15 DIC 2025
intervista

Intervista a Natale D'Amico sull'oro di Bankitalia, sugli asset russi e sui tasi di interesse globali

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 17:52 Durata: 0 sec
Player
Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

"Intervista a Natale D'Amico sull'oro di Bankitalia, sugli asset russi e sui tasi di interesse globali" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata lunedì 15 dicembre 2025 alle 17:52.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Banche, Economia, Finanza Pubblica, Governo, Politica, Unione Europea.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate