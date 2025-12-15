Intervengono all'evento: Ettore Mendicino, ex calciatore professionista, autore del libro, Mental Coach e attuale responsabile tecnico territoriale nel Lazio per il settore giovanile scolastico della FIGC; Paolo Petrecca, Direttore di RaiSport; Pasquale Sensibile, Capo Scouting del Paris Saint-Germain Simone Fabio, RTS - Responsabile Tecnico dello Sviluppo del Lazio e Referente Talent del Centro Italia del settore giovanile scolastico della FIGC.



Modera l'evento Valeria Ciardiello, giornalista e conduttrice tv".



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro 'Fuori dal …

podio, dentro la vita' di Ettore Mendicino, ex calciatore professionista", registrato a Roma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 14:00.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

