Registrazione video del dibattito dal titolo "La svolta autocratica di Erdogan. Presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano Il Sultano (Mondadori) Partecipano Gennaro Sangiuliano e Aldo Torchiaro", registrato lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 11:30.
Sono intervenuti: Gennaro Sangiuliano (giornalista, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Campania), Aldo Torchiaro (caporedattore de "Il Riformista").
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 49 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
