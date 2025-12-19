Sì parte! Prima iniziativa del Comitato "Sì Separa" della Fondazione Einaudi per discutere con i cittadini dei contenuti della riforma Nordio.

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Partecipano il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, il presidente del Comitato Sì Separa, Gian Domenico Caiazza, l'ex magistrato Antonio Di Pietro e il segretario generale della Fondazione Einaudi, Andrea Cangini.
Modera la giornalista di La7, Gaia Tortora.
I lavori sono introdotti dal professor Vincenzo Maiello, Università degli Studi di Napoli Federico II, dal referente Campania della Fondazione Einaudi, Ugo de Flaviis, dal direttore de L'Europeista, Pier Camillo Falasca, dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Carmine Foreste, e dal presidente della Camera … Penale di Napoli, Marco Muscariello.
