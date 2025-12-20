CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Registrazione video di "Manovra: "sono soddisfatto del risultato finale", le dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti", registrato a Roma sabato 20 dicembre 2025 alle 12:08.
Sono intervenuti: Giancarlo Giorgetti (ministro dell'Economia e delle Finanze, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).
La registrazione video ha una durata di 2 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
