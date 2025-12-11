11 DIC 2025
Il ruolo della Corte di giustizia nella costruzione europea

CONVEGNO | - Napoli - 10:26 Durata: 2 ore 13 min
Intervengono: Giovanni Pitruzzella (Giudice della Corte costituzionale), Ornella Porchia (Ordinario, Università degli Studi di Torino), Patrizia De Pasquale (Ordinario, Università degli Studi di Napoli "Federico II"), Antonio Tizzano (Presidente AISDUE, Vice-presidente emerito della Corte di giustizia), Andrea Biondi (Avvocato generale presso la Corte di giustizia), Francesco Munari (Ordinario, Università degli Studi di Genova).

  • Saluti istituzionali

  • Patrizia De Pasquale

    ordinario presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

    10:26 Durata: 2 min 48 sec

  • Giovanni Pitruzzella

    giudice presso la Corte Costituzionale

    10:29 Durata: 6 min 57 sec

  • Interventi

  • Effettività del diritto UE e sistemi procedurali nazionali

    Andrea Biondi

    avvocato Generale presso la Corte di Giustizia

    10:36 Durata: 19 min 26 sec

  • Giudice dell'Unione e interpretazione dei valori

    Ornella Porchia

    ordinario presso l'Università degli Studi di Torino

    10:55 Durata: 22 min 49 sec

  • In collegamento da remoto. I grands arrets mancati della Corte di giustizia

    Francesco Munari

    ordinario presso l'Università degli studi di Genova

    11:18 Durata: 23 min 21 sec

  • il ruolo della Corte di giustizia nella tutela dei diritti fondamentali dell'Unione: recenti sviluppi

    Massimiliano Puglia

    referendario presso la Corte di giustizia della Corte europea

    11:41 Durata: 17 min 18 sec

  • Dibattito

  • Interventi e domande dal pubblico

    Patrizia De Pasquale

    ordinario presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

    Massimiliano Puglia

    referendario presso la Corte di giustizia della Corte europea

    Andrea Biondi

    avvocato Generale presso la Corte di Giustizia

    Ornella Porchia

    ordinario presso l'Università degli Studi di Torino

    11:59 Durata: 18 min 31 sec

  • Conclusioni

  • Fabio Ferraro

    ordinario di Diritto dell'Unione europea all'Università Federico II di Napoli

    12:17 Durata: 21 min 24 sec

  • Patrizia De Pasquale

    ordinario presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

    12:39 Durata: 1 min 17 sec
