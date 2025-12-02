L'inclusività nell'Afam - Le arti per la persona, la salute e la sostenibilità sociale

Ore 10.30 "Stato dell'arte".
Presiede Antonio Caroccia.
Intervengono: Luigia Berti (Conservatorio “Licinio Refice”, Frosinone), Silvano Manganaro (Accademia di Belle Arti, L’Aquila), Marzia Zingarelli (Conservatorio “Antonio Vivaldi”, Alessandria), Anna Maria Galeotti (Accademia Nazionale di … Danza, Roma), Francesco Bonomi (ISIA, Firenze), Teresa Chirico (Conservatorio “Santa Cecilia”, Roma).
Ore 12.00 "Proposte per un'alta formazione inclusiva".
Presiede Giovanna Cassese.
Intervengono: Piera Bagnus (Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Como), Antonia Chiara Scardicchio (Università degli Studi di Bari), Tiziana Rossi (Conservatorio “Arrigo Boito”, Parma), Amalia Lavinia Rizzo (Università degli Studi “Roma Tre”).
Ore 13.00 "La plusdotazione artistica e le ricerche in atto nei dottorati AFAM".
Con Annalisa Meloni (DIN, Castelfranco Veneto), Enrico Cominassi (DIN, Napoli), Francesco Marchese (Scuola Superiore Meridionale/PRIN ABA Napoli).
