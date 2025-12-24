CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni (corrispondente dall'Asia per Radio Radicale) Ospite della puntata Giuseppe Gabusi, Professore associato di Relazioni internazionali all'Università di Torino, responsabile programma Indo Pacifico a TWAI.
Puntata di "Asiatica - Scontri tra Thailandia e Cambogia: quale ruolo per America, Cina e ASEAN?" di mercoledì 24 dicembre 2025 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giuseppe Gabusi (professore associato di Scienza politica e Relazioni internazionali all'Università di … Torino).
Tra gli argomenti discussi: Asean, Asia, Cambogia, Cina, Esteri, Estremo Oriente, Guerra, Thailandia, Usa.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 28 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
