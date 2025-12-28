28 DIC 2025
Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 21:00 Durata: 0 sec
Nella puntata si parla di Albania, Republika Srpska di Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegero.

Nell'ultima parte l'allargamento dell'Unione Europea e l'integrazione dei Balcani occidentali nel pensiero europeista e federalista di Alex Langer.

Puntata di "Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale" di domenica 28 dicembre 2025 , condotta da Roberto Spagnoli .
