria Galeotti (Accademia Nazionale di Danza, Roma), Francesco Bonomi (ISIA, Firenze), Teresa Chirico (Conservatorio “Santa Cecilia”, Roma).

Ore 12.00 "Proposte per un'alta formazione inclusiva".

Presiede Giovanna Cassese.

Intervengono: Piera Bagnus (Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Como), Antonia Chiara Scardicchio (Università degli Studi di Bari), Tiziana Rossi (Conservatorio “Arrigo Boito”, Parma), Amalia Lavinia Rizzo (Università degli Studi “Roma Tre”).

Ore 13.00 "La plusdotazione artistica e le ricerche in atto nei dottorati AFAM".

Con Annalisa Meloni (DIN, Castelfranco Veneto), Enrico Cominassi (DIN, Napoli), Francesco Marchese (Scuola Superiore Meridionale/PRIN ABA Napoli).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Buongiorno a tutti e benvenuti a Montecitorio grazie grazie di quest'incontro Grazia da farla veramente ne sono lieto ringrazio
La anche la collega Daniela torto che ha organizzato la collega Cherchi ringrazio tutti i presenti veramente
Apprezzo molto
Poi vi dirò anche perché per un fatto personale lo dirò mentre farò il mio saluto istituzionale oggi l'argomento che poniamo al centro della nostra di flessione è quello di
Il concetto di diciamo di barriere di inclusione nell'ambito del mondo dei conservatori e delle accademie
è un tema molto importante
Ovviamente ma il tema è talmente importante che giusto farlo in una sala come la Sala della Regina che e una delle sale più rappresentative di Montecitorio e farla qui quindi nell'afa Allam
E nel palazzo della democrazia hanno un valore ancora più importante non è soltanto un simbolismo ma è anche importante perché e i dati che tra poco vi illustrerò ma che sicuramente conoscete citando anche uno spaccato di un'Italia che ha bisogno di imporre al centro queste questioni
La questione dei conservatori e la questione delle accademie la questione dell'inclusione della diversa abilità insieme cioè sono questioni che si integrano oggi è uno spaccato ma c'è tutto un tema ulteriore da affrontare guardate
Rimanendo sul campo della diversa abilità noi parliamo di tredici milioni di italiani
Che vivono una condizione di Diversabilità e tre milioni in condizioni di gravità di cui un milione e mezzo circa sono avanti negli anni
Mantengo la diplomazia
Avanti negli anni
Ma il tema quale che il ventisette per cento c'è un un numero molto consistente la fascia che oggi parlando appunto di conservatorio di accademici interessa perché la fase la fascia tra il sedici e trentaquattro anni il ventisette per cento
E un numero molto consistente
I giovani iscritti nei percorsi sto scolastici stando alla ministero Orio dico ancora dell'istruzione poi vediamo se pure del merito però sicuramente dell'istruzione e sono trecento mila
Però badate bene cinque anni Fargo centosessantaquattro mila
Che vuol dire non dico che sono raddoppiati ma quasi significa che un percorso Italia lo vuole fare non abbiamo dati ufficiali di quanti ne siano iscritti
Almeno parlo ufficialmente nei conservatori e nelle accademie sappiamo che sono le accademie come conservatori dei luoghi di inclusione di apertura il dato ufficiale manca sarebbe importante che il ministero aprisse Min un link
Dandoci il dato ufficiale al di là dei dati che ciascuno di noi può possedere
Ora
Perché riporto questi dati all'attenzione perché questo ci fa ritenere che esista quindi una spinta della delle persone con diversa abilità ad essere sempre più presenti
Ad essere più presenti nel tessuto culturale nel tessuto produttivo nel tessuto professionale e artistico del nostro Paese
E questo importante come dato e c'è una spinta forte loro e delle famiglie che gli sono vicini evinti come dice grazie al centro e meno male
Lo dico da vicepresidente meno male che così
Occuparsi però della diversa abilità in questo campo in parti sempre ma in questo campo in particolare
E quindi quella giovanile quindi significasse a mio Paride costruire un processo formativo costruito sul piano individuale
Perché le diverse abilità sono differenti tra di loro
Non si può generalizzare personalizzato per i motivi che abbiamo diritti e partecipato ma partecipato non solo inteso come Stato che un termine ampio ma ha partecipato con chi con le famiglie
Con i i i gruppi che gli sono vicino a queste persone le persone a loro più care perché così perché
Il tema è che noi vogliamo spingere per partecipare far partecipare a queste persone ad un'Italia che vuole cambiare
Consentire all'ora a queste persone di utilizzare il percorso artistico lo dico in termini ampie
Significa cambiare il paradigma consentitemi passare da una visione formalistica
Io sono un mero più ampio
Io gli ho dato un piccolo-grande sussidio economico tutte cose importanti ha qualcosa di fattuale qualcosa di vero qualcosa di reale qualcosa che alcuni di voi nelle nelle loro strutture già vincono ma che diventi trasversale
Su tutto il territorio e non viva macchia di leopardo
Allora
Consentire quindi al Conservatorio alle accademie di diventare dei luoghi privilegiati per costruire questi far questi percorsi per abbattere le barriere comunicative cognitive fisiche sociali
Ma
Utilizzando lo strumento se posso dire lo strumento consentitemi il termine forse improprio dell'arte della cultura delle emozioni della sensibilità ma dove se non nei conservatori e nelle accademie ditemi voi dove se no
E allora quali sono i percorsi secondo me e allora qua entriamo nel campo di quello che si decide al piano di sotto voi qui siamo siamo sotto qui ce l'ha fatta per chi non lo fa noi abbiamo
Siamo dominando l'aula
Cioè l'aula che adesso tra l'altro aperta allora
Dovessi immaginare politicamente legislativamente immaginerei intanto un riconoscimento di un tutoraggio specializzato nel conservato averle accademiche
Tutoraggio specializzato per lui significa tutto quello che abbiamo detto finora
Significa fare un piano personalizzato insieme alla persona per la persona e ai caregiver cerchi mi sta vicino significa costruire una dimensione nuova per queste persone
Trasversalmente
Però tutto questo ovviamente ha un costo
Perché se io lo scrivo su una bellissima norma e poi non ci metto l'elemento economico consentitemi
Qualcuno diceva delle messe mica si cantano
E quindi
Oggi come non mai oggi proprio come non mai bisogna metterlo nella legge di bilancio per chi non è pratico di norme la legge di bilancio fissa le priorità economiche anno per anno e si e si notano a dicembre si fa adesso ogni dicembre
Perché fissa le priorità economiche dell'anno successivo o del triennio successivo questo dice la norma di bilancio se io non metto le risorse per questo
Posso fare tutti i convegni che voglio saranno meravigliosi
Ma poi ha poi perché sei persone vanno aiutate anche molto concreto ecco il fatto la fattualità al di là delle belle enunciazioni e allora questo è il momento ed è la ragione
Per cui anche con un po'perdonatemi di pragmatismo noi ci dobbiamo vedere qui
Ne abbiamo parlato nella mia stanza poc'anzi
Professoressa si rammenta davanti a un caffè romano insomma come d'acqua accontentiamoci
E questo ci siam detti se non ora quando
Allora un cominciamo con questo percorso di riconoscimento
La parlamentare Daniela torto che a a il grande pregio di organizzare questo incontro stamane nel due mila e diciannove ha iniziato questo percorso economico tra virgolette tutte in Commissione Bilancio
Commissione Bilancio ovviamente una commissione che in questo momento a del periodo di dicembre ovviamente per il periodo in cui dà di più mettiamola così da sempre tanto ma in questo periodo ha di più che tradotto vuol dire mentre noi dormiamo loro si fanno le nottate
Sulla sulla sugli sugli atti
E ha inserito una cifra simbolica cinquecento mila euro all'anno per tre anni dal due mila diciannove al due mila ventidue
Sono sufficienti assolutamente no ma è passato il principio ora qual è l'elemento che io chiedo al legislatore di andare oltre
Di aumentare quella posta economica di crederci
Visto che come si dice la porta è stata aperta del due mila e diciannove grazie alla collega ha torto adesso quella porta spalanchi ancora
E nessuno mi può dire eccolo possono riferire con molta chiarezza nessuno mi può dire che i soldi non ci stanno
Qui non è che si chiedono i miliardi
E quindi Cassiano parlando del ponte sullo stretto di Messina o no collega
Qua si parla di qualcosa di molto più semplice tra virgolette
I soldi si possono trovare per cose del genere che è la stessa cosa la professoressa
Che ho di fronte perché guardo
Mi rappresentava poc'anzi il riconoscimento anche dei docenti
Come professori universitari dal punto di vista contrattuale ma non solo dei conservatori e delle accademie che cosa vuol dire quel riconoscimento che cosa vuol dire che stiamo parlando di qualcosa che sia alzata né il livello
Amministrativo di uno stato di una regia di una nazione rispetto a chi non solo rispetto alla propria nazione ma anche rispetto all'estero dove siamo riconosciuti per questa storia che abbiamo vedete allora
Qui non c'è una rivendicazione chiudo perché gli ho trattenuto troppo tempo io mi tratterrò per il panel dei saluti poi potete immaginare che con l'aula per tra
Devo per forza andare via però qua non si tratta più all'ora di una piattaforma sindacale di di
Protesta o
Qua si tratta invece di dare un senso ad una storia che l'Italia si portando in campo della musica delle arti in Generali e principalmente di utilizzare lo strumento dell'arte
Come strumento se la parola è corretta strumento passatemela
Da profano come elemento dell'anima che può dare una proposta innovativa Lada a queste persone con diverse abilità gli costruisce un futuro diverso qualunque esso sia col futuro lo dalle famiglie
E chi eleva a quelle che è rappresenta un'Italia che culturalmente vuole crescere che deve crescere economicamente ci mancherebbe ma che deve fare un salto culturale necessariamente le due cose non possono essere disgiunte
Poi io ci tengo particolarmente perché mia moglie è una una è una pianista concertista e quindi chiaramente io torno a casa e dico che non ho parlato bene mamma grazie buon lavoro
Grazie Presidente buongiorno a tutti naturalmente abbiamo molto apprezzato il suo saluto istituzionale e soprattutto la sua vicinanza al mondo della fame e delle disabilità
Nella nell'a farlo editore al podio la onorevole deputata Daniela torto
Il capogruppo la quinta Commissione bilancio della Camera dei Deputati Persano
Allora buongiorno a tutti io ringrazio i relatori ringrazio in modo particolare il presidente carrozza che ha voluto questo momento fortemente e ringrazio il nostro vicepresidente Sergio Cossa che c'ha dato la possibilità di svolgere questo confronto e questo momento di riflessione in una sala bellissima che chiaramente ci dà merito quello che noi diremo i faremo e poi mi piace salutare tutti ragazzi perché la presenza dei giovani in questo momento per noi
E fondamentale lo dico come politico ma ancora prima come docente di pianoforte e quindi anche come musicista
E colgo questa occasione un po'per ripercorrere anche quello che l'impegno politico
Che ho portato avanti personalmente e insieme al Movimento cinque stelle durante la scorsa legislatura la diciottesima e per proseguire in questa e sperando nella prossima leggi di bilancio che sarà in prima lettura alla Camera e quindici vedrà protagonisti sperando di poter fare ancora di più e forse ancora meglio perché io credo che la strada e lunga
Però con determinazione e noi abbiamo fatto i primi passi e continueremo a farne
Ci sono tre momenti in particolare che dal due mila diciotto mi hanno vista al fianco del mondo dell'alta formazione musicale e coreutica senza dimenticare chiaramente le accademie innanzitutto l'apertura al mondo della ricerca nell'affare è stato uno dei primi emendamenti che ha visto l'avvio del dottorato di ricerca
E lo firmai come prima firmataria nella legge il bilancio due mila venti insieme al collega Michelini ti che ricordo con piacere e e fu veramente una grande soddisfazione perché apriva ad un futuro un futuro che era incerto
Anzi bloccato diciamo e
E che invece meritava di essere coltivato perché un ragazzo che arriva al massimo della sua formazione poi mancava l'ultimo anello per entrare poi nel mondo di quella che
La ricerca ma anche di quello che il mondo del lavoro
E quindi questo fu uno dei primi passi accanto a questo la figura di tutoraggio nei percorsi musicali e lì devo ricordare la resilienza
Che ci accompagnò in questo percorso insieme a ad Antonio però sa perché
E trovammo delle difficoltà iniziamo con la nascita di questo fondo che però non era riservato alla figura del tutor professionale era aperta un po'una figura di tutor generica
La cosa non ci piacque e quindi negli anni successivi alla fine siamo riusciti ad ottenere anche questo passaggio che per un docente ma anche per il singolo allievo è fondamentale essere seguiti da una persona specializzata significa essere seguiti bene come ci finalità
E ultimo passaggio era quello degli accompagnatori al pianoforte al clavicembalo e i tecnici di laboratorio
Che proprio qualche mese fa hanno trovato modo diciamo di riscattare la propria posizione che era fino a qualche tempo fa
Un po'priva di dignità
Eravamo di cui eravamo da pianista relegati in un po'alla figura della personalità tecnico-amministrativa che non ci venne poi musicisti questo passaggio è stato fatto verrà nell'ultimo decreto
Disponibile utile e abbiamo effettivamente dato un riconoscimento e quindi un atto dovuto anche a questa categoria ci sono nonostante questo però delle battaglie ancora aperte
Delle battaglie ancora aperte che
Appunto di lo nominava lo dicevamo prima
Dal dal vicepresidente mano nominiamo anche il nostro Sergio Cossa l'equiparazione tra il docente dell'alta formazione musicale e coreutica e del docente universitario siamo uguali
Abbiamo il diritto di poterlo dire ad alta voce mitizzo lì nelle retribuzioni in tutto quello che appunto ci accomuna ad un al percorso universitario
E un vulnus che nasce con la legge cinquantotto del novantanove e che purtroppo non è mai stato colmato
Nonostante i tentativi e lo dico anche da parlamentare che è stata in un governo di maggioranza e anche lì abbiamo trovato delle difficoltà e chiaro che va sensibilizzato il mondo della politica
A quello della musica perché lo dicevo prima purtroppo siamo ancora relegati in un mondo a parte
E noi non siamo un mondo a parte siamo l'anima della nostra società
E lo dico da musicista
E quando bisogna trasferire questo nostro approccio all'altro che di musica non vive e difficile
Sì davvero si incontrano tanti ostacoli tante barriere Galasso
Vado voglio utilizzare questa parola al di là del significato inclusione anche noi dobbiamo essere inclusi via il mondo nella società odierna
Viviamo un po'ai margini un po'Leavitt non è non siamo Lilith
E quindi dobbiamo sforare prima di tutto questo concetto culturale per arrivare al cuore della ragioneria del dello Stato finte ed esigere un po'di più
E obiettivo finale e quindi è garantire il diciamo questa parità a accademica e retributiva anche perché l'Italia che epatica dell'arte poi non può permettersi di essere imposizioni inferiore rispetto al resto d'Europa
E quindi questa è una strada lunga che però continueremo a percorrere che in questo quadro io ritengo fondamentale riprendere anche rilanciare un lavoro che avevamo avviato con il collega Vinti
Con una proposta di legge che depositammo nella diciottesima legislatura che lo dico oggi in anteprima ho sentito ieri in il collega Nitti stopper ridepositare di nuovo in questa perché
E assolutamente fondamentale ovvero il testo che aveva saputo diciamo intercettare temi reali e urgenti per quanto riguarda l'inclusione e quindi superare le barriere per la dissi disabilità e di Assia
Chiaramente è un lavoro che andrà approfondito quindi una volta depositata la proposta di legge avvieremo un percorso di confronto con chi questo mondo lo vive e lo dirige e quindi
Mi permetto già di avviare ecco questa di aprire questa finestra
E accanto questo contino a seguire con determinazione un altro aspetto del mondo della musica che quella della valorizzazione della figura del musico terapeuta
E io ricordo con Giampiero Carollo che nella Prini primi anni della scorsa legislatura abbiamo superato degli ostacoli proprio al Conservatorio dell'Aquila
Che riguardavano interessavano la figura del musico terapeuta ma si può fare di più perché a questa figura dobbiamo riconoscere i giusti meriti lo diciamo per il musicista in generale ancor di più per coloro che si stendono con competenza e con diciamo specializzazione al superamento delle barriere quindi all'inclusione
Credo che una proposta di legge su questo sia già diciamo in qualche modo abbozzata potrà essere approfondita e depositata magari questo è l'impegno per il prossimo anno ormai ci siamo vivi tra qualche mese
E quindi concludo questi non sono temi
Cari soltanto al mondo dell'afa ma soltanto una parte politica che si sono temi di visione
Di futuro che il motivo per cui ci dovrebbe stringere tutti tutte le le varie forze politiche in maniera trasversale
Io ho provato a invitare anche altri colleghi devo dire che la mattinata non era felice perché non essendoci i lavori d'Aula e difficile arrivare in anticipo
Però qualche risposta c'è stata anche dalle altre forze e io mi aspetto che oltre quella foto quella risposta di cortesia ci sia la volontà concreta poi di arrivare
Alla svolta legislativa alla svolta normativa perché oggi e quello che serve oltre chiaramente al finanziamento economico che non può mancare
Concludo dicendo che un Paese
Che non ama la propria musica abbandona la sua anima
E con queste parole io mi metto in ascolto e spero che sia una mattinata produttiva per tutti quanti grazie
Grazie Daniela grazie onorevole tosto proseguiamo con un videomessaggio della ministra pelle disabilità Alessandra Locatelli che problemi istituzionale che impegni istituzionali non può essere qui con noi ma ha voluto testimoniare la sua vicinanza con questo video messaggio
Un giorno a tutti grazie per l'occasione che mi date di portare un saluto questo importante convegno un momento di approfondimento e di confronto organizzato e voluto da a forme vi ringrazio per aver pensato a queste tematiche che riguardano la vita delle persone aspetti ricreativi artistici ma anche personali di tante
Persone che nella vita hanno bisogno di trovare le proprie capacità e i propri talenti ma soprattutto di nell'occasione di farli emergere e quindi voglio ringraziare anche l'onorevole torto per averli
Sostenuto incoraggiati in questa Scelta per poter portare all'attenzione di tutti una una tematica che riguarda non solo l'inclusione la salute il tema della disabilità ma anche il diritto di tutti
Alla piena partecipazione alla vita civile sociale e politica artistica culturale del nostro paese e anche sportiva naturalmente
Io credo che girando tutta l'Italia ormai da un po'di anni ho potuto rendervi conto e credo che sia anche per voi è stato così di quanti sono i talenti le capacità e le competenze sulle quali noi potremmo puntare ancora di più farli emergere attraverso l'accompagnamento della formazione ma anche nell'attività poi lavorative nella vita sociale c'è bisogno naturalmente di investire su queste possibilità questi talenti queste opportunità
Ma soprattutto anche i lavorare insieme tra mondo delle istituzioni in modo privato un uomo della scuola
Enti del terzo settore e talvolta anche con i singoli cittadini proprio per vedere in ogni persona quelle che sono le potenzialità e l'unica limiti
Io vi auguro davvero una buonissimo momento di confronto e di approfondimento e buon lavoro
Ti
Proseguiamo con collegamento da remoto senatrice Alessandra Gallone consigliera della della ministra Anna Maria Bernini per Ministero dell'università e della ricerca
Va bene Nemo anche allora sì allora invito al podio la professoressa Giovanna Cassese Presidente del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica musicale coreutica
Del design'ente c'è stato
Buongiorno a tutti a tutti è veramente ed essere qui scusate la voce vorrei ringraziare il presidente Carocci ha per l'invito saluto il presidente Costello onorevole torto che ringrazio ringrazio entrambi
Per il questo invito in questa sala meravigliosa che in piena sintonia con l'alta formazione artistica e musicale e porto il saluto di tutto il Consiglio nazionale che rappresento
Per noi è un momento importante questo e questo tema
Il Consiglio nazionale da quando si è insediato dopo molti anni che non c'era sta portando avanti una battaglia molto seria insieme chiaramente al ministero perché l'organo di rappresentanza il ministero
Su alcuni temi fondamentali e soprattutto per la piena valorizzazione del sistema perché sembra assurdo ma è così l'Italia è riconosciuta nel mondo per le arti la musica il design la danza il teatro il restauro ma quando poi veniamo in Italia si vive un forte smacco italiani sono riconosciuti per questo e la nostra identità nazionale il nostro patrimonio basta guardarci intorno
I proprio ieri non so se avete avuto modo di vedere è stato pubblicato un articolo importantissimo sono cresciuti tantissimo gli studenti soprattutto internazionali
All'interno delle nostre istituzioni molto molto di più che nelle università
Ma purtroppo l'agenda politica in maniera trasversale molto spesso non tiene in conto l'importanza delle nostre istituzioni venire a studiare in Italia
The real per gli studenti internazionali meraviglioso perché entrare nelle nostre istituzioni entrate per esempio nell'Accademia nazionale di danza che l'unità italiana
è un'emozione entrare nell'Accademia di Belle Arti di Napoli o di Brera
O di Firenze o di Bologna non è la stessa cosa che entrare in Accademia internazionale
Semmai loro hanno molti più laboratorio molte più attrezzature molto più spazio molte più cose
Entrare nel Conservatorio Verdi di Milano nel Conservatorio di Roma non è la stessa cosa che entrare in un grande Conservatorio internazionali
Da noi il passato si fonde con il futuro gli spazi sono veramente qualcosa di incredibile ma veniamo al tema di oggi veniamo al fatto che questi spazi sono ricchi di un no Audi persone
Che hanno all'interno un amore una passione siamo noi i professori ma anche il personale amministrativo ma anche tutti coloro che lavorano all'interno di queste istituzioni
Sono posso dirlo un po'diversi io ci lavoro da trentasei anni
Ogni volta che entro in un'istituzione dell'alta formazione artistica penso di conoscerle quasi tutte in Italia perché ho avuto una carriera un po'particolare
E mio dirette parecchie posso dirvi che leggilo tutte con grande emozione
Mi mi sento felice e sono veramente felice pur venendo all'università perché su una storica dell'arte e sono veramente felice e capisco perfettamente perché per un cinese un giapponese un brasiliano un francese un tedesco sia così importante è venite a studiare in Italia
Venire a frequentare un nostro Conservatorio venire a frequentare un anno sta accadendo
Perché e così importante perno Hui poter parlare oggi di inclusività
Non soltanto per gli studenti stranieri ma anche per i nostri studenti magari il più disagiati con problemi di disabilità
Perché noi al di là delle leggi e ringrazio qui l'onorevole gli abbiamo sempre accolti mio ricordo trentasei anni ed ma tre raccontare tante
Issime storie emozionanti di nostri per esempio coadiutori che quando non ha funzionato l'ascensore hanno portato a braccio fino al quarto piano a pittura studentesse e studenti che volevano per forza dipingere
E che in quel momento non funzionava Napoli l'ascensore li hanno portati
In braccio fino al quarto piano ove potrei raccontare tantissime altre cose che oggi non vi racconto perché e completamente inutile vi voglio dire che questi spazi meravigliosi che accolgono il mondo intero che viene a studiare musica
Che viene a studiare canto che viene a studiare pittura scultura qui
Accolgono da sempre anche i nostri studenti
Più disabili e certe volte il talento i questi cosiddetti studenti disabili è grande vediamo e lo diciamo perché abbia l'abbiamo visto a anche via d'Egitto dice delle
Manifestazioni artistiche eccezionali
Che non ci pensare MoMA inaspettati da questi studenti
E allora benissimo grazie veramente per tutti gli interventi legislativi che i nostri colleghi metteranno in luce tra poco grazie all'ultimo intervento di luglio che ha dato due milioni di euro perché anche la disabilità più grave veda
In in analogia all'università finalmente una serie di provvedimenti tipo dieci mila euro per ogni famiglia all'anno affinché anche i disabili più gravi il ventiquattro luglio quando abbiamo fatto la dichiarazione come che da possano entrare nelle nostre istituzioni Conservatori Accademie sia
E poi sono possano frequentare
E le famiglie possano essere alleggeriti non del fatto e questi giovani siano a casa
Ma del fatto che possano trovare una dimensione umana e fattuale una vita e una loro espressione
Ma guardate questi studentesse questi studenti non soltanto trovano una loro dimensione le famiglie possono dire meglio
Ma apportano tanta ricchezza anche nei nostri laboratori
Perché è un modo di vivere alla fine diventa un importante anche per gli altri c'era un modo di vivere insieme perché a differenza delle università nelle nostre strutture
Nelle nostre accademie dei nostri conservatori il dialogo lo stare in presenza e talmente importante che questi studenti diventa un importante anche per gli altri studenti
è un modo di stabilire relazioni permettetemi questo termine perché stiamo diventando abbastanza disumani
è un modo per stabilire relazioni umane che è e Sensi Ale torniamo a parlare in maniera umana e le arti servono per questo per guardare al futuro Pellin perpetrare il futuro per migliorare la vita per divenne meglio e quindi guardiamo anche alla differenza da disabilità con uno sguardo diverso con un sorriso diverso
Noi nel consiglio nazionale abbiamo messo al centro gli studenti uno studente e nostro vicepresidente
Sono noi lavoriamo per gli studenti sia come docenti sia come Consiglio facciamo tutto per gli studenti sono certa che anche l'onorevole tolto e il presidente lavorino in questo senso
Sono certa che il governo stia facendo in questo momento una serie di cose importanti il fatto che essi siano aperti dottorati di ricerca perché finalmente dopo cinque generazioni i nostri diplomati di secondo livello che presto si da chiameranno laureati oggi per me un bellissimo giorno
E presto si chiameranno come dovuto laurea e laurea magistrale possano accedere ai dottorati
Un atto dovuto lo aspettavamo dal novantanove ok quindi è fondamentale che questi studenti cosiddetti fra virgolette di stabiliva palco sei la disabilità chi è disabile questo problema di potremo aprire un'altra volta
Possano e debbano vivere con noi perché le nostre istituzioni lasciatemelo dire mio dirette parecchie
Sono pronte ad accoglierli e i nostri professori le nostre professoresse il nostro personale amministrativo e pronto ad accoglierlo le risorse sono necessarie perché senza risorse non si può fare nulla quello che è fondamentale
è cambiare la cultura in Italia le arti e la musica sono l'identità il patrimonio materiale e immateriale
Facciamo che voi giovani sappiate che questo è il nostro patrimonio e questo con la convenzione di fare un questo patria mandato al futuro grazie
Grazie alla Presidente Cassese dura come già annunciato un collegamento terremoto la senatrice Alessandra Gallone consigliera nella amministra Anna Maria Bernini del del universitas all'incirca dissero devastatrice
Mi sento Chillemi vedete sì

Ecco mi chissà
Ma vi sentite sì sì ma vediamo la settima perfetto scusatemi io ho fatto di tutto su un partita stamattina alle quattro per arrivare in tempo ma purtroppo il traffico non meno consentito quindi adesso sono ancora in macchina ma non posso esimermi da essi dall'essere con voi e quindi dal portarvi i saluti l'abbraccio affettuoso l'impegno del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini quindi e saluto il il vicepresidente Costa che penso sia già rientrato nei suoi doveri formali per me è un carissimo amico Sergio e ho ascoltato le sue parole e mi fa veramente piacere la sua sensibilità saluto l'onorevole Daniela torto da sempre impegnata in questo percorso è in questo processo e spero che le daremo un po'di soddisfazione
Diciamo compagna quando anche il suo interim il suo lavoro con delle azioni concrete la presidente Giovanna Cassese e ho ascoltato e che di cui prenderò insomma partitella dell'intervento e il presidente Antonio carrozza da sempre in prima fila con tutta lan verso o ma con i docenti
Che ringrazio per coinvolgerci sempre in questi momenti così importanti e tutte i relatori relatrice va soprattutto tutti gli
Studenti e studentesse docenti e tutto insomma e tutti coloro i quali indosso impegno soprattutto e rivolto
Ovviamente scegliere di parlare di inclusione in in una sala così prestigiosa nella quello che il parlamento e il luogo in cui si poi si realizzano di fattore leggi anche decreti attuativi significa
Ricordare che la formazione artistica musicale
Encore utilità non è un comparto ma noi lo riteniamo un cuore pulsante della crescita culturale della crescita sociale della crescita economica del Paese oggi più che mai
L'inclusione non è un capitolo accessorio ma è la condizione affinché quel cuore continua a battere forte ed ecco perché per la prima volta risorse sono state dedicate destinate proprio all'inclusione i due milioni di euro
Che vengono divisi scritto per fare le persone per i beneficiari dieci mila euro all'anno per ogni beneficiario è poca cosa ma intanto gran che cosa dal punto di vista culturale finalmente l'alta fa anche l'avviso inclusione nell'alta formazione artistica diventa centralissima
La fanfara vivendo
Una stagione nuova che parte da una consapevolezza le alti non sono un luogo chiaro che coglie chi è già formato su un luogo che forma sono un luogo che cura che genera benessere che genera salute che genera comunità sono il luogo dei grandi linguaggio universale quando si parla di inclusione la comunicazione azione la comunicabilità
Sono importantissime sono sono la la la
La comunicazione la possibilità di parlare tra virgolette con dei linguaggi accessibili a tutti come il linguaggio musicale come il linguaggio artistico come il linguaggio della danza come il linguaggio del design diventa ovviamente non lo devo dire a voi centralissimo quindi lo vediamo nelle nelle nelle ricerche lo vediamo dei master nelle scuole di musica dei laboratori di arti visive nelle accademie di danza nei progetti di arte indi arteterapia di musicoterapia e dei dottorati sperimentali tutte innovazioni che abbiamo inserito che abbiamo voluto fortemente ritenendo il mondo dell'alta formazione artistica e musicale come continuerò a dire fino alla fine del mio intervento centralissimo per garantire in un momento così particolare in cui il mondo sta correndo in cui l'innovazione non si ferma in cui l'intelligenza artificiale la sta facendo dice diciamo un po'da padrone garantire quella realizzazione di un nuovo umanesimo artistico tecnologico scientifico economico
Quella formazione della persona nuova che soltanto l'ausilio dell'alta formazione artistica può garantire in un sistema multidisciplinare in contaminazione che e di condivisione
Quindi
La stiamo accompagnando nella costrutto dicevo dell'alta formazione della costruzione di un sistema dove l'intersezione tra la delle neuroscienze la pedagogia la Psicologia l'accessibilità la sostenibilità le tecnologie diventano lo spazio naturale proprio del futuro primi corre per questo questa è la la traiettoria della riforma che il ministero dell'Università e della Ricerca e dell'alta formazione artistica si sta costruendo giorno dopo giorno grazie ovviamente anche al lavoro di chi ci ha preceduto che vogliamo continuare valorizzare eh
Ampliare se possibile e quindi dottorati sia fama che ha provocato alle arti le stesse opportunità di ricerca avanzata dell'università interdisciplinarità come dicevo come motore arti scienza arte in medicina arti tecnologie arché benessere psicofisico internazionalizzazione come si ricordava Condove Cordì comorbilità qualcun progetti comuni inclusione di ritorno Giulio il tema di oggi con interventi mirati proprio su borse su servizi sostegni accessibilità degli spazi dei percorsi no una visione nuova
Dell'alta formazione artistica come ecosistema capace di parlare con l'università
Con scuole Tel ter con scuole con il terzo settore con le imprese creative con la sanità con la pubblica amministrazione ed ecco quindi appunto che l'incontro di oggi dà forma concreta a tutto questo quindi parlate giustamente di discriminazioni percepite di benessere diffuso trazione DC F di pedagogia della salute di accessibilità Spadini Ca'di modelli per valorizzare i talenti diversi in una parola parlate gli futuro
E e quindi di questo parliamo tutti insieme perché inclusione come detto all'inizio
Non può essere una cornice ma deve essere un metodo una responsabilità comune una scelta di civiltà e quando avviene nell'arte diventa anch'ora più potente perché l'arte a una caratteristica che nessuna disciplina possiede non chiede a nessuno di essere uguale a qualcun altro questo secondo me è il nodo centrale chiede solo l'arte di esprimere ciò che e questo il passaggio secondo me è più forte che l'alta formazione artistica e musicale ti può dare al Paese un messaggio che parla di curarli comunità di salute di sostenibilità sociale
Un messaggio che accompagna i giovani che però accompagna anche gli adulti in un percorso di crescita che non lascia indietro nessuno e che valorizza l'unicità di ciascuno
Quindi io mi devo ringraziare veramente perché con i vostri studi con le vostre testimonianze rendete questa visione concreta quotidiana reale quindi ancora io ringrazio Lanna ancora io ringrazio l'onorevole torto
Per aver voluto questa giornata preziosa
Il ministero dell'Università e della Ricerca cioè il ministro Bernini c'è e io con voi continuerò a camminare su questa strada un'alta formazione musica artistica e musicale forte inclusiva internazionale
Interdisciplinare ma soprattutto profondamente umana io potrei lasciarvi l'elenco di tutte le cose che stiamo facendo non voglio rubare tempo prezioso vorrei soltanto salutare una persona che in mezzo a voi e che la dottoressa Maria Ferraro che di fatto accanto a me sta scrivendo materialmente i decreti che stanno portando l'altra formazione artistica e musicale a a livello di qualità e di e di valorizzazione che si merita in assoluto come dicevo come cuore pulsante
Del sistema proprio della formazione quindi grazie grazie di cuore suona continuazione dei lavori e penso che comunque ci vedremo presto in uno dei prossimi sino appuntamenti grazie un caro saluto a tutti
Grazie Alessandra grazie la senatrice Gallone
Concludiamo in questi saluti istituzionali con il mio
Come presidente dell'Anpa naturalmente gentilissimi gentilissimi approfitta colleghe colleghi tutti
Per me un grande onore naturalmente aprire i lavori di questo di questo convegno dedicato proprio a un tema che consideriamo centrare per il futuro dell'alta formazione artistica e musicale e coreutica
L'inclusività all'inclusività come dimensione strutturale proprio del sistema ha fama
Non come aggiunta marginale ma come principio che attraversa la didattica attraversa la ricerca attraverso la progettazione istituzionale e il nostro modo stesso di concepire le aste
Ringrazio di cuore davvero la deputata all'onorevole Daniela torto promotrice dell'iniziativa vicepresidente naturalmente
Costa e tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo incontro modo particolare anche la ministra Locatelli è la senatrice Gallone per loro saluto in nome della ministra Bernini
è un luogo significativo questo ricordava prima il vicepresidente Costa naturalmente per la vita democratica del Paese noi siamo davvero molto contenti di essere qui oggi
Il tema dell'inclusione come evidenziato anche nel programma odierno attraversa prospettive molteplici il funzionamento umano la neuro diversità le relazioni tra le arti la salute e il benessere
La pedagogia la didattica musicale dell'arte la didattica coreutica la musicoterapia l'arte terapia
E stato parlato mi hanno detto giustamente riportato la musicoterapia ma da qualche mese è stato messa ordinamento anche l'arte terapia
Quindi molto è un segnale molto importante questo anche la consapevolezza crescente proprio che l'arte una risorsa essenziale per la persona per la coesione sociale che le istituzioni AFAM devono sapere accorgere sostenere devono valorizzare
Ogni singolo scorso ogni specificità
Ogni talento
Come
Ambra come associazione nazionale docente AFAM riteniamo fondamentale accompagnare questo questo processo con una visione chiara un sistema che vuole essere realmente inclusivo deve garantire accessibile
Personalizzazione proprio dei dei percorsi tutela dei diritti con rimozione heavy degli ostacoli formazione dei docenti riconoscimento professionale di figure competenze che da anni
Opera non proprio nei nostri istituti con dedizione e con competenza
Inclusività significa anche garantire agli studenti la possibilità di esprimere pienamente la propria identità artistica e umana in un contesto sicuro ecco e rispettoso io vorrei ricordare è già stato ricordato ma vorrei ancora una volta a ricordarlo l'impegno naturalmente dell'onorevole torto
Nella scorsa legge di bilancio con un emendamento in collaborazione anche con Amanda proprio a favore di del mondo degli studenti con disabilità con l'incremento di cinquecento mila Eur hanno intimamente a decorrere proprio dal venticinque
Anche se si ricordava prima l'atto Camera venticinque zero nove presentato il ventidue maggio due mila venti dall'onorevole Minniti De Giorgi Lattanzio per la delega al governo
In materia di regolamentazione delle attività formative degli studenti con disabilità per istituzioni AFAM che prevedeva ricordo ancora per ciascuna istituzione AFAM un albo nazionale dei tutor accademici e ogni l'istituzione una Commissione per la disabilità
Sono davvero molto contento di aver sentito oggi dall'onorevole torte naturalmente la riproposizione di questo provvedimento legislativo e noi speriamo vivamente che Possa giungere chiaramente alla fine una conclusione su percorso parlamentare il programma dei lavori come già potete notare dal programma è articolato tra stato dell'arte proposta per l'alta formazione inclusiva e gli interventi anche dedicati proprio alla Proust dotazione artistica alle ricerche
Dei nostri dottorandi offre oggi quindi questo programma una occasione preziosa mettere in dialogo le esperienze e le criticità le prospettive delineare soprattutto le linee operative che possono tradursi in azioni coerente all'interno delle nostre istituzioni a nome dell'ambra del suo consiglio direttivo desidero ringraziare tutte le l'attrice relatori
Che offriranno il loro contributo tutte le comunità accademiche che quotidianamente lavorano per rendere i nostri istituti luoghi realmente aperti
Plurali e capaci di generare valore culturale e sociale
Dei Spyder o desidero esprimere un sentito davvero ringraziamento al presidente del Caam la professoressa Giovanna Cassese che per la sua presenza e soprattutto per la sua instancabile e anche permettetemi impegno quotidiano
Profuso soprattutto a favore dell'enfant saluto anche la dottoressa Ferraro dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca che ringrazio naturalmente
Rivolgo in in un cordiale saluto anche alla direttrice dell'Accademia nazionale di danza la professoressa Anna Maria Galeotti soprattutto un sincero ringraziamento alle collega alle amiche
Piera Baglio Sui già avvertiti ce ne fosse Marzia zingarelli che in qualità di comitato scientifico hanno saputo predisporre davvero un programma tanto ricco quanto scientificamente
Stimolante auguro quindi a tutti e a tutti buon lavoro un confronto fecondo con l'auspicio che questa giornata
Possano do questa giornata possono nascere ecco delle nuove sinergie dei nuovi percorsi per rendere in modo particolare la femme un sistema sempre più inclusivo responsabile e all'altezza del nostro tempo grazie
Allora entriamo subito in medias res con
La prima prima relazione
Programma come già anticipato molto
Stimolando
Il punto di vista scientifico molto interessante questa prima sessione dedicata proprio come potete già leggere
Dal Pannella allo stato dell'arte quindi offrirà modo particolare una panoramica sulla situazione attuale dell'impossibilità istituzioni AFAM
Ascolteremo interventi proveniente dai conservatori dall'Accademia di Belle Arti televisiva dell'Accademia nazionale di danza che restituiranno un quadro va stanza faticato quindi la percezione del benessere le esperienze di discriminazione
Proprio nella formazione musicale le sfide soprattutto delle Accademie nell'integrità nelle integrare le diversità le missioni formative il riconoscimento accademico della musicoterapia anche dell'arte terapia proprio ai fini inclusivi intercorsi inclusi nelle arte corre correnti che istituti del paesaggio
Vedo già pronta la prima relatrice la professoressa Luigia Alberti
Che docente di pedagogia musicale Psicologia della musica al conservatorio Licinio Refice di Frosinone un che responsabile quinti del della rete di disabilità che aprirà questa sessione presentato proprio una indagine sulle percezioni del benessere esperienze discriminazioni tra gli studenti dei Conservatori e il suo contributo dei vini a propria immagine complessa nella quale il premier il progresso verso una fan più inclusiva convive con aree ancora critiche davvero grigie forse che richiedono interventi mirati anche strumenti di monitoraggio la sua relazione ha per titolo
Verso una fan più inclusiva analisi prospettica delle percezioni di benessere delle esperienze di discriminazione nella produzione musicale prego tutti i relatori di attenersi naturalmente al tempo stabilito grazie
Salterò allora i saluti sono state già ampiamente fatti
Allora in questa prima relazione che ha l'onore di aprire i lavori abbiamo ritenuto interessante iniziare dalla base ovvero dagli studenti e dalle studentesse coloro a cui poi le nostre iniziative sono rivolte
Presentando qui in anteprima assoluta una parte dei risultati di una recentissima indagine
In via di pubblicazione che è stata condotta al Conservatorio Refice di Frosinone come una delle azioni di un più ampio progetto relativo alla percezione delle condizioni di benessere
Delle studentesse e degli studenti di musica nel periodo della loro formazione brevemente dimostrò l'anagrafica per poi concentrarci su alcuni item specificatamente centrati sul tema dell'inclusione
Di cui leggeremo insieme i risultati il nostro campione rappresentato da quattrocentoventotto risposte di studenti e studentesse dovevano essere maggiorenni
E prevalentemente di età compresa tra i diciotto e i trent'anni rispetto al genere c'è una distribuzione abbastanza equa tra femminile e maschile mentre l'uno virgola due per cento si dichiara altro rispetto allo stato civile la maggior parte la maggioranza al sessantuno per cento è formata da single
Possiamo aggiungere che si tratta di un campione sostanzialmente italiano solo l'uno virgola due per cento risiede all'estero ed è di nazionalità russa cinese coreana tedesca
Il campione coinvolge rispondenti da tutto il Paese da tutta l'Italia con una concentrazione naturalmente nel Lazio
Nella città di Frosinone da dove la star dei si è avviata e Roma
Oltre che dai conservatori abbiamo alcune risposte dagli atenei la Sapienza Roma Tre dall'università di Bologna e Genova e dalla telematica nomi Cusano unità caso rispondenti sono frequentanti per l'ottantasette virgola uno per cento
Rispetto all'indirizzo di studio sono rappresentati sostanzialmente tutti gli strumenti compresa la voce anche afferenti ai Dipartimenti di musica antica di nuovi linguaggi didattica la musica composizione direzione musicale tra Monica tecnico del suono insomma c'è tutto
Ma veniamo alle domande chiave quelle che riguardano specificatamente il tema dell'inclusione e che a nostro avviso possono rappresentare altrettanti aspetti rilevanti di un'indagine sull'inclusività
Le risposte sono su una scala di valutazione numerica da zero a dieci e posso come si dice a rispolverare il finale non è a sorpresa anche nella percezione degli studenti degli studenti e delle studentesse
Possiamo senz'altro anticipare che vengono individuati chiaramente degli ampi margini di miglioramento nel sistema alla domanda ritieni quanto ritiene che il tuo ambiente di studio sia ecco inclusivo e accogliente
La percentuale maggiore assegna il voto otto il ventidue virgola due per cento
E in ogni caso raggruppando le votazioni positive dal sei al dieci si arriva ad una valutazione complessivamente positiva che corrisponde al sessantatré virgola nove per cento possiamo anche osservare
Che solo il diciassette per cento giudica eccellente il livello di inclusività eccellenza che abbiamo fatto che vaglierà la somma dei voti Novetti esce per quanto riguarda la partecipazione ad iniziative per la promozione dell'inclusione la situazione è molto evidente significativa
Il quarantasei virgola cinque per cento dei rispondenti attribuisce valore zero alla propria partecipazione il totale dei punteggi insufficienti raggiunge il settantasette virgola quattro per cento quindi le valutazioni positive arrivano al ventidue virgola sei
Nella domanda non era specificato che le iniziative dovessero essere dell'istituzione di appartenenza probabilmente è stata data questa interpretazione ma se così non fosse
Questo forse renderebbe il dato di segno negativo ancora più forte più significativo
E in questo caso ci sembra che le politiche e le pratiche l'altro istituto promuovano l'inclusione notiamo una tendenza generale a mantenersi su valutazioni intermedie tra il cinque e l'otto ma non è di nuovo trascurabile la percentuale degli zeri nove virgola tre
Similmente a chi promuove l'istituzione a pieni voti ed in effetti di nuovo sommando i valori negativi otteniamo una percentuale consistente del quarantacinque virgola otto per cento i positivi comunque danno la maggioranza cinquantaquattro virgola due
Hanno poi gli studenti la percezione che le strutture dei relativi istituti non presentino problemi per l'accessibilità con un interessante ventidue per cento di risponde antica attribuiscono stavolta il voto più alto il dieci nel totale delle risposte positive calcoliamo la percentuale del sessantasei virgola uno per cento
E il trentatré virgola nove di risposte negative
Se le strutture sono mediamente percepire come accessibile visto tanti però non sono proprio così so che state per quanto riguarda l'offerta di supporti specifici
Distribuzione relativamente omogenea per tutta la scala di valutazione con una leggera percentuale più elevata per l'insufficienza cinque che raggiunge il tredici virgola sei per cento
E meno elevata invece per l'eccellenza il nove che raggiunge il sei virgola sei per cento di fatto qui complessivamente abbiamo un leggero sbilanciamento sul sul giudizio negativo cinquantatré virgola cinque per cento
I docenti sono preparati per affrontare la diversità sempre la percezione del dei nostri studenti e delle nostre studentesse anche in questo caso non si arriva se pur di poco alla sufficienza piena le risposte sono percentualmente distribuite con minor presenza tra i voti di eccellenza ma in sintesi estrema il giudizio è positivo solo per il quarantasette virgola tre per cento delle risposte
E la bilancia continua a pendere sul dato negativo con il cinquantadue virgola sette per cento
Ancora un risultato di segno negativo anche se di misura per la didattica
Promozione solo per il quarantatré virgola sette dei rispondenti insufficienza per il restante cinquantasei virgola tre
Concludiamo però con un dato globalmente positivo questa prima parte la maggioranza sempre di misura ovvero il cinquantasei virgola uno per cento dichiara che si durante gli esami o comunque nelle situazioni di valutazione si tiene conto delle individualità di diverso avviso il restante quarantatré per cento
Allora in questa slide troviamo raggruppati disto grammi di distribuzione di frequenza dati degli item che abbiamo mostrato uno per uno
Questi fanno risaltare meglio i picchi e le zone con molte risposte no vedete che il secondo item cara quello della partecipazione attiva ovviamente un'impennata su quel valore zero
E quindi questo ci mostra in sintesi quanto Sempre secondo il percepito di studenti e studentesse ci sia ancora da fare perché Barret arrivino alla piena sufficienza ragion raggiungano meglio ancora ai massimi livelli
Spostandosi verso la destra dell'istogramma quindi tutti questi valori intermedi ci stanno dicendo rimboccate vita maniche
Abbiamo poi chiesto agli studenti alle studentesse se nella loro esperienza si verifichino alcune situazioni spiace
Empoli o anche molto spiacevoli bene abbiamo ipotizzate quattordici in questo caso per la valutazione abbiamo utilizzato una scala lì carta con le opzioni mai qualche volta spesso molto spesso sempre allora questi sono chiaramente poco intellegibili ma in questa piramide come potete osservare in estrema sintesi se le ipotesi che abbiamo fatto più gravi come mi capita di essere minacciato insultato ho considerato disonesto si verificano molto raramente sono quelle che troviamo al vertice della piramide
Le cose cambiano quando ci riferiamo a fenomeni come quelli invece che trovate alla base quindi dal basso verso l'alto le esperienze negative più sentite sono nell'ordine
Le persone si comportano come se fossero migliori dite cioè di me per chi risponde
Avere minori opportunità di carriera essere trattati con minore attenzione e meno intelligenti e sottovalutati
Rispettati meno di altri trattati con minore cortesia considerati meno capaci
Mi capita che le persone mi criticano eccessivamente di essere danneggiati e così via osserviamo nel dettaglio almeno l'esperienza più negativa più eccitante tra quelle proposte
Rispetto al totale delle persone che hanno condiviso questa esperienza negativa le persone si comportano come se fossero migliori di me rileviamo che solo il tredici virgola uno per cento delle sponde anti non ha mai avuto questa percezione
La maggioranza quarantuno virgola nove qualche volta ma
Il restante l'indice che somma il quarantacinque per cento dice spesso molto spesso Sempre
Ma perché avvengono queste cose perché questi studenti pensano di a vere le esperienze negative cosa attribuiscono l'esperienza stessa
Nella percezione generale la prima causa è considerata l'età ma subito dopo percentualmente la attribuiscono a livello di istruzione e di reddito e alle caratteristiche fisiche a seguire al carattere all'identità di genere alle origini alla cultura alle capacità musicali all'orientamento sessuale all'invito alla religione la competizione eccessiva al corso di studi
Ma se andiamo a guardare rispetto al genere maschile femminile altro
Non ci sorprende troviamo delle percentuali di attribuzione diverse quindi per le femmine al primo posto la cultura e le origini al secondo posto rientra mento sessuale capacità per i maschi è il carattere che determina queste risposte negative dagli altri e poi le origini perché ha dichiarato una diversa identità di genere
Al primo posto c'è l'identità di genere e poi a pari merito capacità carattere età istruzione Rabito
Interessante per il tema odierno anche una slide che raggruppa le risposte ad alcuni ai temi sulla discriminazione di genere tra maschile e femminile
Nei quali item abbiamo chiesto di esprimere concordanza o meno con alcune affermazioni predefinite
I risultati generali sono raggruppati nella torta più grande delle più piccole sono riportati i dati per femminile maschile alto mare dimostrano ska in uno schema riassuntivo un po'più intellegibile
Allora nella prima colonna sinistra l'ordine di approvazione quindi l'affermazione più condivisa è la carriera musicale di una donna è condizionata da una cultura ancora prevalentemente maschilista
E poi di seguito trovate in scala le altre affermazioni con le percentuali della loro ovviamente infatti attribuzione nel senso condivisione Ingrassetto però abbiamo evidenziato dove ci sono delle differenze tra femminile e maschile
E altro quindi già proprio su questo primo la carriera musicale come vedete il risultato generale ventiquattro virgola nove è dato da una sostanziale corrispondenza tra filmino femminile e altro ma i maschi hanno una percentuale più bassa
Così come l'ultimo guardiamo soltanto l'ultimo noi abbiamo proposto questa affermazione dei concorsi le donne hanno più possibilità degli uomini
E qui è vero che lo hanno respinto ma accettata in pochi soltanto il due virgola due per cento però sono quasi Frattini ovviamente maschi quattro virgola cinque allora con l'ultima slide ci avviamo alla conclusione
E centrata sulla definizione di normale qui naturalmente ci vorrebbe un altro convegno ma in questa sede ci soffermeremo sui due significati del termine
Che vengono comunemente condivisi nei vocabolari sin cronici quelli ovviamente che riguardano l'uso vivo della lingua quindi normale
Con forme ad una regola o all'andamento consueto di un determinato processo ma normale significa anche che serve a dare una norma quindi questo è un termine di tipo circolare
Una definizione è legata in un rapporto di circolarità all'altra dipendono l'una dall'altra questo
In realtà un vantaggio perché significa che sarà la nostra cultura a stabilire che cosa è normale che cosa no
E allora io vi saluto e vi ringrazio con una domanda in una prospettiva di inclusività e personalizzazione potremmo provare a ipotizzare che la diversità possano essere la normalità
Grazie
Grazie Luigi Alberti proseguiamo ora con simulano Manca Marro
Docente di Storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila referente naturalmente delle disabilità per la sulle istituzioni
Che profondi Shel caso proprio delle Accademie di Belle Arti licenziando come essere apprestando Ron da un lato sicuramente luogo di valorizzazione delle diversità
E dall'altro dei contesti in cui permangono ancora delle difficoltà strutturali legate soprattutto alle missioni formativa e cariche organizzativi al necessita anche di aggiornare delle pratiche didattiche in chiave inclusiva la sua relazione ha per titolo le accademie di belle arti tra valorizzazione delle diversità e criticità delle missioni formativa
Grazie grazie buongiorno a tutte a tutti innanzitutto vuole dire che è un grande piacere insomma essere qui è un onore essere qui oggi per partecipare a questo momento
Quel di confronto sul tema così importante di così grande attualità voglio sono sicuramente ringraziare innanzitutto l'onorevole Daniela torto che appunto ha permesso diciamo questa questa c'è una e poi chiaramente il presidente landa Antonio da roccia che come sempre riesce a mettere le potenzialità e le criticità dell'ambra al centro del dibattito culturale e politico nei pochi minuti a disposizione insito in questa prima parte cultura come titolo appunto lo stato dell'arte era pesando cui forse unico insieme a Giovanna Grassi si diciamo il non era credibile di belle arti sarò costretto a procedere per per punti
In modo da mettere sul tavolo spero il maggior numero di questioni sui quali riflettere fa riflettere
Scusate pertanto lo schematismo di alcune affermazioni e il poco approfondimento di alcuni concetti o o passaggi
Mi preme cominciare dicendo una cosa nella carne di Belle Arti il concetto di inclusione non è accessorio ma un elemento costitutivo della stessa e se senza questo detto più volte questa in questa mattinata latte infatti nasce e si sviluppa attraverso il pensiero divergente
Cioè la capacità di vedere il mondo da prospettive alternative
Di interrogare l'esistente e di produrre soluzioni creative che sfuggono alle convenzioni
Questa attitudine profondamente radicata è una formazione artistica è intrinsecamente connessa all'apertura le alterità
L'artista osserva accogliente rielabora ed esprime ciò che è diverso inatteso marginale e non ancora nominato il le neuroscienze contemporanee hanno mostrato come la creatività attività Rete reti neurali distribuite distribuire e non lineari
Che il pensiero divergente è favorito dalla capacità di connettere le menti apparentemente distanti infine che la percezione artistica e modulata dalla varietà di profili sensoriali cognitivi
Si può quindi concludere dicendo che le differenze nero cognitive ampliano le possibilità dell'immaginazione e della produzione estetica
Ciò significa che le di neuro diversità mangerai tutti tutto ciò che riguarda rispetto costretti con Bess generi speciali lungi dall'essere un ostacolo possono diventare un motore di innovazione ricerca estetica
Le accademie accogliendo modalità percettive e mentali differenti come quelli timidi dei tipiche dei DSA dell'autismo di altri profili neuropatie PC non fanno altro che rafforzare la propulsione
Cioè generare nuovi linguaggi visivi e nuovi modi di pensare
Ma questo concetto che vorrei su quali pure don Marco alla fine del mio nuovo del mio intervento
Purtroppo però nonostante le premesse va detto che il sistema afa ma è arrivato tardi ad occuparsi in maniera seria delle disabilità e delle diversità forse paradossalmente proprio questa premessa
Se la legge numero diciassette del ventotto gennaio mille novecentonovantanove estendeva la tutela degli studenti come si diceva allora handicap Pati prevista la legge centoquattro del novantadue a quelli diversi teatri l'articolo cinque bis istituto alla figura del e leggo
Cito docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento monitoraggio e supporto tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo
Mentre negli anni successivi le università davano prontamente seguito alla legge
L'istituzione ha fama che va detto a gennaio novantanove non ero nemmeno state riformate perché la cinquecentootto di dicembre novantanove impiegheranno più di vent'anni per mettersi al Pavarotti
Il primo grande impulso è soldato con l'Atm sette cinque due del trentasei del due mila ventuno
Che subito polverizzati del Comité individuava anche cucito risorse strofa diarie per gli atenei e le istituzioni AFAM
Per azioni di orientamento e tutorato nonché azioni di recupero e inclusione anche con riferimenti agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento
Le risorse permettevano le Accademie Conservatori di attivare politiche concrete di inclusione mettendosi in moto ed attivando un percorso virtuoso
Sarà poi con la firma del contratto integrativo nazionale l'aggiornamento venti ventuno ventiquattro
Che verrà individuato l'obbligo di individuazione di risorse per anche qui cito attività di coordinamento monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione dei disabili
Svolta da un docente individuato dal direttore ai sensi dell'articolo uno della legge diciassette del novantanove
In maniera virtuosa nei conservatori prima nelle accademie poi i rispettivi delegati si sono attrezzati per parte in modo di unirsi on line chiaramente in maniera più o meno informale per confrontarsi e redigere delle linee guida comuni
Tra mille difficoltà va detto e qualche incomprensione noi delegati delle accademie copre se non torno e delegati ma tra delegati le istituzioni a volte
Guidati dalla professoressa cede Alisa cavilli Belle arti di Firenze ci siamo riuniti con frequenza assidua per cercare di arrivare a una linea comune ed aderire al costituendo Canada credo verrà presentato tra qualche per fusione tra qualche tra qualche giorno
Il confronto fruttuoso e giudicato da tutti molto utile soprattutto perché ci si può confrontare sulle diverse modalità con le quali vengono affrontati i medesimi problemi e le medesime difficoltà
Se nelle università questa importante probabilmente il delegato viene scelto immagino tra i docenti afferente a Porta che esso ho già di temi legati all'età di disabilità
In Accademia purtroppo queste competenze specifiche troppo spesso mancano il docente delegato che ha alle spalle un percorso di studi a volte professione variegato e così da far affidamento più che altro la propria volontà lo spirito di abnegazione
Le questioni legate all'inclusione sono diventate sempre più presenti e soprattutto non procrastinabili se è vero Bush dicono le proiezioni statistiche che devono far fronte ad un crescente numero di studenti con diessina nei prossimi anni
Sì appunto le scuole secondarie quest'ultimi sono che tra il cinquecento per cento negli ultimi dieci anni
In attesa di linee guida comuni che saranno comunque inevitabilmente generiche certamente non onnicomprensive ogni istituzione procede in maniera diversa e con modalità diverse
Il chiedo certo punto di vista rispecchia anche le sacrosanta autonomia a sia didattiche di funzionamento
Nel caso dell'Apat per esempio e qui ci vuole un percorse sono impersonale cioè cosa che conosco bene ad esempio abbiamo deciso di stipulare una convenzione con la scuola di specializzazione in psicologia venga dell'Università dell'Aquila
Sia per quanto riguarda un senso di Canzo King che per la consulenza la formazione dei docenti e degli studenti tutor che abbiamo deciso di includere in uno sportello chiamato ciao
Che non è da noi lavorano di comune intatte altre istruzioni centro informazioni accoglienza e orientamento ma centro inclusione accoglienza orientamento perché vogliamo creare uno spazio non discriminatorio ma uno spazio in cui lo studente con disabilità usufruisca gli stessi servizi degli altri
Se servizi poi di venire incontro anche alle alle loro specifiche esigenze
Molte accademie si stanno muovendo dando vita ad iniziative volte alla sensibilizzazione e alla formazione Interna
Spenderne di abbattersi firmò apre una convezione con associazione a Bruce la Bruce Onlus per esempio
Ma anche molte altre stanno facendo finalmente Salamida incident lodevoli cito solamente la più recente Couto nel confronto con i nostri colleghi che quella che delle arti di Catania ci si può troppo di pochi giorni fa e qui se no facciamo passi notevoli questa direzione povere al momento della sensibilità sia della di delle direzioni che tono dei docenti del l'intero settore
Assodato che l'inclusione nei contesti artistici non è soltanto un dovere normativo o istituzionale
Non può essere sottaciuto il fatto che da più d'un secolo l'arte visiva si è mossa per abbattere gli steccati andare aldilà delle mie abilità tecniche contro l'abilità manuale
Per certi versi aspetti
Un processo di decostruzione che invece inevitabilmente incide anche sulla chiarezza degli obiettivi formativi e delle competenze in uscita il che se da un lato apre a grandi possibilità o libertà
Dall'altro complica la linearità dei processi di inclusione in questo senso le accademie
Le arti si configura come un ex ecosistema aperto un luogo in cui ogni differenza estetica cognitiva culturale diventa un'occasione per produrre nuove forme di espressione di conoscenza
A mio pari a mio parere ed CV a chiudere il concetto di inclusione porsi mere in accademia un nuovo significato
Così come abbiamo fatto quasi sette tre anni fa sempre a L'Aquila in un workshop strutturato in circa un mese di incontri dedicato disabilità visive
Il punto non era tanto in quel caso dare vita politica e per i non vedenti accogliendo le nostre spazi quanto stimolare i nostri studenti tutti noi
A metterci nei panni degli altri per attivare scusi il gioco di parole Nuovi sguardi e nuove percezioni sul mondo
Non siamo noi che aiutiamo il disabile ma è quest'ultimo che arricchisce il nostro modo di approcciarsi al mondo
Ad esempio stimolando i giovani artisti a guardare il loro lavoro da un altro punto di vista ad esempio sviluppando questo caso aspetti tattili o un diverso modo di sentire per questo oltre la Cassia differenziazione tra esclusione segregazione integrazione inclusione io aggiungerei anche interconnessione che sia quando si considerano le diversità e di disabilità come momento di arricchimento in cui noi diamo al loro ma soprattutto siamo pronti a ricevere perché in fondo questo è ciò che fanno gli artisti grazie
Grazie hanno siamo ora prossima relatrice Marzia zingarelli
Docente di pratica della lettura vocale pianistica per la didattica del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria referente per le disabilità e soprattutto artefice ecco mettete dirmelo del il nuovo percorso il musico terapia voluto qualche anno fa proprio per i conservatori e la sua relazione affronta il tema proprio della musicoterapia diciture avanzate della formazione a farlo
E con la ricostruzione delle principali tappe normative culturali che hanno portato anche al riconoscimento di questa disciplina
E soprattutto illustrando reale di fragilità che ancora impediscono soprattutto una piena legittimazione accademica e professionale perché credo che questo sia uno dei problemi di base sostanzialmente siccome questo percorso che strutturato che è riconosciuto da un ordinamento spesso manca inficiato naturalmente da percorsi non professionali
Nella sua relazione ha per titolo il secondo il terzo ciclo nella formazione ha fama di città emazie accademiche giuridica della musicoterapia in Italia
Buongiorno a tutti grazie dell'opportunità grazie all'onorevole Tortora tutta nelle figure istituzionali per questo occasione mi ha fatto questa sarà proprio un po'su questi nuovi ordinamenti che hanno
Passato molti anni no dalle sperimentazioni finalmente sono approdati anche nelle istituzioni AFAM con dei decreti sia di musicoterapia PRI conservatorie il recente
Percorso di arti terapie nelle accademie la fama può contribuire a creare un ambiente inclusivo e sostenibile in grado di rispondere alle sfide sociali e sanitarie anche del nostro tempo
In particolare presto focus appunto sulle musicoterapia e delle arti terapie su una formazione accademica di alta qualità
Come può portare a una legittimazione giuridica di queste professioni nel nostro contrasto italiano
Il sistema afa ma non solo è una opportunità di formazione avanzata ma rappresenta un passo importante proprio per l'inclusività da nel settore delle arti terapeutiche
Ma come la musicoterapia gli arteterapia questi percorsi di secondo voi e finalmente anche di terzo ciclo non solo garantiscono un'alta preparazione ma contribuiscono anche la sostenibilità sociale
Le arti terapeutiche sono strumenti fondamentali per promuovere il benessere delle persone inclusi coloro che vivono in situazioni di fragilità sociale e sanitaria
I nostri percorsi di secondo e terzo ciclo Corpi sonno progettati per garantire appunto questa preparazione avanzata e includendo competenze musicali e artistiche e quelle terapeutiche
Con particolare attenzione appunto la musicoterapia l'approccio complementare che combina competenze comunque musicali musico terapeutiche
E terapeutiche perché rispondono a esigenze psicologiche di educative editto riabilitative nelle arti terapie all'integrazione appunto delle competenze artistiche con un solido approccio terapeutico rispondere a bisogni terapeutici in vari ambiti quello di sanitario e socio educativo
La formazione quindi afa ma è unica ufficiale e credibile in quanto l'Italia fornisce un percorso ufficiale riconosciuto dallo Stato
Questa offerta rappresenta una preparazione scientifica e accademica di alto livello
E mentre esistono tuttora corsi privati on line universitari senza competenze musicali e artistiche
Che non non rilasciano la stessa qualità formativa diciamo
Quindi la la formazione a farlo è l'unica che garantisce queste che queste competenze musicali artistiche e terapeutiche siano adeguati nei loro percorsi di secondo e terzo circolo
Questi questi percorsi appunto copie diciamo conferiscono alla certificazione ufficiale dello Stato
E queste competenze permettono all'inserimento professionale demo sequel terapeutico degli arti terrà aperti e nelle kippah multiprofessionali
Aderendo così anche al degli standard europei definiti anche
Dall'ente sì
Che a livello in europeo stabilisce proprio livelli formativa e standard di a livello di lavoro di professione
Quindi questa formazione e specificatamente progettata per garantire questa preparazione ed è affondata attraverso l'uso di una targa e compositive teoriche la tecnica e polizia documentale per quanto riguarda la musicoterapia dell'improvvisazione musicale che sono alla base della capacità del musico terapeuta di usare la musica
Come mezzo
è il modo terapeutica favorendo il benessere
De psicologico e la riabilitazione dei pazienti
A differenze rivolte informazioni non accreditate
I nostri percorsi garantiscono una preparazione rigorosa e certificata di queste competenze
Preparando lire appunto a operare in contesti ufficiali
Un ultimo super rompo il paragone con altri tipo il di formazioni e adesso con i dottorati in Italia ci sono di musicoterapia indicarsi conservatori l'applicazione di questi dottorati dell'altro alzano ancora di più
Questa legittimazione scientifica artistica della disciplina
E si apre così la possibilità di sviluppare percorsi interdisciplinari che combinano le neuroscienze musicali la musicoterapia la riabilitazione
La legittimazione accademica quindi attraverso i nostri percorsi e il primo passo per la legittimazione giuridica
Che cosa voglio dire essenziale che per carpentiere ai professionisti che operano con pieno titolo Murdoch normato facilitando l'integrazione di queste figure professionali
All'interno del sistema educativo sanitario e sociale
E fondamentale comprendere che mentre la formazione accademica appunto
è la base per l'esercizio della professione qualificato è necessario un percorso giuridico che regoli l'accesso ai contesti ai diversi contesti e non si tratta di creare un albo ma piuttosto una diffida espressione di un quadro giuridico chiaro
Ho riportato qualche esempio del livello europeo
E in asta perduta rimarca musico terapeuta e arti terrà aperti sono riconosciuti come professionisti
Grazie alla loro formazione universitaria e non richiedono un albo professionale obbligatorio in altri Paesi
Hanno diverse regolamentazioni in Italia si compì il sistema a farlo si configura come il modello migliore per garantire una formazione di alta cultura qualità
E legittimare giuridicamente per i professionisti superando la frammentazione
Che caratterizza altre formazioni non accreditate
In Italia abbiamo la legge quattro del due mila tredici che rappresenta il riconoscimento delle prefazioni non organizzate nordiche Arnaldo
Compreso l'arte atterra P ER la musicoterapia sebbene questa legge permette la certificazione delle competenze
Il suo impatto sulla professione è limitato senza una formazione accreditata e un sistema di certificazione delle competenze adeguato
Questo sottolinea la necessità di integrare la formazione accademica il secondo il terzo ciclo della fama con un processo di accredita mentre in ambito educativo in ambito sociale in ambito sanitario
E e quindi col definendo un quadro giuridico un inquadramento giuridico chiaro
è fondamentale comprendere che appunto la formazione accademica è alla base per un esercizio della professione qualificato
E necessario appunto questo percorso giuridico che permetta
La la possibilità
Garantisce a chi è formato in modo adeguato abbiamo a che fare con la fragilità delle persone
E quindi una formazione delle competenze assolutamente rigorose inadeguate
Che passa a vita ora operare un musico terapeuta formato un'arte terrà banco del fortunato che passa arrivare l'altro che e aprire nuovi canali di comunicazione perché in situazioni di fragilità
Arrivo alle conclusioni
E dottorati atropina hanno sottolineato ancora di più come la ricerca scientifica
E la ricerca stilistica sono connesse oltre alla ricerca crea si possono creare percorsi basati su e protocolli validati basati sulle evidenze scientifiche quindi la fama garantisce anche questo livello la conclusione che la formazione accademica e l'unica formazione ufficiale scientificamente valida per la musicoterapia il periartrite rapina
L'Italia oggi ha una posizione privilegiata per potenziare queste spetta professioni consolidando le come appena ho titolo nel panorama europeo e grazie alla qualità della formazione artistica e scientifica fascista del nostro sistema
Questo approccio garantirà un supporto terapeutico complementari e quindi non solo una qualità dei servizi resi ma anche l'accesso chiaro dei professionisti ai contesti
Educativi nelle scuole sociali e sanitari favorendo così l'inclusività e la sostenibilità sociale
Marziane passiamo ora Anna Maria galeotti direttrice dell'Accademia nazionale di danza
Di romanzi
Unica istituzione ricordo appunto nazionale per la danza e porta proprio l'attenzione le arti correnti che questa sua relazione in ambito cui la questione della disabilità si Tritto e c'è in modo particolare
Con la corporeità alla pratica artistica attraverso proprio dei casi concreti di Gesù dei recenti le accademie di danza Accademia di danza
Anzitutto ripensato i modelli e metodologie per consentire la partecipazione di persone con differenti proprio abilità la sua relazione ha per titolo disabilità e Asti corretti
Grazie ringrazio per l'invito il professore Carocci la ringrazio assolutamente la onorevole torto per questa magnifica location ringrazio tutti i presenti i direttori d'
Si tenti docenti dell'altra ma anche del e che il nostro mondo
Vorrei iniziare con uno scritto di un nostro studente
Questa ricerca non vuole raggiungere risultati immediati o dare risposte esatte ma vuole essere concepita come un'esperienza personale che definite segna sarà da esperienze a loro modo gratificanti o spiacevoli
Possiamo dare una più ampia lettura dell'alterità e della di Piacenza non cercando di fatto una giustificazione anzi incoraggiando una ricerca morale per rendere il mondo e l'ambiente della danza il più fruibile possibile
Poi via e non solo a persone esterne altre ma anche a chi della danza già fa parte e a suo modo dell'imparare a incorporare in sé e ad accettare le proprie difficoltà perché poi superarle
Queste parole concludono la tesi di un nostro studente che è non più di quattro giorni fa ha conseguito il diploma accademico di primo livello in danza contemporanea
Ed è straordinario come in queste righe si è racchiuso il senso di questo mio intervento oggi l'UE un euro divergente ha voluto mettere all'interno mettersi all'interno di un percorso di presa di coscienza come quello che oggi siamo qui a chiamati a intraprendere come istituzioni
Ha voluto mettere se stesso al centro per guardarsi dall'esterno e cercare di capire come la sua esperienza tuttavia nel bene e nel male possa essere di aiuto al mondo terzi correo o della danza
E senza rendersene conto pianta con l'ultima frase il seme più prezioso la riflessione su come sia più chiaro quale sia il ruolo della danza dall'esterno non per chi già ne fa parte
Ma per chi ha bisogno di incorporare di accettare e di superare ciò che stabilendo
Per prendere coscienza è necessario farsi delle domande ovviamente ed è quello che l'Accademia si sta ponendo sono anche queste cosa significa per noi inclusione in quanti e quali ambite nostro servizio un'istituzione dovrebbe rientrare la parola inclusione come possiamo conciliare l'apertura alle alterità con la selezione all'ingresso
Intraprendere è un percorso un percorso verso una maggior conservo consapevolezza significa innanzitutto far luce sugli aspetti più critici o a voler essere oggettivi scomodi
Perciò vorrei partissimo proprio da questa ultima domanda per poter avere occasione di condividere in quale direzione ci si stia muovendo un percorso di studi che prevede una severa selezione all'ingresso perché questo è e il raggiungimento di certi obiettivi con particolare riferimento alle tecniche della danza può facilmente essere letto come un sistema esclusivo o escludente
Certamente in termini dei ampliamento dell'offerta formativa rivolte a forme di asperità fisica dove dobbiamo ovviamente lavorare tanto perché applicare a dir adeguati piani di studio come stiamo cercando di fare intermedi tesi disabilità fisiche e non è un tema enorme che chiede
Tempo per il suo sviluppo includere in termini di esperienza corporea uscire significa uscire dai troppi
Paradigmi cannoni shinobi danzatori ed implica un'azione radicale intermedi di organizzazione del progetto formativo
In avanscoperta su questo tema si sta muovendo il nostro terzo ciclo
Insieme al Conservatorio di musica Luca Marenzio di Brescia l'Accademia nazionale di danza cofinanzia una busta per il quarantesimo ciclo dal titolo ricerca sul Teatro integrato e sulle pratiche per formative di inclusione
E certamente una preziosissima opportunità
Per trovare nuove chiavi formulare una nuova danza anche nel contesto accademico e rappresenta già un campo di indagine punta Montale su quanto fuori dai contesti accademici saggia accadendo
è vero infatti che l'Accademia rappresenta un punto di riferimento per la danza in Italia ma essere riferimento significa anche saper vedere quanto fuori dei propri muri
Sta accadendo rivoluzioni che è necessario accogliere la qualità richiesta sua possibilità di diverse attuazioni quella di un futuro che contempli un programma realmente inclusivo è una prospettiva alla quale non possiamo rinunciare assolutamente per quanto visionaria o complessa posso ancora sembrare ciò che si muove in contesti artistici e coreografici sul territorio italiano internazionale ci sta dimostrando che è possibile
Quale azioni per oggi quale strada abbiamo già tra prati tracciato intrapreso è questo che anche non dobbiamo dimenticare
Quella deformazione dei futuri docenti guardando con attenzione alla loro competenza in termini di integrazione inclusioni ampliando le loro conoscenze potenziando le loro competenze accrescendo il loro il senso di responsabilità
Se la loro quella di trasmettere la danza quanti tutti a quanti vorranno prenderne parte portando avanti un valore che da sempre vive nell'arte quello dell'universalità
I Licei cuore UTC ad oggi accolgono studenti e studentesse di ogni o grado di abilità
E dell'Accademia nazionale di riforma informa il loro corpo docente quindi l'istruzione è un diritto in ogni età inalienabile fondamentale dell'essere umano e del corpo docente a poterlo garantire ci siamo accorti che dobbiamo ampliare il corredo che lasciavamo i nostri studenti diviene specialistico e abbiamo inserito nell'offerta formativa corsi finalizzati alla progettazione didattica in ottica inclusiva
Lo scambio fra onde Licei correnti c'è stato ancora una volta foriero di arricchimento anche perché è un ciclo che si conclude
Nel senso che noi alcove pieni specialistici abbiamo questi docenti che poi entrano nei licei Coree UTC dai c'è pure UDC c'è questo insegnamento fu saranno poi formati studenti e questo dissidenti rientrano all'Accademia nazionale di danza
Come detto era alle per accedere ai diplomi di primo a livello e poi secondo livello quindi è un cerchio che si chiude ma è anche un cerchio che deve aumentare la sua qualità ecco qual è la responsabilità dell'Accademia nazionale di danza
I nostri studenti appartengono a tutto anche ad una generazione che ci mostra molte trasformatore di varietà di quanti fossimo noi abituati a concepire e quotidianamente ormai chiedono di poter trattare argomenti di tesi non solo teoriche ma anche sperimentali operative argomenti riguardanti la pittrice l'applicazione della danza agli ambiti clinici
Tesi degli ultimi anni hanno coinvolto associazioni del terzo settore per lavorare con per e attraverso la disabilità molti si interrogano su come il loro ruolo posso avere un compito sociale
Aggregante migliorativo nella qualità della vita delle persone
Altri richiedono di poter indagare come corpi diversi momenti diverse possono partecipare ad un processo creativo
Qui si inserisce la tesi dello studente di cui parlavo all'inizio nel nostro istituto studiano studenti Neuro divergente contestabilità non fisiche
E molto spesso purtroppo aggiungo invisibili
E che proprio attraverso la danza trovano canali comunicativi e strumenti utili alla loro vita che a quella dei luoghi che attraversa e che ci insegnano molto devo dire Fassino impariamo guardarli con i loro occhi su coloro che insegnano a voi
In Asti docenti soprattutto negli ultimi anni si sono messi sul campo in modo concreto lavorano a progetti di danza di comunità diverse aree del territorio portando avanti ricerca condivida anche risultati con gli studenti
Quindi sarà obiettivo dell'anno accademico appena iniziato quello di formare una tavola rotonda interna per condividere idee strategie che possano facilitare la vita accademica degli studenti conti S AO Pisoni formativi individuali
Il personale amministrativo si è messo a disposizione per verificare l'efficacia della comunicazione interna e con liste lo rispetto ai temi di inclusione e accessibilità
Siamo consapevoli di dover lavorare per l'abbattimento delle barriere informatiche in questo momento storico importanti tanto quelle che architettoniche
Nell'arco dell'anno accademico appena terminato sono state intraprese azioni anche grazie al Progetto propende che vede l'Accademia nazionale di danza parte e con le Università conservatori in una cordata veramente di grande grandissimo spessore e valore
Volto al miglioramento della formazione al momento
Della capacity building personale docente amministrativo piccoli passi
Ma costante soprattutto molto orientati per l'anno a venire i fondi saranno utilizzati anche per l'installazione di un montascale direte beh grazie ma deve sapere che l'accademia in un posto molto particolare infatti dobbiamo a fare dell'hard adeguamento dell'accessibilità anche per alzare lo standard di benessere della popolazione
Noi lavoriamo in un luogo meraviglioso colmo di storia siamo infatti sotto la Soprintendenza dei beni archeologici delle belle arti all'Aventino un contenitore puntualmente ci viene riconosciuto come luogo in cui la bellezza riverbera in effetti è così noi tutti dobbiamo dell'effetto di questo posto riesce ad avere su di noi sulla nostra arte quello stesso luogo che li pre processo creativo allo stesso tempo un luogo di difficile accesso e quindi rappresenta una barriera quando si parla di Dante e di accessibilità si deve intendere che ciò che viene prodotto creato deve potere arrivare a chiunque voglia goderne perciò è chiaro che per l'arte coreutica non solo includere significa anche raggiungere ed essere raggiunti
Saranno necessarie azioni speriamo presto possibile anche grazie all'impegno che ho sentito oggi di cui sono molto grata
Che possano conciliare accessibilità e patrimonio storico abbattendo il più possibile le barriere che ostacolano la visione di quanto abbiamo da offrire
La danze uniscono inclusione lei conosce una sola persona al mondo che non Danzi anche solo con la mente anche questa è una frase di un nostro studente
Grazie
Grazie Anna Maria
Passiamo ora Francesco Bonomi
Docente di editoria G digitale degli sia di Firenze nonché coordinatore dei bienni che stende proprio la riflessione al mondo del De Sanna illustrando come quindi sia in modo particolare per corsi inclusivi sì stiamo sviluppando di Coppa dottoressa delle metodologie progettuali
Cioè entrati su utente tecnologie digitali un'idea di design'in modo particolare Maginot finalizzata alla tribù nere Bati ed è a creare degli ambienti accessibili associazione ha per titolo i percorsi conclusivi negli istituti superiore per le industrie artistiche
Grazie buongiorno io mi unisco tutti i ringraziamenti fatti finora le aggiungo anche un altro sì
Che
Purtroppo per questioni di salute c'è stato un avvicendamento nelle relatore però portare il voto ha creato un po'di confusione all'organizzazione ma sono state molto bravi da questo punto di vista
Come diceva tocca roccia io voglio farla panoramica sul percorso inclusivi negli istituti superiori delle industrie artistiche italiani
Che cosa è prima di tutto Misia istituto creduta artistiche sono una manciata di istituzioni dedicate al al design formazione superiore l'ambito del design facciamo parte del compartimento affama anche noi
Siamo un pochino diversi dagli altri cugini Afan come li chiamiamo noi ma siamo sempre
Comunque siamo sempre facente parte dell'AFAM
La esordisco dicendo che ho l'impressione che noi abbiamo un siamo fortunati da questo punto di vista perché in un inizia riuscire a organizzare un percorso con una
Livello accettabile di inclusività sia molto più facile che crespelle la fatico lo sforzo che quotidiano che devono fare molti dei nostri colleghi affama
Non perché siamo più bravi di loro ma perché siamo fortunati avevo la vita facile ci sono certi fattori che ci rendono la vita più facile da questo punto di vista
Io parlo per il via Firenze le sia sono a Roma Urbino Pescara Pordenone
Però solo siamo sostanzialmente istituzione di Faenza pardon
Però siamo totalmente istituzioni
Con un'altura abbastanza simile
La prima cosa è banalmente una questione dimensionale ai nostri corsi accedono venticinque studenti al triennio nel caso di referenza abbiamo al biennio utilizza Design della comunicazione utilizzando il prodotto cui accedono quaranta studenti
In totale
Tanto per dire beh questo è necessario perché ne abbiamo un approccio molto dedicato ha un rapporto stretto e diretto fra docenti e studenti
Abbraccio abbiamo un corpo studenti di duecento studenti e studentesse Converso contro una cinquantina di docenti quindi il rapporto è veramente molto molto stretto allora è chiaro che in un sia di fronte a me o una classe con venticinque persone
Riesco a da affrontare molto più facilmente qua se la situazione un po'più articolata un pochino più
Lei è stata appare veramente come individui non soltanto come volti
Anonime ecco perché dicevo abbiamo l'avete un pochino più facile questa senza dubbio è un privilegio
L'accesso programmato quindi il numero chiuso tanto per dire che è di per sé escludente da questo punto di vita ci aiuta in questa spetta a essere un pochino più inclusivi perché abbiamo un rapporto veramente molto molto stretto
Un'altra poi c'è il quarto intrinseco la metodologia del design
Un progettista che si meriti questo titolo deve fare uno sforzo continuo
Di ascolto e di attenzione per quelli che sono i bisogni dei suoi utenti se io Progetto oggetti fisici oggetti di comunicazione senza per tenere davvero conto di quelle che sono di bisogni dell'utente posso fare così lignei ma che non funzionano bene non funziona bene nel senso tecnicamente Moro fu sono validi per come l'utente lo usa non dovevo soddisfano veramente gli utenti del i
I sogni degli utenti
E questa de'Medici per abbastanza automatico applicare questo principio in classe ma soprattutto ne facciamo oggetto di insegnamento cioè i nostri studenti partono come un bell'imprinting che diciamo sempre
C'è un
Inglese io la notte gli USA tu non sei l'utente
Quando tu devi pensare di progettare qualcosa per utente deve fare uno sforzo veramente radicale di spogliati della tua forma mentis detto approccio del tuo e cercare di medesima arti quello che l'utente
Perché l'utente è diverso da te anzi gli utenti sono diversi da tensore diversa che fra di loro devi scegliere
Capite che quella già ci avviciniamo a delle tematiche per cui delle madri che vicini a quelli sono parlando finora ecco
Soprattutto perché molto spesso i bisogni degli utenti sono inespressi e ci vuole uno sforzo attivo perché all'opera e non viene da te l'utente io ho bisogno di questo
Ci vuole uno sforzo il cattivo di interrogazione di interpretazione di
O quasi tutti i nostri progetti o soprattutto tutte dei nostri progetti di tesi che sono molto progettuale di natura
Hanno sempre un capitolo di indagine dei bisogni che possono essere inchieste possono essere indagini possono essere interviste in cui figlio studente o la studentessa si confronta
Con gli utenti veri e fa questa operazione quale maieutica di capire di che cosa veramente quote che cosa c'è di diverso in questo tempio da tutti gli altri e cosa posso fare io per venirgli incontro
Sempre stavano andando attorno a temi abbastanza simili
Aggiungiamo poi il fatto che noi crediamo moltissimo il lavoro di gruppo
Molto spesso questi progetti che affronta un altro studente sono anche piuttosto impegnativi quindi lavori di gruppo rompono necessità ma è anche un metodo perché
Lavorare competenze complementari per fondamentale lavorare
Per
Scusate
Confrontando approcci diversi allo stesso problema è senza dubbio modo giusto di ottenere risultati innovativi
E quindi arriviamo al per far passare un valore che il confronto con le diversità di tutti i giorni
è estremamente fecondo
E da tutta la mattina ci risiamo contando attorno a questo concetto non ne facciamo una declinazione leggermente diversa lo portiamo più nella a anche per gli utenti
Come si chiama
Oggetto del nostro lavoro questo vale lo stesso
Facciamo un emporio della radio la sono coordinatore dei bienni insegna concorso alla al biennio
Nel caso del biennio è addirittura paradossale questo perché ne accettiamo studenti che vengono da trienni estremamente diversificati
Altri sia la nostra idea spesso accademiche ma Desailly sotto architettura ingegneria scienze delle comunicazioni ricordiamo che abbiamo indirizzi di prodotto di comunicazione
Il mio corso ora andiamo nell'aneddotica un per far capire bene un pochino come si il mio corso si concentra sul molto grossolanamente il design delle interfacce progettare interfacce dove interfacce s'intendono digitali dei siti delle applicazioni eccetera ma anche degli oggetti fisici che noi progettiamo
Una lavatrice ha un problema di interfaccia enorme ok e quindi o studenti di prodotto e di comunicazione
è chiaro che io doc questi non dove non do io gli studenti scelgono i progetti su cui lavorare
Chi mi chiede di progettare un'applicazione chimiche riprogettare un metro domestico chimici viene dall'Accademia Kimi viene dall'esilio alchimia dell'architettura i percorsi individualizzati a questo punto sono scontati
è chiaro me la posso permettere perché ho questi numeri piccoli però ai evidentemente dopo una grande libertà ad ogni studente studentessa di tirar fuori
Le il suo approccio il sua predisposizione e soprattutto lavorando per competenze complementari in gruppi come si diceva
Ognuno è può portare il proprio contributo e apprezza il contributo degli altri qualsiasi
In qualsiasi modo esso venga
Questo non vuol dire che tutto automatico e facile ok
Ad esempio
Il sofà o fosfato esempi di discipline progettuale ma anche lo discipline teoriche che più o meno hanno gli stessi problemi di tutto dice Pietro e delle parti dove il problema di lasciar senza dubbio è più
Pentito è vero che hai da noi anche le discipline teoriche hanno un approccio teorico pratico quindi hanno sempre degli elaborati lavorati che gli studenti possono scegliere abbastanza liberamente quindi anche lì possono esprimere il meglio di se stessi veicolando
Trovare altri modi di veicolare le nozioni che hanno lezioni teoriche hanno preso nel corso
Però appunto non è automatico che non è facile richiede uno sforzo un'attenzione costante da parte di tutte da parte tutte le di parti in gioco da parte dell'istituzione ovviamente non c'è bisogno che loro l'orlo ripeta io cui
Però la cosacche assolutamente voglio sottolineare che questo defunta chiarissimo anche gli studenti a tutto il corpo studenti che questo sforzo a questa attenzione paga
Questo sforzo e attenzione verso le diversità verso gli approcci le praticamente riversi ho perso o anche nelle divergenze paga paga per gli studenti paga per i gruppi di lavoro e paganti per la scuola
Paga nel senso che si vedono risultati concreti non nel nostro sessioni di tesi regolarmente io vedo sessione qualche progetto che affronta nello specifico problemi di bestie se ha o comunque di di ha
In questo ambito e questo veramente mi fa molto piacere mi fa ancora più piacere vedere nei progetti che non toccano specificatamente questo procedere questo questi argomenti
Subodorare da piccoli dettagli il fatto che anche lo studente che non voleva focalizzarsi su questi problemi però ne tiene presente
Detiene presente con un'attenzione magari diffusa ma conta costante perché questa è la cosa veramente di
Ci sono ci vogliono interventi puntiformi di cui si è parlato e specifici eccetera però anche la vita quotidiana
L'approccio verso tutte queste tematiche deve essere quello di un'attenzione quotidiana che
Diffusa quotidiana che sempre accesa in un progetto di comunicazione tesi di un progetto di comunicazione è chiaro che siano faccio una comunicazione che comunque deve essere inclusiva il mio progetto perde punti
Io devo dire sono piuttosto soddisfatto di questo perché il questa mi è far ben sperare che diamo ai nostri studenti gli strumenti per poi muoversi nella vita di tutti i giorni perché ricordiamoci giustamente noti parliamo di questi temi nell'ambito educativo della fame eccetera ma questo l'approccio che deve poi essere riflesso della vita di tutti i giorni l'attenzione continua diffusa
Soprattutto esiste il terzo un tema davvero molto caro Designs for Haller della progettare per tutti
Mi fa ben sperare che questo design però il Forum I nostri studenti non sia uno slogan vuoto ma sia da veramente una lezione di vita grazie
Grazie Francesco Bonomi passiamo l'ultima dell'attrice di questa prima sessione Teresa Chirico docente di musicologia autore della musica
Nonché responsabile della disabilità al Conservatorio Santa Cecilia che presenta proprie iniziative portate avanti dal Conservatorio
Di Roma in materia di integrazione ricerca artistica legata alla disabilità la sua relazione mostra proprio l'evoluzione di un modello che coniuga le innovazioni didattiche accompagnamento personalizzato e progettazione artistica soprattutto rientrata alla piena partecipazione degli studenti
La sua relazione ha per titolo disabilità integrazione ricerca artistica al Conservatorio di Roma
Grazie grazie per questo invito grazie al collega Torraca roccia e grazie alle personalità in particolar modo all'onorevole Tondo che ha bene descritto la situazione del nostro tutorato che deve essere specialistico e adesso vedremo un po'tra di noi ci sono anche diversi tutors
Specializzati determinate discipline questo è veramente fondamentale molto importante per i progressi dei nostri ragazzi
I primi passi nell'ambito della disabilità al Conservatorio fare un po'di storia sono stati mossi nel due mila diciannove con il progetto sperimentale ricercati a mente
Vincitore di bando della Regione Lazio POR due mila quattordici due mila venti sull'inclusione sociale
Ricercare mente era dedicato a giovani adulti musicisti con autismo prevalentemente ad alto funzionamento e prevedeva la frequenza di vari corsi con la supervisione di piuttosto per la didattica e psicologico
L'esito di quel progetto sperimentale superò le nostre aspettative per le importanti ricadute sia nel campo del benessere e della socializzazione sia per il progresso dei beneficiari negli studi musicali
Ricerca né a mente ha suscitato molto interesse nei media e ha ispirato il docu-film tenere a mente presentato al Festival di Berlino due mila ventuno
Trasmesso da Sky Arte da Rai tre ed a RAI Play dopo vedremo appunto il clistere di questo docu-film cura di fotografi senza frontiere
Dall'anno accademico due mila venti due mila ventuno il conservatore ha attivato il servizio di tutorato per studenti con disabilità DSA ebbene essa sempre più numerosi nel nostro istituto
Il tutto il tutorato finanziato dal muro si avvale di musicisti formati e specializzati nelle singole discipline anche nel metodo braille per non vedenti e ipovedenti ed è valido supporto gli studenti che hanno raggiunto importanti risultati delle relative all'apprendimento all'integrazione sociale e al benessere
L'azione di sperimentalismo nel campo della disabilità si è concretizzata nell'anno due mila ventiquattro venticinque nei tre corsi d'inclusione e integrazione del dopo di noi
Per dieci studenti con autismo prevalentemente ad alto funzionamento grazie all'accordo di cooperazione tra la Regione Lazio Direzione regionale istruzione formazione e politiche per l'occupazione e il Conservatorio di Roma
Nell'ambito della di uterina ogni beneficiario ha realizzato almeno un violino o una bionda
E gli utenti sono in procinto di acquisire il titolo regionale di liutaio ed usufruiranno di tirocini annuali retribuiti in varie attinente
Un altro corso del dopo di noi a formatori gli utenti nell'ambito di accordatura restauro
Pianoforti e front office presso la ditta Ciampi pianoforti qui vedete un pianoforte di cento anni fa il pianoforte anelli che è stato totalmente testo curato da un gruppo di studenti al sono qui con noi adesso
E che tornerà presto in Conservatorio nel nostro spazio espositivo per strumenti storici
Il terzo dei corsi del dopo di noi questo non ce l'ho ma vedrete dopo il il video che lei sito di questo progetto e ha formato dei degli studenti
Come compositrici in musica applicata alle immagini video videogiochi
Appunto vedremo dopo questo video su prodotto da alcuni studenti dopo specificherò
Un progetto di grande interesse valenza sociale e artistica è lo spettacolo corpi acustici a cura dell'associazione fuori contesto e di alcuni docenti del Conservatorio
Venti studenti Neuro diversi anni euro tipici recitano danzano suonano e cantano dal vivo
Lo spettacolo negli ultimi mesi finanziato dal Progetto proibendo e del muro
Progetto che è stato appunto ho citato poco fa dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza un progetto molto importante qui vedo delle rappresentanti appunto la dottoressa
Dell'università di Tor Vergata che capofila del nostro del della nostra cordata
E che veramente ha dato degli esiti molto interessanti molto importanti sul benessere psicofisico
Della popolazione studentesca
Bene questo spettacolo corte acustici e andato in scena con successo molte volte in diverse sale al cospetto di un numeroso pubblico
Ad esempio nella Sala Accademica del Conservatorio più volte alla Protomoteca del Campidoglio
Al Teatro Spazio Diamante al nono Teatro Ateneo dell'università la Sapienza al Teatro Palladium dell'università Roma tre e anche a Tor Vergata
E vedremo anche per questo dopo un teaser di di questo spettacolo e l'ultimo progetto finanza anche questo finanziato dal problema è partito qualche mese fa
Riguarda la creazione di un'orchestra inclusiva del Conservatorio diretta dal maestro Tommaso Liuzzi
Che risponde al metodo Euterpe tutti il Col du Congo collaboratori a questo Progetto sono stati reclutati per bando come vuole appunto il problema il problema e questo metodo in utero e pestato elaborato tramite sperimentazioni in collaborazione con l'ospedale Bambino Gesù il progetto dell'orchestra inclusiva e documentato in un cortometraggio da fotografi senza frontiere un cortometraggio che sarà in parte inversione ridotta progetto
Proiettato in Conservatorio il venti dicembre
Quindi ecco io adesso
Ciò chiederei di mandare il primo video che proprio il teaser del primo progetto sperimentale
Che noi abbiamo avuto in Conservatorio et oggetto cercare a mente
O
è difficile per me per i ragazzi Asperger socializzare con le altre persone perché magari possono ritenere strani alcuni comportamenti
Comunque lasciamo perdere la scuola media stava catastrofica del fuoco
Perché ero sempre sotto effetto il bullismo ero completamente una persona completamente
Spaesata senza nessun ci unisce proprio mentre ero solo
Voi ne fanno arrabbiare
Cade quindi negli anni sembra questa qui
Non sono ragazze spesso alle
Facciamo cose interessanti
Chi può avere una memoria eccezionale
Saper fare molte cose che gli altri non fa insomma questo è l'obiettivo che spero che avesse come
Solamente pensare che quello che hanno in più rispetto e non pensare sempre quello che hanno in meno di risentire fiero non può essere non devi sempre stare a pensare il lato negativo vedere il lato pure positivo delle sue capacità che altri non hanno
E così via
Ecco questo film ma
Il suo film escluso che io mi commuovo sempre vanno ci sono così detto trentuno posposti da per cui mi capirete
E autore grandi riconoscimenti adesso vediamo il secondo video che è quello prodotto dai nostri studenti e che hanno fatto il dopo di noi c'è un video di un giovane dell'Accademia di Belle Arti di lavoro con lei musiche dei nostri studenti che alcuni di questi sono qui
Che hanno musicato nove emozioni il video e diciamo costruito secondo l'arte del lettering adesso vedremo di che cosa si tratta
Grazie
Quindi
Dove di
De venga
Niente
Enzo
Che il Antiseri invece del Progetto corpi acustici
E dura meno
Una mente acustica c'è una mente che mentre risonanza
Con lo spazio circostante duramente che assorbe recepisce informazioni e le restituisce dopo aver l'elaborato quindi veramente che si inserisce bene nel nel contesto in cui vive e in un certo modo lo amplifica lo lo alimenta
Qui dentro c'è una
Comprendere quanto sia importante ascoltare
Quanto sia importante
Anche vivere un prezzo per la vita del prossimo quando
Da
Spero che
Molte persone guardando con percosse ci possono rendersi conto di quanto a volte sia importante ascoltare in un minuto di silenzio per poi
Come dire un suo non si sentiva Guglielmi
Di
Grazie
Grazie grazie Teresa dunque Kuso questa prima sessione passiamo rapidamente l'ora
In cambio chiaramente di chairman neanche di relatori allora secondo e al terzo panel che invito successivi e punto relatori accomodarsi
Qua
Ecco sì
Che c'è qui
Ok qui
Qui grazie
Ci siamo tutti
Quindi cominciamo con questo successivo pannelli proposte per un'alta formazione inclusiva e iniziamo da Piera bagno se il Conservatorio Giuseppe Verdi il Como l'alta formazione musicale tra inclusione personalizzazione e orientamento
Grazie grazie per l'invito grazie all'onorevole torto per la disponibilità della sala a tutti i partecipanti a questo importante confronto
Secondo gli standard delle linee guida europee in materia di assicurazione della qualità nello spazio europeo della formazione superiore
Il concetto di qualità non è facilmente definibile ma è sostanzialmente il prodotto dell'integrazione tra i docenti e gli studenti il contesto di apprendimento
Nell'ambito della famiglia nucleo di valutazione e l'organo deputato garantire uno sviluppo responsabile e sostenibile attraverso attività di monitoraggio e valutazione delle attività didattica di ricerca e produzione artistica delle relazioni collaborazioni nazionali e internazionali delle iniziative di valorizzazione della conoscenza con impatti sul territorio
Attraverso queste attività svolge funzioni di assicurazione interna della qualità così come gli competono funzioni di supporto nei processi di accreditamento di assicurazione esterna della qualità
Intendo sostenere la necessità che la cultura della qualità in tre punti convinzione nell'AFAM e ritengo di poter individuare nell'inclusione declinata secondo i criteri della personalizzazione dell'orientamento
L'indicatore attraverso cui monitorare e valutare la qualità della didattica dell'alta formazione musicale nella duplice accezione dell'accountability e delle Nesi mente
Due documenti di rilevanza internazionale supportano la mia affermazione
Il rapporto UNESCO due mila venti che nel suo iconico titolo incluso intende Education a Olmi in sol
Riassume la reciprocità dei concetti di inclusione quali riconoscimento e valorizzazione delle diversità di ciascuno studente con la conseguente rimozione delle barriere all'accesso alla partecipazione alla riuscita dell'apprendimento
Ed equità quali garanzie anche a ciascuno si ha permesso di raggiungere il suo pieno potenziale nella vita
E che il fatto di non raggiungerlo non sia predeterminato da circostanze sociali ed economiche non si fa riferimento pertanto ad un superficiale concetto di uguaglianza ma una più profondo di giustizia
E poi il comunicato sottoscritto dai ministri europei dell'istruzione superiore nel loro incontro in Armenia ieri nel due mila quindici
In cui veniva ribadita la prospettiva della didattica incentrata sullo studente e del virtuoso quanto necessario rapporto tra didattica e ricerca
Pertanto se pure nelle istituzioni AFAM non si è ancora utilizzato il documento di auto-valutazione vari vari valutazione accreditamento che fornisce i requisiti per la costruzione del sistema di assicurazione della qualità negli atenei italiani
Le possiamo condividere l'approccio centrato sullo studente e sui processi di apprendimento con particolare riferimento alla stretta complementarietà fra ricerca e formazione
Alla promozione della flessibilità dei percorsi formativi allo sviluppo delle competenze didattiche e alla sperimentazione di metodi e strumenti didattici innovativi
Tornando alla questione della qualità didattica accademica dell'affare e nel già citato documento standard e linee guida europee che troviamo indicazione sugli ambiti da attenzionare
Quello dell'apprendimento insegnamento e verifica del profitto dello studente il personale docente eletto le risorse didattiche a supporto degli studenti se rispetto al primo indicatore si sottolinea la necessità di rispettare la diversità degli studenti e delle loro esigenze consentendo percorsi flessibili di apprendimento
Utilizzare in modo flessibile una varietà di metodi didattici valutarne l'efficacia incentivare l'autonomia del discente pur garantendo la funzione di guida e di supporto adeguate da parte dei docenti
Proprio in riferimento ai docenti si sottolinea la necessità di un cambiamento del loro ruolo in considerazione del diversificarsi della popolazione studentesca e della necessità di un approccio incentrato sui discenti
L'istituzione nei fatti la responsabilità di assicurare la qualità dei loro docenti e di offrire un ambiente di lavoro favorevole
Che offra opportunità incentivi a favore dello sviluppo professionale dei docenti incoraggi le attività accademiche intese a rafforzare il legame tra istruzione e ricerca
Promuova l'innovazione nei metodi di insegnamento e l'uso di nuove tecnologie
Per quanto riguarda lo standard risorse didattiche a supporto degli studenti vengono indica
A te non solo risorse fisiche quali le biblioteche e gli ausili didattici o le infrastrutture tecnologiche ma soprattutto le risorse umane come i tutor specializzati particolarmente rilevanti nel rimuovere le barriere che potrebbero ostacolare l'apprendimento
è ovvio che tali risorse debbano risultare accessibile ed efficaci così come che gli studenti siano informati sui servizi disponibili
Rilevante anche il riferimento al personale amministrativo dedicato che svolge un ruolo cruciale alla fine dell'erogazione dei servizi di supporto si sottolinea che debba avere delle competenze specifiche quindi che debba essere qualificato
Gli analoghi tre standard e li ritroviamo nelle linee guida per la redazione della relazione annuale dei nuclei di valutazione AFAM
Rispetto ai quali intendo aggiungere anche un altro indicatore che è quello della ricerca e produzione artistica ai fini del nostro discorso rilevano i riferimenti alle metodologie didattiche adottate dall'istituzione in direzione inclusiva
All'adeguatezza dei supporti didattici previsti per gli studenti con disabilità di S AO bisogni formativi speciali
Alle attività di formazione del personale docente e non docente ai servizi di coordinamento i orientamento in ingresso in itinere in uscita
Che tengano conto dei diversi bisogni della popolazione studentesca compreso lo sportello del counseling psicologico e la presenza di supporti con particolare riferimento alle disciplina per formative vorrei sottolineare la rilevanza della valutazione che il nucleo di valutazione chiamato ad esprimere sulla ricaduta delle attività di ricerca artistica scientifica sul processo formativo
Soprattutto in termini di innovazione in Terna e sulle sinergie virtuose tra attività di ricerca didattica produzione artistica e terza missione messe in campo dall'istituzione
Per quanto riguarda l'inclusività nelle istituzioni AFAM è opportuno evidenziare come è già stato anticipato come il nostro settore sconti un ritardo di quasi venticinque anni
Rispetto alle risorse di cui l'università è stata adottata sin dai tempi della legge diciassette mille novecentonovantanove
Che apportando alcune modifiche alla legge centoquattro ha introdotto tra l'altro la figura del delegato la disabilità e di essa e servizio di tutorato specializzato
Nel due mila uno e poi Natale accludo una conferenza nazionale universitaria dei delegati alla disabilità
Questi traguardi nel mondo a farla sono stati faticosamente raggiunti soltanto con la legge settantaquattro del due mila ventitré
Seppure già nel due mila ventuno si fosse costituito il Coordinamento nazionale dei delegati per le disabilità e di esse a dei conservatori
Il cui ruolo è stato determinante per la nascita della Canard la Conferenza nazionale accademica dei delegati alla disabilità e di esse a in cui sono presenti i rappresentanti di tutte le anime Afan conservatori accademie egli sia
Le più recenti linee guida della Knud constatano la presenza nei percorsi di studi universitari di un incremento significativo
Del numero di studenti che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di motivi non riconducibili a condizioni certificabile secondo il quadro normativo di riferimento per la disabilità l'invalidità civile e disturbi di apprendimento
Analoga fotografia emerge dall'osservazione delle molteplici e diversificati situazioni di bisogni formativi speciali
Presenti nelle istituzioni AFAM in cui sono presenti studenti con disabilità invalidità disturbi specifici dell'apprendimento ma anche altri disturbi dell'euro sviluppo dal funzionamento intellettivo limite alla plus dotazione
Dai disturbi dello spettro autistico al disturbo da deficit di attenzione e iperattività
Ad altri disturbi psichiatrici a condizioni mediche invalidanti a condizioni di svantaggio socioeconomico linguistico-culturale particolarmente gravi
L'orientamento condiviso tra Knud e Canada è quello di estendere anche a loro pure in assenza di specifici riferimenti normativi che lo prevedono alcune misure compensative dispense attive erogate a persone con disabilità e GSA
La letteratura internazionali di settore individua tra l'altro tra le strette strategie didattiche più efficaci nei termini di inclusione ed equità
La presenza di materiali didattici accessibili e di tecnologie assistita appropriate l'utilizzo di comunicazione molto multimodale di una didattica modulare
L'utilizzo della flessibilità didattica la presenza di fibre che efficaci e tempestivi durante il percorso di apprendimento
L'Associazione europea dei conservatori mediante il progetto Artemis ha inteso rafforzare la cooperazione a livello europeo tra gli istituti di alta formazione musicale
Attraverso il lavoro di otto gruppi tematici uno dei quali dedicato alla promozione della diversità dell'identità ed inclusività a questo gruppo di lavoro si deve la pubblicazione di Center in curricola una guida all'autovalutazione delle istituzioni sui temi della diversità e dell'inclusione
Che promuove una valutazione partecipata attraverso gruppi di confronto e discussione su quattro coppie di domande
L'ultima dei quali tesa proprio a delineare il profilo dello studente del docente all'interno delle formazioni degli istituti di alta formazione musicale
L'ultima sezione appunto introduce una serie di interessanti domande cui le istituzioni sono chiamate ad interrogarsi rispetto a tre ambiti diversità accesso inclusività supporto e fibre
Con ad angolo l'analogo intento di aiutare le istituzioni di alta formazione musicale a valutare il proprio sistema di governance attraverso la lente dell'inclusività e del pluralismo
E l'Associazione europea dei conservatori avviato nel due mila ventidue e si sta avviando a concludere il progetto implumi musica
Un partenariato di cooperazione triennale Erasmus las volto a favorire l'inclusione di bisogni di studenti con bisogni educativi speciali o provenienti da contesti sta assunta Gianatti
Negli istituti di alta formazione musicale e a proporre attività di formazione specifica per il personale docente e amministrativo
Al fine di incrementare l'accesso monitorare la formazione accademica e garantire il completamento dei percorsi di studio da parte degli studenti con minori opportunità
Al due mila ventitré risale poi la pubblicazione diversità equità e inclusione nell'alta formazione musicale
Un invito all'azione che si deve al lavoro del gruppo diversità inclusione e parità di genere erede del precedente gruppo che aveva elaborato il del Centre in curricolo anche questa pubblicazione strutturata in sezioni volta esplorare discutere e implementare pratiche che promuovano diversità equità e inclusione nell'istruzione musicale superiore
In Italia nel due mila venti Lambo ravviva fotografato la condizione degli studenti con disabilità e di essa solo in riferimento ai percorsi universitari intitolando significativamente il report conclusivo una risorsa da valuta da valorizzare
E significativamente nel due mila venticinque la rilevazione è stata estesa al nostro comparto ed è stato compilato anche dai nostri referenti il questionario su disabilità di essa è venisse nelle università nelle istituzioni AFAM
Con l'obiettivo di raccogliere i dati monitorare gli interventi e valutare l'efficacia degli azioni intrapresa a favore dell'inclusione del benessere degli studenti
Il questionario per la raccolta dei dati relativi all'anno due mila ventitré ventiquattro ed articolato nelle sei sezioni presenti nella slide e siamo adesso in attesa del relativo rapporto da parte dell'Amburgo prima di chiudere a vorrei ribadire la stretta virtuosa relazione che intercorre tra personalizzazione orientamento con riferimento a due decreti emanati in pieno periodo pandemico
E decreto ministeriale duecentottantanove del due del due mila ventuno
Che ha integrato e finanziato solo nell'università i due precedenti interventi incentrati sulle azioni di orientamento e tutorato il PLS il Piano lauree scientifiche
E li porta i piani per l'orientamento del tutelato rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per sostenerne l'autoconsapevolezza e l'autovalutazione
Ai loro docenti per promuoverne la crescita professionale alla formazione al monitoraggio dei tutor per l'orientamento e l'accompagnamento dei nuovi studenti immatricolati
E già citato decreto ministeriale settecentocinquantadue sempre del due mila ventuno che ha stanziato cinquanta milioni di euro destinati a cofinanziare attività di orientamento e tutorato
Svolti dalle università cui sono andati quarantaquattro milioni di euro e alle istituzioni AFAM cui sono rimasti gli altri sei
Finalizzati a rimuovere le diseguaglianze connessi alla condizione sociale e personale che determinano disparità nell'accesso alla formazione superiore
Nella regolarità del percorso dei tempi di conseguimento del titolo negli sbocchi occupazionali successivi al conseguimento del titolo stesso
E mentre otto universitari continuano il loro cammino per le istituzioni AFAM si è trattato di un intervento non strutturale
Dettato da una logica di emergenza causata dalla pandemia che non ha avuto un seguito e di cui sentiamo invece fortemente il bisogno l'orientamento rappresenta infatti una dimensione costitutiva dello sviluppo umano in quanto la persona necessita di un continuo orientamento di riorientamento
Non solo rispetto alle scelte formative in ingresso in itinere e in uscita ma anche all'attività lavorative e la più ampia vita sociale
Con la adeguate risorse una costante sensibilizzazione del personale docente
Anche nelle nostre istituzioni potremo continuare ad adottare con maggiore efficacia pratiche didattiche personalizzate orientative inclusive ed eque
Con cui accogliere accompagnare e sostenere gli studenti nella conquista di una solida postura adulta sul piano personale sociale professionale tutti gli studenti nessuno escluso
Grazie
Ho
Grazie veramente alla professoressa bagni sì perché è stato un intervento molto chiaro molto utile io personalmente la ringrazio anche per questo
Chiaro diciamo riferimento ai nuclei di valutazione mia battaglia da sempre
Perché se ci fosse una cultura più Chiarella valutazione dei nuclei votazioni che operano molto spesso senza sapere quello che fanno perché non c'è la conoscenza
Dell'importanza il nucleo di valutazione delle istituzioni e se si partisse da quello sia sulla disabilità sia sulla ricerca sia sulla assicurazione della qualità sezione che viene lasciata vuota per la maggior parte sia sulla trasparenza io mi appello a questa questione continuamente in tutte le sedi ne ha parlato ieri anche con il segretario generale ma purtroppo una questione come dice come dico con un mio amico dalla mattina alla sera direttore un conservata è una questione culturale non c'è niente da fare però sono contenta che si parli di questo perché se non si parla di questo non si va da nessuna parte come ho detto prima è sempre una questione culturale
E ora abbiamo in Rete con noi in collegamento e la professoressa Antonietta era Scardi chiodo all'Università degli studi di Bari
Partiamo con il collegamento grazie mille
Grazie buongiorno a tutti tutte mis mi sentite
Prettamente professoressa
Fu grazie
Vi ringrazio molto innanzitutto per questo invito io non ho l'onore e la la gioia di far parte del sistema alla fame
Il premio al miglior Università di Bari alla scuola di medicina educazione degli adulti mi occupo da molti anni di Humanities ovvero del contributo che l'arte come splendidamente avete messo a fuoco nel nel titolo di questa giorni nata consente di offrire non soltanto in termini di una formazione specialistica ma rispetto alla maturazione di e di competenze che ci chiamano in calo come responsabili della formazione in età adulta per questo mi motivo dedicherò questo mio intervento a uno sedici particolare
Ovvero a la riflessione rispetto come la progettazione che ha come obiettivo l'inclusione riguardi anche
Porta il tema per lo sviluppo di competenze tra trasversali le cosiddette soft skills rispetto anche alle quali siamo opportunamente incensurati
Dei nostri studenti
Con lo sviluppo non dormo ciclico è anche di noi docenti stessi cosiddetti sani come nel nell'espressione di Erich Fromm e allora consentitemi di partire da qui da questo questo quadro l'ordine nero Magritte che ci mette di fronte alla molteplicità del pur piccola che siamo chiamati progettare la nuvola possiamo considerarla piccola metafora
Delle soft skills ovvero della cura di quelle competenze non facilmente misurabili
Sicuramente intelligibili e che pure sono cruciali per la sua salute dei nostri studenti e di noi stessi appunto a destra la pietra corrisponde al Leonardo scrisse a quelle che sono misurabili certi criticabili a cui corrispondono in titoli di studio i nostri e quelli che eroghiamo
Allora partiamo da qui è una domanda che riguarda la costruzione dei curricola
Dei nostri studenti Murmura Marmo CPC adesso rispetto alla alla offerto di percorsi d'arte come è nella vostra vocazione identitaria
Che innanzitutto mi preme sottolineare che culturalmente non siano in testi come corrispondenti soltanto ha una capacità di erogazione d'arte
Ed è fondamentale noi accademici considerarci non soltanto disciplinari giusti per voi che da parte vi occupate in connessione profonda
Con anche il vostro insegnamento che cosa significa concretamente provo a vedere se riesco condividerle inizia con la testa insomma a quanto pare non riesco allora quasi consentitemi di mettere a fuoco il tema citando Faenza che nel suo splendido studio l'arte di curare con l'arte
Scriveva così per la rischiosa altitudine ad evocare passioni per l'immeritato privilegio concesso all'apparenza sensibile a scapito della più profonda realtà essenziale
Platone aveva decretato l'esclusione dell'arte dalla sua città ideali per i consacrati ma Aristotele ne aveva rivendicato la funzione catartica ovvero di purificazione dalle scorie dell'Est dell'esistenza il torbido carico d'
Le passioni umane celati ma non trovate veniva alleggerito dall'immersione nel clima evocato nella grande arte tragica
Gratteri acquistava così dignità e legittima cittadinanza non cultori colpevole delle apparenze ingannevoli illusione oscuramento del giudizio al contrario
La sofferta partecipazione
Apriva un orizzonte più ampio
Il rapimento emotivo non si traduceva necessariamente in una facilitazione degli automatismi pulsionale in accecamento intellettuale questo è il punto che vorrei sottolineare il rischioso percorsi nel mondo delle passioni
Si risolverà anche in un processo giusto appunto conosci mento edita il sentimento latte diventava la via ad una conoscenza che non era un frigida speculazione ma esperienza integrale
Psicosomatica ovvero della psiche corporea giustizia intellettuali non meno che scuotimento corporale
E allora
Vorrei innanzitutto sottolineare per voi solo che innaturale come va
Insegnare le arti e apprendere le arti
A che fare con questioni che ricordano l'intelletto mentre invece sovente si tende a derubricare le competenze artistiche come afferenti soltanto la sera dello sviluppo emotivo
O come riguardanti soltanto l'espressione emotiva mentre invece occorre mentre a fuoco che l'offerta formativa specifica dell'ANSA concorrere allo sviluppo intellettuale in quale misura del forno concretamente innanzitutto dobbiamo smerciare il paradigma
O quanto meno affiancare al paradigma della patogenesi che quella che si interroga soltanto unicamente sulle cause che già avevano un problema o una malattia fintanto che invece nessuno
Le ragioni della salute novantotto manda quindi di ricerca diventa che cosa crea salute che cosa genera deve essere nell'attesa per la genesi dunque andiamo a mettere a fuoco quali sono le cause
Non bella eliminazione dei limoni del del setting
O dei processi che possono eliminare la disabilità nel contesto specifico del lavoro ti stamane ma quali sono
Le occasioni formative che aggiornano integrazione e che generano salute tanto chi ha una disabilità certificata quanto anche per tutti gli altri
Significa allora metterà solo quel passaggio dall'altra che considerata da qualcuno soltanto contenuto oggetto disciplinare all'arte invece come tosatura
Come il posizionamento di ogni soggetto rispetto al sei all'altro nel mondo e dunque agganciamo il tema dell'inclusione ad un'altra delle vocazioni proprio dell'accademica rispetto a quella con voci misura
L'arte come laboratorio di soft skills
Di cosa stiamo parlando stiamo parlando delle competenze che lo immerse chiama life skills
Che concorrono alla nostra salute perché afferiscono alla costruzione della nostra identità che non la riguarda non soltanto se per replicare a un esame quello che abbiamo appreso leggendo un libro non riguardano le nostre capacità giusto l'emozione di auto osservazione
Inoltre il capo citati stare
Nella complessità questo è un punto allora è necessario coniugando tutte le riflessioni di stamane al tema delle soste scrisse
Che noi anche incrociamo la questione
Nacque collega Piera straordinariamente ha messo a fuoco
La molteplicità dei disturbi della uno sviluppo che in questo momento la mitici mentre ad oggi internistica in maniera molto più efficace rispetto anche solo a vent'anni fa però è necessario che raggiungiamo a questo quadro il dato di realtà che ci consegna la letteratura psichiatrico
Che sperimentiamo incontrando i nostri studenti quotidianamente ovvero l'aumento della Francia facilitano e che ed della sofferenza psichica anche studenti e studentesse non certificati e allora
A domanda anche essere brillante
Schermo ascoltato gli straordinari interventi precedenti qui io scelgo un'immagine di Guido Scarabeo altro per fare immediatamente centristi
A cosa Walter Robert possiamo dire intrecciando un altro tema che riguarda la learning Organization nella psicologia del lavoro che serve a fronteggiare la complessità ma ancora siamo anche lei non le neuroscienze come tanti colleghi hanno già fatto stamane già nel mille novecentoquaranta
Culti golpista che ne aveva scritto considero segno di funzionalità ottimale di un cervello niente collassano il camper assumere un atteggiamento verso il possibile ecco sono felice di poter richiamare il passaggio nel quale stamane la collega Luigia diceva e se considerassimo lama la differenze norma se considerassimo come in euro chirurgicamente la differenza cioè il possibile come proprio ma relazioni bio bibliografica
E allora progetta Massimo per tutti opinioni anche per i cosiddetti sano di mente pro progettiamo per l'inclusione ma ancora eccola che torna a lato domanda dentro un paradigma di ricerca didattica che opportunamente procede per il vento domande e allora mettiamo a fuoco
Come correlate a superare la fissità cognitiva cioè la rigidità intellettuale per cui non riusciamo a concepire la differenza come valore concreto nel nostro rompere le routine consolidati che ci appartengono nei pensieri nelle emozioni nelle attrazioni
L'arte è per tantissimi al di fuori del sistema a nostra l'inutile
Una concordia anche al presidente Marcolin conviene potendo fragole almeno perché qualcuno sostiene che evidentemente da parte nostra si mangia così come non ci si cura
è invece l'inutile per alcuni quello che anzi ferisce
Alla Giusto ora esistenti Candice agricoli Bezzon
Mette a fuoco procedettero delle soft skills che ci riguardano tutti la nostra capacità di fronteggiare lo lo scompenso si fa un gran parlare di complessità ma forse non l'abbiamo intesa come coincidente con quello che Bertolt Brecht aveva messo a fuoco scrivendo
La normalità e variabilità
Al contrario e la funzione patologica ed essere stereotipata sempre uguale con scarsi o assenti soluzioni alternative allora l'altra volta quotidiana frequentazione come sistema fama con la variabilità
Per noi che siamo fuori noi accademici che siamo fuori dal vostro sistema fa ebbene noi molti punti quindi del il vostro frequentava dei lealisti
Significa a mettere a fuoco come sorge aveva eccepito praticamente se questioni diciamo che riguardano l'intreccio tra l'altro crescita del stesse e crescita del se in relazione ci dicono né come gli Ambrogini on line perdite
Ci dice Elena essi tra sviluppo di creatività e competenze che riguardano non soltanto il posizionamento del mercato del lavoro
Ma anche la nostra la crescita e il nostro sviluppo poi come identità stranieri e forti persino infamanti mi avvio verso una conclusione mettendo a fuoco però cruciale per la psicologia dello sviluppo ora non ha identificato amici il titolo di una base sicura e di esplorazione ovvero di creatività
E quando quindi cotti nel mille novecentosettantaquattro si era chiesto quali fossero i tre universali della sanità psichica lo aveva chiesto il riferimento vanno con i cosiddetti santi
Penso di rispondere così gioco creatività speranza lo scrive dita psicologo mettendo a fuoco intere Bettoni che caratterizzano la vostra offerta formativa cosa c'entra la speranza scientificamente meglio mio scientificamente
E questi tre detto così hanno in comune di capacità di pensiero ipotetico di pensiero esplorativo di pensiero flessibile
L'iter completamente in realtà una perché si socio sovrappongono che ci ricordano quanto pronti progettiamo e che abbiamo necessità di sviluppare i nostri studenti cosviluppo nuove voci piccolo
Perché considerino lo studente che aveva una certificazione esisteva stimola situazioni di fragilità e del gruppo al quale come dentro
Ad una a per credente in cui sono chiamato a lasciare andare la modalità di pensiero lineare andando verso una complessa nell'ora concretizzare che l'arte da da pensare intuizioni deve creare un po'di ciance delle neuroscienze
Immaginando l'integrazione come un percorso che ci riguarda vino graficamente tanto professionalmente quanto personalmente
Nella grande domanda sono disposto ad accettare una rottura
Perché concludere accogliere comporta la fatica di lontane e il mio schema routinarie quanto sono disposto a stare nel travaglio della complessità che ogni incontro con l'altro grande
In questo come docenti teste il sistema fa che privatistico siete per noi maestri Edison operata
Grazie davvero
Grazie davvero la professoressa perché a con una grande apertura
Posto l'accento su quella che la grande qualità nell'insegnamento artistico e poi dell'arte delle arti in assoluto
Speriamo che l'Italia e si renda sempre più conto di quello che è la sua stessa identità nella sua stessa storia esso stesso futuro
Diamo la parola alla professoressa Tiziana Rossi desk Conservatorio Arrigo Boito di Parma Conservatorio storico
Il modello bio psico sociale dell'ICF la formazione musicale
Un giorno ancora a tutte e a tutti desidero senz'altro esprimere la mia profonda gratitudine all'onorevole Daniela torto per aver promosso questo incontro in questa prestigiosa sede
Ringrazio inoltre io non potrei non farlo il professore Antonio Canova c'era
Presidente di Amanda per il suo impegno nella promozione dell'alta formazione artistica e musicale
Il mio contributo si pone sull'intestazione tra formazioni musicale pratica artistica salute benessere sociale proponendo una lettura del noto modello Pio psico sociale della classificazione internazionale del funzionamento
Della disabilità e della salute ossia l'ICF come cornice teorica e operativa per descrivere la salute il funzionamento delle persone in relazione all'ambiente in cui vivono
L'ICF strumento ufficiale dell'Organizzazione mondiale della sanità dal due mila e uno qui considerato anche nella versione due mila e diciotto e nel confronto del due mila ventitré ha innescato un vero e proprio cambiamento culturale e scientifico
Nel modo in cui la salute la disabilità sono percepite affrontate superando la visione puramente medico deficitaria l'ICF sposta l'attenzione sul concetto di funzionamento la salute è un continuo dinamico che riguarda l'intera popolazione e ogni fase dell'esistenza
Le deviazioni e le perdite le menomazioni rispetto agli standard è generalmente accettati nello status di un medico del corpo umano e delle sue funzioni
Classificati nei domini strutture e funzioni del corpo umano dell'ICF e le possibili limitazioni delle attività o le restrizioni della partecipazione nelle situazioni di vita in termini CFI il dominio attività e partecipazione
Possono essere temporanee o permanenti progressive regressive o stabili intermittenti o continui clienti o gravi e possono fluttuare nel tempo
Le condizioni di salute che l'ICI è finti di duetti qualifica i livelli di adeguatezza o gradita compromissione sono soggette a influenze interni alla persona ode Sterne ad essa
Queste ultime intese come le caratteristiche del mondo fisico e delle relazioni sociali sono classificati nel dominio fattori inventariali che l'ICF richiede di analizzare
Per il loro determinante impatto facili tante o ostacolano ante potremo dire allora che una pedagogia è una didattica musicale promuovono l'inclusività quando sono in grado di agire sull'ambiente
Per rendere possibili diverse modalità di funzionamento e risposte personale funzionali questo cambio di prospettiva e anche giuridico a conferma fattuale del modello dell'Organizzazione mondiale della sanità
Come un approccio fortemente basato sui diritti umani e recepito in Italia con la ratifica della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Dalla legge diciotto del due mila nove e più recentemente del decreto legislativo stessa
Sessantadue del due mila ventiquattro che definisce la condizione di disabilità in termini coerenti con l'ICF evidenziando l'interazione tra compromissioni e barriere ambientali
L'analisi di funzionamento umano standardizzata a livello mondiale deve poter essere riferita anche allo sviluppo e al funzionamento musicale osservato lungo tutta la filiera della formazione musicale
Inclusa all'alta formazione nei conservatori di musica
Uno sguardo bio psico sociale olistico globale e dinamico contrasta alla deriva tecnicistica e bilancia l'esigenza di eccellenza per formativa con la necessità di inclusività e benessere
Tale approccio consentirebbe di valutare i promuovere il funzionamento complessivo del musicista e la sostenibilità sociale della sua
Chi era professionale
Reinterpretando le aspetti attivi delle esigenze del lavoro artistico e prendendo in considerazione facilitatori e barriere ovvero gli aiuti le agevolazioni i sostegni o gli impedimenti e gli ostacoli
Sbagliato
Ad oggi nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e coreutica la prospettiva bio psico sociale dell'ICF assunto un rilievo primario nella formazione iniziale dei futuri docenti della scuola secondaria
è quinte sostano sostanzialmente come uno strumento pratico per l'educazione inclusiva nella scuola secondaria le enormi più recenti e vincolanti sono due Luna per la scuola l'altra per l'altra formazione
Il DPCM centocinquantatré del due mila e ventitré con i modelli definitivi di piano educativo personalizzato in prospettiva ICF
E quindici F fornisce il linguaggio standardizzato necessario per una progettazione inclusiva traducendo le potenzialità e le difficoltà funzionali della persona in obiettivi educativi concreti e misurabili
L'altro è il DPCM quattro agosto due mila e ventitré relativo alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado esso pone l'Ics come riferimento obbligato tra i contenuti delle attività formativa
Per i conservatori di musica si tratta della formazione iniziale dei futuri docenti di musica e strumento musicale per la secondaria di primo grado e di strumento musicale e alle altre discipline musicali per i licei musicali
Tra le attività formative indicate nel DPCM di è la formazione inclusiva delle persone con Best e tra i contenuti specifici ICF stesso
Sono indicate anche le diverse discipline tenuti a dare il loro contributo specifico tanto per l'università che per i conservatori delle Accademie di Belle Arti televisiva dell'Accademia nazionale di danza
Le discipline e ha una fama come la pedagogia musicale
E hanno il compito non di tracciare nuovi confini ma di ritrovare valorizzare nella cornice concettuale dell'ICF
I contenuti propri sottolineando l'arte la musica imposizioni di necessità rispetto al funzionamento umano e al benessere della società
Nell'ambito della formazione musicale Ics si configura come strumento in linea con i modelli educativi che promuovono la partecipazione attiva e lo sviluppo delle potenzialità individuali di ogni studente
E che riconoscono l'interazione dinamica dell'intero corpo umano con l'ambiente culturale fisico e sociale
Il modello classificatorio Ics descrive il funzionamento di Gigi giuridico il suo stato di salute attraverso l'uso dei codici alfanumerici i codici sono completi solo con presenza di un qualificato pure
Che indica l'estensione di un livello di salute ad esempio nessun problema oppure problema completo delle diverse componenti strutture del corpo ma con funzioni del corpo umano attività e partecipazioni fattori ambientali
Per quanto riguarda l'apprendimento le esecuzioni l'apprezzamento della musica quali sono i codici ICF specifici
Ci troviamo troviamo codici CF specificatamente espressi attraverso il linguaggio da noi come avete comunemente utilizzato per la musica
Benché la complessità dell'esperienza musicale dell'apprendimento musicale richiede la considerazione tanto di domini specifici che di tubini trasversali
Consideriamo come specifico ciò che è riferito alla realtà sonore all'esperienza musicale quando esplicitamente nominati
Un interesse Lippi cullare lo ritroviamo però anche in altri diversi di classifiche livelli di classificazione ma non hanno specificazioni o precisi riferimenti all'esperienza musicale ad esempio tra le funzioni mentali il Codice vivo uno otto zero due esperienza del tempo il quale indica funzioni mentali specifiche correlati all'esperienza soggettiva della durata e del trascorre del tempo
Altre ancora sono quelli relativi al pensiero alla memoria al Movimento volontario alle emozioni allo svolgimento di compiti complessi in interazione con gli altri
Vediamo qualche immagine dal portale italiano delle classificazioni sanitaria del centro collaboratori italiano dell'organizzazione mondiali viale della sanità per le classificazioni internazionali per capire meglio
Vediamo inattività in partecipazione con le indicazioni per i qualifica tori ad esempio di uno uno cinque ascoltare
Usare intenzionalmente l'udito per percepire stimoli uditivi come ascoltare la radio la voce umana la musica oppure di tre tre due cantare usare toni musicali in una sequenza melodica per comunicare
Troviamo ancora di nove due zero due coltivare anticultura
Coltivare o apprezzare le belle arti o eventi culturali come andare a teatro al cinema a visitare il museo Galleria d'arte o ricitare con lavoro teatrale leggere ascoltare ascoltare leggere
Ballare e cantare o suonare uno strumento musicale
Vediamo in FIAT in fattori ambientali e cinque otto cinque servizi sistemi e politiche dell'istruzione e della formazione
Per l'acquisizione di mantenimento e miglioramento di conoscenze e competenze e abilità professionali o artistica
Vediamo ancora in funzioni del corpo umano percezione uditiva funzioni mentali implicate nella discriminazioni di suoni tonalità e di altri stimoli sonori
In quest'ultima tabella sono riassunte tutte le componenti specifiche dal punto di vista della formazione musicale
Ecco vedi li troviamo ancora discriminazione del suono individuazione del suono localizzazione della sorgente sonora qualità della voce
Età ad esempio funzioni della produzione della caratteristiche della voce incluso tono Risonanze ed altre
Oppure e
Imitare copiare e limitare come componente basilare dell'apprendimento come imitare un'espressione facciale un gesto un suono
Ripetere ripetere una sequenza di eventi o simboli come componente ancora basilare dell'apprendimento
Come contare per decine o esercitarsi nella recitazione e drammatizzazioni d'un testo poetico può esercitarsi a suonare gli accordi con uno strumento musicale
Troviamo ancora produrre segni o simboli comunicare usando segni e simboli
Come usare le note musicali eccetera
Andiamo avanti
L'aver voluto considerare nel dettaglio componenti e codici ci è servito per mettere in evidenza due aspetti fondamentali Lucoli certe ci ricorda che la salute il funzionamento sono realtà complesse dinamiche universali
L'altro DCSA riconosce le spire Henze culturali artistiche inclusa la musica
Come componente ideativa attrici del funzionamento o umano e delle saluta
Ed è la salute ed ho quasi finito ma quali sono le evidenze sul ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere è stata questa la domanda
Per cui gli ha risposto un ulteriore strumento fornire per fornito dall'Organizzazione mondiale della sanità il rapporto delle due mille diciannove
Nel quale viene confermato il ruolo primario delle arti e della cultura nel miglioramento della salute e del benessere agendo sia nella promozione e nella nella prevenzione e nella promozione della salute
Sia nel trattamento e nella gestione della condizione di malattia
E di necessità di sostegno lungo tutte le tappe della vita
Questo rapporto ha rilevato che la letteratura scientifica
Come le arti possono agire quale determinanti della salute
Considerando i risultati di oltre tre mila studenti e ha fornito lo strumento fattuale per l'adozione di politiche di welfare culturale chiedendo ai governi europei misure concrete per incrementare la partecipazione culturale artistica sia nei servizi sanitari che sociali e stabilire un'alleanza stabile tra mondo sta sotto socio sanitario e mondo culturale
L'esperienza musicale quindi da componente della salute diventa strumento di attivazione della salute e della sostenibilità sociale e sulla salute come processo dinamico personale del musicista spesso e come possibilità della sua partecipazione sociale
Lo studio di Guthrie del due mila otto raccomanda l'uso del quadriciclo F per la ricerca futura
Garantire la lucidità e la sostenibilità della carriera professionale significherebbe porre l'attenzione per la salute e il benessere della persona al pari dell'attenzione per la formazione dell'eccellenza artistica traguardo professionale
Da costruire attivamente garantendo che ogni persona posta realizzarsi pienamente e in modo direttivo in modo duraturo
Alle istituzioni AFAM tutte e per prime il compito di promuovere l'accesso all'arte come un diritto è una risorsa strategica
E di ricondurre i temi dell'accoglienza dell'inclusività ai concetti più ampi del funzionamento umano la nevrotiche sita la salute e la sostenibilità
E mi sembra molto importante la dichiarazione dell'OCSE due mila diciannove in Italia siamo molto indietro dice a piacere di ricordare qui non perché l'abbia fatto io mi accostato un mese di fatica veramente forte da Gusto sono stata invitata al convegno mondiale
Del come presidente del Consiglio Nazionale chiaramente ma come storica dell'arte anche
Del cancro del polmone voi pensate sette mila persone a Barcellona rapporto mondiale del il rapporto delle arti e della musica
Sul quanto alle arti e la musica agiscano
Per l'accurato per la cura delle cancro sul polmone quindi effettivamente alle all'alta formazione artistica pertiene questo compito
Quindi al di là di tutto dell'inclusività e quant'altro le arti e la musica ora e dimostrato ci sono nazioni che sono molto molto più avanti di noi
Studiando perché per fare le cose purtroppo bisogna studiare un certa soluzione
Bisogna mettersi studia ci sono a alcune alcune nazioni che prescrivono nella ricetta di andare nel tale museo di vedere la tale opera che fa bene alla tale patologia
Non posso soffermarmi andiamo avanti ve lo racconterò è stato l'intervento che ha avuto poi grandissimo successo perché io ho raccolto le testimonianze sia per le arti che per la musica e chat
Ma ci sono e parlo dimostrato indimostrabile questa questione non lo sapevo fino in fondo e studiando simpatico
Dunque ora abbiamo la professoressa era di mia Amalia Radini ha discusso dell'Università degli studi Roma Tre garantire la piena accessibilità all'istruzione accademica principi e pratiche per una didattica inclusiva
Prego professore
Benissimo grazie un buon buongiorno a tutti buon giorno a tutti anche io ringrazio l'onorevole tolto il presidente scaramuccia e la professoressa vertici di avermi coinvolta in questo interessantissimo convegno io ufficialmente non faccio parte della fanno ma della mia storia la mia formazione anche le mie ricerche sono più di vent'anni che mi occupo di rapporto tra musica inclusione scolastica mi fanno sentire a casa allora io
Ma
Ma guardi non è dovrei allerta gli stessi non lo dica a me io nel mio dipartimento suo referente per la la interruzioni
Tutorato di per gli studenti e le sue intenzioni Sabina con di Assia e stiamo facendo un grande lavoro bisogna lavorare essere incluso bollata dal biondino se si si io funziona come penso che ognuno debba
Fare quello che è necessario mi piace molto micidiale la della della collaborazione mica c'era molto l'idea dello scambio geologico il Veneto per questo
Allora la mia relazione in qualche modo si collega con il percorso che è stato tracciato dalle colleghe da regole e dei colleghi che mi hanno precedute con le quali chiaramente condivido l'importanza del gerarchizzazione efficace soprattutto dagli atti che inclusiva che il mio campo specifico di interesse e ovviamente siamo tutti coinvolti nell'assumere i valori dell'inclusione e soprattutto questa responsabilità collettiva che in Italia si inserisce come già visto in una lunga storia e che ci chiede di affrontare i bisogni di apprendimento e di partecipazione di una platea molto eterogenea di studentesse di studenti infatti abbiamo gli studenti con bisogni educativi speciali di cui si è parlato prima ma oggi la letteratura internazionale pone l'accento in anche su quelle studentesse su quegli studenti che non arrivano con le adeguate competenze accademiche
E anche non accademiche skills esso il set al primo anno distruzione terziaria si tratta quindi di capacità di problem solving di pensiero critico di autonomia di gestione dello stress che vengono a mancare e che quindi hanno necessità di supporti l'inclusione è un viaggio è un percorso Complesso è una un'esperienza profondamente Trasport trasformati IVA che deve tener conto dei contesti abbiamo sentito adesso parlare di Cf
E del concetto di funzionamento umano e questi contesti cambiano
Per cui le barriere che ne troviamo all'interno dei contesti cambiano e devono cambiare anche i facilitatori e università noi siamo in una condizione anche in accademia in genere in generale una condizione molto particolare perché noi forniamo professionisti professioniste che acquisiscono i livelli più alti dell'istruzione come sappiamo sappiamo tutti e che quindi devono essere in grado arrivato al conseguimento del titolo di gestire situazione lavorativa molto complesse
E questo è mi ha rimarcato in tutti i documenti che noi conosciamo e che siamo in un
Anche in Italia moltissimo appunto di conservatori anche l'università
In cui sottolineavamo come il raggiungimento degli obiettivi formativi dei vari insegnamenti composta mai essere by passato questo lo troviamo in tutte le linee guida e poi H appunto nelle varie indicazioni delle varie delle varie istituzioni
Quindi quando parliamo in in ambito accademico di inclusione
Parliamo di ambienti fortemente eterogenea la questione dell'accessibilità diventa quella relativa alla garanzia di un contesto abilitante un contesto che si colloca nel quadro di ricette del funzionamento mano
Dell'universo abbia Sandford learning già citata come dice al Forum
E che ci chiede di da un lato gestire i contesti senza che ciò comporti un livellamento al basso degli apprendimenti dall'altro
Promuovere la crescita personale l'empowerment creando comunità inclusive in cui non ci sia una competitività nociva e in cui non ci sia una stigmatizzazione delle differenze
Per far questo l'Accademia
Informalmente a tutta una serie di e di servizi tra cui appunto anche l'attenzione alla didattica e su questo mi volevo un posso fermare perché da anni io studio
E i miei studi si inseriscono nella prospettiva della vita in Svezia education quindi questa prospettiva sostanzialmente scientifica
Che si sviluppa a partire dagli anni novanta e ci chiede di coniugare il rigore scientifico con la pratica didattica
E con la responsabilità che la competenza esperta del docente
Nella evidenze c'è una differenza forte tra al docente con esperienza e il docente esperto quindi il docente che continua a ripetere quello che fa perché non no Sempre fatto in quel modo
E il presente invece che si interroga che studia il docente che fa ricerca il docente che quindi assume un orientamento fondato da evita Sco evidenze scientifiche
Per cui un'alta formazione inclusiva a la necessità di garantire la piena accessibilità creando Contini scaffolding anche sul piano della didattica
Che non siano non era applicazione distribuzioni di strumenti compensativi e dispensati di in occasione dell'esame che si rivolge a tutti
Motivando appunto a livello scientifico l'insegnamento per tutti ma anche essendo pronti ad una personalizzazione nel caso in cui si ritira Lino particolari fragilità quali sono diciamo i principi cardine di una dizione inclusiva evidenzi in forme d'e come vedete la questa freccia
Si parla di alla fine si parla di pratiche indipendente la pratica indipendente è quella pratica di nostri studenti studente nostre studentesse possono svolgere in modo autonomo banalmente per la prossima lezione studia questo studio studia questa fuga
Allora è un livello di maturità anche legata appunto a agli studenti molto elevata e che è frutto di un percorso un percorso lungo e un percorso che insegnante deve facilitare quindi deve impostare il suo insegnamento a partire proprio dalla chiarezza degli obiettivi di apprendimento avere chiari gli abiti di apprendimento condividerli con gli allievi è già di per sé una strategia didattica efficace
Vede lavorare secondo la tasca analysis e quindi deve scomporre questi obiettivi sotto compiti che piano piano gli allievi devono riuscire a a svolgere deve modellare quindi deve mostrare sia dal punto pratico ma anche dal punto cognitivo
Cosa si fa e cosa si pensa mentre si fa e quindi si tratta di lunghi periodi di pratiche guidate con feedback indicate specifico quindi con azioni correttive che guidano piano piano lo studente
A cosa serve questo tutto ciò serve a evitare il sovraccarico cognitivo cioè quel lavoro in più che la memoria di lavoro che ciascuno di noi ha impiega quando svolge dei compiti
E quindi su questo sovraccarico cognitivo gradevole di lavoro compie quando è sottoposta ad una ad una ad una attività il carico cognitivo Sempre deficitario in disturbi del nello sviluppo
Ed è qualche cosa che ci porta procura fatica mentale
Che tutti noi viviamo quando siamo sottoposti a più attività stressanti una buona didattica tiene alto Sorel carico cognitivo perché Nanter cioè a quell'impegno che serve per lo svolgimento del compito
Regola il che la complessità del compito quindi la gradualità del compito quindi regola il carico cognitivo intrinseco e dovrebbe completamente eliminare il carico cognitivo estraneo cioè quello che non serve allo svolgimento del compito
Allora ipotizzando un docente che vuole che voglia inserirsi in questo in questo percorso e quali sono i passaggi
Che deve che deve fare perché anche i docenti oltre ad assumere la la consapevolezza dell'inclusione devono anche aspetti imparare
Dei passaggi e in qualche modo decostruire la propria didattica poco fa si diceva di vedere le proprie le proprie pratiche perché abbiamo appunto una grande grande numero di studenti ai quali non possiamo dire la prossima volta porta il primo tempo della Sonata di di Mozart
Allora il primo passaggio non fare per esempio avevo pensato all'esecuzione dell'infezione attribuisce bacche
Cercare di lavorare sull'obiettivo un obiettivo scritto come quello che leggete quindi seguire correttamente con espressione di invenzioni a tre voci la terza di Bach
E è un obiettivo sul quale bisogna lavorare perché ci sono dei termini come correttamente e con espressione
Che sono dati che non offre indicazioni chiare allo studente che non sappia sa bene cosa deve fare né tanto meno al al all'insegnante che fa fatica a Dario di feedback utili
Allora so che tutti gli insegnanti fanno questo dentro di loro però
è necessario proprio per entrare dentro quest'idea di lezione organizzata secondo certi criteri
Fare un discorso un po'a tavolino e quindi lavorare per realizzare la tasca analisi se di questo obiettivo quindi Pearce comporlo
In sotto compiti sotto compiti che tengano conto di tutte le abilità e nella musica sono davvero Cantet
Faccio l'esempio di musica blues quindi trovo meglio
E e che riguardano chiaramente una parte cognitiva di ricerca delle informazioni quindi l'analisi strutturale del brano
Delle abilità tecniche e anche dell'abilità espressive cadendo quindi anche conto però che questi aspetti devono convergere progressivamente quindi per questo
Non credo che sia necessario lavora a tavolino perché non è un lavoro affatto semplice quindi un docente che entra dentro la prospettiva dell'evidente agli atti che evidenziano ma fornite
Viaggio una su come suddividere rispetto alle tre aree che poco fa ho citato questi obiettivi parcellizzando lì quindi dividendoli di tanti steppe che sono però gerarchicamente ordinati quindi dal più semplice al più complesso qui leggete chiaramente degli degli esempi per due
Gli aspetti legati analisi strutturale cognitiva del brano alle abilità tecniche e anche poi alle abilità espressiva
Quindi in questo modo perché il lavoro diventa accessibile per tutti e io docente riesco a costruire una pratica Benci marca che vada bene per tutti perché il compito spezzettato in PattiChiari progressive individualizzate quindi ho ridotto il carico cognitivo
Lo studente sa esattamente in ogni momento che cosa ci si aspetta da lui quindi stiamo lavorando in modo chiaro chiesti da che può essere efficace perché io lavorando su Cianca riesco a dare la correzione su quel Cianca lo studente può anche autovalore darsi e in più questa pratica che va bene per tutti diventa una mappa sulla quale inserire eventuali facilitazioni ulteriori per esempio in caso di di Assia
Perché se noi abbiamo degli studenti con DSA ma sappiamo questi studenti per definizione presentano una serie di deficit in varie aree del cervello
E presentano anche una difficoltà di collegamento fra gli misteri cerebrali perdonatemi ma vado un po'felicemente quindi solo in presenza di studenti che potrebbero avere necessità diverse da quelle di una buona lezione per tutti
Fortunatamente però la
Ricerca scientifica anche su questo mandato e andare avanti e noi abbiamo sappiamo ormai che e per le persone con gli assegna sia necessario organizzare il rapporto tra l'ascolto e la lettura dello spartito le persone quindi assisterà
Hanno un un sistema cognitivo musicale molto più acustico che visivo quindi fanno molta fatica a imparare per lettura come tanti di noi hanno fatto e sono molto più facilità di semplice si potenzia il canale
E io non il canale uditivo quindi sicuramente iniziare dall'ascolto del brano e vado velocemente a partire dall'ascolto di questo brano individuare una serie di raggruppamenti percettivi le famose cinque porte del castello di cui parla tanto Franca Ferrari
E quindi individuare Analogie differenze sequenze e solo dopo andare sullo spartito in cui cercare dei ancoraggi cioè dei punti-chiave che poi consentano quindi di tenuta di vedere sulla carta quella mappa uditiva del brano che però già si è formata vado alla conclusione
E perché ovviamente stiamo ragionando stiamo ragionando le questioni aperte sono molte e prima fra tutte c'è sicuramente via sicuramente necessità di potenziare la qualità della docenza accademica condividendo quindi questo
Convegno è veramente importante anche in questo senso perché i docenti sono artisti
C'è un sistema dirottamento di un certo tipo per cui non è detto che la l'insegnante del conservatorio o anche di un'altra istituzione ha fame
Come dell'università arrivi con una preparazione pedagogica l'altro aspetto e anche quello della ricerca
Rispetto alla alla ricerca musicale sono stati fatti dei passi avanti no anche qui in Italia abbiamo fatto molto
E a livello internazionale sono presenti un certo numero di metanalisi che si chiariscono l'Effetto della musica sulle e abilità cognitive primo fra tutti il linguaggio abbiamo molto poco sulla diciamo sulle evidenze dell'insegnamento strumentale abbiamo qualche sistema che visione sistematica però in queste revisioni sistematiche le evidenze sono molto eterogeneo o di qualità limitata quindi bisogna lavorare molto per costruire studi di primo livello
Di grande rigore metodologico che poi possano essere inserite nelle metanalisi è nel sistema di credito l'ultimo aspetto di cui abbiamo parlato è la partecipazione degli studenti chiaramente condividere e con gli studenti le questioni coinvolgerli attivamente è un passo importante per l'inclusione grazie
Ecco molto interessante ora per me e dulcis in fondo perché io credo che sono proprio i dottorati e dottorandi la nostra speranza è il nostro futuro e sono certa che dei dottorati a Fava vengano delle prove da avvengano dei risultati eccezionali abbiamo l'ultima sezione
E il pseudo dotazioni artistiche le ricerche in atto negli otto radiato dei dottorati AFAM sapete si sono aperti col quarantesimo ciclo continuano con il quarantunesimo
Io mi auguro con il quarantaduesimo e la mia battaglia più grande ma non si può perdere la speranza anzi sono certa che ce la faremo sicuramente e abbiamo anche due dottorandi da due Napoli di cui andiamo molto fieri e quelle di Castelfranco Veneto
Annalisa Meloni la dottoranda di Castelfranco con paradigmi rappresentazioni e la difendo innesta musicale dalla comparazione teorica alla sperimentazione didattica nei licei musicali
Il Dini Castelfranco
è qui presente Uddin tutto dedicato all'aria musicale
E la dottoressa Meloni prende la parola
Buongiorno a tutti ringrazio tutti ovviamente dell'opportunità di poter rappresentare la mia Scuola di dottorato e strutture curricolo di pedagogia didattica musicale ma soprattutto
Funziona no ok
Fisco Rocco
Non trovano le mie slide io andrei avanti comunque così non perdiamo tempo
E comunque insomma sono qua per raccontarvi questo mio primo anno di lavoro su una tematica secondo me è molto importante nell'afa ma mai generale nel mondo musicale che quella della prospettazione detta in detta invece in inglese di Tennessee musicale
Quanto dal punto di partenza che è il nome del mio dottorato di ricerca di interesse nazionale che artisti terrestre perciò ogni usi col Heritage cosa questo mi si colleghi heritage il patrimonio musicale che però non è composto solo dalle opere
Che noi abbiamo ma anche dalle persone che ne fanno parte
Qui si tratta di spostare l'attenzione dei prodotti musicali alle persone che lo crea che li creano i di diffondono e quindi l'obiettivo del lavoro e quello di studiare le eccellenze proprio dal punto di vista della crescita ma anche della vulnerabilità di queste eccellenze
Mentre starà trovino le slide mi raccontano che cos'è la plus frazione la quotazione secondo il Columbus gruppo anche a un gruppo che si è costituito apposta nel novantuno uno sviluppo asincrono qui quelle restanti siamo in presenza di persone che vivono la realtà in maniera molto diversa da come li conosciamo
Se noi leggiamo questa cosa in maniera molto semplificata noi rischiamo di compiere azioni sbagliate che possono portare addirittura l'abbandono le persone concluso trazione nel nostro campo la letteratura estremamente limitata quando abbiamo una personalità lento non la possiamo riconoscere sono tramite audizione o tramite nomine
Jean questo estremamente limitante perché vuol dire che non siamo in grado di distinguere un Proust dotato da uno studente che invece viene definito da perso uno studioso svedese in quel trend ben istruito venne addestrato
Lo studente che studia molto e contiene comunque risultati gli altri livello ma che non ha quel tipo di specificità cognitiva
Non mi soffermo sulla sulla normativa perché anche a un collega che parlerà dopo in merito
Ci basti sapere che dal due mila diciannove venticinque anni dopo le indicazioni della Comunità europea il plus dotati rinvenuta bisogni educativi speciali attualmente c'è un decreto di legge approvazione già passato al Senato
Che però respinge un po'il campo perché parla di alto potenziale cognitivo la professoressa Zanetti dell'Università di Pavia che è la responsabile Lav talento unico centro universitario italiano che parli più situazioni dice che è un po'rischioso imitare l'afflusso tazze messo all'ambito cognitivo quello su cui però vorrei portare l'attenzione invece una riflessione che ha fatto Cornovaglia dice sarei Cornolti nel due mila e venti
In un articolo bersaglio del giornalismo di pedagogia che ha come dire movimentato anche se molto rapidamente il dibattito sull'abuso Tazio in Italia noi l'inclusione teniamo farla dal basso valorizzando che è in difficoltà invece come dicono anche gli ammesse temo
L'inclusione debba essere fatta in tutto lo spettro quindi partendo dalle difficoltà per mettere assieme anche le eccellenze le punte di eccellenza in maniera tale da bere un ambiente il benessere per i nostri studenti
Andiamo quindi a delineare un attimino il contesto educativo ovviamente non si può studiare tutte contrasto educativo non ci occupiamo nel mio Progetto di adolescenti perché durante l'adolescenza si va a creare una riorganizzazioni internata quelle che sono le richieste starne per esempio lo spunto eccessivo e la ricerca della propria identità personale anche musicale
Le istituzioni musicali che trattano questa fascia d'età sono due tipicamente ci sono i conservatori che ne conosciamo ma che però non hanno un tulle di strumenti normativi efficaci nei confronti di questi ragazzi abbiamo soltanto la dicitura dei giovani talenti e poi ci sono invece i licei musicali che sono anche molto più presenti sul territorio
In cui ci sono già strumenti didattica inclusiva soprattutto sia l'approccio integrato delle competenze
Andiamo a vedere poi più nel dettaglio che cosa dal punto di vista delle neuroscienze la posa dotazione lo sviluppo sin cono definito dalla Columbus Gruppa
è confermato dalle neuroscienze ce lo possiamo immaginare come un motore di Ferrari inserito nella carrozzeria di un'utilitaria linea Gesù tutte nel motore dalla carrozzeria chiaramente da tutta una serie di problemi perché non è allo stesso livello del motore
Invece se Magnano parare il come viene vista la plus dotazione
Abbiamo tu web visioni stereotipate contrapposte
La visione armonica detta anche dello studente quella Just ben aggiustato
Uno studente armonico uno studente che non ha problemi lo strumento e venisse ritocca all'eccellenza che è leader
Oppure abbiamo lo studente ipotesi disarmonica in cui abbiamo uno studente chiamato un medico Genius uno studente che invece è problematico e difficoltoso non sa intrattenere relazioni crea problemi in classe le due rappresentazioni realtà con coesistono perché in realtà la rappresentazione dipende all'interazione delle caratteristiche individuali del contrasto
Quindi dobbiamo tenerne conto soprattutto nell'influenza del benessere
Cosa ho fatto io in quest'anno dopo la revisione letteratura ho lavorato su due filoni o filone prevalentemente teorico perché ci serviva sostanzialmente un vocabolario per dire che cos'è la griffe messe e anche capire come funziona di per sé dal punto di vista che teorico e poi una parte sperimentale che stiamo definendo
La per quanto riguarda la mappatura terminologica era già ben chiaro che c'erano lacune concettuali capiti ricerca scarsa sistematizzazione e chiaramente non abbiamo a riflessone coerenti in ambito musicale c'è un lavoro un lavoro della professoressa Leonora come in una che fa parte della dell'Associazione Nazionale per i bambini di fede negli Stati Uniti che sistematizzato tutti i termini e concetti che noi abbiamo fino al due mila e quattro in merito
Agganciando c'è questo partendo con una registro latino abbiamo letto questi contenuti e ci siamo resi conto che è vero che si passa da una concezione più unitaria ha una concezione multidimensionale
Mazzini e nei l'idea che forse la consultazione andrebbe definita in maniera cattiva
Ad attiva nel tempo ed attiva nello spazio cioè nel contesto qui abbiamo deciso di avviare una metanalisi di scopo consisteva primo sistema
Molto sistematico controllato da un protocollo siamo nella prima fase abbiamo selezionato duecento cinquantadue articoli dal punto di vista del titolo dell'astratta ed è evidente che i contributi sono pochi
Mi sarebbe certo mostrato invece una Luminara di Alma Ata che vi mostro i contributi in Italia sono pochissimi
E tutti concentrati in quel giornale italiano di psicologia più citato prima dall'articolo bersaglio di core logici sono stati altri venticinque articoli ma il dibattito italiano
Lì si è fermato andremo poi di indagare meglio per creare il nostro nuovo capo la ragionato e aggiornare lavoratore dico il lavoro di Cogne successivamente abbiamo lavorato sul come funziona la Clitennestra e quindi abbiamo cercato di lavorare sui modelli teorici che ci spiegano l'accluso dotazione abbiamo comparato sistematicamente undici modelli quattro ut USA attivissimi cinque di interesse sia geografico che di tematica per esempio ci sono quelli che pagano degli adolescenti per andare a capire gli unici due contributi teorici sul funzionamento della difendersi musicale
Sono due uno e Russo de la professoressa chiedo una scaglia e ci descrive la Gift Emes common triangolo gerarchico si parte dall'abilità più semplice essa rivela generati vita
Invece l'altro modello che sempre di Pearson questo studioso svedese che l'ha fatto nel due mila e dieci quindi sono molto coevi
Si definisce la Gift n.s. musicale in tre dimensioni un pensiero di alto ordine cognitivo che un pensiero complesso che è di base una specificazione per ruolo quindi una differenza
Tra il fatto che sei un musicista un compositore o il cantante
E poi il confronto dei prodotti musicali con il feedback del pubblico
Andando a comparare questi due modelli con gli altri nove utilizzando criteri già validate la letteratura non ci rendiamo conto che dobbiamo tenere in considerazioni più dimensioni però ci rendiamo conto che non esiste un modello completo
In particolare i modelli musicali sono fragili perché pongono attenzione sempre sui prodotti per formativi e non sulle relazioni tra le persone su come questa giuste messa sì adatta
Sulla base di quello che che vi ho raccontato sono nate ancor più domande la ricerca ci siamo chiesti come viene rappresentata la consultazione dei licei musicali italiani dice a musica le che noi leggiamo perché hanno già un ordinamento più solido e più abituato all'inclusione quale configurazioni generale attribuita nelle rappresentazioni di docenti degli studenti il tetto degli studenti quel trenta prevalgono visioni armonico disarmonica
In che modo le percezioni dato percezioni si riflettono sulle scelte didattiche sulla vita quotidiana licei musicali ci sono variazioni in relazione alla maggiore consapevolezza teorica in che modo queste rappresentazioni influenza nel benessere percepito gli studenti
Edizioni tradizionali quelle ci fanno pensare il quoziente intellettivo sono curate batte o ci sono elementi emergenti e dominio specifici innovativi
Stiamo lavorando in questi in queste settimane sul protocollo che essi mi sperimentale perché abbiamo veramente bisogno di fare una mappatura non ci sono dati lo dobbiamo perfezionare dobbiamo capire metodi statistici e sottoporlo a un comitato etico sicuramente lavoreremo licei musicali con docenti studenti di fare e studenti quel trenta
E cercheremo di essere il più grande il più possibile rappresentativi dal punto di vista statistico raccoglieremo dati ma soprattutto raccoglieremo micro pratiche didattiche da parte degli insegnanti
In maniera tale da andare a capire quali sono le strategie metà cognitive che molto rapidamente vengono messe in campo in pratica e poi divideremo il campione in due parti
Una parte subirà una manipolazione tramite panini e concettuale molto banalmente faremo una formazione troppo su questi concetti che oggi vi ho portato lo sviluppo sincrono e le ipotesi che definiscono le rappresentazioni
Dissemina Remo le pratiche contro la che entrambi i gruppi per vedere se ci sono variazioni ci sono sicuramente criticità perché non abbiamo degli strumenti
Di analisi siamo a rischio bias proprio per via delle nomination ci sono dei problemi di comunicazione i problemi di coinvolgimento pone pensiamo che questa sia un'opportunità importantissima per le scuole perché noi io stessa in qualità di docente di diciamo così tale so che lei non abbiamo delle formazioni dedicate all'abbiamo degli strumenti e tagliati procediamo tanto da fare per esempio corretti formali ed informali
Concludo tirando le somme insomma di questo primo anno e anche per andare a capire quanto importante la strategia inclusiva all'interno del mio lavoro la chiave del mio lavoro e c'ho cercato di mettere insomma in evidenza oggi per quel fatto di disseminare questi concetti
Il la discriminazione è un potente strumento inclusivo perché mi permette di fare quello che viene chiamato lo scaffolding in questo caso lo scaffolding specifico per gli esperti del settore
Perché qui e mi permette di portare il l'attenzione cosa che non viene spesso fatta nel istituzioni musicali dagli esiti ai per ai processi che mi permettono di arrivare a quegli atti
Sistematizzare i concerti a livello accademico favorisce proprio la creazione di nuove strategie didattiche e supportare fattivamente lo sviluppo del talento partendo anche degli aspetti cognitivi emotivi sociale
Inoltre la discriminazione mi permette di creare rete e di moltiplicare le conoscenze
Il nostro di in è composto da diciannove conservatori alcuni di questi conservatori hanno recentemente vinto un prima un piano di ricerca interesse nazionale quindi continueremo a lavorare
Il Conservatorio di come consumatori di Trento il Conservatorio di Santa il conservatore Litta via in collaborazione con l'Università di Pavia
Inoltre stiamo intavolato d'una collaborazione con il network I am Intini che è composto da trentasei istituti non lo perdono andremmo svolgerà lo studio poi lo studio Pilotta
Concludendo
Sono evidenti i Chieppa sono evidenti le necessità dei modelli sono evidenti le opportunità ed è evidente il ruolo cruciale del contesto scolastico
Ma essendo il benessere psicologico Venosta era strettamente collegato allo sviluppo dell'Agis Thermes ed essendo chiaro con contesto inclusivo valorizza il talento sostenendo la crescita emotiva sociale identitaria
Io credo che le prospettive future di un lavoro del genere sono assolutamente correlate alla disseminazione sistematica delle con delle conoscenze
Per avere una reale inclusi nell'interno dell'istituzioni musicali promuovere il benessere e promuovere un approccio metà cognitivo
Si spera che i dati raccolti possano rinforzare questo orientamento e le pratiche future grazie grazie
Grazie
Speriamo sempre nella disseminazione la valorizzazione e la conoscenza
Diamo la parola il dottore Errico Comina sì Del Din di Napoli Undine trans disciplinare con otto curricula che ora il quarantunesimo ciclo anche Napoli ha già vinto due progetti troppe
Due prima
Anche Napoli a una Rete sulla ricerca molto attiva sono molto orgogliosa facendo parte del Dean di Napoli e coordinando uno dei progetti essendo dice e insegno da trentasei anni diamo la parola al dottor combinarsi professoressa
Buongiorno a tutte tutte ringrazio subito il presidente di andare Santa nel Carroccio anche la professoressa Rossi
Appena relazionato la professoressa Luciana D'Acunto il professor Polignano il professore Dell'Aversana terrà il sostegno a questo
Mio lavoro per l'opportunità di confrontarmi scontri ma così importante così di rilievo per il nostro sistema educativo
L'inclusione dei talenti ossia
Nell'inclusione degli studenti e delle studentesse distende andrà ad alto potenziale cognitivo nel dal linguaggio scelto
Certo da ultimo dal nostro legislatore il mio intervento si articolerà in alcuni punti in primo luogo fornirò una breve definizione inquadramento teorico del dell'alto potenziale cognitivo
Passero POIN rassegna il quadro normativo italiano con particolare attenzione alla recente proposta di legge cinque mila seicento cinquantaquattro tratterò infine il caso del comparto affamata fornendo alcune conclusioni operative
Un l'alto potenziale cognitivo non non è riconducibile al solo quoziente intellettivo
Perché Leterrier Ciccotti è che pedagogiche contemporanee sottolineano la multidimensionali Tardelli fenomeno per cui abbiamo abilità cognitive superiori
Creatività motivazione fattori ambientali interpersonali concorrono a determinare la possibilità che un potenziale si trasformi intervento effettivo o meno le altre parole l'alto potenziale cognitivo è un è un processo dinamico può emergere esprimersi ma anche restare del tutto in parte inespresso o addirittura trasformarsi in disagio sì non adeguatamente coltivato
Sostenuto questa complessità e proprio ciò che rende problematico e al tempo stesso urgente dotarsi di una cornice normativa e pedagogica anche sia adeguata passando al nostro quadro relativo normativo nazionale storicamente all'incirca nell'ultimo trentennio l'inclusione nel nostro Paese si è sviluppata intorno alla tutela della disabilità come attestano la legge quadro centoquattro del novantadue le successive
Normative prassi amministrative la legge centoquattro assegnato un passaggio essenziale in quanto ha garantito il diritto all'East
Le classi comuni e ha introdotto strumenti operativi e prassi per l'inclusione degli studenti con disabilità
Negli anni successivi la legge centosettantadue mila dieci ha riconosciuto la necessità di misure personalizzate anche in assenza di disabilità occupandosi dei disturbi specifici dell'apprendimento
La direttiva ministeriale del ventisette dicembre due mila dodici alla circolare ministeriale otto del sei marzo due mila tredici hanno poi esteso questo paradigma ai cosiddetti bisogni educativi speciali introducendo quindi il principio è che la personalizzazione didattica può essere uno strumento ordinario per rispondere a esigenze formative che sono
Diversificate
Sul fronte sul fronte specifico dell'alto potenziale cognitivo tuttavia il nostro ordinamento è rimasto supposizioni oltremodo fa rammentare niente il primo atto formale che menziona espressamente mi studenti ad alto potenziale erano fa ministeriale del cinquecento numero cinquecentosessantadue
Del tre aprile due mila diciannove che è un atto che riconosce come gli studenti ad alto potenziale possono manifestare profili di criticità invita quindi le istituzioni scolastiche ad attivare percorsi di personalizzazione attraverso lo strumento del piano didattico personalizzato
E un passaggio questo importante dal punto di vista culturale ma si tratta di un suggerimento non vincolante in quanto contenute in un atto non avente forza di legge
Di conseguenza l'attivazione di misure la formalizzazione del PTP e l'accesso a percorsi di arricchimento restano largamente se non totalmente dipendenti dalla sensibilità locale dalla indisponibilità di competenze e dalle risorse
Di ciascuna istituzione scolastica
A questo proposito la a quello del dell'alta dell'alto potenziale cognitivo la giurisprudenza costituzionale offre strumenti interpretativi utili
Poiché con le sentenze come la duecentoquindici dell'ottantasette la numero ottanta del due mila dieci a duecentosettantacinque del due mila sedici ha ribadito che
Il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale
Anche per il gli studenti disabili e il nucleo
L'essenziale di questo diritto non può essere compresso per ragioni che siano legate ad esempio al bilancio inoltre l'accesso e la permanenza della scuola sono garanzie da assicurarsi a ogni studente studentessa
Traslando analogicamente questi principi alla condizione degli studenti con alto potenziale ne consegue che l'assenza di misure dedicate non è solo una questione pedagogica ma un aspetto che è legato addirittura una garanzia costituzionale l'eguaglianza sostanziale richiede quindi misure differenziate anche per garantire a ciascuno la piena realizzazione delle proprie capacità negli ultimi anni il dibattito parlamentare ha cercato di colmare la lacuna livello normativo anch'abbiamo le proposte di legge S. centottanta simile quarantuno
Che sono confluite in un testo unificato che è stato approvato dal Senato lo scorso sette
Ottobre
Trasmesso alla camera in cui ora in prima lettura come proposta di legge cd terminasse centocinquantaquattro
Il testo propone un riconoscimento normativa degli alunni e studenti ad alto potenziale introduce un piano triennale di sperimentazione prevede la formazione specifica del personale docente
E si capisce un comitato tecnico scientifico dinamica lungo di nomina governativa per supervisionare questa sperimentazione
Indubbiamente si tratta di un primo passo a distanza di trentuno anni esatti dalla raccomandazione mille duecentoquarantotto del Consiglio d'Europa del sette ottobre del mille novecentonovantaquattro
Verso il riconoscimento dell'alto potenziale ma la lettura critica del testo mette in evidenza delle criticità evidenti
In primo luogo
L'impostazione concettuale tende a collocare la professor frazione cognitiva in una logica di tipo assistenziale focalizzata sulla prevenzione del disagio più che sulla coltivazione strategica perché del talento come risorsa culturale sociale
In secondo luogo la definizione di alto potenziale
Contenuta nel testo appare estremamente scolastico centri che sostanzialmente ancorate indicatori di rendimento scolastico
E così facendo la norma rischia di non cogliere profili di Yassin cronicità appunto di un euro divergenza di creatività che non per Formia al di fuori dello standard convenzionale di under accise mentre
In terzo luogo
Il testo stabilisce che l'attuazione delle sue disposizioni debba venire senza nuovi oneri per la finanza pubblica che le
Amministrazioni provvederanno con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibile
Ci si chiede realistico pensare ad identificare studenti formare specialisti costruire percorsi individualizzati
E creare diretti territoriali senza stanziamenti dedicati
La risposta credo sia evidente per tutti inoltre se si ampliano i doveri e senza dare i mezzi l'innovazione rischia di rimanere tale solo nel suo nome
Generando nuovi adempimenti burocratici a carico di scuole decenti senza poi dotarle di reale strumenti operativi
A questo punto vorrei richiamare l'attenzione su un caso paradigmatico che quello del alta formazione artistica e musicale l'affanno definito come comparto educativo in cui il talento non è mai solo un valore aggiunto ma la materia prima stessa
Del processo formativo eppure la fame è rimasta pressoché esclusa eccezion fatta per alcuni sporadici interventi del legislatore delegato ad esempio il decreto legislativo settanta del due mila diciassette
Dalla disciplina in via di approvazione
Ne la legislazione vigente nella proposta Nacci due mila seicentocinquantaquattro prevedano misure specifiche per le istituzioni AFAM che eppure necessiterebbero di procedure omogenee di identificazioni di tutto Ring percorsi accelerati i supporti laboratoriali questa esclusione non è casuale in quanto riflette anche una separazione di competenze una carenza di armonizzazione normativa all'interno degli assetti ministeriali stesse risultato
Una sorta di asimmetria di tutela
I luoghi dove nascono molte delle future eccellenze culturali non dispongono però degli strumenti giuridici per individuarle né tanto meno per farle crescere
Concludo con alcune proposte
Rendere effettivo il diritto all'istruzione degli studenti ad alto potenziale necessario in prima istanza definire un quadro terminologico come ricordava la collega
Descrittivo condiviso capaci di superare equivoci ritorsioni ISMETT in secondo luogo a prevedere percorsi formativi obbligatori per il personale docente l'istituzione di figure di riferimento dedicate nelle scuole nelle istituzioni AFAM
Emanare linee guida nazionali metodologiche ispirata alle migliori pratiche internazionali
Adattato chiaramente al contesto italiano istituire misure strutturate di personalizzazione ivi inclusi percorsi accelerati idee programmi di arricchimento didattico e metodologico
Stanziare le risorse dedicate per la sperimentazione alla concretizzazione accompagnando gli interventi consiste miti Mina monitoraggio e ricerca indipendenti per valutarne l'impatto la piena la realizzazione del potenziale di ciascun è parte integrante della missione di eguaglianza quindi era il sistema educativo l'inclusione dei talenti in questo senso una responsabilità sia democratica che sociale
Colmare la lacuna normativa riconosce che la piena realizzazione del potenziale di ciascun discente rientra nella missione costituzionale del sistema educativo repubblicano in presente i talenti
Lungi dal contrapporsi alla inclusione delle fragilità nera presenta un aspetto complementare cioè quello che mira sì a rimuovere gli ostacoli
Ma altrettanto a creare le condizioni affinché ogni forma di eccellenza abbia la facoltà di emergere svilupparsi e poter contribuire alla crescita collettiva della società
In questa prospettiva l'ordinamento italiano davanti a sé l'opportunità e la responsabilità di completare la transizione verso un modello educativo e formativo realmente inclusivo
Che riconosca la diversità come ricchezza e che sappia valorizzare insieme alla fragilità anche le risorse più luminose dell'intelligenza umana grazie grazie
Vorrei dire che noi della abbassiamo sempre senza ulteriori risorse tutto mise abituati a fare i salti mortali perché anche il dottorato abbiamo trovato i soldi per le Borse tutto quanto ma ovviamente la ricerca non è riconosciuto e professori nel lavoro che viene fatto quindi siamo abituati a fare il salto mortale lo spiego continuamente lo scriva
E ora inoltre in ultimo dulcis in fondo Francesco Marchese scuole superiori emigrare ma anche prima Abba Napoli con un tema grande fascino che proprio anche il tema il Prina diritto alla bellezza in questo caso e il tema del primato qui diritto all'acquisizione disabilità un percorso di crescita inclusione e coesione sociale mi sembra che sia proprio il tema conclude bene questo questo nostro convegno di oggi perché proprio il diritto alla bellezza ed è proprio la bellezza che ci rende impulsivi prego dottore
Buongiorno a tutti a tutti Grazia professoressa Cassese per le per l'introduzione se permette di essere breve anche perché è il mio come riguardava la professoressa è l'ultimo intervento della di questa mattinata e il pranzo imminente minimamente sarò breve però lasciatemi dire sono molto felice di essere qui oggi
Per questo discende desidero ringraziare l'associazione nazionale docenti aprono il presidente professore Antonio Carocci ha per avermi invitato a a partecipare a questa preziosissima
Occasione di confronto su un tema anche avverto profondamente vicino sia per motivi personali che per motivi accademici in quanto sto svolgendo un dottorato di ricerca presso la Scuola Superiore meridionale di Napoli
Che ha ad oggetto proprio i diritti delle persone con disabilità più in generale la promozione della diversità dell'inclusione
Tema peraltro che avuto modo di approfondire sto avendo modo di approfondire nell'ambito del primo progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale che vede come capofila l'Accademia di Belle Arti di Napoli e per questo ringrazio il professor Fabio Dell'Aversana
Dedicato proprio al tema del diritto alla bellezza tra istanze di protezione e inclusione cui va riconosciuto il merito di aver dato il giusto valore a questa curvatura così importante nella consapevolezza che il patrimonio rappresentato uno strumento eccezionale
Di di inclusione e proprio il diritto alla bellezza sto dedicando particolare attenzione
Nel corso del mille la mia attività di di ricerca
In virtù del suo carattere universale che ci riguarda tutti sia come individui che come facenti parte delle formazioni sociali
E il cui contenuto è rintracciato in primis gli articoli due e nove della nostra carta costituzionale il diritto alla bellezza è un'elaborazione dottrinale nasce per sensibilizzare il legislatore l'adozione di provvedimenti che possano effettivamente garantire la possibilità di fruire dei beni e delle attività culturali l'obiettivo non è tanto quello definitore da un punto di vista normativo quanto interrogarsi sul ruolo della bellezza nei processi di inclusione con particolare riferimento all'accessibilità al patrimonio le attività culturali che sono imprescindibili
Per lo sviluppo della persona umana e quindi costruire una posizione giuridica soggettiva in una dimensione
Inclusiva che Possa garantire questa affezione senza distinzione per condizioni sociali o personali
Eccone la costruzione di questo percorso
Ho imparato in questi anni che altrettanto importante è l'uso delle parole e vorrei muovere proprio da questo assunto Perca
Qualcuno già lo anticipava prima di me nelle parole che utilizziamo per parlare di disabilità non sono mai neutre
Parlare di disabili non equivale a parlare di persone con disabilità perché è perché nel primo caso il rischio è quello di ridurre all'individua quella condizione quindi definirlo soltanto in base a quella caratteristica
Se siamo invece la formula persone con disabilità l'attenzione si sposta sulla persona nella sua interezza con i suoi diritti le sue aspirazioni le sue contraddizioni le sue complessità questo sembra può sembrare un mero dettaglio linguistico in realtà non lo è perché è il riflesso di un approccio culturale ma anche giuridico aggiungo che pone al centro la persona come dicevo nella sua totalità
E rappresenta peraltro importantissimo cambio di prospettiva che richiama proprio l'adozione del modello bio psico sociale ne parlava prima essere essa Rossi
Che pone al centro proprio la persona si pone come ideale via di mezzo tra il modello medico il modello sociale perché il primo affronta la disabilità come danno eziologicamente connessa a quella condizione
Di patologia quindi non tiene conto di tutti quei fattori che son connessi alla convivenza con la condizione della disabilità il secondo invece fa il contrario cioè sposta il focus sulla società quindi esternalizza la responsabilità bene il modello bio psico sociale si pone come dicevo India al mentre come via di mezzo
In quanto per il modello più psico sociale la sfera vol biologica assume la medesima importanza rilevanza di quella sociale quindi ponendo in risalto l'interazione tra le caratteristiche intrinseca della condizione di disabilità e l'ambiente sociale ecco che la disabilità non viene più individuata come carenza individuale ma viene rintracciata andando a porre l'accento sulle interazioni con un ambiente che spesso si mostra sfavorevole nei confronti delle singole specificità di ciascuno di noi di qui discende l'obiettivo di primaria importanza che richiede un cambiamento di prospettiva non limitarsi alla cui
Ora o intendere il tema dell'accessibilità come sinonimo di eliminazione delle barriere architettoniche materiali come avvenuto veramente per moltissimo tempo anche da un punto di vista legislativo ma ridurre le disuguaglianze così da consentire l'accesso alla vita sociale e alle opportunità
Che quest'ultima offre però lasciatemi dire oltre che di cambiamento è necessario parlare anche di cambia mente c'è quella che io definisco una spinta dal basso che muova proprio da un'educazione fondata sulla consapevolezza del valore della diversità e che conduca ad associare il termine inclusione a quello di di autonomia e diversità è un'altra delle parole chiave all'interno del mio nella mia attività di ricerca perché diversità è da intendersi nel suo senso più ampio fino a comprendere ogni forma di differenziazione
Sia essa culturale etnica psicofisica riscoprendo dunque il valore della differenza come e quanto di più prezioso abbiamo in comune
Ecco io credo fortemente che nessun fenomeno al pari di quello culturale artistico sia in grado di contribuire alla realizzazione di questo obiettivo di inclusione combattere le sovrastrutture eliminare le barriere
Siano esse materiali ma soprattutto in materiali
La cultura è un preziosissimo strumento per realizzare queste opportunità
Ed è in grado di incidere realmente nella vita di tutti noi e quindi accedere alla cultura è uno dei diritti fondamentali la persona non ce lo ricorda anche l'articolo nove della nostra carta costituzionale
Ecco che proprio in tal senso le istituzioni accademiche la femme in particolare ha un ruolo straordinario
Perché non esiste bellezza ce lo ricordava la professoressa Cassese durante un convegno del Prina all'Accademia di Belle Arti di Napoli non esiste bellezza
Se le istituzioni non coltivano la bellezza e la ricerca e bellezza
Le arti rappresenta uno strumento fondamentale per incidere sulla salute la musica tra musica lavora sul funzionamento sulla regolazione motiva le arti visive favoriscono la comunicazione non Borba le i processi di narrazione di ricostruzione del sa la coreutica
La Corea di confine porta in primo piano il corpo la percezione del fare dell'altro
Ecco inclusione non significa eliminare barriera significa creare ambienti in cui la pratica artistica diventa spazio di cura di relazione e di riconoscimento
Ora in questo contesto che ho delineato il ruolo del diritto fondamentale perché perché se il diritto rimane sul piano formale non è sufficiente la tutela giuridica deve essere condizione necessaria per l'effettivo godimento dei diritti e qui veniamo a un tema perché ci sta tanto a cuore che il tema dell'effettività perché non è mai abbastanza ricordare come non sia la mancanza normativa spesso a creare delle barriere quanto la mancata implementazione di quella normativa pensa l'articolo trenta
Della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità penso alla recentissimo decreto legislativo sessantadue del due mila ventiquattro che riforma l'approccio alla disabilità superando proprio quella concezione
Medica che citavo prima la tutela non deve limitarsi a eliminare ostacoli ma realizzare un modello in cui la persona non viene considerato un soggetto da proteggere ma diventa un attore fondamentale della comunità e in questi termini riconoscere l'impatto della bellezza
Richiede l'adozione di un approccio che deve necessariamente essere di natura multi è Inter disciplinare che unisca e pone in dialogo diverse sensibilità come il diritto le arti le scienze sociali
E al contempo un'indagine che non può prescindere da un approccio di natura comparati istiga perché volta
Ad analizzare comprendere più da vicino quali sono i fattori e quali soprattutto le modalità operativa che hanno aiutato le singole esperienze giuridica e quindi già degli così da delineare Orizzonti e soluzioni
Condivise sia a livello europeo che internazionale
In questo senso devo dire che durante
Le mie esperienze nel primo Lambert del Prina manca il progetto proprio Anna in cui sono stato ho avuto l'onore di essere consulente ho avuto modo di indagare
Come
Sia le nostre spie le esperienze del nostro paese così come altre esperienze sempre dell'Unione Europea con un focus particolare sul ruolo del istituzioni formativa osservato come le realtà più virtuosa
Abbiano deciso di investire su altri fattori altri fattori come linguaggio inclusivi la formazione del personale le spazi di ascolto psicologico ma soprattutto la partecipazione attiva di studenti e lavoratori
Nei processi decisionali e Conduct interessante che ho riscontrato in questi contesti è stato un momento significativo
Della soddisfazione del benessere percepito non soltanto delle persone con disabilità ma dalla comunità tutta è chiaro che nel contesto della popolazione studentesca questo tema assume una valenza centrale perché il percorso formativo non è soltanto luogo di trasmissione di conoscenze ma è e soprattutto un ambiente di costruzione dell'identità personale sociale ecco che questo diritto alla bellezza e concludo deve configurarsi come posizione rafforzata
Nei confronti delle parti delle persone con disabilità
Perché la bellezza in termini di fruibilità del patrimonio culturale
Artistico può costituire e costituisce lo strumento idoneo a rendere effettivo quel principio di uguaglianza nella sua accezione sostanziale in ossequio a quanto previsto dall'articolo tre della nostra Costituzione
Ed è con questa prospettiva che intendo portare avanti gli sviluppi futuri
Della mia ricerca nella convinzione che il diritto declinato in questa chiave interdisciplinare possa contribuire a configurare un'idea di bellezza
Che sia realmente inclusiva che consenta a tutti di poter vantare un relativo diritto e che impone allo Stato il dovere di riconoscerlo vi ringrazio speriamo
Bene nel ringraziarvi tutti per l'attenzione credo che sia stata una giornata proficua mi auguro che vengono pubblicati gli atti spero e e credo che sia importante che lo stato dell'agenda politica metta al centro questi temi che sono essenziali per il futuro
E l'Italia e delle nostre giovani generazioni grazie a tutti e buona giornata

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate