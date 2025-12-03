Collegamento con Sergio Scandura da Catania sul caso Almasri

Sono intervenuti: Sergio Scandura (corrispondente di Radio Radicale dalla Sicilia).
Parliamo dell'attività della Corte penale internazionale se ne parlo molto in Italia relativamente al caso Al Masri ebbene lunedì scorso Berlino cioè la Germania
Ha consegnato alla Corte penale a Khaled altissima gli ho conosciuto come al Butticé quindi ha collaborato pienamente con la corte
Ci racconta tutto nel dettaglio Sergio Scandurra che abbiamo in collegamento buongiorno Sergio
Buongiorno si è un momento importante la corte dell'Aja fra le Mohamed Ali pelle finisci in arte al Buzzi e il Sorcio
Di al maestri sull'inutili le stesse accuse sostanzialmente gravissime che sono a carico del socio del Maastricht uno dei più alti funzionari del centro di detenzione di mitica
A Tripoli dove mi migliaia di persone sono state detenute per periodi prolungati e sospettato di aver commesso direttamente ordinato supervisionato crimini contro l'umanità e crimini di guerra tra cui l'omicidio tortura stupro e violenza sessuale
Reati commessi questo il virgolettato della Corte internazionale
In Libia dal febbraio del due mila e quindici all'inizio del due mila venti è il sedici luglio
Di quest'anno la autorità intorno della Repubblica federale in Germania in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Camera preliminare la prima camera preliminare della Corte penale internazionale il dieci luglio
Appunto al Butti è stato subito arrestato dalle autorità tedesche proprio su richiesta della corte penale internazionale rimasti in custodia l'autorità tedesche fino al completamento del procedimento nazionale come previsto
Dall'articolo cinquantanove dello Statuto di Roma che appunto e il trattato istitutivo della corte allora già oggi subito l'ordine di comparizione la prima udienza
Di al tutti prevista alle tredici e trenta davanti appunto alla stessa prima Camera preliminare della Corte penale internazionale sul fascicolo o Libia esattamente una settimana fa hanno usato lasciare SIM Charming ma scusate Cannes perché la procuratrice aggiunta della Corte penale internazionale nella relazione tenuta al briefing Libia interna al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dato conto non solo delle indagini della numero che comunque continua aumentare di ricercati e alcuni sono ancora coperti dal dal segreto della della corte proprio sui crimini Libia ma anche una sfida dettata dall'articolo dodici dello Statuto di Roma che al comma tre prevede l'estensione della giurisdizione dell'Aia
Anche in Paesi non aderenti allo Statuto di Roma una sfida perché nonostante gli gli accordi raggiunti con Tripoli la procuratrice Elkann ha rivelato dopo sollecitazioni di non sapere al momento dovesse Al Masri agli arresti a Tripoli
E di non aver ancora ricevuto alcuna notificata alla procura
Generale del Tripolitania ora comunque la consegnati al WTA decisamente un valore storico perché per la prima volta ho ricercato internazionale libico arrivi arriva fisicamente
Alla giurisdizione della è una sfida
Perché già altri noti ricercati internazionali libici hanno beneficiato di arresti in poco fa blocchi in territorio libico per poi rimanere sostanzialmente attiene ritiro piede libero è il caso per esempio appunto arresti come espediente il caso di sei fu Gheddafi
Del comandante della Guardia costiera lì dica bici a pochi giorni fa volendo potremmo anche dire lo stesso a meno di sorprese da parte di Tripoli Violante
Potrebbe consegnare anche per Osama nemici in al maestri la consegna di Berlino abbia dovuti alla Corte penale internazionale smonta molti degli assunti Prodi dire sono stati in basti rivela giustificare l'atteggiamento italiano colica salmastri
Allora intanto la Germania non ha avuto certo problemi a consegnare socio di Al Masri alla Corte penale internazionale rispetto ai suoi interessi nazionali nei dati di export la banca centrale libica per esempio la Germania appare di poco seconda
All'Italia poi anche Berlino i suoi interessi diciamo sul territorio
Libico ma viene anche smontata la bufala iniziale sulla mancata resto in Germania di Al mastri
Per un presunto complotto tedesco che avrebbe visto al massimo un pacco diciamo avvelenato lasciato viaggiare dalla Germania in Italia permettere in difficoltà il governo italiane chiudiamo con la dichiarazione di ieri
Volendo forse il pezzo l'avremmo potuto fare leggerlo solo questa dichiarazione di Stefani pubblica
Ministra della Giustizia del governo tedesco
Cosa dice il corpo ancora cosa dice Qubique la Corte penale internazionale è una conquista del diritto internazionale suo principio fondante
Non ha perso nulla della sua forza persuasiva i crimini di guerra e crimini contro l'umanità non devono restare impuniti in Germania anche per via della nostra storia abbiamo una responsabilità speciale nel promuovere questa idea
E nell'adempiere ai nostri obblighi ai sensi
Dello Statuto di Roma insomma dichiarazione
Della ministra Ubide se non come metaforica sberla sulla oggettivamente come una lezione all'Italia quell'Italia il cui ministro degli Esteri ha parlato di un diritto internazionale fino a un certo tutto per ora è tutto vi restituisco la linea
