Convegno "Anna Kuliscioff, la dottora dei poveri. Premio Anna Kuliscioff 2025", registrato a Milano venerdì 19 dicembre 2025 alle 10:00.



L'evento è stato organizzato da Fondazione Anna Kuliscioff.



Sono intervenuti: Walter Galbusera (presidente della Fondazione Anna Kuliscioff), Giovanni Onida (prorettore vicario dell'Università degli Studi di Milano), Letizia Moratti (presidente dell'Associazione Genesi - Comitato Centenario Anna Kuliscioff), Silvio Garattini (fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano), Maria Teresa Zocchi (consigliere …

dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano), Pia Locatelli (presidente del Comitato per il Centenario Anna Kuliscioff), Giorgio Cosmacini (presidente della Giuria del Premio Anna Kuliscioff), Alessandra Kustermann (presidente dell'Associazione SVS Donna Aiuta Donna), Giorgia Panichella (medico), Giorgio Galli (professore).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Kuliscioff, Premio.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 10 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci