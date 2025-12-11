Intervengono: Giovanni Pitruzzella (Giudice della Corte costituzionale), Ornella Porchia (Ordinario, Università degli Studi di Torino), Patrizia De Pasquale (Ordinario, Università degli Studi di Napoli "Federico II"), Antonio Tizzano (Presidente AISDUE, Vice-presidente emerito della Corte di giustizia), Andrea Biondi (Avvocato generale presso la Corte di giustizia), Francesco Munari (Ordinario, Università degli Studi di Genova).



Convegno "Il ruolo della Corte di giustizia nella costruzione europea", registrato a Napoli giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 10:26.



Sono intervenuti: Patrizia De …

Pasquale (ordinario presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Pitruzzella (giudice presso la Corte Costituzionale), Andrea Biondi (avvocato Generale presso la Corte di Giustizia), Ornella Porchia (ordinario presso l'Università degli Studi di Torino), Francesco Munari (ordinario presso l'Università degli studi di Genova), Massimiliano Puglia (referendario presso la Corte di giustizia della Corte europea), Fabio Ferraro (ordinario di Diritto dell'Unione europea all'Università Federico II di Napoli).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia, Unione Europea.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 13 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci