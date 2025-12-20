CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Yari Russo, campaigner di Tha Good Lobby e della Rete Voto Fuori Sede.
"Intervista a Yari Russo sulla proposta di legge di iniziativa popolare sul voto fuori sede depositatain Senato" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17:00.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Amministrazione, Diritto, Elezioni, Parlamento, Partiti, Politica, Societa'.
