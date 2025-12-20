20 DIC 2025
intervista

Intervista a Yari Russo sulla proposta di legge di iniziativa popolare sul voto fuori sede depositatain Senato

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 17:00 Durata: 0 sec
Player
Yari Russo, campaigner di Tha Good Lobby e della Rete Voto Fuori Sede.

"Intervista a Yari Russo sulla proposta di legge di iniziativa popolare sul voto fuori sede depositatain Senato" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17:00.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Amministrazione, Diritto, Elezioni, Parlamento, Partiti, Politica, Societa'.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate