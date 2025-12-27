CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Trump expands access to cannabis in a major shift in drug policy" - BBC - 21 dic 2025 --- "Trump’s marijuana order throws lifeline to hemp industry" - the Hill, com - 24 dic 22025 --- "Will designating fentanyl as a WMD misfire?" - Brookings, edu - 19 dic 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Trump e le droghe: Fentanyl e Cannabis" di sabato 27 dicembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Commercio, Droga, Economia, Emergenza, Epidemie, Esteri, Geopolitica, Guerra, Industria, Salute, Sicurezza, Usa.
