17 DIC 2025
Presentazione della Relazione Annuale 2025 di Fondo Fon.Te.

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 11:00 Durata: 1 ora 43 min
A cura di Luciana Bruno
Intervengono: Andrea Paganella, Segretario di Presidenza del Senato; Maurizio Grifoni, Presidente Fondo Fon.Te.; Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Federico Freni, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera; Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera; Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera; Antonio Misiani, Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato; Elena Leonardi, Segretario Commissione Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale del Senato; Mario Pepe, Presidente COVIP; Anna Maria Selvaggio, Direttore Generale Fondo Fon.Te.; Lino Enrico Stoppani, Confcommercio; Emanuela Loretone, Filcams CGIL; Aurora Blanca, Fisascat CISL; Gabriele Fiorino, UILTuCS.

