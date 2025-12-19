19 DIC 2025
Anna Kuliscioff, la dottora dei poveri. Premio Anna Kuliscioff 2025

CONVEGNO | - Milano - 10:00 Durata: 1 ora 10 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Fondazione Anna Kuliscioff
Convegno "Anna Kuliscioff, la dottora dei poveri. Premio Anna Kuliscioff 2025", registrato a Milano venerdì 19 dicembre 2025 alle 10:00.

L'evento è stato organizzato da Fondazione Anna Kuliscioff.

Sono intervenuti: Walter Galbusera (presidente della Fondazione Anna Kuliscioff), Giovanni Onida (prorettore vicario dell'Università degli Studi di Milano), Letizia Moratti (presidente dell'Associazione Genesi - Comitato Centenario Anna Kuliscioff), Silvio Garattini (fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano), Maria Teresa Zocchi (consigliere dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano), Pia Locatelli (presidente del Comitato per il Centenario Anna Kuliscioff), Giorgio Cosmacini (presidente della Giuria del Premio Anna Kuliscioff), Alessandra Kustermann (presidente dell'Associazione SVS Donna Aiuta Donna), Giorgia Panichella (medico), Giorgio Galli (professore).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Kuliscioff, Premio.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 10 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Quest'anno siamo arrivati ad una ad una svolta nel nel premio Anna Kuliscioff
Perché probabilmente il prossimo anno avremo la possibilità di potenziarlo quindi stiamo facendo dei passi
Dei passi dei passi in in avanti
E questo è un buon segno vuol dire che che che questa cosa attivato interessa soprattutto ci auguriamo che ci sia utile a qualcosa favorire appunto
La ricerca scientifica con una
Anche un connotato una traccia un segno di di solidarietà e di attenzione verso le fasce più deboli voglio anche ringraziare la la dottoressa
Sold Panichella che ha vinto quest'anno il premio che qui con noi sarà premiata dalla complesso Cosmacini che presiede il nostro comitato comitato finti
E ringrazio tutti membro del comitato scientifico hanno lavorato insomma volontariamente eccome perché giungere a questo a questo risultato
Con Lori se il professor Mida che rappresenterà la professoressa Brambilla magnifica lettrice di università la dottoressa Maria Teresa Zocchi che rappresenta l'ordine dei medici e degli odontoiatri vorrei dimenticare questa benemerita categoria est che che cioè la dottoressa Pia Locatelli che nella sua veste di presidente del Comitato nel centenario di Anna Kuliscioff ricco ha un senso che Pia Locatelli sia qui in questa veste in questa sede
Perché è la comunque la vicepresidente con la presidente onoraria dell'Internazionale femminile socialista
Dopodiché io ho la parola al concusso unità che e i padroni
Prego Mazzini grazie niente
Pertanto alla benvenuto a tutte a tutti fa parte della nostra rete dice che non ha potuto essere qui oggi e quindi mi ha chiesto di rappresentato questa bellissima occasione di incontro che si concluderà quindi con la proclamazione te la vincitrice delle menzioni d'onore del premio Anna Kuliscioff due mila venticinque
A a tutte le loro parroco sin d'ora le mie più vive felicitazioni
Saluto Pia Locatelli presidente del Comitato centenario Anna Kuliscioff che da moltissimi anni si dedica alla causa della parità di diritti delle donne
Difendendo quindi quegli ideali che già guidarono la vita di Anna Kuliscioff alla fine dell'ottocento e l'inizio del Novecento
E saluto anche tutti i relatori presenti quindi professor Garattini professor Cosmacini e la professoressa Kustermann
Il nostro ateneo è particolarmente felice di ospitare questo convegno questa cerimonia
Per alcune ragioni molto importanti in primis perché si parla di attività nel campo della salute umana in favore dell'accessibilità delle cure a tutte e a tutte le persone incluso il tema della salute nel mondo del lavoro
Son tutti i temi che hanno un ruolo primario tra gli impegni e che il nostro ateneo a fatti propri e e sta portando avanti
In secondo luogo fanno meno importante perché si assegnerà un premio esplicitamente dedicato a giovani donne sotto i trentadue anni di età cito dal bando per tesi di laurea in coerenza tematica con le istanze scientifiche ed etico politiche di Anna Kuliscioff
Valutando anche le eventuali attività di volontariato nel campo dell'assistenza sanitaria in Italia all'estero
Quindi anche questo in piena consonanza con quanto abbiamo dichiarato nel piano strategico due mila venticinque tre mila trenta del nostro ateneo
Che include sia il supporto ai giovani ricercatori e declinato in uno specifico obiettivo del nostro piano
Sia l'inclusione sociale la riduzione delle disuguaglianze che è oggetto di ben due obiettivi del piano stesso uno all'interno del principio di rafforzamento dell'identità di ateneo pubblico
E l'altro nel contesto del principio di sostenibilità
Quindi ribadisco il sostegno dell'ateneo l'intenzione di proseguire in questo percorso insieme alla Fondazione Anna Kuliscioff e con questo concludo davvero a tutti buon lavoro
Grazie professor Onida adesso diamo la parola alla dottoressa letizia Moratti che fin dalla costituzione fa parte erede del comitato del centenario
E la la ringraziamo e è stata imitata in particolare per il suo impegno sociale che in cui lei si è imponente città grazie
Oggi celebriamo ma una grande donna perché Anna Kuliscioff fa riuscì a trasformare le fragilità in responsabilità e l'ingiustizia e l'impegno
Medica intellettuale riformatrice fu soprattutto una straordinaria protagonista della battaglie per i diritti sociali per l'emancipazione femminile
E lo fece né in una in un'epoca in cui essere donna spesso significava non avere voce
Il titolo di questa giornata eloquente quindi dottorati poveri
Perché l'impegno di Anna Kuliscioff nella sanità è un impegno che era onorato anche per le tematiche che affrontiamo in questo nostro tempo
Lei fu tra le prime donne in Italia esercitare la medicina
Per lei fu troppo una missione perché scelse di dedicarsi è più fragile più deboli le lavoratrici e madri i bambini coloro che per cui la malattia non era soltanto un pericolo ma sembra essere un destino
Nei suoi ambulatori gratuiti che anticiparono il concetto stesso di medicina sociale Anna curare donne che nessuno curava
Su giovedì ed enunciò i rischi del passo in un'epoca in cui la mortalità materna era considerata quasi una fatalità inevitabile
Si parte perché la salute diventasse un diritto e non un privilegio
E molte delle sue intuizioni la necessità di prevenzione la tutela della maternità sono ancora oggi dei temi che sono aperti sono temi che vanno affrontati
E ora consentitemi un piccolo parallelismo appunto con con Genesi
Associazione genesi la la consociazione co-fondato lavora per dimostrare che la tutela dell'arte e la tutela dei diritti umani non sono mondi separati ma parti della stessa responsabilità sociale
L'arte presente visibile ciò che rischia di essere ignorato
Le fragilità le esclusioni le ingiustizie è un linguaggio che restituisce dignità
Anche Anna Kuliscioff nessun tempo fece esattamente questo ritorto al centro dell'attenzione pubblica le persone invisibili le lavoratrici e madri poveri rendendo evidente la società sceglieva di non vedere
L'arte e la riforma sociale condividono questo compito illuminare il margine per renderlo centrale
Un altro aspetto che voglio ricordare
Fare qualche riflessione il il coraggio di Anna Kuliscioff rispetto al tema dell'emancipazione femminile
Lei comprese con generazioni in anticipo che non c'è progresso sociale ed economico senza parità di genere
Capì che non citazione non significa contrapporre uomini e donne ma significa liberare energie liberare risorse liberare i talenti che altrimenti resterebbero soffocati è una lezione che ancora oggi dobbiamo ricordare e allora un altro parallelismo della mia esperienza personale
Anna Kuliscioff
Restituisce dignità alle persone è quello che il San Patrignano cerca di fare ogni giorno restituendo ai giovani che scelgono di entrare nel percorso di San Patrignano un percorso di recupero dalle proprie fragilità restituendo loro dignità sento il Triassico indù loro una seconda opportunità una una una seconda vita
E allora
Avviandomi alla conclusione è evidente che nel celebrare il centenario inutili Anna Kuliscioff non facciamo un esercizio di memoria no condividiamo un atto di responsabilità perché le questioni che le stavano a cuore la salute all'anticipazione femminile sono questioni ancora oggi presenti nel nostro tempo perché se guardiamo ai dati sulla violenza femminile
Alle fragilità occupazionali femminili
A svelare il salariale alle difficoltà di conciliare vita lavoro e vita familiare allora vediamo a quanto o queste battaglie che lei combatte sono appunto devono essere ancora nel nostro battaglione
E dovranno esserlo finché non saranno vinte e quindi vi lascio una riflessione degno la giustizia sociale non deve rimanere un sogno
Ma deve essere una realtà risultava anche questo impegno concreto significa riconoscere l'attualissima eredità di Anna Kuliscioff grazie
Professor gradi viene fuori comuni
Grazie che
Come
Buongiorno
La selezione
Di dell'incipit Zignago il falso tutti i più vivi auguri per il loro futuro per si dirà ricco di successi va su contro l'interesse per gli ammalati
Nella per ricordare alcuni shop mi riferisco anch'io a quello che è stato ha detto cioè che
Allora Kuliscioff sempre
Detto Locri i diritti delle donne maschi sono uguali ma nonostante i tanti progressi che abbiamo fatto non ci siamo ancora arrivati
Io vorrei segnalare un aspetto che
Straordinariamente
Difficile da rimettere in ordine ma che sostanzialmente detto in semplici parole le donne oggi ricevono farmaci che non sono mai stati studiati nelle donne
Questo diciamo punto molto importante pensate che
Il la la legge europea
Che stabilisce i criteri con cui si debba approvare un farmaco non vince che deve essere studiato almeno nei due sessi non parliamo di genere ma almeno due sessi
Invece cosa succede succede che i farmaci cominciano ad essere studiati negli animali da esperimento nei maschi perché è più semplice
Studiarne le femmine vuol dire sapere quando ci sono leggi ricordi nel selezionare simpatico infatti gli hanno dei maschi è molto più semplice o è la fine di tutto il percorso per gli studi fatti nei maschi si arriva a quelle che sono le fasi cliniche fase uno la fase due la fase tre
Che sono la fase uno e studiate soggetti maschi volontari giovani la fase due studiata in un centinaio di persone che in cui si studia soprattutto quella che si chiama la cinetica dei farmaci cioè quanto farmaco c'è nel sangue
Di chi riceve la dose che verrà poi somministrata agli istituti di grande dimensione che sono stufi di fare dei tre in cui le donne quando va bene sono presenti la misura del venti per cento
Questo significa che alla fine dello studio non è possibile stabilire
C'è un farmaco ha una certa efficacia nel maschio rispetto all'efficacia nel fare nella nella femmina ma lì noi sappiamo tante cose ormai che la stessa malattia
Non è eguale nel maschio e una femmina Cervus onestà malattie femminile per cui ci sono gli studi Infanta di una donna
Ma prendiamo per esempio quasi ogni malattia perdiamo il Parkinson il parquet insomma è uguale maschio e una femmina
Nel marchio è tre volte superiore della femmina
Nel massimo domina la rigidità nella femmina domina invece il tremore nella donna c'è più depressione del farmaco nella nell'uomo Champions da come facciamo metterle insieme non possiamo mettere insieme
Dobbiamo tenerli distinti non solo
Ma c'è anche il fatto che il metabolismo dei farmaci non è uguale nel maschio e una femmina
Ci sono reazioni ormonali che sono completamente differenti la l'assorbimento l'eliminazione dei farmaci dello stesso farmaco non eguale nel maschio e una femmina il il metabolismo non è uguale noi abbiamo nel nostro fegato tante proteine che trasformano il farmaco che somministriamo in tante altre sostanze chimiche
Bene queste proteine sono differenti nel Mastio ce ne sono di quelle più attive rispetto al termine dice Aversa
E poi anche il target cioè il bersaglio del farmaco non è uguale perché lei diciamo le proteine che sono importanti poi per la fuga nel feto funzionale del farmaco non sono uguali nel maschio e una femmina
Lo stesso concetto di malattia se voi pensate all'infarto cardiaco ma noi abbiamo l'idea che l'infarto cardiaco è quello maschile
Il dolore lo sterno te fa sul lato sinistro Nella torna spesso dando loro lo sterno che scende in basso
La donna madre gastroenterologo investito dal cardiologo
Questa sono è una cosa gravissima metà dell'universo non richiede ai farmaci studiate per loro le donne potrebbero portare in tribunale qualsiasi medico che prescrive un farmaco perché non è mai stato studiato ma la donna
E questa è una cosa gravissima
Le associazioni femminili non sono sufficientemente inoltre di questo e non fanno nulla per questo dovrebbero organizzarsi
E fare in modo fare una class action per cui il tribunale obblighino dei governi a studiare
I farmaci anche nelle donne
Questo diciamo speriamo che anche in questo riunione serva a far valere i diritti delle donne questo diciamo per me è uno degli aspetti più importanti ed è scritto anche un libro
La medicina penalizza le donne questo quello che purtroppo succede tocca a noi cambiare le cose grazie
Negato ritorna lectio magistralis almeno esterne quasi
Frontiera
Grazie
Grazie dell'invito grazie di questa opportunità che abbiamo avuto come ancora come come negli anni scorsi come ordine di dare il patrocinio questa manifestazioni odierne non quest'anno conclude quest'anno il centenario di questa donna incredibile del della morte di questo dall'incredibile
Giusto per la piccolo messaggio di speranza dopo le parole del professor Garattini anche l'università di Milano ha istituito ha preso finalmente
Posizione e e quindi esiste un insegnamento di medicina di genere all'Università di Milano per cui certo se pensiamo alla
Ma quando è partita e quando a quando si è iscritto a medicina Anna Kuliscioff adesso e sono e improvvisi evidentemente è un altro mondo
Dei piccoli passi si stanno facendo dei piccoli passi sono stati fatti
Ma ma questo sì sia nelle professioni sanitarie tiene nel mondo in cui viviamo
Tra l'altro mi mi veniva in mente che
Questa sua
Studi Pietro rigetto che gli era stato vietato l'accesso al Policlinico addirittura quindi le visite mi faceva nel nei propri ambulatori gratuiti questo era un un primo passo di quelle cioè di quello che sta facendo oggi sulla sanità cioè la il portare la scritta sul territorio e quindi anche su questo lei forzatamente ma ho dovuto farlo
Io faccio solo un piccolissimo appunto una piccolissima considerazione
Proprio su quello
Ma qui aveva accennato anche la la dottoressa Moratti che noi siamo ormai come ordine ma anche credo come come iscrizione all'università ormai le donne hanno abbondantemente superato nelle generazioni dei giovani generazioni
I gli uomini siamo però quasi sempre allo stesso punto alla famosa cupola di cristallo è sempre lì che ci
Impedisce di arrivare abbiamo delle eccellenze poi soprattutto a Milano abbiamo la
Alessandra Kustermann che è stata
Sicuramente un neanche è tuttora un'eccedenza di è stata che ha ricoperto la carica importante abbiamo tante donne abbiamo una direttore generale di accesso che è una donna per esempio quindi sono piccoli esempi che ci fanno che ci fanno ben ben sperare
Una bruttissima cosa che ancora invece non riusciamo a a toglierci gli del tutto è nella qui
Chiedo di confermarmelo la discriminazione di genere né lavoro ancora
Abbiamo avuto un l'avevamo fatto qualche hanno facce quattro cinque anni fa
Un evento in Regione con la consigliera di parità Gropius sulla carriera femminile
Avevamo ricevuto all'ordine del Sud per fortuna in quest'ultimo anno e non ne abbiamo più ricevute lettere consigli richieste di consigli da parte di colleghi che con una lettera in mano di rinuncia
Al posto che avevano appena avuto e qui erano appena state nominate perché avevano comunicato alla direzione di essere in in stato di gravidanza questo è ancora un problema che in un meno di prima sicuro ma ancora un grossissimo problema da da risolvere di cui parlare va bene vuole una buon lavoro minimi smetto tifernate perché vi porto tutti naturalmente i saluti del del presidente che dell'ordine che oggi non ha potuto essere presente il tutto ordine grazie
Grazie presidente della Fondazione Kuliscioff
Con il premio di oggi e la figura del dottore dei poveri che vogliamo ricordare
Anna Kuliscioff è stata tra le prime donne laurearsi in medicina in Italia
E con la sua tesi
Sulle origini delle febbri puerperale ha contribuito ad aprire strade che avrebbero salvato la vita migliaia e migliaia di donne
Perché Anna Kuliscioff era una scienziata che ha messo la sua scienza disposizione delle classi umili la tuttora dei poveri soprattutto la tuttora delle povere
Una definizione che rappresenta plasticamente la sua sintesi tra ricerca professione e impegno politico ispirato all'umanesimo socialista
Nonostante Milano fosse una città avanzata rispetto al Paese non le fu è già stato accennato non le fu però il permesso di lavorare alla alla Ca'Granda Ospedale per per eccellenza di Milano
E si prese cura dei poveri nel suo studio qua domicilio nell'ambulatorio gratuito di Alessandra Ravizza e più tardi nelle giornate di sabato dell'ambulanza messa a disposizione dalla Camera del lavoro
Il premio Anna Kuliscioff due mila e venticinque e quindi l'atto che chiude significativamente le celebrazioni del centenario di cui vorrei dare brevemente la dar conto
Le celebrazioni hanno attraversato tutta l'Italia perché Anna Kuliscioff nella sua vita e la sua è stata una vita fatta di tante vite ha percorso gran parte del nostro Paese
Una vita in movimento la sua in giovedì sopra in in gioventù soprattutto nelle nelle città europee e poi naturalmente anche nel nostro Paese che è stato proprio stato per per i suoi impegni come dire politici
Qualche passaggio in carcere per la sua curiosità e vivacità di approccio alla vita
Per le sue vicende personali anche amorose e con riferimento specifico all'Italia
Per la scarsa disponibilità di qualche Università del tempo nona ad accogliere una donna ma ad accogliere una donna eterodossa
Una single Mother come si dice oggi una nota socialista e quindi ed eccessiva
E consentirle di conseguire una laurea in medicina e alla fine sarà a Napoli una città più accoglienti di altre città italiane il la città in cui Anna Kuliscioff si laurea
Il viaggio delle celebrazioni è iniziato all'inizio del due mila e venticinque il nove gennaio a Milano con inaugurazione della mostra io Anna Kuliscioff
Una raccolta di documenti e di oggetti che hanno fatto respirare l'ambiente in cui Anna e vissuta e il contesto si politiche sociali in cui Anna si è trovato ad operare e le migliaia di visitatori perché sono stati migliaia i visitatori delle visite visitatrici della mostra Eric come dire l'obbligo a prolungare l'apertura della mostra mi confermano il successo
Quindi a Milano a fine aprile questa mostra è partita mostra itinerante verso altre città italiane in cui Annan soggiorno però studioso innamoro
Anna Kuliscioff era una donna determinata non conformista non anticonformista era non conformista coraggiosa
Una femminista libera ed autonoma nel pensiero a volte in polemica con le femministe quel che si definiva le femministe borghesi
A volte in polemica con il suo partito e anche con il suo compagno di vita
Era una donna moderna nella consapevolezza dell'importanza della comunicazione che era sì strumento di diffusione delle idee ma anche momento di formazione delle persone
Cito solo una rivista lavorato e ha fondato più di una rivista ma cito la difesa delle lavoratrici il primo periodico nazionali delle donne socialiste
Alle quali spetta storicamente la primogenitura della militanza in un partito che è proprio
E insieme alla mostra un intenso programma di iniziative un filo che si è snodato lungo una un percorso un itinerario geografico e biografico delle vite di Anna Kuliscioff
Le attività e ne siamo orgogliose sono andate ben oltre le previsioni iniziali perché il calendario si è arricchito di mese in mese proprio fiorivano queste iniziative per il numero numero di iniziative per luoghi coinvolti e per modalità del raccontare la vita di Anna Kuliscioff quindi incontri convegni seminari vesti tante
Intitolazioni di Vieri città grandi e piccole località intitolazione di parchi di giardini
E apposizione di targhe in luoghi significativi della vita di di Anna Napoli dove si è laureata Firenze dove è stata quasi un anno in carcere
E poi le città coinvolte tantissime non le elenco tutto faccio alcuni esempi naturalmente Milano che ha fatto la parte del leone poi Firenze Torino Treviso lucani taglio di Ravenna Padova Rovigo Como Imola Nizza
Tantissime città
E anche piccoli paesi piccoli o medi
Alle iniziative organizzate dalla Fondazione Kuliscioff e dal Comitato per il centenario se ne sono aggiunte di nuove organizzate da altri soggetti perché si è davvero terrificante una moltiplicazioni di iniziative fatta di come dire di sinergie positive
E
Particolare valore simbolico assunto il convegno oggi quasi un mese fa ventiquattro di novembre che si è tenuto presso il Senato siamo stati ospiti della senatrice a vita Elena Cattaneo
Per segnare luogo
Funzione e potere che ai tempi di Anna Kuliscioff erano impediti alle donne e allora ne abbiamo voluto portare hanno accudisce
In Senato perché abbiamo voluto riparare simbolicamente ad un torto ad una delle figure più significative della storia politica italiana e del socialismo italiano ed europeo riconoscendole altrettanto simbolicamente un diritto ingiustamente negato
E oggi siamo qui per il premio
Ospiti dell'Università degli Studi di Milano per l'evento conclusivo di questo bando di celebrazioni
Ecco il convegno intitolato Da tuttora dei poveri si chiuderà con la cerimonia di assegnazione del premio Anna Kuliscioff due mila venticinque
A convegno arriverà come ha visto come relatore il professor Garattini
E poi il presidente del Comitato del premio il professor Giorgio Cosmacini che storico della medicina e presidente del Comitato del premio che ci parlerà di Anna Kuliscioff I dei Medici socialisti a Milano
E poi la professoressa
Anna Alessandra Kustermann primaria e meritano di Ostetricia e Ginecologia della Mangiagalli che ci parlerà della dottore ben poco virile da Cimego dagli ricorda del dottor delle povere
Il premio alla commissione è stato istituito quattro anni fa è stato istituito dalla Fondazione Kuliscioff nel due mila e ventidue in occasione del trentesimo anniversario della costituzione della Fondazione Fondazione voluta da fondute fondata da Giulio Polotti
Ricordare l'impegno e l'opera di Anna Kuliscioff come medico come studiosa
E cito il Regolamento anche al fine di incoraggiare la ricerca scientifica in Italia
Mi è sembrata una bellissima idea quella di celebrare i i trent'anni della vita della Fondazione
Punto e ricordo ancora una volta Julie Polotti con questo premio perché gli anniversari hanno significato Sierri danno slancio
Ravvivano l'impegno per la quale l'istituzione è stata voluta
E il premio è destinato ad una giovane laureata in Medicina e Chirurgia che si sia distinto nel campo della ricerca scientifica e quindi questo premio sottolinea l'importanza della ricerca scientifica nella necessità del suo finanziamento
E l'importanza chi acquista ricerca si dedichino le giovani donne
E sappiamo bene anime da anni mi occupo di ricerca che la spesa pubblica e privata in ricerca e sviluppo in Italia e la tra le più basse
Rispetto alle grandi economici OCSE e sia in termini assoluti sia in termini di percentuale rispetto al PIL e che le ricercatrici nel nostro Paese sono il trentatré per cento cioè una su tre un divario tra presenze femminili e maschili nel mondo della ricerca e più in generale nell'ambito delle cisterne che si sta riducendo troppo sottolineo troppo lentamente
La prima assegnazione del premio Anna Kuliscioff nel due mila ventidue si è svolta presso la Sala Napoleone questa stessa università e il premio è stato assegnato alla dottoressa Giorgio con le ruote dell'Università delle Marche
Nel due mila ventitré alla dottoressa Rebecca De Lorenzo del San Raffaele di Milano
Nel due mila ventiquattro a Maria Rosaria Tropea ricercatrice dell'università di Catania
Per il contributo per gli studi sul marciapiede all'Alzheimer
Voglio sottolineare queste appartenenze diverse sottolineare che questo è un premio nazionale
Marche Milano Catania tipo di oggi vedremo quali università
E aspettiamo o anche con emozione questa assegnazioni delle con la conclusione del convegno per gli Sharks perso un po'di Sciascia c'è stato un'anticipazione che sfuggita
E aspettiamo il professore dei professori presidente del comitato Giorgio Cosmacini
Per conoscere insultato della lavoro della giuria per l'assegnazione del premio Anna Kuliscioff due mila e venticinque che chiude le celebrazioni del centenario grazie
Ecco io
Faccio eco
Alle parole autorevoli
Di chi mi ha preceduto
Nell'inquadratura questo convegno e questa cerimonia di premiazione
Con il riferimento alla figura
Della signora Anna
Che per noi milanesi
Lella bruttura la bruttura
La dottoressa alla quale per dissipare i opportunità
Fu consentito desse
Una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia
Ripercorrendo in breve
Il suo curriculum
Gli studenti Sessa
Neolaureata
Esercente il mestiere
Mestiere
è un termine nobile
Perché viene da ministeri o un che significa Service rilievo
Come il servizio sanitario nazionale non il sistema il servizio
La troviamo itinerante in varie cliniche
Nel suo percorso di formazione
Aggiornata
Negli acquisti teorici e sperimentali
Della grande scienza medica
Medico sanitaria europea dell'Ottocento
Approfondisce
La scienza igienista
Di max spetta in Cofferati
La teoria dei germi
Di lui Pasteur
La Microbiologia
Di Robert Koch è esperta nell'uso del microscopio
Nel contempo
Avverte l'insidia
Del morbo lento
Un'affezione discreta
Che non è più consunzione come diceva il nome easy
Perché ha cambiato nome
E si chiama non più utilissima ma tubercolosi tra quando scottato ha scoperto nei granuli nei noduli polmonari
La sede del bacillo che la provocano
Un cambiamento lessicale di nomenclatura ma di sostanza
Così come coca scoperto anche il vibrione del colera
Come nei casi di dissenteria
E quindi sarta esperta due volte
è fatta esperta come medico ed esatta esperta come paziente
Anatoli Paese del sole
Cerca una dei climatizzazione propizia
E trova e trova l'affetto di Filippo curati
Quel che conta
In campo medico-sanitario
Che si rende conto
Che è la causa più ammorbante e più diffusa
La causa causale Room
La causa delle cause di molte malattie
Qual è sondaggi
La ovvero già
Paolo per in figlio mousse
è un binomio antico
Anna loro declina così
Paolo per erano go inserire mousse
Sotto l'alimentazione malnutrizione
Abitazione ma Rossana
Lavoro usurante
Logoranti fatti che in miniere e i solfare
Contare oggi in aule scolastiche fatiscenti
E infortuni
I nostri cinese e fabbriche mal protette di cosa stiamo parlando dell'Ottocento
Sono le vere prime cause delle malattie della povera gente
Fate largo alla povera gente
Era il nome di un circolo proletario di Porta Ticinese
Dove una visita
Gela tuttora
Come si diceva
Era sempre accesa come una benedizione
Sembrava
Fare ecco
Non cito altri medici del tempo
Alle parole del maggiore clinico italiano fra ottocento e novecento
Augusto Murri
Noi medici
Sia nuovo dei borghesi più socialisti degli operai dobbiamo essere impegnati socialmente più degli stessi lavoratori delle fabbriche noi medici
Per questo aggiungeva noi ci schieriamo per un ordine nuovo
Era un ordine medico sanitario inteso come cura di ogni persona venti al bisogno
E come il servizio prestato
Cito testualmente
Contro le scorrettezze della natura e Controller sregolatezze della società
Quest'altre parole
Erano
Di Paolo Pini
Il medico dai poveri
Che l'appartamento al primo piano nei portici settentrionali di piazza del Duomo
Era sempre accolto e benvoluto come un figlio da parte della signora Anna
La
è sempre possibile
Oggi che ripensarla
Impegnata lire
A noi posteri
Che la medicina e curativa com'era tutti
Ma anche
Per i poveri più avvenenti bisogno deve essere curativa
Di più grazie
Grazie al ribasso Giorgio Cosmacini andiamo ad approvare una professoressa Alessandra
Possiamo chiedere sostenitore che
Storia poliziotto fuggita
Tutto
Voleva
I
Il suo ruolo
No
Metodologia alla alla ovviamente la cooperativa sociale tonalità
Grazie
La seduta sono molto poco scusate qui si sente
Allora la figura di Anna Kuliscioff ovviamente mi appassiona per svariati motivi la sua attenzione al sociale l'essere una precorritrice
L'essere una donna rivoluzionaria come eccetera cartelli non anticonformista ma non può
Fornisca e mi ha passione
In un atto che ha reso possibile la sua attenzione al sociale accettando di esercitare la professione di medico solo privatamente ma come medica Depaoli come tuttora poveri quindi evitando unitariamente no non aveva forse bisogno di questo per emergere quello che colpisce nella sua figura eh la capacità di analizzare i bisogni degli esseri umani partendo dai loro bisogni anche economici una frase che trovo molto importante di Anna Kuliscioff bene
Solo con me pur commento retribuito retribuito almeno al pari dell'uomo
La donna sarà il primo passava anche il più importante perché soltanto col diventare economicamente indipendente Siss tra l'altra Cities morale
E potrà conquistare la sua libertà la sua dignità e il vero rispetto dell'altro sesso beh pensiamo che siamo ancora nell'Ottocento che frasi di questo tipo dimostrano un'apertura mentale estremamente elevata
Ma come ricordava la dottoressa Zocchi purtroppo non è una questione di tetto di cristallo per me è stato sfondato ma di fatto le condizioni sociali economiche delle donne
Non sono ancora tali da poter dire che c'è un'equa retribuzione
Poi è chiaro ci sono degli esempi Diversi però se guardate nei consigli d'amministrazione adesso sono presenti almeno un terzo di donne possono diventare presidenti di società di società per azioni manualmente sono amministratori delegati
E come se in qualche modo
Finché si tratta di darci un contentino come donne ce lo danno molto facilmente ma è difficile che ci sia veramente una equa ripartizione delle ricchezze questo della ricchezza dello stipendio
E questo è il motivo per cui dobbiamo aspettare ancora centocinquant'anni per su per eliminare il Gender per getto
E ogni volta che ci penso penso che avendo fatto più maschi che femmine
Quindi la mia vita personale
Quindi avendo più nipoti maschi che femmine andrà bene per loro ma certamente per le femmine un disastro nemmeno mia nipote che oggi ha sette anni peggiora le e l'eliminazione del Gender pende infatti dentro di me penso le consiglierò una cappelliera pubblica perché quella e l'unica cosa in cui i salari sono effettivamente pareggiati
E cento quando poi si arriva ai ruoli apicali perché di nuovo nei ruoli Micalizzi certo ci saranno donne che sono i loro direttori generali di ATS ma diciamo che sono una minoranza ancora
Allora hanno diciamo questo avverrà niente perché ha scelto di fare la ginecologa tratta mestieri possibili Berti Vogts perché lo scotto di non essere stata ammessa
Come tirocinante all'Ospedale Maggiore Ca'Granda di Milano
è stato qualcosa che non solo lei invitata ma la portata a andare avanti a precorre di nuovi templi
La cosa che mi piace di Annette una donna anche chiama chiama gli uomini non è arrabbiata con loro
Andrea Costa avrebbe meritato secondo me il patibolo oggi ma non ce lo mette perché il dolore sono amici Turati il rapporto probabilmente il più maturo ormai a chiaro dove lei vuole andare e non ha bisogno di essere limitata per arrivare dove vuole arrivare
E questo mi sembra un altro lato importantissimo non dipende dagli uomini
Sicuramente però fa una famiglia che ha dei seri problemi con questa madre e che questo è un altro dato che mi ha colpito e che in un anno ha particolarmente impressionato il trasgressiva questa madre che si dice si è rifiutata di sposarsi
Che ha scelto fino in fondo di essere una madre single come tante madri single dell'epoca tornano chiamavano madri single venivano un po'vignette dalla società
Figurarsi da una società upper class come quella che lei frequentava abitualmente
Pensiamo allo stigma sociale
Che però lei supera brillantemente guardando avanti la figlia non tanto la figlia appunto solo alla fine in qualche misura si ricongiunge con questa madre l'approvazione di quello che è stata ma sceglie una vita assolutamente borghese assolutamente tradizionale rispetto alle non è mossa dallo stesso afflato sociale che al e questi sono avvisati piatto socialista diciamo più volevo far notare qua visto che siamo a Milano ricordiamoci Milano è una città che profondamente sente le istanze sociali pensiamo cantare cioè ci sono tanti esempi importanti in questa città Mangiagalli senatore del regno che crea appunto ci porta all'università data via anche a Milano non saremmo in questo luogo come università se non ci fosse stato lui
E su questo o un altro c'è ad esempio perché abbiamo dovuto togliere dal nome dell'ospedale policlinico Ca'Granda Ospedale Maggiore mirando piuttosto Mangiagalli ma è una figura di grande rilievo per Milano per cui è sempre un altro dei misteri della vita che distruggono però Anna Kuliscioff Fabrizio dentro di me che se io fossi nata a quell'epoca mi sarebbe piaciuto essere esattamente lei
Essere una che ce la fa nonostante tutto che ce la fa ad essere appunto nel togati e popolari
Che ce la fa a ribellarsi e delle regole sociali che non comprendeva che non gli appartenevano e che riesce a fare fare Lazio Filippo Turati ma semplicemente perché lei in Parlamento dovesse dire manco ma oggi Sky non c'era questa possibilità allora della prima volta che le donne sono messe a punto nel mille novecentoquarantasei in Italia quindi direi che passano molti anni decenni prima che le donne siano ammesse al punto e che le donne possono essere lette
Anche in organi dirigenziali ricordiamoci che viene ancora dopo
Accetterà le magistrature traghettato ecco forse spot per essere la magistrata di poveri se fosse vissuta adesso non è detto che avrebbe scelto di fare ritorno dei poveri tra l'altro mestiere che si fanno i consultori familiari che sanno esattamente il tipo d'ambulatorio che lei aveva creato e questo è un altro dato di novità
Imponente nella sua opera e insomma essere veramente vicino andare nelle case il sabato fare l'ambulanza Graziella
Quel poiché viene accanto del lavoro di Milano quindi un servizio proprio per strada
Ma anche dentro le case delle persone povere sappiamo benissimo che muoiono uccisi sopravvive mondiali nella sua giusti dobbiamo dire per l'epoca fisica aveva preso in carcere volante uno dei tanti periodi incarcerata nella sua vita ma che comunque anche se la stancava non le ha mai permesso di dire a se stessi sono stanca voglio riposarmi grazie
In fondo Pusterla
Adesso passiamo al scusi di questa nostra iniziativa e non posso quest'occasione rimpiazzare meglio mentre i nostri tempio del comitato scientifico
Sindaco ritenuto tutti qua così molti non mancano a Milano abbiamo professoressa Triassi che a Napoli abbiamo la professoressa Brandi che a Padova tempo insomma domani a Milano ma ci ha comunicato di non farcela
A intervenire e e qui abbiamo come rappresentanti comunque li posso avere non venti punto voluto andarsene
C'è il professor Cosmacini che presidi tecnici Galli professor Massimo Galli che e devo dire che ha una puntualità straordinario nel senso che quando noi facciamo al convegno è sempre io adesso a questo punto lascio la parola al professor Cosmacini insomma gestisce questa parte finale diciamo della nostra della nostra iniziativa
Dulcis in fundo allora quest'anno sono pervenute a questo comitato ordinatore
Numerose tesi
Che ci sono state valutate
Dal Comitato esaminatore
In base a criteri
Di vario tipo
Valore scientifico
Portanza della ricerca
Ricadute in campo
Medico individuale
In campo medico sociale
Una serie di fattori che hanno consentito una valutazione
Possibilmente obiettiva come sono tutte le valutazioni
E hanno permesso
Una graduatoria
La graduatoria di merito
In cui alcune sono state privilegiate
Ebbene le tesi
Allora vi salgono Haidari Vanni
Alcune
Sono del due mila ventidue mila trentuno
Altri invece sono dell'anno in corso
Alcune solo maturate nel tempo da un giorno avviata a ricerche ulteriori sottolineando l'importanza e le applicazioni
Al campo clinico traslazionale
Io alcune ricerche sottolineando quindi l'importanza
Di quella fondamentali attività umana che è la curiosità
Che è la motrice di ogni ricerca anche scientifica
E che prima premi a delle persone curioso
Cioè dei le studentesse
Delle laureandosi furiose impegnate
Nella ricerca
Sono arrivate da varie università
Da Cagliari
Da Milano
Da Firenze
Da Pisa
Da Palermo da Padova
Da Catania da Roma
Quindi da più parte del Bel Paese
Ebbene
Non so se devo
Kenya e ancora
Provvisorio è stato prendono una fase di
Attese posso dire che
Premiate in dirittura d'arrivo
è stata una tesi
Sulla quale magari potrebbe interloquire il professor Galli
Sulla sfera Gilles Rosier polmonare in corso di issarsi ai ricoveri
Diciamo così
Terzo posto
Una tesi concernente
Una malattia
Che una volta non c'era e che adesso c'è purtroppo ma che forse c'è sempre stata
Ma che ha avuto la sua denominazione la sua nomenclatura
Da una trentina d'anni a questa parte il morbo di Al Salem
C'era una tesi
Che si è occupata della musicoterapia dell'Alzheimer
Cioè come la terapia può essere anche non soltanto una terapia farmacologica o farmacodinamica
Concetto di terapie diversa dal concetto di cura non bisogna fare confusione
Un conto è esercitare la terapia di una malattia è un conto esercitare la cura di una persona
Sempre sull'Alzheimer un'altra tesi invece considera è una esce frastagliata al terzo posto la espressività facciale
Alle
Il capire da quella che è la fisionomia cioè da un connotato di tipo la batteria hanno di tipo Lombroso Viano
Quale può essere
La motivazione
La genesi
Di una perdita
Di coscienza di autonomia ed identità la peggior perdita quella delle identità
No però la tesi premiata
Una tesi
Di cui mi sfugge il titolo
Ma adesso la persona premiata
Si dirà puntualmente qual è il titolo della sua tesi
E brevemente ci dirà in cosa consiste l'argomento della sua tesi e quali sono le prospettive che essa suggerisce
Alle nostre conoscenze
E alle nostre argomentazioni
E allora
è una tesi
Che si occupa
Di aprirlo i dosi cardiaca
E qui io cesso
I miei commenti e nominò
La persona
Che ha meritato il premio conferito all'unanimità mal dottoressa
Che dal Molise inattivo
Si è laureata nell'Università di Pisa
Università cavallone di Galileo Galilei e quindi diciamo così
Sintomatica in quella che è stata la ricerca storica in campo scientifico
La dottoressa
Giorgia tranne che nella
Grazie
Grazie ai miei piedi Pierino vigente
Grazie mille tengo a ringraziare tutto terrorizzato a Anna Kuliscioff il comitato per il centenario e per me è un grandissimo onore ma anche una grande responsabilità scoop mi assicurò che sento tutto il peso della di questo importante riconoscimento per quanto riguarda la mia tesi era su invio marcatori nell'amiloidosi cardiaca transiti retina
Brevemente giusto per dare un po'di di contesto la mille dosi tardi è una patologia che fino a qualche anno fa era considerata rarissima praticamente non si conosceva
Ne esistono due forme principali una da l che appunto fino a qualche anno fa era considerato una condanna a morte
Perché se non trattata lascia circa cinque mesi di di sopravvivenza è un'altra forma invece c'è più tipica dell'invecchiamento è quella da trans pinetina che succede in poche parole una proteina che circolano ma mentre il nostro sangue improvvisamente decide di ripiegarsi in modo sbagliato e quindi così andare a livello cardiaco accumularsi creare ipertrofia scompenso e in ultimo morte
I nostri lo scopo della nostra tesi che era una tesi
Traslazionale quindi tra laboratorio e che limita è stato quello di andare a capire nello specifico cosa fa questa proteina nel sangue in che forma circola e soprattutto in che forma in grado poi di attraversare l'endotelio
E quindi depositarsi a a livello cardiaco e lo scopo principale ovviamente è quello di offrire una una diagnosi precoce perché è una patologia oggi in poi non abbiamo Milio Marcatori
E quindi ovviamente offrire anche terapie precoce a questi pazienti questo premio a parte l'importanza politica e sociale che di cui sono estremamente orgogliosa mi permetterà di continuare le mie ricerche perché a ora sono medico specializzando in cardiologia Firenze devo il mio corpo non anche di amiloidosi cardiaca ma principalmente di cardiomiopatia che sono patologie genetiche che spesso su base genetica che interessano più che altro i giovani e causano spesso morte
Certi attento divisa e andrò sei mesi a Boston a l'anno prossimo quindi mi saranno estremamente utile giura che poi tornerò in Italia non è assolutamente mia intenzione
Diciamo contribuire a alla ricerca all'estroso dalla furia se non appunto poi tornare in Italia e ultimissima nota in riferimento a quanto diceva il professor Garattini a parte i farmaci
Oggi abbiamo un grosso problema per le donne le donne come pazienti che sono anche i cut-off di indicazione a determinati interventi nomi utilizziamo delle indicazioni a determinati interventi chirurgici che sono basate su un corpo maschile quindi anche questo è stato spesso oggetto delle mie ricerche abbiamo un ritardo sia diagnostico ma anche di intervento nelle nelle donne
E quindi diciamo la ricerca in questo ambito estremamente attiva esiste oggi la ricerca di genere sempre nell'istanza nel ricordo di Anna Kuliscioff mi mi impegnerò proseguire grazie
Professor Galli un brevissimo commento il commento il curricolo nella dottoressa Palmitella è davvero eccezionale
Al di là della importanza della tesi contestata confrontata con quella delle altre concorrenti
In un brevissimo periodo è riuscita partecipare alla produzione di un numero di lavori importanti su riviste internazionali
Veramente cospicuo arrivando ad avere un indice H D diciassette è una cosa molto tecnica la cosa dell'indice h ma son praticamente al curriculum per presentarsi a un concorso di professore associato di far
Concentrato in una bare evita temporale c'ha colpito nel senso che la messa nelle condizioni di essere davvero no non non confrontabile con le altre concorrenti pur validissime che in un arco temporale simile avevano potuto produrre una quantità di materiale scientifico e quindi anche esprimere
Una
Volontà di lavoro di approfondimento di continuazione della ricerca che non era comparabile al suo quindi le congratulazioni da parte
Sono
Qui più che altro punto per portare questa testimonianza della comitato scientifico che ha fatto questa valutazione e che
Si associa alle congratulazioni
Ma ribadisce la validità della scelta e della capacità della persona di quanto promette quindi con i nostri migliori auguri e non solo per le feste natalizie laddove il futuro della sua vita siamo molto contenti di aver avuto la possibilità di valutare il suo curriculum e di conferirle questo premio
Ci tenevo soltanto aggiungere in piccolissima cosa mi piacerebbe dedicare questo termine miei genitori tessere qui oggi
Penso che sia
Il nostro ruolo a dover consegnare fa no prego a faccio io talento assoluto dei dati ai nove differenti esplorando le stelle grazie
Grazie mille
Vorrei chiedere
Allora grazie de grazie a tutti abbiamo concluso i nostri lavori profondi certo anticipo B vuol dire che che le cose sono andate per velocemente soprattutto sono andate bene io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che hanno dato l'idea disimpegno che non è semplicemente un evento celebrativo
Emma vuole conferire un
Contributo concreto sul tema della ricerca
Con particolare riferimento a alle altri giovani giovani ricercatrici e ringrazio tutti coloro che hanno che che hanno partecipato come ripeto il prossimo prossimo anno ci saranno delle novità per le faremo sapere che speriamo di rivederci più ancor più numerosi in questa sede il prossimo grazie
