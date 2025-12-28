28 DIC 2025

Le elezioni in Myanmar: collegamento con Francesco Radicioni dal Myanmar

COLLEGAMENTO | di Sonia Martina - RADIO - 10:38 Durata: 20 min 56 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Valentina Pietrosanti
Registrazione audio di "Le elezioni in Myanmar: collegamento con Francesco Radicioni dal Myanmar", registrato domenica 28 dicembre 2025 alle 10:38.

Sono intervenuti: Francesco Radicioni (corrispondente di Radio Radicale dall'Asia orientale).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Birmania, Democrazia, Elezioni, Esteri, Estremo Oriente, Forze Armate, Golpe, Politica, Rifugiati, Sicurezza, Usa, Violenza.

La registrazione audio ha una durata di 20 minuti.
