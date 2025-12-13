Registrazione video dell'assemblea "Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati", svoltasi a Roma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 10:26.



L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.



Sono intervenuti: Domenico Armaleo (presidente del Collegio Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Messina), Cesare Parodi (presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati), Rocco Maruotti (segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati), Giuseppe Tango (coordinatore Ufficio Sindacale ANM), Chiara Valori (giudice del Tribunale di Milano), Romina Incutti …

(giudice Kosovo specialist Chambers), Marinella Graziano (giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Gaspare Sturzo (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma), Andrea Vacca (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari), Gianna Manca (giudice presso il Tribunale di Brindisi), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma), Stefano Celli (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Marco Patarnello (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione), Natalia Ceccarelli (giudice presso la Corte di Appello di Napoli), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Antonio D'Amato (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina), Paola Cervo (magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Domenico Canosa (consigliere presso la Corte di Appello di L’Aquila), Monica Mastrandrea (magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"), Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Gerardo Giuliano (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Marcello De Chiara (giudice del Tribunale di Napoli), Paola Ciriaco (consigliera presso la Corte d’Appello di Catanzaro), Domenico Pellegrini (presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 3 ore e 23 minuti.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Magistratura.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci