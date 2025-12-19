19 DIC 2025
Sì parte! Prima iniziativa del Comitato "Sì Separa" della Fondazione Einaudi per discutere con i cittadini dei contenuti della riforma Nordio.

CONVEGNO | - Napoli - 11:14 Durata: 1 ora 21 min
A cura di SI
Partecipano il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, il presidente del Comitato Sì Separa, Gian Domenico Caiazza, l'ex magistrato Antonio Di Pietro e il segretario generale della Fondazione Einaudi, Andrea Cangini.

Modera la giornalista di La7, Gaia Tortora.

I lavori sono introdotti dal professor Vincenzo Maiello, Università degli Studi di Napoli Federico II, dal referente Campania della Fondazione Einaudi, Ugo de Flaviis, dal direttore de L'Europeista, Pier Camillo Falasca, dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Carmine Foreste, e dal presidente della Camera Penale di Napoli, Marco Muscariello.

