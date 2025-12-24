24 DIC 2025
Asiatica - Scontri tra Thailandia e Cambogia: quale ruolo per America, Cina e ASEAN?

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 10:43 Durata: 28 min 43 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni (corrispondente dall'Asia per Radio Radicale) Ospite della puntata Giuseppe Gabusi, Professore associato di Relazioni internazionali all'Università di Torino, responsabile programma Indo Pacifico a TWAI.

Puntata di "Asiatica - Scontri tra Thailandia e Cambogia: quale ruolo per America, Cina e ASEAN?" di mercoledì 24 dicembre 2025 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giuseppe Gabusi (professore associato di Scienza politica e Relazioni internazionali all'Università di Torino).

Tra gli argomenti discussi: Asean, Asia, Cambogia, Cina, Esteri, Estremo Oriente, Guerra, Thailandia, Usa.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 28 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

