Intervengono: Claudia Bernardini (Università di Perugia), Ferdinando Fasce (già Università di Genova), Daniele Fiorentino (Università Roma Tre).



Modera Oliviero Bergamini(TG1 RAI).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Buio americano: gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump" di Mario Del Pero", registrato a Roma giovedì 18 dicembre 2025 alle 17:11.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 30 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

