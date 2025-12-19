19 DIC 2025
Separazione carriere: nasce in Calabria Comitato Regionale Calabria "Cittadini per il SI": dichiarazione della senatrice Silvia Vono

DICHIARAZIONI | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 20:48 Durata: 2 min 18 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Registrazione video di "Separazione carriere: nasce in Calabria Comitato Regionale Calabria "Cittadini per il SI": dichiarazione della senatrice Silvia Vono", registrato a Roma venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:48.

Sono intervenuti: Silvia Vono (senatrice).

La registrazione video ha una durata di 2 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
