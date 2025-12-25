CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
La raccolta di firme sulla proposta di legge "Zuncheddu" di iniziativa popolare, promossa dal Partito Radicale per garantire una provvisionale economica - a chi e' stato ingiustamente detenuto - dal momento dell'assoluzione fino al momento in cui gli verra' riconosciuto il risarcimento.
Manca poco per raggiungere il numero di firme necessarie per depositare la richiesta in parlamento, ma resta anche poco tempo, serve un ultimo sforzo.
Abbiamo intervistato Irene Testa, Tesoriera Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna.
"Raccolta firme per la proposta di legge Zuncheddu: intervista … a Irene Testa" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata giovedì 25 dicembre 2025 alle 10:39.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Carcere, Democrazia, Diritti Civili, Giustizia.
