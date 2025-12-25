25 DIC 2025
intervista

Raccolta firme per la proposta di legge Zuncheddu: intervista a Irene Testa

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 10:39 Durata: 0 sec
La raccolta di firme sulla proposta di legge "Zuncheddu" di iniziativa popolare, promossa dal Partito Radicale per garantire una provvisionale economica - a chi e' stato ingiustamente detenuto - dal momento dell'assoluzione fino al momento in cui gli verra' riconosciuto il risarcimento.

Manca poco per raggiungere il numero di firme necessarie per depositare la richiesta in parlamento, ma resta anche poco tempo, serve un ultimo sforzo.

Abbiamo intervistato Irene Testa, Tesoriera Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna.

"Raccolta firme per la proposta di legge Zuncheddu: intervista a Irene Testa" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata giovedì 25 dicembre 2025 alle 10:39.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Carcere, Democrazia, Diritti Civili, Giustizia.

