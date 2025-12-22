22 DIC 2025
La svolta autocratica di Erdogan. Presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano Il Sultano (Mondadori) Partecipano Gennaro Sangiuliano e Aldo Torchiaro

DIBATTITO | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 11:30 Durata: 49 min 53 sec
A cura di Carmine Corvino
Registrazione video del dibattito dal titolo "La svolta autocratica di Erdogan. Presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano Il Sultano (Mondadori) Partecipano Gennaro Sangiuliano e Aldo Torchiaro", registrato lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 11:30.

Sono intervenuti: Gennaro Sangiuliano (giornalista, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Campania), Aldo Torchiaro (caporedattore de "Il Riformista").

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 49 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
    11:30 Durata: 49 min 53 sec
