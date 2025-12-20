20 DIC 2025
intervista

Manovra: "sono soddisfatto del risultato finale", le dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti

DICHIARAZIONI | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 12:08 Durata: 2 min 7 sec
A cura di Luciana Bruno
Registrazione video di "Manovra: "sono soddisfatto del risultato finale", le dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti", registrato a Roma sabato 20 dicembre 2025 alle 12:08.

Sono intervenuti: Giancarlo Giorgetti (ministro dell'Economia e delle Finanze, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).

La registrazione video ha una durata di 2 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
