CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Intervengono all'evento: Ettore Mendicino, ex calciatore professionista, autore del libro, Mental Coach e attuale responsabile tecnico territoriale nel Lazio per il settore giovanile scolastico della FIGC; Paolo Petrecca, Direttore di RaiSport; Pasquale Sensibile, Capo Scouting del Paris Saint-Germain Simone Fabio, RTS - Responsabile Tecnico dello Sviluppo del Lazio e Referente Talent del Centro Italia del settore giovanile scolastico della FIGC.
Modera l'evento Valeria Ciardiello, giornalista e conduttrice tv".
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro 'Fuori dal … podio, dentro la vita' di Ettore Mendicino, ex calciatore professionista", registrato a Roma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 14:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Modera l'evento Valeria Ciardiello, giornalista e conduttrice tv".
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro 'Fuori dal … podio, dentro la vita' di Ettore Mendicino, ex calciatore professionista", registrato a Roma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 14:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci