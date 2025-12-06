Atreju 2025 "Sei diventata forte – L’Italia a testa alta"

Inaugurazione - Intervengono: Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Stefano Cacciotti (Capogruppo FdI Città Metropolitana Roma), Giovanni Quarzo (Capogruppo FdI Comune di Roma Capitale), Simone Forte (Presidente GN Provincia di Roma), Francesco Todde (Presidente GN Roma città).



Introducono: Luca Sbardella (Deputato FdI) e Massimo Milani (Deputato FdI).



Modera: Giulia Di Stefano (Giornalista).



Ore 16:45 - Presentazione dei libri “Belle ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo” di Barbara …

Saltamartini e “Quel che resta del femminismo” di Anna Paola Concia.



Modera: Enrica Belli (Giornalista) Ore 17:30 Fratelli d’Italia nelle Regioni.



Assemblea dei Consiglieri e degli Assessori regionali.



Coordina: Chiara La Porta (Deputata e Capogruppo FdI Regione Toscana).

