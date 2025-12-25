25 DIC 2025
La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Piano d'azione dell'UE in materia di droga: puntare sulla sicurezza, meno sulla salute

RUBRICA | di Maria Antonietta Farina Coscioni - RADIO - 14:00 Durata: 5 min 4 sec
A cura di Luciana Bruno
La Commissione europea ha presentato una nuova strategia e un nuovo piano d'azione dell'UE in materia di droga contro il traffico di stupefacenti, nonché norme aggiornate per il monitoraggio e il controllo dei precursori di droghe Un passo indietro: la parola più usata é sicurezza Mentre le questioni di politica sociale e sanitaria passano in secondo piano Un cambio di passo netto rispetto al passato per le politiche di riduzione del danno Meno enfasi su interventi e programmi che cercano di ridurre i danni sanitari, sociali ed economici provocati dal consumo di droga a persone e comunità nonché alla società.

