11 DIC 2025
intervista

La Stampa" e "Repubblica" abbandonate: ls crisi del gruppo GEDI, intervista a Guido D'Ubaldo

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 11:58 Durata: 5 min 49 sec
A cura di Francesca Rosini
"La Stampa" e "Repubblica" abbandonate: ls crisi del gruppo GEDI, intervista a Guido D'Ubaldo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Guido D'Ubaldo (presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio).

L'intervista è stata registrata giovedì 11 dicembre 2025 alle 11:58.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
