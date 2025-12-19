CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Registrazione video di "Separazione carriere: nasce in Calabria Comitato Regionale Calabria "Cittadini per il SI": dichiarazione della senatrice Silvia Vono", registrato a Roma venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:48.
Sono intervenuti: Silvia Vono (senatrice).
La registrazione video ha una durata di 2 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
