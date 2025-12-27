27 DIC 2025
Rassegna di Geopolitica. Trump e le droghe: Fentanyl e Cannabis

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - 07:00
"Trump expands access to cannabis in a major shift in drug policy" - BBC - 21 dic 2025 --- "Trump’s marijuana order throws lifeline to hemp industry" - the Hill, com - 24 dic 22025 --- "Will designating fentanyl as a WMD misfire?" - Brookings, edu - 19 dic 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Trump e le droghe: Fentanyl e Cannabis" di sabato 27 dicembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Commercio, Droga, Economia, Emergenza, Epidemie, Esteri, Geopolitica, Guerra, Industria, Salute, Sicurezza, Usa.
