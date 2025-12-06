06 DIC 2025
rubriche

Rassegna di Geopolitica. Perchè il Bitcoin sta crollando?

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
Player
"Crypto remains on edge.

That could be bad news for the stock market" - CNN - 01 dic 2025 --- "Bitcoin Drops 6.4% in Largest One-Day Fall Since March (Whats Going On?)" - Stocks Down Under - 02 dic 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Perchè il Bitcoin sta crollando?" di sabato 6 dicembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Banche, Commercio, Digitale, Economia, Esteri, Geopolitica, Industria, Intelligenza Artificiale, Mercato, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti