La cura dell'altro nelle diverse culture

Apertura Antonella Filastro.
Saluti istituzionali: Paola Medde (Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio), Vincenzo La Regina (Presidente INNEL - Istituto Nazionale NEuroLeadership), Patrizia Pugliese (Coordinatore SIPO Lazio), Gianfranco Tarsitani (Direttore Sanitario del Policlinico Italia), Valentina Biagioli (Presidente Associazione Espressione Donna).
Apertura lavori: Luigi Grassi.
I Sessione "Spiritualità e visioni umanistico-esistenziali della cura".
Moderatori Pietro Stampa e Stefania Mastropietro.
Intervengono: Domenico Bellantoni, Paolo Crimaldi Alexander Batthyany, Alessio … Finetti, Angelo Picardi.
Ore 11.15 II Sessione "Migrazioni, identità e salute mentale".
Moderatore Mirella Parachini e Massimo Pasquini.
Intervengono: Lorenzo Tarsitani, Chiara Punzi, Giovanni Picozza Maria Perrone, Alessandro Lupo, Simona Taliani.
Ore 14.30 III Sessione "Infanzia, vulnerabilità e resilienza interculturale.
Moderatore Mara Lastretti.
Intervengono: Vittoria Quondamatteo, Antonella Filastro, Mario Picozza.
Conclusione lavori Antonella Fìlastro.
