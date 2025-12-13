13 DIC 2025
dibattiti

La cura dell'altro nelle diverse culture

CONVEGNO | - Roma - 09:15 Durata: 5 ore 35 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale
Player
Apertura Antonella Filastro.

Saluti istituzionali: Paola Medde (Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio), Vincenzo La Regina (Presidente INNEL - Istituto Nazionale NEuroLeadership), Patrizia Pugliese (Coordinatore SIPO Lazio), Gianfranco Tarsitani (Direttore Sanitario del Policlinico Italia), Valentina Biagioli (Presidente Associazione Espressione Donna).

Apertura lavori: Luigi Grassi.

I Sessione "Spiritualità e visioni umanistico-esistenziali della cura".

Moderatori Pietro Stampa e Stefania Mastropietro.

Intervengono: Domenico Bellantoni, Paolo Crimaldi Alexander Batthyany, Alessio Finetti, Angelo Picardi.

Ore 11.15 II Sessione "Migrazioni, identità e salute mentale".

Moderatore Mirella Parachini e Massimo Pasquini.

Intervengono: Lorenzo Tarsitani, Chiara Punzi, Giovanni Picozza Maria Perrone, Alessandro Lupo, Simona Taliani.

Ore 14.30 III Sessione "Infanzia, vulnerabilità e resilienza interculturale.

Moderatore Mara Lastretti.

Intervengono: Vittoria Quondamatteo, Antonella Filastro, Mario Picozza.

Conclusione lavori Antonella Fìlastro.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti