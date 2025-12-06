CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Crypto remains on edge.
That could be bad news for the stock market" - CNN - 01 dic 2025 --- "Bitcoin Drops 6.4% in Largest One-Day Fall Since March (Whats Going On?)" - Stocks Down Under - 02 dic 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Perchè il Bitcoin sta crollando?" di sabato 6 dicembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Banche, Commercio, Digitale, Economia, Esteri, Geopolitica, Industria, Intelligenza Artificiale, Mercato, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
