Saluti del Magnifico Rettore dell'Università di Catania Enrico Foti, intervengono Daria Bignardi, don Luigi Ciotti, Felice Lima, Alberto Andronico e Alessandra Sciurba curatrice del libro.



Letture di Corrado Fortuna.



Modera Emiliano Abramo.



L'autore parteciperà, previa autorizzazione delle autorità competenti.



Alaa Faraj è nato a Bengasi (Libia) nel 1995.



Ad agosto del 2025 ha trascorso il suo decimo anno di reclusione in carcere.



La fine della pena è prevista per il 2045.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro “Perché ero ragazzo” di Alaa Faraj (ed. …

Sellerio).", registrato a Catania martedì 16 dicembre 2025 alle 18:04.



Sono intervenuti: Corrado Fortuna (attore), Emiliano Abramo (responsabile della Comunità di Sant'Egidio in Sicilia), Enrico Foti (magnifico rettore dell' Università di Catania), Luigi Ciotti (sacerdote, Presidente di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), Daria Bignardi (giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice), Felice Lima (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Messina), Alberto Andronico (professore ordinario di Filosofia del diritto presso l'università di Catania), Alessandra Sciurba (docente presso l'Università di Palermo, presidente di Mediterranea Saving Humans), Alaa Faraj (autore).



Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 12 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

