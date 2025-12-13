13 DIC 2025
Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati

Registrazione video dell'assemblea "Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati", svoltasi a Roma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 10:26.

L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.

Sono intervenuti: Domenico Armaleo (presidente del Collegio Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Messina), Cesare Parodi (presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati), Rocco Maruotti (segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati), Giuseppe Tango (coordinatore Ufficio Sindacale ANM), Chiara Valori (giudice del Tribunale di Milano), Romina Incutti (giudice Kosovo specialist Chambers), Marinella Graziano (giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Gaspare Sturzo (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma), Andrea Vacca (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari), Gianna Manca (giudice presso il Tribunale di Brindisi), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma), Stefano Celli (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Marco Patarnello (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione), Natalia Ceccarelli (giudice presso la Corte di Appello di Napoli), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Antonio D'Amato (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina), Paola Cervo (magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Domenico Canosa (consigliere presso la Corte di Appello di L'Aquila), Monica Mastrandrea (magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"), Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Gerardo Giuliano (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Marcello De Chiara (giudice del Tribunale di Napoli), Paola Ciriaco (consigliera presso la Corte d'Appello di Catanzaro), Domenico Pellegrini (presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova).

La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 3 ore e 23 minuti.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Magistratura.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Ecco sì sì invece neo neo molte vedute notizie
Approfittando anche del programma di oggi che non è dei più intensi fortunatamente
Nella mia relazione non sarà breve come al solito non per scelta ma per necessità perché sono tanti i temi di cui sento il bisogno di comunicare con voi
Ho partecipato in queste settimane a vari incontri a Torino altra dove ieri appunto che ha fatto il dibattito il dubbio e poi questo dibattito pubblico ad Atreju o maturato
Leggendo i giornali sentendo la televisione una sensazione molto forte che viviamo già esternato ma che in questo momento è particolarmente forte
La politica in un primo momento aveva detto questo referendum non deve essere un referendum fa politica è la scelta tra politica e magistratura bene non sarà così sarà un referendum contro la magistratura
E evidentissima la sensazione che io percepisco in giro di una
Volontaria di punire di sanzionare di
Metterei nell'angolo alla magistratura italiana lo vedo dal mille modalità di informazione da mille commenti
Tra Gaetano le unanimi sicuramente però che e in qualche modo stanno spostando il dibattito su quello che ogni quattro punti fondamentali della riforma
All'immagine invece sul gradimento sulla possibilità del riso italiano etico deve ancora in qualche modo di un di della stima indispensabile preserie dell'esercizio della giurisdizione
Vi farò alcuni rapidi esempi ma credo che siano chiari per tutti ma voi però partire da una vicenda che invece noi non ci riguarda livello nazionale ma a livello internazionale mi pare assolutamente doveroso di iniziare dalla notizia del collega tara che e stato condannato in Russia a una pena detentiva per carità con altri otto colleghi di altri Paesi credo che sia un fatto di una gravità assoluta che io a memoria non riporre giusti magari non è la prima volta io non le ricordo che alte dicasi e una piega che veramente deve non può lasciarci indifferenti o confido che il governo italiano sappia intervenire a tutela del collega ma credo che anche da parte nostra ci voglia
Applauso solidarietà incondizionata incondizionata
E attendiamo davvero fiduciosi che chi può fare qualcosa sia a livello di reazioni diplomatiche si vero di tutela in tutti i sensi lo faccia
Il file alle maglie della magistratura la leggiamo
Tutti i giorni attorno a noi penso all'aggressione alla collegati ai colleghi di Napoli
In udienza l'altro giorno un fatto secondo me non casuale ma che è il frutto di un tempo come sono il frutto di di un di questo tempo malvagio tutta una serie di commenti che sono stati per una sentenza della Corte d'appello di Torino
Per un fatto che io io non commento ma su cui io mi si limitò se nell'immediato scrivere
Andate a vedere il filmato di questo episodio è così contestato di questa rapina una gioielleria nessun commento il filmato è in rete
Può essere visionato e chiunque può farsi un'opinione il giurista o non ce l'ho vista però di nuovo un'occasione di attacco alla magistratura di persone che quasi certamente questo primato non lo hanno visto corone anche un problema di leggere senz'penso di aspetta le motivazioni di vedere un filmato che dura due minuti che on line non parliamo poi della vicenda della casa del bosco
Delle tipologie di informazione della strumentalizzazione che è stata fatta
Di questo episodio che rientra sappiamo benissimo nella logica di intervento della corte che procura dei tribunali minorili e poi quello che è accaduto subito dopo nel senso che fortunatamente la giunta io purtroppo non c'ero ma
Di colleghi con una sforzo credo il notevole
Ora faticano che aveva sono stati presenti i all'Aquila per testimoniare la vicinanza della NN a chi era stato ingiustamente attaccato ma io vi racconto questo episodio personale è venuto una top ten dal servizio pubblico nazionale ad Alessandria
Ho fatto un'intervista credo bene articolata di quindici minuti
Di cui posati in onda due minuti a fronte invece di trenta minuti gli ho proprio eoliche vedevo commentati della tesi opposta senza alcun contraddittorio con un attacco indiscriminato quella che era stata la scelta della magistratura
Mi domando se questo è un modo di fare servizio pubblico ma non perché Antalya Tom Elva paparazzato anche bene però se c'è un sequestro Eva
Il modo di creare servizio pubblico d'altro canto la logorata anche poi su un'altra rete sempre pubblica dove dopo di me
C'è stato un dibattito sul referendum fatta rappresentanti del sì e il conduttore qui ritenere che tipo di contraddittorio ci può essere stato in questo caso ma poi leggo va penso anche Opel al al tormentone lombardo che c'è accompagnata settimane Nesi che comunque viene sempre orientato in un certo senso di critica di destabilizzazione di quello che il sistema giudiziario penso anche agli articoli che sono usciti l'altro giorno al commento
Via della partecipazione di alcuni colleghi che si occupano di protezione internazionale
Ha iniziative e della rivista che si occupa di protezione internazionale
Ieri dovevano andare a San Servolo
Dovevano iscriversi al Toro fan club oppure è normale che un magistrato che si occupi di un settore si è iscritto segue scriva sulla rivista che si occupa di quel settore dobbiamo stupirci anche di questo veramente Betocchi lunga pausa
Che rilascia molto perplesso e quindi tutto questo mi descrive un clima che poi ieri ho percepito in questa manifestazione pubblica certamente di grande rilievo
Dove veramente i commenti chi ahimè e la fa il Pubblico ha sentito dei commenti ma non tanto legata alla mia persona ci mancherebbe altro ma proprio sulla funzione solo della magistratura
è abbastanza Chianciano anti questo è il discorso cioè non non si neanche più si fa finta di andare a fare delle valutazioni di merito sulle singole vicende ma è proprio l'atteggiamento globale generalizzato io mi aspetto di questo i prossimi tre mesi
Di tutto
Ve lo devo dire per me e forse non solo per me un mi stupisco quasi visto il clima che si sta creando i toni che sono stati usati non sia ancora arrivato un attacco personale ma diciamo che non ho il minimo dubbio che arriverà allora sulle donne difficile perché sono ridotto male ma magari su altri temi mi accuseranno di traffico di organi di avere chiede quell'intricato per avere il posto di Procuratore generale la Cassazione o
Vendite di reliquie sacre non so qualcosa che era lo vuoi e magari non solo su di me stiamo pronti a tutto
Non lo fa la politica perché lavoro sporco lo fa fare ad altri ma io temo che qualcosa salterà fuori magari anche sulla Nm in generale e quindi dobbiamo essere pronti su questo
Vediamo qualcosa di positivo che perché c'è qualcosa di positivo i sondaggi ci danno in
Recupero è un recupero ancora non decisivo ma c'è stato e soprattutto io percepisco anche presente nella classe forense molti avvocati alcuni apertamente altri invece in maniera ancora diciamo vinti sottobosco che avvertono il rischio di questa riforma anche molto sa i civilisti
Perché come vi ho già detto più volte ma devo tornare anche oggi su questo
Noi trascuriamo continua a trascurare la ricaduta che questa riforma può verso il settore della giustizia civile italiana dove gli avvocati temono davvero
Come faremo sempre del pm che dei giudici civili condizionate o condizionabili siano o meno in grado di dare una risposta di giustizia
Adeguata a quelle che sono le loro istanze quindi noi non dobbiamo mollare l'attenzione su questo tema che è particolarmente delicato dimenticare questo scenario esclusivamente penalistico diritto allegato solo al ruolo del Pubblico ministero non è così
E operate ancora questa mattina a colazione un gruppo di avvocati mi ha fermato e mi hanno rappresentato questo loro timore
Che mi ha detto di cui non hanno manco neanche preso cognizione bene ma effettivamente possibile che dei giudici civili si troveranno a decidere questioni sulle banche sulle situazioni in maniera magari inconsciamente diversa da oggi allora non dimentichiamo questo aspetto
O ancora quanto rapidissimi punti
Il primo è anche molto sgradevole
Io mi devo avvisare
Alcuni di voi lo sanno sicuramente Gianmario foto toccato con mano che nelle numerose ciabatte alcune non tanto in quelle dei singoli gruppi e ci sono queste grandi Chateau osservatorio tira diritto dove ci sono migliaia di colleghi
Bene ci sono delle persone che sono presenti su queste chat non per contribuire al dibattito presso informati ma al solo fine di prendere
Contezza di quello che qualcuno di noi dichiara per poter usare pubblicamente contro tutta la magistratura
Che è avvenuto ieri
In mia presenza pubblicamente
Potrà venire altre volte quindi io invito tutti anche se un invito brutto a tenere ben presente quello che scrivete perché davvero potrà essere usato non solo contro di voi contro noi tutti
è una brutta sensazione orribile sensazione però io so per certo che ci sono delle persone che sono lì solo per questo motivo
Noi siamo dei democratici siamo aperti al dialogo evidentemente quindi noi non possiamo secondo me estromettere qualcuno ma tenere presente questa situazione che poi si ritorce per quel queste singole dichiarazioni tipo questa legge la dobbiamo disattendere
Sinistro e poi su tutti i giornali
Anche se magari la boutade di un momento anche se magari è uno uno scarto così diciamo automatico che non corrisponde assolutamente invece c'è e quindi bisogna stare molto attenti a non lasciare dei commenti che possono essere ripeto strumentalizzati
Contro di noi purtroppo questo è il clima e dobbiamo adeguarci a quest'
Prima
Io e lotta di nuovo una per una donna in carcere a Roma
è un fatto particolarmente doloroso
Doloroso il fatto in sé doloso il fatto che tutti gli sforzi che
Con l'avvocatura con la Accademia abbiamo fatto per cercare di portare assistenza consiglio su questi temi mi pare che non abbiano ancora portato a dei risultati io che ho preso questa notizia ieri da un un messaggio rilevato da personaggi né strade veramente cara e chi l'ha detto ma possibile che non riusciamo a far niente è che non abbiamo fatto niente
Abbiamo fatto quello che potevamo dovevo fare ancora qualcosa di più io credo che poi andare a Roma
In qualche modo integrare come responsabile della commissione questo tema ma vorrei che anche oggi non passasse nel dimenticatoio in episodio così grave così triste così significativo come quello che è avvenuto appunto anche ieri le ultime due notazioni riguardano invece problemi totalmente scollegati con la situazione diciamo politica con la riforma ma non per questo meno importante c'è stato l'altro giorno una in una riunione un'Assemblea un dibattito solo dei precari nel nostro sistema
Sul personale che comunque integra in maniera importantissima la nostra attività persone la cui permanenza nel sistema non è affatto garantita
Ha delle domande precise e non abbiamo avuto delle risposte altrettanto confortanti anche se sappiamo quanto è importante invece che queste persone non solo ovviamente nell'ostentare S. Masiello interesse avvenuto riconoscimento a rimanere nel circuito giudiziaria consentirci di dare una risposta adeguata io dico anche oggi non dimentichiamo questi collabora tori queste persone in molti casi assolutamente qualificate che contribuiscono a dare al alla giustizia un Conte una diciamo una valenza specifica ed elevata allora non dimentichiamoci di loro
Come non dimentichiamoci che con questo davvero concludo
Di un altro problema che riguarda sì questo sì solamente settore penale io ho voluto dei giorni precedenti a questo incontro fa un civico di di informazione questi colleghi del mio distretto oltre che del mio ufficio e le sezioni piatto
E particolarmente drammatica perché perché c'è stata la decisione di questi giorni ecco perché ve ne parlo dal primo di gennaio di procedere una applicazione generalizzata con l'unica esclusione del tribunale deliberata
Che entra in vigore da aprile e del intercettazioni da luglio
Ma tutto il resto
Dovrebbe essere pienamente operativo e io invece ho voluto conta statale con mano che dal momento della comunicazione dei dati e l'iscrizione lottizzazioni massive alla gestione dei singoli documenti
Non funziona assoluta menti cali di tensioni ritardi nella lavorazione ma io dico dobbiamo garantire una giustizia efficace specialmente quando adesso ci saranno in ballo non dimentichiamo giri rudimenti di arresto le convalide le misure
Io sono molto preoccupato come procuratore della Repubblica come magistrato e come cittadino del fatto che nel momento in cui questo sistema non funzione e diciamo pure che non un giornata che è stato ideato mare lo sapevo benissimo non è solamente colpa di questo governo anzi sistema allora perché a tutto il governo precedente però di fatto adesso non funziona
Adesso rischiamo davvero di perderci telematicamente un fascicolo con un detenuto con tutto quello che comporta andare poi spiegare del perché ed è per come è accaduto mi domando davvero se in molti uffici non si fa la scelta dolorosa ma necessaria di continuare nonostante tutto con un doppio regime per poter essere osservanti rispetto indicazioni di legge ossia passate SUAP ma anche garantiste momenti in cui le carte fisiche bene o male si svaniscono
Molto molto meno quindi io non vorrei anche che questo tema visto che la notizia del giorno e che dal primo gennaio sarà Indigo in maniera sostanzialmente globale passassero dimettiti identica Toyo
Credo speriamo vuole che il governo non si dimenticasse di questo aspetto io ieri ho fatto presente informalmente che incontrato ad Atreju
Le speranze ci sono la realtà sappiamo che purtroppo e diversa grazie
Grazie presidente per la verbalizzazione diamo atto della relazione diamo atto anche e soprattutto collega D'Amato
Do la parola adesso al collega Rocco Marotti per la sua relazione a seguire poi i presidenti delle singole Commissioni ho già ricevuto due richieste di intervento
Prego sì grazie
Buongiorno a tutti
Solo per riferire
Innanzitutto dell'attività della giunta che dall'otto novembre quindi dall'ultima di questo Comitato elettivo centrale servita quattro volte ha deliberato tra le altre cose come sapete
Una delle prime questioni di cui ci siamo occupati di cui si è discusso molto proprio in quell'esatto in cui faceva riferimento il presidente
Era proprio quella partecipazione dei componenti della Giunta a partire dal presidente agli incontri televisivi uno a uno con il ministro Giustizia o con altri esponenti del Governo al solo fine
Abbiamo deciso appunto di a partire da una presa di posizione dello stesso presidente che ha rinunciato diciamo questo confronto televisivo che gli era stato proposto abbiamo condiviso ovviamente questa decisione ma soprattutto al fine di non accreditare l'idea di una contrapposizione governo magistratura che non esiste che l'Anm non vuole in alcun modo accreditare questo
Ha prodotto da quel momento un certo disagio abbiamo riscontrato anche del ministro che ha continuato a sollecitare in alcune interviste al confronto e quindi vuol dire che evidentemente abbiamo fatto bene avevamo ragione noi a sottrarci a questa da questo confronto che sarebbe stato valutato appunto come una contrapposizione della magistratura al governo che ci sforziamo in tutti i modi invece di non accreditare avevamo avuto mandato da questo Comitato elettivo centrale di lavorare sul manifesto della comitato
La Giunta ha costituito una commissione di studi che ha lavorato ai Dybala Borato una proposta che abbiamo portato oggi il comitato direttivo centrale per la sua discussione ed eventuale approvazione
Un'altra vicenda di cui ci siamo occupati e quella del tribunale dei minori dell'Aquila
La Giunta ha deliberato in una delle sue riunioni niente di effettuare una riunione di partecipare in realtà ad un'assemblea organizzata dei colleghi dell'Aquila
Assemblea che si è svolta il tre dicembre siamo andati io Marcello dichiarare e Sergio Rossetti
è stata molto partecipata soprattutto vissuto l'intervento non solo la partecipazione delle colleghe Cecilia Angrisani Angelo Di Giglio cui rinnoviamo la nostra solidarietà ovviamente il nostro appoggio
Oggi abbiamo portato anche un'altra questione
Secondo me abbastanza delicata che abbiamo deciso di non decidere in Giunta che quella relativa ad una istanza di un ex socio che ha subito una sanzione disciplinare la più grave quella dell'espulsione dall'associazione
Che richiede appunto diciamo sulla presupposto del diritto all'oblio la cancellazione di una di un riferimento ad una pagina anche presente sul nostro sito
Non entro nel merito abbiamo acquisito in realtà già un parere della esperta di privacy dire l'avvocato Bezzi ma abbiamo ritenuto vista la delicatezza del tema nella politicità anche della questione di portarla
In CDC ne discuteremo oggi spero arriveremo ad una conclusione
Ci sono stati inoltre faccio solo tre riferimenti una importante ricordo incontro con la pesante la Commissione europea se n'è occupata della sua organizzazione Chiara Salvatori quindi poi non so se riterrà di raccontarci lei c'è stato un altro evento molto importante
Il quattro dicembre lo avevamo preannunciato lo scorso CDC si è svolto a Torino l'evento di celebrativo dei cento anni del centenario della fondazione della nostra lista
Stato un evento anche quello molto partecipato molto significativo molto importante di cui vi sono atti registrazioni che vi invito a rivedere per chi non l'ha fatto e non ho potuto seguirlo
Infine collega Gaspare Sturzo quale presidente della Commissione sulla legalità avviato e portato quasi a compimento il progetto connesso al calendario per la legalità
Che quest'anno si occuperà delle donne della Costituente la giacca deliberato autorizzato la spesa relativa alla realizzazione dei mille cinquecento copie poi se Gaspare vorrà informarci meglio sulla tempistica e sui contenuti di questo opera la giacca dotato numerosi comunicati mi riferisco soltanto alcuni il quattordici novembre ci siamo occupati di esprimere solidarietà alla collega Francesca Mariano nei confronti della quale è stata presentata un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro provvedimenti per avere la stessa indossato la coccarda nel corso di alcune udienze e abbiamo dovuto ricordare che la coccarda tricolore rappresenta l'unità della nazione e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge
Diciotto novembre abbiamo espresso solidarietà Nicola Gratteri procuratore di Napoli raggiunto da pesanti attacchi personali per il suo impegno per il no al referendum sulla riforma Nordio
Il sette dicembre abbiamo espresso solidarietà
Agli addetti all'ufficio per il processo e preoccupazione contestuale per gli effetti che la stabilizzazione i soltanto sei mila di loro la metà di dodici mila attualmente in servizio produrrà sul funzionamento dei tribunali
Intanto si sono costituite tutte o quasi forse manca all'appello solo Potenza Campobasso ma forse ci sono date anche su quanto anche Messina ma ci saranno anche per quelle e venti
Di assemblee costitutive abbiamo abbiamo il comitato per il no poi magari oggi Antonio Di Lella è assente per malattia da quello che so poi magari Marinella Graziano ci riferirà o chi per lei tutte le articolazioni delle del comitato per il no al Quai delle quali hanno già iniziato ad organizzare i primi eventi a Napoli ho visto adesso quindici dicembre molto evento molto partecipato
Anche da importanti esponenti del mondo dalla cultura del giornalismo del del mondo della dell'associazionismo è stato aperto ovviamente d'iscrizione al Comitato anche dai non magistrati si è registrata una significativa adesione ma anche su questo coi riferirà a chi fa parte del consiglio direttivo
Inoltre un altro evento importante a mio giudizio il quattordici novembre è stata pubblicata la risposta del ministro nord ad una interrogazione parlamentare
Presentata solo il giorno prima dall'onorevole Costa sui dati relativi al tasso di alcol di accoglimento da parte del Gip
Delle richieste del Pubblico ministero su questo abbiamo semplicemente ribadito non in un comunicato ma in più interviste in occasione di convegni in cui il tema è stato dibattuto è stato aperto
Che a nostro giudizio questi dati non esprimono affatto un quel famoso appiattimento del giudice delle indagini preliminari in questo caso sulle richieste della Procura
Per il semplice motivo che la fase indagini preliminari in una fase inaudita altera parte con che non vede la partecipazione del dell'indagato del suo avvocato
Il Gip il Pubblico ministero leggono le stesse carte sarebbe molto preoccupante invece un dato diverso sarebbe preoccupante sapere che due giuristi che leggono le stesse carte arrivano troppo spesso a conclusioni opposte
Ti ribadiamo invece che quello che è significativo in termini positivi è il dato delle decisioni dei giudici del dibattimento all'esito di una fase processuale che vede coinvolto il difensore dell'indagato e quindi un pieno contraddittorio sull'acquisizione delle prove
Il quattro dicembre infine i colleghi europee riuniti me dell'hanno espresso solidarietà ai magistrati italiani contro la riforma che come hanno detto loro mina l'indipendenza della magistratura
Infine un ultimo dato di cronaca che abbiamo dovuto registrare il sei dicembre abbiamo appreso della partecipazione di una consigliera laica del Consiglio superano registratura alla riunione di un partito presso la sua sede
Ora riunione organizzata per studiare la strategia sostegno del sì al referendum sulla riforma Nordio e questo ci apparso chiaramente un segnale preoccupante di quel condizionamento del potere politico sul CSM quindi sulla magistratura
Che potrebbe determinarsi in caso di vittoria del sì
Infine il dieci dicembre lo ha accennato il presidente è stato reso pubblico l'ultimo sondaggio che vede il sì al cinquantatré per cento il no al quarantasette quindi solo sei punti di distacco a fronte dei dieci punti che si registravano il trenta ottobre giorno in cui la riforma è stata approvato in seconda lettura al Senato
In poco più di un mese il divario tra il sì e no si è praticamente dimezzato e questo deve aver determinato la decisione annunciata dal sottosegretario Mantovano nel corso a margine di una dell'evento organizzato da da frate ritardi Atreju nei giorni scorsi che il CDM il Consiglio dei ministri
Deciderà la data del referendum entro la fine di dicembre quindi sostanzialmente prima che saranno decorsi i novanta giorni previsti dalla legge in questo modo i referendum potrebbe tenersi addirittura tra fine febbraio e i primi di marzo
Oggi leggiamo sulle pagine del manifesto che per contrastare questa forzatura potrebbe partire una raccolta di firme da parte di alcuni cittadini che ringraziamo sin da ora se riterranno di farlo è chiaro che questo servirà solo a vedere più tempo per informare i cittadini ed evitare che vinca di fatto l'astensionismo anche sul referendum costituzionale così importante con l'effetto che la Costituzione verrebbe modificata da una minoranza
Infine lasciatemi fare un breve accenno ad una vicenda che credo debba essere stigmatizzata lo ha l'ha già introdotto il presidente ma vorrei aggiungere soltanto una piccola rise riflessione in più
Ieri abbiamo assistito per l'ennesima volta ad un vergognoso da quei giudici che si occupano di protezione internazionale un quotidiano di proprietà di un gruppo che fa riferimento a un parlamentare della lega fatto
L'ennesima operazione di dossieraggio nei confronti di colleghi come Silvio al bar
Luca Minniti Mario non sarebbe Ponzi Matilde Betti Martina Flamigni Anna Maria cassa dolente Elena Masetti giusti
Ma la cosa più grave è che si insinua che in quest'opera di cui Ida delle lobby che aprono le porte all'immigrazione così si intitola l'articolo
Serio in volto addirittura l'ufficio del massimario della Corte di Cassazione che opererebbe in accordo con gli avvocati che presentano i ricorsi e che darebbe vita quindi ad un'organizzazione
Che servirebbe anche ad alimentare un grosso giro di affari questo è quello che si legge nell'articolo
Solo per dire che questo non è giornalismo siamo se le cose stanno così in piena emergenza democratica
Esprimiamo perciò solidarietà tutti questi colleghi per gli attacchi subiti in questo articolo nel quale si adombrano interferenze l'attività giurisdizionale di magistrati esperto in materia di immigrazione
Interferenze che sarebbero riconducibili l'appartenenza a gruppi che si occupano del tema ricordiamo che la decisione del magistrato ad associazioni
E movimenti di pensiero di opinione legittima espressione del suo diritto di cittadinanza tutelato al massimo grado in tutti gli ordinamenti nazionali e sovranazionali
Ci ospitiamo pertanto che la doverosa informazione sui provvedimenti in materia di immigrazione anche se espressiva di posizioni critiche
Non si trasformi in una campagna di delegittimazione dei singoli magistrati e quindi della magistratura tutta il cui operato concorre alla tenuta delle istituzioni democratica vi ringrazio
Grazie Rocco e allora detto questo prima di affrontare un'inversione nella trattazione degli ordini del giorno
Ci si diamo la parola l'Ufficio sindacale al collega tango
Un attimo solo situazione
Solo per precisare il nome della collega della vicenda della coccarda Francesca Paola Ranieri
Ho ricordato un'altra vicenda di cui pure ci siamo occupati la collega salentina però ce n'eravamo occupati prima per cui diciamo ricade per un altro periodo storico
Piccola presentano troppo bravo sono troppe le vicende di cui ci occupiamo
A
Ruolo
Sì allora buongiorno tocca come al solito ma far scendere il tono i contenuti e l'Assemblea posso
Allora la la parte del leone la farà ovviamente oggi di il rinnovo delle polizia assicurativa è un impegno che ci ha tenuto occupati per Masi Ripa in cui abbiamo fortemente creduto
è che comunque dedicato a questo un punto all'ordine del giorno quindi rinvierò diciamo la mia relazione
A un successivo umani tutt'per quanto concerne aggiornamento sugli arretrati stipendiali
Dalle ultime interrogazioni ci riferiscono che sì all'istante che il maestro sono al lavoro per quanto riguarda gli arretrati diciamo che discendono dalla e procedimento che sia definito in Consiglio di Stato per quanto riguarda invece dei CPT dei libici Am la cui impregnazione ancora pendente
E abbiamo proprio la scorsa settimana ha fatto istanza di prelievo in modo tale da cercare di promuovere una più celere definizione delle di quel giudizio
Capitolo convenzioni ancora neanche abbiamo vada dato atto quindi pubblicato il fatto che uffici sindacale ha chiuso due convenzioni le cui modalità punto saranno diffusa questa settimana condite Simone editori
E con RH più per quanto concerne diciamo specializzato in abbigliamento da sci il ciclismo sportivo
Infine emendamento sulla malattia è stato presentato effettivamente e di disegni di legge di Bilancio due mila ventisei finalmente emendamento che concerne il la mancata decurtazione tra l'altro badate bene nei termini in cui l'Ufficio sindacale l'aveva proposto quindi non soltanto mancata decurtazione nel momento diciamo del congedo straordinario ma anche nel caso avevamo giunto e di fruizione dei permessi ex legge centoquattro
Tuttavia seguiamo con attenzione ma non diciamo con senza facili ecco entusiasmi o trionfalismi perché notizia compresso né in proprio ieri
Non risulterebbe questo emendamento tra i segnalati e segnalati sono quelli che vanno di fatto in votazione
E salvo che non vengono ripescati poi dal correrlo ed inseriti nel maxiemendamento governativo quindi stiamo guidare ancora io mi fermerei qui perché poi avrò tanto da parlare dopo quanto si affronterà il rinnovo delle polizza assicurativa vi ringrazio
Grazie Giuseppe e allora precedentemente parlando con col presidente Parodi mi suggeriva qui Pd chiedo a voi la possibilità di trattare in via prioritaria i punti due e tre al posto del punto uno col ovvero il rinnovo polizze assicurative votazione su richiesta diritto all'oblio nell'attesa di che voi decide avesse così procedere così va bene
Ho registrato le richieste interviene da parte dichiara valori provini putti Marinella Graziano Gaspare Sturzo ho dimenticato qualcuno no come presidenti regionale gli interventi come mi sentivo Missoni Katia prego
Ok
Citati all'inizio può intervenire subito
Perfetto
Può intervenire sul punto due e allora guarda facciamo così do la parola le colleghe che trattano le commissioni che presiedono e saranno
A e allora facciamo così facciamo dopo allora chiara prego
Grazie molto rapidamente volevo solo dare conto del lavoro che ha fatto che ha svolto la commissione di penale di procedura penale
Dall'ultima seduta non ho chiesto di calendarizzare all'ordine del giorno l'approvazione dei pareri che sono stati predisposti perché sono stati i pareri approntati in estrema urgenza seguito della convocazione del presidente innanzi alle commissioni parlamentari quindi c'abbiamo lavorato davvero con grande fretta e sostanzialmente discutendo in ciabatte con la Commissione e poi predisponendo nel week-end io i due coordinatori un testo che è stato poi utilizzato trasmesso alle Commissioni parlamentari e in una occasione anche pubblicata sulla rivista giuridica
è un contributo che l'Anm ha voluto dare sui disegni di legge che si occupano della riforma del reato di violenza sessuale e su quello in materia in pubblicità
Delle sentenze di assoluzione e di proscioglimento
Sono due pareri che vi sono stati trasmessi in ciabatte ripeto non ne chiediamo l'approvazione perché sono già stati utilizzati quindi non avrebbe senso una ratifica a posteriori e nel caso ci fossero obiezioni e non saranno comunque in grado di correggere i però mi sembra corretto
Dare atto del fatto che sono stati appunto divulgati a nome della Commissione ma in qualche modo fatti propri dal presidente che ha ritenuto di depositati ufficialmente tutto qua grazie altro dato e poi giusto un accenno per aggiornare sui lavori invece abbiamo riconvocato
La commissione a breve per cominciare a lavorare su altri due disegni di legge che probabilmente verranno calendarizzati in parlamento nelle nei prossimi mesi per evitare proprio di trovarci all'ultimo che è quello il Werder nuova riforma della prescrizione
E la questione dell'asse dei sequestri o degli smart phone dell'utilizzabilità delle delle memorie di Giusva scuola sono due cose che sappiamo all'attenzione all'ordine del giorno
Della politica quindi vorremmo lavorarci con calma e anche raccogliere con più calma appunto il contributo di tutti grazie
Perché grazie a te
Rovina quando vuoi
Sì buongiorno a tutti anch'io desiderato
Dare conto di quello che sta svolgendo adesso la Commissione internazionale
Dall'ultimo CDC dove è stata Program provato uno dei progetti di studio che quello dell'esame comparato
Dei consigli giudiziari in Europa e nell'ambito del consiglio di Europa abbiamo tenuto una riunione devo dire
Ma hanno aderito a questo studio una ventina di colleghi
A cui sono stati assegnati diversi paesi quindi ciascun collega si è preso più o meno un paio di palle di paesi da ricercare da fare la ricerca e quindi da su cui relazionare
Ma viste le il Periodo festivo questo non aiutato in merito diciamo sulla riuscire ad avere una scadenza Breve quindi abbiamo convenuto che il lavoro delle delle dei componenti dovrebbe essere terminato per fine dicembre io sto spingendo molto che questo avvenga anche prima
Abbiamo calendarizzato una riunione il diciassette dicembre per fare il punto tenete conto che ogni grandi stiamo cercando di coprire quaranta Paesi quindi non è un'impresa semplice ed è abbastanza complessa quindi teoricamente per fine dicembre il lavoro dovrebbe essere completo
A queste schede paesi che saranno completate cioè ogni ogni paese
Si sta ricercando proprio lì hippie punti salienti della disciplina dei consigli giudiziari per ogni Paese verrà corredato anche una una relazione che sto preparando io su tutti standard europee io le linee guida per un modello diciamo per ad arrivare a un modello ideale di Consiglio Giudiziario questo dovrebbe essere un riferimento anche in relazione a come il singoli paesi hanno implementato
Le disposizioni o comunque le linee guida europea
Vi sottolineo l'urgenza perché questo lavorò pare sia del in qualche modo atteso
Dal comitato per il no ovviamente perché i riferimenti raffronti con gli altri Paesi possono essere utili nella Compart nella campagna referendaria e vi faccio presente solo un problema
Io il lavoro dovrebbe essere quindi pronto a fine dicembre
Io vorrei diffonderlo
Vi chiedo un attimo di attenzione su questo vorrei diffonderlo on-line perché il comitato ne ha bisogno urgentemente il prima possibile di questo studio
Alla riunione programmata del diciassette gennaio io non ci sarò purtroppo per un altro impegno improrogabile
E quindi vorrei far circolare questo studio intanto a tutto il CDC
Via e-mail on line insomma comunicarlo
Comunicarlo in questi termini il avrete il tempo quindi di esaminarlo e se riterrete asset in qualche modo in via informale possiamo utilizzarlo ecco in maniera urgente da già darlo al Comitato
Questa è una cosa che poi magari faremo un confronto informale e comunque mi direte poi come intendete posizionarli su questo se no altrimenti bisognerà aspettare il diciassette mi pare abbiamo il diciassette gennaio il il lupo il prossimo CDC per un'eventuale ratifica e approvazione quindi questo è l'unico problema che vi faccio presente nel senso che c'è un'urgenza per il Comitato di avere questo studio
Troviamo una formula concreta per poter utilizzare questo lavoro che sto cercando di fare in maniera molto spedita
Insomma per gennaio
Ultima cosa e i miei collego
Al quello che comunicato oggi il presidente Parodi e in merito al le sanzioni penali del collega Rosario Aitala
Ovviamente ci tengo particolarmente credo che sia opportuno un comunicato del dell'Anm a sostegno del collega Aitala così come a sostegno di tutti i magistrati internazionali che
Sono stati sanzionati solo dalla Russia
Sono noi siamo un'associazione nazionale credo non per questo non dobbiamo sottovalutare e comunque
Fare emergere quella che è la perdita di indipendenza o comunque la gli attacchi all'indipendenza della magistratura internazionale grazie
E vi auguro a tutti buone feste Ronaldinho
Grazie due mila
Aveva chiesto di intervenire Marinella Graziano prego Marinella
Non ho registrato altre richieste di intervento giusto
Ok allora buongiorno a tutti prendo la parola come presidente vicario del comitato a difesa della Costituzione per rinnovare ferendo ma perché il presidente Antonio Biella oggi nane qui appunto perché ammalato
Allora abbiamo dedicato questo mese un comitato rabbia la formazione delle articolazioni territoriali è stato un lavoro impegnativo ma abbiamo registrato un grande entusiasmo una grande partecipazione da parte dei colleghi su tutto il territorio nazionale
Il quindici dice
E come prima anticipa Marocco Marotti ci sarà a Napoli la presentazione del comitato territoriale napoletano e hanno scelto di diciamo organizzare questo evento
Hanno lavorato in circa insomma due settimane verbalizzato veramente un evento importanti hanno scelto la Domus SARS che e proprio nel cuore di Napoli
Proprio birra alle cinque e mezza del pomeriggio nei pressi delle strade dei presepi di San Gregorio Armeno proprio per stare tra la gente perché in realtà il comitato è stato costruito proprio per
Informare i cittadini e quindi e necessario che i cittadini si sentano la nostra presenza proprio e quindi è stata scelta questa location anche insomma
Particolare e in realtà abbiamo Marilyn ma avuto la disponibilità miei nelle varie articolazioni territoriali di alcuni magistrati della Corte dei Conti
Quindi una parte della Corte dei Conti insomma significativa entrata nelle articolazioni e loro diciamo sono interessati a partecipare spoglio di impegnare vogliono stare insomma con noi in questa battaglia referendaria perché anche loro ritengono che questa da insomma costa riforma non sia giusta e quindi sono anche entrati anche nel comitato napoletano cioè cioè proprio rappresentante della Corte dei Conti
E in quasi tutti i comitati anche a Roma infatti sì sì cioè no hanno assolutamente infatti sono entrati non so precisamente in quali ma in tanti comitati in tutta Italia e questo è importante
Allora in realtà vorrei anche dire che compro forma stiamo facendo insomma riunioni settimanali c'è anche Gerardo Giuliano appunto il collega con me nel direttivo e proforma preparato scusate
Proforma preparato per noi un documento strategico chiaramente a diciamo che si basa anche sugli esiti del sondaggio commissionato ai nutrendo sondaggio molto approfondito
Che abbiamo avuto modo di vedere chiaramente sono contenute sono contenute le linee guida della nostra campagna referendaria
E quindi insomma è un'agenzia di comunicazione e Chavez fornito ottimi spunti ovviamente il documento non è destinato a essere pubblicato perché vedremo le nostre diciamo strategie però ne abbiamo parlato con tutti i coordinatori delle articolazioni e la cosa che vorrei evidenziare rispetto a questo documento strategico ma questa è la cifra del Comitato perché sono diciamo importanti elementi contenuti anche nello stesso atto costitutivo proforma ci ha detto che diciamo noi dobbiamo continuare
A far sì che questo sia una battaglia per difendere la Costituzione dobbiamo in nessun modo apparire o comunque dare in qualche modo diciamo consegnare un'idea di polarizzazione destra-sinistra
Non ci interessa noi appunto se abbiamo fermato questo comitato proprio per spiegare ai cittadini perché vogliamo che la Costituzione non venga modificata e questo ce lo dice anche proforma così come diciamo altro dato che pare evidenziare proforma ci suggerisce di andare proprio tra le persone dobbiamo perché i magistrati hanno comunque godono ancora di fiducia da parte nonostante il quadro
Diciamo Kevin prima Cesare Cha dipinto ma io ho molta fiducia nei cittadini italiani guardate io ho diciamo sono cristiano e quindi nutro il sentimento della speranza per io davvero quando parlo con le persone quando mi capita di incontrare
Persone anche in occasione delle diciamo degli eventi del comitato le persone ci guardano cioè e due persone sono affezionati sanno la Costituzione da dove proviene quindi attenzione abbiamo speranza e veramente lottiamo fino in fondo perché secondo me ce la possiamo fare e comunque i sondaggi non sono sono anche favorevoli quindi è importante
Quindi
Volevo soltanto quindi concludo appunto anche per non prendere troppo tempo il Comitato tra poco sarà anche pronto il sito quindi stiamo proprio per ultima
Fino grande partecipazione da parte dei cittadini per discrezionale comitato andiamo avanti e insomma incrociamo le dita
Grazie Marinella Gaspare
Vanno
Rocco
Allora il perché il presidente vi annuncia che compiamo la Repubblica giusto Presidente anche la stampa la Rep sì lui anche per la San Remo la Repubblica dalla giustizia no Repubblica dalla magistratura perché fondiamo la la Repubblica la magistratura
Esatto esatto poi la stampa della magistratura e Radio Deejay radio di giustizia con un'operazione europea
Simone simbolico
Forse anche la Juventus se non per però se poi naturalmente la mettiamo liquidazione quello era e purtroppo i costi sono permesso
Va be a parte lo scherzo allora
Il calendario quest'anno è un po'più complicato last cantano di quello dello scorso perché abbiamo scelto di investire alcune docenti Ovidio ci sono
Puntando su un argomento non l'anno prossimo sono gli ottant'anni da la voto per l'Assemblea costituente
Che porterà quarantotto alla costituzione sono quaranta e gli ottanta anni ma è una data importante perché per la prima volta le donne avranno il voto l'elettorato attivo e passivo dalle elezioni politiche quindi potranno per il referendum e anche per l'Assemblea costituente quindi diciamo
Nel panorama costituzionale dicono Croazia partecipazione è una data essenziale
Che e abbiamo voluto appunto celebrare che cosa le madri costituenti perché
Siamo
Siamo partiti in realtà io vi chiedo perdono servire cioè se leggerò è un brano intere molto importante secondo me
Di di un intervento di una di una donna la prima donna che parlerà alla consulta nazionale che è del mille novecentoquarantacinque ma è funzionale a capire perché abbiamo fatto questa scelta va dovete avere la pazienza di di ascoltarmi
Perché è un un discorso diciamo poco conosciuto ma molto importante
Primo ottobre mille novecentoquarantacinque
Colleghi consultori nel vostro applauso ravviso un saluto
A fare la donna che per la prima volta parla in quest'aula l'Assemblea costituente sono nominate ed è diciamo il parlamento provvisorio del interno ancora naturalmente del Regno d'Italia
Non un applauso dunque per la mia persona ma per me qual è rappresentante delle donne italiane che ora per la prima volta partecipano alla vita politica del Paese
Arguisco pensare di poter esprimere il sentimento del propositi le speranze di tanta parte di donne italiane
Credo proprio di interpretare il pensiero di tutte non consulte Richie invitandovi a considerarci non come rappresentanti del solito sesso debole gentile oggetto di formali galanteria e di cavalleria di altri tempi ma pregandovi di valutare ci come espressione rappresentativa di quella metà del popolo italiano
Che ha pur qualcosa da dire chi ha lavorato con voi con voi ha sofferto ha resistito ha combattuto con voi a vinto e ora con voi lotta per una democrazia che sia libertà politica giustizia sociale elevazione morale
Io amo credere che per questo è solo per questo ci abbiate concesso il voto perché era già integre troppi Loconte debba intenzionale era già
è stato approvato
E mia convinzione che se non ci fossero stati questi vent'anni di mezzo la partecipazione della donna la vita politica avrebbe già una storia
E vi dirò che forse è bene che non entriamo
Nella vita politica e in questa tragica ora che vive l'Italia noi donne che siamo temperate a superare il dolore e il male con la nostra operosità e con la nostra pietà
Siamo fieri di essere in prima linea nell'opera di resurrezione a favore del popolo nostro
Non si teme per questo nostro intervento quasi un ritorno a un rinnovato lo matriarcato seppur mai esistito
Abbiamo troppo fiuto politico per aspirare a ciò comunque peggio di quel che in passato hanno saputo fare gli uomini noi certo non riusciremmo mai affare
Il fascismo ha tentato di abbrutire Ucci con la cosiddetta politica demografica considerandoci unicamente come fattrici di servi e di schermi
Sicché un nauseante seduttori vista al avrebbe dovuto dominare la vita familiare italiana
La nostra lotta controllati Nanni è tramontata nel fango e nel sangue ha avuto un movente eminentemente morale poiché la malavita politica
Che faceva mostra di sé nelle Adunante oceaniche fatalmente sbloccava nella mala vita privata per la stessa dignità di donne noi siamo contro la tiranni ieri come contro qualsiasi possibile il ritorno a una tirannide di domani
Non so se risponda a verità la definizione che della donna militante è stata data la donna e un istinto in marcia
Ma anche se così fosse e l'istinto che ci fa essere tutti i TG della pace e anzitutto pace serena delle coscienze da cui deriva la pace secondo delle famiglie infine la pace operoso del lavoro
Questa triplice finalità della pace l'Italia di domani la raggiungerà se non sapremo essere l'anima la polizia la sorgente della vita nuova
Del risotto popolo italiano
Colleghi consultorio finito ma come donna e come italiana figlia del mio tempo sento di non poter meglio concludere se non con sostituirà la mia parola quell'ardente della grande popolamenti Siena
Che a distanza di secoli e in analoga situazione catastrofica per il nostro Paese incita esalta le donne italiane a un'intrepida operosità
Fonte illuminato ottimismo
Trenta è fuori il capo e uscite in campo a combattere per la libertà
Venite venite e non andate ad aspettare il tempo che il tempo non spetta a noi
Ecco io credo che questo lungo interventi questo lungo intervento di questa
Che non era
Una comunista che non era ma è stata partigiana Nobel bene ricordarlo perché
Che Angela Maria quindi Cingolani
E un elemento storico importante di quel tempo e Scredo anche di questo tempo dell'oggi
Con le docenti che che ci hanno diciamo omaggiato della loro opera la professoressa Cecilia DAU Novelli Patrizia Gabrielli e la vista Betti villosa Zara abbiamo dunque
Costruito i profili delle ventuno donne che sono state elette nella Assemblea costituente
E delle cinque donne che sono state e poi chiamata a far parte della aste dell'Assemblea della piccola costituente quella del settantacinque
è abbiamo fatto dei focus relativi ai loro interventi sul tema della famiglia della pace della scuola
Del lavoro della apertura alle donne dei gli incarichi pubblici è della presenza della libertà della dà la possibilità di entrare anche in magistratura
Il calendario sarà pronto la prima settimana di
Gennaio abbiamo avvisato i presidenti delle giunte esecutive di richiedere il quantitativo di calendari in maniera di poteri mandare indirettamente dalla tipografia questo eviterà diciamo di qui il passaggio dalla segreteria dalla tipografia alla segreteria nazionale e poi che AG comportato diciamo dei ritardi disguidi precedentemente
Questo diciamo il titolo sarà Kalem diario Anm due mila ventisei le madri costituenti grazie
Grazie Gaspare per l'esodo la parola ad Andrea reale
La Andrea marca che reale nei miei pensieri sempre deve il segreto non essere geloso corrompe qualcosa sì io volevo dire che però qualcosa di più un attimo di silenzio
Volevo dire che come come presidente della commissione di studi diritto penitenziario ieri ho partecipato ad un ad un incontro all'università la LUMSA Giubileo dei detenuti
Nell'ambito del quale certo portato la voce dell'Anm in particolar modo con riferimento al drammatico
Fatto che prosegue enorme del sovraffollamento carcerario o ribadito anche il parere approvato peraltro all'unanimità da questo comitato direttivo centrale
Che spinge nella direzione di una soluzione normativa che all'esito almeno stemperi questo
Drammatico ed infernale fatto del sovraffollamento l'ho ricordato e mentre si parlava di speranza
Mentre nell'aula giubilare alla LUMSA si discuteva si parlava di speranza si ricordavano San Paolo Sant'Agostino il senso della speranza che
Possono vivere anche i detenuti chiamavano due ben due
Notizie tristissime di i decessi di suicidi in carcere
Una la ricordava prima anche il presidente Parodi una donna a Rebibbia
E poi nel pomeriggio
Un altro detenuto a Viterbo
Ecco io credo che sia doverosa almeno un elemento di considerazione rispetto a questo elemento di sofferenza abbiamo ricordato come i diritti inviolabili dell'uomo che non a caso stanno nell'articolo due per la costituzione competano probabilmente anche alle persone che hanno sbagliato
E per il quale subito dopo l'articolo tre dovrebbe muovere a cercare di risolvere ogni problema qui addirittura perché sia riportata quanto meno la dignità prima ancora di muovere alla rieducazione che l'articolo ventisette che competente ad ogni cristiano che compete ad ogni uomo della terra io vorrei
E chiedo un minuto di di raccoglimento per i due detenuti che ieri se ne sono andati
Grazie
E allora col permesso di tutti se nessuno
A corposi in contrario tratterei con l'inversione come dicevamo dell'ordine di trattazione laurearmi il punto numero due rinnovo polizze assicurative
Due precisazioni
Due precisazioni da prima e che la collega
Capiamo sul Maria ha provveduto a distribuire quel volantino quel volantino scusate quel documento dal testo del documento mi sembra abbastanza chiaro che ci siano dei dati sensibili delle logiche insomma che legittimano una
Trattazione a porte chiuse pista l'indizione di una gara
Quindi
A questo punto possiamo dare atto a verbale che l'assemblea e acconsente alla trattazione in via prioritaria del punto numero due
Con inversione rispetto al punto numero uno nonché che procediamo a porte chiuse in ragione del contenuto
Del a del documento e di quello che di qui a breve ci illustrerà dapprima il collega Tango e la collega Maria giusto
Il l'ordine del giorno dovremmo trattare il punto numero uno valutazioni su un manifesto poi seguire richiesta diritto all'oblio poi la proposta
In me in materia di intelligenza artificiale e poi e tra le varie ed eventuali
Romina non c'è
E anche Rocco
Ma fra
C'era una questione che mi avevano chiesto se era possibile trattare
Per una queste nelle convengono
Tre ottantanove vorrei convegno
Abbiamo comunque cielo Gianna
Forma di governo
Ma
Capaci hanno
Ok preparare una abbiamo avuto avvelena le no da parte di Ida Teresi volevo dire una sul tre zero per il primo ma non
Vuol dire ci vuole anche
Senta convocare
E allora fra le varie ed eventuali mi chiedeva rovina e anche Rocco poi magari quando abbiamo la presenza di entrambi luogo chiederei non per loro
Un piccolo riferimento sulla riunione con la Commissione UE
Dovrebbe essere imminente questo è quello che mi ha scritto rovina ma lo verifichiamo dopo
E allora se siamo tutti d'accordo proseguiamo come da ordine del giorno valutazione su manifesto Commissione comunicazione
Ricorderemo certamente tutti che era quel documento manifesto che era stato già sottoposto all'attenzione del CDC il CDC aveva chiesto alla Jack di vagliarne il contenuto riformularlo vi comunico che il testo secolo licenziato passatemi il termine dalla Giunta in copia e e qui per chi lo vuole consultare per chi lo vuole
Lo vuole leggere
Consente regalo
No ok innanzitutto su questo chi vuole prendere la parola
Ecco c'era Gianna manca una poi c'è qualcun altro che vuole intervenire
Quando tu anzi forse
Poche intanto sentiamo già naturalmente sarà bene
Voleva dire semplicemente che il manifesto che ci accingiamo a dare ad approvare comunque il frutto del lavoro della Commissione strategie comunicative
E si fonda essenzialmente sul lavoro di tanti colleghi che hanno aderito con entusiasmo alla commossi alla commissione quindici sembra doverosa
Ringraziarli di quello che hanno fatto e quindi dell'impegno che hanno profuso nell'interesse di tutti semplicemente questo
Io
Sa benissimo e adesso Stefano prego domanda c'è qualcuno lo vuole illustrare vuole spendere qualche parola in più primati degli interventi va be'
Dopo Chiara c'è poi
Eccolo
Gruppo accesso giacenti e
Accesso sì allora buongiorno buon pomeriggio a tutti come vi ricordate questo documento appunto come ha ricordato anche Jeanne era stato già elaborato dalla Commissione strategie comunicative
All'ultimo CDC era stato dato mandato alla Jack tenuto fermo i chiaramente l'impianto del documento di
Di elaborare un testo che
Togliesse alcuni passaggi che il CDC aveva evidenziato come più problematici e poi era stato dato incarico di cercare di a portare diciamo un delle modifiche diciamo così cosmetiche nel senso di uniformare un pochino lo stile mantenendo sempre però in villa
Il taglio originario della del documento all'interno della Giunta abbiamo quindi costituito una piccola diciamo commissiono sottocommissione che si è occupata della redazione di questo testo alternativo che destato consegnato e il testo che chiaramente ci siamo confrontati insomma non ognuno ha il stresso appunto magari perplessità su alcuni punti del documento ma chiaramente abbiamo fatto uno sforzo di di sintesi collettiva per per dare poi attuazione a quello che è un deliberato del dell'Assemblea generale quindi arrivare a un testo che fosse condiviso e programmatico per lei niente in questa fase per cui questa è la nostra sintetici se il che il testo in questa versione sia un testo più snello rispetto a quello originario che comunque tratta tutti i punti che per noi sono fondamentali
In questo momento insomma di in questo momento storico pensiamo di averlo fatto anche uno sforzo di di semplificazione per fare arrivare
All'esterno un contenuto che sia fruibile
E quindi a Cosimo su questo chiederemo la vostra approvazione
Arrestarsi aveva dall'età fu a
Sì questo credo che dipenda un po'dalle c'è chiaramente nero pubblicizza Remo come Anm poi dipenderà dall'utilizzo che i singoli ritengono di farne c'è questo incerto delle cessa nel no Anm serie N acquisirne vede che ne chiaramente non possiamo in alcun modo vincolare il Comitato c'è questo è un documento che poi il Comitato serica nero può fare suo ma è un documento Anm né chiaramente
Non abbiamo titolo per vincolare il comitato in alcuna forma
Perfetto grazie voleva intervenire Stefano
Non c'è nessun altro Andrea dopo ok prego
Parole richiudere questo nuovo però organizzerà un confronto come
Prego sta
Grazie ma io approfitto intanto per ringraziare i ragazzi
Dico ragazzi perché son tutti quasi tutti giovani poi permesso tutti ragazzi senza spetta alla dieta Beppe
E dell'impegno sono certo che capiranno che quelle piccole modifiche piccole o o magari potrebbero sembrare anche grandi ma in realtà non lo sono servono semplicemente per far sì che tutti siano consenzienti solo contenuto io ne approfitto per dire perché
Ci tengo particolarmente che il Manifesto non è solo
Diciamo così il frutto dell'impegno e la dimostrazione di quanto abbiamo le idee chiare ma è un piccolo tassello
Importantissimo nella battaglia che stiamo portando avanti e che io sono sicuro che vinceremo nel senso che vincerà il no
Noi non dobbiamo neanche prendere in considerazione l'altra possibilità ma non Peres questioni di strategia di marketing cioè che sicuramente così è proprio quello che oggi Cesare ci ha ricordato molto opportunamente stamattina nella sua relazione c'è gli attacchi dei singoli ai singoli magistrati la campagna stampa gli interventi quotidiani addirittura subito sono la prova provata che stiamo andando bene
E ed alla fine ce lo dicono anche i sondaggi no il sondaggio siam partiti sessanta e quaranta con il Ministro del di credito cosa ministro onorevole Salvini per mi ricordo dei trasporti però non si chiama così si chiama in un'altra infrastrutture
E poi evade si poteva che è anche ministro del ponte no ministro infrastrutture che diceva è più insistente più guadagniamo e infatti abbiamo visto più insistente piegate andiamo in un mese e mezzo
Da sessanta a quaranta sempre tartassati a cinquantatré e quarantasette e poi ancora troppe ce ne abbiamo che e questa è la controprova evidente e quindi io invito davvero tutti a cancellare dal nostro discorso pubblico e anche dal nostro discorso privato perché non dobbiamo avere quel fax
La parola sconfitta che non esiste noi siamo tranquillissimi e siamo tranquilli
Perché noi quando diciamo fatta un'battiamo questa battaglia per i cittadini e non per noi perché per noi cambia poco
A livello chiaramente professionale diciamo la verità non è un giochino per chi cambia veramente niente prenderemo lo stipendio di prima andiamo a lavorare come prima anzi forse qualcuno
Avrà anche qualche fatto potrebbe avvenire perché devo usare condizionare potrebbe avere qualche benefit in più se passasse periodo ipotetico del terzo tipo la riforma quindi usiamo il Manifesto senza ovviamente nessun obbligo perché se uno trova una comunicazione più efficace con cui si trova meglio tanto meglio
E andiamo avanti uniti come adesso
Cancellando la parola e l'unione unica di che per l'unico problema è che me dire no non mi piace no e invece è stata offerta mi tocca h ricordare i pinguini tattici nucleari
Che quella bellissima canzone che si intitola proprio non non no e che propongo diventa la colonna sonora delle nostre delle nostre delle nostre manifestazioni grazie ancora alle strategie al gruppo delle zecche al sottogruppo che se ne occupa
Perfetto grazie Andrea reale
Grazie a un intervento a favore ora l'intervento contro
Non sono d'accordo che un ente con questa ricostruzione non sono neanche così convinto il sicuro delle certezze di dei Stefano Celli che si vincerà il referendum che siamo così forti è così sicuro nello registriamo il suo intervento
La sua sicurezza la registreremo senz'altro e siamo scaramantici cosa abbiamo punti Prensa beata sappiate con chi prendermela quando poi dovesse succedere quello che succede
Dico subito cosa non mi piace e per cui voterò convintamente contro il documento nasce sappiamo tutti come è nato questo documento ci sono state delle frasi che non piacevano uno dei gruppi del rappresentano dentro il comitato direttivo e e quindi giustamente è stato rinviato c'erano anche dei problemi di coordinamento ci sono dei problemi di coordinamento fra un comitato referendario che ha una sua autonomia tra virgolette
E una Nm che insomma è diventata una succursale strana di questo comitato referendario come si può vedere dai cartelloni apposti dietro la Presidenza del sei muta di oggi e che in qualche modo annichilisce invece la presenza di porci di forze diverse rispetto a quelle delle correnti tradizionali
Rappresentata all'interno di questo consesso e che invece ritengono che sia fondamentale doveroso principale
Obiettivo fare autocritica davanti ai cittadini sulla riforma lasceremo liberi i nostri stessi associati di fare quello che vogliono ma dobbiamo dire chiaramente che questo documento non è un documento che da forza l'associazione ma la indebolisce perché dice delle Bugie su certe cose e su altre secondo me non da nessuna diciamo e capacità nidi e resistenza rispetto alle critiche che ci verranno poste la prima ed è al primo poi il primo Bruni foglio di questo documento
Non si può dire che il Parlamento ha trovato integro annichilisce e non è vero che è stato un baluardo dei principi di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
Perché non è un giudice è un'amministrazione degli stessi giudici e in questi anni ha dato cattiva prova di se stessa che ha trattato male i magistrati
Ed è stato un esempio di disuguaglianza nel trattamento di certi magistrati che meritavano di essere di paese che non lo sono stati
E di punire magistrati che andavano politica invece non sono stati puniti
Prima
Andiamo al secondo punto altrettanto grave altrettanto fastidiose quello che si legge poi subito dopo ciò che per i costituenti era garanzia di indipendenza e presidio democratico viene oggi considerato un errore da correggere
E il presidio sapere qual è la garanzia di indipendenza del presidio democratico una magistratura unità e un Consiglio superiore capace di proteggerla da pressioni esterne e le pressioni interne
Ce le siamo dimenticate
Dove stanno le pressioni interne
Noi abbiamo il dovere di garantire l'indipendenza interna magistrati che vuol dire indipendenza dei propri capi ufficio
Dalle correnti dai vari dirigenti Cuesta ed la principale forza che dovevate annotare quella NN che doveva essere riformista e invece non ne siamo stati capaci di ancora ne ma dire cittadino una cosa del genere non va bene
Sono state le pressioni interne quelle che hanno di dato il funzionamento del Consiglio superiore e non possiamo far finta di non essercene accorti
E altra cosa altrettanto ritirare altrettanto fastidiosa e il discorso sempre di ribadire dopo un'assemblea anzi due assemblee generali così ravvicinate ma io avevo visto in vent'anni di vita associativa o mai avevo visto delle assemblee così ravvicinate
Con la differenza specifica che si voleva chiaramente
Dare l'immagine di L. correnti unite escludendo soltanto le poche voci dissidenti con un documento che doveva schiacciare anche il sorteggio come metodo di selezione della componente togata
E in questo manifesto grandioso delle correnti riunite
Non si non c'è scritto nulla assolutamente sul sorteggio sulla demonizzazione del sorteggio che invece è vero unico motivo per cui l'Anm fa la battaglia urbi et orbi in tutte le varie forme anche nel comitato referendario
Senza poi far capire o dicendo che invece la battaglia sulla separazione delle funzioni che già c'è che già esiste di che parliamo
Anche questo mi pare
Grande ipocrisia una grande bugia e soprattutto una grande omissione di questo documento perché non se ne fa riferimento per niente a questa parte della della riforma si parla soltanto della separazione degli altri ordinamento
C'è una una certa una grandissima retorica nella parte finale del documento per carità saranno giovani macchina redatto questo documento ha una bella in farcitura anche di tipo politico
E di prepolitico demagogica e molto abbondante sulla salvare e difendere chissà un altro genere di valori
L'ultima cosa ho concluso perché mi basta e se il titolo del documento forse dovremmo dare l'altro manifesto di un di un altro genere di e di difesa non è difendiamo la Costituzione la Costituzione difendiamo con la tutela dell'indipendenza interna ed esterna con l'esempio che possiamo cercare di dare in questo consesso come in tutte l'attività che quotidianamente esercitiamo nelle aule di giustizia
Ma queste difendere il nostro status possono dire difendiamo il nostro status questa era quello che e lo scopo di questo documento quindi sinceramente senza autocritica essenza un minimo di considerazione degli altri aspetti che sono invece positivo anche nella riforma secondo me non andremo da nessuna parte voterò convintamente no a questo documento grazie
Grazie Andrea secondo l'ordine di prenotazione Marco Paternello
Poi a seguire Paolo si Saronni
Prego Marco
Intervengo essenzialmente uno per
Esprimere in mio favore questo documento che pur con le sue come dire carenze di una di un documento circoscritto evitabili inevitabilmente è chiaro che non può ripercorre la storia della magistratura
Negli ultimi cinquant'anni o fare un bilancio articolato però coglie quelli che secondo secondo me i punti salienti della questione la questione in questo momento della tenuta diciamo rispetto a questa riforma
E la possibilità della magistratura di conservare la propria autonomia e indipendenza rispetto alla separazione dal contesto politico questa riforma
Mette in discussione tutto questo in un modo molto semplice da un lato sorteggiato dei magistrati dall'altro creando una compagine laica estremamente motivata e politicamente molto agguerrita che eletta dal Parlamento all'interno di una maggioranza semplice che proprio per la dinamica che si è tenuta a creare con questa riforma sarà inevitabilmente schiacciata sulla logica di maggioranza quando finora è stato invece rappresentativa anche degli equilibri parlamentari
Quindi un cuneo che piegherà certamente la magistratura
Il Consiglio superiore certamente alle sue inadeguatezze come le hanno tutte le istituzioni come le alla magistratura come le alla politica come dea la democrazia
E purtuttavia assicurato in questi cinquant'anni alla magistratura il suo perimetro di autonomia nelle nelle linee proprio Indirizzo e l'hanno nella propria applicazione delle leggi e anche tutelato
Sia pure Collina Golden battezza il che possono diciamo caratterizzare la vita pubblica inevitabilmente ha comunque tutelato i colleghi che si sono esposti nel loro lavoro professionale oggi questo è il tema sul tappeto che non significa dimenticare come siamo arrivati fin qui la significa inevitabilmente semplificare la comunicazione pubblica le le cose salienti di quello che l'unico punto all'ordine del giorno vale a dire scusate vale a dire una riforma costituzionale è su questo che noi dobbiamo intervenire ed è su questo che faccia un manifesto da questo punto di vista il manifesto coglie i punti salienti
Della vicenda e ci ricorda le insidie che una che la creazione scusami gentilmente che la creazione di un'Alta corte
Strutturata in questo modo senza neppure la possibilità di impugnazione davanti a un giudice terzo e che senza neppure la garanzia di una rappresentatività della magistratura in modo e equilibrato rispetto al collegio che si andrà a formare e un vero un vero e proprio di scempio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura rispetto alla pressione del della politica questo ciò che conta è il resto mi pare tutto sommato
Seconda
Grazie
Per il turno di Paola questa
Prego la patria
Ci si riserva il diritto di replica dunque semplicemente
Peraltro forse dedurre deluderò tutti quelli che ascoltano perché mi limiterò ad aderire alle argomentazioni di Andrea reale per dire che la sua il suo voto contrario il voto di tutto il gruppo
è un manifesto che
Potrebbe essere insomma valutato con indulgenza se effettivamente fosse frutto della elaborazione di giovani menti
Ma sappiamo bene che c'è la supervisione dei dei veri e grandi pensatori correntizie dietro questo manifesto e pertanto è ancora meno scusabile la reiterazione di un argomento che fai il gioco della della parte favorevole all'approvazione di questa riforma e cioè continuare a dire che il sorteggio mina il principio di rappresentatività del Consiglio superiore è una è una affermazione che platealmente trascura
Quello che ha ripetutamente detto la corte costituzionale quello che ostinatamente i giudici costituzionali continuano a dire
In occasione di questa campagna referendaria
E quindi questo già un primo argomento che non gioca a favore delle argomentazioni che si vogliono spendere in contrasto all'approvazione referendaria di questo disegno di legge ma ce n'è un altro che mi corre l'obbligo di sottolineare che non mi stancherò mai non ci stancheremo mai quel gruppo di sottolineare
E cioè la debolezza dell'argomento secondo il quale il sorteggio
Renderebbe il consiglio superiore della magistratura più debole in quanto lo renderebbe più incline al condizionamento politico chi sostiene che un giudice sorteggiato sia un consigliere possa diventare un consigliere debole
A nutre una disistima nei confronti di tutto di tutta la categoria professionale che viene puntualmente rinfacciata dai sostenitori del sì quanti continuano ad utilizzare questo argomento allora fermo restando che il del mio gruppo che il nostro gruppo avrà la massima libertà di Scelta Edi voto in sede referendaria in quanto noi
Non abbiamo dato alcuna indicazione ma vi posso garantire che sono senz'altro prevalenti coloro che si esprimeranno perché il no
Noi riteniamo che questo tipo di propaganda che sta veicolando l'Associazione nazionale magistrati non farà assolutamente il gioco del no
Grazie il turno di Paolo Cesaroni
Allora
Le dichiarazioni di Andrea e ancor più di Natalia sono un'offesa ai lavori che ha fatto la commissione perché la Commissione è stata costituita ed è stata
Alla partecipazione di tutti i magistrati assolutamente impensabili
Tutti i magistrati iscritti all'Anm hanno potuto far parte di questa Commissione quando abbiamo pubblicizzato la costituzione della commissione che è il nuovo è la prima volta che la costituiamo
è una delle commissioni che ha avuto il maggior numero di adesioni da parte di una stragrande maggioranza di colleghi anche giovanissimi che non solo iscritti annessi solo di però
Nessuno e allora mi venite a dire che i lavori della commissione
L'espressione delle correnti sono stati scritti liberamente da colleghi Giovanni Maldini qui non sono iscritti a nessun gruppo dopodiché
Tu Andrea Études Natalia ammette volutamente scelto di non entrare perché ciascuno di noi fa parte come presidente o come coordinatore
Delle diverse commissioni che abbiamo costituito avete deliberatamente scelto di non far parte di questa Commissione
Lecco mentre si danza né come coordinamento e quindi non è consente dove di esprimere un giudizio sui lavori della commissione
Allora nomi di non mi venite a dire perdonami Andrea mentre qui dati sette aziende italiane
Oppure permette all'interno viene presto nord voglio un pubblico che si sfoga così io credo che io che gli ho amato tanto Paolo proprio da lì siamo stati zitti in genere invoca o continuerà ecco ok
E di una commissione vicenda
Do non sono frutto dell'attrazione viene assunta in tema di riassumerla dopo OLAF ho parlato io sanzione per la violenza quantomeno padre erano
Se qualcuno vuole intervenire in ragione di quello che ha detto Paolo Foschi luogo quando va bene prego avvocato corre allora allora scusami perché impatti
Se così vanno novanta Roberto viene pertanto interna e gli americani regole ricordandone no
Ha detto che il frutto del correntismo e delle correnti allora c'è Paolo Armaroli
Agli obblighi pubblici gli ordini del giorno del io critico il Brescia a breve il Verdugo primo
Per favore come chiedo Paola di allontanarsi allontanarsi dal microfono chiedo a tutti di non interrompere gli sta intervenendo
Va benissimo va benissimo aspettate Paola prego posso terminare
La prossima volta Andrea che parlerà e ti parleremo sotto dal dal e non perché quello che stai facendo è quello che sta ricominciamo
Allora il gruppo della il il Manifesto e frutto del lavoro della Commissione che composta per la stragrande maggioranza da colleghi giovani che non sono iscritti a nessuno gruppo quindi io per è insisto su questo non consento accertato nessuno di dire che è frutto del lavoro delle correnti
Questo io voglio rimarcare l'autonomia e l'indipendenza del dei lavori della commissione
Dopodiché prendo atto del fatto che la discussione di un manifesto che è stata già fatta
Il mese scorso ed era stata criticata unicamente su due punti cane diciamo erano a al a a parere di alcuni troppo forti nelle espressioni è stata rivista in quei punti
La volta scorsa non avete fatto nessun intervento su questi la approvazione all'esito del lavoro di rimodulazione del documento non deve diventare l'occasione per voi due di fare il vostro personale manifesto
A favore del sorteggio
Che è esattamente quello che state facendo
Va bene va bene così piena
Un attimo si era prenotato per reintervenire il collega Antonio D'Amato Antonio
Diceva
Ecco
Non sono previste le repliche il settore di tu vuoi dire qualcosa non dobbiamo ok io collegato non dobbiamo
Va be'allora finì sotto ben
è io ho deciso per parlare del collega Damato a seguire Natalia avrà il modo di parlare
No
Anche io mi associo
Ai sentimenti di gratitudine verso questa iniziativa che ha visto partire dal basso
Una istanza di richiamo all'unità
Che poi ha rappresentato il metodo per giungere a questo manifesto che per il quale anche io mi accingo a votare in senso favorevole
Lo sforzo che è stato profuso dai vari gruppi
è uno sforzo che e stato orientato a diffondere da un lato esigenze di semplificazione
Ma dall'altro mantenere questo ometto i contenuti di sobrietà che ci dovrebbero appartenere sempre e comunque nonostante impegnati come meglio e prima di lei è stato detto in una battaglia che quella che in questo momento civili schierati a favore della no alla riforma
Si poteva fare forse meglio
Ma si può sempre fare meglio
Io ad esempio nella prima parte avrei aggiunto quando i costituenti pensare una struttura nostra repubblica avevano ancora
Negli occhi le immagini della magistratura piegando alla dittatura fascista appena caduta
Ma alla magistratura in generale impiegata qualsiasi potere perché c'era una costituzione flessibile dotata della stessa forza efficacia della legge
Il costituzionalismo i moderni e in particolare di quello italiano quarantotto ha visto dunque attribuire ad una norma fondamentale è sacra che la Costituzione qualcosa che sta al di sopra della legge ordinaria
E
Quando
Ad un certo punto nel passaggio del manifesto si dice il sistema giudiziario italiano
Ha accompagnato per ottant'anni lo sviluppo democratico del Paese dove oggi viene messo in discussione
Guardate che questa frase straordinaria di una straordinaria potenza perché pure in evidenza
Il ruolo attuativo della magistratura italiana
Fatta da quei magistrati che evidentemente hanno iniziato a studiare
All'università dopo l'entrata in vigore della Costituzione e che si sono battuti
Quando ancora a dieci anni a quindici anni dall'entrata in vigore della Costituzione se ancora si dibattito tra norme precettive norme programmatiche ma visto il senso della magistratura italiana negli Ottanta
E l'ha potuto fare proprio grazie ad una norma ad un principio ad una carta costituzionale
Che c'è consentito di svolgete questo lavori in maniera autonoma indipendente da ogni altro potere dello Stato
Io non penso che sia il frutto di scelte correntizie
Quelle che vengono tradotte in questo manifesto
E non penso nemmeno che in maniera fuorviante come si dossier da parte di dei detrattori della magistratura in questo momento
Che siamo contrari a sorteggio perché noi riteniamo che i sorteggiati non siano in grado di svolgere quel lavoro ordinamentale che è importante ma non è questo il punto
Continuare a dire e lo dico soprattutto ai colleghi che sono contro e comunque i gruppi associativi attraverso i quali si anima
E viene
Nutrito il dibattito anche quello consiliare
Sede nella parte relativa
All'opposizione a sorteggio
A dimostrare che il Consiglio superiore devono andarci
Persone non sorteggiate ma non perché noi non abbiamo fiducia nei confronti di sorteggiati
Ma perché bisogna guardare a tutto il percorso
Ecco il pericolo che viene paventato
A tutto il percorso professionale di un magistrato
Prima durante e dopo la consiliatura
Perché la verità questo assisteremmo
Si stabiliranno delle griglie
Di anzianità e lo stiamo vedendo un po'voi quel con Andrea reale che preside la commissione per la riforma del sistema elettorale inevitabilmente saranno stabiliti delle griglie di anzianità con delle punte verso l'alto
Colleghi che non dovranno rispondere a nessuno e che probabilmente forse perché dovendo assecondare
La maggioranza politica di turno si vedranno evidentemente a portata di mano uno strumento per delle scelte individuali che saranno strumentali al loro futuro
Mi fermo qui si poteva fare certamente meglio ma l'importante è che sia stato fatto e che sia stato fatto con il consenso di tutti i gruppi grazie
No c'era più nulla da Paolo Cervo
Ho
Io rispetto le norme per l'impegno ideale di Natalia di Andrea non condivido quel pressoché nulla di cui dove voi sostenete ma si resta impressionati dalla Rudic sana del vostro ideale e lo dico senza diciamo nessun sarcasmo
Credo però e questo vi è stato detto in vari altri comitati direttivi centrale
Credo però che insieme a quello che è l'etichetta del nostro gruppo il sorteggio a Livigno delle cose velenose
Noi anche se non ci credete perché diffidate di noi gruppi strutturati penso che vogliamo cose molto simili
Penso che vogliamo una magistratura pulita etica
Credibile
Penso che vogliamo sconfiggere il clientelismo
Che la peggiore iattura che si potesse abbattere sulle nostre teste e che in larga parte abbiamo contribuito a creare con le nostre stesse manine d'Oro ma divergevano nella individuazione della terapia
Insieme al sorteggio che voi propugnate da tanti anni arrivano delle polpette talmente avvelenate che leggeranno inutile anche il sorteggio perché distruggeranno il corpo per sorteggio dovrebbe purificare
A mio avviso sarebbe bastato per rispettare il Consiglio superiore per rispettare l'architettura costituzionale
Per rispettare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dalla politica perché di questo per parlare la riforma Nordio
Sarebbe bastato a riformare la legge di ordinamento giudiziario lasciando in pace la Costituzione dicendo che si accede agli incarichi direttivi semidirettivi per anzianità
E si risolveva senza devastare la Costituzione il problema che tanto voi quanto noi desideriamo risolvere
La richiesta
Fine dell'intervento diciamo come rappresentante di Area quindi insomma io mi mi dispiace sentir dire che è un lavoro che invece nato con grande purezza di intenti
Viene bollato come produttori in cui lentissimo non è non è così le ragioni ve ne ha dette già Paola Cesaroni prima di me
Quello che però diciamo spero che voi comprendiate e che in questo momento mantenere fermo
Il sorteggio inevitabilmente significa dare una strada a qualcosa che invece secondo me noi dovremmo assolutamente occuparci di respingere
L'Alta Corte disciplinare la separazione delle carriere l'indebolimento del Consiglio superiore
Penso che sia questa non me ne vogliate la e responsabilità politica del vostro gruppo ognuno di noi qua dentro se ne assume una ognuno di voi se ne assume una voi secondo me ve ne state assumendo una in ordine molto molto pesante e se c'è ancora modo di farvi riflettere su questo
Lo faccio sfidando il ridicolo e il sarcasmo però sento di doverlo fare perché questa è veramente una linea del Piave sulla quale appunto ciascuno di voi si assume una responsabilità ringrazio per avermi
Mai a casa
Ci
Ci impiegano chiedo scusa molto meno cioè del tema dei cinque minuti non volevo neanche intervenire perché volevo aderire alla manifesti la a votare sì il documento senza nulla aggiungere però il dibattito mi impone di dire
La mia su un paio di questioni anche che attengono ha come alla visione che ho io del Consiglio superiore e
Ed è la magistrale e delle di chi svolge di crisi diversi errori magistrato
Quello che è stato detto lasciamo spoglio varare basse lasciamo stare i costituzionalisti quello che hanno detto con riferimento al sorteggio se lei della rappresentatività io voglio portano una visione come dire
Più bassa e più terra uno dei motivi e lo faccio aggiungendo al dibattito una circostanza per il quale sono fortemente contrario al sorteggio
E che non ritengo minimamente Manzi reputo veramente incredibile sostenere che chi abita chi promuove irrogare condanne pochi può condannare risarcimenti del danno possa fare automaticamente il Consigliere sono funzioni completamente diverso
Per le quali ci vogliono attitudini diverse così come sono sono contrario Paola quello che dici tu
Basta si sarebbe risolto tutto prevedendo che i capi di si sarebbe prevedendo unicamente l'anzianità per svolgere funzioni sono assolutamente contrario a questa missione
E non qualcosa che avremo noi al di fuori del mondo è impossibile concepirlo che funzioni complesse come sono don Sturzo connessi a quelli organizzati mi ribadisco lo volevo dire perché mi agganciato tornando al cessate
Uno sono attitudini diverse lasciamo stare tutti i profili di rappresentatività che portava che portano sui quali si è detto sui quali concordo
Ma uno dei del delle debolezze e quello di andare appare di togliere la capacità di scelta
Ai magistrati di chi tempo versi presente ed è portatore di quelle capacità e di quella visione di quella capacità di alta amministrazione chiamiamola solo alta amministrazione
Che non tutti i magistrati di avere necessariamente e che assolutamente reputo incredibile ritenerlo connesso al fatto di far svolgere le funzioni giudiziarie e funzioni giudiziarie sono una cosa ma non necessariamente ecco in parte sarebbe come dire e la mia visione non è condivisa da tutti che tutti i magistrati possono fare i dirigenti sono cose del tutto diverso non è così non è assolutamente così
Posso farlo al meglio sia chiaro voglio specificare possono farlo almeno chiudo
Questo è quello che volevo dire e un altro motivo per cui il sorteggio inaccettabile questo di far ritenere che tutti siamo in grado di fare tutto
E non può che determinare una intrinseca debolezza di un organo scelto così
Grazie grazie Domenico
Altri interventi già
Do la parola DVD Batavia quando dalle ruolo
Io comunque nell'ordine sui io mi mi è stato concesso il diritto di replica c'è la stampa sono contentissima del fatto che ci sia la stampa
La stampa liberale interpreta la stampa libera
Non è solo testimone e anche interprete decodifica i comportamenti dal primo giorno che sono qui non ho mai attaccato nessuno ho sempre argomentato le mie posizioni
Rappresento un gruppo che ha
Nella massima onestà intellettuale scelto di non prendere posizione rispetto al referendum rispettando le sue anime in questo CDC e in questa Jack ci sono gruppi e i i cui esponenti di spicco hanno preso delle chiare posizioni a favore della approvazione
Della legge costituzionale ma che continuano imperterriti in questo CDC e in questa Jack a sostenere una campagna referendaria per il no
Questi gruppi sono meno sono meno coerenti Dinoi perché noi abbiamo sempre
è rispettato la libertà di scelta dei nostri sostenitori
Non ho mai attaccato nessuno non non capisco per quale motivo quando parlano i cento uno argomentando sulle loro posizioni immediatamente dopo
Si cerca di zittirli si cerca di passino Darling si cerca di delegittimato dei
Siamo pochi siamo numericamente pochi ma questo non vuol dire che siamo in malafede o che stiamo facendo un gioco contro gli interessi di questa associazione
Le nostre posizioni sono chiare sono sempre al gomito sono sempre state argomentate abbiamo espresso un'opinione su questo manifesto siamo stati attaccati
Per noi stessi e non per le opinioni che abbiamo espresso
Tanto per dire c'è stato detto non avete voluto far parte di queste commissioni non avete voluto presiede più coordinarle
Siamo talmente tagliati fuori dalla vita di questa associazione che tutti gli allegati
Agli ordini del giorno non ci vengono comunicati ne ne prendiamo consapevolezza solo quando un attimo solo quando ha capito che si svolge la seduta degli AC DC
Ci vengono partecipati di allegati che tutti i gruppi si scambiano prima della della seduta
Questo dimostra quanto sincera lavori contro la democrazia interna
Grazie qualcun altro uno intervenire là
Un intervento sì sì prego
Viene ammonito Mastrandrea
Buon pomeriggio a tutti in realtà ero molto dubbioso se intervenire o meno però non riesco su
Arare l'imprecisione di considerare il CSM è un organo amministrativo il CSM non è un organo amministrativo
è un organo costituzionale che opera attuando scelte di natura discrezionale di Indirizzo nelle materie riservate dalla Costituzione al CSM ed ecco perché
Si parla nella costituzione di rappresentatività ed è per questo proprio perché veniva è stato pensato come organo costituzionale e nonna meramente amministrativo
Sulla posizionamento e sulla diciamo carriere non capire sul sulle
Sub sul lavoro appunto del del magistrato a livello amministrativo ed è stata immaginata la rappresentatività
A differenza di quello che è stato detto peraltro in modo basalto generico la Corte costituzionale sul concetto di rappresentatività è intervenuta con loro probabilmente tra le quindici e le venti sentenze
Ricordando che la rappresentatività ed è proprio questo serve a
Legittimare il CSM come organo costituzionale che fa delle scelte
Quindi
La
Perché la MM contesta il sorteggio ce lo dobbiamo dire ce lo dobbiamo ripetere perché evidentemente non è ancora chiarissimo il sorteggio
Indebolirà assolutamente il CSM e allora diventerà un organo amministrativo e questo che buone
La riforma Nordio perché è una riforma chiaramente volta fare in modo che la politica e quindi l'esecutivo controlli la magistratura e il modo più facile per farlo
E lo sdoppiamento del doppio CSM eccetera ma il sorteggio puro dei componenti
Odiati
Se era così vera la motivazione per cui il sorteggio della componente togata
Serve a eliminare il problema è il delle degenerazioni ormai la locuzione e nota delle correnti
Una provocazione la mia perché non si è pensato senza stravolgere la Costituzione se il criterio quello dell'uno vale uno di sorteggiare i direttivi
Sorteggiati i diretti visti tutti sono in grado di fare di poter comporre di di essere il componente togato del CSM allora tutti sono in grado di ricoprire una carica di direttivo o semidirettivo
Perché il legislatore non ha pensato sorteggiare edilizie semidirettivi avremmo eliminato il problema delle correnti perché il problema delle correnti che asseritamente orientano le scelte nella individuazione
Dei diretti e dei semidirettivi e andremmo evitato non solo una riforma inutile dannosa sbagliata
Ma anche una riforma che sarà costosissima
Ovviamente la mia è una provocazione
Ecco perché dico che questo sorteggio Prodi l'idea del sorteggio proprio perché non è stata pensata come soluzione al delle degenerazioni correntizie alle quali è la magistratura che ha messo mano
La magistratura ha lavorato sulla degenerazione delle correnti in questi cinque sei da tre a cinque sei anni a questa parte tutto il lavoro fatto dal CDC
Precedente con tutte le sanzioni che sono state irrogate
E faccio un ultimo riferimento proprio per dare contezza di quello che potrà succedere
Con i Consiglieri leit togati sorteggiati
Ci sarà sicuramente un maggiore controllo della politica e aggiungo un'ultimissima di questi giorni fa
è la chiamata a rapporto di una consigliera togata nelle sale di un diciamo nelle nelle sale di un partito ci maggioranza per aumentare
Sì scusate laica ovviamente di me mi riferivo alla la la Bertolini certamente e laica
E questo che cosa significa che ancor di più ci sarà una prevaricazione totale perché questa è la finalità la componente laica
Che cosa controllare una componente togato sorteggiato ma non perché magari può essere anche sorteggiata la persona più adeguata a ricoprire l'incarico ma non possiamo dirci che uno vale uno al CSM
Ventuno normale unico indagato e il più il magistrato più bravo in diritto il magistrato più produttivo può essere che non si è più adeguato a fare il magistrato deliberare fare fare il componente togato del CSM
Queste cose ho finito ce lo dobbiamo dire e le dobbiamo dire non solo come Anm tra di noi ma che dovevo dire alle persone per informarli sul vero senso di questa riforma questo però ci tenevo a precisarlo a
Benissimo e allora grazie di essere intervenuto Amato se non sbaglio il collegato
Sì fisico c'è Paolo
Non ho sentito Goguryeo improntata
Alla Pinetina cinque allora contraddittorietà tecnico
Io devo dire che tra tutti gli aspetti una riforma che trovo tutti inutili o anche da noi si è e io penso che il sorteggio si era assoluto il peggior villa la peggiore da mettere novità è una prima assoluta sotto per una questione di principio perché come oggetti in un precedente intervento di trovo assurdo che un potere costituzionale che dovrebbe garantire la democrazia venga esso stesso e privato dei suoi poteri democratici però ecco il punto sono e focale della riflessione
Lamentato l'idoneità o la capacità del singolo collega sorteggiato a svolgere quel dato ruolo
Io il ragionamento che dice ASL un soggetto a cioè non non lo condivido affatto però possa accettare qualcuno pensi che se un soggetto ha studiato e quindi può svolge la funzione giurisdizionale potrebbe in qualche modo da tasselli alla funzione rappresentanza ripeto io non lo penso ma posso posso accettare l'idea che qualcuno lo pensi il vero problema era mancato quello che diciamo nella poco fa e la rappresentatività Che non è l'idoneità di quel soggetto a svolgere la funzione del CSM il fatto che se quel soggetto è slegato dalle chiamiamo le volgarmente correnti dell'Associazione come fa al netto del problema delle nomine per cui questa riforma viene fatta fare una circolare cioè come faccio io Giuseppe Amato se vado lì Sky gelato da Unicost a dire a capire quali sono le criticità che possano esserci a Milano a Venezia Trieste è chiaro che questi soggetti ancorché sorteggiati non potranno fare altro
Che recupera elaborazione culturale dell'associazione ha quindi sostanzialmente ecco è proprio questo la il vulnus più grave cioè sganciare
Questi soggetti dagli umori della base quindi dare a ai componenti del CSM il potere di adottare provvedimenti senza primi premi praticamente consultare quelli che sono gli umori le critiche le criticità espressa dalla base questo il mio pensiero
Perfetto grazie
Mi permetto di e ricordare che il contenuto del punto all'ordine del giorno e contenuto del Manifesto tutti i contributi sono preziosissimi e io li ho apprezzati però
No no no no non vi non non entrò addirittura nello specifico cioè non è una tavola rotonda sulla riforma che ne pensa
Mi permetto d'orologi Gogol futuro per i prossimi interventi fermo restando che io prendo appunti lista
Va bene essi plume scritte esoteriche
Grazie a tutti
No c'era l'intervento di Paola dei minuti
Conta
La telegrafico perché io in realtà prima mi sono agitata e non sono riuscita a dire quello che dovevo dire nel nella prima diciamo nella mia idea volevo solo concludere una cosa però per non creare problemi lo dico mi rivolgo in generale a quelli che propugnavano
Diciamo di essere favorevoli al sorteggio che una parte della riforma e allora diciamo andando in continuazione rispetto a ciò che diceva Monica io evidenzio solo che l'elemento che dimostra la effettiva volontà della riforma di indebolire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura
Per quanto concerne il campo del sorteggio semplicemente la dimezzata previsione di un sorteggio secco per la componente togata egli un sorteggio temperato per la componente laica allora questa distonia corsi evidente nell'ambito della formazione del Consiglio superiore riformato
Dimostra in maniera plateale
La volontà del del riformatore perché se tu mi metti un sorteggio temperato senza specificarmi il numero dei componenti la lista che verrà formata dalla maggioranza parla da parlamentare cioè dal Parlamento e quindi tendenzialmente dalla maggioranza
Che sostiene il governo
Quindi significa che in teoria con la successiva legge delegata
Non è il collo il successivo decreto attuativo
Noi potremmo avere una lista predisposta dal Parlamento di numero pressoché pari a quello dei componenti laici da sorteggiare e così avremo tosto totalmente nel nulla
Il sorteggio della componente laica
Piccolo ma esatto presto solo per rendere design corre congiunto la componente laica sarà direi espressione della maggioranza di governo e parlamentare e sarà quindi fortemente coesa a dispetto della componente togata che sarà frutto della procura casualità grazie
Perfetto grazie benissimo e a questo punto mi sembra di aver capito che gli interventi sono finiti giusto ok benissimo e allora dobbiamo stare alla votazione in merito al punto numero uno quindi il contenuto del manifesto Commissione comunicazione
Benissimo
Non le fa il bis stavo aspettando prendere posto così procediamo alla votazione
Benissimo e allora merito al punto numero uno chi vota a favore

Benissimo chi vota contro
Astenuti
Benissimo ingabbiano due quattro cinque astensioni favorevole
Circa la situazione
Il ricordo
Attorno consumi
Per favore benissimo il documento dei termini esposti approvato
In merito al punto numero tre nuovo punto avversare il SerT valutazione si richiesta diritto all'oblio chi chiede la parola
Ho
Perso
Aveva sì sto chiedendo un loro chi vuole intervenire
La Stendardo lo deve dire se
Uno e procedere a porte chiuse o a porte aperte
Senza
Qualcuno
Ed è proprio grazie pericolo che avevo chiesto c'è qualcuno che lo chiede
Sì ancor più che del presidente ok
Procedere a porte chiuse per la trattazione del punto numero numero tre virgola no se qualcuno lo uccide
C'è il no no no quello che ho detto che il presidente ha chiesto di
Votare a porte chiuse tratta rapporti chiuso il punto numero tre chi è favorevole
Pasquale
L'attacco
Cento cioè più
Uno
Riservatezza e allora facciamo così diamo la parola al presidente spiega il perché porte chiuse in quanto si tratta di un problema legato alla tutela della riservatezza dov'è un controsenso
Affrontarlo invece a porte aperte nel senso che c'è riservatezza pretende qualunque decisione credo che sia doveroso prenderà in termini di tutela della riservatezza
Cioè avere benissimo mi aveva semplicemente chiesto prima di Trieste Fano poi seguire Andrea
No ma però strappa Bechis
No io non è che sono contrari alle porte chiuse in alcuni casi e più che giustificato secondo me un argomento come questo
Più o meno sappiamo tutti di che cosa si parla cioè la richiesta di cancellazione
La richiesta di cancellazioni obliterazione anemizzazione c'è traccia di una certa pagina che sul sito e che contiene le ragioni della decisione
Di espellere Luca Palamara dalla dall'Associazione nazionale magistrati secondo me non c'è motivo di parlare della questione se cancellare oppure no
Oppure no questa
Cioè se accogliere oppure no chiedo scusa questa richiesta che fatta l'amara
E non credo che non ci sia motivo e neanche dipinti non parlarne adesso di non parlarne adesso perché il primo che fu pubblicità la cosa Palamara ben presente ma queste il merito però noi il la regola son le porte aperte
Noi dobbiamo tenere le porte chiuse se la nostra discussione danneggia presente quando si parla di un contratto no ai fini disciplinari Telecom in quanto
Quando lo chiede l'interessato se è un disciplinare ma quel diritto potestativo previsto dallo statuto infatti non si vota su questa cosa qui no ecco tutto il resto secondo me
E meglio è meglio evitare se non c'è una ragione proprio ripeto specifica il contratto di oggi
Il rinnovo della convenzione il cambio del broker eccetera eccetera
Tutto qua grazie Stefano la parola D'Andrea Horace nono regolare situazioni va bene e io credo locale navale allora mettiamo a verbale che ormai da fare collega reale ha detto che si trova nelle parole del collega Celli
Appena
Erano tutti e la notizia di oggi continuano ad essere no no non l'abbiamo sempre non esageriamo non diciamo il dietro la porta attenta saranno ma ok danno attimo ci sta un attimo l'azione un attimo allora sul procedere a porte chiuse votiamo favorevoli
Viene stiamo procedendo a votare per porta chiusa
Va allora Ancona ok chi vota chi è contrario alle porte chiuse
Uno due tre
Quattro cinque sei sette otto nove dieci e undici dodici tredici
Sì prese logistica organico avverrà Mosca perfetto
Almeno
Qualcuno si astiene
Giusto per
Per prepararsi allora procediamo a porte aperte bene
Prego presidente
Il diciannove novembre di quest'anno c'è stata ratificata una richiesta del difensore del per l'ex collega
Che chiedeva la cancellazione
Dell'Waller contenente un articolo dominato caso Palamara l'erosione delle delibere Nemi intervento di Stefano Giovagnoli all'Assemblea generale
Proprio in forza delle diritto all'oblio che viene riconosciuto appunto la normativa sulla privacy
Questa su questa richiesta abbiamo interpellato il legale nominato dall'Anm per problematiche sull'elevatezza avvocato Federica Bezzi che ha depositato un paio di avere nel quale appunto a Fontana il tema sostanzialmente le conclusioni avvocato Bezzi erano nel senso di ritenere accoglibile
Le richieste interne in questi termini va al di là delle valutazioni di merito che pure formula
Sul presupposto che un eventuale diniego porterebbe a una potenziare richiesta dal Garante che potrebbe comminare una sanzione fino a venti milioni
E in caso di accoglimento di questa aspetti del garante riceve quella possibilità di una azione di risarcimento in sede civile
C'è stato già e membri che vedono Jack una interlocuzione su questi temi e mi pare che lo stato dell'arte sia nel senso di approfittare dell'articolo dodici della normativa sulla privacy che consente in questi casi
Di comunicare al soggetto che presentato istanza
Una proroga quindi a nostra discrezione fino a sessanta giorni mio potere meglio approfondire sia con eventuali ulteriori pareri legali sia con una valutazione SIPRES poste sulla diciamo sul contesto storico per cui questa inchiesta viene presentata e quindi ad una migliore valutazione della vicenda poi va in qualche modo poi dipende una posizione questo mi pare che fosse una tesi che era stata discusso a livello dice che seppure informalmente ma in termini abbastanza consensuali io ritengo che al momento possono essere la soluzione che deve essere affrontata in quanto la vicenda è sicuramente delicata e delicata sei decidiamo di cancellare e delicata se rifiutiamo e possiamo andare in conto poi inizialmente ha delle responsabilità a livello patrimoniale ripeto sia come sanzioni sia come eventuale inadempimento questo il quadro della situazione
Senta Elisabeth
Piccolo sì ho sentito questa mattina l'avvocato che mi ha confermato la possibilità di chi di comunicare avanti sì di comunicare alla controparte che intendiamo avvalerci di questo termine per approfondire e poi ovviamente poveri neri né in
Il termine punto di questi sessanta giorni Pinza andremo al diciannove di febbraio quindi la proposta presente con la mia proposta è quella di dare incarico dico trasmette una lettera in questo senso e poi valuteremo se richiedere altri pareri tecnici o comunque ancora anche solamente una migliore letture e contestualizzazione della richiesta corte poi effettua una protezione fondata quindi al di là di quelle che possono essere i pareri dei dei tetti degli e Sperti noi Venom Alessano magistrati e quindi c'è una valutazione giuridica che fondatamente possiamo esprimere anche noi direttamente fermo restando che comunque questione molto delicata osso Laterza
Gli atti
Beh sì gli atti sono certo non sicuramente il padre si è la richiesta ah ecco non rimediata così importante ieri mentre veniva come in treno c'è stato un sollecito
Peraltro è rilevante perché il termine non è ancora scaduto del del difensore
Delle scollega in cui chiedeva come mai non è se mi si è ancora provveduto siccome la scadenza del diciannove dicembre la risposta può essere come non è il diciannove dicembre quindi però vi dico che anche c'è stato questa è ulteriore attivazione alla quale quindi qualche modo possiamo vedere se comunichiamo ripeto non è una cura autorizzazioni da chiedere a nessuno siamo noi che comunichiamo
Che ci prendiamo quest'ulteriore tempo ma dobbiamo ovviamente comunicare la controparte
Grazie grazie presidente grazie
Sì quelle cerco edificabile
Chiesto il biglietto euro come prego
Dunque ho chiesto di intervenire non per
Perché francamente mi sembra di dover puntualizzare alcune cose che forse non vanno neanche
In tal senso è troppo diverso da quello prospettato dal presidente però ci tenevo comunque anni esprimere qualche valutazione in più
Perché la sedicente rappresentante legale e non mi pare un avvocato comunque rappresentante del dottor parla Mara che ci ha impianto questa comunicazione
Ha chiesto in principalità la cancellazione la vincitrice dei indici del dell'indicizzazione dell'intervento School svolto nel corso dell'assemblea generale dell'Anm del diciannove settembre due mila e venti da Stefano Giovagnoni o solo in subordine la cancellazione dei dati personali sensibili dottor Palamara quindi parto dalla prima richiesta
L'intervento di Giovagnoni e non è un intervento Espresso così liberamente in Assemblea mai conseguito a ricorso promosso dallo stesso Palamara l'assemblea generale contro il provvedimento disciplinare che era Endo associativo che era già stato deliberato
Dai CDC come previsto dallo statuto quindi costituisce un atto del procedimento disciplinare che deve necessariamente secondo me a rimanere agli atti dell'associazione pubblico e accessibile a tutti
Pubblica accessibile anche nell'interesse dell'associazione stessa non soltanto della del del del dei degli iscritti ma anche verso la la comunica la concimi DB vita pubblica perché non è indifferente a tutta la la vicenda
Che per l'associazione parte vede continua a essere danneggiata dalla stessa memoria di quei fatti ogni volta che qualcuno cerca ad annacquare le gravi responsabilità
Quanto meno ai sensi del codice etico dell'associazione con un presunto così fan tutti perché è questo quello che sentiamo dire tutti i giorni è un così fan tutti che è falsa indimostrato è anche offensivo per tutti noi
E poi è necessario sottolineare che la vicenda dell'ultima Ciampa anni lungi dall'aver perso rilevanze attualità continua a essere di interesse pubblico invece grazie proprio lo stesso Palamara che continua a pubblicare libri a rilasciare interviste su questo
Anche cercando di accreditarsi come un semplice capro espiatorio di un sistema diffuso così continuando a delegittimare l'Anm la magistratura tutta quindi io conto che credo che continua a essere attuale e rilevante l'interesse dell'associazione render pubblica accessibile l'esito del procedimento disciplinare & associativo
Nella parte in cui per statuto ne è prevista la pubblicità quando appunto è rimesso all'Assemblea generale e non concluso all'interno del CDC
E queste veder le ragioni che lo hanno sostenuto perché non sia possibile dire che l'associazione non ha reagito doverosamente di fronte a fatti tanto gravi
Quindi sulla richiesta principale io sarei anche per respingere oggi stesso quello che viene richiesto c'è però una richiesta subordinata
Che però non è chiara non è chiara perché non si capisce a quali dati personali sensibili al rappresentante del dottor Palamara faccia riferimento io ho riletto più volte l'intervento che si vorrebbe eliminare e non li ho trovati
Non li ho trovati ecco quindi credo che questa richiesta di dilazionare la risposta dovrebbe essere finalizzata invitare il rappresentante di Palamara
A precisare quali sono i dati che egli ritiene personali sensibili e che in qualche modo potrebbero ledere i suoi diritti e che vorrebbe essere dimostrerebbe essere oscurati quindi calendarizzare poi la questione una volta che dovessero pervenire questi ulteriori chiarimenti perché altrimenti questa differimento di un termine mi sembrerebbe di per sé sostanzialmente inutile grazie
Qualcuno vuole intervenire
Prego Andrea
Intanto come gruppo assieme alle saremmo dell'idea di norme rinviare diciamo perché avremo tutti gli elementi per potere decidere oggi
E la prima cosa sì un primo rilievo però devo farlo senz'altro ora e chi chiedere divulgare questi documenti fatto che noi apprendiamo oggi comunque
Visto che
Purtroppo siamo in seduta pubblica in seduta pubblica si consentono tante cose anche e qui oggi sono state consentite e giusto allora dire anche certe altre cose
E niente non è giusto che e i componenti del comitato direttivo centrale non abbiano ricevuto i documenti relativi a questo punto all'ordine del giorno lo ritrovo fortemente sbagliato e anche discriminatorio
Non so di chi sia la responsabilità mi dispiace ma tutti gli altri componenti del CDC sapevano i documenti avevano il parere anche del legale soltanto io e la collega Ceccarelli non li abbiamo avuti prima considerazione
Scusate scusate scusate scusate risponderete voi noi da un dato di fatto Andrea vi dico che il parere di aver bevuto credo ritorno
Ordinario allora viva fino alla pensione Berlino e Raimondo vede interrompere gli interventi Stefano non dovrebbero interrompere l'intervento questo non ho detto questo io ho detto un'altra cosa comunque
Giusto per l'onore sull'altra roba Andrea giusto per chiarezza palme non risulta che i componenti del Pdci qui sono oggi seduti qui abbiamo ricevuto io non ho ricevuto i miei scusate
I miei nonni insostenibile allora allora è giusto rifiuti corretto che tutti ce l'abbiamo quest'occasione nessuno li ha avuti ok su questo punto all'ordine del giorno bene Presidente grazie per questa correzione rettifica e allora lo stesso ribadisco se appunto bene se è così quindi non è che guidato il rafforzamento sei componenti della gente ce l'hanno e oggi dobbiamo parlare come ci dici non ha senso che quelli della Jack tengano per sé questo documento li rivolgono agli altri se ne dobbiamo parlare anche di Ciceri dovete dare i documenti non è si e che ve li tenete ok punto quindi questa è la chiarezza che deve essere l'attivismo quindi sbagliato come metodo primo me cosa metodo magari esibisco incidentalità perché so che poi è una documentazione che manca non credo che qualcuno l'abbia trattenuta la piovuto a sottrarre annui tutti il CDC va bene ma il nove maggio nel senso non si deve lasciar perdere dovrà lo sa perché semplicemente perché poi c'è un meccanismo area di Prevalle che Nicola Romeo
Scandali a Roma
Donato Dora è un'interlocuzione che non è prevista questa quel favore
E io
Ma al
Quando Kaladze Carando vorrei andare ad approvare anche l'avvocato il solito io grazie colleghi l'Annunziata che i singoli non vivere nel ricordare con la gente lamenta una responsabilità politica bocca Adriano punta Bordogna maggiore all'ordine del giorno
Abbiamo appreso in questo modo di questo parere anche legale e del tipo di tutela che il l'ex collega dottor Palamara ha chiesto lo chiamo Luca perché io ho iniziato comunque la mia esperienza associativa con il e il reprobo che adesso viene trattato come se fosse di una pezza di Chieri quindi e invece il l'ex collega e un magistrato e e devo dirvi la verità con i tempi che corrono con quello che c'è stato vi devo dire che secondo me meriterebbe la riabilitazione all'interno della magistratura perché è l'unico che ha pagato
Di un sistema che dire che è indimostrato e una grande bugia probabilmente ancora esista all'interno la magistratura e ancora cercare di fingere che non esista o come gli struzzi mettere la testa sotto non è accettabile
Che il collega Palamara ex collega Palamara possa essere ancora abitato dall'associazione come l'unico reprobo andandoli a perseguitare anche in relazione ad un intervento un'assemblea generale che si ritrova sul sito della stessa associazione secondo me
E veramente un'esagerazione come una cattiveria consentitemi di dire che è una cattiveria
Se lo stesso legale in virtù delle norme sulla regolamentazione del diritto di privacy ci dice che è da degli indicizzare dai e non a non iniziare o da espungere dal sito io lo farei il giorno stesso forse non sarei passato ma
Ora questa
E da questo consenso vi dico di più passiamo da questo consenso ma ci ridicolizza diamo negli stessi cibi ricopriamo di grande ipocrisia nella misura in cui per quattro anni dall'anno due mila diciannove lo dico per chi non ha fatto parte di quel Presidente Comitato direttivo centrale
La privacy era diventato l'unica principale tutela di tutti gli associati all'interno di questa associazione per cui anche coloro sottoposto a un procedimento disciplinare endo associativo
Che che avevano ed erano stati coinvolti nelle traffico delle ciabatte e nel traffico di sistemi di raccomandazioni interne ed esterne all'interno del Consiglio superiore la magistratura l'unica tutela era il diritto a tutelare la propria riservatezza di questi colleghi che non avevano neanche richiesto la privacy
E quindi la Nm a invece coperto è insabbiato proprio con questa espressione che faceva arrabbiare l'ex Presidente
Dell'Anm ha insabbiato tutto una serie di casi che dovevano invece venire a galla
Che dovevano essere pubblicati sulla rivista dell'Associazione nazionale magistrati che ne sono stati assolutamente segretati
Con una giurisprudenza che anche a nome del collegio dei probiviri
Mica dei quattro Oscar Cagnati e dell'articolo cento uno di quei antesi disonesti e dei cento uno erano presenti in quel CBCA nel collegio dei probiviri che diceva ragazzi c'è una Collelunga regolamentazione o della Unione Europea
E c'è anche una regolamentazione statutaria che impone la pubblicità
Di queste e infine di queste sedute non solo ma anche delle sanzioni lo sapevano benissimo i colleghi di Magistratura democratica che all'epoca erano con noi e che infatti ci appoggiavano sempre e adesso invece lasciare sul sito un documento di un'assemblea generale di un singolo collega che in quel momento non aveva possibilmente anche lì lo stesso ruolo all'interno degli organi di rappresentanza dell'associazione la trovo una grave cattiveria una cosa ingiusta e secondo me anche ignobile consentitemi dire da parte dell'associazione sì ognuno utilizza termini che vuole per non dire altro e questo risponde già chiara perché invece il devo dirle che per tanti di quei e interventi anche di organismi rappresentativi dell'associazione ci sono e sono ancora nel sito sono documenti ufficiali furono molto chiari furono fortissimi e furono immediati
Peraltro il presidente Luca Poniz per milanese comete e come conosciamo tutti quanti anche la l'integrità morale del collega polizze effettivamente fu immediatamente fu ripreso fu stigmatizzato lì ancora quei documenti fanno parte della storia dell'associazione dottore Palamara avverte voleva pur voluto anche andare pubblicamente incontro a questo processo interna l'associazione ovviamente impudente sibi allora è stato secondo me coraggioso ha fatto una cosa che era giusta forse dovuto invece e poiché il forse anche pubblicamente denunciare più apertamente quelli che erano i complici di quel sistema ma dire che non c'è o continuare invece a perseguitarlo o attenere soltanto pubbliche lenti diffamazioni o le parole particolarmente gravi utilizzate nei sui confronti
E sul sito dell'Associazione nazionale mi sembra una cattiveria eccessiva avremmo dovuto farlo prima nei confronti invece poi tutti gli altri colleghi che erano coinvolte eterno complici e ricorrenze consentitemi l'espressione di Luca Palamara adesso fanno invece adesso e tenera addirittura un documento di questo tenore
Ritengo assolutamente scusami presidente grazie ancora grazie anche per prima che ferito mantenere bene anche la seduta grazie scusandomi
Ciao gran fretta allora sì nell'ordine sono prenotate per intervenire la collega Rachele Manfredi probatorio poi a seguire Giuliano Graziano De Chiara
Cercherò di essere telegrafica
Andrea noi i colleghi Magistratura democratica erano con voi questo è il primo diciamo diciamo è tutto da segnare negli annali e tutt'ora siamo assolutamente convinti che questa sia la linea è battuto per tutti
Una battaglia e si è perso non è un motivo per cambiare idea sul principio tanto più che come qualcuno ha detto
Diciamo qui la richiesta veniva direttamente dall'interessato ma questo il merito io ritengo invece che non sia il momento di parlare oggi del merito innanzitutto perché e ancora una volta sono d'accordo con te
Se come i gli allegati vanno messi a disposizione se della già dei CDC questo vale sempre ma non vale solo su questa questione pure per dire stampa qualsiasi cosa c'è se c'è da discutere di qualcosa che postula l'esame di documenti quei documenti vanno trasmessi altrimenti non la discussione non non ha non ha nessun senso
Quindi è questo è il primo punto dopodiché poi che facciamo i magistrati tutti non facciamo gli ingegneri nucleari è chiaro che prima facie ognuno di noi è in grado di esprimere diciamo la sua valutazione è la mia una valutazione diversa dalla tua su questo non c'è dubbio però io credo che sia importante rinviare per quello che abbiamo detto
Per diciamo inutili che diceva chiaro e quindi per chiedere di specificare il tenore della richiesta subordinata ma io aggiungo che secondo me è importante anche chiedere
Un altro parente ora io il parere del nostro legale non l'ho neanche letto diciamo però io penso che così come quando diciamo sì o da un medico se un medico ti chiede diritti diritti indica una cosa una strada importo impegnativa magari tu non ti fermi al primo
Vai anche da qualcun altro secondo me anche per avere come dire un parere asettico perché ognuno di noi facendo sto mestiere e in grado di fare una valutazione però secondo me è importante avere diciamo una pluralità di pareri tecnici da parte di gente che non è coinvolta è che non sente nemmeno il rischio della responsabilità della decisione perché al di là del del fatto di dire secondo me è giusto è sbagliato io capisco che uno si possa sentire anche come dire caricato del rischio di esporre l'associazione ha conseguenze e allora secondo me ebbene chiedere pareri Esterni perché mi permetto di dire se non sbaglio correggetemi se sbaglio
Illegale che noi paghiamo perché ce l'abbiamo come diciamo a con quale abbiamo la convenzione correggetemi se sbaglio è anche la responsabile del trattamento dei dati per conto dell'Anm dunque secondo me diciamo un approccio chiamiamolo difensivo di diciamo un un soggetto che giustamente si sente investito di una responsabilità secondo me è anche assolutamente comprensibile quindi meglio rivolgersi
Per avere una pluralità di di valutazione a qualcuno che invece non ha nessun tipo di coinvolgimento con l'associazione lo paghiamo ci facciamo fare un preventivo di cose stendiamo un po'di soldi
Per avere diciamo una gamma di di di fare ieri più variegato secondo me è una cosa diciamo ragionevole quindi la mia proposte di accogliere la proposta del presidente e penso che e ovviamente per anche diciamo integrando richiesta di parere esterno e per le ragioni che dice Chiara e poi ognuno ovviamente si studia le carte
Scusa bene parere parere esterno solo sulla questione subordinata o su tutto tutto su tutto
Cioè come abbiamo chiesto il parere al nostro legale che però ripeto Anco rivolgimento interno perché lei la responsabile del trattamento quindi io pure se fossi a responsabile trattamento probabilmente avrei un atteggiamento difensivo perché qualcuno potrebbe venirmi a dire invece noi ci rivolgiamo a un esterno anche a due dite voi perché poi non è un problema qua di quantità
Perché secondo me come tutti faccende facciamo una valutazione che pone ai due a favore e uno contro
Una rivalità già il fatto che possa essere controversa per esempio potrebbe essere un motivo per dire si va avanti ci opponiamo cosa le sue valutazioni
Però le valutazioni le facciamo cognita causa
Perfetto grazie Giuliano Gerardo
Sì sarò brevissimo io annuncio che mi mi associo silenzio sì Daniela mi associo alla richiesta di Vincenzo permetto di dire ad Andrea che non Tini non ti innervosire nessuno di dodici Ticino avuto questi documenti quindi delle volte può capitare semplicemente che c'è un difetto di trasmissione insomma
Ed è ed è ovvio che tutti noi dobbiamo consultare i documenti per visionarli e per questo mi sembra estremamente opportuno procedere a un rinvio in questo senso come indicato dal presidente non andrò nel merito di cui probabilmente discuteremo la prossima volta quindi insomma tutta una serie di considerazioni
Che secondo me vanno fatte
E importante approfondire lo studio perché non vorrei che si arrivasse alla situazione paradossale che poi per la vicenda Palamara l'associazione venga sanzionate dovessimo dare anche un risarcimento collega insomma come dire non non non dovremmo mai arrivare una situazione paradossale di questo tipo quindi su questo ha fatto una battaglia una dal mio punto di vista come criterio generale
Una valutazione in diritto è una scelta tecnica cortesemente non non politica di opportunità o di opportunismo perché altrimenti esporremo l'associazione patrimonialmente
E
Paradossalmente anche esponendo non risarcimento nei confronti del collega che penso sia veramente la beffa al termine di una vicenda che chiaramente ci ha a coinvolti come associazione come categoria e di cui probabilmente stiamo pagando oggi ancora le conseguenze come ben sappiamo tutti quindi
Rinviamo approfondiamo invito tutti come criterio di scelta della decisione da adottare di fare una valutazione scevra da ideologismi celebrata come dire intenti propagandistici età valutazioni tecniche giuridiche non solo magari con il parere dell'avvocato ma anche con previste cammino non non sono contro Mino pregiudizialmente però invito tutti ad abbandonare delle petizioni di principio e fare una valutazione l'interesse dell'associazione perché il rischio altrimenti è di arrivare a un risultato che sarebbe veramente paradossale grazie
Grazie Marinella Graziano
Quindi
Allora anche io penso che ci sia proprio necessità di approfondire il tema anche perché io non sono proprie spetta di diritto all'oblio però da quello insomma che insomma penso a cui ho avuto modo ma solo di approcciarmi al tema in modo molto superficiale
Il diritto all'oblio diritto proprio al banane ribadire il diritto di essere dimenticati no che venga dimenticata quella vicenda
Mi verrebbe da pensare che presuppone che quella di quella vicenda non si parli più questa è una cosa che appartiene al passato e che lo stesso diciamo interessato assuma questo tipo di atteggiamento quindi nel barriere insomma si fa riferimento a questa mancanza di rilevanza pubblica sinceramente potete dubbi perché sappiamo bene che l'ex collega diciamo e ancora un personaggio noto pubblica anche dei libri quindi insomma penso che io necessiterebbe di un approfondimento magari ecco l'avvocato essendo proprio diciamo stato da lui assunto per la tutela della riservatezza e azzarda anche un po'cauta forse ci vorrebbe proprio un approfondimento tecnico
Per capire un attimo se c'è questa rilevanza pubblica alla luce dei dati per oggettivi che abbiamo quindi penso che la questione era dobbiamo affrontare in maniera molto serena proprio diciamo studiando la materia e verificando se ci sono i presupposti comporrà quella giudice insomma no
Da qualsiasi quindi ma dietro la birra grazie a te Marinella Marcello De Chiara
Io mi sono prenotato dopo aver sentito l'intervento di Andrea che ha un po'innescato in me
Il bisogno di fare precisazioni ma in realtà poi sono state fatte dagli interventi successivi
Certo il fatto che non ci siano le gli allegati un disguido proprio perché non ci sono poi mi sorprende che tu gotica che la richiesta vada colta
Se alcuni di noi non hanno potuto visionare il parere la richiesta originaria credo che la posizione necessitata sia quella di altere contezza di questa atti e valutarle e quindi rinviarli ad altra seduta
Dico anche che fai più una valutazione politica che non strettamente tecniche anche questo Fidelio mi ha sorpreso
Qui infatti non si fa valere il diritto alla riservatezza
Non si contesta la legittimità della pubblicazione originaria che non viene contestata e quindi implicitamente si ritiene essere stata effettuata in modo del tutto legittimo si contesta viceversa che i fatti pubblicati abbiano ancora rispondano due un interesse attuale ancora oggi si fa valere quindi il diritto all'oblio
Quindi partendo dal presupposto che siano stati legittimamente pubblicati qui i fatti
E
Sulla attualizzate disinteresse sotteso alla pubblicazione io condivido ignorare lo ha detto Chiaravalloti bene a mio parere è difficile negare che questo interesse sia ancora oggi attuale proprio Luca Palamara ad adoperarsi
Per come dire teneri vivo il dibattito pubblico per presentarsi come un protagonista di questo dibattito e secondo me questo rende più che mai attuale l'interesse dell'associazione
Per queste ragioni
Sarei quasi dell'avviso che già oggi si potrebbe prendere posizione dare una risposta alla all'istanza formulata ma reputo anche che proprio
Nel senso di rigettare sicuramente la richiesta di rimozione
La richiesta di deindicizzazione credo che sia mal formulata perché dovrebbe essere indirizzata evidentemente al motore di ricerca
Residue M un dubbio sulla hanno anonimizzazione che potrebbe essere una misura eventualmente che realizza un contemperamento ma ritengo che la posizione più equilibrata sia quella di un approfondimento un approfondimento anche che perché il parere che abbiamo ricevuto probabilmente è stato scritto o in maniera come dire frettolosa per rispondere subito ad una nostra esigenza invece ci siamo resi conto che il tempo c'è il tempo ce lo riconosce la legge l'articolo dodici comma tre del Regolamento riconosce al titolare del trattamento
Sessanta giorni di proroga sarebbe assurdo per una questione complessa perché questa è una questione oggettivamente complessa io personalmente
Ho interpellato anche i colleghi della cassazione che sono esperti di diritto all'oblio mi mi hanno messo in guardia dicendo che è una materia ancora con degli aspetti poco poco univocamente delimitati
Per cui esatto c'è ancora poca Cassazione bocca come dire uno orientamenti ancora non bene consolidati quindi io penso che la proposta di Cesare
Sia la più ragionevole utilizziamo questo tempo per meglio approfondire per individuare anche lei argomentazioni giuste per rispondere come fare questo profondimento Romina qualcun altro forse proponeva di investire un un altro esperto
Era che scusate scusate siamo stanchi ora che le momenti se l'ha detto chiaramente prima chiedo scusa a lei
Ma è una possibilità del tutto rispettabile eccetto che implicherà nuovi costi l'alternativa che io mi permetto di prospettare è quella di formulare di visiti ulteriori al nostro legale che ci assiste sulle questioni in materia di protezione dei dati personali perché perché è un parere forse scritto o di fretta che parte da presupposti che probabilmente vanno meglio precisate ad esempio io che ho avuto modo di leggere lo posso dire che si parte dal presupposto Palamara
Non sia più un personaggio pubblico probabilmente rispetto a questo presupposto potremmo noi formulare un quesito che meglio precisi
Ma quale sia oggi l'attività di Luca Palamara i la sua anche i suoi interventi nel dibattito pubblico ci sono altri aspetti che non vengono affrontati nel parere quindi si potrebbe sollecitare un'integrazione mediante e quesiti
Scritti in maniera argomentata su cui magari se ritenete potrebbe essere la Giudecca formularle
In ogni caso va bene allo stesso modo interpellare un altro esperto
Grazie Marcello
Ultima che ha chiesto di intervenire Natalia rinuncia c'è qualcun altro che vuole intervenire mi sembra di capire Dino allora la mozione una è quella che ha fatto il Presidente all'inizio integrata se non sbaglio anche con quello che ha spesso alla collega Chiara valorizzazione
Sarebbe utile così
Si pone
Il grande grande poco
Individuare un consulente esterno che non abbia mai avuto contatti professionali con Formigoni tra i responsabili all'interno dell'associazione anche
Benissimo allora in merito a questa a questa mozione integrata nei termini che c'ha detto adesso il presidente chi vota a favore
Compresa la conclusa ora ci
Ok chi vota contro
Chi si astiene
Benissimo
Quindi con due soli voti
Due soli voti contrari passa la mozione passati determina Parodi
E allora e per quanto riguarda invece adesso il punto all'ordine del giorno il numero sette avevo bisogno però di una vostra che diciamo così di sentiti su un punto e se non sbaglio anche Rocco sul punto informato c'è stato un incontro tra i rappresentanti BNL gli esponenti della Commissione europea
Se non c'è nulla incontra
Scusami
Posso bonifiche sicuramente
Oro mila non è il punto numero sette giustamente come dice l'una taglia si chiedeva siccome a degli impegni personali Romina che deve adempiere diciassette se era possibile inserire tra varie ed eventuali il resoconto di quest'incontro e di trattarlo prima del sette
Ok grazie grazie a tutti do la parola quindi a Romina
Allora sì mi è stata chiesta parola riferirvi in merito alla riunione che cessata il tre dicembre
Con i rappresentanti della Commissione europea hanno partecipato a questa riunione due rappresentanti della direzione generale
Del già stesse Consumer Stella Commissione europea e per parte nostra
Ma ogni tanto fa termini sfoggiare un po'il mio inglese ma adesso Badaloni poi sfoggiano il fratellino tracciò il più con però consigliere con le pronunce della volontà sentite un valore aggiunto dell'Anm era la bocca
Era
Carlo
Va bene allora invece per parte nostra hanno partecipato a parte la sottoscritta Paola Cesaroni e Marco Paternello
A la riunione realtà era finalizzata nella consueto rituale giro che fa la Commissione Europea che è proprio un vero e proprio dialogo con i gruppi di interesse nazionale e quindi non solo italiano queste diciamo una prassi che la commissione anziché una prassi è proprio la procedura che la commissione attua con tutti i paesi dell'unione europea
è un dialogo con i diversi gruppi d'interesse per capire un po'qual è lo stato della non solo della giustizia ma anche altri di altri vari temi per la redazione annuale della fuorigioco andar rococò
Ilario e del due mila e ventisei quindi la reportage sullo stato del diritto
Che viene fatto annualmente e quindi e la commissione attraverso i suoi esponenti girai sente vari gruppi interessi e come sempre fa ascolta anche le associazioni nazionali di categoria
Io ne porti in particolare proprio veramente brevemente si fonda su quattro pilastri uno e sull'India e sul sul sistema giustizia e il sistema giustizia viene va notato sotto Trude sotto tre profili indipendenza
Qualità ed efficienza
Il secondo pilastro il quadro normativo sull'anticorruzione il terzo e sui rapporti con i media e il la libertà di stampa e la quarta il quarto diciamo pilastro del rapporto è quello relativo alla alle questioni istituzionali sulle sappia sulla separazione dei poteri
E anche e sui controlli che ci sono reciproci tra i poteri dello Stato quindi checks and balances di Tianjin rigorista
Va bene allora la riunione arriviamo al punto ci siamo incontrati e il primo tema che su cui loro hanno voluto in qualche modo avere delucidazioni dall'Anm è stata la digitale digitalizzazione perché tale è stata la raccomandazione principale del report del due mila ventiquattro quindi questa era stato uno dei punti critici che era stato segnalato erano state fatte all'Italia una serie di raccomandazioni quindi il punto è stato capire dove dove stavano qual è lo stato dell'arte
E su questo ha parlato Marco diffusamente
Facendo presente in particolare che non ci sono state diciamo grandi cc passi avanti anzi parecchie criticità ancora segnalate soprattutto nell'ambito penale
Ma comunque si è parlato del sistema appare che ancora non è appunto insomma tutte quelle che con situazioni questioni che ben conosciamo poiché ovviamente si è parlato della riforma costituzionale gli abbiamo fatto un po'il punto
Rispetta l'anno scorso dove ancora era pendente in discussione in Parlamento
Mette adesso abbiamo fatto abbiamo evidenziato che la riforma era passata in Parlamento senza alcun tipo di modifica cui niente nessun tipo di emendamento e su questo ha parlato diffusamente Paola
Cesaroni sono stati spiegati molto bene i diciamo li i tre aspetti fondamentali della riforma e quanto questa riforma purtroppo sì un pacchetto unitario cioè ora Ovo come usi prende così come oppure non si può in qualche modo interloquire o valutare distintamente nei vari punti
Abbiamo anche spiegato diffusamente le nostre preoccupazioni
In punto sia non tanto della separazione delle carriere che sappiamo l'aspetto che ci preoccupa di meno ma ovviamente sul CSM sul sorteggio e anche sul sistema dell'Alta Corte
Devo dire questo è quanto abbiamo detto non so se ho dimenticato qualche cosa mi rivolgo a Marco chiara che poi intervenute Paola ma comunque la riunione si è svolta erano pienamente soddisfatti di quello che noi abbiamo rappresentato e quindi abbiamo chiuso questa fase procedurale di questa pratica grazie
Questo punto trattiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno
Domenico Canossa vuole relazionare in merito allo svolgimento di un corso in materia di intelligenza artificiale
Questo
I grande ore
Sì sì sì a Rauti sì certo certo allora appunto punto sette e
Abbiamo allegato come siamo abbiamo allegato quella che è la proposta che facciamo al Comitato come commissione a mille ottocentonove chiama nomi siamo la Commissione diciannove e informatica intelligenza artificiale abbiamo deliberato tutti insieme abbiamo proposto al comitato direttivo centrale questo documento che si compone essenzialmente di due si divide in due parti una parte che fa seguito a quello che avevamo già deliberato alle luglio del Duemila venticinque e con il quale riassumiamo un po'le attività che vogliamo fare come Commissione devo rivalità pensavamo di partire prima abbiamo avuto qualche ritardo partiamo adesso sotto il profilo dell'eco sotto commissioni di studio
Vedo leggete sul punto se volete ve lo specifico ma se lo avete letto sul punto non saremmo forse neanche passati come proposta di deliberato al CDC di approvazione perché potevamo differire tra le attività della Commissione
Tale opereremo con riferimento allo studio della normativa nel frattempo tra Regolamento europeo entrata in vigore la legge italiana ci sono le linee guida del CSM opereremo di concerto come anche stabilito con la commissione presieduta da Romina per fare una valutazione sia nazionale della situazione normativa chiamiamola così in senso lato sia internazionale fare pure un confronto sinottico
Siamo passati invece al comitato direttivo centrale perché abbiamo poi chiediamo l'autorizzazione ad una spessa e ci sembrava più corretto chiede la CDC e non alla gente perché è l'organo deliberativo permanente il CDC
Lo aveva avevamo vinci diceva stato Gianvito e aveva approvato il programma che prevedeva come attività quella di fare un corso in tema di intelligenza artificiale aperto a tutti gli iscritti all'Associazione nazionale magistrati i che von venisse svolto da un tecnico abbiamo cercato è stato difficile deve dirlo a fine abbiamo proprio reperito in un docente universitario di robotica abbiamo anche allegato il curriculum del docente
E e abbiamo anche allegato il corso che si svolgerà si tratta di un corso che riteniamo assolutamente utile appunto aperto alla generalità dei magistrati quindi a migliaia
Che si che serve a fornire a tutti i rinvenimenti pratici di conoscenza scientifica informatica non normativi questi non ne abbiamo bisogno
Serve a fornire degli strumenti di alfabetizzazione noi tutti con riferimento al mondo dell'intelligenza artificiale come attingere
Come essere al riparo anche dalle false informazioni che Cina e Khomeini e così darci un voglio dire dell'uno strumentario tecnico necessario
Per iniziare anche da approfondire per iniziare anche applicarlo come strumento attuativo nell'ambito del nostro lavoro
Il corso si svolgerà in sei incontri della durata di due ore uno lo ciascuno quindi per dodici ore
Sarà aperto a tutti i magistrati pratico ad un costo che riteniamo visto anche il livello dei docenti e l'utilità papà assolutamente contenuto si tratta di due mila euro
Più gli oneri fiscali connessi per i professionisti non mi non sembra una grande cifra e riteniamo possa assumere l'interesse per tutti proprio per sport per avvicinare l'associazione per fornire questo strumento lontano associazione e voglio dire si occupa dei suoi associati come si svolgerà se l'altro il CDC approverà
Poi verrà stabilito in seno alla Commissione e unitamente al tecnico al docente universitario di fama
Le date e i singoli giorni e verrà comunicato a tutti i magistrati come qualsiasi comunicazione quali quelle dell'ufficio sindacale
In prossimità verrà ricordato volta per volta verranno inviati Linx possiamo fare così a cui collegarsi CIPE ci ponevamo il problema tecnico la modalità può essere perché Mac
Amo partecipano centinaia e migliaia di persone migliaia sa centinaia di persone centina e e la metri no nel senso il limite era tecnico
E e abbiamo visto che si può fare con modalità Assemblea che una delle funzioni di Things che usa tanto la scuola dove si arriva fino a dieci mila utenti quindi sicuramente compriamo tutto l'associazione nazionale
I quali però non posso parlare ma solo chattare questa è l'unica e palo possono essere abilitati dal mi pare dico che sia così dal relatore a parlare quindi se vi sono domande perché per esempio le voleva dedicare una seconda parte
Anche alla prospettazione di esercizi proprio per aprire una volta finita la prima cosa è vera o dica per evitare che si tratti dalla sordità
Cosa un po'pesante due ore frontali si potrà utilizzare questo sistema quindi chiediamo ad autorizzazione chiediamo informiamo del di quello che fa la Commissione e soprattutto chiediamo l'autorizzazione che l'Anm si faccia carico di questa spesa riteniamo utile per tutti gli associati e quindi speriamo così Universe locali mi sono permesso per per la verbalizzazione ci siamo permessi di indicare al punto cinque proprio l'esatto oggetto di ciò che di chiediamo come elabora quindi ci si può richiamare al punto cinque della proposta di deliberato perché li Bianchi dispositivo perché vorremmo richiedere fosse approvato grazie grazie queste duecento
Do la parola Kaula serbo che ha chiesto la parola seguire anche il collega Amato
Quando stamattina ho trovato un cartellino al foglio con questa proposta confesso sono rimasta molto perplessa
Per le seguenti ragioni prima di tutto è la prima volta che l'Anm si propone di fare un'opera di formazione che non le compete
In secondo luogo questa opera di formazione sarebbe carico dei soci
E dovrebbe essere diciamo gratuitamente erogata dalla formazione distrettuale decentrata o dalla scuola in sede centrale
Quindi diciamo la mia perplessità e proposto dalla nostra legittimo Simone a
Farci carico di un onere che apparirebbero tutti i soci anche diciamo indipendentemente dalla effettiva partecipazione al concorso ma più ancora del dato economico
Mi lascia un po'perplessi è il fatto di prenderci questa competenza creare questo precedente per cui
Preferirei astenermi diciamo se portiamo oggi su questa cosa perché ripeto sono un po'ecco il fatto che grazie Paolo abbiamo lo collochi sottovuoto
Ora
Cioè realizzato di venire qui a fare un commento banale ma poi dopo l'intervento di Paola cerca ho capito che non era banale
Nel senso che io volevo dire ecco pensavo prima di fa un commento che con riscontrasse quello dell'unanimità dei presenti cioè volevo fare i complimenti alla abbondano dovevano sarà in già la commissione per aver fatto questo Progetto perché obiettivamente penso che l'onere anche il diritto di formarsi è fondamentale per il per la firma di saper centosessanta gradi ma tanto più lo è nel campo dell'intelligenza artificiale perché è un campo sostanzialmente del quale ancora nessuno probabilmente ha compresso quali sono le le reale negli esiti e poi potenzierà ma più più si va avanti
E più è facile prevedere che avrà effetti dirompenti sulla via deduttiva quindi è un'iniziativa che vedo con molto favore riguarda il fatto di dare una possibilità essere Baccarini tutti i soci e paranza quanti quanti sono gli aderenti ma secondo me non non è un problema essendo
Siamo qui ascia per le visioni politiche quindi anche a decidere come spendere i soldi l'Associazione nazionale magistrati da possibilità chi vuole l'estro Decchino allora non le strutture i Dico risponderemo all'elettorato qualora queste scelte
Non abbiano riscontrato il ridicolo vivendo dei più il gradimento scusate dei più
Quindi ecco è un'iniziativa che da parte poi anch'a non ci sono neanche la sovrapposizione con la struttura della scuole un finto problema accese meno a fare qualcosa non per restare idea nascono qualcosa in più che indica oltre alla propria formazione
Penso che tutti noi dovremmo vederla con favore questo è il mio pensiero Ebon proseguendo la discussione perfetto grazie allora gli interventi dell'ordine sono Ceccarelli Bonifato su no a
Il proprio monopolio o sbaglio
Sì non ho prima ancora che ha detto Andrea reale
Quindi do la parola ad Andrea neonatali e chi dei due poli pervenivano a a seguire c'è Paola Ciriaco e poi Domenico Pellegrini ok ci sono altri
A voglio fare una premessa a questa Commissione informatica della quale ho l'onore di far parte coppe coordinatrice sotto la
Brillante direzione di dove Juve annusa ha suscitato grandissima curiosità tra i soci e noi abbiamo avuto un numero elevatissimo di adesioni
Diciamo che ha dal punto di vista della partecipazione e facciamo una bella concorrenza la commissione strategie
Questi soci che hanno chiesto di partecipare alla Commissione scalpitano vogliono lavorare vogliono fare delle cose
Vogliono partecipare al dibattito sull'intelligenza artificiale
Cioè ma è la realtà non non ci possiamo sottrarre alla lo sviluppo delle degli eventi quindi questa attività tra virgolette di formazione sarebbe anche strumentale
Tale attività futura lavoro futuro della commissione Ya che si appresta cominciare a pieno regime
Dal mio punto di vista forse sono i soldi meglio spesi finora dall'associazione
Potremmo essere sorpresi dalla reazione positiva dei soci che dicono finalmente qualcosa che ci torna utile potremmo aprire una strada non so
Poi le casse dell'associazione quanto potranno reggere questa strada ma intanto su questo argomenta il su questa materia c'è una forte c'è una forte richiesta una richiesta che non è soddisfatta lo Stato da altri canali informativi e sto parlando della scuola superiore suo format parlando delle formazioni decentrate
Io personalmente ho partecipato a un programma di formazione sulla intelligenza artificiale integrata della giustizia civile cioè che si chiama compito Copai lotte l'inglese ma questo programma di formazione era riservato ai Magris e ai ritmi quindi tutti i colleghi che non sono né Madrid né Reed non hanno potuto accedere noi offriamo un servizio di ma già parla dell'informazione è una parola grossa di informazione un'infarinatura a tutti e vedrete quanto saremo apprezzati
Solo bellico Canossa Domenico Pellegrini e affidabilità
I sovrano che ha detto Natalia infatti volevo io credo questo questa condizione di cui anche sono coordinati licenza era a Natalia presieduta da da Domenico ha avuto un numero veramente molto elevato di scritti è tutti si sono dimostrati interessati Fini
A l'intelligenza artificiale e quindi diciamo che è stata una richiesta più che altro questa che è partita dal balzo e poi ritengo che questo sia un corso che non tocchi aspetti di natura giuridica e normativa perché ricordo che era formazione decentrata decentrato anche la scuola superiore si occupa principalmente sul mezzo di organizzare corsi che hanno comunque che toccano essenzialmente degli aspetti di natura giuridica e qui siamo al di fuori infatti è tenuto da un ingegnere esperto proprio punto di intelligenza artificiale
No in questo per rispondere anche a Paola io ritengo che anche questo
Sia diciamo rientranti tra scopi dell'associazione io ricordo c'è sempre lo Statuto in mano che all'articolo due reale al numero cinque proprio recita che era successo arresti del propone propri di di promuovere iniziative di carattere culturale
Quindi si tratta non proprio di una formazione ma come ha detto anche l'altare di diffondere i propri rudimenti dell'intelligenza artificiale sotto il punto di vista scientifico
E poi scusate dico soltanto questo e chiudo Stein Nm può finanziare i tornei di calcetto io non non vedo perché appunto
Senza
E nel frattempo Andrea reale in cui domenica per il livello di ventinove realtà
Tutto quanto però è bello perché re proposto di pluralismo come può essere sorpresa la collega Scerbo del fatto che era restata perplesso invece al contrario io l'ho preso con grande entusiasmo peraltro non avevo neanche avuto contezza da Natalia anche a proposito delle del movimentismo e cose l'ho preso proprio come associazione dalla convocazione e dalla
Bene
Qui i documenti sono pervenuti ma non da Natalia dall'Anm e dal Presidente dalla convocazione cento io leggo tutto quello che arriva dall'associazione leggo tutto poi purtroppo penso troppo anche ma questo è un altro paio di maniche grave però dico io me ciò oltre spesa pedana formatore decentrato io dico anche formatore dei celebrati del territorio di Catania invece trovo assolutamente importante anche l'iniziativa ritengo invece una buona stessa ottima spesa anche da parte dell'associazione non vedo l'ora di potere partecipare compatibilmente con gli impegni dell'ufficio e secondo me e mi una incremento non sono cominciati o culturale ma è sicuramente un'iniziativa che aiuta a tutti i colleghi nella quotidianità
Ribadendo anche invece sia coperture nella esperienza da formatore decentrato che non tutti i colleghi iscritti
Danza in tutti i magistrati italiani possono partecipare anche corsi organizzati dalla scuola superiore sia perché c'è a livello territoriale una sensibilità diversa da territorio a territorio
E sia perché a livello centrale i posti come tutti sappiamo sono limitati
Un'iniziativa del genere
Magari veramente arrivasse ai di nove mila iscritti all'Anm ma anche se arrivassimo a cento cinquanta duecento superasse la la la minima il minimo che richiesto per i corsi della scuola superiore se non è un grande successo una necessità secondo me
Addirittura le considero una necessità perché da primo ignorante dell'intelligenza artificiale ma invidioso di chi sa utilizzarlo effettivamente non vedo l'ora di e diciamo imprudenza insomma come dicono gli inglesi mai mai
Non legge la bottega Artificial Intelligence Lacedonia guardano ammirati e la mia allentare grazie ho finito
Grazie
Chiedo scusa per la pronuncia inglese del collega reale tutte
Il merito dove le miniature
Costa
Assaltatori
Vorrei
Scolastico professionisti
Fabio perversi Destiny diceva no che per iscriversi bisogna essere iscritti al Comitato quindi voi dovete ispirata
Dovrebbe partecipare
No non volevo solo dire due cose quando è nata questa idea in realtà l'abbiamo già deciso tutto varie volte nella Commissione sul tema dell'intelligenza artificiale secondo me
Sta completamente sfuggendo non son nel panorama mondiale il peso che sta incominciando a vanvera non so se avete letto di ieri la notizia che la Warner Bros mi pare
O la vista e la difesa e la Disney ha fatto un contratto con open è ai cedendo di quanto non lo dicono ma sicuramente ci faremo la campagna elettorale referendaria da paura
Con quei soldi li un contratto per cedere
I diritti sui personaggi Disney a open night in modo da poter rielaborare totalmente con l'intelligenza artificiale il che potrebbe travolgere totalmente i disegnatori mezzo mondo Disney persona non sarebbe mai esistito
Loro dicono che invece servirà ad aumentare cambierà nell'amore coralmente anziché disegnatore diventeranno ingegnere pronti ad elaborare pronto e questo è un po'il motivo di fondo al di là delle pepato colma così tanto per dare l'idea di dove sta andando la cosa del genere
In quel fino a oggi tutti i corsi meno visti i vari non è che l'ha servita alcuni fatti sia dalla scuola
Un qualcosa di troppo e anche in Cassazione ma comunque sia dalla scuola magistratura sono sempre di natura giuridica
Ciò non è colleghi non sa quando sento parlare di agire tutti Richard capiscono tutti limite anche il CSM che ha scritto alcune sciocchezze nell'ultima delibera lo dico Franco parente perché l'ho scritto in origine private dei colleghi per quello con le cose sono state corrette del tipo
Servizi di ai non in linea ma non non esiste lo so con certezza e privato e ai è parlato abbia lei quindi prevalente crea e lo posso dire perché non c'è Follini prende perché lo dico male
Perché non c'è l'esatta conoscenza di cosa c'è dietro questa concetto vago nebuloso eccetera ora qui Lippi era proprio quella dare un'occasione di chiamiamo l'informazione così non ci sovrapponiamo neanche e informazione
Presso il ministero se fatti corse su Tribunale della famiglia unico per spiegarci come sono le regole per portare via i bambini perché di questo si è parlato in quattro incontri di quelle cui Air France fine Missori fitta di continua a partecipare non c'entrava nulla ministero
Le parti mentre l'organizzazione su queste cose da spiegare sull'organizzazione di una famiglia che non si fa per non ci sono i soldi però ci parlava come l'avremmo fatto la giurisprudenza quindi invasione di campo ne abbiamo tante
Però è un'informazione tecnica cioè vorremmo che colleghi arrivasse pur non avendo la preparazione matematica quindi sicuramente non essendo in grado di capire una formula statistica di secondo livello o anche oltre che son quelle che guidano le ali alla fine
Non dirgli a meno che cosa c'è dietro quando queste ai lavoro un testo perché non li stiamo vedendo non è in realtà
L'assoluta novità per l'Anm pure su questo può rassicurare
Perché quando abbia firmato qualche mese fa con la convenzione per fare un esperimento e adesso porteremo i primati già partite parte lembo portano i primi risultati Commissione discutiamo e poi li li portiamo in sesta veramente eccetera
In realtà ne ha fatto qualcosa che di solito lo aveva mai fatto ma il tema che una novità epocale
Molto epocale sotto questo profilo per cui vale la pena di coda e io spero che i colleghi apprezzino l'aspetto che di prima ma dalle informazioni tecniche finora non ho avuto nessuna parte se non un corso qualche anno fa ma erano in mare con prima degli LM quindi nella Pelagie model per cui era un altro tipo di Davis artificiale ancora molto destrutturata rispetto a quello che stiamo vedendo oggi ecco tranne quelli in cui si era parlato poi gli aspetti tecnici non se ne parlava da nessuna parte l'ultimo che hanno fatto qui Nando Creations salsa atmosferica su Fontana di Trevi si è continuato a parlare di regole decide del regolamento del regolamento europeo i limiti cantatrice semmai l'uso di che cosa si può fare di cosa non si può fare per regole giuridiche eccetera
Così era l'oggetto ci stava dietro nessuno ha spiegato in tutto il corso perché lo conferma affrontare in termini giuridici che può andare bene quando sappiamo di che cosa parliamo ma è come dire a uno che non sa cos'è un'automobile ti spiego le regole del codice della strada sì ma poiché ci faccio cose all'automobile nati spiego negozio dove c'è la strada nessuno andando avanti così
Grazie
Domenico Canosa di auguriamo
Ringrazio ringrazio oltre che per la collaborazione per i chiarimenti di tutti i colleghi della Commissione mi richiamo su tutto solo per specificazione
Per Paola che aveva detto è la prima volta noi questa stessa attività l'avevamo già previsto in un documento di luglio che penso fosse stato approvato all'unanimità in cui già evidenziavamo la necessità di svolgere questo la volontà di svolgere questo corso ce mancava proprio l'individuazione del soggetto il fatto che il programmino alle dodici ore e le quali e il tantum Demme il corrispettivo per cui anche questo non mira nuovo noi già eravamo stati autorizzati se non assolutamente all'unanimità dal CDC allo svolgimento di questa attività che poi ripeto
Non è di formazione ma di informazione e che rientra secondo me come ha detto ma ci dia corpino titolo nel novero dell'articolo due dello Statuto questo magari per chiedevo molto all'unanimità
Un giovane novantenne benissimo grazie a tutti non è previsto nessun altro intervento a questo punto vi chiedo di votare sulla mozione che leggo e conferire incarico al professor De Gasperi si rigenera Stefano spera di di svolge dal mese di gennaio due mila sedici un ciclo di lezioni
Sette mila ventisei si fanno in costano cinquanta punto cinque dell'altro
Ma della proposta
Depositata oggi dalla commissione
Materia di intelligenza artificiale quindi dicevamo dal gennaio due mila ventisei un ciclo di lezioni della durata complessiva di dodici ore in tema di intelligenza artificiale Depretto arsi modalità da remoto
Aperto alla generalità dei magistrati iscritti all'Associazione nazionale per il compenso indicato nell'allegato preventivo di spesa pari a complessivi euro due mila oltre oneri fiscali da ripartirsi tra gli incaricati professionisti secondo le modalità da essi indicate chi vota a favore
Chi vota contro astenuti
Un'astensione
Perfetto quindi approviamo questo questa proposta e quindi la relativa spesa benissimo
Ancora ok esaurito questo delle varie il delle Domenico voli di trattare
Il piccolo
A
Ok
Posso sì sì sì sì ecco
Partire l'esame
Allora no dato che un collega molto Vallepietra Luca Perilli è finito una rilevazione su quello che sta succedendo ecco dal questore anche dirlo in questa sede che esca questo stesso radio radicale
Quello che sta succedendo nel sezione protezione internazionale allora alla fine a settembre due mila e venticinque quindi non siamo neanche dicembre ma cavolo trimestre
Le pendenze sono già arrivate anni su base nazionale a centoventi mila metro nelle dagli uffici di merito che sono solo quelli come sapete distrettuali
E non c'è l'appello a fronte delle novanta mila del dicembre due mila e ventiquattro che era già un record storico
Sono giù ma arrivate a settantun Mila le pendenze in materia di cittadinanza aumentate di sette mila nonostante il cambio della legge quindi continuano a crescere o comunque anche loro e nonostante le gesta stata drastica
Tanto per dare un dato Venezia da sola a trenta mila pendenze di protezione internazionale e dieci mila pendenze di cittadinanza
Diciamo che ci vorrebbero solo che a Venezia centro giudice fare solo questo per smaltire a questo è il dato la conseguenza è che sono calate del disco dice un timer stiamo passando da cinquecentonovantotto del due mila ventidue novecento ventun giorni del due mila ventiquattro per la protezione internazionale calcolato con la formula della del pianale Lehner e a mille cinquecento tre giorni per la cittadinanza qui insomma bancarotta completa sul piano del visto sessanta m
Allora io credo che a fronte poi di un governo che non sta sta stravede non sa stabilizzanti dodici meno PPA massima stabilizzerà due mila e cinque a fronte del personale che ormai viaggia sul cinquanta per cento e scoperture d'organico eccetera
E non ci viene a dire proprio anche assumiamo magistrati detto non bastano neanche per scaricare provvedimenti cioè più massima magistrati assumiamo meno personale cancelliera c'è meno proventi scarico alla fine
Io credo che la gente a questo punto dovrebbe fare una cosa che io avevo chiesto mesi fa
Come stakeholder chiede di essere ricevuto dalla Commissione europea per parlare di queste cose perché il fallimento poi disposizione dai verrà attribuito ai magistrati a giugno due mila ventisei ci diranno colpa vostra
Non avete raggiunto gli obiettivi allora colpa nostra no perché qui ci sono delle scelte anche di politiche migratorie tutto colpevole di governo che non dipendono da noi
E dato che ne siamo 'ste cose di questo progetto del pianale prendere che almeno lei Nm visto che la parte governativa non lo fa
Lei vada a parlare con quattro avevano dato già chiesto credo quattro mesi fa CPC quindi non so se la giacca ma ne è stato il Belgio la sua attività
Pregherei di farlo questa è la mia richiesta che quindi non è da buttar ovviamente civici è un invito però tenete presente di questi dati tenete presente che a noi ci verranno a dire questo e abbiamo possibilità nel di farci sentire poi pace per quella meno facciamo questo ruolo come Nm
Questa era la prima
Ho lo cerco sono indicazione comunque la la Commissione europea quel giorno suo ufficio
La Mustang esiste lo sapevamo bene solo su qual è stata
Sì va be'io non parlavo del pianeta R. Andrea parlavo del raccolse le tracce si sentiva sì ma di farci sentire dal come si europee dicendo non è un problema dei magistrati sono raggiungiamo ecco vorrei solo essere chiaro poche il tema è quella sia
Va bene va bene anch'io una vittima grazie ad un mese e seconda Bavaria
Io l'ho detto una battuta ma questa ci penseremo come Comitato perché si vota anche all'estero e quindi non è che la propaganda all'estero non si debba fare
Invece una cosa che forse come Nenni a potremmo dire oltre che come Comitato lo diremo
E il voto degli studenti fuori sede che possono votare fuori sede perché questo referendum nazionale non è un'elezione territoriale per cui sono Benetton seggio se votando per il sindaco di atrocità dove non paghi i contributi perché Rutelli
Referendum nazionale ma vanno attivate delle procedure anticipate allora magari diamo poi una un quadro chiaro alla gente ma io uscirei su questa con poche forze per dire
Scusate fate informazione caro governati da ricche uno voti si votino un diritto votare è un diritto votarono per sede non presenti e dagli studenti che stanno a Milano che sono del Sud così ci parliamo chiaro ripagarsi le spese del ritorno quando apposita di farlo
Nel luogo dove risiedo e nessuno costa di cento
Perfetto OK grazie Andrea
Prima di entrare stanzia dico avvenuta
Non so se se collegabile a quello che dice Domenico eventualmente
Ah no
Eventualmente vada inteso come non so se è in linea se collegarmi a quello di Domenico forse non è collegata a quella di Domenico eventualmente vada considerato come nuovo elemento di varie ed eventuali
Ed è quello collegato invece ha proposto di controllo sui procedimenti e in in generale a quello che il semestre che ci aspetta oltre al trimestre per quanto riguarda la campagna referendaria
C'è un discorso di semestre prima del trenta giugno dalla scadenza
Sulle mailing list e ritengo di condividere pienamente è stato già posto il tema delle derive burocratiche burocratizzare antiche portare che ma qui si può aggiungere dopo i poteri straordinari concessi anche dirigenti degli uffici per lo smaltimento e con l'interventi straordinari che foto determinò grossissime discriminazioni anche all'interno dello stesso ufficio tre giri
Svolge e ha sempre svolto una certa attività con una certa produttività e altri che invece e possono anche avvalersi anche dei disincentivi e questo è pienamente legittimo
Quello che non è legittima che invece ci possano essere degli interventi dei capi degli uffici dei dirigenti di singole sezioni
Di qualunque ufficio giudiziario giudicante civile soprattutto che impongono certi riti mio o impongano anche e il come posso dire per raggiungere degli obiettivi il superamento di qualunque carico esigibile
Il superamento di alcuni limiti inderogabili come quelli della della giudice naturale anche e questo già era stato segnalato proprio al comitato direttivo io dico che invece deve costituire oggetto anche di una prossima riunione del comitato direttivo in via già preliminare dico anche di dare seguito a quelle già e indicazioni che provengono dalla Nehring liste
Di singoli magistrati ma è una priorità che abbiamo detto anche noi soprattutto perché una battaglia storica lo dico anche uno dei gruppi qua presenti mentre il comitato di noi esatto immagino che Magistratura indipendente Asia dell'inconsapevole si avvenne e diciamo attenta a questo tema perché è stata una delle sue battaglie storiche
E quindi è giusto che lo si faccia
E che non si dia diciamo che non si silenzi ecco questa diciamo grido di dolore che proviene anche da certi i tribunali e che invece ritengo assolutamente fondamentali prova tutte la della indipendenza interna ai singoli magistrati della dignità del lavoro che facciamo e della ecco delle come posso dire della con un della battaglia contro la burocratizzazione a cui e sicuro arriveremo se non già siamo arrivati voglio dire in questo periodo e che nel prossimo semestre diventerà insopportabile e intollerabile per tante realtà e per tanti singoli magistrati GRAL stretto
Grazie ad Andrea Gerardo
E poi se non sbaglio incluso
Io sono stato un attimo sollecitato dall'ultimo intervento di Andrea che condivido e spero che si apre sul semestre molto duro lo di qualche personalmente che sono tra e vittime di un'applicazione per il dispositivo un tandem il che va benissimo perché se siamo chiamati a un onere di responsabilità dobbiamo riconoscere a tutti i magistrati che storicamente hanno lavorato che hanno sempre risposto presente perché poi nei penso che siamo qui innanzitutto nell'interesse di cui i magistrati che molto spesso si citano i magistrati silenziosi quelli che lavora negli uffici sono esattamente questi magistrati è pur vero che i capi degli uffici sono stati volendo fare un analisi diciamo intellettualmente onesto in qualche modo legati da una legge a procedere in questi termini è pur vero che secondo me l'associazione può elaborare una forma di deliberato consuma vedremo in che modo articolarlo nel senso ma così vado come si dice a braccio per cui non può essere valutato negativamente nella misura in cui ha raggiunto quel carico esigibile
Quindi nella misura in cui riesce a dare un apporto nella misura in cui riesce va bene nella misura in cui non riesce per i motivi più disparati perché si trova processi complessi perché ha problemi di notifica
Per tutti i problemi tecnici che ben conosciamo non può mettersi a disposizione dell'ufficio farlo il più delle volte magari anche tra virgolette gratuitamente per spirito di servizio
Ritrovarsi poi anche penalizzato nelle valutazioni professionalità quindi introdurre una forma di tutela rispetto a quei magistrati che pure applicare cure mettendosi a disposizione può facendolo per mero spirito di servizio magari poi non raggiungono quell'obiettivo aggiuntivo
E si trovano paradossalmente dovrà essere pregiudicate rispetto a coloro che hanno magari non sono stati coinvolti da questo tipo di attività penso che sia una richiesta di buonsenso penso che sia una richiesta che coglie le stanze della base penso che sia un'istanza che una associazione Liberati che vuole rappresentare interessi dei magistrati deve in qualche modo farsene carico e portare avanti come battaglie unitaria
Così
Cambia interviene Natalia
A segua rotta e gli interventi di Andrea e di Gerardo silenzio silenzio
Silenzio per favore e
Mieli Nenni mi associo alle loro sollecitazioni anzi insista affinché l'associazione si faccia carico di una attività che pervenga alla elaborazione di raccomandazioni idonea a uniformare il concreto esercizio di questi poteri straordinari da parte dei capi degli uffici che essi sono stati loro conferiti dal conte
Io superiore della magistratura il Consiglio superiore
Dove il giusto un poco poco più basso il brusio il consiglio dei il Consiglio superiore della magistratura ha autorizzato i capi degli uffici giudiziari
Ad adottare dei piani straordinari di smaltimento
Io sinceramente non so quantità uniformità stanno adottando it stanno osservando i capi degli uffici giudiziari
Nell'esercizio di questi poteri
Molto ampi perché il CSM non li ha delineati nei loro assistenti concreti per cui credo che rientri nelle prerogative dell'Associazione nazionale magistrati elaborare delle linee programmatiche delle raccomandazioni
Affinché i capi uffici esercitano esercitino questi poteri in maniera uniforme tenendo conto sicuramente delle specificità e delle contingenze dei singoli uffici ma comunque salvaguardando
La dignità del lavoro dei colleghi guardate si sta nove edificando delle situazioni paradossali per le quali chi ha lavorato di più finora
Si vede premiato con delle Corneille carichi aggiuntivi di ruolo istituti Rino Horizon Martin do più degli altri ai più spazio nella tua nel tuo paniere e quindi io te lo riempio più che agli altri
Quindi chi ha lavorato di più
Continua ad avvenire di più come carico da smaltire
Questo è abbastanza paradossale tutti ci stiamo impegnando
Per l'ennesima volta mi mi faccio testimone dell'impegno straordinario sovrumano dei giudici di e in particolare di quelli delle corti di appello civile che stanno fronteggiando le istanze di smaltimento in maniera sovrumana ma almeno cerchiamo di essere vicini ai colleghi in questo sforzo che stanno compiendo e al quale nessuno si sta sottraendo
Grazie alla balia abilissimo mi sembra di capire che non ci sono ulteriori interventi siamo abbiano esaurito
Gli argomenti
Cassano
Ecco
Io e va bene e allora l'udienza è tolta
Ma i cookies
Infine
Quelli no no no unità uno che
Verso le regioni
Borghesi
In questi giorni
Lunghi
No parliamo di assorbimento che
Grazie
Leonardo esame

