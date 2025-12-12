Saluti istituzionali: Luisa Avitabile (Preside della Facoltà di Giurisprudenza), Pierpaolo D’Urso (Preside della Facoltà di Scienze Politiche).



Apertura dei lavori - I sessione.



Presiede e introduce Paolo Ridola.



Intervengono: Luca Scuccimarra, Andrea Buratti, Guerino D’Ignazio, Francesco Clementi, Giulia Caravale, Alfredo Moliterni.



Ore 14.30 - II sessione (Aula V).



Presiede e conclude Fulco Lanchester.



Intervengono: Alessandra Di Martino, Angelo Schillaci, Francesco Bilancia, Luigi Testa, Benedetta Barbisan.



Convegno "Donald Trump e la crisi della democrazia costituzionale negli Stati …

Uniti", registrato a Roma venerdì 12 dicembre 2025 alle 09:44.



L'evento è stato organizzato da Sapienza Università di Roma.



Sono intervenuti: Luisa Avitabile (direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma), Pierpaolo D'Urso (preside della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza Università di Roma), Alessandra Di Martino (ordinaria di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Giulia Caravale (ordinario di Diritto Costituzionale e Comparato alla Sapienza Università di Roma), Paolo Ridola (emerito di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Luca Scuccimarra (ordinario di Storia delle Dottrine Politiche alla Sapienza Università di Roma), Andrea Buratti (ordinario di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Guerino D'Ignazio (ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università della Calabria), Francesco Clementi (ordinario di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Alfredo Moliterni (associato di Diritto Amministrativo alla Sapienza Università di Roma), Fulco Lanchester (presidente Fondazione "Paolo Galizia - Storia e Libertà), Angelo Schillaci (associato di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Francesco Bilancia (ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico alla Sapienza Università di Roma), Luigi Testa (academic fellow presso l'Università Bocconi), Benedetta Barbisan (associata di Diritto Costituzionale Comparato all'Università di Macerata), Roberto Borrello (ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato all'Università di Siena).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Democrazia, Esteri.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 12 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

