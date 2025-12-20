20 DIC 2025
L'iniziativa vede coinvolte associazioni ed organizzazioni, a partire da Cgil, Acli, Anpi, Arci, Libera.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione del 'Comitato della società civile a sostegno del no al referendum costituzionale'" che si è tenuta a Roma sabato 20 dicembre 2025 alle 12:10.

Con Roberta Lisi (giornalista di Collettiva), Christian Ferrari (segretario confederale Cgil Nazionale), Giovanni Bachelet (fisico e politico italiano), Benedetta Tobagi (giornalista), Gianfranco Pagliarulo (presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI)), Carlo Testini (responsabile della Commissione Disuguaglianze del Consiglio nazionale dell'ARCI), Gianpiero Gioffredi.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Csm, Diritto, Giustizia, Politica, Referendum, Riforme.

Eccoci qua allora buongiorno a tutte e a tutti io sono Roberta Lisi sono una giornalista una giornalista di collettiva soltanto esso collettiva questa conferenza stampa andrà sta andando indiretta e quindi ringraziamo innanzitutto che consente questa diretta siamo qui per presentare
Il comitato per il no al referendum costituzionale che si terrà la prossima primavera comitato che si affianca a quello dei magistrati e delle magistrate che si è già costituito
Questo è un comitato composto creato pensato dalla società civile da associazioni organizzazioni della società civile e questo è un valore in sé prima di dare la parola a Christian Ferrari della segreteria confederale della CGIL
E a Giovanni Basile cioè il Presidente del comitato voglio fare solo una piccola riflessione ieri sera da Milano ha intervistato il presidente di Amnesty Italia
Perché è stato appena presentato il rapporto sui diritti nel mondo e in Italia la con la situazione dei diritti nel mondo è sotto gli occhi di tutti ma mi ha colpito una battuta
Del presidente che alla domanda di da Milano come stanno i diritti in Italia ha risposto negli ultimi tre anni sono precipitati e stanno precipitando i diritti del lavoro i diritti delle donne i diritti ad esprimere pubblicamente il proprio pensiero nel corso delle manifestazioni la libertà di stampa e il diritto ad essere informati ecco io penso che questo referendum c'entri molto con i diritti dei cittadini e delle cittadine italiane
Perché qualora dovesse entrare in vigore questa riforma costituzionale i cittadini e le cittadine non sarebbero più uguali di fronte alla legge e questo minerebbe ulteriormente
I diritti nel nostro Paese e l'esigibilità dei diritti io mi fermo qui do immediatamente la parola a Cristiana Ferrari lo ricordo segretario confederale della CGIL
Sì buongiorno buongiorno a tutti a tutti io ringrazio ovviamente i giornalisti per essere qui o per essere collegati ringrazio i tanti che hanno voluto partecipare a questa conferenza stampa e anche chi oggi non c'è ma deciso
Di condividere con noi questa battaglia a difesa della giustizia della Costituzione e della democrazia io provo essere il più breve possibile
Vorrei introdurre sintetizzando le caratteristiche del comitato della società civile per il no al referendum sulla legge Nordio che oggi presentiamo e della campagna che porteremo avanti insieme allora intanto le associazioni che hanno promosso il comitato o che hanno già aderito sono veramente molto numerosa faccio un breve elenco non esaustivo
Oltre alla CGIL lampi
Le ACLI l'Arci l'Auser libera
Libertà e giustizia
Legambiente Giuristi Democratici salviamo la Costituzione il coordinamento per la democrazia costituzionale sbilanciano OC la lega per le Autonomie locali articolo ventuno Pax Christi
Il Centro per la riforma dello Stato Medicina Democratica i comitati per il no ad ogni autonomia differenziata
I lavoratori precari della giustizia noi siamo felici di avere un loro rappresentante all'interno del direttivo del nostro comitato referendario
Insieme per la giustizia comma due lavoro e dignità alla Rete della conoscenza la Rete degli studenti medi l'Unione degli universitari e tantissime altre
Personalità realtà nazionali e territoriali che hanno già aderito quanto l'impostazione al profilo del Comitato nazionale noi abbiamo scelto appunto di promuovere un comitato che sia espressione della società civile
E che sia il più largo il più aperto il più inclusivo e il più trasversale possibile
Perché abbiamo uno scopo che è quello di coinvolgere quante più associazioni comitati movimenti semplici cittadini e personalità
Del mondo della cultura del civismo dell'Accademia e naturalmente cogliamo anche questa occasione per fare un appello e un invito ad aderire al nostro comitato a tutte e tutti coloro che vogliono dare una mano che vogliono impegnarsi
In questa battaglia democratica che per noi è una battaglia per difendere la nostra Costituzione e respinge la legge Nordio Meloni
La struttura e la composizione del Comitato intanto abbiamo chiesto al professor per Giovanni Bacis Leddi presiedere il nostro comitato lo consideriamo per la sua storia per il suo percorso per la completa per la competenza per l'autorevolezza la personalità giusta di altissima qualità politica intellettuale
Il presidente sarà affiancato da altre personalità di grande rilievo da Rosi Bindi a Giorgio Parisi da Benedetta Tobagi a Francesco Pallante da Giovanni Salvi ha Gaetano Azzariti da Marina
Maria Agostina Cabiddu assilli Albano solo anche qui per citare alcuni nomi di queste personalità
Ci sarà inoltre lo accenno anche un comitato scientifico composto da illustri giuristi e da tanti costituzionalisti
Oltre a quelli che ho già citato che sostengono convintamente le ragioni del no come noi quanto al percorso e al programma di iniziative che dipenderà ovviamente anche da quando sarà fissata la data del voto e diciamo fin da subito
Che siamo contrari a qualsiasi forzatura da parte del governo sulla tempistica la campagna elettorale
Perché è bene che ci sia un tempo congruo per informare le cittadine e cittadini e per metterli nelle condizioni di fare una scelta consapevole su un tema così sensibile così delicato al momento oltre alla presentazione ufficiale che stiamo facendo qui oggi abbiamo già programmato un evento pubblico partecipato di vero e proprio lancio dalla nostra campagna referendaria che si terrà sabato dieci gennaio qui a Roma
E a cui seguiranno molti altri appuntamenti a livello nazionale
Ma il nostro primo obiettivo ci tengo a sottolinearlo sarà soprattutto quello di diffondere e ramificata in comitato in tutti i territori del nostro Paese molti dei quali si sono già attivati
Per organizzare dalle maggiori città fino all'ultimo comune delle aree interne centinaia e centinaia di iniziative locali per parlare direttamente a quante più persone in carne e ossa possibili
Anche per non lasciare che il confronto si consumi esclusivamente sui mezzi di informazione che pure avranno un'assoluta rilevanza e ci vedranno presenti insomma come credo si capisca dalle scelte che abbiamo compiuto fin qui lo spirito con cui vogliamo affrontare questa sfida e quello della massima apertura per costruire lo ripeto il fronte più ampio e trasversale possibile e lo facciamo perché la posta in gioco è altissima è in gioco la nostra Costituzione e quindi gli equilibri e la qualità della nostra stessa democrazia
Per quanto invece riguarda le ragioni contenuti i valori che caratterizzeranno la nostra campagna referendaria questi verranno illustrati dal presidente e dagli altri amici che interverranno avrebbe consentiti di soltanto in chiusura di sottolineare
Che per noi chiedere di votare no a questa vera e propria controriforma del titolo quarto dalla Costituzione vuol dire innanzi tutto contrastare il Progetto di fondo che ne sta alla base un disegno più complessivo evidentissimo anzi esplicitamente dichiarato e portato avanti dalle forze politiche di maggioranza
Che attraverso l'autonomia differenziata attraverso il premierato e attraverso l'attacco appunto all'autonomia e l'indipendenza della magistratura
Punta al cuore dei valori ed i principi fondamentali della nostra democrazia costituzionale
Per fare cosa per realizzare una concentrazione e una verticalizzazione del potere senza precedenti senza paragoni nelle altre democrazie occidentali
Noi abbiamo un'idea radicalmente alternativa che è poi quella disegnata dalle madri e dei padri costituenti
In cui i cittadini lavoratori pensionati giovani
Attraverso i corpi intermedi partiti forze sociali associazioni realtà della società civile
Partecipano effettivamente alla vita democratica e contribuiscono e incidono sulle decisioni economiche sociali che sono destinate a ricadere sulle loro vite e sulle prospettive del Paese
Questa semplice considerazione spiega anche perché la CGIL che la Costituzione ha contribuito a conquistarla e a scriverla
Si sente pienamente convintamente parte di questa battaglia ed è del tutto evidente finisco davvero
Che se noi fermiamo la legge Nordio fermiamo anche questo disegno più complessivo e di fatto salviamo la nostra Costituzione e noi siamo anche molto fiduciosi perché ogni volta qual volta i cittadini sono stati chiamati a difendere la carta costituzionale in questo Paese hanno sempre risposto positivamente respingendo con un no
Qualsiasi tentativo in qualche modo di di di stravolgerla io mi fermo qui grazie dell'attenzione e passo subito la parola al presidente bacile che ringrazio davvero ancora una volta
Grazie buongiorno a tutti grazie per essere qui a me fa un po'
Insomma sono molto grato di essere stato ospitato ora a sorpresa Zampa in questo Palazzo non è l'Istituto Sturzo in quanto tale che ci ospita ma è il diciamo Service che si occupa il sito Sturzo nei giorni feriali lo specifico perché altrimenti provochiamo una crisi mondiale perché sapete che l'Istituto Sturzo è quanto di più di Parma i partisan
Ci sia anche se in realtà io ho appreso da poco che anche Clemente Mastella è per il no quindi forse
Può darsi anche che il by partisan
In ogni caso per me invece è una cosa commovente perché in questo stesso palazzo abitava quando avevo vent'anni David Sassoli quindi io non in questa sala ma venimmo a
A trovarlo quando eravamo due giovinetti di un circolo intitolato a Francesco Luigi Ferrari e guidato da Paolo Giuntella e invece mi do da fare questa conferenza stampa alla tenera età di settant'anni e sono molto onorato di essere stato scelto per questo ruolo di cui spero di essere degno
Le tante associazioni le ha elencate Cristian ma in realtà ce ne sono molte altre quindi io sia sulle persone sia sulle associazioni comincio subito con una scusa a quelli che per sbaglio
Non abbiamo elencate non elencheremo
Però vorrei dire un quello che carsica chiamava un annetto su uno dei illustrino i cittadini che hanno
Aderito che io vedevo dato personalmente che Giorgio balistiche premio Nobel è anche presidente la quenelle incedibile anche
Dato
Anche affidato queste queste poche righe che vi leggo
Divide et impera dividi e comanda con questo motto i romani hanno conquistato l'Impero con questa riforma politica il governo vuole dividere in tre il Consiglio superiore della magistratura per renderlo più debole e più facile da controllare politicamente
Una magistratura indipendente dal governo è un bene preziosissimo perderlo sarebbe un danno per tutti tranne per i politici che realizzerebbero il loro sogno più ambito arrivare definitivamente all'impunità e trasformarsi in una casta di intoccabili
Questo me l'ha mandato pochi minuti fa perché c'aveva parecchio altro da fare ma ma ecco però quello il nanetto non è questo il nanetto è che quando io gli ho detto Giorgio ci vuoi venire in questo comitato che ha detto ma
Tu da quale parte sta esigono di Ugo Vetere dal no perché dice ma non ti ricordi che abbiamo fatto dieci anni fa perché dieci anni fa al Dipartimento di Fisica
Facemmo un dibattito io e Giorgio Parisi io per il sì alla riforma di Renzi e Luís per il no quindi questa vita la misura dell'ampiezza diciamo del del Comitato
Ecco poi ci sono altri che non va be'Rossi la vedete qua
Valeria Almerighi fu questa qua c'è Alessia Merluzzi che un avvocato penalista del
Della unico
Ha sostenuto la parte civile nella processi della strage di Bologna che come si vede dei risultati erano piuttosto bravini un altro che non è qui presente e Gad Lerner che però ha aderito un altro e Gianni Kessler che è stato presidente della
Autorità antifrode a Bruxelles e in questa veste ha diciamo fatto talmente bene il suo lavoro di hanno provato anche a metterlo sotto processo ma alla fine è stato
Assolto cioè Agostino Migone De Amicis avvocato in Milano
Tomaso Montanari Ettore dell'università per gli stranieri a Siena Francesco Pallante è stato nominato insomma ci sono parecchie persone che di solito non fanno la jeep stop hanno deciso di farlo perché abbiamo deciso abbiamo deciso perché
E siamo contro la delegittimazione di pm e giudici e la demolizione del CSM
Perché lo scopo di questa riforma ha detto la Presidente del Consiglio e fermare l'invadenza della magistratura l'ha detto lei noi invece vorremmo che la legge rimanesse autorevole e uguale per tutti
Motto dei girotondi che io ho tanti anni fa con altri con Marina astrologo Edoardo Ferrario Silva Bonucci Daria Colombo insomma eravamo un quarantenni ma già compravamo le scatole facevamo il girotondo intorno
Alla Cassazione
Ecco quindi la legge uguale per tutti anche vorrei diremmo che rimanesse anche adesso
E perché è un po'difficile spiegarlo infatti il nostro impegno di cittadini è proprio quello di cercare di spiegare anch'anzitutto a noi stessi e poi gli altri dove il il dovrei la magagna la magagna
Cioè che sapete cosa dice il Governo c'è ma non è l'articolo centoquattro comincia con lo stesso modo di prima la magistratura nel due l'ordine giudiziario autonomo indipendente da ogni altro potere però il relatore in costituente di questo articolo centoquattro del successivo centocinque che si chiama Meuccio Ruini e tra parentesi non era né comunista né democristiano era radicale antifascista casa socialista pare diventato radicale
Nell'ultimo Ruini nella introdurre l'articolo centocinque dice ci sono qui i quattro chiodi che fissano l'autonomia e l'indipendenza proclamata nell'articolo centoquattro che sono che al CSM soltanto spetta alle nomine le promozioni trasferimenti e l'autodisciplina
E dice sono questi quattro chiodi che impediranno a qualunque fu ministro nel futuro di controllare la magistratura allora qual è il problema questi quattro chiodi non c'era nessuno dei tre organismi che si sono creati dalla nuova riforma
I due CSM dei pm dei giudici cenando solo tre il quarto cioè la l'Alta Corte e poi c'è il fatto di delegittimare i magistrati non sono degni di eleggere presso imbroglioni quindi si sorteggio è questo una cosa inaccettabile
Ma è inaccettabile anche perché molti della maggioranza la volevano cambiare
è un punto che non piaceva quasi a nessuno salvo che al ministro per citare Meuccio Ruini ecco lunedì perché non hanno accettato e la prima volta in ottant'anni di storia repubblicana in cui il processo di riforma costituzionale non subisce dal inizio alla fine neanche un emendamento io apprezzavo e sono passati con i due terzi non so la riforma del giusto processo veniva dalla Bicamerale D'Alema Berlusconi e tutto sommato anche il titolo quinto anche se alla fine Berlusconi si è sfilato era stato votato da tutti
Nelle prime tre letture ma in questo caso non c'è stata neppure
Primo il governo propone non il Parlamento e già questo a me piace poco ma poi neanche un emendamento cioè vuol dire facciamo per finta si fanno quattro letture in due alla Camera due al Senato e alla fine
Non è cambiato niente quindi è un pugno nell'occhio del governo non solo ai magistrati anche agli elettori chiunque non abbia votato per di questo governo e cioè più del sessanta per cento di quelli che hanno votato non ha avuto nessuna rappresentanza
Quindi veramente hai questo basterebbe a dire che dobbiamo dire no ma anche nel merito come dicevo prima non non sta bene e tra l'altro si parla dei processi ma per fortuna il ministro Nordio ha detto che questo con l'efficienza dei processi non c'entra niente l'ha detto lui quindi
Siamo sicuramente d'accordo però c'è una cosa che il ministro avrebbe potuto e potrebbe fare io ho letto il discorso quando a metà del mandato di mio padre fu eletto Pertini perché si dimise Leone mio padre spiegò che c'erano una carenza di organico nei tribunali
E io ho guardato adesso i numeri e anche oggi siamo in presentazione l'organico sarebbero circa undici mila magistrati ce ne sono circa nove mila e poi ci sono dodici mila precari nei tribunali mai assunti
Né per stabilizzazione né per concorso quindi e però per Costituzione almeno quella di oggi al ministro aspetterebbe solo di trovare le risorse organizzare la giustizia e quindi anche questo diciamo sfatare l'idea che inefficienza lunghezza errori giudiziari si erano dovuti al fatto che la distanza intanto cattivi è un'altra delle cose che vogliamo fare poi naturalmente ci sono anche magistrati che sbagliano come i medici anche professori universitari
Si può sempre migliorare
E c'era anche una proposta di riforma della di un'Alta Corte tutta diversa da quella che ha fatto Anna Rossomando la vicepresidente del Senato del PD
Che l'ha depositata due anni prima degli altri non è mai stata discussa e neanche confluita nella discussione quindi diciamo di cose migliorative ce ne sarebbero ma noi adesso dobbiamo come diceva Christian prima salvare la Costituzione e vogliamo farlo
Localmente con tutti quelli che sono anche quelli che sono già partiti anche quelli che dovessero partire
Cioè la nostra una volontà di sinergia anche perché di come diceva Christian vogliamo essere presenti dappertutto quindi già siamo collegati con come dai magistrati anche altri che nascono come funghi
Va bene io prima delle
Domande Vorrei degli interventi di altri pure chiedere alla benedetta Tobagi di dire due parole e poi penso che daremo anzi forse quella aprendo la strada
Il regista giornalista dica chi altro parlo dopo
Grazie buongiorno a tutti grazie sono molto onorata di essere qui è di condividere questo impegno
Con così tanti compagni di viaggio io parlo innanzitutto da cittadina alle cittadine e cittadini perché l'indipendenza della magistratura diversamente da quello che hanno
Cercato di dirci tutela noi interessano voi innanzitutto protegge noi
Prima che i magistrati perché l'argine contrasto al potere di chi governa e quindi anche agli eventuali abusi di potere e questo è il tema cruciale che noi dobbiamo dobbiamo dissipare la nebbia e rimettere al centro
Questa cosa e il tema è urgentissimo perché si sta cercando con il pretesto di una separazione delle carriere che di fatto c'è già e funziona
E ce lo dicono parti interessate voci autorevolissimi e dall'Avvocatura ce l'hanno detto lo ripeto ne sono impegnati per il no in realtà è già stato detto la riforma da indebolire l'indipendenza della magistratura intaccare l'equilibrio tra i poteri
Questa cosa eh
Gravissima e il tema è urgente perché noi crediamo che l'indipendenza del potere giudiziario è sotto attacco da parte dell'esecutivo in tutto il mondo è un tema globale
Laddove specialmente le destre sono al potere cito un nome per tutti Donal Trump giusto per ricordare la figura che è molto amate ammirata da chi ci governa adesso
Ecco la giustizia
è frutto di equilibri delicatissimi e la sua forma è figlia della cultura giuridica della storia di un Paese
E allora io così per stare un po'in quello che il mio territorio penso che proprio la profondità storica la storia dell'Italia repubblicana
Ci dice delle cose importanti e cita degli argomenti ancora una volta a sostegno di un pacato e convinto no
Ne ricordo due si è rievocata molto attraverso come dire le due figure fondamentali Giuliano Vassalli e Giandomenico Pisapia alla riforma che ha trasformato il processo in senso accusatorio però non si ricorda abbastanza che quella riforma ha avuto una gestazione lunghissima ci sono voluti vent'anni vent'anni infatti di ISTUD di fatti di confronto fatto di coinvolgimento di tutte le parti coinvolte di dialogo tra le persone che sono state coinvolte nel comitato ministeriale a partire da settantaquattro per una riforma che arrivata nell'ottantotto attuale nell'ottantanove mi piace ricordare il giudice istruttore Guido Galli che poi nell'ottanta è stato ucciso dal terrorismo
Rosso e quindi adesso come ricordava Giovanni Banshee manco c'è stato il confronto parlamentare
E poi un altro aspetto storico l'indipendenza interno Esterna della magistratura
In Italia è stata conquistata nel dopoguerra attraverso una lenta la botta durata in realtà decenni è maturata realmente tra agli anni sessanta e settanta
Perché prima la Costituzione era sulla carta no
E quindi per questo grande attenzione ai meccanismi alle persone ai funzionamenti e che cosa succede tra gli anni sessanta e settanta c'è anche uno scontro interno perché c'è una generazione di giovani magistrati che come dire sono impregnati dallo spirito costituzionale chi si scontrano con l'alta magistratura
Perché comunque le gerarchia e il sistema gerarchico burocratico era un grosso ostacolo e può tornare adesso è un problema
E qual è il grande scontro di quella stagione sono proprio due culture due vedi giustizia diverso da una parte c'era un'alta magistratura che era profondamente in sintonia
Con il potere esecutivo aveva l'idea di giustizia come ordine come repressione come non disturbare il manovratore
E dall'altra parte qual era l'idea di giustizia che maturava una giustizia che fosse veramente permeata dello spirito
Della costituzione una giustizia che difendesse tutti soprattutto i più poveri i più deboli e soprattutto chiamasse rispondere dei propri atti anche il potere politico ed economico
Quella discussione quella battaglia si è svolta ed è maturata nell'ambito delle tante vituperate correnti
E io vorrei sottolineare che la corruzione e i favori ma che giri fai tranquillamente senza correnti è fuori dal CSM invece la rappresentanza un dibattito serio e maturo ha bisogno e la rappresentanza della categoria e lo abbiamo visto i frutti concreti di quell'indipendenza che si è realizzata di nuovo sono due cose voglio ricordare le prime grandi inchieste di corruzione lo scandalo dei petroli solo per ricordarne uno e poi visto che c'ha l'avvocata Merluzzi
I grandi processi sulle stragi è stata quella generazione di magistrati giovani indipendenti che hanno scoperchiato il verminaio dei depistaggi i depistaggi che così erano forze di sicurezza e servizi segreti quindi emanazioni dell'esecutivo che remano contro la giustizia e se noi oggi abbiamo pezzi importantissimi di verità sulle stragi lo dobbiamo a quello è tutto molto concreto concludo con un'altra cosa concreta e molto tragica che la magistratura spesso l'ha pagata con il sangue questa sua indipendenza e questo ruolo che ha svolto e io voglio ricordare sono ben ventisei
I magistrati che sono assassinati dal terrorismo rosso e nero
E dalle mafie dalla criminalità organizzata undici colpiti dal terrorismo e quindici dal crimine organizzato e in questo senso i magistrati
Hanno condiviso questo tragico destino con troppi giornalisti in Italia e qual è il tema comune
Una magistratura indipendente e una stampa indipendente sono il Baluardo la salvaguardia della democrazia e dei diritti di noi cittadini di nuova una cosa che riguarda noi e allora quando la giustizia e quando la stampa indipendenti
Sono svilite
E sono variamente attaccate ed emigrate e aggredite come accade troppo spesso oggi in Italia e nel mondo di nuovo è un tema globale questo è un problema per tutti noi
Ecco io sono qui per questo spero che sarete in tanti
Scusate dove ho dimenticato di dire una cosa importante che naturalmente oltre a tutti gli altri comitati passati presenti e futuri noi
Prenderemo contatti immediatamente con tutti i partiti che in Parlamento hanno votato no che era l'unica cosa che gli è stata consentita di fare e che quindi dovrebbero avere con noi indiciamo un interesse a una battaglia comune quindi questo siamo partiti noi ma è ovvio che saremo in contatto sinergia con loro
Lo ricordava Benedetta Tobagi
Ci sono due fondamenti che fanno la democrazia l'autonomia e la libertà della magistratura l'autonomia
E la libertà dell'informazione corrispondono a diritti per i cittadini e per le cittadine e non è un caso che queste autonomia e queste libertà siano attaccate contemporaneamente in questo momento la stagione dei diritti è stata una stagione floridi stima cominciò alla fine degli anni sessanta e arriva all'inizio degli anni ottanta mi consentirete una una specie di spot ma ci tengo
Il racconto di come sono stati conquistati moltissimi diritti a cominciare da quelli delle donne in quella stagione lo hanno che lo stanno continuando a raccontare i Mario Calabresi e Benedetta Tobagi
In uno spettacolo che in realtà è una lezione di storia ed è una lezione deve ne una lezione e di civismo che merita di essere
Ascoltata perché è parte del ragionamento sul no al referendum ma io prima di dare la parola
Al presidente dell'Anpi vorrei però ricordare che come dicevano sia Ferrari e che nasce lei
Sì continua a raccogliere le adesioni di singoli e di organizzazioni
E allora mi permetto di dare un indirizzo di posta elettronica a cui fare arrivare queste adesioni indirizza appunto adesioni chiocciola Referendum Giustizia due mila e ventisei punto Ittiri
Il presidente dell'associazione nazionale dei partigiani da all'inizio si è schierato Perrino a questo referendum ma in realtà inserendolo in un discorso costituzionale
Che partiva dalla contrarietà all'autonomia differenziata e finisce con la contrarietà al presidenzialismo Pagliaro
Scusate nel frattempo mi sono ricordato che Legambiente articolo ventuno sono fra le associazioni e che sono più di cinquanta quindi dicevo qualcuna ce la siamo scordati io mi scuso ho già con quelli che mi bicchiere hanno subito dopo
Buongiorno tutti o tutto il c'è una curiosa coincidenza più fa porta
Dell'ironia della storia o forse del suo sarcasmo
Perché vedete siamo nel due mila venticinque cento anni fa iniziavano iniziava a quel tempo che è stato chiamato il tempo delle leggi fascistissime
Che portarono a tante cose fra cui
L'asservimento della magistratura regime fascista
Nessuno di noi
Infatti siamo lampi ha dimenticato quello che successe agli antifascisti in quegli anni alle persecuzioni
A cui fu solo furono sottoposti tutti gli italiani che non condividevano il regime totalitario che si stava costruendo in quei in quei mesi ora lungi da me fare paragoni con situazioni del tutto diverse
In tempi così distanti diciamo così ma non si può
Non avere una forte preoccupazione per qualcosa che si sta muovendo nella politica e nelle istituzioni italiane da diverso tempo a questa parte
E che si può definire forse con una parola dell'esistenza di un germe autoritario proviamo a mettere in fila tanto delle cose che sono venuto in questi tre anni
Ricordate il decreto anti revoca poi il decreto contro o il decreto caimano
Poi venne il decreto e poi la legge sicurezza che è stato al molti hanno detto che con questa legge
Si passava dallo Stato sociale allo stato penale per indicare in breve diciamo un cambiamento di natura della democrazia italiana poi come giustamente ricordato c'è stata l'autonomia differenziata ci avviamo
Al tempo in cui sarà presentato si discuterà del Progetto di legge sul premierato
La cui sostanza e
Non si può entrare nel dettaglio tutto il potere a un uomo solo o una donna sola al comando e ci troviamo davanti a questa legge che è stata approvata come sapete intanto il trenta ottobre dell'anno scorso e che noi giudichiamo come un attacco ai fondamenti costituzionali cioè l'autonomia dalla magistratura Major non voglio rubare tempo né competenze ad altri che ne sanno più di me mi limito a dire che cosa mi pare non sia questa legge
Si è detto tante volte che una legge sulla separazione delle carriere lo zero il titolo della legge tutt'altro
Ed è come sapete il magico tutti norme in materia di ordinamento giurisdizionale ed istituzione della corte disciplinare sostanzialmente come si è accennato della divisione in due del Consiglio superiore della magistratura
La vicenda
In parte grottesca del sorteggio per l'elezione dei togati la nascita di un terzo ente che e il la l'Alta Corte di giustizia quindi non è una legge sulla separazione delle carriere che c'è in gran parte già non è una riforma della giustizia perché non incide
Per nulla sulla efficienza della giustizia
Non è una legge che accelera la in alcun modo i tempi dei processi
Non prevede in alcun modo perché parla di tutt'altro un aumento del numero di magistrati e del personale della giustizia non penalizza i reati
Non semplifica le procedure quindi tutte le chiacchiere sul fatto che questa legge serve a migliorare la giustizia sono sostanzialmente parole al vento allora a cosa serve dallo dal nostro punto di vista serve al definire una prospettiva in cui i pubblici ministeri siano progressivamente in qualche modo assoggettati al Governo lo ha citato il presidente debba Shirley quando ha riportato le parole della Merloni
Che ripeto per l'interesse che mi mi stimola del sostantivo e dell'aggettivo perché la Meloni ha parlato del fatto che questa legge una risposta a una aggettivo intollerabile sostantivo invadenza
Questo è il senso dalla legge
Ora se qualcuno lo avesse ben chiaro che cosa vuol dire c'è sempre
Una soluzione del cambio perché c'è il ministro Nordio il quale ha affermato in altre parole che questa riforma dovrebbe essere sostenuto pure
Dai dieci slide perché nel momento in cui dovesse andare al governo avrebbe la possibilità con questa riforma di non essere disturbata dalla dalla intollerabile invadenza della magistratura detto in parole povere perché Uther la legge
Con questo diciamo con questo provvedimento succede che la legge non sarà più uguale per tutti eppure lo Stato il diritto mi hanno spiegato uno Stato in cui nessuno al di sopra della legge e quindi in discussione lo Stato
Di diritto ed un'ultima analisi è in discussione la Costituzione per questo
Chiudo davvero
Non si tratta di una battaglia che contrappone governo al magistrato sarebbe un gravissimo errore si tratta di una battaglia che mette in discussione il diritto di tutti i cittadini
Ecco perché questo Comitato si chiama
Società civile per il no perché è interesse della società civile
Difendere una conquista faticosa che è stata ottenuta dopo tanta fatica e infine una un'altra considerazione
Di natura cronologica siamo nel due mila venticinque fra due anni e l'ottantesimo anniversario della nascita della Costituzione
Noi vorremmo francamente che in quella circostanza
Potessimo celebrare quell'anniversario nella pienezza e nella portata della Costituzione del quarantotto grazie
Cara le associazioni che hanno aderito e che i danno vita al comitato della società civile per il no non poteva non esserci lacci che tra le associazioni è quella che racchiude storicamente un gran numero di cittadini e cittadine che della partecipazione hanno fatto la propria ragion d'essere Carlo Testini
Sì allora grazie mille grazie a agli interventi che ci sono già stati che hanno già delineato quali sono
Le questioni fondamentali per le quali siamo anche noi qua in questi giorni sta cedendo un lavoretto all'Arci nazionale che è di rimettere a posto i manifesti che abbiamo stampato in quasi settanta anni di storia nel
Nel due mila ventisette
L'Arci compie settanta anni e e quindi stiamo provando a capire quali saranno gli strumenti per celebrare anche questo nostro anniversario e mettendo a posto che si manifesti ho trovato ovviamente tantissime
Campagne dove tutti noi siamo sempre tutti insieme a difendere la Costituzione quindi diciamo questo di questo periodo l'ennesimo momento difficile complicato ma anche sfidante dal nostro punto di vista per difendere appunto la nostra Costituzione e la nostra democrazia è stato ricordato in apertura
Che in questi giorni è stato presentato ieri in realtà abbiamo fatto la conferenza stampa
Il risultato della di questa analisi che civico sul monitor che è un organismo indipendente internazionale scusate questo anche il telefonino
E non vuole smettere di grazie questi sono quelli quei numeri e no che ti chiamano che ti dicono anzi facciamo così se chiama ancora rispondo metto giù all'ex post
Dicevo ieri c'è stata la conferenza stampa in cui abbiamo presentato appunto questo studio
A livello internazionale e dove lo studio ci dice che non siamo in una repubblica in un paese con uno spazio civico ostruito che la stessa definizione che viene dato lo spazio civico in Ungheria nell'Ungheria di Orban che sappiamo piace tantissimo appunto a chi ci governa
E a tutti i i suoi amici sodali
Questo è uno dei punti sui quali come Archie ci stiamo battendo da tempo insieme a tanti organizzazioni che sono qui e cioè il il combattere quella torsione autoritaria che avete già avete già citato che a noi sembra fortissima che ci sembra fortissimo ormai da più di due anni se non tre se non dall'inizio di questa legislatura e che è quella torsione autoritaria che colpisce tutte le persone tutti i movimenti tutte le le possibili
Alti native opposizioni a quello che in questo paese sta facendo questo governo e che come sappiamo perché poi dopo somma leggiamo anche i tanti comunicati della CGIL
Che ci dice che le condizioni dei lavoratori non migliorano che la condizione del della salute non migliora
Che la condizione dell'accesso alla casa non migliora e quindi tutte le questioni che invece sono le priorità di questo Paese non venga non solo non vengono affrontate ma tutti quelli che cercano di opporsi alle alle dinamiche alle leggi che questo Governo fa sono appunto mazziati da tutti i decreti che sono stati già già citati ora l'Arci a una organizzazione di massa come lo è la CGIL nove quando ci impegniamo su alcune questioni cerchiamo di parlare a tutti i cittadini anche quelli che in questo momento magari non hanno le idee chiare sono anche confusi non capisco non sanno e quindi noi ci prendiamo anche diciamo questo ruolo cioè quello di parlare alle tante persone che non sanno di cosa cosa sta succedendo di qual è il pericolo per la democrazia che questa controriforma
Produrrà e quindi diciamo ancora una volta siamo qui voterebbero insomma sostenere convintamente le ragioni del no grazie mille
Come ho ricordato qui
Non ho menzionato Gherardo Colombo che forse qualcuno ricorda quando io avevo una trentina d'anni becco insieme a Giuliano Tuco nelle liste della P due e poi negli anni novanta è stato nel pool Mani pulite da molti anni ha lasciato la toga e si dedica ad attività di divulgazione nelle scuole di educazione convinto che sia la cosa più importante gara smesso già da diversi anni e poi Raffaele Cananzi che anche avvocato è stato avvocato generale dello Stato ma è stato anche presidente dell'Azione cattolica un po'di anni fa eccolo dimenticato questi due nomi chiedo scusa
Pagliarulo ha fatto l'elenco delle norme che questo Governo ha approvato alcune delle norme che questo governo presentato e fatto approvare che restringono gli spazi di partecipazione
Perché la partecipazione è una delle Lindsey della democrazia non solo in Italia ma nel mondo liberale è uno strumento di allargamento della partecipazione attraverso il contrasto alla criminalità organizzata ma non solo penso che alcune norme di grande valore civico come quella del riuso dei beni confiscati se non ci fosse stata libera non li avremmo avute Giampiero Gioffredi
Sì grazie a Giovanni per l'aveva accettato l'invito a presiedere questo comitato grazie alla CGIL che in queste settimane ha supportato l'attività
Degli associazioni noi come libera siamo nati trent'anni fa e trent'anni fa la nostra missione e combattere le mafie la corruzione in questi anni
Abbiamo visto come grandi risultati grandi successi ci sono stati perché una magistratura libera indipendente dai condizione del condizionamento ha potuto fare indagini importanti contro le basi e la corruzione
Non solo contro l contro le mafie diciamo nell'aspetto militare ma contro le mafie che che hanno la capacità di integrarsi con i poteri economici con i poteri politici e ci domandiamo se passasse una legge di questo tipo se i magistrati avrebbero ancora la possibilità di indagare su su questi intrecci
Perché il disegno che esce dalla da questa legge un disegno che vende la magistratura intimidita indebolita
Una magistratura che diventa un magistrati che diventano funzionari di fatto dello Stato abbiamo visto in questi a
Quanta quante inchieste quante sentenze della Cassazione hanno potuto in qualche maniera fare Volver del diritto in in funzione della ricerca della verità non c'è libertà se non c'è impedita non c'è verità se chi la cerca condizionata dai poteri economici e dai poteri politici e questa legge che doti che sarà sottoposta a referendum è solo l'antipasto
Perché in questa legge tante cose non sono scritte ma che scriverà tutto l'ordine a me che il Governo scriverà tutto l'ordinamento giudiziario non sappiamo se veste Val d'impulso all'azione penale da parte del PM o passerà alla polizia
Giudiziarie perché questo non è scritto non è scritto se nell'Alta Corte più dell'Alta Corte i collegi
Disciplina di saranno preceduti da togati oppure da membri laici quindi questo è solo l'antipasto perché poi la la il Papa il il Parlamento dovrà descrivere tutto l'ordinamento tutto l'ordinamento giudiziario allora
Dove si è saremo impegnati siamo impegnati nel referendum perché pensiamo che in qualche maniera pensiamo che non sia punto come si diceva prima un una partita tra magistrati e e governo no
E un profilo di qualità dell'anno democrazia che dobbiamo difendere dal punto di vista delle garanzie dei diritti dei cittadini a deve una una un l'idea di un futuro in cui chi governa
Park partendo dalla legittimità di aver vinto le elezioni pensa di trasformare questa questa elezione in un comando è una roba che fa inquieta
Inquieta dal punto di vista proprio della conservi valenza civile e democratica e indebolisce pilastri della nostra Costituzione e di fronte alla sfida dei grandi della grande criminalità organizzata
E della conduzione rende i magistrati la magistratura i giudici li rende deboli e condizionati in un momento in cui non possiamo consentirci solo grazie
Io adesso faccio una di quelle cose per le quali poi insieme
Come dire e ci si deve scusare perché voglio provare a salutare
Amiche e amici che sono in sala che fanno parte delle associazioni che compongono il comitato ma siccome io non conosco tutti sicuramente commetterò delle omissioni innanzitutto Alberto Scala
Scarpi chi delle ACLI
Poi vedo Gaetano Azzariti di salviamo la Costituzione vedo Silvia Albano di Magistratura democratica Giulio Marcon di sbilancio diamoci insomma questo solo per dare l'idea ripeto mi scuso con tutti quelli che non no ricordato l'idea della composizione davvero plurale di questo comitato io a questo punto chiederei ai colleghi giornalisti e giornalisti se invece vogliono porre delle domande a Christian Ferrari o a Giovanni Basile
Prego
Per la diretta però bisogna per forza venire al microfono ti chiedo scusa
E magari ti presenti
Valentina Stella Scrivo per il dubbio per l'unità volevo fare una domanda a proposito di di voti perché qui bisogna raccogliere poi voce al di là dei gambe discosti ci sono alcuni sondaggi che dicono che anche una parte dell'elettorato di sinistra sarebbe a favore della separazione delle carriere
E proprio il dodici gennaio ci saranno iniziativa Firenze che si chiama la sinistra di buttarsi organizzato data Ceccanti tra gli altri volevo capire da voi se per questo se questo del voi è un problema è se credete di riuscire a portare questa fetta di elettorato dalla parte del no grazie
Ma tutti amici nostri ma diciamo
Mastella
Vota no Franco Coppi votano non sono molto di sinistra vi diciamo può capitare che qualcuno di sinistra voti si qualcosa di destra voti no anche d'altra parte talmente ampio il nostro comitato che definirlo in modo politico è quasi impossibile probabilmente anche dal punto di vista elettorale
Perciò io direi loro tana liberi di farlo quanta gente gira da presso non lo so io sono stato nel Pd attivamente solo per cinque anni ma anche allora loro facevano molti convegni ma poi non è che e leggessero molti molti parlamentare e quindi gli auguriamo buona fortuna come lo lo Colao governano i son gente buona che che gioca lealmente io mi sono ciucci ha dato un un seminario di Ceccanti di un'ora per vedere gli argomenti insomma se ogni sono cose civili di cui non mi ha convinto romeni disegnerà una volta alla fine di un famoso congresso ma insomma però io credo che contribuiscano alla civiltà dell'indie dello del confronto qui e anzi spero che in molti casi nei Paesi possiamo fare dei confronti fra sì e no perché credo che le nostre ragioni siano talmente buone che quasi meglio fare confronti con qualche diciamo si chiama una volta un compagno che sbaglia ma insomma
Gli altri
Eh no
Va
Be'
Il dubbio oltre aver battuto intervista da poco quindi sono grazie
Buongiorno Concita Sannino ripubblica due rapide domande avete giustamente posto il tema della evitare forzature bio porrete alle forzature per votare il prima possibile il primo marzo per reali o presunti timori che il no possa rimontare eccetera come però concretamente potresti fare questo se pensata la raccolta delle firme in che termini
E quali sono gli strumenti e se pensate che ci sia oggettivamente fin d'ora forse già da ieri una reale partecipazione mobilitazione che forse dovrà cominciare anche prima non mi riferisco naturalmente
Né presente né a qualcuno in particolare ma una visione forse sui territori che poteva anche cominciare un po'prima
E così un semplice dubbio e l'altra in particolare presente bacile poche la sua storia è illuminante importante che tutti conosciamo spesso a si è posta il tema di ricordare come suo padre
Nonostante tenti così cupi no coltivasse quella ottimismo della volontà che era fondato sulla passione e sull'amore per la democrazia
Le chiedo professore se questi tempi siano dal suo punto di vista per tutto quello che qui avete accennato a partire da questa profonda intolleranza verso la presunta invadenza dei livelli di controllo della legalità
Se siano tempi che possono ispirare l'ottimismo in che modo e come coltivare la democrazia grazie
Sì io rispondo alla prima domanda lo dicevo in premessa Noviglio ovviamente siamo fermamente contro qualsiasi forzatura
Anche perché non ce n'è bisogno ci sono dei tempi previsti dalla legge ci sono i tempi anche per alimentare costruire e lanciare un dibattito nel paese che noi pensiamo debba essere il più ampio il più approfondito e il più democratico possibile
E quindi sommare i tempi poi li deciderà al il consiglio dei ministri il il decreto del Presidente della Repubblica quanto la questione noi rispetto a raccolte di firme ci siamo confrontati a suo tempo quando magari c'era anche il dibattito poteva avere anche una sua sostanza con tutte le maggiori realtà con cui abbiamo promosso questo questo comitato e abbiamo fatto una valutazione per cui era più utile più opportuno e più efficace metterci subito a costruire alla larga ad allargare a lanciare questo comitato per entrare immediatamente dalla campagna elettorale come faremo ripeto
A prescindere dalla data quando ci sarà a partire dal dieci di gennaio
Vi lasciamo tranquilli durante le festività ma poi partiamo subito
Diciamo a pieno regime
E questa è stata la valutazione condivisa delle maggiori realtà che hanno promosso questo comitato poi se qualcun altro intenderà assumere altre iniziative noi ovviamente le guarderemo con grande dispetto e soprattutto riteniamo che qualsiasi contributo nella direzione di garantire un confronto approfondito e democratico e di sostenere le ragioni del no
Sarà un contributo utile ad una causa comune che vogliamo portare avanti con tutti gli strumenti e con tutti i soggetti come dicevamo prima che condividono questa battaglia democratica lascio la parola grazie
Grazie ma io aggiungerei
Citando una canzone che piaceva molto a Veltroni che la unisce l'opera camma
Lui annota fra i decessi anche vogliamo prima noi vinciamo lo stesso poi pensiamo però che sia più bello vincere con tanti cittadini che votano e non con pochi Bra
Non abbiamo però pensiamo che le regole vadano rispettate quanto alla domanda più difficile sull'ottimismo ma io ricordo due o tre cose che mi hanno anche come li hanno contribuito a farmi accettare questa responsabilità che sinceramente non ne avevo previsto fra le mie attività di nonno Id
Figlio di una mamma di centodue anni è andato in pensione due anni prima del massimo possibile per occuparmi loro quindi quando hanno chiesto sa cosa ha detto ma che facciamo chiesto a mia sorella che se ne siano vai vai però cosa mi ha spinto ma mi ha spinto per esempio il fatto che nel precedente referendum vent'anni fa di cui il presidente del Comitato aveva il Scalfaro
Già ex presidente della Repubblica e anzianotto ancora più di me adesso Derain che è tutto dire
E Louie mi disse dice ma se uno sapesse già come finiscono le battaglie non ci sarebbe nessun gusto a farle dei minuta in a fare il tesoriere io poi fisico teorico dico ma io non ne sa niente cena no guardi che adesso mettono intere inviarle eclatanti tesorieri dei partiti meglio che venga lei dall'alto quindi sono stato sono stato ha volato così invece un'altra volta mi ha arruolato con mano puro di nel novantacinque quella volta però il titolo totalmente gratuito non ho più fatto cioè ho fatto la campagna e basta non non non sono diventato niente dopo
Che cito John Belushi quando il gioco si fa duro i duri entrano in gioco e poi un'altra cosa un po'più seria diceva la la la quantità i suoi tempi tempi nostri l'ottimismo ma io ricordo una commemorazione di mio padre è fatta
Negli anni Ottanta poco dopo la sua morte organizzata dalla Casa Bianca di Paolo Giuntella in cui c'erano Pietro Scoppola Roberto Ruffilli
Non ricordo chi altro ma Roberto Ruffilli nel suo intervento che trovate ancora on line se lo cercavate disse che almeno per un cristiano
Conta di fare la buona battaglia non conta necessariamente il successo
Quindi
Bisogna farla qualunque sia l'esito io penso che sarà un esito positivo ma penso che però le buone battaglie servono anche quando si perdono quindi sono ottimista perché credo che qualunque sarà l'esito io sono Comito sarà positivo
Ma penso che quando come diceva Scalfaro non si sa prima all'esito sono le volte in cui è importante essere ottimisti e nelle altre se si sa già come finisce diciamo non c'è
Non c'è da quindi io credo che in molte svolte della nostra storia degli anni del terrorismo a quelli della corruzione della mafia
Né i quali poi sempre la magistratura si è trovata in prima linea e non perché invade si è trovato in prima linea perché tutte le altre cose la società all'economia alla politica
Non hanno fatto il loro dovere quelle l'ultima trincea quando tutto il resto non funzione ebbene io in molti momenti della vita che è vero che l'Italia sarebbe
Con l'altra e alla fine non è successo certo alcuni se lo immaginavano un po'meglio di quella governata oggi dalla dalla Meloni però io direi che ne abbiamo viste di peggio Catherine credo che anche questa la supereremo
Se mi permetti presidente per scaramanzia io richiamo una insomma un ricordo banche recente senza entrare ed esprimere un giudizio di merito la riforma l'ultima di dieci anni fa del presidente del consiglio d'allora Renzi
Quando è iniziata la campagna registrava nei sondaggi qualcosa come venti punti percentuali in più il sì e poi sappiamo tutti come è andata a finire quindi sconsiglio vivamente di trarre conclusioni e da questi primi sondaggi che peraltro sono a bocce ferme quando sappiamo insomma siamo assolutamente convinti di poter convincere la stragrande maggioranza dei cittadini ad andare a votare votare no
Allora aggiungo ancora una cosa statisticamente nei referendum costituzionali mai ha vinto il sì quando in Parlamento si è forzata la mano
E qui si è portata peggio di tutte le altre volte quindi io credo che basta che i cittadini sappiano di che si parla non cioè grosso pericolo però dobbiamo darci da fare perché lo sappiano
Comitato per appunto quello di darsi da fare di coinvolgere il più possibile i cittadini e cittadine in una crescita di consapevolezza di conoscenza qualche altro collega
Vieni qui
Dunque
Gli USA negli ambienti del manifesto volevo tornare proprio sulla quest'
Simone delle firme perché quelle persone cosa di attualità stringente il Consiglio dei ministri ha promesso
Di avere l'intenzione di licenziare il decreto con la data del referendum molti lunedì ventidue e il ventinove il prossimo consiglio dei ministri e invece diciamo quindi la domanda di in qualche modo quindi la data potrebbe essere già dal primo marzo il quindici invece anche solo con l'intenzione di raccogliere le firme a quel punto no tutto potrebbe slittare di un mese quella domanda è non ci sarebbe Fini in in questo caso una opposizione alla raccolta delle firme da parte del del comitato del comitato per il per il no visto che potrebbe anche essere son necessaria solo la
Manifestazione della volontà di raccoglierle poi non necessariamente diciamo Dinoi cioè è nato un comitato prima di noi perché noi siamo tanti siamo come un elefante che ci muoviamo un po'lentamente nella giungla prego
Siccome siamo piuttosto pesanti Boy abbattiamo tutti gli alberi dove passiamo come
Il il vecchio fatti della del Libro della giungla di Kipling
Ecco altri più agili prima i magistrati hanno sentito il dovere di partire subito perché si son sentiti attaccati esso e ed è vero delegittimati
Presi in giro e son partiti ma noi naturalmente siamo partiti dopo ma collaboreremo con loro e così se qualcun altro a iniziative diverse che noi abbiamo deciso di non fare
E però se partiranno vedremo di di coordinarci anche con loro non non non c'è da essere conto c'è solo degli più gente si muove meglio è però noi questa cosa abbiamo valutato per responsabili mente che non convenisse concentrare le energie su questo ma partire subito con la propaganda e con la informazione quindi e questa è la nostra posizione però chiunque
Diceva e ciò che questo dimostra che sono un po'vecchio vedrà altri non sarà ma c'era
Libretto che si usa quando ero piccolo che era il libretto di Mao Tze Tung io non non è uno di quelli però sono stato costretto a leggerlo anch'io perché sta solo per famiglie
E diceva che nascano Centofiori nove quindi che nascano scendeva dove vediamo che succederà poi vedremo di aiutarci per tutti quelli che hanno la stessa intenzione politica
Arriva il lavoro volevo fare una domanda Christian Ferrari visto che ai ricordato il referendum nel due mila sedici io mi ricordo anche quanta forza quanta spinta mise in campo la CGIL contro quella riforma mi ricordo che io ricevevo in redazione i comunicati
Quotidianamente c'erano Vita adesso un voglio di decine ma sicuramente numerosissimi impegni della CGIL in tutta Italia ci fu addirittura un documento ufficiale che voi avevate inviato a tutte le strutture per dire che si doveva impegnare tutti su quel referendum
Vorrei sapere se fu uno sforzo enorme e devo dire che ebbe il risultati perché credo che parecchia della mobilitazione contro la riforma
Fu dovuta anche proprio alla CGIL quindi vorrei sapere se questa volta visto che i tempi sono molto più stretti e visto che è uscita da un altro enorme sforzo referendario
Che quello dei vostri referendum vorrei sapere se avete in mente dopo il dieci gennaio visto che mi par di capire che ci sarà pochissimo tempo di fare uno sforzo altrettanto enorme sì avete le condizioni le risorse umane finanziarie e non la voglia quella immagino ce l'abbiate ma insomma le cose più pratiche diciamo
Già il fatto che a differenza di dieci anni fa questa volta siamo addirittura promotori ufficiali e istituzionali di un comitato per sostenere ragioni vanno significa che abbiamo tutta l'intenzione di spenderci pienamente
Pienamente con tutta la nostra forza rappresentativa al nostro insediamento la nostra presenza diffusa nel Paese
Perché davvero noi in questa battaglia ci crediamo profondamente ci crediamo per le ragioni di merito che abbiamo messo in fila che hanno messo in fila i tanti amici che sono intervenuti oggi in maniera perfetta
E ci crediamo soprattutto lo voglio ribadire perché vogliamo insieme a tutte le forze
Democratica di questo Paese
Che si riconoscono nei valori e nei principi fondamentali della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza è fondata sul lavoro
Per l'ennesima volta vogliamo essere in campo per difendere questa Costituzione per battere quel disegno più complessivo di cui la legge Nordio rappresenta solo un tassello un primo passo
Che mira sostanzialmente a sovvertire quella Costituzione che per noi rimane esattamente quella che abbiamo conquistato nel quarantotto perché assolutamente attuale anche oggi ed è pienamente coerente con la nostra battaglia che portiamo avanti con le iniziative con gli scioperi anche con l'iniziativa referendaria della dell'estate scorsa che puntava tutto questo a cosa a colmare quella distanza tra i valori principi scritti nella nostra carta costituzionale
E la realtà effettiva della società
Delle persone delle lavoratrici e dei lavoratori che è in me ancora oggi nel due mila venticinque
è molto distante da quei principi quindi siamo pienamente dentro questa battaglia faremo spenderemo quanto abbiamo per portare a casa io non sono certo una bella vittoria per il nodo e soprattutto una bella vittoria per il futuro della democrazia del nostro Paese
Vorrei aggiungere che la gara è molto diversa dai referendum abrogativi se la CGIL tutti noi portiamo a votare quelli che sono andati a votare l'ultima volta vinciamo a mani non basse ma bassissime perché con le percentuali che c'erano e quelli che hanno votato quindi
Ci abbiamo buoni margini di speranza
Grazie
Altri
E allora sei non ci sono altre domande da parte dei colleghi e delle colleghi io direi che possiamo chiudere qui questa campi conferenza stampa di presentazione del comitato della società civile Perino c'è Natale ci a Capodanno e poi tutti in campo grazie davvero allora

