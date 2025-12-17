Presentazione della Relazione Annuale 2025 di Fondo Fon.Te.

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Intervengono: Andrea Paganella, Segretario di Presidenza del Senato; Maurizio Grifoni, Presidente Fondo Fon.Te.; Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Federico Freni, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera; Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera; Alberto Gusmeroli, Presidente della … Commissione Attività Produttive della Camera; Antonio Misiani, Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato; Elena Leonardi, Segretario Commissione Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale del Senato; Mario Pepe, Presidente COVIP; Anna Maria Selvaggio, Direttore Generale Fondo Fon.Te.; Lino Enrico Stoppani, Confcommercio; Emanuela Loretone, Filcams CGIL; Aurora Blanca, Fisascat CISL; Gabriele Fiorino, UILTuCS.
