12 DIC 2025
dibattiti

Donald Trump e la crisi della democrazia costituzionale negli Stati Uniti

CONVEGNO | - Roma - 09:44 Durata: 6 ore 12 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Sapienza Università di Roma
Player
Saluti istituzionali: Luisa Avitabile (Preside della Facoltà di Giurisprudenza), Pierpaolo D’Urso (Preside della Facoltà di Scienze Politiche).

Apertura dei lavori - I sessione.

Presiede e introduce Paolo Ridola.

Intervengono: Luca Scuccimarra, Andrea Buratti, Guerino D’Ignazio, Francesco Clementi, Giulia Caravale, Alfredo Moliterni.

Ore 14.30 - II sessione (Aula V).

Presiede e conclude Fulco Lanchester.

Intervengono: Alessandra Di Martino, Angelo Schillaci, Francesco Bilancia, Luigi Testa, Benedetta Barbisan.

Convegno "Donald Trump e la crisi della democrazia costituzionale negli Stati Uniti", registrato a Roma venerdì 12 dicembre 2025 alle 09:44.

L'evento è stato organizzato da Sapienza Università di Roma.

Sono intervenuti: Luisa Avitabile (direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma), Pierpaolo D'Urso (preside della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza Università di Roma), Alessandra Di Martino (ordinaria di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Giulia Caravale (ordinario di Diritto Costituzionale e Comparato alla Sapienza Università di Roma), Paolo Ridola (emerito di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Luca Scuccimarra (ordinario di Storia delle Dottrine Politiche alla Sapienza Università di Roma), Andrea Buratti (ordinario di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Guerino D'Ignazio (ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università della Calabria), Francesco Clementi (ordinario di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Alfredo Moliterni (associato di Diritto Amministrativo alla Sapienza Università di Roma), Fulco Lanchester (presidente Fondazione "Paolo Galizia - Storia e Libertà), Fulco Lanchester (presidente Fondazione “Paolo Galizia - Storia e Libertà”), Angelo Schillaci (associato di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Francesco Bilancia (ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico alla Sapienza Università di Roma), Luigi Testa (academic fellow presso l'Università Bocconi), Benedetta Barbisan (associata di Diritto Costituzionale Comparato all'Università di Macerata), Roberto Borrello (ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato all'Università di Siena).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Democrazia, Esteri.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 12 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Sì quindi Alessandro che la scientifica finanza a questo interessante convegno organizzato da Alessandra prima
Alle da si tratta di un convegno vede insieme raccontato messaggio stancare
Nel gli atti istituzionale sarà le nostre facoltà terroristiche dunque cerca sì fortemente no però dice componente del dottorato di ricerca
Belle
Senza particolare internet
Sottolinea non c'è alternativa introdotta un'altrettanto insieme sì venisse ora quando farmaci il movimento malati
Minimo cominciata critica e mettere a discussione alcuni elementi cicli delle cose occidentale in particolare mi riferisco seduti questo territorio benvenuto a nome della facoltà ai relatori l'anticipo parteciperanno questo convegno e con particolare piace scendendo sui Massimiliano eccesso Curzolane Salute ringrazio se e ringrazio naturalmente viene anche per Sega una persona angolo scelta assieme pensavo libera conto alla fine sia anche su un pugile abbiamo acquisito detto questo ringraziamento specifico speciale macchine paludoso amplissimo stavolta
è che noi comune chiamiamo Scienze politiche ma in realtà in scienze politiche scienze sociali ed economici sociologica
Grazie Gaetano senza
Io Marco è poi saltato per sangue allorché nessuno ha mai ok il sole graziare nella grazie a a pendente e ma solo sottolineare qualcosa in qualunque questa facoltà di sottolineare sonno orgogliosa istituzionalmente orgogliosa nei non si può convegno sia stato organizzato non voglio dire nato non cade malinconica ridotta dipendente sono organizzati senza rispettare concerto in Italia cene chiude qui grazie ancora buon lavoro
Grazie all'altissima voglio dire molto contento di essere qui perché ricordo quando ero giorni direttore dipartimento ormai devo dire così stavo andando a l'accusa è stata direttrice del Dipartimento Luca direttore quando ero direttore Paolo era sfide quindi ricordo
La famosa suddivisione del quarto piano erano altri tempi va bene allora anche io faccio i miei saluti scusate vorrei feriali provando Pacini saluti conosce lo sa
Entro nel merito di alcuni aspetti essendo uno statistico tanto dai numeri ma mi permetto mai di debordare andare oltre gli aspetti che non sono diciamo a monte sono diciamo di natura statistica o volevo ringraziare volevo salutare virtualmente grande piacere dargli il benvenuto a nome della mia facoltà alla giornata di studio dedicato a Donald Trump della crisi della democrazia costituzionale negli Stati Uniti anche noi abbiamo questa mattina nella Sala delle lauree non per le licenze politica giurisprudenza io
Andato scienza e politica pensando che forse per Ancona ancora Paolo controllava critico alle puntuali la storia esatto quindi secondo il programma ufficiale diffuso al dottorato di diritto pubblico comparato internazionali si tratta di un incontro che non considerano soltanto un'importanza di natura scientifica ma che ci invita a riflettere sullo stato della democrazia contemporanea prendendo gli Stati Uniti come laboratorio privilegiato
Gli Stati Uniti infatti sono considerati tradizionalmente il paese simbolo della tradizione costituzionale e liberale è un punto di riferimento globale per le istituzioni democratiche
Tuttavia il quadro che emerge negli studi più recenti e più complesso
Secondo il democrazia invece del due mila ventiquattro gli Stati Uniti si collocano al ventottesimo posto su centosettantasette Paesi con un punteggio complessivo pari al sette punto ottantacinque su dieci
Confermando per la classificazione di democrazia imperfetta che dura ormai dal due mila sedici
Particolarmente significativo è il dato relativo al funzionamento del Governo fermo al sei virgola quarantatré
Il più basso tra democrazie avanzate che indica un divario crescente tra solidità delle procedure e l'effettiva capacità delle istituzioni di rispondere alle esigenze sociali e politiche del Paese
Se osserviamo più attentamente e questi numeri scopriamo che essi non vi scrivono soltanto un rallentamento fisiologico ma rappresenta un vero scarto tra istituzioni formalmente robusta è una capacità sostanziali di governo percepita come insufficiente
E come se il modello costituzionale americano mostrarsi un'attenzione crescente tra la sua architettura originaria concepita per bilanciare i poteri di proteggere la libertà
E le dinamiche politiche contemporanee sempre più rapide polarizzate caratterizzate da aspettative immediate verso il decisore pubblico
Questa fruizione produce questa finzione produce un senso diffuso di inefficacia che minava legittimazione delle istituzioni alimenta il ricorso narrazioni semplificate antagonista nonostante la robustezza del sistema elettorale che ottiene un punteggio di nove virgola diciassette sempre su dieci
E dimostra ancora un forte radicamento del pluralismo e delle garanzie procedurali permangono dinamiche che mettono a dura prova il rapporto tra cittadini e istituzioni come la polarizzazione politica
Il peso crescente dei gruppi di pressione economica e la frammentazione del consenso il dato relativo alla partecipazione elettorale molto alto nel due mila ventiquattro valutato pari a otto virgola ottantanove rappresenta un segnale stimolante
Le elezioni si sono svolte regolarmente la transizione istituzionale avvenuta senza fratture e tuttavia ciò non basta a colmare la crescente distanza percepita tra i cittadini nei confronti dei cittadini nei confronti delle istituzioni
Anche la cultura politica valutata sei virgola venticinque mette induce trasformazioni profonde
Assistiamo alla discussione di contenuti polarizzante attraverso i social media
Allora sfiducia sempre più marcata nei confronti dei media tradizionali a un clima in cui guadagnano spazio soluzioni politiche non sempre coerenti con i principi di costituzionalismo liberale
è particolarmente significativo da questo punto di vista che il punteggio della cultura politica sia tra i più bassi in relazione al livello di sviluppo del Paese
Ciò indica non un problema di alfabetizzazione democratica ma un cambiamento di paradigma nelle forme di partecipazione nel modo in cui i cittadini interpretano il ruolo delle istituzioni
La democrazia americana sembra vivere uno slittamento da un modello fondato sul compromesso modello fondato sull'identità dove il conflitto politico è percepito come una battaglia esistenziale più che come un confronto tra visioni alternative di governo questo mutamento se non governato rischia di rendere inefficace anche le migliori strutture istituzionali
Parallelamente sul fronte delle libertà civili gli Stati Uniti mantengono un punteggi elevati pari a otto virgola cinquantatré
Ma ciò non impedisce l'emergere di tensioni significative sui temi come l'accesso al voto i diritti riproduttivi la sorveglianza digitare le persistenti questioni razziali
Per evitare formali restano solide ma il dibattito pubblico rivela una certa fragilità nella capacità della democrazia americana di gestire conflitti e trasformazioni sociali
In questo scenario si inseriscono anche alcuni decisioni di pomice assunte dalla presidenza trans soprattutto il mille materia di dati emigrazione che hanno suscitato interrogativi sulla compatibilità tra quelle misure che i valori democratici
E i valori democratici condivise
Un esempio particolarmente emblematico riguardo allo scontro sotto lo ricordiamo tempo fa tra l'amministrazione oltre centocinquanta università statunitense tra cui hanno pistoni ieri MT
Un conflitto che ha riacceso il dibattito sul principio di autonomia delle istituzioni superiori storicamente considerate affila libertà civili
Questi confronti mettono in luce un fenomeno che merita attenzione la crescente politicizzazione di istituzioni tradizionalmente autonoma come scuola università Emilia
Quando tali istituzioni diventano oggetto di pressioni politiche dirette si indebolisce uno dei fondamenti della democrazia costituzionale sia l'esistenza di contropoteri sociali in grado di garantire un dibattito libero e democratico
I dati del Democracy Index misurando direttamente questi aspetti ne riflettono comunque gli effetti attraverso il deferimento degli indicatori relativi alla cultura politica il funzionamento del governo
E anche per questo che la giornata di oggi assume un valore così importante il programma articolato in due sezioni affronta questi temi di prospettive molteplici
La sezione mattutina presieduta dal professor Paolo Rivola ci porterà ad analizzare la crisi e crisi la democrazia costituzionale americana tre su questioni quali la Cida populista
La presidenza imperiale i rapporti tra presidente federale governatore il potere di grazia il ruolo dell'amministrazione dello Stato nel pomeriggio sotto la presidenza del professor Fulco Lanchester la discussione proseguirà affrontando temi come la libertà del primo emendamento nelle università
Le politiche di inclusione e piattaforme digitali rapporti economici e ruolo delle corti secondo quanto previsto dal programma completo dall'iniziativa del iniziativa le relazioni che ascolteremo oggi ci offriranno l'occasione per comprendere questi dati come questi dati non siano numeri isolati
Ma segnali di un cambiamento sistemico
La democrazia si statunitense sembra infatti oscillare tra resilienza invulnerabilità
Residenza perché mantiene ancora solide radici istituzionali vulnerabilità perché l'attenzione al sociale e politica rischia di erodere progressivamente i fattori di stabilità cavallo verso un modello di riferimento comprendere queste oscillazioni essenziali per riflettere anche sulle nostre democrazie europee che non sono immuni da dinanzi analoghe
Discutere della democrazia americana oggi significa interrogarsi sulla democrazia in generale Democracy Index ci ricorda che nessuna democrazia neppure la più storica strutturata e immune da rischi di deterioramento di tensioni interne
Il monito importante ogni sistema democratico richiede cura manutenzione
Adattamento e soprattutto sfiducia condivisa
L'elevata partecipazione politica può essere un motore di rinnovamento occorre che sia accompagnata da processi inclusi la restituzione trasparenti e capace di rappresentare realmente la complessità sociale del
In questo senso i risultati del democrazie Index ci mostrano che la qualità democratica non dipende solo dalla correttezza delle procedure Mandalà vitalità delle canne Cinciarini tra governanti e governati
Quando tale legame si indebolisce la democrazia continua a funzionare informalmente ma perde parte della sua capacità di mobilitare energie sociali di generare consenso stabile
Forse è questa la lezione più profonda che possiamo trarre dei dati una democrazia può funzionare e tuttavia essere pienamente viva ritornare una democrazia viva il compito che accomuna tutte le società contemporanee
Desidero quindi ringraziare stile nuovamente della facoltà di giurisprudenza Luisa Avitabile la collega Caravale del dottorato di diritto pubblico comparato internazionale promotore dell'iniziativa il professor Paolo rituale Fulco Lanchester tutti i relatori bene
Interverranno nel corso della giornata e naturalmente tutti voi che avete scelto di partecipare contribuendo con la vostra presenza rendere viva questa riflessione collettiva
Invito a vivere questa giornata non solo come ascolto ma anche come occasione di confronto le domande i dubbi le prospettive di ciascuno di voi sono parti integranti della ricerca accademica e possono arricchire profondamente il confronto dialettico il dibattito in questo spirito avrà tutti tutti come li ho rincorsi Morante capace di offrire nuove prospettive su un tema che riguardando gli Stati Uniti coinvolge profondamente grazie
Sia Samoggia insomma bisogna quest'anno bene nelle avversità nella città dove
Dove sono democrazia
A
Grazie onorevole ai meccanismi di pagamento sugli io direi che le parole di D'Alema bella zero la vittima saranno praticamente e fece hanno assaltato dichiarazione liberatoria gli insulti quelle allo stato salgono sulla legato bene niente
Allora sull'articolo di questo di questa zona storia difensore della crisi abbiamo pensando di inserire spiegano questo consente di non consentono ve ne
Questa è la massima espressione anche recentemente l'attuale perché meccanico all'inizio ecco uso del costo si vuol fare analizzata no no pronte a qualcosa che richiama inflazionato sminuire finanza industria faranno e tuttavia sembra che qualcosa perché si è riportato eccezionale Chastity risposte particolarmente rilevanti
Sì sì sì sì e l'altro
Il riferimento alla miniserie una delle possibili chiavi di lettura che è stata chiesta studioso inserimenti per leggere il signor Renzi spetta in particolare solo forse in qualche mese fa va detto cosa e qualificate politica usare la appunto le divisa
Diffusa nelle zone degli Stati Uniti in particolare quello della crisi anche l'Italia crisi costituzionale che l'astensione degli sponsor privati dal quello che stava succedendo nazionalizzazione rattristato la convergente
Un secondo il paradigma della facciamo un muro senza una lettura più consumista
E parte scarsamente dalle ai canarini prosegue quasi diciamo fino ad oggi e anzi c'è prima con cinica diciamo un'accentuazione particolarmente aggressiva di fenomeni smentiti è palpabile Margherita all'indietro
Dirigi allora istituzionale Simona Ventura altissimo
Alla vigilia diciamo tanto che mi lungimiranza una Sikorsky sono sono perlomeno a insomma evidente i vari il relazione hanno accettato consenso mi mettere in luce anche come lo stesso scritti
Ancora
Sondaggi
Grazie
Perché io mi aggiungo ai ringraziamenti grazie presenti grazie quindi i relatori emigranti in Cina deciso e ancora il nostro invito voglio dire che sono molto lieta di avere organizzato insieme è stabile di mattina nell'ambito dei dottorati dotato di diritto pubblico coordinato Francesco bilanciare entrato di diritto pubblico comparato internazionali coordinato questa gioca di studio che nasce dalla dalla necessità che abbiamo sentito interrogarci oralmente sullo stato di salute della democrazia costituzionale
Americana i mutamenti delle riguardato un diritto pubblico americano in questo primo anno di presidenza Hump chez Empire comparato lui negli ultimi vent'anni hanno chiesto
Una ritenzione ma significa minori prezzi rincari acquisiti contato prima il presidente comunica degli indicatori che riportano mi diverte la qualità democratica intervallo di eterno presenti nell'ambiente ottantacinque d'asta particolare preoccupazione quello che sta succedendo
Emily Stati Uniti già durante la prima presidenza Ciampa il Democracy Lecce lo Stato detto aveva devastato gli Stati Uniti hanno grande letture no resistenti intercalate e sicuramente la implicito di accettare il risultato elettorale del due mila venti avevano rappresentato il culmine di questo è di questa dichiarazione la la seconda presidenza accanto assegnata da un processo ora
A titolo di ridefinizione degli equilibri tra gli organi costituzionali con uso utilizzi senza precedenti ricorsi precedente gli strumenti esecutivi la parcellizzazione del congresso
Nonostante la presenza di un governo unificato l'indebolimento degli organi di controllo la tendenza a limitare la libertà
E libertà civili dei contestatori degli oppositori politici a questo si aggiungono gli attacchi ai governi statali non allineati
Nel indipendenti gli avvocati le università una specie di che finanziamenti federali all'università nell'ambito anche la l'ampliamento delle prospettive dell'amministrazione in materia di rimpatri eliminati in questo questi temi che affronteremo nel corso e della tanto impegnativa io credo che la distruzione della quindi della abbiamo possa essere considerata lamenta Sora efficace della cifra stilistica e ritorno a San crea un modo di esercitare il potere improntata all'azione immediata e alla relazione desolazione vinto Chappell ostacola c'è e in questi mesi come notò una delle strategie dell'amministrazione Trump è stata quella di creare un continuo stato emergenziale
E ha consente di adottare
Riconosce i provvedimenti unilaterali molti dei quali sono poi successivamente sospesi in via cautelare tali costi generali scusa permesso all'amministrazione di fare ricorso alla Corte suprema in alcuni casi questi i ricorsi sono stati accettati la Corte suprema ha colto ha dato ragione all'esecutivo contribuendo all'espansione dei suoi poteri
E numerosi studi che hanno analizzato di il problema delle crisi delle democrazie costituzionali ritenere che le svolte alcuni tale si compiono attraverso sovvertimento improvvisi e violenti delle istituzioni democratiche ma prendono forma gradualmente con una torsione all'interno delle istituzioni e vengono smontate anche attraverso il mancato rispetto di quelle che sono le transenne convenzioni e con l'attuale presidenza riservate al venendo meno molte delle regole scritte e non scritte e hanno storicamente definito la politica il diritto pubblico meritano e e sostanzialmente che la scelta del c.t. moderno vale a dire il riconoscimento del rispetto dell'avversario politico il valore del pluralismo la moderazione quella che viene definita di so la temperanza istituzionale che si concretizza nel senso del limite che dovrebbe guidare cinque eserciti continuerà quindi l'incontro di oggi ci oltre l'opportunità di chiedere innanzitutto il concetto di crisi della democrazia costituzionale estirpare insieme il quadro complessivo di un sistema avrà sicuramente
Sotto sforzo è sottozero edizione di valutare se paese possiede nei gli anticorpi istituzionali politici e culturali per limitare e per contenere impatto di questi processi Rosina
Grazie
La lega
Allora il cammino
Allora così come tutti
Al
Centro
Allora diciamo cominciamo dall'inizio ai lavori della prima sessione questa giornata di studio io ringrazio anzitutto Giulia Caravale Alessandra Martino per avermi voluto a presiedere una deduzioni vedo da col convegno ringrazio per un motivo direi anzitutto di carattere sentimentale sono due dottorati coi quali ho fatto parte del tanti anni facoltà nei riguardi può segnato molti anni
Ma anche il motivo di carattere culturale sesso si tratta di due raccontata nei quali c'è una storia antica
Di vicinanza e ci sono tante occasioni di confronto di carattere scientifico di carattere culturale come quella che
Vivevo nella giornata nella giornata di oggi
Tocca a me introdurre ma veramente colma due parole
Cedere poi imposto ai relatori della della prima della prima sezione le la crisi della democrazia costituzionale negli Stati Uniti nella seconda presidenza Trump
Riporta anzitutto a gli anni trenta del Novecento quando una un gruppo di costituzionalisti politologi statunitensi elaborano una categoria costituzionalismo casi induce all'ottimismo è una categoria essenzialmente statunitense nasce negli anni trenta nasce negli anni trenta se che per opporre ai totalitarismi acquistavano
Fin quando in Europa o il modello della democrazia costituzionale decisa con qualche forzatura che dal punto di vista storiografico ricordo il classico di me Gueye costituzionalismo antico
E moderno il tentativo di sia andata indietro alle origini del casi Tusciano a Lisbona
Al del pensiero greco-romano addirittura al politico di di Platone l'idea era quella che ai totalitarismi europei del ventesimo secolo andasse opposto questo modello di usi la Costituzione Philadelphia era in qualche modo l'espressione più emblematica l'idea della limitazione del potere politico e di tipo è andato tutto un filone a
Anche gli riflessione teorica anche nella dottrinali italiana penso particolare al ai lavori cosa in economia
Questo è il vero è sicuramente vero vero ed è anche vero che la storia costituzionale degli Stati Uniti una storia costituzionale
Molto complessa e che riconosce vive sì per le contraddizioni che sono sempre state
Presenti nella storia costituzionale degli Stati Uniti in per certi versi la presidenza al Trump può essere vista come anche la punta d'iceberg imposizioni di torsioni risalenti anche torsioni risale anziché affondando edifici in caratteristiche profonde
Della società statunitense io penso quelle pagine federaliste persone che esaltavano la Repubblica che si sviluppa su gli ampi spazi della federazione bene gli ampi spazi verdi reazione non c'è soltanto l'America delle grandi università americane con l'America della società ripudia c'è anche nell'America profonda nell'annuale la residenza rampa ha ammesso pesantemente prepotentemente
I suoi i suoi vertici
Questa democrazia che cresciuta nella sua storia parallelamente al formarsi di una grande potenza mondiale questo posso una serie di problemi certamente non poteva non poteva così nella Democrazia in America quando esaltava questa società pluralistica nella quale serpeggiava conflitti ma i conflitti ai quali ho pensato non erano quelli che ove si sarebbero sa si sarebbero delineati della storia degli stati ricuciti
Io vedo introdurre la la
Sessione di oggi
Mi limito agitare leggere una un brano della federalista numero cinquantuno
Molto noto
Ma cos'è il Governo stesso se non la più poderosa analisi dell'umana natura se gli uomini fossero angeli non occorrerebbe alcun governo se fossero gli angeli a governare gli uomini ogni controllo esterno interno sul governo diverrebbe stufe
Ma nell'organizzare un Governo di uomini che dovranno reggere può altri uomini qui sorge la grande difficoltà
Prima si dovrà mettere il governo in grado di controllare i propri governanti e quindi obbligarlo a un'auto controllarsi
L'autorità del popolo rappresenta indubbiamente il primo è il più importante il sistema di controllo di un governo
Ma l'esperienza insegna con umanità e altre garanzie ausiliarie ci sono necessarie serio i leggo queste pagine federalista
Numero cinquantuno
Francamente vengo preso oggi da un certo sconforto da un certo sconforto sono pagine che però restano
Un ammonimento fortissimo non soltanto evidentemente ma qui noi possiamo evidentemente farci molto nei confronti della società statunitense ma penso che per tutti sa io chiudo cui
Passo sicura parola al primo relatori L'Unità Scuccimarra la crisi della democrazia costituzionale e dal sindaco-commissario grazie
Grazie grazie Paolo ringraziare con molta aspetto vero organizzatrici pensando che ho accettato un qualche resistenza verso questo invito perché io verso la Germania voleva veramente direttamente no perché io penso che sia un momento in cui debbono parlare soprattutto i giuristi
Perché possono consentirci di comprendere meglio quello che sta succedendo al di là delle rappresentazioni che ci facciamo dell'universo America
Però ho pensato che subito deve essere in qualche modo utile questo dibattito in Ruanda raccontare molto in sintesi come è stato affrontato il caso Taranto nelle negli anni disciplinare mia figlia competenza solo per conto della sarebbe insieme e dell'attività politica
Nel fallimento
Il tutto completamente sulla scia dello scolaro
Eginardo nominato arrivate gli interventi di apertura sostenevo appunto di dare un tono provo solo alla all'avanguardia secondo i dovesse vengono in buona compagnia
Paralizzato di fatto che nel dibattito teorico politico è anche importante
Storiografica una duplice vittoria di di Trump nelle elezioni presidenziali statunitensi è stata considerata come fa un perfetto case di studio di quello che è stata chiamata la la grande regressione in atto nella cultura politica e giuridica delle società
Uscì dentali e non solo il l'antropologo sociologi indiano dura i già dopo la prima vittoria
Di Taranto ha scritto che il dalle vicende americane emerge un palmare evidenza quello che è il problema principale del nostro tempo
Capire se stiamo assistendo al rifiuto su scala mondiale della democrazia liberale e alla sua sostituzione con una qualche forma di autoritarismo populista
E perché seconda Appadurai
Come altri
Episodi analoghi in Turchia mobili in India lo stesso Putin
In Russia alla scelta di traumi Presidente degli Stati Uniti dimostra che oggi le elezioni sono diventati un modo per uscire dalla democrazia
Invece che un mezzo per risanare il problema attizzare la politica in modo democratico perché
Io avvocato per entrambi seconda problematica espresso un punto a sfavore di Unabomber
Delle tradizionali modalità
Di esercizio della democrazia liberale
Si può ancora calcare la mano pertanto il sociologo svizzero che ha
Interessanti ricerca ingenua negli ultimi anni che siano nati mai
Ha scritto che invece sei Donald Trump rappresenta da molti punti di vista la negazione dell'immagine che il mondo occidentale ha di se stesso
In quanto costituito dalla Società dell'autocontrollo in cui le forze del progresso sociale che vi dimorano stabilmente promuovono licenzia equità e integrazione
E e questo fa temere che in questa società qualcosa sia scivolato ndr abbiamo trasmesso un cammino forse senza ritorno che richiamandosi all'Albertelli essendovi ha definito di civilizzazione regressiva
Sì richiamo Marrazzo
Allora nei inattese si guardano
Al dibattito di questi anni è evidente che per molti autori per per comprendere questo però sentito tempismo non è sufficiente analizzare le modalità della sua scienza
Se pur rilevanti
Uniti le logiche mediatiche cinque eccetera
Ma c'è bisogna cercare di di di colpirli inserirlo in una prospettiva di Dini almeno di di medio periodo collegandolo strettamente a a quella
Michel Rocard il termine di cui si parlava poc'anzi altri ampia
E diversificata costellazione di crisi che ha investito il modello occidentale ritengono liberale corso ad almeno trenta
Sì io riguardando questo dibattito che è sterminato
Ho identificato quelli che sono alcuni punti principali ovviamente quasi una banalità dirlo la crisi di sovranità prodotta dai cosiddetti processi di globalizzazione
E e e quindi la nascita dei nuovi ex ex asso attuali metà statuali decisione politica la crisi di complessità prodotte dai processi socioeconomici
I sempre più difficile controllo e gestione
E la crisi di discorsi ritardo nella chiave del bel Masiani che che prodotta dalla moltiplicazione frammentazione dei in luoghi di discussione pubblica a cui ovviamente negli ultimi anni si è aggiunto l'irruzione dei social media e non come strumenti di utilizzati come sono e disinformazione sistematica di radicalizzazione
Politica e e tutto questo secondo questi studiosi
Ha prodotto la struttura l'inadeguatezza dell'assetto istituzionale che oggi è è incapace di regolare mettere insomma la politica in questo
è la posizione di caviale e
Per cui colonne politologi che alla crisi di governabilità se qualcosa di più profondo
E secondo alcuni autori
Questa cosa più profonda chiama in causa il senso stesso senza dubbio da vedere la democrazia una delegazione è stata solo una storia di governo come dici tu qui rifà
E anche i presupposti soggettivi alla sua base
E che in questo è un tema che è stato molto valorizzato da da una serie di autori ispirazione sepolti avete utilizzato appunto in termini di governabilità neo liberale per indicare questo cambiamento del contesto del consesso vicenza ce n'è una in particolare dell'intera neanche a ha lavorato sul concetto di dei democratizzazione attraverso la nostra esperienza politica e appunto buoni però dice che il neo liberalismo non è soltanto una tournée comunicano è una forma irrazionalità politica
Che cito appassionato un attacco frontale alle fondamenta della liberaldemocrazia sostituendo i principi di base costituzionalismo uguaglianza di fronte alla legge libertà civili e politiche
Ogni giorno mia politica inclusi universale
Nei criteri di costi-benefici efficienza e redditività ed efficace attuabile la logica di mercato
E attraverso la razionalità del liberale che i diritti l'accesso alle informazioni altre garanzie costituzionali come anche la trasparenza responsabilità nell'attività di governo il rispetto delle procedure sono facilmente aggirati accantonati
Ma l'aspetto ancor più importante la trasformazione dello Stato una espressione della sovranità popolare il sistema di gestione degli affari
La razionalità neo liberale plasma ogni essere umano istituzioni in cui sono stato costituzionale a immagine e somiglianza dell'impresa e così facendo sostituisce nella sfera politica ai principi democratici con criteri imprenditoriali
Oltre a detronizzare idee mosse dell'immigrazione la democrazia tale trasformazione in genere l'espansione dei poteri esecutivi dello Stato nello stesso momento in cui la sua sovranità rosa
Mi pare la diagnosi abbastanza efficaci
Allora adesso spiega Tremonti autore culminante spiazzante ascesa del tempismo negli Stati Uniti perché in questi processi hanno reso i cittadini comuni non solo più critici nei confronti dei loro leader politici ma più cinici nei confronti dell'operazione
E molto più esposti a scegliere forme alternative del Governo i dati del Censis Pier Paolo la scorsa settimana civile il trenta per cento degli intervistati ritiene che l'autocrazia sia la forma di governo più adatte ai tempi che siamo qui
Se su di sé i cinque minuti si commentino da solo
E ampiamente dietro tutto fiducia
Cioè
Della politica del del Governo capacità di e decisione e in questo periodo alcuni interpreti ciò che ha spinto i cittadini americani a votare due volte
A milioni
Un personaggio di questo è già un personaggio che sta della demolizione come la ex modella della Casa Bianca la giù pensare alla demolizione del componenti liberale della democrazia contemporanea improprio ma sì
Improprio elemento di polemica politica che tipo che tipo di regime sembra scende ora nel dibattito dei messicani venite in mancanza venendosi e definito il tempismo con una soglia di populismo
Ora potremmo passare una mattinata almeno ottantacinque capire cosa il populismo visto tutti i i volumi
Di migliaia di volumi pubblicati su cosa iniziare un capitolo che cosa il populismo cresce la lettura senza aver capito fino in fondo cosa siamo
Di che cosa stiamo parlando e era ovvero che se prendiamo per buono agli schemi proposti comunismo ampi aspetti rientra nella stanza chiaramente in questa tipologia almeno nel fatto che si tratta non strategia di conquista del potere
Che si sonda salato su una rivendicazione di rappresentanza esclusiva del popolo il vero popolo come originario titolare la sovranità un PCI ma nello stesso tempo con una tecnica delineazione negativa agonistica
Di questa pretesa che consiste per lo più nel puntare il dito accusatore contro i nemici interni ed esterni dello stesso poco coloro che lo hanno privato delle sue prerogative politiche sociali economiche che ne incrina la compattezza identitaria che ne mettono in questione la morale perché il moralismo una caratteristica tipica
Di tutti i movimenti populisti
Allora non è una novità
Negli Stati Uniti perché trascrivo riprende alcuni elementi fra esenti nel dinamica politica statunitense devono nascere il titolo spazio tipo spartì il primo gruppo comunista occidentale
Aveva posizioni molto vicine a quelle ma qui di intitolato soprattutto nel rivendicare il ritorno del potere alla gente comune dov'è tipo contrapposto all'edilizia e si era impossessato di quel potere logistico in maniera oligarchica se leggete il primo discorso inaugurale di trambusto quello in cui dice Washington rinuncia al potere che torna chi lo deve esercitare che siete voi
Noi dovevamo perfettamente recentemente espressa questa questa continuità di posizioni nella discontinuità ora è evidente che alla base di tutto questo c'è no
Profonda radicale insoddisfazione della cittadinanza americana però prodotta da da gli eventi degli ultimi trent'anni età almeno
Tre grandi rivoluzioni appunto la cosiddetta la così detta globalizzazione l'attributo di instabilità socio economica conosciamo la finanziarizzazione dell'economia propria apportato
A questo ulteriore spostamento delle ricchezze dal basso dal basso verso l'alto e fa quel fenomeno tutto americano terrazza dalla bolla sottrarmi perché che che ha messo in questione il proprio peso gli elementi fondamentale formativi faticano a starsene a casa e quindi incrinando fortemente l'autorappresentazione di queste persone
Allora nemmeno abbia scritto una cosa interessante qualche tempo fa che i partiti comunisti paradossalmente hanno preso l'assunzione contemporanea dei partiti socialdemocratici
E cioè Lisander in molti contro i pochi
Sì far valere le ragioni dei meno abbienti contro quelli appunto dei più ricchi gli interessi a maggioranza contro quindi contro quelli della
Della minoranza
Questo può essere vero sarebbe disposto al piano sull'asse verticale di polemica popolo contro l'élite in verità si fonde sistematicamente alla fine quasi scompare di fronte a un altro a che tutto orizzontale che noi contro loro
E o il popolo contro gli estranei che che ci minacciano no e isterie strane certo tono variegato all'ecologia sono i musulmani intesi un po'ereditando gli elementi nella lotta al terrorismo
Post undici settembre ma anche il riferimento a questo ritorno del fondamentalismo cristiano sono i messicani pomeridiano oggi cioè la tinozza cioè tutti coloro che provenienza latinoamericana presenti nella nello spazio americano e sono soprattutto
Ricerca italiana americani poi ovviamente oggi
A hanno un ruolo rilevante in questo tipo in questo libro forse
Indicazioni certo purché si venga a ricomprarsi voi
Caterina cose che è stata e la ora come qualcuno ha scritto il popolo rinnovare ottanta non coincide affatto con tutte le persone del violinista degli anzi nasce proprio dalla esigenza di distinguere tra queste queste persone non è un popolo cioè il discorso sul popolo nel un discorso che parla bene disse serica delle diversità che da sempre convinto in quell'ordine politico e sociale ma descrive un soggetto del tutto immaginario pensato comunitario omogeneo coeso e quindi da difendere contro i tentativi di di corruzione provenienti
Provenienti dall'esterno
E capo ad una riga ovviamente di suolo una degustazione di proposte noia Polonia dice attenzione perché sì questo messaggio fatto di duelli
Livelli preordinare delle conosciamo tutti metallica dirigente
Ma il vero messaggio né White America diritti del bene
E qualcuno con la stessa o anche il brano che aggiunge nei White meglio americana deve ritenere perché è un messaggio intriso buoni per i giudizi
Antifemminista
E di gli attacchi più o meno esplicito ovviamente alle al al discorso sulla sul genere conoscano definire ma all'edizione corrente populismo internazionalismo nasconde superiori più capitali elementi allora se era
Non è questo tipo di discorso è evidente la distanza che lo separa dal vero che noi chiamiamo democrazia costituzionale se è vero che la democrazia costituzionale è stata nella seconda metà del Novecento soprattutto un progetto di superamento delle disuguaglianze di riconoscimento delle diversità
All'interno di un unico spazio politico Julie
Siamo alla distanza abissale da questo da questo modello e se ogni brano dice che tutto sommato pur avendo le chiavi della vittoria elettorale di trapassato convincere il suo elettorato che in America esisteva un progetto politico liberale
Finalizzato a favorire sistematicamente i soggetti storicamente esclusiva donne e le minoranze etniche le minoranze sessuali i nuovi migranti e soprattutto agli afroamericani
Che hanno tolto ai bianchi americani quello che da sempre gli spettrale
Questa è stata una delle chiavi di questa di questa Vittorio allora per capire quanto il tranquillo sia distante via niente
Controllo
Per non esce delle
Quanto già visitate avvocato deve arrendersi all'assunzione è ovvio che dobbiamo superare il livello del discorso
Politico-programmatici e e guardare anche alle concrete pratiche di governo tra sei anni almeno quasi al governatore insolubile abbiamo bisogno cinque lo abbiamo visto che abbiamo visto all'opera e da questo punto di vista entrambi sono secondo molti studiosi del Global populismi risponde perfettamente che mi chiamano i popoli Strainu credo il copione populista facevano libro uscito qualche anno fa motivo in uno scenario mobile vizi vezzi grazie sentito l'uomo si intitola auto in dai come nuovi alla democrazia dentro il veicolo nel copione populista è stato di quattro strategie conquistare gli arbitri come il sistema giudiziario le forze dell'ordine le agenzie di intelligenza di autorità fiscali e agenzie di regolamentazione
E le istituzioni responsabile la responsabilità orizzontale
Due Tzipi negli oppositori comprandoli corrompendo il gruppo Fusari la legge che c'è zittirmi multando i giornali citando in giudizio i giornalisti usando le autorità fiscali per mettere a tacere gli imprenditori
Controllando il regolamentando le organizzazioni non governative movimenti sociali e zittendo importanti figure culturali
Tre cambierà le regole del gioco ritornando la Costituzione
Un modificando le regole elettorali questo è un punto molto interessante meriterebbe un approfondimento perché caratteristiche del populismo è logico che le costituzioni come strutture di regolamentazione dell'esercizio del potere mai populisti amano
Fare le costituzioni produrre nuove norme costituzionali tanto il vero punto che si dibatte sul sul sul cosiddetto costituzionalismo poco National Park crea dei suoi laboratori Sudamerica nell'Europa dell'Est pensavo allora quarto punto fabbricare evocato prima fabbricare spuntare le crisi per concentrare il potere e vetrine dell'opposizione
Quindi il comunismo come protagonista di un'azione di governo di emergenza suddette linee di azione inducono processi di erosione democratica però che evidentemente mille rispetti divenne contesto in cui si colloca ora come si diceva prima Pierpaolo parlava della resilienza americane effettivamente alcune donne hanno suggellato il fatto che il sistema federale americano rappresenta un sereno questo tipo di
Di di di dinamiche così come sulla difficile emendabilità del testo della Costituzione che e che implica appunto il virtuoso delle forme di aggiramento e delle norme costituzionali così costituita costituzionale
Porca miseria vetrate non abbia fatto danni dei piani rialzati proprio nel nell'ecosistema democratico
Americano nell'uso della sfera pubblica e nella globalizzazione crescente tra i partiti politici e questo è un punto che è già stato invocato che dovrà essere affrontato insaturo domani ammesso che ci sia domani
Poste forse il tram piano
E tutto anche nella sorse definitiva consacrazione di quel rifiuto della politica e della democrazia che è tipica della cultura liberale riguardava umilia la democrazia come due nemici assoluti
Rispetto all'autonomia della della dimensione della dimensione economica allora qui ci sarebbe molto da dire consapevoli c'è tempo ma appesa al rituale quale la la la parola d'ordine del tra alpinismo come pratica di governo dire no e accordo
Fare accordi chi è venuto prima dato cattivi accordi ma messo nel fare il vuoto
Che risolveranno i problemi
Con una nota che anche in questo ossessivo ricorso allo strumento da questa crisi old risponde perfettamente a questa a questa logica una logica manageriale costruito nell'esercizio di un potere che cancella
Tutto il peso delle procedure di deliberazione democratica
Mi avvio alla conclusione quando imparano ha definito quello che viene fuori da questa mescolanza
Un Frankenstein del neoliberismo qualcuno ha deliberato cioè formula anche se il giorno di suoi amici se non ricordo se non ricordo se non ricordo male
E come si può dire la manifestazione grazie ai consigli all'esonero l'abbiamo visto il sei gennaio del due mila ventuno l'assalto a carico di perché invece tutti gli gli elementi sono in qualche modo assieme perché quell'assalto perché loro sono il popolo e non possono sbagliare e se e se nell'azione hanno condannato quel popolo l'opposizione significa che non sa che tocca
E che occorre riprendersi quello che è stato
Questa è la logica
Prato totalitario che governa questo tipo di di approccio
Allora
Molto di quello che noi stiamo vedendo in questi mesi richiamo a quel percorso iniziato sei anni fa ma ci sono anche esperienza intanto il secondo Trump aveva è arrivato al potere con la il voto della maggioranza degli elettori
Cosa che non era duecento tu
è arrivato con l'appoggio di un'élite del potere tradizionalmente collocato a sinistra quella cosiddetta tecniche militari su
E l'esempio tipico del maschio pensate un personaggio come tilt fissa sullo sfondo ma insomma delle posizioni molto più preoccupante di quello stesso ma e poi per la prima volta
Tant'è arrivato al potere con un vero e proprio compiuto il programma
Politico ideologico quello che gli è stato scritto dall'Heritage Foundation
Che tipo di programma uno degli ordini avevano definito sia il programma della creazione di un governo posso costituzionale
Fondato sui principi del nazionalismo Cristian
Mi pare abbastanza evidente una volta di collisione Trump ha fatto propri alcuni delle proposte contenute in questo programma estremista gli altri casi sono alcune cose che sono già state evocate e mandati circola e questo emergerà in quello che diceva Alessandra prima la domanda che circola se si fa un giro
Su internet tra gli intellettuali americani anche i listini di carie URSS dominano che sta succedendo Titti che stiamo vivendo che cos'è questa cosa che stiamo vive perché come diceva una crisi costituzionale non un punto io sono d'accordo su su su su questo sono irrisolvibili questo termine c'è
Una vaghezza anche lessicale
In queste prese di posizione anche da parte di dei nemici dei nemici di di Trump sarebbe divertente evocare dalle e formule alternative utilizzate
Mi accompagna colpito ci sono concepisce l'Arsenal chiusa Prato eccetera fallimento costituzionale che inizia nel momento in cui hanno consentito di ricandidarsi mormora
Eliche il sistema collassa
Perché è uno che aveva fatto la salta cavilli non avrebbe dovuto candidarsi
Va bene io chiudo Alessandra prima citando il bell'articolo di Breton Pardi osa nel motel molto molto interessante dopo aver enunciato nei tre posizioni
Sì i due autori dicono di non essere in grado di dire da quale parte stava verità
E questo è l'aspetto se non Violante che meriterebbe forse un'altra riflessione anche se non quello che diceva
Paolo primo perché
Il linguaggio del costituzionalismo oggi non sanzionati
Almeno come lo abbiamo conosciuto
Evidentemente
Ne è dimostrazione anche l'uso dell'aggettivazione pervenuta visitarla ricostruzione suo populista avevano già chiuso i giochi
Mi pare erogazioni liberali appunto con una relazione liberale
è una contraddizione realmente diventerà esprime accusa vocalizzi sociale allora propone come si esce
Dalla situazione in cui come scrive i due autori c'è disaccordo non solo sui fatti proprio sul sul principio elementare che dovrebbe dare
Nostra esperienza storica
Giuridici comincia raccordo questo che sul nulla non aveva una ricerca viene considerato in una cosa importante che secondo me può essere di interesse scritti se si si pensa che questa sia una crisi costituzionale non si può pensare di risolvere la tornando esattamente
A ciò che la proprietà
Occorre avere il coraggio di immaginare un nuovo modello politico costituzionali che riprenda ovviamente i grandi obiettivi del costituzionalismo dicendo insomma gli intensi in altra forma
Questa è è la sfida e allora chiudo alzandole dovuto parlare il concetto di crisi
Cito soltanto ricordando e Tom Paine uno dei bandi della democrazia americana intitolata la propria rivista del price
Perché riteneva che gli americani stessero vivendo un punto critico della storia uno di quei punti in cui si decide tra passato e ceduta tradita primo tra libertà e schiavitù e numero dei sorpassi dice il nostro tempo mette a verbale le anime di tutti
Non stiamo vivendo un momento analogo a quello forse dovremmo avere il coraggio di prenderne atto una volta per tutte e e approntare il pubblico di risolti secondo molti al turismo errori
Io lo ringrazio verso la sua ora dell'azione diciamo proseguiamo militare in un andamento forse il prossimo anno ecco linguaggio hanno il linguaggio del costituzionalismo sottoposto a tensioni o il linguaggio della democrazia è sottoposto a tensioni forti l'America entrambe in qualche modo un laboratorio di queste pensioni che oramai circolano nella veri pesci del costituzionalismo la democrazia
Se pensiamo
Appunto quello intorno al quale ruotano il dibattito per decenni democrazia liberale
Democrazia sociale e democrazia economica
Democrazia totalitaria secondo no una formula del titolo non del genere classico di ritorno ecco tom volge sottoposto ad un ripensamento ripensamento che viene dall'ondata populistica
Viene
Da questa democrazia indiretta alla quale faceva riferimento a una via Pinardi che ha prodotto del relitto autoritarie fortissime anche
Un grande vocazione del misurarsi con le sfide dai vertici tra secondo il titolo di un'opera di un
Politologo statunitense che ha avuto molta fortuna negli ultimi negli ultimi quindi c'è uno spazio pubblico che profondamente profondamente mutato di cui
L'America di traenza rappresenta un caso di studio di in particolare naturalmente presente il costituzionalista che ecco io penso quello che aveva presentato per la mia generazione
Quel gruppo dei costituzionalisti che si erano innamorati negli Stati Uniti
Salvo i miei pensava regola spesso a Giuliano Amato e leggendo le opere di questi costituzionalisti noi giovani avevamo in qualche modo la impressione
Che si aprissero degli scenari nuovi particolarmente particolarmente stimolanti
Anche su questo probabilmente lo scenario è cambiato
è uno scenario si interroga il costituzionalista in modo diverso e quindi passiamo adesso alla all'altra relazione
Di al al curarti sull'ordine militari sette
Un po'la allora no no ma
Così primo
Esclusivamente però ognuno
Ma
Bene
Grazie anche da parte mia dell'invito ad Alessandra Giuliani perché io appartengo a pieno titolo come Tanzi qui presente l'aggiudicazione gli studiosi che hanno ritenuto che la formazione dovesse farsi facendo la scuola scienze politiche giurisprudenza comunque ce l'aveva più volte al giorno attraversando il corridoio vetrato pelle primatista di questa specialità
Dunque
Vedendo a parte gli scherzi al tema della relazione rispetto a quanto abbiamo sentito signora obiettivo oggi è decisamente più circoscritto
Cerco di valutare l'influenza della dottrina dello Utah Alexei Kudrin sulla riconfigurazione della presidenza e del governo federale
Che incursioni presa seconda amministrazione Ciampa ritengo infatti che il consolidamento di questa dottrina sia in grado di influenzare l'assetto del governo degli Stati Uniti ben oltre l'attuale mandato presidenziale
Ho molto sinteticamente la dottrina dei militari seguiti allena su di un'interpretazione radicale della peste incluso e dell'arte Ichnusa dell'articolo due della Costituzione
La prima attribuisce il potere esecutivo il presidente senza menzionare altri organi la seconda che assegna la responsabilità di assicurarsi che le leggi antisemite
E
Potrà sembrare strano vederlo clausole così laconiche si riesca trarre indicazioni tanto rilevante eppure ma l'avesse inglorioso discenderebbe la natura arte documentali all'esecutivo cioè coincidente con la persona del presidente da qui la pretesa in ogni dipartimento o agenzia eserciti funzioni
Esecutive risponda agli indirizzi presidenziali dipenda dal Presidente per quanto attiene al mandato nomineremo che
E indirizzò
A prescindere dalla circostanza che le leggi abbiano determinato una fisionomia missioni grazie la verifica Close viene invece utilizzata per affermare il dovere del Presidente di supervisionare dirigere l'esecuzione delle leggi da parte delle amministrazioni e conseguentemente il suo potere di direzione dell'intera Anderson
Otto crisi sono normalmente associate a due altre teorie che sono in qualche modo ti fanno da supporto la prima materia dei poteri impliciti secondo punto Presidente visto Nicolas gamma di poteri propri implicitamente conferiti dalla costituzione
Particolare nell'assegnazione del comando militare della sicurezza nazionale
Aree sulle quali pertanto gli interventi di congresso e giudiziarie possono essere disattesi dal Presidente comunque contrastanti con interesse grazie
La seconda
Teoria quella particolare radicale l'interpretazione della separazione dei poteri che docilità
Dipartimento all'Isola secondo cui i tre poteri dove devono essere influenzati gli uni dagli altri nelle decisioni che assumono nell'interpretazione della Costituzione sembra nelle forme codificate dei checks and balances per altro verso le zone dipartimento all'Isla ritengono anche che le attese glorioso imponga al presidente di rispettare venire anzitutto alla costituzione sicché
La Presidenza non deve ritenersi vincolato dalla legislazione o dei precedenti deve sceglie ove questi appaiono il presidente in contrasto con la Costituzione
L'Aprilia deve limitare il servizio così cercato brevemente di chiamare ha ricevuto continua a ricevere oggi della dottrina prevalenti in contestazione
Ne sono fondate in primo luogo momenti storici gli unici rimasti mi modestia nella stagione della ratifica si rinvengono
Di questo genere
Respingo dell'epoca era nel senso di impedire la concentrazione arbitraria di perché seduttivo
Quindici probabilmente il testo diversi passi per la costruzione di mostrando il presidente condivide la funzione esecutiva con altri organi
E infine su argomenti sistematici che si riferiscono al corretto rapporto che deve esistere la legislazione del congresso e amministrazione
Ciò nonostante questa mattina dalla dottrina dominante nell'interpretazione della forma di governo da parte di sentire VAS area del pensiero conservatore Enzo ad esempio alla cresce invece non salienti e la dottrina è stato espressamente sposato dall'amministrazione Reagan prima da quelle di due Bush e dalla in amministrazione Ciampi poi padroni più in generale dell'ultimo ventennio diversi presidenti hanno fatto leva su argomenti pervenuta all'executive per avanzare pretese suggerisce Monti
Ci sono della funzione legislativa in particolare senza tende il presidente uscente Valentina funzione di Presidential mi rivolgo a lei riesce a meno che non prende solo insomma attraverso il veicolo
Ma anche se necessario verso altre forme di contenimento degli affetti di una legge come palmenti Sainz e immenso molto famoso Museo estremo presenze influenzato da Giorgio da bonus per dichiarare la contrarietà a determinate disposizioni invece la costituzionalità preannunciare che la sua amministrazione non verrebbe tenuta in considerazione specie nell'ambito della politica estera e militare
Difendendo la posizione del presidente come condimento incisioni impaludamento Acerenza
C'è il suo vice evolutivo limitare seguiti da sovente brandito per promuovere il ridimensionamento delle amministrative sei tre o cinque anni dopo al seguito
è un termine come sapete con cui si indica militanti Yazid degli apparati del potere esecutivo sia a livello della presidenza agenzie indipendenti dalle frammentazione
Invece gli approcci appunto unitarie globale cosiddetti concordarle
Questi sono rivendicazioni che hanno trovato peraltro dalla giurisprudenza della Corte Suprema
A super maggioranza conservatrice riuscendo Sassella lo del due mila venti poi confermata da Collins nel due mila ventuno dove la corte ha riconosciuto il potere di rimozione del direttore del anzi lo stato nascente scendono si legge in Sangallo tutti i funzionari dell'esecutivo assaggi Egidio Longoni Sulpicio nel collegio o frassini
Però
L'appuntamento su
Poi scusate anche implicazioni importanti ulteriori della dottrina domenica ventisette tra proprio chief executive order sull'ampiezza dei poteri emergenziali sulla definizione sui poteri impliciti qualche ora sull'immunità guardi Giulia è stata tale finisse in Italia commentare la famosa sentenza della Corte suprema Stampeders GS dove l'ha voluta stima che il presidente Enzo Borgaro nell'ambito del potere esecutivo
Per oggi verso il ruolo compresi sapeva già storia di questo passaggio di tutto
Bertani le motivazioni di quella sentenza che quindi l'argomentazione inserisce
Scelta molto chiara
E che corrobora l'argomento delle sue speciali responsabilità mi sembra peraltro che questa sentenza altro costando molto solida le pretese seduti Carlo Formenti citando questo spazio di prerogative esclusive commentato ad alta discrezionalità l'immunità responsabilità giuridica è un tema dibattuto perché secondo altri commentatori invece l'ambito delle prerogative esclusive dato dalla uterina
Attraverso sia avrebbe implicazioni solo con riferimento alla responsabilità penale
Lascerebbe intatta sia alla responsabilità civile e la validità degli atti presidenziali questa a ancora nell'interpretazione dei giuristi però non c'è dubbio che al momento di avviare il suo secondo mandato ottanta ha potuto contare sullo svolgimento già maturo della tutti vitali se conoscere nella prassi e come vedete persino nella giurisprudenza tram dunque sia in campagna elettorale che nelle prime settimane di mandato volte usato argomenti riconducibili ad evitare se è successo
Questa quindi preso l'abitudine oggetto di ampio dibattito e prevalentemente di contestazione Indochine dell'opinione pubblica
E anziani che tutto questo si è prevalentemente manifestato nei commenti ai suoi numerosissimi executive order sorge annoverata sola la la se anche gli adulti italiane sono usciti diversi contributi l'ultimissimo Giovanni Rizzoni
Che è qui con noi oggi lo saluto e c'è uscito pochi giorni fa subroutine fascicolo della rassegna parlamentare dove si analizza per l'appunto la base legittimazione dello sviluppo nella prassi la
Casistica fra le diverse
Tipologie di executive board si sono utilizzando i presidenti nei primi cento giorni di campagna divisa di centocinquanta tre alle e memorandum alle Province ulteriori quindi ha battuto il record dei primi cento giorni identici
Disagi in clamorosa e mi aveva adottato soltanto cento metri cento giorni o persona viene mentre parallelamente si può notare la diminuzione ABB Enzo approvati dal collega esso si limita a registrare nel due mila venticinque il dato peggiore dagli anni ottanta
Per questo a evidentemente incentivato critiche dell'opinione pubblica sempre individuato nell'abuso degli ex rivolgersi sintomo governo arbitrario anche se devo dire mi rendo Hyuga responsabilità di portare un po'così di di ottimismo mimetiche questa tendenza era in realtà registrata già negli ultimi in tale ambito a partire dalla presidenza di ciarpame Bush avuto intensità insomma se ricorda e tutto sommato anche con l'amministrazione Obama non era molto cambiato questo perché in realtà sono associati alla presenza di numerosi governi divisi
La Presidenza e Congresso negli ultimi ventiquattro anni abbiamo avuto due undici anni
Divisi bienni con maggioranze sostanzialmente dico e coesa lunga stagione dibattito politico si è rimetterà sugli assetti costituzionali consentendo alla dialettica tramite il Governo un'intimidazione rigida cooperativa cioè l'attuale questa mi rendo conto la situazione in cui ci sono tante le può invece contare sull'appoggio della maggioranza del congresso
Rampado impensati Zanardi Executive Board resterà altre ragioni anzitutto i loro esperto mediatico c'è poi quello che giustamente ricordato nuda su un piano più in generale ma
Pervenire al punto specifico della mia relazione la convinzione che appunto discende da un'accezione radicale due milioni avesse molte politiche possano essere realizzate senza ricorrere alla legislazione
Sulla base di alcuni poteri presidenziali di direzione dell'esecutivo o di poteri emergenziali previsti da leggi vigenti
I poteri impliciti che possono giungere anche all'imposizione alla sua amministrazione la disapplicazione di ritenuto un caso emblematico all'inizio della presidenza nel caso di Tokyo
Legge del congresso che impone la cessione delle attività Statunitensi dalla pena il divieto di operare la Corte suprema che con Selma la piena validità della legge tutto vs Garland
L'amministrazione ad hoc all'esecutivo perché dispone la temporanea sospensione ventidue ragione di un superiore interesse della nazione è un caso tipico di nuove risorse mentre tanto che la legge quanto due sentenze della Corte Suprema che l'esecutivo subordinato alla propria valutazioni politiche sul caso che ha citato insetti molte critiche da parte dei giudici per ora ben valutare appieno questa la seconda librerie parte della mia relazione e questa le indicazioni dei militari se ci sulla azione di Ciampi in questo primo anno prendo tre ambiti mi sembrano principali più significative
Che
Primo ambito cioè adottato due suoi rivolgersi mimi giorni molto indicativi del suo approccio militare se che globalmente che vi dicevo prima due ordini esecutivi importanti il primo riceve nel cantabile di ufficio in senso dove noi rinveniamo la più chiara e estesi adesione di Samp alla dottrina dello Utah Lecce dice leggo la mia traduzione la Costituzione attribuisce tutto il potere esecutivo al presidente e gli assi del compito di eseguire ci permettono nell'esercizio della loro spesso considerevole autorità
L'istituzionale dell'esecutivo rimangono soggetti alla supervisione e al controllo costante del preside
Quest'ultimo a sua volta è regolarmente eletto dal popolo americano ed è responsabile nei suoi confronti attinge il governo federale sia realmente responsabile verso il popolo americano
Pizzolante esercitano da degli esecutivi dei essere sottoposti alla supervisione e al controllo del Presidente eletto dal Po
Ci pensa prevista teorica cosa fa seguivo estende la supervisione residenziale tarantella sui sommergibili Interbanca sapere grazie il sigillo della politica presidenziale mai più
Potente estende la supervisione presidenziale tutte le agenzie federali comprese quelle tradizionalmente considerate come indipendenti impone che ogni iniziativa regolatoria
Di rilievo sia sottoposto alla preventiva valutazione dello stesso nell'Occidente Baggio impone la conformazione Iriondo ufficiale del governo alla interpretazione della legge fornita dal Presidente
A questo si affianca un secondo importante
Executive order che riguarda l'istituzione dell'oggetto su cui non mi soffermo perché ne parlerà più avanti al seguito
Molti
Ho secondo ambito su cui invece cerco di capire qualcosa e quello come dire tradizionale dove è nata la tesi della domenica ventisette offerta ad espandersi su tanti diversi ambiti ovvero la rimozione di eccezionali dei dirigenti in particolare delle amministrazioni indicando ci le prime settimane di Mondadori vista sulla dimensione numerosissimi il genio adesso non visto sale Elenco sarebbe evidentemente l'odioso Dio di organizzazione alla vigilia regulatory Commission che è articolarle dedicato perché è stata pensata come amministrazione indipendente con funzioni di supervisione regolazione e vigilanza in materia di sicurezza nucleare quindi con un mandato avrebbe dovuto essere e garantito
Operò tram per quello che ci interessa dire si muove in questo ambito seguendo uno spartito ampiamente prefigurato dalla Corte suprema precedenti avevano Charlie defunto i poteri presidenziali in materia di rimozione a partire dal citato caso Sellano e questo indirizzo sembra una conferma dalle tredici giorni cautelari adottate fantasmi Costanza svolgeva verso il suo impero oltre casi in cui la Corte che ha deciso per ora soltanto in emergenza ha concesso però la sospensione decisioni dei giudici di merito
Che aveva invece reintegrato membro dell'agenzia siamo dunque in presenza di una l'inversione della giurisprudenza consolidata in materia perché Senna l'idea che il Presidente possa rimuovere i membri delle agenzie commissari anche i commissari di agenzie che hanno per collegiali non necessariamente soccorso ma semplicemente per una decisione propria e di indirizzo politico tecnici rilevante il senso della Egan che dice in tutti e tre tassi stiamo deludendo l'autonomia delle agenzie indipendenti e sposi liberando il disegno riciclato dal Congresso negli anni giusti
Penso ambito che mi sembra quello più delicato dal punto di vista delle implicazioni costituzionali il pavimento sin dai primi giorni del suo mandato inciampa appuntato ridurre o sospendere l'attività interi apparati centrali in particolare nel campo dello sviluppo dell'istruzione della salute pubblica anche in questo caso è una strategia non inedita anzi Noto l'abuso di questa tecnica da parte di Richard Nixon e proprio in relazione a Nixon il Congresso ad approvare settantaquattro ha un vantaggio a ciò che prevede che il presidente non possa bloccare abilmente i soldi se non attraverso specifiche procedure Igica approvazione
Del congresso anche su questo esistono giurisprudenza consolidata della Corte Suprema che per ora tiene e che ha sempre ritenuto illegittime al presidenziale si risale addirittura Kendal disteso
Nel mille ottocentotrentotto in cui la Corte ha stimato che il dovere dei presidenti di eseguire celermente le leggi non può essere interpretato comunque deve impedirne l'applicazione
Ma recentemente la la ignara sa la giornata in trenta psichiatrica settantacinque proprio sul Alberto Della Salcerini soci e poi viene applicata la dalle
Dalle corti Cerioni molti uno dei più recenti assise in calce o a San Francisco sesso stampato due mila docenti
Anche su questo fronte tanto la pretesa di gran perché quella di sollecitare un radicale routine dei precedenti e se avrà successo lo sapremo tra pochi mesi perché anche in questo caso sta iniziative di Giancarlo dato luogo a un contenzioso
Subito approvato alla Corte Suprema attraverso ancora canale denunciato da Occhetto e quindi abbiamo una serie di provvedimenti cautelari confinati situazioni sostanzialmente analoghe e non sto qui a leggerli tutti i casi ma veniva ovviamente dire chi è interessato caso il Governo Sempre ottenuto dalla Corte la possibilità di mantenere in di vigore le sono impegnate in attesa del giudizio di merito anziché comprendere secondo comandando la corte
Che adesso tesa ai giudizi di merito tenete presente che in un caso particolare più importante codici mi sembra in un primo momento a marzo la Corte aveva sostenuto la decisione del giudice di merito con una strana di composizione del collegio Combat che il presidente che si spostano con i giudici liberarla
Però si torna però settembre sulla medesima questione e Barletta il presidente votano con la super maggioranza conservatrice questo per darvi un'idea della direzione la sovranità
A volte mi interessa e su cui concludo
Il cuore del problema che pone militare sentito
Quindi come vedete non è solo l'accentramento del controllo sull'amministrazione federale ma anche l'attesa che l'esecutivo Pansa disapplicare le leggi ritenute incostituzionali contrastanti
Con gli interessi della nazione nuovo su cui le pretese di tante mettono in difficoltà spesso a corte suprema che aveva sviluppato negli ultimi anni un indirizzo di protezione della legislazione sull'amministrazione inserisco
Alla miglior questi vaccini sviluppata proprio per impedire l'espansione delle assunzioni nominative dell'esecutivo
E questo è in modo che per esempio amputazioni rilevanti sui dazi commerciali sono il cuore della politica economica del presidente
Perché i si sono stabiliti sulla base della della SEC godrebbero del centrista Jacques che
Clausola di conferimento di poteri generalissima
E quindi
Ad esempio contrastante con l'annuncio passando cioè in e qui avendo raccolto il caso probabilmente già a gennaio e febbraio deciso risorse sconsolante su cui anche la con il balletto sta in udienza ha dimostrato un atteggiamento tosse ondivago è chiaro che se la Corte dovesse assecondare le pretese di Gian da anche in tema di pavimenti e i dazi commerciali saremmo in presenza di un mutamento radicale sì e trova un parallelo forse soltanto negli anni mica per niente successivi al New Deal svuotiamo quando la Corte revisionò
Gli interventi su delegazione legislativa sua competenza federale
Proprio per consentire lo sa
Notevole trasformazione avrei
Vale sulle conclusioni mossi da tempo peraltro oggi bisogna vuoto primo assolutamente niente raggiungere perché come capite conclusioni e nonostante diciamo che attende salvo delle risposte abbia ero solo probabilmente le procure
Anche perché il due mila ventisei salamandrina mutevole coltivate sentenza d'appello perché ci diranno molte cose e collaterale insolubile conclude più vado da Mastella per fortuna negli Stati Uniti ci vorrà molto spesso
E questo aiuto bene grazie
Grazie al laddove l'azione nel caso sul tavolo la relazione dura quindi pensavo o un problema quale ritrovo sempre di fronte quando all'azione parlavo della forma di governo e gli Stati Uniti in cui partivo parlando dei checks and balances
De sempre se e poi via via andando avanti discorso ferita con un presidente che diventava era diventato sempre più operazione essendo potente una forse presidente probabilmente oggi tardi la il che Schlesinger aveva definito con una formula rimasta dei manuali la residenza Imperiale perché oggi non derivanti dal soltanto dalla con collocazione geopolitica degli Stati Uniti ma nasce anche da una serie di tensioni fortissime tensioni tele della società della società statunitense
La relazione di Andrea imbucati ha lasciato aperto uno scenario importante capire quanto poi la Corte suprema riuscirà a Conte
Questa nuova stagione della sarà imperiale
Si apre poi evidentemente il versante raccolto congresso del quale ci parlerà professions
Bisogna segnato regionale Dina funzionale
L'esercito campioncini
Allora
No naturalmente penso che abbiamo molto tempo però un minuto per ringraziare insomma aggiunge Alessandro per
Non so per avermi invitato ma per aver organizzato questo questo evento e devo dire che della poi insomma o quest'oasi
Si terranno le conclusioni ma insomma
Ci sono le prime ci ha ripensato quindi e questo fatto molto positivo naturalmente insomma io credo che ce ne saranno altre insomma
Non si manda di seminari convegni sulla presidenza entrambe insomma
Possiamo discutere veramente sino in fondo però
Intanto silenzi azioni e questo un merito non particolare apprezzamento oltre al ringraziamento al dottor ringrazio
Professor rileva il professor Lanchester adatte insomma solo il presidente delle sezioni in effetti io las esterna ha già dato il professor Nicola perché inoltre sì sì
Io
Ho aggiunto aveva precedenza ho aggiunto nella nel titolo della del mio intervento
Imperiale con me su questo aggettivo Inter imperiale relativizzare il proprio la precedenza transazione anche nei suoi rapporti con il Congresso non solo nei suoi rapporti col Congresso ma sarebbe troppo lungo scosso
E naturalmente quando usiamo questo termine
Facciamo un ricevimento come ha detto prima virgola noto libro di Arthur Schlesinger Junior vennero già il settantatré
Per la presidenza imperiale Schlesinger pay si riferiva a quella di Richard Nixon
E in quel momento siamo nel mille novecentosettantatré secondo mandato di di son beh lui arrivava lo Zenit cioè dal sotto sua insomma inciucio verso Umberto Eco presidenziale
Però sappiamo benissimo insomma voglio dire anche come ospizio
Che viceversa a turno unico presidente di tutta la storia degli Stati Uniti che si è dimesso
Quindi è arrivata l'azione poi
Nel sette inutile come dire è accaduto spagnola sul blog ieri insomma poi però lasciamo stare gli ho scritto
Presidenza imperiale energetici differimento
Ha un concetto che si è affermato negli studi Costituzione statunitense per gestire la tendenza crescente del presidente a concentrare nelle proprie mani già nelle prime relazione
Questo evidente comunque nelle proprie mani dei poteri sempre più estesi
Artisti stabilito in questo caso io di questo parlerò del ruolo del congresso e poi anche del giudice sulle parlerà nella giornata di oggi giudici di di riuscire a esercitare un controllo efficacia secondo mandato di tram perplessità dinamica appunto della presidenza e Cina diciamo sempre questo aggettivo imperiale ha raggiunto uno spessore un'intensità senza precedenti
è ammesso soprattutto in evidenza una profonda attenzione tra l'architettura costituzionale dei Jets verbale anzichenò
Nelle nostre classe insomma abbiamo sempre come riguardavano esposto ai nostri studenti insomma con ma anche con una certa
Soddisfazione e illuso ondeggia amministrativo
Politico e amministrativo del potere esecutivo era un contesto questo si verifica in un contesto di crescente polarizzazione istituzionale
E l'altro non son nazione del rapporto tra diritto per poter negli Stati Uniti
Il concetto di residenza imperiale si riferisce a un presidente concentra nella propria persona colta e le soluzioni canali abbinarsi ad un'autorità monarchica
Vorrei registrava costituzionale che nasce esplicitamente ereditario
E insomma l'eccitazione sarebbero morti quel sistema vuole evitare proprio un presidente una monarchia costituzionale
Presidenza imperiale si tratta appunto riguarda l'espansione dei poteri costituzionali e della marginalizzazione delle azioni
Della politicizzazione delle agenzie federali
Dell'utilizzo strategico dell'emergenza come strumento di governo ne parlano col stamattina Giulia
E la precedenza azionando proprio dalle inaugura esce un del venti gennaio si è caratterizzata come una prece una presidenza tendente ad accusare e non nel mentre i poteri dell'organo esecutivo
Dice chiaramente il secondo mandato più del primo mandato dei jumbo stronca miglior particolarmente significativo perciò è importante questo contenga perché veramente siamo di fronte a un caso di studio importante significativo di cui si discuterà una moto
Questo secondo mandato avviene in un contesto di polarizzazione essere ma con un congresso frammentato da una parte incapace di suscitare
Il suo ruolo di controllo efficace con una base elettorale mobilitato sensazione andando a questa mattina Hindi linea di interpretare l'azione presidenziale come espressione Della contabile cioè vengono oggi la base fa la di famose famoso manga
Ma il secondo mandato di tanti entrambi assegna anche una svolta nel rapporto tra Conte politico e stato di diritto
Con un crescente uso strategico della dobbiamo dire nella disinformazione del sei Minutes una delegittimazione delle istituzioni una confusione poi tra interessi personali e assunzioni pubbliche
Esaminando anche un conflitto di interesse conosciuto finora io nessuna dichiaro sembra il concreto interessa guardate gli Stati Uniti realtà per contrastare il complesso interessa adesso siamo proprio nel pieno del conflitto di interessi
E io indagini concentrerò questa breve breve intervento sulla consigliatura del Presidente principalmente nei confronti del potere legislativo
Con attenzione particolare agli sci sui libici sedicenne possiamo qualsiasi sistemici dei checks and balances le indicazioni tra lo Stato di diritto
Ho scelto due aspetti in parte uno prestato già trattato da cura che sono particolarmente significative per comprende i rapporti peculiare tra precedente e condensa uno le risente inoltre e quindi già Andrea mi ha preceduto
E due il secondo aspetto ce ne potrebbero indicare altre secondo aspetto e lo shutdown federale di quest'anno che si è concluso poco a poco
Inizio delle segreto di muoversi per aggiungere qualcosa a quello che ha già detto Andrea Buratti
La ci ricordiamo la scrivania di Taranto il giorno Tellini adolescente quando poi lui è andato a terra già quelle cartelle nere
Contenenti gli executive ovest
Da firmare subito dopo il discorso delle regole sugli interi facevano presagire come questo atto sarebbe diventato lo strumento normativo privilegiato delle pressioni e quindi la dottrina della militare s'intende superata all'altro
Andrea Buratti però si è manifestato come l'idea che il presidente del vengono contro l'autorità seduttiva e ha trovato qualcosa la precedenza trampolino applicazione partecipano a ma cure
Aggiungo anche a tutto nel MOSE ne sono state dette dal professor Villone oppure stiamo radical Constitution contano
Nel sistema statunitense gli atti le collettiva sono a amministrative e malate dal Presidente per dirigere un giornale istituzionalmente all'esecutivo several nessuno degli strumenti prima verso cui il presidente esercita il proprio potere amministrativo cioè per cui alcuni riuscirà
A gravano
Allora sarà Lawson unanime Formigoni cioè non rende talvolta varcare la frontiera diciamo sicuramente osservato
Cioè volevo dire gli attrezzi presidente esercita il suo potere amministrativa chi verso il secco chiuso ovvero e non sono leggi naturalmente non sono leggi sono atti amministrativi che trovano diciamo fondamento non quello che Andrea Buratti ha già citato nell'apparecchio promosso dall'OCSE e Fondo
Articolo della Costituzione ma devono rientrare nei poteri già attribuiti a residente a Rho devono derivare da un'autorizzazione legislativa
Invecchia in questi primi mesi tramanda indicato gli executive or persino per bypassare il controverso
Regolando tramite alcun spesso strumenti con questo atto normativo le politiche migratorie le questioni ambientali fiscali commerciali
La ristrutturazione delle agenzie degli dipartimenti
Per riorientare priorità amministrativa in modo unilaterale il carattere imperiale ribadisco dell'uso di questo strumento emerge l'accusatore prima di tutto
Già citato da da Andrea Buratti lavoro devo far riferimento a quello che tutto con la numerosità di questi executive order non solo trama superati i cento giorni durante l'intervallo russo
Ma han già cioè ha ha ha già firmato un numero di executive order pari a quelli che che aveva firmato nel precedente mandato dei quattro anni superiori a quelli che Sigma-Tau by venne va e viene firmato centosessantadue nel suo mandato presidenziale adesso siamo a duecento diciotto executive order
Epifani Anna
Patrimonio dire non cercava diciamo nell'attuazione negli applausi e un vivo facesse il Maso assume sette cose invece gli è serio organo sono stati utilizzati non solo per l'attuazione delle leggi esistenti ma anche per l'avvio di nuove politiche pubbliche hanno commentato il concetto istituzionali quando hanno permesso Cribari passare su molte questioni proprio l'organo legislativo
Tanto è vero che si è creato in questo periodo un significativo contenzioso simile seppi porterebbe anche la dichiarazione di stato di emergenza
Abbastanza ricorrenti hanno permesso al presidente di accedere poteri eccezionali fondi straordinari strumenti di mobilitazione servì a quello della Guardia nazionale
Ha una capacità di intervento amministrativo notevolmente ampliata
E poteri decisionale sono finalmente concentrati attorno al presidente la centralizzazione delle decisione anzi determinato anche la condivisione dell'Italia ci sia e ristretta con un gruppo limitato di assistenti personali
A una cerchia di persone di sua fiducia senza l'albanese in consenso nazionale che è diventato un uno strumento di controllo veramente sterilizzati
Sappiamo che questo il Senato soprattutto il congresso saranno soprattutto a strumenti di controllo dispone di strumenti controllo sonda mentali inchieste citazione a giudizio non parlo
Dell'impeachment
Trump è stato l'unico presidente come aveva subito due procedimenti di impeachment non sappiamo come sono andata aprire ma la maggioranza proprio ha bloccato iniziative via versatili controlli funziona esecutive hanno ignorato senza conseguenze prescrizioni
La Casa Bianca ha imposto il privilegio esecutivo in modo estensivo
Ciò ha creato una mutazione istituzionale importante il congresso è apparso in questo periodo
Incapace di imporre il rispetto del previsto
Il Senato e sui sappiamo che la Costituzione assegna un ruolo decisivo al Senato per bilanciare il potere esecutivo
Attivarsi in Conselve alcune nomine presidenziale si è limitata a confermare rapidamente candidati ideologicamente allineata agli hanno rallentato o impedito iniziative di controllo
E diventato una camera di protezione dell'esecutivo perché svolgeva la sua funzione di controllo
Adesso esco dagli executive order di cui ha parlato
Andrea curate è il secondo fattore secondo me importante sul costo e Coppa venturo
Però intanto voglio dire c'è già stato eh lo shutdown note insomma apriamo questo per il due mila e venticinque su cui professor Luigi Testa che sexy e qui presente ha scritto una nota di recente
Occasionalmente anche il primo è iniziato il primo ottobre di quest'anno perché il Congresso non è riuscito ad approvare in tempo quindi entro la scadenza fiscale
Una nuova legge di stanziamento per finanziare le attività di governo non è la prima volta ci mancherebbe altro
Ci sono stati altri usciva lascia da un però in questo caso e quello più lungo nella storia degli Stati Uniti snaturata di Juan da tre giorni
Ma non tanto come dire voglio mezzo rilievo la durata
Il modo come è stato approntato
Questo Chantal
Prima tutto diciamo e in questo periodo novecento mila dipendenti sono state in congedo non retribuito altri due milioni hanno continuato a lavorare senza studenti alcuni servizi essenziali svolti da agenzie militari sicurezza nazionale trasporta hanno avuto continuità ma molte attività federale
Appare tra non essenziale sono state in gran parte sostenere sciatta un impatto così importante
Diciamo di cui tener conto per gli attuali rapporti tra il presidente del congresso
Cioè al centro del dello sconto c'era il rinnovo delle specie orali su cui democratici chiedevano
E la nuova legge includesse l'estensione dei sussidi per l'assicurazione sanitaria pubblica previsti dall'Obama faccio un inciso globalmente sarebbe stato l'ossessione di Taranto nel primo marito ha retto il primo atto che però per quindici inseriamo al due mila e il senso primo atto che farò
Abrogheremo l'Obama non c'è riuscito finora insomma non c'è riuscito nemmeno verso però è sempre stata la sua ossessione
Come dire in perché i democratici averlo chiesto
Che di rinnovare le diciamo alcuni contributi previsti dallo dallo banchieri che erano in scadenza senza questa estensione molte americane avrebbero visto aumentare i premi assicurativi
O addirittura sulla copertura
I repubblicani invece hanno rifiutato di accogliere tale tali richieste
Quindi considerando spesse extra non inerente il semplice villaggio operative conoscerne pieno controllo su eventuali decisioni non e questa situazione deve un braccio di ferro
Monte Risoluzione di finanziamento non sono passate per mancanza del quorum appunto di sessanta volte la maggioranza qualificata di che richiesta e Chamberlain questo mi riferisco sempre alla nota di Luigi Testa ha presentato un ostruzionismo in questo caso il Partito Democratico
Non come uno strumento di garanzia minoritaria ma come ostacolo alla sovranità Portonaccio
Lo sciacallo arrestato con causato da un menu ritardo tecnologico ma da una profonda crisi politica condizione opposta
C'era congresso Casa Bianca sospese in sanità ruolo dello Stato
La Casa Bianca rifiutato di negoziare non accettato compromessi
Con i Democratici sui punti come la sanità comici ucciderlo Parma per questo approccio
L'idea è un optional da piuttosto che cercare un compromesso metti reverenza che pertanto non stanno non rappresenta un rischio crollo attorale ma uno strumento di pressione politica e di cambiamento strutturale
Alcuni analisti definiscono l'intera vicenda non con una crisi occasionale
Ma come un'operazione strutturale prima dello champagne sono arrivate minacce esplicite di licenziamenti di massa ce ne ricordiamo
Questi licenziamenti erano una leva negoziale verso il congresso del sui lavoratori federale
Durante confrontando in molte decisioni sospendere fondi orrenda
Legge sono stati vissuti come un uso deliberato del potere esecutivo per imporre la volontà politica del presidente
E della maggioranza repubblicana questa contribuito polarizzare ulteriormente lo scontro politico e pubblico
In questo senso tornando alla sua amministrazione sono assunti una responsabilità politica ma direi anche sociale oltre che economica per un'Inter interruzioni che poteva essere evitata tramite le conferma
Compromessi rimborsa minacce di licenziamento di masse di rifiuto di compromessi l'uso dello Shakhtar ogni anno di pressione Londra convergente consuetudine politica
Questa scelta rischia di trasformare ogni struttura impasse il Bilancio in una crisi strutturale con gravi costi politici e sociali
Quest'ultimo scioccante ha costituito un precedente a mio parere pericoloso per l'equilibrio del rapporto tra gli organi al momento che potrebbe diventare uno strumento abituale con l'intento di rafforzare il potere esecutivo e di ridurre il ruolo del contrasto
Quando un governo sceglie deliberatamente cenno totale come nella politica sta sacrificando per strategie di potere il bene lavoratori era l'efficienza dei servizi pubblici classe attività sociale
I costi materiali ma attivi anche il posto in materiale finiscono molto elevate congruo d'Oltralpe nel tempo stia per finire l'avventura politica statunitense fondata sulla separazione dei poteri ha subito in questo periodo
Una ridefinizione sotto pressione populiste Ibert presidenzialista nel senso che la figura del Presidente si avvicina alla al leader plebiscitaria
Distruggendo la sfiducia nell'organo legislativo facendo crescere il ruolo della base elettorale
Con legittimazione immediata comparsa cioè cento il nuovo a manca secondo mandato il no tra secondo me rappresenta un punto di svolta nella storia costituzionale degli Stati Uniti
Accelerando una dinamica di concentrazione del potere esecutivo che è iniziata molto prima molti anni prima sappiamo dalla recita in certe zone della somma di governo presidenziale
Ma che adesso ha trovato una sorta faccia ammirazione
Ciò che rende unico questo periodo reggente della sistematicità dell'espansione presidenziale
La debolezza del congresso conseguente nel rispondere a questa espansione presidenziale l'uso intensivo di strumenti amministrativi quello che dicevo prima come aveva no
La ridefinizione della figura presidenziale in chiave plebiscitaria
La relazione chiudono tutta l'organo esecutivo dell'organo legislativa ha mostrato in questo periodo come la presidenza
C'è un nuovo imperiale non sia chiuso sono un concetto teorico ma una realtà concreta che lui definisce e non in senso positivo il funzionamento della democrazia costituzionale americana ovviamente su nuove basi
Abbiamo detto che l'attrice è così profonda è stata già evidenziato però dal momento che esso parlerà Maneggio interno sulle qualcosa di positivo sia concludo veramente con logo rivolte
Diciamo ci siano soprattutto per i giovani venti migliori rispetto a quelli stiamo attraversando avversa per in questo periodo ottobre durante
Grazie il professor dinanzi questa sua relazione mi ha molto colpito il passaggio in cui ha sottolineato il declino della cultura della separazione dei poteri e che colpisce molto il nuovo una
Il tradizione costituzionale
Che fissata tanto portata ad enfatizzare le parole scritte su pergamena la corsa delle parole scritte su pergamena della Costituzione statunitense e tuttavia nel corso di oltre due secondi
Tanta quel passa sotto i ponti
Colpisce non spiega probabilmente proprio questa idea Costituzione come legge superiore che si sia tanto poco mi scuso mi pare nello scenario statunitense
Emendamenti alla consecutio
Che avrebbero potuto toccare anche il profilo che ricordava prima la relazione di Andrea cioè elezioni così frequenti sia il tempo se non ricordo male c'è uno scritto di tono
Non solo necessarie nelle regioni forza e la democrazia
Statunitense ha un fattore un fattore di debolezza la storia costituzionale statunitense ha preferito seguire un'altra strada lasciare impieghi in queste parole scritte
Su pergamena e tuttavia tuttavia stabilire dialettica molto secondo lo schema dell'opera viaria di Ackerman fra Foundation interne esce Transformation
Naturalmente questo ci porta al tema della relazione successiva che quella che riguarda gli scenari del federalismo statunitense
Sotto l'aspetto del rapporto tra il presidente i governatori degli Stati e quindi
Qui siamo ha fatto relazione processo
Sì graziosa giudice show
Consentire ringraziamento davvero non formale anzitutto del Sagrantino Angela Caravale
Questo credo professor Lanchester Elizondo anche lo spirito che ha sempre animato Dulcinea che abbiamo presentato rispettivi dottorati che abbiamo ceduto dal primo
Andrea Buratti l'esperienza di una conta congiunta diciamo così
è a volte anche in termini scenari il processo minorile a cercare usufruire degli spazi anche e delle opportunità che deve stupire a contare crossing hanno dato ma oggi vincendone stiamo celebrando grazie ai colleghi continuiamo a celebrare una storia antica senza perché diciamo così nostro nel quale l'identità sembra che cresce nel mondo il coraggio di confrontarsi appartiene qualche modo naturalmente dalle proprie specificità sei miliardi seguita
Per cui grazie innanzitutto dell'impiego vi ringrazio anche perché il tema ciò che insomma capita indiani raccontano il cane di Taranto il rapporto con potere federale dei governatori in particolare interna spesso considerato una grave particolare ma guarda con il governatore perché io sono da qualche anno comincia a pensare sempre presente nel centrare pronti a spiegare il perché
E non c'è ragione alla luce della presidenza seconda presidenza dalla stampa
Tutto ciò mi costringe a dire innanzitutto una primissima cosa cioè avevano del governatore ottimamente imbattuta procedono ad analizzare il comitato considera considera la prima senza il governatore potere generale di giunge nuova seconda presidenza
Perché i governatori innanzitutto e governatori sono dietro l'amico cervice
Sorvegliava sono dentro la dinamica eccetera e l'architrave eccellenza evidentemente in questione contestazione americana
Niente decisioni sono però nell'annuncio in una il governatore esattamente tutto il potere federale la prima linea dedicata di tutte diciamola così il presidente che non esiste l'idea degli Stati Uniti che diventa presidente a dispetto dei governatori
Perché vorrei sottolinearlo siamo collegati tutti evidentemente più che più che invece un tema però va bene va bene i ritardi ricordando che le registrazioni elettorale unitario eccetera sta quindi ma il sistema ritrarre centosei disegni di e la sintesi di cinquantasei che sia il più o meno vincente di cinquanta diversi sistemi mixati elettorale contrarietà sono sicura molti Stati ma non cambia diciamo cinquanta competizione distrutte
Queste cinquanta complice estinte fanno il presidente fanno tuttora fanno anche oggi ogni presidente qualunque presidente ma a maggior ragione i presidenti di conflittuali iniziano la loro storia e quali porterà alla presidenza abbiano dato che nel governo
E se ne va dal relatore della loro squadra che li sostengono che li proteggono che magari fanno anche loro vicepresidenti il giorno dopo
Carne seguire invece troviamo di fronte al fatto che questo candidato Presidente non diventerà sempre quindi parliamo di una relazione in realtà che poi negli anni tanto ha visto crescere la funzione presidenziale con un timbro Ignazio ricordava residenza imperiale tanto ha visto crescere la lettera sono i governatori che oggi hanno salto naturalmente tutte le considerazioni su un secolo parlare ma naturalmente
Hanno poteri concessi dalla Costituzione come statale che stabiliscono l'azione dello Stato che gli erano composti in giallo potevano essere utilizzate il legislatore sono stavano il detenuto anzitutto eccetera quindi sono due soggetti distinti e distanti ma che sono necessariamente costretti a collaborare
L'uno per l'interesse e l'altro il presidente di sezione vuole diventare presidente effettivo alla vita del presidente dialogando con il governatore leghista perciò anziché per esempio di staging elettorale c'è una distinzione
Elettorale e dello Stato illuso naturalmente il momento elettorale siamo il più possibile favorevole la campagna elettorale semipresidenziale e naturalmente i governatori che giorno dopo saranno col Presidente ricordo l'impegno sa ora dunque questo doppio parallelo e con una in una linea di difesa ma anche una linea di attacco rispetto al presidente potenzialmente appunto
Pesce fisicamente dentro l'idea dell'interesse ex come si sottolinea e entrando diciamo questo rispetto a questa idea sorge perché lo stesso dall'altra Fabio utilizzato questa questa vettura come storicamente è sempre al di là del rapporto fra presidente governatori parlato donatori sono con loro sui quali scaricare
Tutte le colpe palazzine del giudice nella massima risorsa con il presidente diceva Oscar questo naturalmente fa parte di un gioco delle parti che ha trovato mi trova comportamento in una vettura che ossessionata autorizzazioni dalla prima presidenza
Basti immaginare venuti da lontano tra parlato inutilizzato governatore l'iscrizione Chris Christie deduce suo sostenitore e ha utilizzato anche la potenza
Di alcune realtà territoriali per questo dal ottima partenza citavo prima e dall'altro sui colleghi governatori appena andato presidenziale ha scaricato tutto il problema del conte elargizione della pandemia al tema dell'immigrazione tema dell'ambiente
Allora
I governatori c'è il presidente sono delle facce di un'America che ci consenta dentro quello che continua ad essere ebbero un peso insostenibile una battuta l'ultimo l'unico freno al momento disponibile al primo anno della presidenza perché secondo la luce limite facciamo alla Corte Suprema frazioni Gerson che continua a essere migliore regalo che costituenti americani hanno fatto a se stessi e anche in parte perché hanno costruito un sistema dove fatto che il presidente non fosse entrato in maniera così verticale
Cosa che sta fondata naturalmente i sulla sul sistema sembrava raggiunto il potere degli stadi evidentemente questo è sicuro Carlo il ruolo stesso interesse Carlo fa politica che difende i loro stati anche se sono dello stesso colore del Presidente non sono mancati che durante la presidenza a maggior ragione oggi la seconda singoli governatori repubblicani ma intorno al paese
L'hanno detto per ragioni spiegabile lo stesso presidente tenga presente utile che gli elettori ma di quegli Stati continua a credere che il presidente possano essere una presidente di valore e tuttavia tali molti passaggi già stiamo vedendo molte cariche elezioni sono già intervenute stanno dimostrando soprattutto quelli elettorali
Il governatore del New Jersey della vigilia rispetto presenta uno show tra cui seguirà Ignazio che ha colpito duramente indipendenti generale con i suoi avversari sono largamente composta di elementi della rete largamente volontà da qui presenti tra venerato più tardi questo rapporto in questo rapporto nel caso di specie Massimo Vari presidenza travolto si è articolato sostanzialmente fino presenti tra l'altro il potere federale soprattutto i governatori delitti degli stati attraverso tre linee di tendenza che sono sempre interventi più o meno le stesse gli atti formali sull'articolato dibattito politico appunto di bilancio partendo scusi crearsi cosa possiamo identificare chiaramente un grande confronto politico-elettorale un crescente interventismo presidenziale sugli atti interni gli stati l'abbiamo visto in mille modi è stato generoso non siano già stati citati dalla dall'uso e l'intervento della Guardia Nazionale per cittadini di solito il morbo della Guardia Nazionale consorte di governatori repubblicani reale sì grazie presidente senza governatore della Louisiana altri insomma cioè la lista
Che hanno sostenuto con le l'appoggio del presidente altri naturalmente presidente non sta in piedi e naturalmente hanno promosso su questo un contenzioso con precisione che ancora naturalmente non si risolto
Poi abbiamo avuto evidentemente un uso del bilancio federale è stato già detto nella
L'impressione dell'indirizzo alle condizioni asciutte statali ma anche qui il Jersey e e vigilia dimostrano che non è detto che questa sia l'allarmante aiutata andare nell'ottantasei potrà sarebbe utile consolidato la la racchetta
E non a caso cita un altro esempio saggi potere siamo sulla sul tema degli Stati se ne abbiamo alla realtà locale uscita ieri Miami
E non è certamente non per state voglio senza continuava a passare diciamo così ai democratici Nahyan ha cambiato diciamo anche lui interlocutrice la donna bianca democratica
Quelli che ci sono alcuni elementi cioè dice restringono schietti che nel mondo vaga stanno avvenendo esattamente anche l'auto sentenze ci saranno maggiori certezze per il bacino elettorale di quello che sarà posta io continuo a pensare che il terzo sabato sei costituzionale
Ma vostra naturalmente prevede una gara la quale si stanno divertendo innanzitutto con i nostri amici centrattacco ceduta
Siccome la regola nazista non non eccezione
La Borsa persuase interpretativo che vi sto proponendo allo scontro e solamente sulle politiche specifiche altro già citato l'ambiente voce lavoro allora innanzitutto dall'altra ma sul primo asse rapporto consunto politico
Elettorale condotto dal panico caldo senso sull'estensione di traslocare come Sergio silenzio della propria campagna nazionale ha sostenuto che governatori legislatori
E il referendum attività locali come se ci sono tutti il nome della stessa persona cioè intona tanto ma tutto ciò
In una prima fase abbia portato fortuna ma nel caso pronto uso persistente Lessico pensano importati condivido Alessandro Di Martino dicesse il cambiamento che delle parole molto importante invece delle cittadine smentendo se le parole lealtà l'alta nei confronti della Casa Bianca stare sempre più stringente dal TAR insieme storia americana
Usando le parole Donald Trump rivolgere col per cui diciamo così promesse mantenute transazioni le promesse da mantenere forzata vengono essere non sembrano esserci gli stati mantenuti e quindi la radicalizzazione della posizione politica
Il ciclo futuro suicida che il diciamo la dominanza di questa fase storica e la polarizzazione mediale chiusa dall'altra a maggior ragione oggi iniziano verso lo strumento dello scettico blu diventano chi è più incerto
E lavandino esatta
Pre-campagna elettorale negli Stati che c'era nel locale che si era al livello evidentemente emergere incentivare come vedremo ricordo dunque gli stati continuano ad essere quello che Enzo dello scrittore straniera rustici ai campi di battaglia per la legittimazione della politica staccare locale ma evidentemente nazionale Segrate accentuando nel caso di fabbricazione interni e a maggior ragione quelli legati dentro a separazione dei poteri oltre che naturalmente agli stessi i i partiti a partire appunto dal partito repubblicano
Il presidente ha utilizzato un orientamento concettuale accusando i governatori dunque anche instabile vicenza amministrativa cattiva gestione del citata azione
Politiche migratorie oppure per missioni penso al civico sedici facile sul versante Cities distinzione sono esattamente gli argomenti classici ma conosciamo tra e tuttavia la la prima prova di bilancio la prima nuova prova di bilancio dall'altra escluso risoluzione finale senza politica non ha dimostrato diciamo tutta la potenzialità sottratta unico soprattutto rispetto agli Stati perché l'adozione di determinati politica ambientale energetico avvenuto sulle questioni sicurezza immigrazione la gestione ora Giorgio oltretutto sull'ordine pubblico e l'implementazione di norme sul lavoro sull'istruzione a maggior ragione dentro
La divisibili delle banche editore tra l'altro in realtà non è stato così dice perché perché i senatori democratici sono contagiati accedere in realtà sono democratici duecento no nella situazione più vantaggiosa per il partito democratico sono tutti democratici che non vanno al rinnovo tutti democratici gli stati in bilico
Per portare a casa risultati Gregorio direttore proceduto naturalmente certamente deve essere sempre in giro giunge quindi l'annuncio dello strumento conosciuta come giustamente segnala principi minacce così netti nella politica per mettere in discussione l'assetto dei poteri in realtà ma di questa relazione cianosi possiamo benissimo
Nel senso che caso specifico autori monitorato parliamo appunto il potere centrale anche dall'alto e l'articolazione interna e quindi l'uso dei senatori funzionato benissimo perché da un lato politico dei democratici hanno ceduto a coloro che avevano interesse eccetera non l'interesse non c'è uno specifico delizie
Per i propri stati valuterà se politico insieme
Per il proprio partito
Questo può essere utile per Donald Trump nato in modo pericoloso dall'altra
Poiché cioè come dire il grande punto interrogativo la grande incognita che potenzialmente neri ma sottolineano per essere cioè lavoro hanno detto
La frase indiretto così pericolosa nella nella nostra analisi dello scenario che verranno però è storia degli Stati Uniti che nei quattro anni può cadere che ci siano
Problemi riguardo ai disastri ambientali
Ecco io vorrei segnalarlo svenuto perché nella strategia color contrario spiega molto bene sicuramente altre devo ritenermi è chiaro la stringente nata dell'azionamento infatti sentivo una serie di agenzie federali e potrebbe portare notevoli problemi e non sono soltanto i circoli più diciamo così economici economico
Ultimo l'allarme società televisive
Ma
La cancellazione degli aiuti alla in particolare per le calamità naturali crisi economiche locali emergenti si trasformino in modo decisivo nel rapporto tornato in mercati il presidente potrebbe apre uno scenario molto preoccupante laddove faccio un'ipotesi arrivi pagarlo una vetrina qualsiasi Chiti rispetto con molti Luigi siccome lo stesso presidente tutto ciò che gli Stati Uniti dagli accordi ambientali
Compose nel tirar su la situazione una battuta verso il resto l'orario allora il punto risolvere le abbiamo che il presidente che rigetta sugli elementi potenzialmente assai utili
Il vantaggio del dialogo del potere federale il presidente mentre che si specifica oggi non ci ma la storia repubblicana degli ultimi anche venti trent'anni americano ci dimostra che ci porta a rischio quindi sulle politiche pubbliche in modo molto rapido alcune cose le abbiamo già detto nei famosi quattro anni ambiente sociali la sanità annuncia trovato
Molti scontri e non è detto che sia completamente vincenti penso al punto gli Stati democratici in particolare secrezione Cannatello standard molto stringenti rispetto al presidente Ciucci
C'è l'esenzione riguarda le automobili energie rinnovabili la tutela delle coste ma penso anche a molti Stati costi pubblicare calato ad una stessa strategia pendenti giunge attive
Così nonostante gente valutazione novecentoundici ossia alle allentamento dei vincoli Zucchelli qualche volta e non parlo dei taxi
Grazie naturalmente c'è un problema che è stata federale non proprio perché vischiosità del potere estero
Ricordo ancora con sorpresa quando la governatrice all'epoca dell'Iowa cioè l'accordo strategico con la Cina cioè Ceci Jinping quindi abbiamo anche una dimensione iniziarono dedizione un percorso in quella dinamica che è chiaro che lei ci troviamo di fronte a un confronto computers sulle colline sociologici gli è stato già detto
Nei programmi di Bolzano è chiaro che c'è uno scontro aperto e c'è una grande migrazione per questo un punto decisivo che mi porta tracce perché la migrazione interna che nasce da esigenze pratiche appunto all'Obama perché salta l'applauso veloce
E quindi probabilmente che si ristruttura resteranno ti porta la mia amica fortissimamente all'interno del paese e di una nazione
E questa migrazione interna a degli insetti evidenti tredici sette nel sulla ristrutturazione urbana ma degli assetti politici decisivi su due cose punto numero uno
Una battutaccia lo sapete sulla redistributive totale cioè sulla distinzione pezzi non di elezioni della territorializzazione del pronto
Che naturalmente ha assunto un livello di preciso geometrica
Perché verso l'intelligenza artificiale l'autista Santucci Barbara Degani paniere fatto una bandiera politica che ce l'hanno ma non ci sono e in molti Stati con intelligenza artificiale sino a cento su cento per non sbagliare l'esito elettorale due distinti in cento cioè Tizio piuttosto che Caio rinuncia
E in questo Colombo verbalmente di costituzionalità non va non minimo rispetto all'operazione chirurgici americana e armistizio che appunto alla Changeling M linee l'esperienza è successa di ricchezza e mattone innanzitutto un problema riguardo a quale America ecco alle Americhe dentro la stazione
Perché siamo stati testimoni molti una ricerca recente andandosene in Francia notissimo condivisa il signore abbiamo sperimentato senza sta diventando più democratico di quanto non si creda
Almeno sulla carta e questo dimostra come in realtà la migrazione è un elemento non visto la minaccia di un terreno con queste ma c'è anche una sterna un elemento non visto che la trasformazione situazioni ancora come la mobilità la c'è ancora la licenza ricostruzione del quadro idea del bar dello studente
Dei cugini c'è il presidente appunto diventerà sempre di più soprattutto migratori alta beh all'interno è molto difficile a sostenere naturalmente giù economiche e proprio più utile se ne sarà un secondo contratto ci dotazione economica subordinazione conclusione
In ogni e ossia è chiaro che questo questa migrazione interno regolato con un uso dei razzi specificative Celeste Mezzetti quelli Santis verso mi segnala c'era facciamo diventa vi segnalo che nella sentenza sui taxi che arriverà vernici quindi essendo dall'altra parte intraprendenza economia americana
Questo ha un peso
Ci solamente allora io credo nella lettura avremo probabilmente della sentenza senza insomma
Però io ho qualche dubbio diciamo adottato giuridico anche per il sospetto che possono avere questi amici lunedì erano anche amici tra il giorno prima
Su una situazione già a maggior ragione se organizzative da ci sono gli stati che non sono poco l'economia americana funzione dell'economia americana serie dico conseguenze istituzione che deve e ventisei il sicario dall'alto diciamo così Velletri dinamismo dei poteri federati rapporto governarlo
Come interlocutrice giuridica che si scaricheranno prossima sostanzialmente Cerruti siamo valutazione istituzionale che renderà anche il dialogo presente Salvatori anch'egli stesso virali molto molto complicato immaginare
E qui dove
Negli Stati Uniti sono in continuo socio ce ne sono sincero donna e al momento presieduta da
Che governatore dello il quale non in pochi momenti ha segnalato la stessa assicura altresì di gestire il rapporto con lui
Così come era avvenuto nella presidenza precedente però nella presenza precedente c'erano interessa dimostrare che si stava affermando il modello ecologico ma e quindi in qualche modo gli stessi fondatori volevano capire quanto potevano cavalcare lontanamente inventata un'altra stube cecità oggi più oggi tengono da Praga
Cioè il giorno dopo tramite il Presidente dell'euro di danni all'edificio se non a caso in compensazione rientra Cece dinanzi largamente vicepresidente e dall'altro Marco Lodi gestiscono la pratica non è una delicatezza che che fa tutta curioso diciamo allora
L'ho detto a Monteporzio Giorgio di una polarizzazione avevamo tolto il posizionamento come sta dicendo delle alleanze politiche e chiudo conclusione finiti sono ancora un Paese dove si legge si possono festeggiare duecentocinquantadue Sicer americana secondo lei cioè costituzionale
Piano dispetto
Viviamo diamogli il tempo sta dimostrando che piano piano alcuni punti di certezza con Conserva
Non perché il sistema risalente al costituzionalismo questo professor Nicola incitare all'inizio appunto di Corsico e così celeste nega novecenteschi si è scaldato il cuore non solo ma per una ragione perché a noi interessa
A difendere se stessi valori da insegnare idea che nel vedere l'inserimento all'interno sull'americana Democrazia solidarietà dentro quegli anni tutti devono stare dentro quello che misura la nei fatti il presidente
Comincia con eleganza al limite ma gli anni e naturalmente il nuovo verso il Senato idealisti della maternità rappresentati ma attenzione ogni due anni partecipano anche emittente per i governatori quali nuovo tutti i quattro anni e allora chiudo quanti governatori hanno assunto nel Mediterraneo ventisei
Tre novembre ventisei dall'avvenuta un anno arriva con trentanove governatori trentasei Stati tre televisori virgola settantanove diciotto sono democratici diciotto sono repubblicani
Io penso che questo Paese moltissimo
Sul prossimo presidente penso che nessun governatore ancorché in senso cioè niente sia disponibile a cementare la sua redenzione conseguenze politiche pubbliche da qui
Però scarsa qui a un anno che siano gestite a maggior ragione il conto del proprio stato
Ecco il sistema di checks and balances almeno a questo ma permette grazie
La sua relazione
Ciò perché una suggestione importante
Rilegge in qualche modo federalismo statunitense attraverso varie rapporto fra il presidente chiude il governatore
è un rapporto di avere il ruolo nel quale si scontrano Cisco si si misura un problema di legittimazione democratica evidentemente un problema omissis nel rapporto fra la Federazione
Fissati
Mi chiedo se tutto questo non suggerisca in qualche modo un riversamento di quella lettura storica del capitalismo statunitense intorno disuguale
Federalismo
Cooperativo è piuttosto pensare ad un federalismo
Non voglio vedere canta agonistico come ci ha mostrato la relazione di Francesco ma un federalismo dialettico nel rapporto fra la Federazione
Gli stati naturalmente tutto questo pone anche dei problemi io sono al lettore classico di la Pergola sui missili
Con i cattolici
Un all'origine del federalismo statunitense e lì dietro cui residui conta turistici celebra il flauto e quindi poi il patto costituzionale ora invece come ci diceva Francesco il rapporto tra le realtà esperta nei confronti della presidenza
Allora passiamo adesso alla alla penultima relazione questa ventina Giulia Caravale sul potere di grazia
No
Grazie
Allora e
L'Inter interrogazione manca quindi presidenzialisti cattedra nostra alta sta imprimendo al suo capo senz'arte utilizzo del gruppo pallidi Occhiuzzi adesso non so di Scalzone anche quelli che a prima vista possono sembrare più marginali
Nel caso del potere di grazia che ha deciso di approfondire in questo primo l'intervento
Concentrando in modo particolare sulle conseguenze degli eventi del sei gennaio due mila ventuno che dicevamo prima allora presentato delle si evidenzi momenti di crisi della giustizia costituzionale statunitense
Sono ritengo necessario però prima alcuni temesse che sono utili per inquadrare il tema
Allora innanzitutto il potere di graziare un potere che la Costituzione attribuisce l'articolo due in via esclusiva al Capo dello Stato sul modello di quanto era presente nelle parti alla convenzione di Filadelfia si limitò diciamo recepire il modello inglese misura marginale quanto avveniva nei singoli Stati attribuendo Brindisi durante questo potere con circoscritto ai reati generali e con una discussioni di casi di impeachment come era in modo analogo quanto era presente nella Sacramenti inglesi del mille settecento no
E in secondo luogo occorre risanare e nella storia statunitense l'esercizio che Lenin si fa qualche può assumere diverse forme che vanno dall'OCSE portano all'amnistia mutazione è stato esercitato per motivi decine di cartucce enti prevalentemente per la volontà di ripristinare delle palesi ingiustizie dare il rigore della pena giungere la pacificazione sociale mettendo fine
Miss maglietta secondo questa era l'impostazione e infine Hamilton aveva dato è proprio quello di ripristinare la tranquillità per la nazione però anche regioni che sono sicuramente meno nobili e quindi per interessi personali
Nella maggior parte delle circostanze l'esercizio del potere di grazia è stato considerato come routinario però non sono mancati la storia alcuni episodi particolarmente controversi Carlo sollecitato delle riflessioni sono è necessario introdurre dei limiti alla a questo esercizio anche sui risvolti politici ed etici per recitare solamente alcuni di questi casi ricorda ad esempio la grazia concessa dal presidente ha sporto al mi son in cui porta è stato indice per lo scandalo del Watergate evitando in questo modo processo all'ex Presidente oppure da questa decisione di George Bush
Di concede la grazia destinato alla scadenza del suo mandato a tutti istituzionali dell'amministrazione Reagan erano implicati nello scandalo limitino incontra e prima che fosse conclusa l'indagine da cui peraltro era già emerso il coinvolgimento della CIA e della Casa Bianca caso si parlò di star quando non vi sarà sì l'indicazione dello stesso Bush perché di era Camera è stato vicepresidenti o ancora il caso di Bill Clinton che l'ultimo giorno del suo mandato concesse è la grazia un finanziere da cui ex moglie aveva effettuato ingenti donazioni al Partito Democratico alla campagna
Elettorale di Mitidieri Clinton addirittura questa concessione aveva portato il procuratore eccetera Lillo ad avviare un'indagine perché non avete per verificare e la grazia fosse stata concessa in cambio di denaro con la possibilità quindi e che l'ex presidente venisse incriminato per violazioni della normativa generale
Nel corso del primo mandato diciamo di concessione della grazia hanno riguardato in prevalenza ai suoi alleati e sostenitori politici
All'epoca il dibattito si era concentrato soprattutto sull'ipotesi che era stata che importa ventilata di un altro perdono presidenziale ha ragione di dire procedimenti giudiziari che vedevano coinvolti il esistente il dibattito si muoveva in realtà in due diverse direzioni da un canto l'esistenza di un'immunità presidenziale reati penali e dall'altro l'esistenza di un potere saltato al sì non so se è stata riconosciuta la prima sarebbe stato ovviamente e intendono intervenire il secondo una sua microarray tornare in seguito emblematiche della polarizzazione politica e del clima di Doni e pervade la siccità statunitense sono state poi grazie concesse
Sempre l'ultimo giorni del sono andato da un paio di Enna ai familiari alle sanzionare i membri del Congresso alcuni funzionari comprese le forze dell'ordine e che erano stati coinvolti avevano testimoniato collaborato con la commissione d'inchiesta congressuale sulla sei gennaio e anche ai consulenti medici che erano di vampira pandemia la grazia concessi Rafael copriva e cito tutti i reati non violenti contro gli Stati Uniti
Di che avessero potuto commettere quale avessero potuto prendere parte nell'arco di dieci anni in questo modo per metterli al riparo tale possibilità interstellare
Quindi e tutto questo per dire che già prima di Trump di questa presidenza non sono mancati nella storia e casi controversi
Il terzo luogo è interessante la giurisprudenza in materia non sono molti casi relativi ovviamente alle concessioni etica sia sono occupate corti perché difficilmente chi ne beneficia
Sarà fa ricorso però nel corso del tempo le corti hanno contribuito a definire i limiti nel perimetro di questo esercizio perimetro sicuramente molto ampio e ed elastico i cui limiti sono come ho detto definiti in maniera esplicita dalla Costituzione
E quindi divieto di impeachment tra l'indicazione ai reati generali ma cliniche impliciti derivano dall'interno setto costituzionale e quindi a iniziare dal principio della separazione dei poteri
Nonché da quello della tutela dei diritti fondamentali dei terzi
Un ulteriore limite implicito che come diceva è stato recentemente Mrs comune è quello del divieto di salpato chi è contrario al principio espresso tra l'altro nel se viene vissuta per cui nessun individuo concesso risorgere dal giudice in una causa lo riguardi personalmente quindi il principio mi annoio decentrate a casa si trova trova conferma anche nella giurisprudenza della suprema ma può essere fatto derivare a che cosa dal dovere del Presidente di dare esecuzione celermente alla legge secondo perché Klose e anche l'auto loans clausole che entrambi mirano a circoscrivere la discrezionalità il presidente in esercizio
I suoi poteri vincolandolo a un muso delle proprie prerogative orientato al perseguimento dell'interesse pubblico e non in vantaggio sta male
L'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nelle corti ha contribuito India precisare in la natura del potere di grazia e anche a farlo allontanare da quella terra origine del potere di grazia indirizzi quindi non è occorre un atto di sapore personale posto in continuità anche con il modello del perdono divino ma ritenuto si è progressivamente considerato come atto speciale dell'esecutivo vincolato al perseguimento del pub guasta
Al contempo però la giurisprudenza delle punti ha anche contribuito ad accrescere quella la natura assoluta del potere e a circoscrivere forme di controllo e di supervisione siete giudiziario cede il legislativo quindi ma sentenze fin dal mille ottocentosessantasei hanno affermato invece di ingerenza del congresso la legittimità delle condizioni che il presidente con il pubblico concedesse la grazia e la commutazione della pena davanti del capo dello Stato ad intervenire in qualsiasi istante il processo quindi anche prima della condanna definitiva secondo la corte poi un'eventuale atteso del potere di grazia sarebbe CISL e Federica sarebbe perseguibile solo attraverso l'impeachment del presidente però anche questa lettura è stata di recente messa in discussione per
Infine anche se il potere è stato utilizzato sin dalle origini dall'accelerazione solo al termine della guerra civile ben organizzato
Un ponte un apposito ufficio generale e nel mille ottocentonovantotto vennero ribatte leggi né regole procedurali da seguire per presentare la richiesta
Si tratta dei miracoli però di natura Advisory perché come dicevo il presidente può concedere la grazia senza bisogno che sia completata la procedura ma anche prima che sia stato emanato un decreto di poter sa sono stati diversi tentativi nella serra di introduce una disciplina specifica di questo potere dall'ultimo nel due mila ventuno all'interno di un più ampio pacchetto di riforme era stata approvata e allora dei rappresentanti contenuto nel scusate indo Vaudano sia un progetto di legge che era diretto a tanta prevenire gli abusi del potere esecutivo questo conteneva
Il titolo che denominato avviso vado in Francia una dedicato proprio all'alimentazione del potere di grazia chiariva questo e disegni di legge che presidente non avrebbe potuto sarà spesso aumentava la trasparenza e nella procedura tende concessione stabiliva la grazia dunque che non poteva essere concessa in casi di corruzione ma il Senato non approvato cioè quindi questo a grandi linee è il quadro dell'esercizio del potere di grazia negli Stati Uniti
Come dicevo io ho scelto di sosta mamme in particolare sulla quanto accaduto al seguito dell'assalto ha capito il vedesse gennaio del due mila ventuno compiuto dai sostenitori di Granta nel tentativo impedire la certificazione dalla vittoria elettorale e il dibattito da parte del Congresso elemento segna uno spartiacque aggiunta uno del diritto costituzionale della politica americana e e ricevimento al tema progetto del mio intervento
A finito anche polverizzare gli ancorché labili
Limiti dell'esercizio del potere grazie ricevuti negli anni è tale e allora la vicenda mi sembra rilevante per diverse ragioni mi intanto perché il s'è alzato sostenuto anche in questa occasione che il Presidente avrebbe potuto autocrazia si poi perché il presidente è stato sottoposto un altro caso implicitamente e soprattutto perché poi alcun l'otto alla sentenza Sampras sei a sei sette ha sancito per la prima volta nella storia l'immunità assoluta del presidente da ogni responsabilità penale
Per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni e a peraltro presentato un'inezia tripartizione dei poteri presidenziali perché con una accentuazione Pescara per assoluto del potere di grazia e infine che dall'inizio dell'attuale mandato il presidente Trump ha concesso la grazia a coloro che erano stati coinvolti e molti casi condannati per l'assalto compresso quindi faccio una rapida ricostruzione
Anche se il secondo processo di impeachment aveva portato all'assoluzione di tram per la Camera dei rappresentanti aveva deciso di istituire una commissione d'inchiesta sul parlamentare e quindi che arriva riconosciuto all'unanimità la responsabilità Trump nell'insurrezione al congresso tramite è stato considerato colpevole di reati di lo strozzino a congresso cospirazione
Incitamento a misurazione le stesse accuse per cui era stato sottoposto agli vincente recintate file il punto elettorale dagli Stati Uniti la commissione del Congresso lo aveva definito al Dipartimento
L'ingiustizia il quale ha promosso un'indagine ostinata al procuratore speciale Jack Smith che nell'agosto del due mila ventitré aveva incriminato tanto
Prima della sentenza tra l'assessore verso si deve specie nel cortile non aveva mai riconosciuto al presidente un'immunità assunta da ogni responsabilità penale per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue in Sironi nelle linee guida del Dipartimento di Giustizia a da cui concretamente dipende l'avvio dell'azione penale federale si riconosceva solamente una improcedibilità temporanea
Anche nei confronti dei presidenti quando sono inox disse proprio per evitare che il coinvolgimento in un processo foss'anche primitive interferire con l'adempimento dei suoi doveri che sono spesso esclusivi
E quindi la si riteneva che il presidente potesse essere incriminato e processato successivamente alla conclusione del mandato e dalla grazia che era stata concessa dal presidente forte anni son era stata considerata nel dibattito comune la prova dell'inesistenza di un'immunità assoluta
Da ogni responsabilità penale per l'azione del presidente credo che se ci fosse stata questa immunità sarebbe stata inutile Grazia anni
Peraltro in un memorandum scritto nel mille novecentosettantaquattro proprio in occasione dello stand per ed hanno i loro con che era il sostituto procuratore generale del Dipartimento di Giustizia c'era scritto che il Presidente non avrebbe potuto autocrazia sì ma avrebbe potuto dichiarare di essere temporaneamente impossibilitato a svolgere i suoi doveri gusti ciò ai sensi invece terzo comma il venticinquesimo emendamento da fare in modo da stabilire il vicepresidente come presidente facente funzioni capace grazie sta
Dall'altra si era dichiarato non colpevole aveva rivendicato l'immunità presidenziale tutti gli atti che superiori a causa dei compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni e mi ha chiesto la valutazione della posizione pregiudiziale
Dell'esistenza e di questa immunità penale del presidente e quindi l'accoglimento di questa questione ha sospeso il processo Trump emerge la corte distrettuale e l'acqua e di appello avevano respinto ai desiderata invece la corte suprema quella sentenza attraverso segretezza a riconosciuto al presidente una impunità assoluta anche alla scadenza del mandato per tutte le azioni che sono urgente nell'esercizio dei poteri sulla mentali attribuitegli dalla Costituzione
Tra cui aveva ricompreso praticamente tutte quelle Gaia convinto nel tentativo di alterare il risultato elettorale e nell'opinione di maggioranza ricitati estroversa proposto quindi come dicevo minimi in un'inedita tripartizione di Federico residenziali sono articolati in nuove categorie vicini che sulla base della diversa gradazione di immunità
E tre insista per il presidente e quindi presidente gode di un'immunità assoluta della sanzione penale anche alla scadenza del mandato per tutti gli atti che rientrano all'interno di questo primo gruppo che ricomprende tutti
Quelle competenze che sono esercitati in Borsa dice la Corte della sua autorità costituzionale conclusiva e preclusiva quelli che sono attribuite Fininvest visiva dal presidente al dalla direttamente dalla Costituzione e ha collocato il potere di grazia tra queste e dunque un potere su cui nelle camere né le corti possono intervenire
Quindi la purga considerato il potere di grazia come una delle competenze che contribuiscono a caratterizzare l'autorità il Capo dello Stato tanto che il personale deve render conto a nessuno e quindi anche attraverso una rottura lettura sforzata di quelli che sono i precedenti che prima ho ricordato la corte ha insistito sul fatto che nell'esercizio di questo potere il presidente Apimilano da qualsiasi interferenza da parte degli altri
Poteri dello Stato
La lettura della quindi assolutistica del potere di grazia che è emerso dalla sentenza transazioni anche contezza risulta evidente dall'usare il Presidente nel a sto all'inizio del suo mandato come dicevo nei confronti di coloro che sono stati erano stati fonda NATO erano implicati nella salto ha capito il oltre mille cinquecento persone tra cui il leader dei movimenti islamisti titolazione e poi essa sono stati finanziati peraltro via esci di queste persone sono stata in quest'anno già stati di nuovo per aver commesso altri fini il presidente ha accettato di collegare e questo atto di clemenza
Alla tradizione statunitense interpreta la grazia come strumento di pacificazione sociale quindi richiamando la lettura andrà dai Milton e richiamando anche quanto avvenuto in passato nella storia statunitense in occasione dell'abisso dipende la guerra civile che la guerra in Vietnam ma mentre in tutti questi casi il potere di grazia era stato esercitato secondo il segretario saldatori e quindi per sedare dei disordini che minacciano la stabilità del governo la grazia relativa avesse gennaio invece ha finito per dare ventuno senza alla violenza e alla ribellione il presidente ha fermato che i responsabili avevano agito praticamente erano ostaggi
Erano vittime di persecuzioni avallando quindi il tentativo di rovesciare consonanza il Governo degli Stati Uniti evitando di fatto arrivando ancora sommati saltato un visto la sua diretta implicazione e nella vicenda per il potere di clemenza nelle mani Donald Trump è uno strumento Gino zero miglia marine eccessiva non serve a restituire stabilire una pace sociale non svolge una funzione niente niente politica i tre si tenta di accentuato la natura del potere assoluto ed arbitrario destinato a favorire amici alleati sostenitori e anche i finanziatori pochi giorni fa il il mio avanza ha evidenziato che esista una vera e propria economia della grazia perché c'è un numero crescente di Jacopo calati che sta cercando di assicura senza cuore di Trump
Attraverso un'azione ai suoi comitati politici proprio nella speranza di ottenere la grazia per i propri assistiti
E in una società polarizzata quindi come quella statunitense è stato sì venuto che anche l'uso della grazia contribuisce veicolare un messaggio chiaro io aggiungo
Inquietante il presidente la legge egli a decidere ha chiesto asiatica oggi non sia quindi concludo
Affermando che uso improprio della grazia sicuramente uno dei sintomi di un problema ben più ampio e autrice
La democrazia sì evidenze e la politica statunitense e che affonda forse dei suoi nemici in un sistema il primario e non riesce più a svolgere il ruolo distinto sentinella e quindi capace di selezionare i candidati
Non estremisti e non non voti nella radicalizzazione dell'elettorato alimentata la discussione dei nuovi media che hanno avvelenato
Il discorso unico hanno favorito sia la disinformazione disinformazione in una nuova normalità in alcuni sono costantemente violate le regole più elementari del confronto civile in cui gli avversari ci sono sistematicamente delegittimati e nell'incapacità delle procedure di impeachment di scoraggiare di comportamenti impropri nell'immunità presidenziale riconosciuta dalla corte considerazioni del presidente e nella crescente delegittimazione della relazione gravidanza azionista e questi mi sembrano tutti segnali di una democrazia che si va lentamente salutarlo
Ringrazio cara le persone sua relazione pare siamo passate questa relazione
Da una possibile in cui scovare è stata revocata all'inizio almeno l'adozione di una legge ad una Ravizza risale la rampa globale estremamente inquietante eccetto nato anche ambiguità nella nell'evoluzione del rapporto fra il presidente giudiziario fosse già nella Costituzione statunitense
L'esordio nella relazione di Giulia Caravale con con la comparazione con la madre e padre inglese lo rivela certo qui siamo di fronte eticamente ha un potere alla interpretazione il potere assoluto ed arbitrario che scalfisce maniera
Molto evidente il principio da separazione dei poteri
E allora abbiamo deciso all'ultima redazione di questa sessione affidata prendo Moliterni sulla administrative inserisco
Se
Anch'io ringrazio di aver avuto una lista nell'archivio illegale per per questo invito che indolore davvero sono molto contento
Di poter fare questa interpretazione corte sorridono aveva rappresentato per molti di loro si sono verso la facoltà un punto di riferimento tuttora ci che quindi verso chiude occasione di l'allenamento
L'alpinista distesi è stato diciamo un test toccate data noleggiato alcune relazioni e da cui inevitabilmente però riferimento Andrea tutto andrà dura sicuramente nella storia costituzionale americana l'incerta convocazione dell'amministrazione delle funzioni amministrative nei disegni dei padri fondatori genuino sciocco a vivere
Luogo costituzionale ha contribuito a rendere le vicende dello Stato amministrativo per facile terreno di scontro tra i poteri dello Stato e che hanno provato a rafforzare la propria posizione proprio rafforzando la supremazia del controllo sull'amministrazione tale come ci ha detto che sono Ignazio subito del due mila e quattro da questo punto di vista lui il diverso il pomeriggio del rapporto tra congresso rigide in termini di opposizione conflittualità può essere letto proprio alla luce delle associazioni e hanno caratterizzato le modalità di controllo della politica sull'amministrazione e questo dualismo nel controllo della politica secondo Brusacà nell'articolo uscito pochi giorni fa sarebbe alla base della corte politicizzazione della burocrazia
Americana che non si intravede vede invece in altri sistemi parlamentari ora in questo senso è chiaro che la svolta presidenziale che ha caratterizzato il Novecento che ha spostato il suo baricentro dell'esecutivo dell'istituzione del capo all'esecutivo
Il poi anche la sullo scenario geopolitico internazionale fino alla presidenza imperiale sicuramente ha avuto come cifra distintiva non sono ampiamente dell'amministrazione federale
Ma anche il rafforzamento del controllo presidenziale su buona parte delle amministrazioni l'allargamento dello spazio presidenziale questo rafforzamento del del del processo di rafforzamento della presidenza che poi c'è stato il tentativo di recupero del congresso
Dopo ad alcuni somma che poi insomma preso con la la presidenza Reagan non ha tuttavia impedito di rischia di fare un ambito comuni marginale però di amministrazione che per comodità disegna un dipendente senza però Gea non pienamente soggetta al controllo presidenziale
L'origine di questa limitazione all'origine funzionale considerarle era giocava sull'esigenza del mille ottocentottantasette di alla luce dell'impatto della tipologia di a sfidare il potere della regolazione soprattutto in materia di trasporto ferroviario a un'agenzia tecnica e poi il sollecito volgersi in seguito nel mille novecentododici guardava alla rivoluzione industriale e con preoccupazione le agenzie indipendenti erano basate sulla conoscenza essenziale in virtù della libertà individuale in un mondo trasformato dalle rivoluzioni economiche poi questo con la penna di Mistral mais in arrivo istituzione delle leggi più importanti cioè Borghezio grazie condicio il tredici e il quattordici questo rapido sanzionare l'avvistamento funzionale equilibrio sia per i tempi giustizialismo che sono stati menzionati dal professor rivela certamente ha ricevuto un consolidamento sul piano istituzionale soprattutto grazie alla Corte Suprema lacuale a difesa di importare la costituzione di quel modello e come strumento di vero contrappeso lo strapotere presidenziale usare sottolinea inesperta cinque
La Corte Suprema stava guardando erogabili Europa nell'imitare che sino al mille venticinque Stati Uniti gli avrebbe impedito di limitazione della determinazione posti in essere da Roosevelt che forte della sua maggioranza in realtà aveva provato a piegare anche le autorità indipendenti al programma politico contestando le leggi che e impedivano la rimozione a scrivere sui sul la Corte Suprema prende una posizione molto forte la prende nuova maggioranza repubblicana o laureanda all'unanimità
Questo è il motivo del successo di autista trentacinque fino ad oggi è una decisione che non solo è stata soltanto l'opposizione al programma politico Dini ma è stata una decisione isola esponente istituzionale che voluto individuare nel modello delle amministrazioni indipendenti
Un presidio a volte a riequilibrare lo strapotere lo Stato deve presidenziale facendolo con la motivazione che oggi desta alcuni il problema
Ivan Fabio questa mutazione stasera la Federazione comici non so se è coinvolta nella funzione esecutiva
Ma così invece investita di funzioni questi giudice requisiti legislativa con conseguente legittimità di un congresso Galileo
Escluso il progredire avvocati del Presidente questa difesa costituzionale del modello Zavoli poi
Una una e consolidamento nel sistema americano degli a dei livelli pendenti perché il Congresso chiedeva alle autorità indipendenti un ambito di amministrazione sedici andranno direttamente collegata chiede informazioni è attivo il processo legislativo in grado di operare come una sorta di contropotere nei confronti dell'amministrazione direttamente dipendente quindi nel consolidamento
Politico istituzionale è chiaro che il processo di intensificazione del controllo presidenziale
Sull'amministrazione federale ma questo controllo non è riuscito comunque a negare del tutto quella idea
Di visibilità nella distribuzione dei poteri di supervisione e controllo sull'amministrazione che alla base del testo costituzionale e
La tegame in quella udienza dell'otto dicembre scorso nel caso svolga perso Stam disguido però ha deliberato un patto costituzionale grazie presidente candidato
Per del codice vicino al mezzo miliardo punto TG cinque ora e in questo scenario di rafforzamento della presidenza
Abusate ha parlato di presidenza isolata anche con riferimento alle presidenze Bush Obama ma che non ha mai rinunciato appunto allacci dall'incontro degli azzurri sull'amministrazione dei banchi
Ora seconda per vicinanza al campo che rappresenta un punto di svolta da tanti punti di vista
è stato già menzionato il debolissimo proprio il congresso rispetto al all'intervento sull'amministrazione
Una strategia che nulla fare con gli interventi del due mila e diciassette attraverso appunto l'integrazione poste esaltare la restituzione la tutti e perché io Klose diciamo la
Il Bellini unitario l'idea è quella di porre un salto di qualità rispetto alle trasformazioni ordinamentali e che hanno caratterizzato
Senso dell'emergenza guardando l'amministrazione non già uno strumento di collegamento e cooperazione tra gli organi costituzionali secondo l'introduzione di cosiddetti ma come lo strumento volto assicurare la piena attuazione del programma presidenziale e questo attraverso una pluralità di idee gli strumenti alcuni nuovi invece si può cogliere la rigida con esperienza ad esempio di Reagan
Caratterizzati da sicuramente dalla forza anche dall'imponenza numerica i numeri sono stati già menzionato interne insomma diciamo rispetto alla presidenza
Tra uno sì questo il ricco una quantificazione è stato altra uomo dell'utilizzo di Executive Board ex in vigore perché non solo nei gli stati fermati da dal potere giurisdizionale ci sono state diciotto corti federali che hanno provato
E coraggiosamente diviso tutto sui licenziamenti tuttavia molti di questi interventi sono stati poi sospesi alla Corte Suprema
Che ha sulla base di un utilizzo strumentale del denunciante Bruce Ackerman dell'Emergency dopo emergenza nasce tutto per non perché si dei contrasti creare maschere
Questioni legate alla vita umana al turismo l'emergenza il Pontefice ha condotto la Corte suprema a legittimare questioni molto complesse di caratteri giustizia l'artista e la separazione doveri un decisioni molto rapide hanno avuto anche un esperto di legittimazione della politica e del bontà della scelta in Qatar sull'opinione pubblica e venendo inerente alla direzione io distinguerei e il tema diciamo della strumentalizzazione dell'amministrazione ovvero del diciamo Gardel potere esecutivo unitario dal problema l'attacco alla stato amministrativo in senso stretto che invece rappresenta un disegno di carattere chiaramente punitivo prende il primo punto
Tutto però cose che sono già state dette da benissimo da Andrea Buratti
In più similitudini tentativi di sterilizzare gli strumenti di controllo sull'amministrazione riguarda ovviamente il tema della verità indipendente e se ci sono dipendente il Dipartimento di giustizia che pure considerato un soggetto
Tradizionalmente non so come e mi ha detto mamma viaggio indipendenza la Casa Bianca
I profili problematici hanno sempre riguardato rispettano deviando il mercato di rilievo la sulle nomine non c'è mai stato il problema sulla terra non ci trovo diciamo Varalli esondato trovarono dalla consenso nel prevedere la base consente destinate quindi rimase una disciplina affidata alla al congresso e e da questo punto di vista e nella sentenza del già citato scrisse seguito del trentacinque CD legittimo il congresso la possibilità di imporre e pare soltanto della gente presidenti per ragioni di reticenza negligenza malversazione perché le autorità che non sono le politico esecutive Monreale tempi poi giudiziario
O quasi legislative quante sono queste ritardi sono il trentaquattro per i danni sono coperte da questa Garanzia legislativa diciamo di protezione rafforzata centro altre quattro implicitamente non solo ora rispetto a queste verità sette commissioni sono va beh completamente paralizzato dall'intervento di Trump che dimensioni guida occluso stante avendo se mi sembra oltre a queste ci sono nasce le polveri sono Bordin mezzi sempre da cinque volte amico del padre Posillipo Michelle quindi diciamo agenzia importantissime e al rispetto ad alcune di queste come nel caso della Federal trenta unisce la motivazione di licenziamento è stata chiaramente una motivazione nei confronti del semplice per di incompatibilità della sicura del del del commissario con la politica governativa quindi per continuare ad esempio la Federal Trade Commission ora
La Corte Suprema ha avuto modo di esprimersi in via cautelare non menzionava Andrea un attinta in almeno tre casi Intra verso Wilcox a a a confermato dalla l'arrivo la legittima
L'invenzione del disonore il meglio della scena vision bordo del Meretz system perché esercitano poteri esecutivi considerevoli quindi qui c'è l'attenzione al tipo di dovere viene esercitato che sul punto episodi caldi vivo e la Corte d'Appello di situazioni Colombia lo scorso cinque mila confermato questo caso e stabilendo che il Trump agito legalmente nel licenziare lunedì venti diverse agenzie
Perché esse esercitano un potere esecutivo significativo valorizzando
Poteri sostanziali di regolamentazione così come il potere di ordinare il reintegro il pagamento degli arretrati
Ora in questo intervento lascia prefigurare che rispetto ad Anzio ci sia quantomeno una idea di restringere il campo oggettivi applicazione delle garanzie acque le autorità indipendenti che sarebbero
Più ma giovedì dal dico diversi motivi quindi inserirà logo citava
Andrea
La limitazione avvenuta dal punto di vista della natura individuale collegiale quindi si escluso
L'applicazione al consiglio Francesco che aggiungono delle garanzie Dias perché è un organo diciamo non collegiale quei passaggi ulteriori era vivificare
E la la tomba di polveri e gas tanto che a noi non sembra agevole simile questa distanza in questa distinzione funzionale e lascia la duration Borghi si occupa di pratiche sindacali supervisione di azioni sindacali menzione Production Borghesan ricorsi dipendenti grazie esercita funzioni quasi giudiziaria rubrica quindi da questo punto di vista pare evidente che e chiudendosi superare altri istituti tendente alla breve corsa quando ha il leggerà sia incertezza saranno superabile ventisei
Quando la Corte Lunardini nel caso suo perverso strada e verificare vicino a che punto
Precedente importante perché riguarda stasera convincente alla base caso e del trentacinque e da questo punto di vista la vicenda riguarda appunto l'estromissione da parte ebraica dei due commissari democratici era rimasto rimaste commissari e repubblicani alla luce di mio eccetera indumenti in particolare l'udienza dell'otto dicembre scorso sembrerebbe emerge la volontà della corte di superare chiaramente a Swiss
E si è discusso molto sull'impatto Montalto intanto Sveva Dalmasso l'impatto di questa decisione fino a che punto la corte riuscirà intagliare il pieno della verità indipendenti
Quanti cadranno alcuni autori bacheca nella sua opinione dissenziente e nel suo intervento ha detto attenzione qui non solo crolla tutto il sistema delle imprese indipendenti ma rischiamo di trovare anche organico ma la riversa potrebbe essere
Incisa da questo sistema e quindi procura una piena politicizzazione di un bar One risolti soggetti per i quali la tristezza amministrazione indipendenti
Probabilmente potrebbe essere salvata la Federal Reserve perché genera né sentenze dal due mila e ventidue rapine venticinque si sottolinea il segreto sarebbe una entità strutturato in modo unico positiva essendo la distinta dalle storia della diversa seconda banca e gli Stati Uniti ma anche qui scusate mi ha contestato salvo dicendo l'origine la la presente è intrecciata federati Commission sull'esperienza di indirizzarla e patina di Berna dividerle diciamo sul Patto nuovo per Mantova
A salvare la Federal Reserve il cui impatto sui mercati globali sarebbe invece Augustine più devastante l'altro modo con cui si interviene sul sistema delle nomine abbia delle nove e la rivelatori della regola dei rilievi è un sistema insomma l'abbiamo già da tempo vicino ora continuato da Clinton attraverso quindi ma sottintende Obama Verona l'obiettivo di una garantire una regolazione imparziale pareri sul palco apparenti fondata su base scientifica certamente sia a Venezia intanto urbano di Lizzano terribile Piero diventare l'estetista ma sicuramente l'Executive Board è già menzionato Andrea Buratti significativamente intitolato la riportare la responsabilità garantire la responsabilità tutte le agenzie
Fa un salto di qualità perché impone ettolitri l'agenzia indipendenti prima di pubblicare qualsiasi miglioramento debbano trasmetterlo alloggi da
E e abbiamo un obbligo continuativo per il direttore dello venti
Di verificare la coerenza dell'attività relative agli articoli il programma governativo poi si può intervenire sul riparto di attività Sandigliano rigore anziché latina del presidente e e da questo punto di vista con l'altro elemento appunto del vincolo interpretativo sulla del presidente che si estende
Anche alle abilità e indipendenti e di un ridisegno radicale rapporto vigilanza agenzie eccitamento un impatto alla possibilità di garantire una relazione e imparziale visto peraltro di paralisi dell'attività regolatorie che è già stata messa sotto accusa
Temi di syndication titolare di farlo passare dall'imputato della della ora è di e
E questo il primo punto diciamo di riconducibile alla limitare il segno di chi il la diciamo subordinazione del presso amministrativo altri sistemi
Il secondo punto subito regionale lo smantellamento della ministro distesi come obiettivo quello di Trump consistente nella complessiva riduzione del peso dello Stato sul piano economico finanziario sul carovita degli regolatori nella prospettiva risolutive
Il più ampio sostegno alla libertà di movimento sono su delle perché dei grandi gruppi finanziari
Ora questo obiettivo politico non è un obiettivo nuovo l'obiettivo
Intercetta un sentimento a stare andiamo nella storia
E nella cultura e opinione pubblica americana per esempio eccellente verso il peso eccessivo dello Stato amministrative delle locale regolatori stesi insofferente all'inefficienza della burocrazia è un sentimento che ha trovato un avanzato Obama e cioè continuità ricompattare anche in ambito scientifico perché venni consorte puntigliosità non solo politica ma culturale sul sullo Stato sul diritto amministrativo
E sarebbe definita lo qui c'è consiglieri vicini hamburger secondo
Il diritto amministrativo sarebbe ormai perché Oleggio rilevando le libertà e individuali spareggio anche la separazione dei poteri
Questo anti amministratrice ingiurie
Per RAI ritrovo ormai un giudice anche conforto anche all'interno della corte suprema vaccino Lenin senzienti tra le riunioni di maggioranza e superamento diceva insomma un po'o comunque la messa in discussione di Sharon va in questa direzione
E che trova il sostegno di associazioni siti culturali istituzione Justice society la richiesta cinque è stata menzionata ora
Questo movimento ha trovato in tram un sostegno e una rappresentazione non paragonabile a nessun'altra presidenza effettata simbolicamente incarnata dall'istituzione come se ben ricordo del dolce gli va stretto dovrà metterci Hitchens all'anidride assumesse un soggetto non sono stati all'amministrazione Marche simbolicamente espressione di questo sentimento Bianciardi mista divisi il compito era quello di ristrutturare il governo federale ridurre invenzione dello Stato
Tagliare personale Budget programmi e
Ma dimesso dopo pochi mesi pochi giorni fa è stata dichiarata la chiusura dello del di questo sorge un bilancio sicuramente e i risparmi di spesa molto lontani da quelli annunciati ma le maggiori criticità gli oratori meticolosa dimensioni tali che l'unico giunge cosmetici al salutato ampi settori pubblici diversi pozzi pubblici critici con di licenziamento in massa di dipendenti coesistono di riassumere per ripristinare capacità amministrative
Danni dentro la Social Security Administration dovuto lavorare si menzionava Francesco faceva degli Sasso
Naturali e la misura della inverso invece solo l'International leader ma anche alla funzione di salvare le vite all'estratto dal punto di vista della Baccini prevenzione della malaria e e riduzione del consumo ha lanciato da più buono che era stato costituito come reazione alla crisi finanziaria del
In atto il tutto in un contesto in cui il bilancio federale per l'anno fiscale due mila ventisei
A proposito significativamente il tredici per cento per la discesa del Santa cinque per cento per la sicurezza alle frontiere il di Palazzolo Homeland Security
Quindi diciamo e anche nel nel giudice ma del luglio a previsti per la ricrescita in casa costante dell'agenzia visto si detenzione del decurtazione attribuzione di settantacinque miliardi aggiuntivi ha un bilancio di dieci miliardi settantacinque miliardi per il quadriennio ecco che e da questo punto di vista quindi viene c'è questo stato amministrativo a due velocità allo stato amministrativo che viene viene ridotto rispetto diciamo ai programmi federali che sono il via quelle politiche che che invece trova invece un suo rafforzamento in relazione ad altri ad altri ambiti questo è avvenuto anche un posso accennare al tentativo
Di congelamento di fondi generalizzato l'utilizzo molto spregiudicato ogni sospetto di congelamento e
è una adottato la legge del settantaquattro ma buongiorno sospendere satura l'utilità salvo poi essere sospese questo intervento dalla dal giudice visitors Colombia e questo tempo denunciamo meglio è logico caratterizzato da forti estemporaneità senza dinanzi d'impatto mancanza di qualsiasi considerazione dei benefici della regolazione alcuni commentatori hanno parlato di lascia in ballo squarcia scusa
E non ci si riscontra in alcuni menzione soltanto due documenti che riguarda le specifica il tema della deregolamentazione centotrentuno prevedeva per un nuovo regolamento che andava eliminati due ora
Cioè l'aria dei rapporti di uno dieci milioni stanziati per Roma globali Parolini dalle dieci regole e comunque ci versa sul costo zero misure adottate e una loggia deduzione continuamente dei canarini
Dei benefici della regolazione e che addirittura incentiva le agenzie a un mettere completamente le garanzie degli impieghi della seconda per tutta la rimozione delle legislationis sì considerano all'occupazione contravvenendo alla giurisprudenza alla giurisprudenza della Suprema Corte quindi mi sembra nel aeroporti Ciccaci
Gli interventi di limitazione dell'autonomia dell'amministrazione anche perché non hanno trovato un ostacolo nella nella Corte Suprema ripuliti smantellamento dello Stato amministrativo stanno procedendo in materia disordinata irrazionale con tentativi e associativi delle delle curatorie e ma una diciamo risultati dove ci sono solo opera in maniera fortemente asimmetrica quindi con ettari di negozio un tipo di dire quella consumatori ambientali e a inclusione invece e rafforzamento immigrazione
Quindi lo Stato amministrativa dell'immobile a due velocità e che laddove funzionale all'attuazione del programma di governo che non sono sadomaso anche Omo sostenuto dal segretario rapidamente alle conclusioni cui subito un punto
Quindi si intrecciano nelle nei limitare cioè e questo stato di ha viaggia vista distese in realtà teorici più puri della attivista del della della inizio lo Stato amministrativo contabile parola senza giri la posizione di Fini abrogare la posizione dice questo delle libertà del congresso la corte non è la residenza e quindi da questo punto di vista la capacità di Trump è stata quella di inserirsi nell'incidente sentimento anti burocratico e dello stato Army tradito però con una torsione dibattito al montaggio della sua corsa di Stato amministrativo e da questo punto di vista quindi risparmi sì
Di e aumento della discrezionalità verso inevitabile lo Stato amministrativo estradizione sosta ricompensati vola minori politicità dell'amministrazione costante delle garanzie vengono invece accompagnati da un rafforzamento dell'attenzione politica con riduzione dichiarazioni proceduralizzazione dell'indipendenza e riduzione delle stilisti è un progetto che e oltre a contrastare il clima di sfiducia verso intenda scientificamente l'avviso in grado di dirci la complessiva tenuta costituzionale dice balance prefigurati dagli dai costituenti rispetto ai quali non emerge l'idea di un'amministrazione e interamente controllato in via estensiva
Dal dal Presidente che come ha dimostrato ville me si era la presenza di commissioni indipendenti è una condizione fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio la stabilità di potere indipendentemente dalla riduzione delle politiche e questo mi più in questo verso l'incertezza del quadro dalla dal tenore tecnologie USA fallisce paradossalmente e l'esigenza la domanda dell'unità indipendenti è molto più forte oggi rispetto a quello caratterizzato la produzione industriale d'inizio Novecento quantum e nella prospettiva di contrastare un'oppressione geografica controllata dai biologi nominati dal presidente mi pare che questo c'è un punto su cui fare molta attenzione e la preoccupazione anche per le cento
Di dovevano di questa tendenza
E poi a livello globale dopo le scale anche in contesti politici culturali come il nostro continentali che sono tradizionalmente più refrattaria immerso all'indipendenza e all'amministrazione vi ringrazio
Marsilio Alfredo Moliterni questa sua relazione che pone tutta una seria tutta una serie di scenari sezione anzitutto risorsa occorre Benzi
Che dalla difesa alla politicizzazione della burocrazia lasciarono entrambi disegno
Ecco assorbire qualche modo dal primo sia in una il unificano numeri politica tanto autoritaria nelle sue funzioni quanto poi
Slabbrata in qualche modo al proprio interno disegni politici sensazioni secondo profilo di grande interesse si sono in arrivo allora ridimensionamento per usare qualche nuova previsto dello Stato dello Stato amministrativo tutto a vantaggio di sostanza di un ideologiche
Da valorizzare medico assolutizzare Lawson Teresio sociale lo spontaneismo
Mercato negli anni quaranta uno degli assegni pensatori di visto invece a scrisse il libro che si intitolava via della della servitù dispensa evidentemente totalitarismi del ventesimo secolo poi onorato viva invece risorse per se stesse probabilmente oggi questa dieta servitù passa attraverso il rafforzamento di puntini incrinati forti da questo punto di vista degli antidoti che o uno all'esperienza statunitense sono antidoti
Assai assai difficili da valutare
A questo punto io c'è Alessandra relativo di capire i nuovi spazio domande interventi prima di chiudere la sessione
C'era prima venuti
Craxi impongono al governo visto che in una arrivando parlava sabato
Sono andato civile prostituzione lentamente però
Altre domande prima che ci fossero emendamenti comunque nessuno fa domanda
Comunque
Risulta normale
Ora
No
Intorno alle
Siccome nella storia come secondi al consigliere Irlanda camperista sonno
Sky io adesso non solo così come poiché all'estero possibile in questo modo cogliere nel segno però allora il sembrato io annidati famiglia
Quindi
Chi civile dice il presidente evitando ci saranno no fanali o insomma Curzi si considerano esamina fratello la campagna elettorale brava siccome Bignami
Così sei Franco sì in cambio indipendente dai repubblicani ma in modo dovrebbe ogni insomma non avevano minestra quando si ricandiderà
Se non vinciamo vince stravince
Una volta visivo serviranno a conclusione
Che opporsi via del presidente che il Mungari acquistassimo andando verso il il però va bene Maraventano repubblicana non sarà e così anche i collegi questo questo modo di procedere indire osserva
Chi ritiene più probabile
Ci sono
Oggi cioè su
Incomprensibile pugnala sì così io nell'umana
C'erano due domande del flusso cerca fatto ringrazio vicino Rosa alcuna un poco ricordarlo ripartizione diciamo
Una sensibilità l'anima vera pone diciamo discontinuità oppure si nutrono delle discontinuità
Diciamo belle accelerazioni dello star bene salvo
E l'altra comunque nel dicembre continentale società nelle indica replicò sia a casa allora io mi richiamo all'avvocato Giorgio Buso rogazioni anch'io mi conoscono una pensione cioè la vive continuità in un delle accelerazioni
Perché credo che ci siano ore nove croniche organizzato ricorrono sale senza un mandato di un cambiamento supera la segregazione nazionale il sole cinquantaquattro fra l'altro uso cinquantaquattro allora soltanto un
Ecco cioè una amico che avremo perché non hanno sanitario obbligatoria e ha problemi di concentrazione del potere economico del famoso cioè il problema è che siamo culturali oggettivamente pesante situazioni capiamo scandalizzare isolatamente presso consentito integrata contraddizione però diciamo tutti assieme c'è un problema culturale
Noi diamo lo stesso De e sul muretto basso pensare è però anche lì
Il diritto di voto ci sono enormi problemi millesimi sì suoni gutturali verremmo travolti da elettorale non entrare
Allora economico tipo questi accessi sommosse esattamente quelli allora davvero male quegli specchi d'acqua era ma non è che personalizzazione Linate non sa aspettative comincia a osserva
Bergamo raccogliere le domande poi gli interventi poi rispondiamo colpevole col professor Ceccanti
Io sofferenti
No talvolta verde ciclomotori più specifico
Credo ieri voluta intesa cambiava
Lo aveva sono questo specifico volontà di Almodóvar Massari d'inverno undici
Sì tanto
Nel microfono sì dice poi sugli parlando si può fare qual è il problema le a scorci vaste zone ci siamo venti pure collegi migliore
Le società numerosi di a barra qua stavolta in tv
Io una un socio che dal due mila quattro allora non so vivono ma come costa saluto solo sarà il signor Rossi riconosciuta
Alpine indicazione
C'è ancora aggiungere una nuovamente
Curva interverrà Sullivan yogurt vanno allora la distinzione fra altre Angelo
Amministrative e in realtà sia sbaglia le altre insomma Agcom di Brosnan molto interessanti sugli attuali c'è chi dice che il suono pianistico era andando all'inizio amministrative non è loro si farà un'eccezione o perché vive infondata ma considerarla un appello Corporation e favorisce sono reale congresso e di board of governors della sarebbero rinunciare e e pareva compongono e militare però anche e o poi al consenso
La novità e non so se qualcuno magari o o vuole confrontarsi o
Ci sono altri interventi
Allora chi vuole la con Berlusconi anniversario alla operazione di del cinque virgola cinque giorni Simone inconvenienti ecco funzionari elaborare virgola cioè insomma
Forse loro tra il relatore Giuseppe ci sia una evidente Molinari conclusione Gabriella diretta chiara amministrazioni come questi due elementi smantellamento funzionalizzazione
C'è un
Grande sotto il carcere la Corte suprema conferma
Insieme Naccarato allora dichiaro colpevole così cominciamo all'inizio ha cercato di sottolineare innanzitutto che l'azione del commando di allevatori cercando sotto il dall'aprile il della del del tema della mia relazione gli elementi che possono pensare al fatto che ci siano ancora quindici vestitini ripetute iniziò ancora diciamola così
Quindi corsie questo elemento che azione andava messo allora non so come D'Ambrosio appunto della vita del prossimo anno e riguardano l'uomo riportati i fatti che politiche strategie
Per l'accoglienza allora discutono alimenta le domande sono andato cattiva insomma ecco che il grazie allora è chiaro c'è un'idea di carattere privato quella racconto caccia sarebbe enorme una sberla costituzionalista
Il ventiduesimo emendamento numero centocinquantuno successiva appunto ai quattro dei sei punti l'anno Roosevelt colossali
Ora interrogazione la candidabilità disfatto rende felice quindi ha diritto è una buona domanda io penso che però anche la resistenza costituzionale senza una morale e insegnamenti duecento in Veneto concerti dica dica sì
Ancorché naturalmente non c'è esplicitamente scritto attiva già fatto in Olanda perché esattamente la ragione per la quale esiste il ventiduesimo emendamento nel cinquantuno
Quindi pensiamo immaginare anche creativamente come giustamente è stato interrotto il suo mestiere intense relativamente sparse rapidamente diciamo le sue idee consente di sanità e diciamo che poi arrivava confine
Ne abbiamo
La lunga lista di idee idee non è che non sono andati a pochi minacce instabile nelle lecito giustamente nel sontuoso lecito o ragionarci sonda anche con le vero tutti lento stiamo leggendo sono i colleghi americani depurato dal tribunale anche Nicola Mancino lender sondaggi al
Questa tesi è uno sta montando
Anche quindici chi tutti i giorni eccetera
Una diciamo ha una sua potenza energetica una voce perché se dobbiamo fare veramente una scommessa su questo giorno quindi ricca di voci il pranzo è più probabile ci siamo un un familiare presenta kamikaze tosse secca c'è anche in Italia ci sono degli elementi dire quello insomma se si passa modello dinastico e anche tra l'altro anzi della storia americana dinastie politiche non è detto che il mondo è vaga
Non reagisca perché esattamente in modo vario modo rispetto al modello di ricostruire passato Dardanello da poco di quel populismo eccetera molto bene società predeterminato l'intelligenza artificiale
Dura
Scusate sì ma si provvede di due giorni fa se non mi ricordo male e chiaramente nel Tennessee e l'intelligenza artificiale tutta la legislazione di testa dentro la lago ed esibizioni dalla Costituzione americana dei rapporti tra gli Stati e e in relazione sulle competenze
E c'erano delle voci accentrato perché questo sarebbe sul tema prenderei negli Stati Uniti molto più gestibili parlando dell'organizzazione delle per numerologia presidenziale però sì penso come le vendite stanno rileggendo oggi rispetto alla politica del presente trattato perché un anno di promesse non sono così sicuro che questo tentativo del presidente insieme a loro così avallato tale da superare le resistenze
Degli operatori degli stessi Stati dove molte perché dice però faccio un esempio
Lo Stato di Washington sta succedendo ce lo Stato di Washington che diciamo numero centoundici viene nello stato di Washington lo Stato invece ci sono molte decisamente replica con rinuncio
Le mi aspetto politico decise leggero non sarebbe lo svuotamento diciamo semplicemente delle potenzialità del Governo ed efficienza Piceno corretta vuol dire impalpabilità del sulla politica economica di cui gli Stati anche delle società per dimenticare ma anche di queste vite verso Mosca Stati
Hanno un bilancio
Molto di molto superiore moltissimi Stati nel mondo quindi non solo così di diciamo convinto che un provvedimento del genere perché sia possibile potenzialmente naturalmente vedrà la sua storia eccetera trovi tutta quella potenzialità che così antica avanza e quindi e non da ultimo perché io non penso che dall'altra che il normale
Che è un giorno in cui il presidente Gino presidente di pelli diciamo dalla settimana gira possa accettare la logica del genere
Perché ovviamente non servono cambiamenti sta ci stavo bene che mi Stefano Ceccanti sembra strano se stabilito tra obiettivo che ed erano alle ossa soltanto due mila quattro e la macchina rossa elemento secondo me dominante dell'analisi politica
Del consumismo statunitense e guardando i dati misura centratura temporale citavo prima anche Terranova elettorale sulle compagne
Ne contesta Fini c'erano rosse già dal due mila quattro
Questo un peso undici reti in questo punti Renato ippico appunto sottolineava so che c'è una fortissima e continuità sergente quindi a livello di contea siamo conta e allora interessato ad Austerlitz giù
Tutti questi
Questa settimana ci stanno dicendo delle delle contee chiaramente sì
Stanno diventando chiaramente doverosa dove socialista mostro Claudia
Pubblica
Il e allora punto che se si comincia cambiando la dinamica invece era torna all'inizio è un tema che oggi abbiamo notato in testa molto lateralmente faceva tante cose magari facciamo un gioco ragionato possiamo ulteriormente larga ringiovanito è chiaro che vittime elettorale è il tema dei temi
Per Gentilucci prima litigi esattamente sulla salvo sulla roccia
Con una Corte suprema che sta accettando sino a che punto io non sono sicurissimo alla corte cerca di costruire Simmons corrispondenza due Americhe
Perché costruita passano battuta ci sta se si eccettua raggiunge livelli raccolte ne metteva certo immediato positivo c'è un bonus nessuna guida rossa
Punto solo già rendendo
Suggerimenti che si sta facendo vuol dire proprio dividere l'America in due c'è il medico scientifica ecco si può arrivare a immaginare che la corte sia così tanti anch'io sono sicuro marciavano sia tanti anni dati dividere l'America mettendoci sotto la firma
Io non so
Resistenza risorse chiaro chiudo stenta senza opposizione c'è comunque una generazione
A meno che inizia un tipo diverso pochino generazioni hanno ad interventi spesso
Oggi a Roma non guarda benissimo umano Camillo che io amava io non la conoscevo bene prevede il primo verbale nel senso
Rispetto alla tesi ben nove semplicemente aggiungere che vede in realtà la corte suprema si può pronunciare molto rapidamente nell'ambito del processo elettorale mi è venuto un esempio evidentissimo in trance vs Henderson
Sulla leggibilità di tanto rispetto alle cause di esclusione del quattordicesimo emendamento e kamikaze seguito di poche settimane il ricorso
Che deriva da uno dei comitati elettorale del primarie ubriachi e quindi diciamo
Si può candidare mi possono ammirare anch'io andremo compreso bene
A dividere i mobili articolo pubblicato Bollate Partito Repubblicano consolante vediamo se la bocciatura citava legge quindi sgambettare chiusa e l'emendamento nel senso che è possibile
Un terzo mandato sia volta diciamo
Il senatore Colombo volevo rivenienti olandese Ruotolo Stefano e c'è avviene nei dibattiti un'idea dell'Italia centrale tutto tutti
Vorrei mise il dibattito non sono intervenuti dopo la seconda vittoria diciamo hanno sottolineato questo il fattore decisiva sarà la debolezza dell'opposizione per queste cene Nancy trailer che usare la categoria del progressismo liberale
La sua tesi il progressismo militare pervenuta si è concentrato su questioni identitarie
Genere eccetera era completamente dalla scena della protezione socio economica verso potenziale elettorale e quindi invita allora il populismo tra un piano ha ripreso questo aspetto l'ha giocato contro le questioni identitarie le teste della sinistra progressista
E e invita ovviamente al Partito Democratico a cercare un modo per coniugare le due dimensioni signora potevo dire
Una una ricetta diciamo antiche neo liberale che non sia discriminatoria nei confronti di nessuno
Questa questa è diverso però ci sono delle coscienze interessante anche in quella stagione è stato più volte menzionato nella bossoli di perché allora intanto un certo punto i due autori
Dico
Azionista dovrebbe riuscire a passare da un liberalismo della paura a un populismo della speranza
E cioè ripensare nell'ottica diciamo
Così un punto di vista sociale queste queste queste delibere non giocando le passioni negative su cui lavora il populismo ritratta ma ripensando insomma totali Itri America
Però come interessante non è come loro descrivono non so se se Alessandra condivide e quando descrive la terza posizione in campo che è quella dei giuristi vicini al traguardo addirittura fanno parte dei suoi consigliere sì
Perché se secondo nella descrizione del nuovo
Che gli nella è in corso un'altra soluzione costituzionale
Ma è sempre stato così
Allora perché è stato socializzato vessatorio usano nel precedente sistema può sembrare uno strato Mannoia è successo tante volte
Non ultima diciamo negli anni Sessanta con l'amore ex
Quindi noi abbiamo subito questo strappo nelle garanzie costituzionali quindi ha sempre funziona così allora i due autori si chiedono ma è possibile uscire da questo gioco continuando a riprodurlo e allora indicano diciamo la la la la la la politica americana tentare di pensare un'altra modalità e non alimentare ancora una volta questo gioco di polarizzazione di contrapposizione
è una riga cioè problema ancora una volta e ricostruire un secondo di principi comuni
Cosa farà da baricentro questo sistema altrimenti mi continuerà
A procedere in questa modalità però domani
Ecco io no controllo diversa ad osservare Caruso
Susini crea fare risalire alle allora giro di tavolo come due questioni che sono state poste sicuramente inediti velocità destato convivono
Convivono in maniera motivata ma convivono sicuramente c'è una domanda di di idee regolazione forte ed era mercati finanziari da dice che che si accompagna la domanda di regolazione di finanziamento in campo nel campo della sicurezza interna ed esterna tutto questo è chiaro che anche per far quadrare i conti la questione identitaria ma appare anche la questione di protezione sociale lampante anche sulle commissioni si occupano di protezione sociale a trecentosessanta gradi
Mi pare funzionale a questa realizzazione di questo progetto ci sulla sulla Federal Reserve e quindi si tratta di prospettive si accolgono senza cogliere l'argomento funzionale chiaro che e l'indipendenza della Federal Reserve essenziale per garantire la stabilità economica e monetaria dall'azione politica sul piano funziona pienamente stante amichevole Busacca
Ora il derby 'sto punto cioè alleggerimento sanzionare e portandomi distinguere e diciamo la Federal Reserve dalla Federazione comici la la la donna si vuole distinguere terreno argomento quello della cioè dal Corporation Rolle giustamente l'articolo ma comunque dei passaggi complice la Corte surrealista ricostituendo il terreno con riferimento appunto vita indipendente ibrida rottura
Caratterizzato dal compromesso storico del controllo pubblico e privato indiciamo questa natura
A un CDA potrebbe ma questo è un binario dieci esclusione di questa linea di tendenza è diverso dalla garanzia rischia invece l'applauso al tema del decide un po'di potere esercitato e che quindi insomma a mio avviso determina un ulteriore lasci amento della della finta assunzionale del modello di livello
Allora se non ci sono altri interventi penso possiamo chiudere questa ovvero uno dei colombi grazie al vento molto cordiale ai relatori abbiamo
Ci hanno dato un contributo estremamente suggestivo propongo su tanti circa altri problemi quindi credo interpretare poi il sentimento di tutti
Se in scriverlo un grande emigrazione venne inizialmente anche a coloro che sono intervenuti la discussione ha dimostrato ancora una volta
La l'iter suggestioni che sono in missione relazioni c'è una cosa con la seconda sezione grazie
Il
Ma
Tra il sette e l'otto dicembre ultimo scorso nella le udienze articolo i per Mario Monti sul Corriere della Sera che non è Repubblica benone Janvier quindi o dissipare Laurent
Impazzì
Dentro al caldo Taulant pende l'America per la prima volta si non cioè dalla fine della guerra fredda si rinuncia all'obiettivo di esportare la democrazia
Professor Mario Monti o il senatore Mario Monti si dimentica che la rinunziò all'esportazione della democrazia l'ha fatto Obama nel due mila otto quindi è risalente Loparco un democratico e non un repubblicano
Così come il professor Mario Graziano insegna in Francia dance ma il figlio Graziano Polito
Torino
Ci dice che la
L'impedimento alla dottrina Monroe nel mille ottocentoventitré
Deve essere
Orientata e cioè la dottrina Monroe nel mille ottocentoventitré era sotto un egemonia ancora britannica dei nani il quindi dal
Sì la Gran Bretagna a dominare sarei una canzone del Periodo settecentesco
E quindi lei nell'Ottocento non poteva venire condanne
Cioè la nel periodo molto del primo Roosevelt
Delle primi del Novecento e poi non negli anni venti trenta con l'isolazionismo ora il senso di queste osservazioni sta nel fatto che una situazione storico per il quale deve essere valutata opportunamente molto spesso i turisti hanno la memoria storica
Per il il loro insegnamento universitario venti anni prima
Quindi il tema è
Richiamare l'articolo ed editoriali di Sabino Cassese milioni per il Corriere della Sera i dall'empito alzi la mano
E stranamente parla io non leggo alla quattro di notte variabili da un dato di fatto Noemi parlare in problemi di quello che io ho sempre chiamato discostamento delinearsi meglio politici
Enti territorializzazione dell'Europa
Ma anche in periferia d'azione dell'Occidente
Dove non sono scelte non sempre con l'Occidente si parla del sistema occidentale americano non dell'Occidente euro americano euroatlantico
Questo felice che temi che verranno affrontati anche oggi e domani grosse
L'onore di fondamentale importanza mantenimento del sistema democratico nei nostri Paesi nel nostro Paese poiché Sting il tam politica esistere all'interno di una riesci sono stati recentemente pubblicati dall'amministrazione tra l'altro ex evidenziano una influenza
Sempre più intensa all'interno del sistema ed è per cui so che dopo avere sentito Luca Scuccimarra parlarci della luce prenderà democrazia costituzionale della sfida col università Andrea Mura attende cieco e cioè il congresso nella presidenza imperiale
Guerino Ignazio il presidente federale i governi venatori statali Francesco Clemente ingiuria Caravale potere di grazia
Un e lasciata amministrativo all'insidia il freno a mano interni oggi nel con una passiamo o la mano con l'elezione per venti minuti in della professoressa Alessandra Di Martino
Università e il coraggio il minuto qui grammi
Ora la professoressa di mattina il professor Schillaci
Sono vecchi dottorandi di ricerca di teoria dello Stato allievi del professor righe ora ma a con radice anche a scelte politiche il professor Bilancia
I ci parlerà delle piattaforme digitali professor Friedrich dei rapporti economici della professoressa per lui intervalli entrambe le corsie
Facciamo in maniera che ciascuno di voi a via venti minuti il sistema è un sistema ma ascetico basato sulla i fondi potrebbe essere anche un favore
Ma sono sempre venti minuti
Quelli congruente Inanna credo il signor bilancia mi guarda dopo i venti minuti ci saranno due minuti indi grazie tolleranza ma che non sia una casa di tolleranza
Porsche
Professoressa di massima allora appropinquano un campo come giurisdizione tornano a poco fa
Gravellona nell'audio del clan Marini ci sarà la relazione io ringrazio il presidente
La patria stamattina non ce se teniamo a ringraziare i due dotati dell'operato di diritto pubblico di Zeus prudenza o meglio che unisce due divertimenti e giurisprudenza del Garda Francesco bilanciando travi Ludovico paralizza calze senza modifiche dunque io mi dovrò occupare di università efficienza o meglio libertà agganciata il primo emendamento annunciato la libertà di espressione e ce ne sono anche altre però il cuore anche la discussione e lodato intorno alla libertà di espressione al centro della relazione saranno le misure Campiani in particolare quelle relative alla sottrazione di fondi la mia stima però a guardare bene il quadro la situazione è complessa
Inizia andar più lontano e quindi farei un passo indietro perché ci sono direi almeno due tendenze problematiche che attraversano l'unità l'unicità americana negli ultimi decenni
E la prima è quella che è stata descritta da alcuni autori come Michael Sandel vane Markowitz anziché altri con la formula della meritocrazia CEO iraniana il merito illusione meritocratica
Ora naturalmente non si contesta il merito come principio e ricompensa le azioni alle quali una società attribuisce valore secondo una definizione di Senna ma l'uso strumentale discorso sul merito che legittima
L'accentuarsi delle diseguaglianze che è stato fatto proprio dall'emersa statunitensi
Negli ultimi decenni privando gli studi di pescatori perché non non ha il tempo diciamo per scendere più nei dettagli insiste
Tutti quanti però sottolineano come l'università in qualche modo abbia attraverso il meccanismo di selezione in un meccanismo che noi guarda solo diversa ma riguarda tutto lo diciamo il sistema scolastico fin dai primissimi anni ma alla fine ha avuto dei grossi problemi
Nell'adempiere alla diciamo grande promessa della società americana quella di favorire la mobilità sociale e invece sia stato anche un fattore miscela di questa mobilità sociale università in cui la finalità selettiva in molti casi ha finito per prevalere su altre finalità come quella diciamo e egualitaria educativa e quella democratica la fede una santa alleanza timbro problematica riguardante quella che è stata chiamata a casa in pace è un concetto controverso nascendo che qui nei dettagli
Direi che si tratta di una denuncia di una prassi che porta alla rimozione di alcuni contenuti dallo spazio pubblico
Intendenza che rientra anche nella diversità soprattutto a partire dal due mila quattordici con i movimenti della falsa cent'
E nella forma di codici linguistici i costi ci sono di una serie di procedimenti organizzazioni che vanno in seguito nella stampa tra cui per esempio organismi per la rivista rimozioni dunque invarianza
Rischieranno scene di proteggere le persone che appartengono info varie persone che sono apparentemente più vulnerabili
Valorizzando l'approccio che alternanza direi più morale ma è problematico per la stessa libertà di espressione e per un dibattito robusto ma Castro all'interno dei campus tanto che diversi studi hanno testimoniano una tendenza all'autocensura
Non sono nel dibattito più largo ma anche dentro le università
Questi diciamo codici linguistici che proteggono le diversità ALDAI verso i tempi sono stati dati ad alcuni anche come strumenti di autolegittimazione per una certa parte dell'organizzazione
Nelle università riprenda allora riflessione difesa del re è stato detto che l'aggancio ai criteri di writers che
O presentare aspetti problematici anche dal punto di vista
Nella valorizzazione di questi criminali all'interno del mercato capitalistico e quindi fa l'aggancio alla riflessione qui faceva riferimento Luca Scuccimarra stamattina sulla
Mio liberalismo progressista pienamente per accedere ai prestiti che non è nuovissima perché in realtà era già presente in quella sentenza famosissima dalla Corte suprema il caso Baccini la prima importante sulle azioni positive dove la opinioni concorrente di Pawel
Sì raggio del proprio sul criterio della Rai queste paure notoriamente non è un grande professionista cioè un giurista che
Viene in qualche modo scritta un filone diciamo di conservatorismo ma anzi con l'analisi di queste dimensioni converge anche per le soluzioni che prospettano sulla meritocrazia quello che successe a mio avviso perché una diciamo situazioni anche problematica delle università per centinaia di partito pubblico è stata colta da una parte dei conservatori e da tram pendenze movimenti che lo sostengono
è stata utilizzata proprio favore in maniera decisamente strumentale
Per pone però all'università sotto il loro controllo cioè non in qualche modo per curare diciamo quelle difficoltà che siano manifestate e idiopatica ceduto prima propongono varie soluzioni non stanze di di di allargamento dell'accesso più egualitario alle università ma hanno appunto utilizzato queste queste problematiche maniera strumentale per controllare le università soprattutto da un punto di vista politico ideologico al la misura di riferimento
Della seconda amministrazione tanto importante anche qui una cosa così voi italiani uno quattro uno torto ingenerato additional match perso comunanza anziani CISL
Approvata nel gennaio venticinque ed è una misura anche si appunta dice la necessità perché perché già lo stesso tranne la prima amministrazione ha adottato alcune misure
Combattere l'antisemitismo nel due mila diciannove ora se essi vengono in questa età così voi andreste in particolare il primo che ha citato
Può emergere sembra diciamo che emerga una contraddizione con altri insetti voi presentati dalla e quelli invece che involgono una totale liberalizzazione di FLI spicci soprattutto sui piattaforme di cui parlerà poi Francesco bilancia contraddizione che tuttavia potrebbe trovare una sua chiave di lettura più unitaria se si pensa che entrambi diciamo entrambi questo tipo di misure hanno decine di ridurre la utilità e discarica ed istituzioni tradizionali come da una parte l'università e dall'altra parte la stampa minando le basi della legittimazione dell'ordine democratico
Paolo queste misure tra piane hanno uno di genere fattuale che però va collocata nell'amministrazione precedente
Perché fa riferimento soprattutto alle proteste che sono nate all'interno dei campus dopo l'attacco militare d'Israele a casa sua volta reazione al massacro di Hamas del sette ottobre del cui come sappiamo un conto è nei vari campus americani sono nate proteste anche ascesa in alcuni campus ci sono stati degli in campo una Sardegna campi come viene prodotta italiana
E cioè abbiamo poi visto delle reazioni da parte dell'università personalizzate di vario tipo innanzitutto dal punto di vista della regolamentazione dell'amministrazione in Terna quella università hanno riformulato i propri regolamenti con le fattispecie relativa punto le condotte investendo sia le condizioni
Di alcune fattispecie inasprendo anche le sanzioni tra cui le sospensioni di lunghi mesi o anni che sono state comminate alcuni studenti le speculazioni in alcuni casi la revoca dei diplomi
Perché le nostre più abbiamo visto anche
Penisola vini chiamata dalla polizia dall'esterno del campus all'interno questo si è verificato la prima volta con un mio non mi soffermo sussunte sono tutta una serie di vicende molto interessanti
Proprio su sull'uso del dei regolamenti interni dell'Università su come voi sono stati applicati dall'amministrazione diverse varianti
è interessante vedere come l'università ha giustificato la chiamata la polizia dentro il campus primo stanziamento e non a lamentato comportamenti violenti da parte degli studenti ma ha fatto leva sulla fatti sparso del sale sparso cioè l'ammirazione e la padella per nata tra gli studenti in quanto studenti paragonare la verità e la necessità hanno diritto a stare in campo quindi resta prima sospeso gli studenti poi in quanto gli studenti non sospese a quel punto il titolo di sale nel campo sarà sostanzialmente venute rinvenuto meno alla luce di questa non giustificato ringrazio la polizia è stato eletto uniche per quello di questo ha rotto tra l'altro ha convinto
Una convenzione che vigeva con lunga a partire almeno da centosessantotto quindi dagli anni della protesta del Vietnam anni del quale non si verificava appunto perché gran pulizia da fuori la polizia municipale sostanzialmente della città New York entrasse
Nei campus
Questo Pappalardo questa misura è stata decisa dall'allora presidente di Colombia nonostante un parere contrario del senato accademico quindi docenti sarà manifestatasi contrari a questo tipo di soluzione e lei sostanzialmente ha scavalcato
Prigionieri dei docenti questo ci sono diversi commentatori sottolineano diciamo un'evoluzione Sanzo anche verticale dell'amministrazione all'interno delle università Patti
Dal punto di vista dell'interpretazione giuridica più stretta questi infatti ci evidenziano una tensione in particolare tra il tanto il senso del sicurezza cioè il titolo sei della legge sui diritti civili del sessantaquattro sulle discriminazioni meglio suo contrasto alle discriminazioni in particolare
Là dove Simone Di Carlo discriminazioni per la razza il colore l'origine nazionale
In capo a enti che ricevono fondi federali
Contrasto tra tra i diversi e norme sul suo iscrizione Alice lo sono le norme sono diverse
Noi normalmente ragioniamo intorno alla libertà di espressione ci sono diversi motorini hanno detto attenzione qui però in minoranza anche la libertà di riunione che nella Costituzione americana non ha un riconoscimento separato
Rispetto alla norma sul freschi cioè contenute all'interno del Parlamento aumenta no il diritto di di riunirsi in maniera pacifica
A caro Francesco Apple
E tuttavia alcuni studiosi ritengono che non sia una norma che è stata sufficientemente valorizzata in ogni caso punto sette un conflitto perché perché come sappiamo nel contrasto degli Stati Uniti sarà una
Prassi l'interpretazione tendenza nel campione del primo emendamento alla libertà di espressione che considera costituzionalmente protetta considera costituzionalmente protetta anche lei specie cosiddetto discorso dall'Iran salvo alcune fattispecie particolari in particolare le su faziosa le minacce reali un pure l'incitamento
A compiere concretamente ci scomposta quindi violenti concreti Sancella saltasse di concretezza molto molto significativa
Giù e che chiaramente le normali Final Six confliggono con una interpretazione ampia del primo emendamento perché e cosa diciamo rileva in questo caso lo sappiamo ma può essere inutile ripeterlo durante queste proteste questi incarna in sé i ragazzi hanno manifestato enunciato slogan
Come per esempio fa ambiva eccessivo pure gli operai istinti fare oppure sbragato si sta commettendo un genocidio oppure Israele uno Stato coloniale di di occupazione e alla luce di queste appunto di questi slogan le università
Hanno avverto dei procedimenti alla luce del Cairo il Six
Questo già prima dell'avvento di Taranto quindi siamo durante la presidenza una presidenza abbaini
Allora procedimenti erano se restare chiusi e contestualmente hanno interpretato in maniera più ampia le nuove norme sul codice di condotta codici di regolamentazione tuttavia questo ha suscitato dibattito in dottrina e non solo
E c'erano diverse posizioni alcuni ritengono che l'interpretazione del primo emendamento è quella di fare gol Six debbano essere diciamo non siano sovrapponibili nasce e altri tre tendono a trovare le soluzioni intermedie mi spiego meglio quindi prendo in particolare una riflessione di Cascina c'è un articolo del due mila ventiquattro
Che sostiene la seguente tesi quello che non è giuridicamente punibile né da un punto di vista civile né da un punto di vista penale quindi quello che non non dà luogo a responsabilità giuridica
O meglio rovescio roba sua costruzione quello che dà luogo a responsabilità giuridica da un punto di vista civile penale quello che lo stesso tempo può dar luogo a sanzioni severe nei confronti degli studenti
è quello che lui chiama l'individuo fare che te sei cioè un'affermazione diventa individualizzata rivolta a una persona specifica contenente un'accusa uno incitamento alla violenza particolarmente diciamo significativo e grande
Diversamente
Espressioni più generiche genero statements dice lui
Tra tre cui possono essere ricomprese quegli slogan che dicevo prima non danno luogo a responsabilità giuridica tuttavia possono essere davanti all'uso del TAR del sex perché ai prezzi sapere essere attivato richiede diciamo molestie definita anni definito in maniera generica
Che diano luogo a quello che viene chiamato un ambiente ostile non non non stava in bar anzi quindi sono discorsi più generali che creano per gli studenti all'ambiente potenzialmente ostile tempo attivare la la via del Times x e dice lui sono due vie parallele che si possono sovrapporre però
è importante
Tenerle distinte ieri quello che lui mente in rilievo e che
Nella anche nel momento in cui ci sia una un accertamento di ambiente ostile no per cui date queste affermazioni generali che vengono fatte lenta nel campus
Che possono essere ritenute
Genericamente offensive nei confronti di un gruppo che possono essere visto che gli studenti o i docenti israeliani ma viceversa lo sa essere anche gli studenti o i docenti di rigenerare amo palestinese no che cosa fa l'università
Quindi se non ci sono sanzioni forti individualizzate come escursioni sospensioni prolungata ma l'università alla luce dei procedimenti interni strutturali in certo modo dello stato diciamo astenere
Può adottare delle azione che deve adottare azioni migliorative quindi programmi
Di sensibilità sensibilizzazione di inclusione presenzio programmi che dimostrino la storia del popolo ebraico oppure programmi viceversa illustra la storia e Paolo palestinese discorrendo ma anche se lui una sanzioni più incisive appunto sospensione prolungata o escursioni o revoca dei titoli di studio
E tanto meno sottrazione di fondi sarebbero sanzioni sproporzionate
Ho questo avviene prima decadenza dell'amministrazione di rampanti nove cinque Trump arriva alla Casa Bianca che cosa succede anche non tiene conto di quello che era stato fatto nelle università precedentemente le quali appunto avevano modificato i codici di regolamentazione aveva restituito task force sull'antisemitismo e comunque avevano cercato di rispondere
Alle proteste di cui di chi sosteneva che c'erano stati episodi di antisemitismo in cambusa lei non tiene conto di tutto questo inizia appunto
Mentre alcuni ordini esecutivi tra cui in particolare quello che ricordavo prima del gennaio venticinque che impone alle amministrazioni alle agenzie federali di fare una ricognizione delle azioni adottate dalle università per combattere l'antisemitismo una ricognizione dei reclami dei procedimenti amministrativi e impone a questi enti agenzie federali di individuare comminare sanzioni dico civile e penale per combattere forme di antisemitismo coinvolge anche il il Dipartimento di Stato il Dipartimento di con la Security in relazione a misure che posso essere dotata nei confronti di studenti e docenti stranieri in particolare la revoca rischi oppure in linea violinisti supera un aspetto interessante su quinto
Non ha tempo di soffermarmi parte partono per una serie di lettere minacciose alle università da parte dipartimenti sia come il dipartimento per l'ingresso di pace cioè la stessa dipartimento fare signor Monselice c'aveva il sorriso ministri ce ne benedire scorrendo al se Michela esiti di congelamento i fondi da parte di questi cancelli agenzie federali persone molto in USA insieme
Ora come rispondono alle università e qui noto le risposte sono sostanzialmente due ci sono università che contrattano stamattina è stato evocato il modello di risentire no con amministrazione e nelle città che vanno in giudizio allora tra le università ci contattano la prima con un via seguono altre come pensi tenga banco nel pena guaste
E in altri vanno in giudizio Harvard va in giudizio c'è un altro caso che riguarda l'università della California
Quindi le sante perché ad agire non è nel caso di Harvard agisce aumentando e una sezione dell'Associazione dei professori universitari di attualità nel caso di California agisce una la Sensi non è di California dell'associazione americana dei professori universitarie in entrambe i casi abbiamo due decisioni tribunali distrettuali Massa su sensazioni Norton disse ciò California che danno ragione ai ricorrenti entro ci sono questioni interessanti in entrambi i casi
Nella soluzioni dice il emergono i problemi in poche venivano evocate stamattina quindi un tipo di regolamentazione contattata in cui prevale informali trans
La conclusione di accordi non sulla base di risultanze di fatto quindi accertamenti di fatto in qui la la lettura di alcuni episodi nei campus particolarmente significativa nemmeno alla luce di fatti accertati in procedimenti giudiziari
Con tendenza alla prevalenza del contratto i più forte che in questo caso chiaramente l'amministrazione generale colombiana nel caso di volumi in particolare i duecento milioni di dollari perché Veneris nel diciamo sbloccati quattrocento ci sono tutta una serie di condizioni però alle quali Colombia
Decide di assoggettarsi alcune di queste condizioni in realtà e erano già stare poste per accedere al negoziato
Ma che questi sono vicende sono vicende note
Il controllo su alcuni dipartimenti per esempio sul Medioriente controllo sulle assunzioni alla luce dei criteri di razza dai vestiti l'adozione della definizione di un antisemitismo delle Massara loro costi Mannozzi Alliance quella che sostanzialmente accomuna l'accusa diciamo la critica al governo Israele alla all'antisemitismo molto critici sono stati diversi studiosi tra cui posa nel dorso e bombardato molto di corsa perché il tempo non è finita la parte sulla sul su un giudizio dico soltanto che queste due decisioni distrettuali hanno dato ragione ai ricorrenti rimanendo con argomentazioni che sono abbastanza sovrapponibili salvo alcune caratteristiche grazie lamentare don perché si tratta di azioni dei ritorsione sostanzialmente dell'amministrazione contro le università si rinvengono Anton seduce l'accondiscendenza cioè la posizione di condizioni da parte d'amministrazione cioè incostituzionale quel salottino apposita i andasse verso la Commissione in questo caso l'incostituzionalità stante la violazione del primo emendamento una fattispecie di cosiddetta quiescenti salvo la Quercia azioni su un soggetto terzo l'università per evitare di esporsi a gravi che lo spazio pubblico e quello degli studenti tendenzialmente palestinesi e poi la violazione di tutta una serie di norme procedurali previste dall'articolo sei su cui non mi soffermo ma dal punto di vista del diritto amministrativo delle procedure le relazioni sono numerose e con una macroscopica idrico diciamo macroscopico giudizio di loro dicono a seconda delle decisioni arbitrali e da una ragionevolezza noi diremmo
Una violazione del principio di proporzionalità in relazione al mancato rispetto del rapporto mezzi fini che così delle istituzioni
Vado a chiudere sull'ultimo punto
Lascio da parte le ragioni su cui potrebbero diciamo intervenire le corsie a favore dell'amministrazione del cui la corte anche la Corte Suprema potrebbero appigliarsi ad alcune argomentazioni sia dal punto di vista e la giurisdizione dello Standing aggredito sostanziale ma appunto stanco nascono da una cosa fare l'ultima l'ultimo punto su cui volevo richiamare la vostra attenzione è il seguente
Questa rifiutò queste vicende hanno sto sollevando una riflessione
E rinnovata dirai sulla libertà accademica forzoso significa per la libertà cara amica nella costruzione di Cana la libertà accademica non è prevista esplicitamente la stazione istituzionale
Viene ricondotta in maniera più generica al primo emendamento la giurisprudenza non non è particolarmente robusto sul punto se non c'è una dottrina che la signora Liebert accademica suscita una opinione non so concorrente del giudice Franco ci sono dei casi che vanno citati spesso tra cui l'opinione concorrente di far fuori taglia cinquanta
E queste vicende alcuni dicono possono essere un'occasione per cercare i definire in maniera più robuste consono dove la libertà accademica uno degli studiosi che prova a farlo e Robert post sui quali vede una diversamente forse dall'opinione maggioritaria che tende a sovrapporre in maniera più netta la libertà accademica con la libertà di espressione c'è la possibilità di dire nel spazio pubblico
Quello che si pensa a quello che si dice anche di Fandango tesi impopolari
E questo discorso va bene anche il comparto accademico dice forse questo su questa sovrapposizione che era stata fatta propria da un'importante report ieri meno centottanta non regge
Secondo lui perché la libertà accademica funziona in maniera diversa
A no no non riguardano espressione totalmente liberata il discorso perché assoggettata valutazioni assoggettata controlli quindi più disciplinata ma in qualche modo Contri contribuisce ha un tessuto di spazio pubblico ma lo fa in maniera più strutturata e più disciplinata
La sua posizione è molto netta relativamente a questa divaricazione altri autori hanno posizioni più intermedie a mio avviso sicuramente interessante sarebbe utile probabilmente riprendere anche la riflessione inquinamenti chiuso
La libertà accademica che è stata fatta nel contesto europeo sempre dopo una serie di protesta nelle università soprattutto negli anni sessanta settanta
E cito degli autori che conosco organismi sono particolarmente cari per esempio le Spice e poi altri come Habermas Poirier interno Herbert le astri negli anni sessanta settanta che hanno ripreso lo spazio pubblico e in particolare che cosa dicono in particolare promessa la libertà accademica
Ha diverse dimensioni c'è una dimensione individuale come libertà di ricerca libertà di insegnamento c'è una libertà istituzionale che riguarda la capacità dell'Accademia di organizzarsi in maniera autonoma ma c'è anche una dimensione più democratica che riguarda il ruolo del Catania all'interno lo spazio pubblico
E qui promesse libera nelle riflessioni di essa impedisce lo spazio pubblico accademico fa parte dei principi di legittimazione dell'ordinamento questi principi legittimazione si vedono anche a un senso speciale di responsabilità alle quali le università
Di quelli riunirsi e darsi devono si devono fare carico chiudo scusate se mi sono dilungato
L'uomo
E
Però è anche vero che ci ha detto di no in
Realtà lei ce l'ha riportano agli anni sessanta per perché del mondo centosessantaquattro
La però interpretato o nella dinamica dell'ultimo Sanremo ok
E perché interpretava in a io dico
Ci ha messo ha messo in evidenza sic problemi che in realtà sì collidono con il nostro dunque presente
Cosa vogliamo dire con Del Rio
Discussioni no sulle libertà accademica esile l'iter per il cedimento di libertà di manifestazione all'interno di creare universitarie potremmo esprimere alcuni giuridici ma anche potremmo raccontare qualcosa che ci è capitato negli anni settanta in poi in questa università e in questi centocinquanta milioni
O duecento metri che separano il rettorato dagli acciacchi dove c'era
Il allora commissariato pubblica sicurezza a questo punto
Complimentandomi chiedo tifare grazie cambia una ferita
Ho così più professor Angelo spillato insegna Diritto pubblico comparato in questa facoltà
Vede noto
Stanco insufficiente
Prendo il dottorato
La professoressa Di Martino nel due mila sei nel due mila otto il professor Schillaci quindi hanno non ho esperienze comunque
Verso chi vuole che introducevano
Il tema prenderlo solo Schillaci
Gradiremmo note spese
Mio malgrado grazie professore anch'io vorrei anzitutto ringraziare le professoresse Di Martino e Caravale per aver organizzato questa giornata di studio davvero molto stimolante molto necessaria oserei dire
E anche per avermi insomma mi uniscono cosa state già dette anche per aver accorciato nuovamente quel corridoio che separa le facoltà di giurisprudenza dirigenze politiche
Con la storia che ho è che è stata ricordata non può che farmi piacere senza quel corridoio lo in quei secondi verranno
Rinomati abbonati fallimento la di bioetica delle delle nata da caro l'Esposito del professor Carlo Esposito che ha fatto anche lui il corridoio nel cinquantacinque cinquantasei
The Queen insomma sono molto grato sono molto grato anche diciamo per il tema che mi è stato assegnato scendiamo forse insomma dal piano delle opinioni al piano delle vipere dal modo in cui le vite voi vengono in investite dalle incursioni nelle politiche dell'eguaglianza e politiche
Dei diritti
Sono grato ma è stata per me è una una fatica abbastanza 'sti significativa dovermi confrontare diciamo
Con del materiale la cui lettura non è piacevole né agevole perché io abbia a cuore determinate tematiche anche per chi abbia diciamo un coinvolgimento esistenziale con determinate tematiche ma l'ho fatto
Molto volentieri allora da irreversibili quality inclusione in realtà io affronterò il tema in maniera un po'più ampia diciamo non mi concentrerò solo sui due ordini esecutivi che si o quindi sono occupato il venti e il ventuno di gennaio
Della del porre fine sostanzialmente ai programmi di dai pensieri i quali incluse non proverò a lanciare uno sguardo un po'più ampio sulle politiche tram piane legate in qualche modo all'eguaglianza anche per provare a vedere
Come questa torsione delle politiche relative all'eguaglianza si leghi da una parte con alcune tendenze più recenti dalla giurisprudenza della Corte Suprema penso in modo particolare sulla sua Ferrari mission per dirne una e anche però al quadro diciamo politico culturale globale c'è un po'alle tendenze politico-culturali globali molte cose sono state dette già questa mattina è evidente che le politiche Campiani in materia di eguaglianza si collocano in un orizzonte ideologico che ormai è molto chiaro cioè l'orizzonte di una convergenza operativa condivisa da parte di tutte le forze della estrema destra radicale nel mondo
Ci sono studi molto belli su questo c'è un volume
Recente di Manuela Cajani poi sul profilo specifico delle politiche cosiddette anti Gender ci sono studi non giuridici di come quelli di Massimo Preare o di Cristina scrive che e in Italia tra i giuristi i lavori di Susanna Mancini per esempio la destra al governo adesso negli Stati Uniti ha preso attivamente parte alla rappresentazione strumentale di una guerra culturale
Sono molto lontani i tempi in cui Scalia scriveva nell'opinione dissenziente Rohmer contro Evans che la Corte Suprema non deve prendere parte in una calcio ruota adesso prendere parte alla calcio muore vide vide evidentemente fa diversamente comodo
Sia questa Corte suprema che a questo governo degli Stati Uniti evidentemente io non ho nessun interessa ottenere un visto per gli Stati Uniti la metro chiaro fin da subito perché altrimenti oggi non è soltanto la Corte Suprema essere attivamente impegnata in una guerra culturale con riferimento alle politiche di genere attivamente capaci attivamente impegnata nella guerra culturale la presidenza il partito repubblicano
Basta pensare è stato ricordato già questa mattina molte volte allo stress a cui è sottoposto l'Emergency doc della corte
Nomi sovrappongo a quello che sicuramente la collega Barbisan dirà dopo di me basta pensare conosce come Trans vs casa ossia sei sulle Nationwide in giacenza
Poi in particolare anche a una pronuncia relativa proprio alle questioni di primo emendamento o in ambito scolastico
Ma mammut contro Taylor del giugno del due mila e venticinque sulla sull'utilizzo di materiale matita Kiko nelle scuole in qualche modo rappresentativo di stili di vita alternativi rispetto a quello ritenuto dominante
E in particolare stili di vita collegati all'orientamento sessuale identità di genere all'omosessualità o all'identità di genere ventidue anni dopo l'ora in scontro Texas in cui si scriveva che l'uomo section lifestyle
Una potenziale espressione dell'aprile onde quattordicesimo della equal dei limiti addirittura secondo alcune letture che ne sono state date Mahmoud contro Taylor si scaglia la maggioranza in Mahmoud contro Taylor si scaglia contro la rappresentazione di questi stili di vita immateriale
Di
Di Ida dico dedicato persone piccole bambine e bambini quindi favole sostanzialmente dicendo che appunto è un indottrinamento cioè quello che ventidue anni fa era esperto potenzialmente espressione della libertà individuale diventa indottrinamento
La sentenza è molto interessante non è però il focus della mia relazione quindi non mi voglio soffre soffermare troppo ci sono però alcuni no di diciamo che ricorrono nella discussione e nella giurisprudenza della Corte Suprema in questo tempo la tendenza all'utilizzo strumentale di cannoni consolidati nel caso di Mahmoud contro Taylor l'interpretazione di Bisconzo incontro io del perché la maggioranza della corte su prema dare in questo caso la libertà educativa
Delle famiglie nei confronti dei figli poi nel gioco tra opinione di maggioranze opinione
Dissenziente l'uso strategico della narrazione dei fatti cioè allergia nell'opinione di maggioranza dell'opinione della minoranza sembra di parlare di due vicende materiali diverso
Completamente diverso queste molto preoccupante dal punto di vista anche della legittimazione dell'argomentazione giuridica
Proprio sull'uso che del materiale didattico era veniva fatto nelle scuole la maggioranza ci dice una cosa a minoranza se mi dice un'altra sui meccanismi di ottavo-ter a maggioranza dice una cosa e la minoranza ce ne dice un'altra sul modo in cui le istituzioni scolastiche hanno trovato cercato degli accomodamenti pratici con le famiglie di nuovo
Due posizioni completamente differente
Ma va bene
Una corte polarizzata non è una novità lo abbiamo visto almeno a partire dall'OCSE se non da prima basta pensare ai toni che i giudici fra di loro si scambiano nel palleggio fra le opinioni e ne abbiamo parlato molto tra ieri sera e questa mattina con i colleghi con Luigi Testa in modo particolare anche il modo in cui è cambiata la formula rituale del dissenso da parte della minoranza no prima era sempre un rispettoso dissentire
Adesso c'è un po'una corsa
A colorare il dissenso con gran preoccupazione dissento
Senza volermi rendere complice di questo scempio dissento
Eccetera eccetera diciamo è giustificato da una situazione che oggettivamente sta sta degenerando
Vengo alle agli ordini esecutivi di cui mi sono occupato perché il tempo fugge
A parte i due di cui parlavo quelli sul viale del venti e del ventuno dirige Nyon erano mi sono focalizzato diciamo su altri due blocchi di ordini esecutivi che riguardano da un lato la condizione delle persone transessuali tutto e quindi la discussione sull'identità di genere in particolare l'ordine esecutivo quattordici centosessantotto sempre del venti dj major e poi fu un ordine esecutivo che riguarda la protezione dell'infanzia dall'ideologia di genere sempre con riferimento in quel caso
Nel linguaggio ripeto molto doloroso degli ordini esecutivi di Trump Ida divieto di mutilazioni chimiche chirurgiche dei minori ci ha sostanzialmente il divieto di cure affermative di genere per i minori che però Trump chi ama mutilazioni chimica
E chirurgica
Invito sempre ripeto a scendere dal piano delle opinioni al piano delle vite e provare a mettersi nei panni della persona interessata che legge questo genere di discorso e di parole
A livello di cittadinanza non proprio di partecipazione una comunità politica comincia a essere un pochino complicato comunque il primo blocco di ordini esecutivi quelli più strettamente relativi al dirai
Molto semplici dal punto di vista del presidente c'è un porre fine a tutte le politica tutte le pratiche ai programmi di detersivi quality incluso il messi posti in essere ordine esecutivo del venti dalle amministrazioni federali
Ho dalle lui scrive
Dalle info criticato influenza Institutions o American society coordina istitutivo del ventuno quindi di gennaio c'abbiamo sia sull'amministrazione federale che anche però sulle istituzioni in ambito non strettamente legato al governo federale o le università le grandi aziende le companies eccetera
Al di là del contenuto che è molto semplice ripeto perché si pone fine a questi programmi Silvio finanziano eccetera sono molto interessanti le motivazioni
Nell'ordine esecutivo del venti di gennaio i due motivi
I due motivi che la presidenza pone a giustificazione del di di questo divieto diciamo sono da un lato l'immenso spreco di Danny di denaro Trump scrive
I proventi delle tasse dovrebbero essere spesi soltanto o il match in America Great quindi contrastare le discriminazioni non equivale a vendere l'America Gray ma non ma non ci stupisce Hill asseconda motivazione di porre fine a Shen Fu discrimine chance cioè discriminazioni vergognosi
E questo è l'argomento sicuramente più interessante e Max questo poi tornerò dopo nell'ordine del ventuno di gennaio questo secondo argomento è molto sviluppato perché tante scrive esplicitamente si tratta di porre fine a discriminazioni illegali
Garantire la piena attuazione delle leggi sui diritti civili degli anni sessanta sostanzialmente della legislazione poi è venuta dopo adiri
Pittura
Qualifica come immorali le preferenze basate su razza e sesso in modo particolare e quindi
Il rigetto delle politiche di ai si palesa chiaramente come un pezzettino
Non solo di quella grande battaglia sull'anima del dell'America in termini molto generali ma in termini un po'più specifici
Un pezzettino della battaglia sulle comprensioni dell'eguaglianza nel dibattito costituzionale nordamericana
Cioè c'è un uso
Strumenti strumentale dell'argomento anti discriminatorio per contestare che cosa le azioni affermati
Né più né meno diciamo di quello che abbiamo visto all'opera in sentenza appunto come studioso sa altri
Armi chance ripeto su questo tornerò
Quando però hanno aggiornare rapidamente sulle radici rompo più profonde di quello che sta succedendo al di là della superficie degli ordini
Esecutivi vi segnalo soltanto in questa linea anche l'ordine esecutivo del ventitré di aprile quattordici due otto uno
Sulla disprezzo impaccio l'aria di dieci
Ma
Il passo al secondo gruppo di ordini esecutivi cioè quelli relativi alle persone trans l'attacco all'identità di genere e alla cosiddetta agenda ai biologi
Attacco all'identità di genere preso dal punto di vista della difesa della donna dei diritti delle donne
E anche qui sì ma si potrebbero aprire molte molte riflessioni in ordine quattordici centosessantotto che è forse quello Ganci sicuramente quello più importante anche perché serve poi una base
Do me dal proprio da da framework per tutta una serie di ordini che sta sono stati adottati poi dopo
Apparentemente si presenta con una policy di carattere linguistico e qui torno a quello che si diceva questa mattina professori dalla lo diceva sul linguaggio non ma non è una policy linguistica
Sicuramente è un ordine esecutivo che vuole mettere dei paletti sull'interpretazione di parole come sesso maschio o femmina Gene leggende dai biologi però diciamo parte da lì
Per demolire tutta una serie di azioni nemmeno fermati e mansioni proprio di riconoscimento elementare per esempio delle sorge soggettività trans per intenderci è su questa base
Che è stata poi messa in campo la policy sul sul marcatore di genere sui passa occhi cioè la necessità che il marcatore di genere sui passaporti corrisponda al sesso
Dio logico assegnato alla nascita anche nel caso di una persona che abbia ottenuto una rettificazione anagrafica in modo lecito secondo le non quello che consentono occulta per ora ancora le norme sull'affermazione dell'identità di genere
Quindi capite bene no difesa dei dalla difesa dei diritti delle donne brandita in modo secondo me abbastanza strumentale anche poco credibile considerato coi quali sono le politiche dell'amministrazione Trump sull'interruzione di gravidanza ma in generale proprio tutto nella tutta la costruzione idee o ideologica lì in cui la destra americana e portatrice a livello di rapporti di genere e di di equilibri di genere ma da lì si arriva appunto a una vera e propria vessazione sui corpi sulle esperienze di vita delle persone trans costrette negli aeroporti per esempio
A dover spiegare direi molto più del necessario sulla loro vita sulla loro storia e addirittura essere esposte come riporta la decisione Trump contro orrore del sei novembre due mila e venticinque che si è occupata di questa policy sempre in via preliminare d'urgenza eccetera nel dissente di Jackson
C'è il c'è il racconto proprio delle vessazioni delle molestie anche sessuali alle quali le persone trans istriano che sono in parte in alcuni casi già state sottoposte mediare o corti perché sulla base di una incongruenza
Tra il marcatore di genere la foto sul passaporto e l'apparenza della per persona le autorità di sicurezza son sentite il legittimante a condurre ispezioni corporea eccetera e va bene
Terzo gruppo io li sempre dal quattordici centosessantotto scende disceso l'altro blocco di ordine di prassi esecutive di questi ordini relative di nuovo al bando delle persone trans dalle forze armate
Anche lì
La sospensione preliminare fatta dalle corti distrettuali è stata diciamo fermata dalla corte suprema sempre con le emergenze doc eccetera ma su questo ripeto non mi terzo blocco di ordini esecutivi tre minuti aiuto quelli che vi dicevo sulla Milano-Venezia in C cinque e venticinque farò tesoro di venticinque secondi ho detto già motivazioni cliniche chirurgiche delle giovani persone tranquille poi tutta un'altra serie di ordini esecutivi che riguardano le politiche scolastiche cioè la fine di tutte le prassi l'inclusione cederà anche a livello scolastico su questo veramente solo un'annotazione di carattere tendenzialmente comparativo
Così come le quattordici entro sessantotto cioè l'uso a mio parere strumentale dei diritti delle donne qui c'è l'uso a mio parere altrettanto strumentale dei diritti dell'infanzia e della protezione
Dell'infanzia qualcosa di non inusuale se pensiamo che per esempio la recente revisione costituzionale
Ungherese sulla quale si è basato il divieto di svolgimento dei Pride in Ungheria è una revisione costituzionale che riguarda la protezione dell'infanzia
E
Ulteriore cenno diciamo storico comparativo l'uso strumentale della protezione dell'infanzia è alla base del per esempio delle politiche anche le Gibilterra uscisse almeno dall'inizio di questo secolo
Quindi c'è una riprese proprio c'è una circolazione di argomenti strumentali
Proprio
Due notazioni molto sintetiche su alcune alcune caratteristiche trasversale di questi tre blocchi di ordini esecutivi vado per titoli proprio l'appropriazione culturale strumentale del linguaggio tradizionale sui diritti porre fine a discriminazioni c'è quella torsione dell'azione positiva che diventa una discriminazione fatta utilizzando la legittimazione storica di un linguaggio antidiscriminatorie con linguaggio provare eccetera
Secondo punto il rapporto con la scienza che è molto presente nell'ordine sulle chimica al sancito al mio ti lei scienza Giansanti anzi tutta la scienza relativa al benessere delle persone trans nell'ordine esecutivo di Trump è denominata junk science scienza spazzatura
Questo è interessante perché nella sentenza schermi del giugno del due mila e venticinque relativa al divieto
Di somministrazione di terapie ormonali a persone minori di età Condi storia di genere sia alla maggioranza che soprattutto Thomas nell'opinione concorrente si scagliano chiaramente contro
Tutte quelle
Posizioni scientifiche mature riconosciute che hanno ormai alle spalle dati di anni eccetera sul benessere delle persone trans importanza delle cure alternative
Tutto junk science scuso politico
Della scienza e delegittimazione di un pezzo di scienza come strumento di supporto di quel processo politico qui però alla corte rinvia la decisione su questioni così delli delicate
Non mi posso diffondere oltre su questo
Il disegnarlo Soltan finito infatti
Vi segnalo soltanto da un lato che sempre nell'ordine esecutivo sulle stragi Careca mica minuti riesce anzi c'è un invito al Dipartimento della Salute di spingere e ottenere una modifica addirittura dei manuali dell'OMS
E dell'American Psychiatry casa a sorpresa Psychiatry Association sorella Easy di da una parte il DSM dall'altra in quanto inerziali con fondi federali
Per una modifica di Guay manuali volta sostanzialmente arrivato logiche Zare la condizione trans che è stata dei patologie Zac
Vi segnalo infine perché il tema è uscito e immagino che poi anche Francesco toccherà quanto meno ex un ordine esecutivo del ventitré luglio sulla cosiddetta Walk e Iaia
Cioè la enunciazione dei due principal spero una gamba e seria uno è il tra il Sud seeking cioè la ricerca della verità
L'altro è l'ideologica neutrale che c'ha la neutralità ideologica ordina l'amministrazione federale di sospendere tutti alle forniture di software di intelligenza artificiale salvo include una clausola specifica nei contratti
E conformi quei modelli linguistici a questi due principi e soprattutto elimini ogni bias relativo al di ai sarà di nuovo al depressi di equity incluso
Questo è importante perché non riguarda di nuovo soltanto la circolazione delle opinioni riguarda anche la rappresentazione delle vite ma soprattutto riguarda anche la normalizzazione dello spazio pubblico
è in qualche cosa di simile sta accadendo su altri con altre diciamo con altre finalizzazioni in Cina
Quindi sono tutte dinamiche molto interessanti da vedere ho finito sulle radici profonde di quello che sta accadendo
Dico solo in due titoli commento non non dico altro io sono convinto che quello che sta accadendo abbia molto a che vedere con i limiti dell'approccio costituzionale statunitense alle qua all'eguaglianza
Cioè la rigidità tradizionale del giudizio di eguaglianza negli Stati Uniti gran giudizio solo parametrico non promozionale
Perché si è progressivamente schiacciato sul paradigma antidiscriminatorie anti classificatorio anziché sui paradigmi anti subordinazione che pure si erano affacciati in alcune fasi della giurisprudenza la seconda metà del Novecento
Seconda Radice profonda ma qui nemmeno comincio a parlarne ovviamente il tema che c'è sullo sfondo la critica dell'autocritica anche di quello che è successo negli ultimi quindici anni sull'uso politico delle identità nello spazio pubblico e questo è un problema enorme sul quale ripeto però non posso diffondere ulteriormente perché ho finito il tempo grazie
Grazie anche a rinforzi Wong
L'idea Roberto in maniera non ci sarà un tema l'importante nello stesso tempo dedicato o mia riportata agli anni Sessanta
Una su professor specifica che sia il dottorato a Pavia sa che la facoltà di giurisprudenza sembrava alla provincia di Davide di famiglia assessore Bertolucci
Distribuito nelle scuole
Un sindaco e un libro sul quel brutale finalmente in cui bambini muscolari
Procedevano alla selezione dell'insegnante
In città furono delle grosse polemiche ma si polemiche che mi sembrano dipendono in occhio all'interno del professor Schillaci naturalmente quel brutale finalmente era molto più
Lieve di quanto non fosse problemi scuole proprietari negli Stati Uniti in questo momento ma c'è una bella internazionale una nuova internazionale Tino russo turco ungherese
A questo punto
Per bilanciare il tutto al centro abilitato a terra quando sono dottorando cioè senza tendono a più cinque
Ma se andiamo il professor bilancia chiediamo anche in questo avranno detto risultò essere equilibrato nuova no no di salutare sulla scia no senza società attuazione Paola
Progressione di ordinario di diritto pubblico
Un in questa facoltà il dottore di ricerca visto che gli bisogna circa l'anno via il dottor lamento nel mille novecentonovantasei
Hanno nomi vincerà no erano ricercatore nel novantasei sono diventato dottore nel novantatré onorevole Dario avevano bisogno di novantatré al novantaquattro l'altro se l'ho detto così sul no no no no no no lo giuro AN energie nuove e e nel suo alcuni gruppi esoso ricercatore dal novantasei al due mila uno devo correggermi se ho scritto male bisogna e ricerche saremmo altre nel novantaquattro
Va bene incredibile onorevole della vita su un corridoio uno ad uno studioso sarebbe se se se se ritiene c'è solo una via di Roma appena noi riusciamo sembra comporta va bene dopo questa Mantovan
Il professor rilancia
Ci parla delle piattaforme digitali
Ieri perché le palme digitale la incapaci sente
Insomma si sia se accadendo grazie ai fini della parola grazie presidente ringrazio moltissimo Giulia Caravale Alessandra De Martino aggiungere un elemento che sono state prove motori scientifico vivo di questa giornata
Che hanno composto in brevissimo tempo c'è molto secondo me importante aver partecipato anche per me che forse sono l'unico non esperto di Stati Uniti cioè mi sono dovuto occupare un po'di cose americane studiando invece le piattaforme digitali da un po'di tempo
Come si intreccia il tema si intreccia facilmente con l'idea che poi è stata espressa in maniera magistrale dal Premoli Terni
Di Trump rispetto alla regolazione in generale dei mercati di tutti i fenomeni il teme davvero molto molto ampio direi che sono due punti che toccherò prime la reazione dei tram della sua amministrazione fin dal gennaio due mila venticinque
Nei confronti del sistema di regolazione dei mercati digitali dell'Unione europea in particolare dei DS e dei digital service sa ma non soltanto io e tutto quel complesso di disposizioni che dal giudicare arriva fino al Regolamento sulle campagne elettorali sulla trasparenza dei target per la pubblicità politica ma anche qui c'è un un un blocco di di elementi storia costituzionale importante che partono dalla metà degli anni Novanta che ruotano intorno
Ad una disposizione normativa molto nota la Section bruciate due tre zero delle Communication dice c.d. si sia non mi occuperò invece di intelligenza artificiale hanno ma per un fatto un punto di di scelta di campo il tema di fondo possano intorno a questa considerazione
Che ogni forma di limitazione della libertà di parola del la libertà di manifestazione del pensiero che riguardi la diffamazione o anche l'istigazione
Alla violenza in realtà sulle piattaforme digitali financo l'istigazione alla violenza non rientra nella come dire in quella zona franca sono tutelate dalla Freedom of speech che diventa una sorta discriminante per ogni per ogni specifico elemento anche se gli autori di queste comunicazione di questi contenuti comunicativi sono o algoritmi
O comunque piattaforme industriali non sono persone fisiche quindi discrimine ruota intorno a questo anche le tecniche anche mediante tecniche machine learning la creazione di falsi accanirci
L'utilizzo di boxe che fanno sì che la persona diventano la comunicazione abbia uno provenienza che non è di una persona fisica ma di uno strumento algoritmi go
Che sono in grado come sappiamo tutti di rendere virali i contenuti informativi distorti e fuorvianti
Addirittura tanto da generare mobilitazioni di massa tentativi di linciaggio righe Chiti chiamata l'aveva data la caccia allo straniero su questo mi fermerò tra brevissimo
Vengono tutti quanti protetti in questa interpretazione estensiva dal Freedom of speech che rende impossibile
Ogni forma di regolazione e Deroma del consumo delle scimmie piattaforme esercitano questa attività mediante sistemi algoritmi Cerro interno questo fa parte della propria libertà di organizzazione economica se vogliamo tra virgolette editoriale ed è tra virgolette che uso questa espressione non a caso ma non può essere imposto dall'esterno dalla normativa neanche attraverso l'uso di un autoregolazione questa è l'interpretazione appunto dell'amministrazione americana
Che agisce in questa campagna politica con una linguaggio per richiamare l'espressione di valori viola con riprese D'Angelo Schillaci
Che rivelano un attacco frontale diretto proprio all'Europa l'Unione europea cioè un disegno politico che va ben oltre il tema delle piattaforme digitali vi leggo qualche rigo di alcuni documenti il primo né particolarmente importante nel Dipartimento di Stato negli Stati Uniti del maggio due mila venticinque
Il cui sospeso per mente ogni attività di contrasto muove Nation che fosse imposto alle piattaforme digitali dall'esterno viene visto come una violazione espressa nel primo emendamento già il titolo di questo documento è molto molto educativo
Venite fossile session alla esiti euro cioè la richiesta di un'Europa che funga da alleato di cilindri civilizzazione perché evidentemente questo non è il il momento attuale
Tre righe del del documento fa frustrante in democratica principal d Europa servono intorno al cospetto vicino al senso scippi censura e conto di Cooperation sono sostanzialmente sinonimi massime Crescent cosa c'entra conto risponde Rational con l'immigrazione di marzo vedremo tra un momento Prestre cashes onde Religion Treviglio squillo ma è così avanti
Si dice in questo documento che nel due mila ventitré per colpa dell'attività di contenzione Nation in Inghilterra due nei dodici mila cittadini sono stati arrestati arrestati semplicemente perché hanno postato delle come dire opinioni contrarie alle politiche migratorie fallimentari dell'Unione Europea il fatto storico sottostante realtà è una chiamata alle armi attraverso tic toc di caccia allo straniero intorno la falsa notizia che un omicidio di tre bambine così è stato commesso da un immigrato clandestino in realtà poco dopo si scoprirà che era un cittadino inglese ma questo non ha impedito che i Lions continuassero sulla base di questi boschi
Rendere s'arrendevano virali questa chiamata alle armi quindi c'è stata una vera e propria
Come posso dirvi
Caccia aggressione distruzione di case nei quartieri abitati prevalentemente da immigranti chiaramente la polizia intervenuta non arrestata dodici mila persone ha trovato i responsabili di questa di realizzazione di un messaggio falso naturalmente i capi i capi così
Più più attivi della della mobilitazione di massa quindi è un'istigazione che trova il documento il Dipartimento di Stato viene vista come l'imitazione della firmo spicci TIR pieni una stilizzazione di Sisak all'atto che più dà fastidio
Insidiosi nodoso science Distant Voices from Where Milan panteismo cresciuti e poi naturalmente
La cosa più grave è che fai di SD porre delle limitazioni giuridica l'attività
Di gestione dei contenuti informativi trasmessi attraverso la piattaforma vicino al maschile protetto direttamente da da questo documento
Ho parlato anche di limitazione alla libertà di religione
Contengono delle Shawn sulle piattaforme digitali uno strumento secondo il documento del Dipartimento di Stato di limitazione della fino previgente qual è il tema il tema è che ovviamente tenta di evitare che si determinino delle analoghe chiamate alle armi nei confronti di muratori gabinetti chimici ospedali centri di assistenza soprattutto di medicina per il per le donne dove e in relazione al rischio che ci possano essere pratiche abortive in questi in questi luoghi quindi e la libertà di religione che viene limitata dal fatto che si riduca lo spazio di diffusione di istigazione all'assalto all'ambulatorio dove potrebbero praticarsi degli degli degli aborti allora
Il tema naturalmente nell'agenda di Trump dall'inizio tra i tanti executive order se sono stati citati cioè appunto uno del venti gennaio due mila venticinque il cui titolo è presto in Freedom ospite Enzo and in Fédérale senza uscita questa volta l'obiettivo nell'Unione Europea
Ma dei provvedimenti adottati dall'amministrazione precedente l'amministrazione baite
Che appunto avevano invece introdotto degli strumenti di incentivazione all'autoregolazione delle piattaforme digitali per utilizzare il conto insomma delle scelte e ridurre i rischi di danni nei confronti dei terzi anche qui leggo sul semplicemente tre righe andrebbe Guys outcome cinese information information all'information del Federal gomma inscritta nel governo by del infligge un colpo Constitutio Improta cresce pesce RAI insomma American siti senza così night senza sostanzialmente l'amministrazione americana che
Appena sconfitto alle elezioni dalla quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti aveva esercitato un'attività di moral suasion sostanzialmente attraverso la Sortoni confronti le piattaforme digitali
Però secondo appunto la dichiarazione di tanto in questo ex ecco di nuove Order ogni pratica anche giuridicamente conformata di conto di fondere esce è una vera e propria operazione di censura governativa contemporaneamente Marco Zacchera belli atrofizzata tutte le procedure dei compensi progression adottate delle piattaforme stesse
Almeno con riferimento agli Stati Uniti che avessero lo scopo di ridurre i rischi di essere chiamati a rispondere dei danni nei confronti dei terzi visto la copertura Forte del governo statunitense elimina sostanzialmente tutte le forme di controllo anche quando si tratta semplicistici in tema di immigrazione sostanzialmente di istigazione alla violenza
C'è un ulteriore documento che posso soltanto citare per ragioni di tempo è un rapporto provvisorio elaborato dallo stato cominciamo del giudice Verde ingresso Haus rappresenti jeans che ha un titolo anche questo è inequivocabile l'esponente senso sci brezze la minaccia di censura straniera cogliere pieni di stilizzazione di si sa sa che ultimo diciamo un'ossessione compagna scopo senza sci e ninfe in Gesù of American American specifici e l'Unione europea che vuole sostanzialmente impedire ai cittadini degli Stati Uniti esercitare liberamente il proprio pensiero eppure durante l'amministrazione Bailén tentativo di disciplinare
In maniera più conforme allo spirito equivalente ai contenuti dei provvedimenti normativi europei satirica di contendono trash era stata tentata con una l'approvazione di un di un atto normativo atto legislativo nel due mila ventitré intitolato
Platform accountability Transparency actio
Tutto incentrato sulla content muovere il fiume essenzialmente legato a imporre la forme di rivelazione all'utente medio che la persona soggetto latitante con il quale interloquisce attraverso la piattaforma digitale è un algoritmo non è una persona fisica sostanzialmente questa un provvedimento del D. legislativo naturalmente non ha mai è rimasto a livello di proposta non è mai stato poi approvato è caduto nel dimenticatoio
Ma c'erano già stati degli atti normativi equivalenti da parte di singoli Stati che comunque avevano ritrovato resistenza giurisprudenziale sempre sotto copertura della protezione del del del primo emendamento l'unico caso giurisprudenziale a favore di una qualche forma di controllo
Sui flussi comunicativi e informativi di disinformazione qualunque cosa essi siano all'interno delle piattaforme digitali e la decisione by diverso sì Nike che aveva tentato di imporre una una una interpretazione che considerasse le piattaforme digitali come common careers utilizzando la normativa antitrust tradizionale c'è non si vede perché se il Congresso può chiedere alle compagnie telefoniche
Di operare come come on carestie
Sostanzialmente esercitando quelli che ne vorrei che me ne immobili servizio universale questo non sia possibile imporlo anche le piattaforme digitali ma questa decisione rimane molto isolata e da quel momento cominciano stratificarsi invece decisioni in cui il primo emendamento diventano strumento ostativo
Ad ogni forma di disciplinamento Esterno mediante atti normativi
Più o meno vincolanti anche quindi evoca anzi semplicemente una collaborazione da parte le piattaforme in quanto in contrasto con il primo emendamento
Cito con due casi Washington post vs ma ma non su una decisione della Corte d'appello contro il sì sì Krizia qui il Maryland aveva tentato di introdurre con un'apposita legge
Non sono l'obiettivo per le piattaforme di rendere identificabile fonte di eventuali processi di di fare disinformazione nelle comunicazioni digitali almeno nella pubblicità politica erano appena state celebrate le elezioni del due mila sedici questa decisione del due mila diciannove il provvedimento nel merito aver ovviamente della dell'incidente
Tuttavia questo è stato considerato in contrasto con la libertà di Carofiglio Monselice analoghi tentativi votate a rendere obbligatorio alle piattaforme un regime di maggiore trasparenza e merito le proprie politiche di consenso non riesce erano stati avanzati dagli stati di New York California Florida Texas fosse quale motivo della perché gli Stati non procedano della della a sapere che è stato prima
Anche qui secondo la corte d'appello l'atto legislativo in questione incostituzionale in quanti gli obblighi di disclosure Erice da da esso imposti vanno considerati tutti in contrasto con il Freedom auspici volo vs Jensen due mila ventitré anche qui
In qualche misura si si va un po'oltre da un da un punto di vista della narrazione perché alla fine tutti questi obblighi riscossore implicano la pubblicazione di bandi ero di lei lo di di etichette che spieghino l'utente guarda che questo soggetto nomina dell'intelligenza artificiale nella persona fisica
Inciderebbe questo sulla libertà editoriale della piattaforma digitale
E conseguentemente colpisce il primo emendamento ed è sostanzialmente incostituzionale la legge dello stato di New York che viene così tacciata di incostituzionalità al miglior Cescon con braccia loro
Che appunto riguardava sostanzialmente l'uso delle delle piattaforme digitali per per interventi e ci spinge a come le accennavo questa storia che come vedete precedente al il seconda elezione del presidente Trump ha una una un radicamento che in qualche modo ha un fondamento normativo pregresso e come lui accennare l'ingiunzione presso fonda fondamento normativo pregresso e la sezione Satchel due zero e zero
Del più niente chance accuse del del mille novecentotrentaquattro che è stato introdotto da Communications essenziale del mille novecentonovantasei questo è uno strano procedimento legislativo che parte contemporaneamente nelle due Camere poi si compone un testo sì scrive unificato attraverso appunto una una commissione ad hoc e nel al nell'accadere questo

Sostanzialmente compone un vero e proprio scudo di immunità dalla giurisdizione nei confronti di eventuali danni causati da politiche di conto insomma operation o dall'assenza di queste politiche
In capo alle piattaforme digitali gli unici casi di responsabilità crisi dovrebbero sarebbero quelli nei quali forse le piattaforme fossero esse stesse i soggetti che elaborano i contenuti pubblicati che hanno sostanzialmente poi prodotto questi danni
Nel caso estremo Lollo uscito con una sentenza molto nota Twitter Incorporated diverso da me ed altri come Conzales altri verso Brunelleschi
Sì che cosa sono questi sono casi in cui si fa ricorso a un giudice perché Laura
Pizza azione terroristica ai SISS utilizzare piattaforme digitali che sono appunto parte in questi giudizi dinanzi alla Corte Suprema in quanto avevano utilizzato i sistemi algoritmici e di ricostruzione del pensare per preferenze in via delle piattaforme stesse per veicolare messaggi di di di chiamata alle armi di terroristi
E sostanzialmente anche mettere in relazione tra di loro mediante meccanismi algoritmici i prodotti guardate bene dalle piattaforme stesse
E questo naturalmente costituire un pericolo per la sicurezza negli Stati Uniti allora la sentenza dice sì effettivamente gli algoritmi di selezione raccomandazione della della messaggistica hanno potuto incontrare diffondere contenuti collegate all'attività di della esisto
Proprio in favore di soggetti terzi utenti sicuramente interessati a questi contenuti
Però questo in fondo si potrebbe dire in qualunque altro genere di contenuti non ci sarebbe in corso una differenza anche servizi le piattaforme erano a conoscenza del fatto che ai si stesse diffondendo quel tipo di contenuti
A sostegno di quel tipo di azione di terrorismo non è possibile imputare alle piattaforme la circostanza che ci abbiano adottato mezzi insufficienti per assicurare e che questo non accadesse in qualche misura allora
Nell'ambito
En passant l'unica decisione che va in senso contrario alla cessione della decisione che ho citato oggi Andrea Buratti sul caso tic toc ma guarda caso lì però la piattaforma digitale la cinese quindi il governo interferisce impone la vendita di una partecipata che si chiama by sentenzia il limite
Poi la decisione come sappiamo non viene eseguita nel frattempo questo lo strumento negoziale che Trump sta utilizzando con il governo cinese per arrivare ad una cessione in cambio di di di di qualche evidentemente altro altro altro corrispettivo politico sostanzialmente allora qui il governo ha ben fatto invece ad imporre una obbligo di cessione di questa partecipata beige perché per la circostanza
L'attività che svolgeva questa sul piattaforma traversia ci toccherà utilizzare i dati degli utenti americani per allenare strumenti di intelligenza artificiale di proprietà del governo cinese che sta dipendenza del controllo da un governo straniero naturalmente è stato considerato uno su un momento sul mondo motivo sufficiente per superare il limite del Freedom ostici
Due parole
Sulla ricordo sul section duecentotrenta sulla sua storia
Questo provvedimento normativo nasce con l'intenzione di imporre una protezione delle piattaforme digitali in tu a tutela del Freedom of speech
Ma imponendo contemporaneamente l'onere di svolgere una sorta di di sviluppare un'attitudine da buon samaritano cioè della piattaforma digitale in fondo adottò un sistema di conto insomma Brescia autonomo
E in grado di limitare i danni i rischi diranno più grave allora si può i i applicare questa immunità l'esito della approvazione definitiva porta ad una totale totale estensione dell'immunità tutti i casi in cui le piattaforme digitali
Lascino passare sul suo sulla sul o loro strumenti informatici sul sulla loro meccanismi algoritmici contenuti di provenienza di terzi Cecchetti quindi da questo punto di vista non possono più rispondere giuridicamente ma questo viene fatto per
Rovesciare gli esiti di una decisione estratto ma o Monti vs prodigi
Mille novecentonovantacinque il provvedimento del mille novecentonovantasei
Che aveva invece riconosciuto la responsabilità di questa piattaforma perché un minimo di intervento editoriale era stato composto sui contenuti dei messaggi e quindi c'era stato un diretto intervento
Il provvedimento legislativo viene allora a questo punto completamente
Aggiornato rispetto all'origine a Vincenzo di cui avevo parlato poco fa
E a questo punto è assolutamente allora la cosa divertente
Perché prevedeva un divieto per la sì sì per la communication Commission di regolamentare il settore delle piattaforme digitali
Un divieto che in qualche misura aveva lo scopo di evitare che il governo avesse mano sul metro managing delle piattaforme questo divieto viene fatto cadere nella versione definitiva si espande il divieto assoluto di imporre vincoli normativi alle piattaforme e si aggiunge però in sostituzione del divieto
Nei confronti della Federal Communications Commission il divieto di ricorrere al giudice tutto questo naturalmente degenera una una giurisprudenza è copiosa che malgrado il fatto che fosse probabilmente interpretabile il sei cinque tre zero in una forma tale da riesumare quelli in quella quella struttura del Buon Samaritano di cui ho parlato che erano in origine all'interno del provvedimento normativo
Ci siamo quasi invece considera del tutto
Privo di giurisdizione
L'eventuale ricorso che qualcuno svolga nei confronti del del dei tagli ai mandano delle piattaforme stesse
Per esempio perché è stato diffamato in caso famoso di un cittadino nei confronti della piattaforma e io ero al che dopo gli attentati gli eredi di Oklahoma che avevano provocato centosessanta morti inventivi di cui venti bambini nonché settecento feriti viene indicato come il venditore di magliette che inneggiano all'Oklahoma Bonvi inedita scrivono l'indirizzo e numero di telefono dove l'utente può comprare naturalmente queste mani naturalmente se viene aggredito da ogni forma di sollecitazione telefonica verso la propria dimora riesce ad ottenere dalla piattaforma che sia de de cancellato questo messaggio che però viene non soltanto l'incaricato ma di realizzato attraverso algoritmi
Ricorre allora il giudice alla Corte dice mi dispiace se noi dovessimo accettare le argomentazioni del ricorrente questo significherebbe violare section due tre zero del provvedimento del mille novecentonovanta cinque
Concludo con questo che naturalmente esiste molta letteratura intorno al fatto che questo tipo di interpretazione molto ampia dello scudo giuridico di Sancho due tre zero onde per informarlo andrebbe riformato perché arriva al punto di consentire sistema casistica giurisprudenziale molto forte
Su questo e passino dell'immunità anche messaggi che riguardi ecco senza Sex Traffic o in
La citazione dell'attività terroristica di comunicazione per attività terroristiche tuttavia non mi sembra che da quello che abbiamo sentito in questa meravigliosa giornata lo spirito politico ossia quello giusto per tentare di riformare section duecentotrenta sapete che un Zecchi nord di Zampa
Era intervenuto su questo provvedimento quando un un un uno strumento di Fante caccia e chi li aveva dimostrato che alcune delle sue dichiarazione nella campagna elettorale precedente erano erano false allora chiedeva la Federal Communications Commission e la Federal Trade Commission intervenire anche di PAC Man Justice l'executive order di Trump è stato poi Kamprad ha revocato da da da BA Enel successivamente
Cioè ha ritrovato comunque Lucca
Però a mio giudizio della frase finale l'errore che stiamo vivendo rispetto al rapporto tra attività di regolazione dei mercati e sistema economico della del sistema economico Igino dittici dal Coni
Equivalente paragonabile alla fase emergente delle questioni che poi saranno Sala saranno affrontata nel mille ottocentonovanta dello Sherman Act né più né meno allo stesso tipo di conflitto tra politica legislazione e mercati autor generati
Si tratta di vedere se Donald Trump sarà in grado di fare nei confronti di un maschio la domanda ovviamente retorica quel tipo di piano culturale di trasformazione che già assessore Luiss branda il specie nei confronti di Rockefeller
Vanderbilt sergenti Nordahl credo che dalle cose che abbiamo ascoltato non sia probabile grazie infinite
Una
Ora l'attualità dopo grazie
Grazie al professor bilanciare Nevsky Evans concerto una ecco senza dentro l'attenzione per gli atti normativi ma anche la dinamica storica
Lo fermamente intagliato precedenti neo una certificazione ma c'è anche il medico e la fotografia
Gli interventi in chiusura con dietro dieci grandi esponenti delle piattaforme digitali è tutto un programma scooter e il senso della situazione sci ecco adesso c'è il nuovo il test Cambio
C'è inchioda con il professor Luigi pianista
Associato di diritto pubblico comparato nell'Università dell'Insubria
Dottore di ricerca Pavia se ci sono nello fa molto sul fattore dal percorso mi rivolgo riceverà verso la Mecca agli altri perché
E docente alla Bocconi possono per quello che abbiamo scherzando naturalmente a fine febbraio Franco Ferrari perché ha radici da Venezia anzi
E l'Oltrepò pavese comprenderà e ci perderà dei rapporti economici
Frutto anche della sua il deficit lunghi
Sull'argomento grazie professore grazie il venti minuti azionista alcun
Assolutamente io la ringrazio naturalmente allo stesso Di Martino abbastanza Caravale li ringrazio anche per aver ricollocato quasi al termine della giornata sci perché questo mi permette di come dire di intervenire su una riflessione
Cui già sono stati autorevolmente offerti molti spunti strumenti sul tema del governo dell'economia
Questo mi permetterà di essere anche Breve o comunque di stare nel tempo che mi è stato dato naturalmente la seconda amministrazione Trump
Ha riaperto con forza alcune linee di frattura profonde del costituzionalismo statunitense anche sul piano del governo dell'economia come appunto è già emerso lo sa da un del due mila venticinque la politica tariffaria dalla Casa Bianca il tentativo presidenziale di intervenire
Direttamente sulla composizione della Federal Reserve Ben
Rappresentano tradotto agli altri tre episodi tra loro distinti ma strutturalmente collegati in ognuno di essi energia infatti quella concezione estensiva e personalizzata del potere presidenziale imperiale nel merito e nello stile che ampiamente è stata già ricostruita i lavori di oggi
Il tempo che ho a disposizione proverò a ricostruire per cenni questi tre episodi i questionari sono invero tuttora in corso di definizione almeno due dei tre e non sarà difficile fare emergere commessi concorrano alla nuovo paradigma presidenziali
Dunque il primo tema lo fa da un del due mila venticinque il più lungo nella storia degli Stati Uniti non mi soffermo sulla ricostruzione
Della vicenda sul suo commento che già c'è stata offerta al professor D'Ignazio stamattina
Mi
Mi soffermerò sugli effetti economisti di questo blocco che peraltro sono efficacemente ricostruiti se non altro dagli studi del Congresso no Budget Office mi limito a qualche considerazione sul piano costituzionale
Quest'ulteriore quest'ultimo sorda una rivelato come la prassi del funding a un tempo eccezionale sia ormai divenuta
Una modalità ricorrente di regolazione del conflitto politico se vogliamo ricorrere un po'alle categorie che sono state invocate anche stamattina acquistiamo pienamente nel campo della continuità direi di una continuità contro versione dimensionalmente crescente non so se prendo l'idea s'la marginalizzazione del regolare Order il progressivo trasferimento del confronto dal terreno legislativo a quello comunicativo hanno trasfigurato l'istituto spesso della spesa pubblica
Io mi fermo solo su due profili specifici il primo in parte già evocato dal professor Ignazio stamattina
Il ricorso dell'esecutivo a strumenti di propaganda istituzionale al trasformato anche la questione finanziaria in una campagna di legittimazione politica diretta del Presidente
Con l'effetto di svuotare ulteriormente il ruolo deliberativo del congresso di spostare l'asse del confronto né il dominio della comunicazione pubblica
Non so se avete presente però durante tutto il tempo dello shutdown aprendo il sito dalla Casa Bianca la prima pagina che usciva era questo
Andavo no anzi non era un cannone era un un conto in avanti verso government shutdown
Però con cui non si misurava semplicemente il tempo dell'emergenza ma si costruiva un discorso politico perché la didascalia chiaramente
Come dire marcava la responsabilità politica dei democratici in più su alcuni siti istituzionali di molte agenzie
In quei in quelle settimane appaiono banner nei comunicati con slogan contro i democratici che tengono in ostaggio il Paese
Vengono inviate da parte di molte agenzie delle e-mail interni ai dipendenti federali in cui appunto si riproduce il medesimo contenuto tutto peraltro in violazione del divieto legislativo per riconciliare i pubblici di utilizzare risorse governative
Fini porti partitici e politici una violazione che è stata invero denunciata
Da diverse organizzazioni della trasparenza amministrativa in una serie di reclami formare inviate ai competenti organi del governo federale che naturalmente a annegato ogni responsabilità
Per voi un secondo punto della vicenda del blocco amministrativo dello scorso ottobre novembre un punto che ha tirato in ballo la delicatezza del ruolo giurisdizionale in una fase in cui l'esecutivo e il legislativo risultano paralizzati entrambi la vicenda riguardava il saprà Emmenthal Nutrition Assistance Program
All'inizio dello shutdown il dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti comunica che le riserve contingenti per questo programma di sussidi stavano esaurendosi e che in assenza di stanziamenti legislativi nuovi non sarebbe stato possibile erogare i pagamenti completi per novembre
A circa quarantadue milioni di beneficiari l'amministrazione inizialmente indica che avrebbe potuto effettuare soltanto pagamenti parziali del tutto insufficiente rispetto agli importi usuali lasciando numerosi beneficiare in grave incertezza
In risposta un tribunale distrettuale ordina l'amministrazione Negro Island ordina l'amministrazione di provvedere al finanziamento integrale dei pagamenti del programma di assistenza per novembre
Reclamando l'utilizzo immediato di fondi disponibili inclusi alcuni fondi di un cosiddetta di una certa riserva finanziata mediante principalmente ricavi negli annali che era una riserva diciamo dalla natura emergenziale
Rispetto a tale decisione l'amministrazione presenta ricorso sostenendo che la spesa non approvata dal Congresso non poteva essere il test effettuata ex nihilo e che l'uso di questo fondo speciale per coprire il piano di Assisi programma di assistenza avrebbe compromesso altri programmi nutrizionali
Si arriva alla Corte Suprema
La quale concede un al ministro degli Esteri sospendendo temporaneamente l'effetto della decisione giudiziaria fino all'intervento dalla Corte d'Appello del primo circuito
Nelle more della controversia giudiziaria alcuni Stati tra cui lo Stato di New York e altri annunciano l'erogazione integrale del Benefit contro la policy del dipartimento all'agricoltura
Il quale da parte sua intimava agli stati che avevano già erogato i pagamenti di annullare o sospendere con le operazioni minacciando la perdita di finanziamenti se avessero proceduto contrariamente all'indirizzo federale
Con la fine dello Saddam cessa l'interesse a ricorrere dunque cade la richiesta di sospensione presentata dal Dipartimento federale i finanziamenti riprendono regolarmente
Prego la dipendenza di milioni di cittadini dal programma reso visibile il rischio che i meccanismi di finanziamento possano essere utilizzati come nella politica
E la vicenda in definitiva ha messo in luce più che in altri momenti analoghi quanto la paralisi del Bazo il federale possa tradursi immediatamente
In conseguenze concrete per soggetti vulnerabili e dunque quanto l'utilizzo di questo blocco amministrativo come arma politica si giochi immediatamente direttamente sulla pelle dei cittadini più bisognosi
Seconda questione la politica di dazi
Inaugurata dalla seconda amministrazione entrando ora è noto che la Costituzione attribuisce al Congresso attraverso l'articolo uno sezione otto la prerogativa esclusiva di imporre dazi regolare il commercio internazionale stabilire le entrate fiscali
La decisione del presidente di ricorrere all'International Emergency Economic paura sarà per introdurre dazi generalizzati su quasi tutte le importazioni
Rappresenta una torsione significativa di tale equilibrio
Muovendosi oltre la tradizionale cornice di deleghe legislative specifiche che richiedono accertamenti tecnici e condizioni predeterminate prima che l'esecutivo posso intervenire
L'International Emergency Economic Pavone Sonata adottato nel mille novecentosettantasette come strumento per affrontare minacce insolite straordinarie
Aventi origine in larga parte all'estero
Era nato come norma destinata a sostenere politiche di sicurezza nazionale di risposta immediata alla crisi internazionali non come base per riscrivere in via ordinaria il regime tariffario le dichiarazioni di emergenza adottate da Trump nel due mila venticinque fondate sul deficit commerciale mancanza di reciprocità e politiche economiche dei Paesi partner ritenute discorsiva
Si discostano sensibilmente dall'uso storico della legge
L'uso della legge del settantasette per imporre dazi generalizzati non ha effettivamente precedenti e comporta una trasformazione profonda nell'arazzo della legge sul da strumento puntuale di repressione economica verso specifici autori estere esteri diviene un veicolo per sottrarre al Congresso la regolazione generale del commercio internazionale
Si tratta di quella che la dottrina statunitense che hanno una delle che son veste cioè un ampliamento occulto del potere esecutivo attraverso una norma non pensa per tale finalità
D'altra parte se è stato notato che le corti americane hanno nel passato mostrato una storica deferenza verso i presidenti nell'uso della fonte della legge del settantasette
Tech insensibile morali hanno posto limiti significativi quando la norma è stata impiegata per incidere sui diritti costituzionalmente protetti
Tale orientamento giurisprudenziale restrittivo piovere peraltro forse una nuova capacità espansiva
Nello spazio aperto dal rovesciamento della seconda tre in e dunque dall'eliminazione dell'ingombro della deferenza giudiziarie nei confronti dell'amministrazione
Le corti inferiori hanno già manifestato perplessità marcata rispetto al ricorso alla fonte del settantasette per la politica dei dazi tran-tran
C'è stato una pronuncia di un corte inferiore leggi del ventinove agosto del due mila venticinque che afferma che la norma non autorizzato fatto la creazione di regimi tariffari generalizzate che ha la competenza presidenziale si arresta di fronte al carattere strutturale
E fiscale della tariffazione tale vettura è coerente con le dottrine consolidate sull'interpretazione restrittiva dei poteri emergenziali secondo cui il presidente può agire solo entro i confini espressamente fissati dal Congresso
E non può riformulare autonomamente categorie giuridiche come quella dell'emergenza al fine di appropriarsi di potere costituzionalmente autori
Naturalmente il ricorso dinanzi alla Corte Suprema rappresenta il momento decisivo di questo scontro istituzionale il cui esito è ancora incerto
Nel corso dell'udienza del cinque novembre i giudici hanno insistito sulla natura dei dazi come entrate fiscali
Interrogando ripetutamente l'avvocatura federale sulla coerenza dell'operazione con la clausola costituzionale che affida al congresso il potere di imporre tasse da sì
Il tono dello scambio ha lasciato trapelare uno scetticismo diffuso anche nel blocco conservatore del collegio rispetto all'idea che un presidente possa ridefinire unilateralmente la politica tariffaria sotto l'ombrello concettuale dell'emergenza
Mi pare un po'di capire che il blocco conservatore sia molto difficoltà che sia attraversato da un certo disagio
Discrimine probabilmente sarà rappresentato un po'dalla posizione che prenderà Roberto e soprattutto il giudice Barrett che sulle questioni peraltro relativi alla forma di governo spesso si è smarcato dal fronte più radicalmente conservatore non ricordo che anche entrambe vs io essa aveva aderito solo parzialmente alla maggioranza
E anche in campo vs Anderson aveva sì votato la maggioranza non ne possono più di uno e concorrente anche se poi poi redige personalmente Trump verso scarsa quindi insomma dovremo capire
Che posizione prenderà peraltro si tratta di una decisione su cui ci sono pressioni economiche non da poco porterebbero sottotenenti giustamente ricordava che gli amici curiae depositati son tutti vengono tutti da soggetti economici
Qualche giorno fa è uscito un report dell'istituto International Finance che dice che ci potrebbero essere implicazioni significative sui mercati finanziari qualora la Corte dovesse smentire la scelta del presidente tante naturalmente queste sono soltanto le pressioni che noi vediamo che immagino siano solo la punta del dell'Aiscat
La decisione attesa per i prossimi mesi avrà conseguenze evidentemente molto più basse della sono legittime redassi perché qui si gioca una conferma implicita o addirittura esplicita della gli unitari executive doc penna di cui si è parlato ampiamente stamattina e terzo e ultimo punto la io l'Italia se potendo appresi gioca anche su l'ultimo punto appunto su cui vorrei dire qualcosa
Riguardo i rapporti con la Federal Reserve ciò che distingue infatti la la fase più recente degli ordinari cicli di tensione
Tra Casa Bianca e banca centrale non è solo la durezza del confronto pubblico ma la traduzione di tale conflittualità in antigiuridici diretti ad alterare l'assetto istituzionale della fede in questo quadro che si impone la vicenda della rimozione della governatrice Larisa Cook che assume una centralità e merita governatrice cioè diciamo uno dei sette membri del board
Sette membri peraltro di cui già tre sono stati nominati da Taranto due nella prima amministrazione uno nell'amministrazione quindi capiamo che comunque senta la vicenda si gioca la determinazione la maggioranza
Di questi soggetti che sono in carica a quattordici anni
Le garanzie di indipendenza della fede la configurano sappiamo come un'autorità monetaria collegata al vertice del sistema federale Marri parlerà fisiologico situazione del ciclo con del ciclo politico
Proprio a motivo di tale carattere para costituzionale dell'indipendenza monetaria ogni tentativo presidenziale di interferire direttamente con la composizione del board non è semplicemente una disputa amministrativa non episodi di rilievo costituzionale
Nel primo mandato Trump aveva già manifestato insofferenza verso in centro del board Pawel accusando ripetutamente la sede di ostacolare la crescita mantenendo i tassi troppo elevati ma la persona rimasta circoscritta sul piano comunicativo
La svolta si registra nel secondo mandato
Quando l'amministrazione assume come linea politica non solo in disaccordo con le scelte monetarie bensì la riconduzione della politica monetaria nell'orbita della del potere presidenziale
Tanto interprete infatti la politica monetaria come materia di prerogativa politica
Da qui la pretesa asseritamente legittima di intervenire sulla composizione del board per ottenere una fede più allineate ai suoi obiettivi
In questo contesto si iscrive all'uso sistematico del politica al patrono su un tratto strutturale un po'della seconda amministrazione non solo per nominare i membri vicini ma anche per rimuovere esponenti non percepiti come fedeli il caso comunque si sviluppa in modo rapido e politicamente orchestrato a metà agosto scorso il direttore della Federal housing Finance Agency
Un fedelissimo del presidente Trump trasmette al Dipartimento di Giustizia una segnalazione relativa a presunte irregolarità ipotecarie commesse da Cook anni prima della nomina
La notizia viene immediatamente rilanciata sui social dal medesimo funzionario e appena mezz'ora dopo dal presidente stesso che chiede le dimissioni di cocco
Pochi giorni dopo Trump annuncia via Truzzi sociali di aver disposto la rimozione immediata dalla governatrice richiamando nel provvedimento sosteneva la propria competenza la clausola Corcos eccetera serba
Dunque il Presidente USA un'accusa estranei all'esercizio delle funzioni
Come presupposto per il licenziamento di un governatore della banca e opera la rimozione tramite un atto comunicato pubblicamente sui social media ponendo in secondo piano qualsiasi garanzia procedurale
Al di là delle eccentricità delle forme la prima volta nella storia della Federal Reserve con presidente licenzia o almeno tenta di licenziare un membro del board
La reazione giusta giurisdizionale è altrettanto rapida la corte distrettuale della Colombia sospende il provvedimento
Ravvisando sia la violazione delle garanzie procedurali del quinto emendamento sia l'assenza della giusta causa la richiesta dal Federal Reserve Bakst la Corte d'appello conferma la sospensione si arriva alla Corte Suprema finora la Corte suprema non ha accolto l'istanza di sistemi rinviando la discussione al merito a gennaio due sei quindi attendiamo anche questo
La rimozione dico che non è un episodio isolato ma si inserisce nella più ampia trasformazione della presidenza nei termini descritti nel dibattito odierno
Il caso segna un punto di rottura perché aggredisce il perimetro delle garanzie che proteggono l'indipendenza la banca centrale mira a riportare la determinazione della politica monetaria sotto lo stretto controllo presidenziale
Avvalendosi peraltro gli strumenti tipici della comunicazione politica per compiere atti di rilievo costo istituzionale
Dunque concludo
Il ricorso strategico alla paralisi del bilancio l'estensione dei poteri emergenziali materia tariffaria e l'azione diretta sulla governance della Federal Reserve Ben
Non costituiscono episodi isolati bensì tasselli di una medesima dinamica di espansione presidenziale lei tasselli di un progetto politico spudoratamente predatorie l'aggettivo più usato stamattina nella risposta pro sottotenenti la taglia nella tragedia e che tale Progetto predatorio rischia di essere confortato al bimbo di impedito dalla Corte Suprema di questo paradosso sa Barbizon dopo di me
Nella bellissima dissente ignora Franco verso Signoressa sottomarino scrivere che quella decisione si fa beffa del principio della loro lo vedremo se le decisioni in materia d'ira si quella sulla vicenda comunque continueranno tragicamente ad assecondare o meno nel corso di questa drammatica beffa grazie no no
O comunque ce l'abbiano di nuovo da Claudio non aveva
Ma nel cuore che con un un attimo prima incredibile lavoro appena Giuseppe partire proprio all'Inter
E poi gliela commovente il Führer in Libia vicinanza alla Svizzera Greco i tre punti che ci sono stati presi in considerazione
Dal professor Pesce nello show da un del due mila venticinque il la politica dei dazi quella conflittualità con la Federal bancario qualche cioè sono stati definiti in caso Cook sono stati definiti come tasselli di un progetto predatorio io direi piuttosto dal quello viene colori dalla
Relazione del professor Testa da un progetto autoritario
Nuove questo nuovo nell'anno alle ore francamente sempre capiscano che sui
E allora no no no mai nell'edilizia in ogni incarico avrebbe sono tutti tasselli gli enti in cui sto penso
E francamente il preoccupante ed è per questo per rimaniamo alla proprietario di una vendetta paralizzando
Ora come sulle alla associato di diritto pubblico comparato a Macerata
Giardinaggio sì sì come si può dire
Alberico Gentili la sta seguendo se poi sto seguendo Lovett no no la sta seguendo verso ah va bene la Menelao nume tutelare che mi G.C. no residente a Londra
Perché è stata consegnata all'ingresso la oggi pomeriggio l'accoglienza e niente regolamentazione legge politiche dell'immigrazione degli Stati Uniti d'America questo
Quaderno del Centro studi americani una
Cui hanno con l'avvocato oltre al professor Clementi e altri personali
C'è una perfezione riamato
Ma c'era vuol dire la professoressa parmigiano vuol dire inerire vuol dire a Marco né da questo voleva essere come per cosa
Segnalazione adesso sentiamo che cosa succederà alle corde lira la Corte suprema in particolare
Per venti minuti
Grazie a monte grazie professore grazie per il riferimento ad Alberico Gentili a questa ascendenza noi abbiamo accademica
E si è già conclusa in Aula Magna
Con cerimonia il
Cui centenario della morte quindi sono ginepro evenienze viene evocato qua eh estrema particolarmente a casa sua
C'era qualche d'un altro che ci usava ma doveva due mila due due mila quattro verso
Bene grazie molte soldi a un rivale dell'ultima e però spero che i ringraziamenti molto sentiti non siano a questo punto già usurati
Perché invece vorrei estendere proprio la mia gratitudine Giulia ad Alessandria a tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare questa giornata non dimenticando peraltro che la suggestione di quest'la cosa è avvenuta al convegno di Como DPCM quando Guerino di Ignazio C esorto a considerare l'urgenza di un momento di riflessione come quello che stiamo
Svolgendo in questo momento
Allora io non lo so se essendo l'ultima nota della giornata contribuirono al crepuscolarismo addirittura cantare il de profundis di quello di cui ci siamo occupati in queste ore
Certo quando mi è stato assegnato il tema
Mi sono trovata di fronte all'imbarazzo della scelta cioè come coniugare come declinare un tema di questo tipo nel momento in cui la tensione tra il potere giudiziario e il potere esecutivo ha raggiunto uno uno dei momenti apicali della storia degli Stati Uniti soltanto il prossimo futuro riconsegnerà il responso se si tratterà davvero del momento da record
Oppure se si inserirà in una continuità istituzionale per evocare la domanda provocatoria stamattina lì Renato ibrido
Da la scelta che io ho operato s'è quella di non soffermarmi su nessuno dei casi decisi in questi mesi dalla Corte suprema o ancora pendenti perché avrei il punto bisogno di venti ore in ogni venti minuti
Invece proverò con qualche rischio a sottopormi
Due letture più sistemi che sistemi che naturalmente tenuto conto dello lo stato delle cose così come lo troviamo in questo momento storico
Però propongo subito un'eccezione a questo postulato dal mio perché invece ho trovato una vicenda particolarmente significativa degli eventuali costi Circuiti che possano attivarsi in questo momento come il potere esecutivo
E le corti ma anche entrare colti perché è una delle considerazioni che mi appresto a svolge è che se si tratta questa di una partita a scacchi e perdonerete ricevimento essendo
Una frustrata modestissima scacchista che avrebbe voluto essere molto migliore di come si questa è una partita scatti
Non è una partita a scacchi tra due oppositori cioè l'amministrazione diciamo da una parte le corti dall'altra perché immaginare le corti come un potere monolitico
Granitico mono dimensionale in questo momento significherebbe sottostimare pesantemente una variabile invece credo dirimente
Dello scenario che mi appresto così a tratteggiare velocemente
L'esempio del corto circuito che vi voglio proporre è quello intorno all'Eden Enemies Act del mille settecentonovantotto Angelo prima
Appunto faceva riferimento a vicende che impattano direttamente sulla vita delle persone direttamente o indirettamente quasi tutto quello di cui abbiamo parlato oggi qua
Ha una ricaduta sull'esistenza di tanti certamente quando parliamo del ricevimento ad una legge che risale alla fine del diciottesimo secolo per giustificare la deportazione di massa di migliaia siamo effettivamente parlando di una misura che sconvolge l'esistenza non soltanto dei tanti i potenzialmente ma coinvolto ma di tutta la loro Rete familiare e amicale culturale di propongo una rapida sequenza di fatti in maniera tale che si possa evincere un intreccio particolarmente problematico e foriero di sviluppi che sarà diciamo così scientificamente interessante constatare nel marzo di quest'anno Ciampa appunto si rifà a questa legislazione così remoto così obsoleta
Per giustificare a pronte a da di un'invasione la deportazione di migliaia di presunti affiliati a delle gang criminali cento e sudamericani
Nemmeno due mesi dopo alcune Corti distrettuali emettono ordini immediati quindi dell'in jump chance perché questa legislatura legislazione remota non era intesa per giustificare deportazioni di massa in assenza di un'effettiva invasione o ad una condizione diciamo di guerra
E quindi blocca l'azione fra aprile e maggio due mila e venticinque quindi a distanza di pochissime settimane interviene la Corte suprema in giungendo l'obbligo di prevedere per i deportati di tempo necessario a impegnare il provvedimento di espulsione
Quindi a fronte di motivazioni di John causasse queste persone altrimenti sono state prelevate e caricate su un aereo senza neppure la possibilità eventualmente ricorrere in giudizio
Tuttavia la Corte Suprema ha acconsentito la prima deportazione di duecentosessantuno persone individuate dunque una soluzione che parte della dottrina ha identificato come un segnale d'allarme
Per una circostanza che poteva davvero configurarsi come una crisi costituzionale
A mese di maggio due mila e venticinque un colpo di scena che in questo caso esonda dall'ambito giurisdizionale
Perché un avvocato del Dipartimento della Giustizia agisce come whistleblower e rinunciava condotto ad un alto funzionario del dipartimento e Mirbeau ovunque non cito il nome perché tornerà a breve
Che avrebbe intimato ai funzionari completare la deportazione a dispetto del blocco ingiunto dalle corti nel luglio due mila e venticinque anche qui poche settimane più tardi
Nonostante Emile Boffa al centro di questa denuncia
Il Senato e in particolare i senatori repubblicani meno due
Votano la conferma della nomina di Emile bond vantaggio indice della corte d'appello del terzo distretto quindi attualmente Emil Boc è giudice della corte d'appello del terzo distretto
A settembre la Corte d'Appello del quinto circuito conferma il blocco deciso dalle corti destri distrettuali competenti
E su questo né a conferma della corte d'appello si attende per il due mila ventisei un pronunciamento della Corte Suprema infine ultimo risvolto nell'ottobre di quest'anno il senatore democratico dove benché lui
Dei democratici al Senato
Ha pubblicamente diffuso i messaggi lei meglio e indumenti vieni il bosone
Atti approvare la sua condotta chiedendo al seno ECG diciamo Judicial Committee di rivedere la sua decisione e quindi di revocare la nomina di nerbo va alla Corte d'Appello dettati circuito
Allora credo che questo esempio sia specialmente eloquente in sintesi di nell'intreccio che in questo momento riguarda i rapporti tra l'esecutivo e le corti ma anche le corti tra di loro
Allora quello che posso fare nei minuti rimasti è di sottoporvi due considerazioni come anticipavo di ordine auspicabilmente sistemico rebus sic stantibus diciamo
Tra la prima Hakkinen direi con un punto di contatto o una ricorrenza
Tra le impugnazioni che vengono presentate a carico degli atti dei dipartimenti e delle agenzie federali
Che hanno agito da quando il secondo mandato del presidente Ciampa ha avuto inizio a tenete conto che stiamo parlando di cinquecentoquaranta casi in nemmeno dodici mesi
Di questi mi dispiace avrei avuto un tavolo può anche perché mi rendo conto che a quest'ora fornirvi dei numeri è veramente chiedervi troppo ma insomma
Duecentoventinove di questi sono inattesa del giudizio della Corte centosessantanove sono stati bloccati chiusi sono trentuno dieci dei quali in favore del governo ora l'Institute for Policy in termini della Emma Hughes
A redatto uno studio con il quale hanno verificato che il novantatré per cento di queste impugnazioni ha a che vedere con la violazione della ministro entro i prossimi giorni
Act del mille novecentoquarantasei che Alfredo stamattina a evocato ora molto rapidamente si tratta della legge voluta da Franklin Delano Roosevelt e poi di completato condotta a termine sotto l'amministrazione nessuna che doveva offrire diciamo così un principio di legalità alla il perché la Fia amministrativa che nel frattempo si era si era fermata contro quello che cose del sesso definiva gli sport Welsh ovviamente quindi rischiava di rimanere senza alcuna Coco senza alcun controbilanciato indo costituzionale
Ora se il novantatré per cento degli anti impegnativi
Riguarda la violazione della ministro è il triplo Silvio attacca qual è la violazione più ricorrente in questo corrente l'occorrenza si tratta di una norma che è quella del non ci stanno commenta un ormeggio
Perché l'acqua ha come finalità quella Dini
Garantire la trasparenza l'uniformità delle procedure ma in particolar modo di consentire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza ogniqualvolta si pongano in essere nuove norme delle agenzie e dei dipartimenti oscene sostituiscano le esistenti con delle nuove
A
Con un memorandum del nove aprile di quest'anno intitolato dai due cinquanta euro il pio o Parlophon peggio Nations
Il Presidente del Presidente Ciampi scusate a fornito istruzioni a tutte le agenzie federali di
E disattendere DNA uccisa in commercio Mohammed che in a fronte di un elenco di sentenze della Corte Suprema fornito in questo memorandum inadempienza alle quali si chiedeva la l'aggiornamento regolamentare questa sentenza sono tutte molto recenti sono tutte dal due mila ventidue in qua c'è un'unica eccezione se la memoria mi aiuta del due mila e quindici e quindi riguardano la giurisprudenza più vicina a questo secondo mandato Trump no
Che darebbe base giuridica per la trasformazione della regolamentazione in deroga anni uccisa in commercio pur McCain che naturalmente non ho bisogno di evidenziare
Che presidente che un'amministrazione che invochi perse il diritto di disattendere il disposto delle corti perché eletto dal corpo elettorale in realtà sta esplodendo la cittadinanza
Da un procedimento che invece è proprio inteso alla sua partecipazione
Scriveva Ciampi in questo memorandum agencies Cairns
Jean fino alla il suono strumentale neutri stanco Melanie
Non ci sono in commercio flussi di USA a annesse sia quelli UE io io su quei quiet ESE maggiore Oslo quello suo al consiste anzi metropoli obblighi o US su coinvolti
A dunque la gran parte delle violazioni lamentate e ancora in minima parte accertate
A esattamente a che vedere con la sospensione di questa previsione che lascia fuori la partecipazione della cittadinanza
Ricordo a tutti noi che il non ci sono in commercio un making significa che qualunque cittadino può esprimere informa diciamo ufficiale le sue osservazioni dei suoi contributi al processo di revisione della regolamentazione
L'agenzia in questione ha l'obbligo di prendere in comprenderle in considerazione e altresì all'obbligo di rispondere quelle che ritenga più significative valuta esprimendo le valutazioni sia laddove ci sia accoglimento che laddove invece non ci ci sia diciamo disattenzione
A
Per quanto riguarda invece il rapporto tra le corti e questa è la mia seconda auspicabilmente osservazione sistemica
A anche molto siamo nella storia del e giudiziario esattamente in questa congiuntura perché è l'ordinamento giudiziario non reagisce soltanto alle pressioni dell'amministrazione insomma
è l'ordinamento giudiziario è situato in un momento del suo sviluppo in un momento della sua storia e quindi in coro c'ha questa storia con le pressioni e gli abusi del potere esecutivo in che momento di questa storia siamo bene siamo in un momento in cui finalmente la Corte suprema è riuscita a raggiungere una quella che stamattina forse Andrea definiva una super maggioranza
A
E l'inveramento di una aspirazione che data da lontano almeno Agli a dobbiamo andare indietro agli anni Ottanta l'amministrazione Reagan quando viene creato all'interno del Dipartimento della Giustizia l'hospice obbligo connessi
Per creato esattamente con l'intento di procurare una sferzata conservatrice nel diritto costituzionale statunitense indie incluse le nomine dei giudici federali
No obbligo al policy rimasto dall'ora all'interno del Dipartimento della giustizia e oggi è un'istituzione rinfrescata diciamo di questa vocazione delle origini
Non vi posso dare i numeri per ragioni di tempo possiamo dire che al all'aggiornamento del quattro dicembre attraverso le sue nomine è probabile che Donald Trump supererà il record di nomine federali detenuto finora da Ronald Reagan
Però improbabile che riuscirà a creare una maggioranza repubblicana sale corti distrettuali
Ridò qui un ricevimento il trentasei per cento dei giudici distrettuali è di provenienza repubblicana il cinquantasei provenienza democratica
è invece probabile una maggioranza repubblicana alle corso papiro al termine del mandato naturalmente
Anche se si tratterà di una maggioranza non esattamente drastica e perché al momento siamo quarantanove per i democratici e quarantotto per i repubblicani ora questa è la situazione diciamo nei primi due livelli di giurisdizione dicevamo che invece per la corte suprema l'equilibrio e di tutt'altro segno
Gli osservatori si aspettavano che una corte suprema così muscolare mente conservatrice
Si apprestasse a fare un muso di questa forza con la cautela con la misura con la morigeratezza che di solito si accompagna al ruolo amicale della corte
E invece in sede di rivoluzione conservatrice dobbiamo parlare che era l'intento delle nostri soldi dal policy dell'inizio questa rivoluzione effettivamente a preso forma esista consolidando solidificano proprio presso la Corte suprema ricordo a tutti noi che non hanno posto esitazione a mettere mano in questioni epocali
Intensamente divisive dodici e naturalmente il primo caso che salta alla mente di tutti noi e quindi la il venti Costituzione limitazione dell'aborto redento che non ha precedenti nella storia degli Stati Uniti
Ma anche gli invalidi amento delle misure di controllo sulla detenzione individuare delle armi nel due mila ventidue ma anche limoni l'indebolimento dell'autorità
Regolatoria interpretativa delle amministrazioni
A delle agenzie amministrative proprio con una sentenza dell'anno scorso che a causa delle cancellato lascia quando cioè in che stamattina è stata ugualmente evocati
Insomma quello che la Corte suprema sembra di incamminarsi ad affermare
è una propria trasformazione quasi mi rendo conto che gli accenti sono piuttosto marcati ma insomma per provocare una riflessione credo siano necessari
Una trasformazione da corte di common law cioè da come una corte apicale di common law normalmente si nuove agisce e quindi guidata dai precedenti obbediente allo stare decisis
E anche consapevole del ruolo formativo del diritto che normalmente è affidato ai giudici a un atto corti
Quindi a una corte più somiglianti a quelle delle degli degli ordinamenti civilistici primo attenta cioè ad applicare le norme e quindi a pagare un tributo all'azione legislativa oasi spostando il baricentro della sua della sua azione
A
Quindi da un approccio flessibile
Che normalmente procede caso per caso in cui il giudice a fare il diritto con un Imperia con uno spirito pragmatico innegabile insopprimibile
Siamo invece avvicinandosi a un avvicinando c'è un metodo sistematico fondato più sull'astrattezza dei principi
E quindi anche sull'astrattezza ideologica di alcuni presupposti che sono particolarmente da ravvisare nella legislazione
Ora questo è soltanto una parte dell'analisi sistemica che io vi posso offrire a proposito della modalità con cui la Corte suprema si sta muovendo
Il secondo fonte è stato richiamato diverse volte in numerosi interventi che mi hanno preceduto è quello dell'Emergency doc
Anzi
Forse va chiamato di più come correntemente viene apostrofato nella dottrine dei conventi degli Stati Uniti attraverso l'espressione che qualche tempo fa a proposto il professore della città Chicago spostò luogo vediamo
Un gambo del cioè Shadaloo doc
Precisando però che è stato già detto è un accesso alternativo a quello di merito e prevede interventi della Corte suprema molto immediati
Oltre a loro immediatezza sono interventi quasi mai ragionati quasi mai motivati
Trovano nella media dispositivi seguiti da pochissime righe quando va bene di motivazione della decisione assunta da una corte e normalmente chi chiede lo Sharon doc
Deve dimostrare che senza questa procedura immediata subirà quello che viene definito un io preparavo fa e quindi non a caso avevo questo un un accesso che per esempio viene utilizzato quando sono pendenti casi di esecuzione della pena capitale Pora
Anche qui vi dò qualche numero brevemente dal dal due mila al due mila sedici
I le ingiunzioni per strada un doc sono state otto dal due mila e diciassette al due mila e ventuno sono state quarantuno dall'inizio dell'anno sono già ventisei
E quindi dopo dobbiamo immaginare come si sviluppa la relazione all'interno del potere giudiziario
A valle di un uso così portentoso di uno strumento che è stato pensato come emergenziale e che come tale dovrebbe essere modulato
Naturalmente venti di questi chic di queste ingiunzioni dal gennaio due mila e venticinque sono andata in favore dell'amministrazione
Se magari avrete la collega lo potrò fare in sede di dibattito ma lo Scià condonabile in in in include anche un per l'avvertimento
Todi alcuni elementi processuali che nel cambiano radicalmente anche se sconto la superficie la natura a proposito del del diciamo dell'onere della prova a che cosa l'incostituzionalità di un abuso tale dello Shandong Rocchetta
Incorre problemi di trasparenza di Jim Ross sa di balance of Powers ma in particolare queste sono le ultime due considerazioni con cui concludo il mio intervento ci sono due elementi che vi vorrei sottoporre il proprio per il rapporto tra culti il primo è che le corti distrettuali che fino ad oggi hanno rappresentato un il Baluardo nei confronti della gran parte dei provvedimenti che sono stati impugnati
Non conoscono
I motivi per i quali la Corte suprema assuma queste decisioni in questioni politicamente così incandescenti e tanto divisive oltre che con la Rizzante e dunque si trovano ad operare in dietro un velo d'ignoranza perché non riescono a prevedere quello che la Corte Suprema potrà fare magari in sede di merito
A l'ultimo riferimento non riguarda per una volta le corti federali ma le corti statali
Perché è invalso e sta prendendo a Brivio un fenomeno che è quello che si chiama dello scenario Sharot giochetto
Per la gran parte dei corsi in questo caso non è a carico dell'amministrazione federale si risolve come sappiamo in sede statale particolarmente davanti alle corti supreme statali ecco le corti supreme statali hanno stanno sviluppando l'abitudine di emulare
La condotta
Della Corte suprema rispetto all'uso che fa dell'Emergency doc e quindi questo tipo di pratica si riverbera anche in sedi in una che non si trovano necessariamente in trincea nei confronti degli atti impugnati dell'amministrazione generale ma certamente possono essere gli attori capaci di replicare come in un gioco di certi nello stagno una dinamica che così peculiare e forse così critica della Corte Suprema vi ringrazio dell'attenzione mi scuso dei minuti che ho so travolga
Anche devo dire che
Potere esecutivo legislativo esecutivo giudiziario
Speravamo che giudiziario insinuazione al migliore degli altri due fare nell'articolazione invece allarmante
Allarmante perché la forma di governo presidenziale americano sin dall'Ottocento si sapeva che era complessa che non poteva provocare pensioni importi frizione e l'unica cosa che dichiarava
La fusione nel sistema
E quindi la crisi sistemica era il lubrificante i numeri musicali perché adesso non c'è più
E qui nel prima di aprire il imbastito due considerazioni prima considerazione quello dello sposo di tipo internazionale seconda cosa considerazione identico interno la considerazione in una internazionale lo spostamento dell'assedio con incidenti
Dall'Atlantico al Pacifico e la il ritirarsi sulla dottrina Monroe
Nel mille ottocentoventitré adesso veramente neri nella
Amministrazione tra ma questo che ma
Il secondo in quello relativo al cambiamento
Ruolo sociale e politico degli Stati Uniti d'America mi faccio riferimento e non entro nel palmare ultimo la professoressa Palmisano ce l'ha detto una
L'ondata i Reagan dopo la presidenza imperiale Livingstone
E la democraticità a
Poi in
Scomparsa dedica il tema il
Trasformazione la situazione internazionale ed interna secondo lo schema di un autore tutti hanno citato molti giuristi io vorrei citare San Lorenzo con sono Benetton che con il club in Roma nel mille novecentosessantotto ma soprattutto nel mille novecentosettantatré settantacinque mise in evidenza la crisi della democrazia
Siamo davanti a entrambe dopo mille novecentottantanove novanta suggerì
Al giapponese affettuoso che chiedeva alla fine della storia che chi la
E il terzo Honda Palma anche Pinzi per la democrazia secondo i listini delle nuove contrapposizioni di civiltà ma la sua ultima opera è quella
E impone di sistema siamo noi un libro dunque cosa siamo tra ci siamo trasformati arriva nel due mila quattro
In cui si evidenzia la trasformazione sociale ed economica statunitense e poi alla base del cromatismo
Indenne la sul sulla indebolimento per il libro
Del avendo quattro guai gli americani protestante
Il il problema dell'immigrazione problema delle fratture il problema sociali non c'era il problema delle procure economica
Ecco ciò che cioè onorevoli
No sogni torrente intorno al due mila quattro evidenziato a lei dai nel due mila otto o lo ha riaffermato malore fermato con la crisi della democrazia americana nel due mila quindici quindi mi problema e
Risalente
Soltanto che ci siamo in mezzo no
E come Europa siamo ormai al quattordici per cento del PIL mondiale ce lo dice per ma quando la signora Merkel ricordato oggi da Cassese nel due mila tredici
Accennava la
Venticinque ventisette venticinque
Cinquantuno cioè il sette per cento della popolazione mondiale venticinque per cento del del prodotto interno lordo per l'Europa le unghie
Ne cinquantuno per cento della spesa sociale diceva questo è un problema ormai siamo al quattro cinque per cento al quattro cinque per cento della popolazione mondiale
Al quattordici per cento del PIL e non suo perché nessuno me l'ha detto ancora per quanto dell'aspetto sociale con l'UDR
Questi sono gli elementi che da un lato spiegano precisamente
La degenerazione della democrazia americana intervistato signori problema invece della impotenza europea rischia di
Troppi rischi
Perché ci sono ventisette paesi con e regole
Diritto
Gli infissi
Difficile il recupero di maggioranza su cui noi ci soffermeremo sì potevo dirgli che non molto è cambiato da buoni insomma perché si noi abbiamo animi organizzato un convegno
Lo dico perché
C'è Giuliano Amato e professoressa per desiderio valutando possano abbiamo organizzato un convegno sulla crisi della democrazia statunitense anche non utilizzati insieme
Ragioni prospettive nell'ambito del ho lesioni dell'associazione disordini finiani
E a questo punto dopo aver ricordato che la crisi risalente
Apriamo il dibattito
Io l'ho fatto apposta glielo gli avevano avevano fatto continua vogliono far la posta perché così
Incontrerà la malformazione
Possiamo chiudere una manager Parrello proprietà vengo io mi rifaccio tranquillo no non lo fa in Sicilia
Vuole fare un intervento un intervento sì venga venga se non sembra che escludiamo in Calabria
Ostinazione si del Nord però Cristina non è un intervento una brevissima considerazione su un tema a me caro che invece è stato trattato magistralmente per Francesco
Emesso dal modello senta ordinario di diritto pubblico comparato non questi uffici
Ne nell'Università di Siena no professori Martino nostrana assassinii Foscolo negli anni
Grazie ma non soltanto professor vorrei ricordare distratto per mille novecentottantanove novanta ricercatore presso la Facoltà di Scienze politiche
Insegnante un polo scientifico disciplinare Pubblico comparato
Prendo anzi stasera fiuto fra i miei complimenti Visco anche lo si con questa iniziativa che Collino cogliersi assoluta
Coglie la un momento importantissimo della dell'evoluzione del modello e come pratico e quindi il lavoratore come è stato definito statunitense sicuramente centro
Vi interessa di attenzione correrà sa trovare il nostro territorio speriamo che non ci siano analoga Maurizio il papà vanno non mi pare che ci siano i presupposti dunque già è una pura pentito
Le colombe visivamente le piattaforme sono effettivamente uno elemento strutturale di questo modello
Cui stiamo assistendo perché sono la componente dalla formazione del l'uomo del discorso pubblico sedici perché gli è resa ancora tale luogo di formazione
Ecco il senso del del moderno e quindi perché entrarono regolazione a loro l'atteggiamento bene le istituzioni nessuno confronti Irene diviene decisivo proprio per la qualità del modello quindi alla possibilità di quindi la piattaforma in questo caso per lo volevo per completare questa è la mia brevissima considerazione e il discorso di intelligenza artificiale
Un tema delicatissimo su questo piano no e la la la né Trump annunciato non so se già l'avevo risposto ma ancora un ex OP ex hotel sull'emergenza artificiale inteso introdurre la guardi quindi una regolamentazione uniforme standard Atella
Cioè meccanismi dell'intelligenza artificiale che valga a superare quell'organo perché è già stato accennato che ebbe rispetto alla contentino bresciano
E nell'élite della legislazione statale che tende a intervenire per fare satira con riforme in in primo luogo per moderare appunto per questa capacità dirompente della solo sul piano disinformazione altri altri venire dell'intelligenza artificiale
E ci ha portato inevitabilmente a una frammentazione di modelli ma chiaramente degli interventi anche abbastanza incisivi
Che sulla base della considerazione che questi interventi potrebbero inibire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale un momento molto
Delicato anche Carlo questo meccanismo ha portato appunto tanto a prevedere una confezione di non anche se manca ancora una decisione federale apre vedere appunto una regolamentazione uniforme standard quindi delle indicazioni per che praticamente tendono proprio a liberare di lacci e laccioli secondo la visione
Piana questo meccanismo ma che certamente ecco dovrà essere attenzionata proprio perché proprio per la le caratteristiche e le capacità positive ma anche estremamente negative che ha dice senza inficiare ecco questo cosa comporterà sul piano dell'osso lo spiego
E in un secolo oggi si terrà nel resto del San Lorenzo mi è stato avvertito dalla professoressa di Martino e vi sono alcune persone che hanno problemi di trasporto di treno e quindi intervengono unito
Chi ha bisogno o
Se il giorno prima Carannante
Ci sono altre domande così avendo posso grazie molto larghe inviare il suo nome e cognome ricambia il pianeta
Professor Lanchester affiliazione sambuco limitatamente alla al dottorato valori no a parte gli scherzi
Senza Maldini c'è una nel modo più interessanti sulla trasformazione vorrei convolò con con mi chiedevo
Se concorda col fatto che questa trasformazione sia ho esacerbato aggravata da l'indebolimento dello Dini sunniti glieli li e ancor prima parco sul palco fan verso scalda anche perché se posto degli interni bloccando italiano pagava un'arma quello è il caldo in mezzo però dove la linea tornano in qualità dose ogni come scrive allegre dissenzienti dei padroni autorizzare il governo cioè il presidente ha poi c'è una policy
Diciamo asseritamene incostituzionale non perché lo dico io Luciano Luca gravano dei contraccolpi diesel quali prego quindi se oltre a quelli diceva la professoressa valida la diciamo l'indebolimento di ristorni ruspanti
Monsignor Ersilio ancor più preoccupanti con la direzione nel
Ci sono Enrico professore avevo vergogna però il burattino mosso tranquillamente no no no deve rimanere agli atti che lei ha parlato no volevo dopo averne parlato stamattina l'uso no anzi ed ammirare è una proposta Rundschau dopo inglese
Nel senso che il reggente
Lavoro cui tale l'impressione dispensa deve molto sovrana localistico
Avere organizzative cosa è successo a parte la maggioranza dal punto di vista del nei vagoni strategie probabile Claudio per essere insetti diciamo o Claudio rompere perché come Cambi pubblicamente uno accusare la congruità con l'acquisto del sagrato stessa oltre questo però erogati meglio del condominio vedo gli enti locali aiutami tantissime sentenze che sono state citate oggi credo soprattutto di loro un formalismo
Molto
I lavori edili sconfessa l'approccio realista Carlo Napoli ma avuto superano nel Novecento box ucciso a Londra produrla come ci sono le vittime sugli espropri Mission ignora completamente la realtà Marlene sentenze recitate da Francesco si fa valere piattaforme come se fossero ridicole sì novecentesca no
Quindi questo è molto interessante calato sulla sulle sapevo Chandhok questo
Questo è un problema di tutte le Corti costituzionali un problema
E il tempo della velocità di risposta sopravvivono soltanto uno dei molti diamo i negozi individuali e come loro hanno dovuto aprire invece ricorsi individuali eliminando le i filtri corpi senza sistemi di emergenza summit significativamente vedendo ridurre istitutivo Anzio irrisorie quindi possono ambire facciamo una ricerca letale promuovere sconfitta
Lancio di prova coloro maggioranza domande
Lei chiede così suonavano fino a rendere questa risponda autorizzazione vitali segnarono Mendes tra controllo a il nuovo sapere se Jackson sulle Palombo mamma scrive proprio se il Consiglio se la corte continua in questo
Pongo per iscrivere almeno a legittimare una concezione secondo cui il presidente irreparabile Andrea
E i cani dei vorrei preferenze quando ensamble gli Awards tutte le volte che il presidente non sarà messo nelle condizioni di fare quello che vuole il livello del vile Giulio paragono arma e quindi noi non dobbiamo dare l'introduzione abbiamo consentirebbe di riempirlo di ricreare comunque le razzie gemme
Ora così vi doveva raggiungere un album Palmieri con l'ennesimo il primo degli ordigni
Le cose che onorevole come legittimazione possono decidere in un certo momento ma non possono continuare dopo al potere politico
Impone un poco importa controsenso oggi sto dicendo milanese il anche quello si può pensare non possono metterci contrasto
Troppo lungo troppo a lungo
Impegna ci sono altri
Altre domande cenno nella risposta la professionalità ma poi ad altre
E le nuove lo vogliono sembrerebbe in questa incisione diceva Cicerone diceva ancora medici che ancora e quello collegato senta raccolte
Quanti sono i collegati
Qua ben bisogna mandai un ambiente dunque bensì socio numerino in massa azioni allo scopo undici azioni tengono in video tornare Evelina desidereremmo nastri Frosinone
Che gli agricoltori
Sì professore cioè la prego non prenda apre un blog definisce spedisce Vinci
Allora non ce non hanno alcuno
Il dipendente no io io ci terrei ad avere il visto perché mi piacerebbe tornare a insegnare l'in quindi insomma però però questo no questo non significa che uno non debba scegliere le cose come del resto non me lo daranno paziente rispondo rispondo a darle sì io sono d'accordo
Metto insieme un pochino la domanda di Davide con l'osservazione che faceva socio Andrea
Che le corti dispongano di strumenti tempestivi
E significa beh forse nessuno lo sa tanto quanto cittadino di un Paese che è puntualmente sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la giustizia ritardata e quindi per la giustizia negata a eh
Un presidio direi aggirabile della giustizia resa con i tempi che si rendono necessarie
Info questo caso non si può diciamo non ci può far velo il fatto che la procedura d'emergenza si attivi intanto in circostanze in cui e e non è presentata motivazione dell'IREP Malagoli fama ed è quello che che Angelo evocava adesso fammi io è un caso da questo punto dal mio punto di vista paradigmatico cioè la decisione relativa alla alla registrazione del sesso di nascita sui passaporti di coloro che hanno compiutamente diciamo cambiato sesso è giustificata dalle preparavo umana non considerato rispetto a coloro il cui sesso
Attuale che è quello che dovrebbe corrispondere al passaporto di cui sono portatori non è registrato ma di una parabola umana è quello del presidente
Peraltro con una giustificazione che si rifà ai pone un'altra Eres
Con i quali il passaporto
A che vedere piuttosto relativamente nell'insomma ecco non ci sono relazioni internazionali che lunedì Giano dalla copertina dei passaporti quindi è verissimo che e le che le Corti costituzionali hanno bisogno di un ventaglio di strumenti dall'altra parte come questi strumenti vengono utilizzati con quali topi cita diciamo come in questo caso è il segnale
Dall'altra parte e di un valore che deve essere controbilanciato la necessità di tempestività ovvero e e il dialogo e la trasparenza che rimane non soltanto nei confronti della cittadinanza ma nei confronti anche delle altre corti è che devono fare il loro lavoro
L'ultima battuta davvero a proposito di nuove io accetto l'invito se mi aderisco volentieri l'ultima battuta non è mia
E penso che abbia un'autorevolezza che almeno per quello che mi riguarda può rappresentare l'ultima parola che pronuncio e viene da Guido Calabresi
Con il quale parlando di questa corte
Mia prospettato due considerazioni che voglio condividere con voi la prima è una critica generale questa Corte suprema che non solo vincere ma stravincere
Perché questa accelerazione prestasse attività così poco morigerata così poco cauta echi non sono sanabili vincere ma ma vuole stravincere semplicemente perché sa di avere i numeri per farlo
Guido Calabresi mi ha risposto così è una corte priva di intellettuali
E secondo lui il fatto che non e che ci siano ottimi giuristi ottimi tecnici ottimi i giudici che lo hanno dimostrato anche prima di arrivare allo scranno più alto non significa però a vedere
Personalità in grado di leggere la realtà alla complessità le implicazioni la prospettiva come farebbe invece un intellettuale
Nella seconda cosa riguarda la cooperazione o muoversi due
Guidolin cieche di tutti e nove il giudice più insidioso
Perché l'unico che si rende conto di quando serve a usare la misura
Perché in assenza di quella misura ne verrebbe un pregiudizio non Genova welfare ma all'agenda dei conservatori
E quindi osservare il comportamento di Rovers
Significa a vere il termometro di di questo freno acceleratore freno acceleratore che però viene non modulato sulla base di quanto guadagno poi in in ultima istanza viene portato all'agenda conservatrice
Non lo so però tra l'altro sul dorso
No ex diciamo amo
Poi c'è il pubblico oggi no però non è detto che lui sia baricentrico nel suo essere misurato non vuol dire questo no no la misura non significa che lui funge da ago della bilancia osservare nuove significa guardare alle manovre di chi più di altri si rende conto è e poi l'ultima veramente cosa la prima giudice ad aver derogato alla formula del dissente stata Sonia Sotomayor e senza locuzioni
La prima volta che viene omesso l'avverbio Respect sulle
In ente in imbracciando devi Ulivo e sei a sentenza sulla o in quella in cui nessun risente dice un abbiamo creato gli Stati Uniti per non avere un re e adesso non resta che entrano dalla finanza età
E io non
Sì vuole
Io non so se due minuti divisi su una cosa mai molto legata a questo che diceva rendono prego
Noi siamo qui
No ma sarò dei limoni egli si deve mantenere c'era Ronaldo che vuol vivere dalla ma è l'intera zona aveva scippi lanciando per avere Tuturano i cittadini stranieri palestinese
Dunque sera
Ennesima la Puglia non effettuare divergenza di opinioni poco come nell'esempio se vuole cantante svolgendo l'altro dato dalla trovato economia distrettuali non riesci elettronico affrontano però le questioni ieri immaginate aveva secolare di Malpensa deroga la parte per quale avanza sofferenze dei passaggi da un giudice distrettuale in libertà sembra incrinata
In Parlamento tenente troverà che loro sono opposizione molto difficile che tra l'altro se non rispetta l'impresa benissimo con gli originali no e quindi se lei c'era stata una appunto decisa dalla Corte Suprema visto sulle merci sennò pensa però non tocca indirettamente la stella l'immanenza della Corte suprema ha detto su queste cose completamente la corsa occultato dal quattro pensa e chiaramente va be'questo comporta Vasarely Lina e cause provocherebbe eventualmente correlare gli azionisti della liberalizzazione ottantasei nazioni e il giudice distrettuale veramente necessario sono in maniera molto esplicita io sarò e devono rispettare decise nella porticina Monsanto decisa in questa stanza però effettivamente le decisioni che una volta e mezzo sull'emergenza-urgenza sino perché l'esistenza nella stanza evocativa
Dei servizi immergersi nonché Cuneense ricavi durante una licenza ex no vengono ad un sovraccarico
Allora sono penose risolve quelli scelti sono al limone che è stato Cometto caratteri spiegare credo dunque già ora senza senza regole non fu fatale che si sono abbiamo quindi Guzzanti e quindi l'ho letta e grande navigazione riversa dice dicendo che si tratta di mandamento quindi nessuna responsabilità nemici per curarsi è stata prodotta da un sopra
Rassicuriamo lontano anche nel cane colpisce le attuali dato anche cristiano procedimenti disciplinari indignate Montini di qualcuno vuole
Intervenire su quel fronte
Per cui sappiamo per questa nuova
O per collettiva c'era rinfrancata Nino Calabrese andrà no
Per certificare che i carabinieri non solo le jeep blindata ma anzi sono come Ignazio Borrello integrarlo
Ci mettiamo pure carisma Mortati
Detto questo il tema è quello del elasticità della Costituzione dei limiti della specie anche per la Costituzione statunitense
Speriamo che sia elastica ma sufficientemente elastica avevano un crescente perché in queste senso la conclusione ma in questo convegno così bene organizzato due dottorati di ricerca
Rappresenta che guida la Provincia felina i nella versione cioè Caravale no nella facoltà di giurisprudenza ma con un corridoio che porta al centro del foglio Franco propongo questo signore di buona sera

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate