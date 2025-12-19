19 DIC 2025
Presentazione della XVIII edizione de 'Le Giornate dell’Emigrazione'

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 10:15 Durata: 2 ore 58 min
A cura di Carmine Corvino
L'associazione Asmef, guidata da Salvo Iavarone, presenta la XVIII edizione de Le Giornate dell’Emigrazione, rassegna annuale patrocinata dal Ministero per gli Affari Esteri, che si occupa di studiare la storia dell’ emigrazione italiana, nelle sue varie fasi e aspetti sociali e storici.

Questa edizione focalizza l'attenzione sui borghi in via di spopolamento, di turismo delle radici.

Intervengono: Massimo Lucidi (giornalista), Maurizio Gasparri (presidente dei senatori di Forza Italia), Simone Billi (deputato della Lega), Daniele Kihlgren (imprenditore italo svedese, ideatore di Sextantio), Fiorello Primi (Presidente della Associazione Borghi più belli d’Italia), Angelo Sollazzo (Fondatore e Presidente Emerito di CIM-Confederazione Italiani nel Mondo), Margherita Sarli (DG APT BASILICATA), Giovanni Maria De Vita (consigliere del Ministero degli Affari Esteri), Guido D’ Amico (presidente di Confimpreseitalia).

Le giornaliste Nadia Pedicino e Barbara Politi conducono l’ evento.

