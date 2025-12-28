CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Registrazione audio di "Le elezioni in Myanmar: collegamento con Francesco Radicioni dal Myanmar", registrato domenica 28 dicembre 2025 alle 10:38.
Sono intervenuti: Francesco Radicioni (corrispondente di Radio Radicale dall'Asia orientale).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Birmania, Democrazia, Elezioni, Esteri, Estremo Oriente, Forze Armate, Golpe, Politica, Rifugiati, Sicurezza, Usa, Violenza.
La registrazione audio ha una durata di 20 minuti.
