02 DIC 2025
Neureka - La posizione della Bce su asset russi e finanziamento all'Ucraina, il piano di pace, la politica tedesca

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:00 Durata: 16 min 55 sec
A cura di Luciana Bruno
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.

Puntata di "Neureka - La posizione della Bce su asset russi e finanziamento all'Ucraina, il piano di pace, la politica tedesca" di martedì 2 dicembre 2025 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Tonia Mastrobuoni (giornalista, corrispondente de "La Repubblica" da Berlino).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 16 minuti.
