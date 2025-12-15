15 DIC 2025
dibattiti

Presentazione del libro 'Fuori dal podio, dentro la vita' di Ettore Mendicino, ex calciatore professionista

DIBATTITO | - Roma - 14:00 Durata: 1 ora 9 min
A cura di Silvio Farina
Intervengono all'evento: Ettore Mendicino, ex calciatore professionista, autore del libro, Mental Coach e attuale responsabile tecnico territoriale nel Lazio per il settore giovanile scolastico della FIGC; Paolo Petrecca, Direttore di RaiSport; Pasquale Sensibile, Capo Scouting del Paris Saint-Germain Simone Fabio, RTS - Responsabile Tecnico dello Sviluppo del Lazio e Referente Talent del Centro Italia del settore giovanile scolastico della FIGC.

Modera l'evento Valeria Ciardiello, giornalista e conduttrice tv".

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro 'Fuori dal podio, dentro la vita' di Ettore Mendicino, ex calciatore professionista", registrato a Roma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 14:00.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

