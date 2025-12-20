Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione del 'Comitato della società civile a sostegno del no al referendum costituzionale'" che si è tenuta a Roma sabato 20 dicembre 2025 alle 12:10.
Con Roberta Lisi (giornalista di Collettiva), Christian Ferrari (segretario confederale Cgil Nazionale), Giovanni Bachelet (fisico e politico italiano), Benedetta Tobagi (giornalista), Gianfranco Pagliarulo (presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI)), … Carlo Testini (responsabile della Commissione Disuguaglianze del Consiglio nazionale dell'ARCI), Gianpiero Gioffredi.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Csm, Diritto, Giustizia, Politica, Referendum, Riforme.
Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 6 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
