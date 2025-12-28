CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Nella puntata si parla di Albania, Republika Srpska di Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegero.
Nell'ultima parte l'allargamento dell'Unione Europea e l'integrazione dei Balcani occidentali nel pensiero europeista e federalista di Alex Langer.
Puntata di "Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale" di domenica 28 dicembre 2025 , condotta da Roberto Spagnoli .
